Jotform vs. Microsoft Forms: quale generatore di moduli è più adatto alle tue esigenze?

I moduli online non sono più solo documenti digitali, ma strumenti utili per raccogliere feedback, condurre sondaggi e gestire richieste interne. Jotform e Microsoft Forms sono due piattaforme popolari per la creazione di tali moduli.

Entrambi consentono di creare moduli online, raccogliere risposte e analizzare i dati. Ma il modo in cui lo fanno e le altre funzionalità che offrono li rendono diversi.

Oggi metteremo a confronto questi due strumenti per la creazione di moduli, così potrai scegliere con sicurezza la piattaforma più adatta alle tue esigenze e gestire il processo di creazione dei moduli senza intoppi.

Che cos'è Jotform?

via Jotform

Jotform è uno strumento per creare, personalizzare e condividere moduli online. Può essere utilizzato per sondaggi, registrazioni e raccolta di pagamenti.

È un generatore di moduli senza codice, il che significa che non è necessaria alcuna conoscenza di programmazione per creare moduli con Jotform. Basta trascinare e rilasciare i campi richiesti e il modulo è pronto!

Inoltre, Jotform offre varie funzionalità avanzate, come la logica condizionale, la traduzione dei moduli, il white labeling, i flussi di lavoro automatizzati e la reportistica dei dati, che aiutano gli utenti a creare e gestire i dati dei moduli in modo efficiente.

Jotform è l'ideale per chi ha bisogno di creare moduli rapidamente, senza codici o complicazioni.

Funzionalità/funzioni di Jotform

Pioniere nella creazione di moduli senza codice, Jotform non ti consente solo di creare sondaggi e questionari. È progettato con cura per aiutare privati e aziende a raccogliere, monitorare e analizzare i dati per semplificare i flussi di lavoro.

Ecco alcune delle sue funzionalità/funzioni chiave:

Funzionalità/funzione n. 1: Facilità d'uso

Il primo generatore di moduli WYSIWYG (what-you-see-is-what-you-get), Jotform, è stato creato per rendere la creazione di moduli più veloce e intelligente grazie alla sua interfaccia drag-and-drop intuitiva.

Lo strumento è facile da usare e non richiede alcuna codifica a nessun livello per creare un modulo. Puoi aggiungere campi, personalizzare i layout e visualizzare l'anteprima del modulo, il tutto con pochi clic! La dashboard ben organizzata ti aiuta a navigare facilmente nella piattaforma e ad accedere alle sue funzionalità. Anche la versione mobile dello strumento vanta un'interfaccia pulita e intuitiva.

Funzionalità/funzione n. 2: creazione e gestione dei moduli

Jotform offre varie funzionalità oltre alla creazione di moduli di base. Queste includono traduzione dei moduli, conversione, white label e altro ancora. Puoi anche impostare flussi di lavoro di approvazione, assegnare moduli ai membri del team e abilitare le risposte automatiche.

Con la logica condizionale, puoi creare moduli intuitivi che inviano email a utenti specifici e generano messaggi di ringraziamento personalizzati. Puoi anche mostrare o nascondere i campi in base all'input dell'utente.

Un'altra funzionalità unica è rappresentata dai moduli con codice QR. Consente agli utenti di accedere ai moduli scansionando un codice QR sul proprio dispositivo mobile. Inoltre, è possibile creare moduli mobili offline, il che rappresenta un vantaggio importante.

Funzionalità/funzione n. 3: Sicurezza

Sapevi che il 29% delle persone evita di compilare moduli online per motivi di sicurezza dei dati? Tuttavia, Jotform dispone di misure di sicurezza dei dati di alto livello e certificazioni per risolvere questo problema.

La piattaforma dichiara di essere conforme ai principali standard e normative in materia di sicurezza dei dati, quali PCI-DSS, GDPR, CCPS, FERPA e HIPAA. Inoltre, tutti i moduli sono protetti con crittografia SSL a 256 bit per garantire un ulteriore livello di sicurezza.

