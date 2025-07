10 modelli di blocchi temporali Notion per gestire al meglio la tua pianificazione

Il blocco del tempo può sembrare una buona idea sulla carta, ma nella vita reale raramente le cose vanno secondo i piani. Distrazioni, attività impreviste e priorità che cambiano spesso mandano all'aria anche i piani meglio organizzati.

Il modello di blocco del tempo giusto fa la differenza.

In questo post del blog troverai modelli di blocchi di tempo Notion che ti aiuteranno a mantenere il controllo. E se cerchi qualcosa di più avanzato, ti presenteremo anche i modelli ClickUp che ti aiuteranno a mantenere lo slancio. 🤩

Vuoi capire meglio il blocco del tempo prima di approfondire l'argomento?

Abbiamo il video che fa per te! 👇🏽

Cosa rende un modello di blocco del tempo Notion un buon modello?

Ecco cosa cercare quando scegli i modelli di blocco del tempo di Notion:

Indicatori di tempo: grazie a campi dedicati per data, giorno e ora, mantieni le attività in linea con il tuo programma giornaliero

Priorità visiva: l'uso di tag con codici colore o etichette di priorità aiuta a identificare ciò che richiede la tua attenzione immediata

Monitoraggio dello stato di avanzamento: incorpora caselle di controllo, barre di completamento o database per monitorare ciò che è stato fatto e ciò che è in corso

Flessibilità quotidiana: ti consente di trascinare e rilasciare le attività in base alle priorità senza stravolgere la tua pianificazione

Pianificazione delle pause: incoraggia a bloccare il tempo per il riposo, il movimento o la riflessione per mantenere la produttività a lungo termine

Riflessione sulle attività: spazio per revisioni giornaliere o settimanali per valutare, modificare e migliorare la tua routine

10 modelli di blocchi temporali Notion

Ecco alcuni modelli di blocco del tempo Notion popolari che ti aiutano a pianificare la tua giornata, dare priorità alle attività e monitorare lo stato di avanzamento. 👇🏼

1. Modello di pianificazione del blocco del tempo

tramite Notion

Vuoi semplificare la gestione del tempo? Questo modello suddivide la tua giornata in blocchi di tempo specifici, rendendo più facile pianificare in anticipo e concentrarti su ciò che conta senza confusione mentale.

Con le categorie codificate a colori, puoi scorrere rapidamente il tuo programma e, quando i piani cambiano (perché cambiano sempre), puoi facilmente trascinare e modificare elementi ed eventi senza compromettere il resto della tua giornata.

📌 Ideale per: Persone che desiderano chiarezza e controllo senza dover microgestire ogni ora

2. Modello di blocco del tempo

tramite Notion

Il layout di questo modello, che mette al primo posto le attività, rende facile iniziare elencando ciò che deve essere fatto. Puoi ordinare le attività in categorie come studio, amministratore o commissioni e contrassegnarle in base alla priorità, in modo da sapere sempre cosa affrontare per primo.

Funge anche da generatore di routine. Usalo ogni giorno per sviluppare abitudini, rimanere concentrato e adattarti alle necessità, aiutandoti a dare priorità al tuo lavoro in modo efficiente.

📌 Ideale per: Persone che desiderano una maggiore organizzazione delle proprie giornate, una riduzione dell'affaticamento decisionale e un programma che si adatti alle loro esigenze

3. Modello definitivo per pianificare il blocco del tempo

tramite Notion

Questo modello Notion offre una configurazione chiara per una pianificazione quotidiana mirata.

Ottieni una barra di navigazione integrata con accesso rapido alla finestra In arrivo delle attività, al Calendario e al database completo delle attività, utile per rimanere organizzato senza clic aggiuntivi. Si connette direttamente al Calendario di Notion, rendendo più facile la gestione della tua settimana.

Inoltre, a seconda del tuo piano, puoi passare da una visualizzazione all'altra, come Blocco del tempo (settimanale), Eventi (settimanali) ed Eventi (mensili). È disponibile anche un tutorial dettagliato per aiutarti a iniziare.

