Come creare un vlog: guida per principianti per avviare il tuo canale

Dispositivo di registrazione con ottime capacità video: Sony ZV-1 o Panasonic Lumix G100 sono progettate appositamente per i vlogger con schermi ribaltabili, buon autofocus e qualità dell'immagine solida. Per i principianti, smartphone come iPhone, Samsung Galaxy o Google Pixel possono registrare video 4K di alta qualità con una configurazione minima

Treppiede o stabilizzatore: treppiedi come UBeesize Tripod o Joby GorillaPod possono fare una grande differenza nell'inquadratura. Per le riprese in movimento, utilizza un gimbal come DJI Osmo Mobile 6 (per telefoni) o Zhiyun Crane M3 (per fotocamere compatte)

Illuminazione con anello o softbox: una buona illuminazione fa la differenza tra contenuti casuali e vlog curati. Tra le opzioni convenienti figurano il kit di illuminazione ad anello Neewer o i pannelli softbox LED GVM per un'illuminazione costante di qualità professionale

Microfono esterno: un microfono direzionale come Rode VideoMic GO II, Deity V-Mic D4 o Sony ECM-G1 migliora notevolmente la qualità del suono isolando la voce dai rumori di fondo. Per configurazioni mobili, anche i microfoni lavalier a mani libere come Rode Wireless GO II o BOYA BY-M1 sono ottime scelte