➡️ Per saperne di più: Come scrivere un rapporto di sondaggio: esempi e suggerimenti

Funzionalità/funzione n. 4: modelli

Jotform offre oltre 10.000 modelli già pronti per la creazione di moduli. Sono completamente personalizzabili. È quindi possibile aggiungere/rimuovere widget, modificare i colori, gli schemi e gli sfondi dei moduli e persino incorporare integrazioni di terze parti a scelta.

Funzionalità/funzione n. 5: Integrazioni

Jotform si integra con oltre 100 app e software di terze parti, così puoi creare moduli e gestire i dati raccolti. Questo include:

Gateway di pagamento (PayPal, Stripe, ecc.)

Sistemi CRM (HubSpot, Zoho, ecc.)

Strumenti di email marketing (Mailchimp, ActiveCampaign, ecc.)

Software di project management (Asana, Trello, ecc.) e molto altro ancora

Prezzi di Jotform

Starter: Gratis per sempre

Bronze: 39 $/mese

Silver: 49 $/mese

Gold: 129 $/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

💡 Suggerimento: utilizza inviti all'azione specifici come "Prenota il mio posto", "Ottieni la guida gratuita" o "Inizia la mia versione di prova gratuita". Questi inviti offrono agli utenti un motivo per cliccare e rafforzano il valore. ✅

Che cos'è Microsoft Forms?

tramite Moduli Microsoft

Parte della suite Microsoft, Microsoft Forms è un generatore di moduli basato su cloud che consente a privati e organizzazioni di creare moduli di feedback, quiz, sondaggi, ecc. per la raccolta di dati.

Lo strumento offre un design senza codice e un'interfaccia utente pulita e minimale. Quindi, sia che tu voglia creare sondaggi per i dipendenti o moduli incorporati, puoi farlo facilmente senza competenze tecniche.

Microsoft Forms ti consente anche di importare i dati dei moduli, precompilarli e inserirli in strumenti come PowerPoint, Excel, SharePoint, OneNote e altri prodotti Microsoft. Questo lo rende ideale per educatori, professionisti delle risorse umane, organizzatori di eventi e team aziendali.

Funzionalità/funzioni di Microsoft Forms

Microsoft Forms è la soluzione ideale per una raccolta dati rapida e semplice. È progettato per essere intuitivo. Consente agli utenti di creare e condividere sondaggi, votazioni e quiz senza alcuno sforzo, rendendo la raccolta quotidiana dei feedback veloce, chiara e organizzata all'interno dell'ecosistema Microsoft.

Ecco alcune delle sue funzionalità/funzioni chiave:

Funzionalità/funzione n. 1: Facilità d'uso

Microsoft Forms è facile da usare e da navigare, soprattutto per chi ha familiarità con altri prodotti Microsoft.

La piattaforma vanta un'interfaccia pulita e intuitiva e offre vari strumenti per progettare moduli da zero. Come Jotform, è anch'essa basata su un'architettura senza codice, quindi non è necessaria alcuna conoscenza di programmazione per utilizzarla. Tuttavia, non dispone di un builder drag-and-drop dedicato.

Funzionalità/funzione n. 2: creazione e gestione dei moduli

Microsoft Forms offre funzionalità di base per la creazione di moduli, come la ramificazione dei moduli, la personalizzazione dei temi, ecc. Tuttavia, le sue funzionalità di gestione dei moduli sono eccezionali.

Ad esempio, Microsoft Forms consente agli utenti di monitorare le risposte ai moduli in tempo reale, creare grafici e riepiloghi/riassunti automatici, collaborare e condividere moduli con i colleghi e molto altro ancora.

Inoltre, offre assistenza multilingue. Quindi, puoi creare quiz, sondaggi, ecc. in più lingue come inglese, spagnolo, francese, tedesco e così via. Puoi anche visualizzare i dati dei moduli con analisi immediate e potenti

Funzionalità/funzione n. 3: Sicurezza

Come altri prodotti della suite Microsoft 365, Microsoft Forms offre sicurezza di livello aziendale ai propri utenti. È conforme ai principali standard e normative sui dati, come GDPR, HIPAA e FERPA, e crittografa tutti i dati condivisi tramite un modulo.

Inoltre, solo gli amministratori possono accedere al modulo, alla sua attività e ai dati: non è consentito l'accesso a terzi non autorizzati.