📌 Ideale per: Freelance e professionisti che gestiscono routine personali, obiettivi stagionali o semplicemente vogliono riprendere il controllo del proprio tempo

💡 Suggerimento Pro: Utilizza timer visivi (come una clessidra o una luce che cambia colore) durante i blocchi di tempo dedicati alla concentrazione per fornire un segnale tattile o visivo che rafforzi la consapevolezza del tempo e il senso di urgenza.

4. Modello giornaliero per il blocco del tempo

tramite Notion

Ispirato al pianificatore di blocchi di tempo di Cal Newport, questo modello di blocchi di tempo Notion mappa la tua giornata con chiarezza e intenzionalità. Inizia con le priorità quotidiane e termina con una riflessione, così saprai dove è andato il tuo tempo.

Troverai tre visualizzazioni: una sequenza temporale per la pianificazione, una tabella per i dettagli e un grafico che suddivide i minuti della tua giornata in sezioni come concentrazione, riunioni, pause e persino lavoro superficiale.

📌 Ideale per: Studenti e appassionati del lavoro approfondito che desiderano pianificare il proprio programma ora per ora

5. Modello di elenco delle cose da fare (blocco del tempo + Pomodoro)

tramite Notion

Questo modello Notion unisce il blocco del tempo alla tecnica Pomodoro per una concentrazione nitida e sostenibile. Ogni blocco dura 30 minuti e comprende 25 minuti di lavoro intenso e cinque minuti di recupero.

Le attività sono raggruppate in base all'ora del giorno (mattina, pomeriggio, sera, notte, mezzanotte), offrendoti un ritmo naturale da seguire. Cosa c'è di più? Il monitoraggio dello stato integrato (Non iniziato → In corso → Terminato) monitora il flusso, mentre la colonna Piano rivisto si adatta al volo.

📌 Ideale per: Persone che gestiscono programmi ricchi di attività che richiedono cicli di lavoro concentrati e pause di recupero

6. Modello Gestione blocchi di tempo

tramite Notion

Il modello Time Block Manager di Notion include un Week Manager in cui è possibile precompilare i blocchi di tempo per l'intera settimana. Inoltre, il pannello Quick Actions consente di aggiungere attività o passare alla panoramica settimanale con un solo clic, riducendo gli attriti.

L'interfaccia è pulita e priva di distrazioni, ed è disponibile anche una breve guida video di Aurelius Tjin per aiutarti a ottenere il massimo dal blocco del tempo.

📌 Ideale per: Professionisti che preferiscono pianificare l'intera settimana in anticipo ed evitare la fatica di dover prendere decisioni ogni giorno.

7. Modello per il blocco del tempo e il conto alla rovescia degli eventi

tramite Notion

Questo modello di project management Notion unisce il blocco del tempo giornaliero con un sistema di conto alla rovescia degli eventi. È ideale per bilanciare l'esecuzione delle attività con scadenze a lungo termine.

Utilizza la vista Sequenza personalizzabile per mappare la tua giornata, quindi lascia che il sistema reimposti automaticamente le attività a mezzanotte, così potrai iniziare ogni giorno da capo. Un timer integrato ti aiuta a rimanere responsabile, mentre i blocchi categorizzati per Lavoro, Routine e Vita mantengono le priorità segmentate e chiare.

📌 Ideale per: Pianificatori che devono destreggiarsi tra le attività quotidiane tenendo sotto controllo scadenze a lungo termine e countdown

🔍 Lo sapevi? Il concetto di blocco del tempo è strettamente correlato ai ritmi ultradiani. Si tratta di cicli naturali del corpo che suggeriscono di lavorare in sessioni di 90 minuti per ottenere la massima efficienza.

8. Modello definitivo per il time boxing

tramite Notion

Questo modello è incentrato sull'impostazione strutturata degli obiettivi attraverso il time boxing. Si parte dagli obiettivi a lungo termine, che vengono suddivisi in attività cardine, ciascuna con una propria scadenza, in modo che i piani settimanali siano sempre collegati al quadro generale.