Funzionalità/funzione n. 4: Modelli

Microsoft Forms dispone di una libreria di modelli predefiniti per facilitare il processo di creazione dei moduli per i principianti. Sono inclusi modelli per sondaggi, quiz, moduli di feedback dei clienti, sondaggi, questionari e registrazioni a eventi.

Ogni modello è pulito, progettato in modo professionale e personalizzabile. Puoi modificare i tipi di domande (a scelta multipla, testo, valutazione, ecc.), i temi, la logica di ramificazione e altro ancora.

Funzionalità/funzione n. 5: Integrazioni

Microsoft Forms è un ottimo strumento, soprattutto se utilizzi già altre app Microsoft. Si integra perfettamente con Excel, Teams, SharePoint e OneDrive.

Ad esempio, puoi esportare le risposte dei moduli direttamente in Excel per un'analisi più approfondita o condividerle facilmente nelle chat e nei canali di Teams per tenere aggiornato il team. Si distingue con Power Automate, che lo rende utile per i flussi di lavoro interni e la reportistica.

Prezzi di Microsoft Forms

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 $ al mese per utente

Microsoft 365 Business Standard: 15,00 $ al mese per utente

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $ al mese per utente

App Microsoft 365 per le aziende: 9,90 $/mese per utente

🧠 Curiosità: i moduli non si limitano a raccogliere dati, ma aiutano anche a catturare e convertire i lead. Il tasso medio di conversione dei moduli in tutti i settori è del 2-3%. 😯

Jotform vs. Microsoft Forms: confronto delle funzionalità/funzioni

Sia Jotform che Microsoft Forms sono strumenti affidabili per la creazione di moduli con varie funzionalità utili. Ma quale scegliere?

Quindi, confrontiamo le funzionalità di entrambi gli strumenti per vedere quale piattaforma vince: Microsoft Forms o Jotform. Prima di approfondire il confronto, ecco una tabella comparativa rapida tra Jotform e Microsoft Forms.

Funzionalità/funzione Jotform Moduli Microsoft Facilità d'uso Generatore drag-and-drop, intuitivo anche per i principianti Nessuna funzione drag-and-drop; meno intuitivo per i principianti Creazione e gestione di moduli Logica condizionale avanzata per moduli complessi Logica di ramificazione di base per moduli semplici Sicurezza Conforme agli standard sui dati, sicuro Sicurezza di livello aziendale con integrazione Azure AD Modelli oltre 10.000 modelli personalizzabili in diverse categorie Selezione limitata di modelli Integrazioni Ampie integrazioni di terze parti (CRM, pagamenti, strumenti PM, ecc.) Limitato all'ecosistema Microsoft (Excel, Teams, ecc.) Prezzi Piano Free (fino a 5 moduli); piani a pagamento a partire da 39 $ al mese Gratuito per gli utenti Microsoft; piani premium a partire da 6 $/mese (fatturazione annuale)

Funzionalità/funzione n. 1: Facilità d'uso

Jotform e Microsoft Forms sono strumenti per la creazione di moduli senza codice con interfacce intuitive e facile navigazione. Tuttavia, la differenza principale risiede nel loro approccio alla creazione dei moduli.

Mentre Jotform consente agli utenti di creare moduli tramite un editor drag-and-drop, Microsoft Forms non dispone di questa funzionalità. Ciò può aumentare la curva di apprendimento per alcuni utenti, in particolare quelli che non hanno esperienza nella creazione di moduli.

🏆 Vincitore: Jotform è uno strumento drag-and-drop che lo rende più intuitivo per i principianti.

Funzionalità/funzione n. 2: Creazione e gestione di moduli

Jotform offre diverse funzionalità per la creazione di moduli. In particolare, offre una logica condizionale avanzata che consente di mostrare domande specifiche in base alle risposte precedenti, rendendo i moduli più pratici.

Microsoft Forms dispone anche di una funzionalità simile chiamata "ramificazione dei moduli". Sebbene utile per flussi logici semplici, Jotform è l'opzione migliore per condizioni complesse e multistrato.

🏆 Vincitore: Jotform si distingue come la migliore alternativa grazie alla sua vasta gamma di funzionalità/funzioni avanzate per i moduli.

Funzionalità/funzione n. 3: Sicurezza

Sia Jotform che Microsoft Forms offrono una solida sicurezza della piattaforma. Sono conformi ai principali standard e normative in materia di dati e seguono metodi di raccolta dati sicuri per garantire la massima integrità.

Tuttavia, la sicurezza di livello aziendale di Microsoft Forms non ha eguali: è uno standard di riferimento nel settore tecnologico. La perfetta integrazione con Azure AD rafforza ulteriormente la privacy dei dati e il controllo degli accessi.

🏆 Vincitore: Microsoft Forms è più sicuro di Jotform grazie alle misure di sicurezza di livello aziendale e all'integrazione con Azure.

📮 Approfondimento ClickUp: il 22% dei nostri intervistati è ancora diffidente quando utilizza l'IA al lavoro. La metà è preoccupata per la privacy dei propri dati, mentre l'altra metà non è sicura di potersi fidare di ciò che dice l'IA. ClickUp affronta entrambe le preoccupazioni in modo diretto con solide misure di sicurezza e generando collegamenti dettagliati alle attività e alle fonti con ogni risposta. Ciò significa che anche i team più cauti possono iniziare a godere dell'aumento della produttività senza perdere il sonno preoccupandosi della protezione delle loro informazioni o dell'affidabilità dei risultati ottenuti.

Funzionalità/funzione n. 4: Modelli

La libreria di modelli di Jotform è vasta e versatile, con oltre 10.000 opzioni per tutti gli usi: personali, didattici, aziendali, ecc. Questo la rende adatta alla maggior parte degli utenti con poca o nessuna esperienza nella creazione di moduli.

Sebbene Microsoft Forms offra anche modelli di moduli già pronti, la varietà è limitata, rendendolo ideale solo per chi desidera impostare rapidamente moduli di base.

🏆 Vincitore: Jotform è la scelta migliore per il suo ampio intervallo di modelli personalizzabili.

Funzionalità/funzione n. 5: Integrazioni

Jotform offre varie integrazioni di terze parti con i principali strumenti di produttività, software di project management, CRM, gateway di pagamento e altri servizi. Queste integrazioni aiutano a creare e gestire moduli in diversi flussi di lavoro.

In alternativa, Microsoft Forms si integra solo con gli strumenti Microsoft Office come Excel, PowerPoint e Teams. Questo limita la versatilità e l'idoneità della piattaforma.

🏆 Vincitore: Jotform è il vincitore indiscusso, grazie alla sua offerta di plug-in di terze parti più versatili.

Jotform vs. Microsoft Forms: prezzi

A prima vista, Jotform potrebbe sembrare un'opzione più redditizia rispetto a Microsoft Forms, e i motivi sono comprensibili. Jotform offre un piano gratuito a tutti i suoi utenti con un limite mensile di 5 moduli.

Tuttavia, se superi questo limite, dovrai pagare ben 39 $ al mese (per 25 moduli), che aumentano ulteriormente a 49 $ al mese (per 50 moduli) e 129 $ al mese (per 100 moduli). È qui che le cose iniziano improvvisamente a diventare costose.

D'altra parte, Microsoft Forms è completamente gratuito per tutti i titolari di un account Microsoft, il che lo rende una migliore alternativa a Jotform. Anche se hai bisogno di accedere a funzionalità premium, i suoi piani a pagamento partono da soli 7,20 $ al mese per un utente. Se fatturato annualmente, questo prezzo scende ulteriormente a 6 $ al mese per utente.

🏆 Vincitore: Microsoft Forms si aggiudica il primo posto per essere una soluzione per la creazione di moduli più conveniente rispetto a Jotform.

Jotform vs. Microsoft Forms su Reddit

Abbiamo setacciato Reddit per scoprire cosa pensano le persone di Jotform e Microsoft Forms. Scorrendo tra i numerosi commenti, ecco cosa è emerso:

Molti utenti apprezzano la facilità d'uso di Jotform. Tuttavia, non ritengono che sia lo strumento giusto per creare moduli complessi:

Jotform è molto semplice, il che può essere positivo se si tratta di una piccola azienda con richieste semplici. Ma se sei una grande azienda e hai bisogno di creare flussi di lavoro o integrazioni, può essere difficile o non essere una funzionalità disponibile con Jotform.