Sono disponibili anche due stili di layout: minimale per concentrarsi e estetico, se preferisci un'interfaccia visiva piacevole. Inoltre, il tracker delle attività cardine ti aiuta a collegare la tua pianificazione quotidiana allo stato di avanzamento effettivo e il video tutorial integrato rende la configurazione semplice.

📌 Ideale per: Chi si pone degli obiettivi e desidera collegare i blocchi di tempo giornalieri alle attività cardine a lungo termine e monitorare costantemente lo stato di avanzamento

9. Modello Time Manager

tramite Notion

Il modello per la gestione del tempo combina il blocco del tempo con il monitoraggio basato sull'area per le priorità personali e professionali. Oltre al pianificatore giornaliero, include un gestore delle attività con visualizzazioni Kanban e calendario, che ti aiutano a tenere sotto controllo ciò che è in corso, posticipato o terminato.

Ciò che spicca è la divisione tra aree personali e aziendali. Puoi assegnare budget di tempo a diverse categorie, come salute, marketing o creazione di contenuti, e vedere esattamente come sta andando la tua settimana.

📌 Ideale per: Persone che gestiscono sia le priorità lavorative che quelle personali e vogliono vedere esattamente dove stanno andando le loro ore

10. Modello di pianificatore per il blocco del tempo

tramite Notion

Se preferisci visualizzare il tuo tempo in livelli (giornaliero, settimanale o mensile), questo modello di pianificatore fa proprio al caso tuo.

Il suo sistema di priorità integrato ordina le attività in base all'urgenza e all'importanza. Ogni blocco è contrassegnato da un colore, rendendo facile individuare il lavoro rispetto alle attività personali senza doverci pensare troppo. Inoltre, c'è una componente visiva che ti aiuta a individuare i cali di produttività e ad adattare il tuo stile di lavoro in base alle necessità.

📌 Ideale per: Privati e professionisti che desiderano passare da una pianificazione reattiva a una pianificazione intenzionale senza complicare eccessivamente il processo

💡 Suggerimento Pro: Pianifica audit energetici come blocchi in cui monitorare come ti senti durante diverse attività o in diversi momenti. Nel giro di poche settimane, questo ti aiuterà a personalizzare i tuoi blocchi in base ai tuoi reali modelli energetici.

Limiti di Notion

Notion è un'app flessibile per il blocco del tempo, ma presenta evidenti limiti, soprattutto quando si tratta di creare e scalare flussi di lavoro. Questi includono:

Nessun modello nidificato: Non è possibile nidificare modelli all'interno di attività ricorrenti giornaliere. La nidificazione funziona solo con ricorrenze settimanali, mensili o annuali e, anche in questo caso, solo fino a tre livelli

Mancanza di protezione delle formule: tutti gli utenti possono visualizzare e modificare le formule. Non esiste un modo integrato per bloccarle o proteggerle da modifiche accidentali

Gestione dati di base: Le tabelle non dispongono di funzioni avanzate di filtraggio, pivot o elaborazione dei numeri. Notion non è progettato per l'analisi approfondita dei dati temporali

Modelli alternativi a Notion

Se hai superato i limiti della struttura di Notion, i modelli di ClickUp offrono maggiore flessibilità per gestire il carico di lavoro in tempo reale, i progetti interfunzionali e i flussi di attività personalizzabili.

Essendo il miglior strumento di gestione del tempo, ti consente di assegnare la titolarità, automatizzare i passaggi di consegne e visualizzare le pianificazioni in varie viste, il tutto da un unico modello.

Non credere solo alle nostre parole! Ecco cosa pensa Mendel R., un utente ClickUp, dell'utilizzo dell'app:

ClickUp è la spina dorsale della nostra agenzia. Lo usiamo per tutto: gestione dei progetti, pianificazione degli sprint, monitoraggio del tempo, documentazione e persino aggiornamenti rivolti ai clienti. La personalizzazione è impareggiabile. Tra automazioni, campi personalizzati, dashboard, risposte IA e chat collegate alle attività, abbiamo eliminato la necessità di Slack, Notion e una dozzina di altri strumenti. È raro trovare una piattaforma così potente per gli sviluppatori ma così intuitiva per i clienti.