Jotform è molto semplice, il che può essere positivo se si tratta di una piccola azienda con richieste semplici. Ma se sei una grande azienda e hai bisogno di creare flussi di lavoro o integrazioni, può essere difficile o non essere una funzionalità/funzione di Jotform.

Per quanto riguarda Microsoft Forms, la maggior parte degli utenti non sembra aver avuto un'esperienza positiva. Ritengono che esistano alternative migliori per la creazione di moduli:

Molto promettente, ma esistono strumenti migliori per raccogliere dati da fonti esterne. Il set di strumenti MS Forms e la personalizzazione sono terribili.

Molto promettente, ma esistono strumenti migliori per raccogliere dati da fonti esterne. Il set di strumenti MS Forms e la personalizzazione sono terribili.

🔍 Lo sapevi? Oltre il 25% degli utenti abbandona un modulo se è troppo lungo o confuso. Ecco perché i creatori di moduli intelligenti offrono una logica condizionale, mostrando solo ciò che è necessario e mantenendo le cose snelle. 😎

Scopri ClickUp: la migliore alternativa a Jotform e Microsoft Forms

Jotform e Microsoft Forms hanno un unico scopo: creare moduli online. Ma se hai bisogno di uno strumento che ti consenta di fare di più, prova ClickUp.

L'app completa per il lavoro, ClickUp, ti consente di creare e gestire moduli, visualizzare dati e semplificare facilmente la generazione di lead, l'onboarding dei client, il feedback dei dipendenti, le registrazioni dei clienti e altre attività che richiedono molto tempo.

Ecco cosa dice questo utente:

I moduli e i processi di approvazione sono molto facili da implementare e semplificano notevolmente la gestione delle richieste tra i reparti, consentendo di risparmiare tempo.

I moduli e i processi di approvazione sono molto facili da implementare e semplificano notevolmente la gestione delle richieste tra i reparti, consentendo di risparmiare tempo.

Ora approfondiamo alcune delle sue funzionalità avanzate.

Il vantaggio n. 1 di ClickUp: Moduli ClickUp

Usa i moduli ClickUp per creare moduli online di alta qualità senza codice

Supera il dibattito Jotform vs. Microsoft Forms: dai un'occhiata a ClickUp Forms!

ClickUp Forms è un generatore di moduli basato sull'IA che ti consente di creare moduli personalizzati senza alcun codice complesso. A differenza di altre piattaforme, tutti i tuoi moduli sono centralizzati in ClickUp, quindi non dovrai mai preoccuparti di perdere i dati. Ciò significa che puoi:

Aggiungi campi, modifica i layout e personalizza gli sfondi, il tutto senza scrivere una sola riga di codice

Archivia tutti i dati dei moduli in una posizione centrale per un facile accesso e una gestione semplificata

Crea sondaggi intelligenti, questionari e moduli di feedback con logica condizionale integrata che pone le domande giuste agli utenti giusti

Inoltre, l'interfaccia utente intuitiva dello strumento è un grande vantaggio. Con una navigazione pulita e un design intuitivo, ClickUp Forms è facile da usare, quindi anche se non hai mai creato un modulo di qualità professionale, affidati a Forms per mantenere il segreto.

Il vantaggio n. 2 di ClickUp: Automazioni ClickUp

Automatizza le azioni ripetitive dei moduli per ottenere risultati più rapidi con le automazioni di ClickUp

Risposte al modulo? Ricevute! Ora è il momento di identificare gli elementi da agire dai dati raccolti, creare e assegnare attività ai membri del team e visualizzarne lo stato.

Sembra troppo complicato? Lascia che ClickUp Automazioni si occupi di tutto!

Con oltre 100 automazioni predefinite, ClickUp Automazioni ti consente di eliminare le attività ripetitive per semplificare il flusso di lavoro.