Ecco sei modelli di blocchi di tempo di ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, da provare. ⏰

1. Modello di blocco della pianificazione ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica con precisione i tuoi programmi personali e professionali utilizzando il modello di blocco della pianificazione di ClickUp

Il modello di blocco della pianificazione di ClickUp protegge il tuo tempo. Invece di attivare/disattivare più calendari e app, hai accesso a sette visualizzazioni unificate che ti mostrano la tua pianificazione giornaliera, le posizioni delle attività pianificate (Home, Ufficio o altro) e un modulo di pianificazione per visualizzare il tempo come preferisci.

Un ottimo consiglio per la gestione del tempo per sfruttare al meglio questo modello è quello di utilizzare i campi personalizzati di ClickUp, come Dove ti trovi o Posizione specifica, per taggare e filtrare la tua giornata con precisione.

Se hai a che fare con progetti sovrapposti o calendari condivisi, le dipendenze delle attività e i tag di disponibilità ti aiutano a mantenere il controllo senza dover riconsiderare le sequenze o sovraccaricare il calendario.

📌 Ideale per: Professionisti con orari imprevedibili e lavoratori ibridi che devono destreggiarsi tra attività e impegni sovrapposti in più posizioni

📮 Approfondimento ClickUp: il 92% dei knowledge worker utilizza strategie personalizzate di gestione del tempo. Tuttavia, la maggior parte degli strumenti di gestione del flusso di lavoro non offre ancora funzionalità integrate di gestione del tempo o di definizione delle priorità, il che può ostacolare un'efficace definizione delle priorità. Le funzionalità di pianificazione e monitoraggio del tempo basate sull'IA di ClickUp possono aiutarti a trasformare queste supposizioni in decisioni basate sui dati. Può persino suggerire finestre di concentrazione ottimali per le attività. Crea un sistema di gestione del tempo personalizzato che si adatta al tuo modo di lavorare! Pianifica, ripianifica e blocca automaticamente il tempo di concentrazione con il Calendario ClickUp

2. Modello di blocco giornaliero del tempo ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica ogni ora della tua giornata con il modello di blocco del tempo giornaliero di ClickUp

Se ti impegni troppo nelle attività e sottovaluti il tempo a tua disposizione, il modello di blocco giornaliero del tempo di ClickUp ti offre una struttura realistica e flessibile per pianificare la tua giornata.

La vista Blocchi di tempo di questo modello ti aiuta a mappare la tua giornata in base alla tua effettiva disponibilità, non solo alle tue intenzioni. La vista Attività giornaliere fornisce una corsia preferenziale per le tue priorità principali, evitando che le attività minori si accumulino. E quando arrivano le distrazioni, la Matrice delle priorità le intercetta in modo che non interrompano il tuo flusso.

📌 Ideale per: Persone singole, come studenti, fondatori o project manager, inclini a sovraimpegnarsi o a esaurirsi

3. Modello di pianificazione a blocchi ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizza la tua giornata senza distrazioni con il modello di pianificazione a blocchi di ClickUp

Il modello di pianificazione a blocchi di ClickUp ti offre 18 stati delle attività personalizzabili, così puoi monitorare le fasi più complesse dei diversi flussi di lavoro. Puoi assegnare le attività utilizzando il campo Reparto per ordinare le responsabilità senza dover microgestire ogni dettaglio.

Il vero valore? Le viste Carico di lavoro e Sequenza attività mostrano chi ha raggiunto la capacità massima e cosa è a rischio prima che si trasformi in un collo di bottiglia.

📌 Ideale per: Project manager, team di marketing e consulenti che gestiscono scadenze sovrapposte tra diversi reparti.

💡Suggerimento per utenti esperti: abilita AI Time‑Blocking nel tuo Calendario ClickUp (icona a forma di fulmine ⚡️ nel pannello Priorità) per consentire a ClickUp di pianificare in modo intelligente il tempo da dedicare alle attività stimate, suddividendo o riprogrammando automaticamente gli eventi esistenti. Se un'attività di due ore è in conflitto con una riunione, ClickUp regola il blocco per te, senza bisogno di intervenire manualmente. Blocca automaticamente il tempo per le attività prioritarie utilizzando il Calendario IA di ClickUp

4. Modello Box di ClickUp

Ottieni il modello gratis Suddividi i progetti di grandi dimensioni in blocchi gestibili con il modello Time Box di ClickUp

È facile pianificare una giornata perfetta finché non si impiegano tre ore per un'attività di 30 minuti e tutto il resto va a rotoli. Il modello Time Box di ClickUp risolve questo problema con limiti integrati che migliorano la chiarezza.

Questo modello Elenco suddivide i progetti in blocchi chiari con orari di fine effettivi utilizzando la vista Pianificazione Time Box. Non sovraccaricherai più le attività perché ognuna avrà uno slot reale, non solo una casella di controllo. Ancora meglio? La vista Pianificatore attività aggiunge i limiti necessari per impilare le priorità senza riorganizzare costantemente la tua giornata.

Ciò che rende speciale questo modello è l'avviso di dipendenza. Segnala quando stai cercando di pianificare attività che non possono ancora essere avviate, evitando così di sprecare tempo e lavoro.

📌 Ideale per: Persone che gestiscono progetti complessi come freelance, responsabili di agenzie o studenti che devono conciliare lo studio con il lavoro

5. Modello di pianificazione oraria ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni traccia di ogni ora e ogni dollaro con il modello di pianificazione oraria di ClickUp

Il modello di pianificazione oraria di ClickUp è progettato per chi ha bisogno di monitorare contemporaneamente il proprio tempo e i propri guadagni.

La vista Pagamenti effettivi mostra quanto guadagna ogni attività, così puoi smettere di perdere tempo con lavori che non pagano. Inoltre, la vista Pagamenti per assegnatario tiene traccia dei guadagni dei collaboratori, il che è particolarmente utile per i freelance e i team con più client o progetti.

Con sette campi personalizzati come Performance, Frequenza, e Pagamento totale, il modello trasforma il tuo programma in un dashboard live dei costi e dei benefici.

📌 Ideale per: Freelancer e team leader che hanno bisogno di allineare le ore lavorate con i risultati finanziari effettivi

🧠 Curiosità: Benjamin Franklin è stato uno dei primi a utilizzare il time blocking, programmando la sua giornata ora per ora e chiedendosi ogni mattina: "Cosa posso fare di buono oggi?". Questa abitudine lo aiutava a rimanere concentrato e produttivo.

6. Modello di pianificazione per il project management di ClickUp

Ottieni il modello gratis Ottieni un quadro chiaro delle fasi del progetto con il modello di pianificazione del project management di ClickUp

Il modello di pianificazione per il project management di ClickUp converte gli aggiornamenti sparsi dei progetti in un piano visivo strutturato.

La Visualizzazione fase progetto ti consente di organizzare i risultati finali del progetto per fase, in modo da sapere sempre dove si stanno formando i colli di bottiglia. Cosa c'è di più? Con la Visualizzazione problemi rischi, puoi mettere in evidenza i segnali di allarme in anticipo, dandoti il tempo di risolvere i problemi prima che compromettano la tua pianificazione.

La combinazione di campi personalizzati come Stato di avanzamento, Lead e Livello del problema ti aiuta anche a bilanciare le priorità senza dover ricalcolare costantemente costi, lavoro richiesto e titolarità.

📌 Ideale per: Team interfunzionali, project manager o consulenti che gestiscono progetti ad alto rischio con sequenze temporali rigorose

Passa a ClickUp per una pianificazione dinamica

I modelli Notion sono ottimi per la pianificazione individuale e per configurazioni rapide di blocchi di tempo. Sono semplici, puliti e consentono di portare a termine il lavoro, finché non ti rendi conto che non si integrano perfettamente con le tue attività e i tuoi progetti.

I modelli di ClickUp fanno un passaggio in più. Con viste personalizzabili, monitoraggio del carico di lavoro in tempo reale, automazioni e stati dettagliati delle attività, puoi gestire le priorità reali con dati reali.

Sei pronto a creare un sistema di blocco del tempo che si adatti davvero alla tua giornata? Iscriviti oggi stesso a ClickUp! ✅