Quindi, puoi utilizzarlo per:

Assegna automaticamente le attività al membro del team giusto in base alle risposte al modulo

Trigger per modifiche di stato o date di scadenza

Invia notifiche o email quando un modulo viene compilato

Aggiungi tag, priorità o campi personalizzati all'istante

Ma non è tutto: ClickUp si integra anche con diversi strumenti e piattaforme, offrendoti la gestione dei dati dei moduli più fluida di sempre!

➡️ Per saperne di più: Sfruttare il feedback degli utenti nella definizione delle priorità dei progetti

Il vantaggio n. 3 di ClickUp: Dashboard ClickUp

Utilizza i dashboard ClickUp per visualizzare in modo completo le risposte ai tuoi moduli in un unico posto

Il monitoraggio delle risposte ai moduli può richiedere molto tempo ed essere soggetto a errori... a meno che non si disponga delle dashboard ClickUp.

Con i dashboard di ClickUp, puoi monitorare senza sforzo più risposte ai moduli e visualizzare i dati chiave in tempo reale, il tutto all'interno di un'unica piattaforma. Dalla vista Elenco alla vista Bacheca, scegli tra un intervallo di opzioni versatili per la visualizzazione dei dati per:

Visualizza e gestisci i dati dei moduli con facilità

Tieni traccia delle informazioni in tempo reale senza cambiare strumento

Personalizza la visualizzazione in base al tuo flusso di lavoro

Vantaggio n. 4 di ClickUp: ClickUp Brain

La creazione di moduli non deve essere ripetitiva o opprimente, soprattutto con ClickUp Brain al tuo fianco.

L'assistente IA di ClickUp ti aiuta a:

Redigi domande chiare e pertinenti per i moduli

Riepiloga/riassumi istantaneamente grandi insiemi di risposte

Suggerisci i passaggi successivi in base ai dati raccolti

Che si tratti di creare un sondaggio di feedback o di elaborare i dati di onboarding, ClickUp Brain semplifica l'intera esperienza, rendendo i moduli più intelligenti ed efficaci, senza lavoro manuale.

Semplifica l'intera esperienza, rendendo i moduli più intelligenti ed efficaci con ClickUp Brain

➡️ Per saperne di più: I migliori creatori di moduli IA

Il vantaggio n. 5 di ClickUp: modelli ClickUp

Ottieni un modello gratuito Crea moduli personalizzati professionali in pochissimo tempo con il modello di modulo ClickUp

Sia Jotform che Microsoft Forms offrono modelli di moduli già pronti per i principianti. Ma il modello di modulo ClickUp alza ulteriormente l'asticella!

Dì addio ai dati disordinati! Questo modello mantiene tutto accurato e coerente, fornendo a tutti lo stesso formato facile da seguire. Grazie ai pratici campi e alle opzioni predefiniti, puoi evitare le congetture.

La parte migliore? È progettato per essere conforme alle normative di settore e alle best practice, senza alcun lavoro richiesto.

Ecco perché ti piacerà:

Crea moduli con campi personalizzati

Modifica facilmente i campi e aggiungi i tuoi criteri

Raccogli le risposte degli utenti da più piattaforme

Organizza gli invii per una revisione rapida

Crea i migliori moduli online con ClickUp!

Scegliere il generatore di moduli giusto può fare la differenza nell'efficienza con cui raccogli, gestisci e agisci sulle informazioni.

Jotform e Microsoft Forms sono due scelte popolari. Jotform si distingue per le sue potenti funzioni e la facilità d'uso, che lo rendono ideale per chi desidera creare moduli con flessibilità e senza codici.

D'altra parte, Microsoft Forms è un'ottima scelta se la sicurezza e il budget sono le tue priorità principali, soprattutto all'interno dell'ecosistema Microsoft.

Ma se desideri qualcosa di più della semplice raccolta di dati, vai oltre Jotform o Microsoft Forms e prendi in considerazione ClickUp. Si integra perfettamente con attività, flussi di lavoro e collaborazione in team, aiutandoti a catturare gli input e trasformarli in azioni, il tutto in un'unica area di lavoro. Esplora ClickUp oggi stesso e trasforma il tuo flusso di lavoro: registrati per una versione di prova gratuita!