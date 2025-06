Modelli di curriculum Figma gratuiti per creare un curriculum che si distingue

I responsabili delle assunzioni danno un'occhiata ai curriculum in sette secondi!

Se il tuo curriculum non attira immediatamente l'attenzione, finirà nel mucchio.

Un curriculum banale e pieno di testo? Scordatelo.

Hai bisogno di un design accattivante, professionale e visivamente accattivante, senza passare ore a modificare i margini in Word.

Scopri i modelli di curriculum Figma gratuiti. Nessun software ingombrante, nessuna formattazione frustrante: solo design eleganti e pronti all'uso che puoi personalizzare in pochi minuti. Che tu stia cercando un tocco creativo o un look aziendale raffinato, questi modelli ti aiutano a distinguerti dalla massa.

Ma Figma non è l'unica opzione. Questo articolo illustra i migliori modelli di curriculum gratuiti su Figma, insieme alle migliori alternative (leggi: ClickUp!), in modo che tu possa scegliere lo strumento giusto, senza rimpianti!

Cosa rende un modello di curriculum Figma efficace?

Un modello di curriculum Figma ben progettato aiuta chi cerca lavoro a creare un curriculum che si distingua per l'equilibrio tra estetica e funzionalità. Deve essere visivamente accattivante, pur rimanendo professionale e facile da personalizzare. Ecco alcuni elementi essenziali da considerare:

Gerarchia chiara : sezioni ben strutturate per esperienza lavorativa, competenze e formazione

Design minimalista : font puliti, spazi bianchi equilibrati e combinazioni di colori professionali

Facile personalizzazione : campi di testo modificabili, livelli organizzati e layout flessibili

Compatibilità ATS : formattazione corretta del testo per garantire che le informazioni siano leggibili da un computer

Tipografia coerente : font leggibili con contrasto adeguato per una migliore leggibilità

Esportazione efficiente: ottimizzato per un output PDF di alta qualità senza distorsioni del design

Tenendo presente questa lista di controllo, ti suggeriremo alcuni dei migliori modelli di curriculum Figma per la tua prossima candidatura!

I 5 migliori modelli di curriculum Figma gratuiti

Scarica questi cinque modelli di curriculum creativo gratuiti da Figma per creare un curriculum vincente. Puoi anche esportarli in formato PDF o modificarli in Documenti Google per una maggiore flessibilità:

1. Curriculum classico – Markdown a Figma – md2fig di Ciszek

tramite Figma

Questo modello di curriculum classico è perfetto per chi preferisce l'efficienza di un layout preformattato alla formattazione e all'allineamento manuali.

Utilizza lo strumento md2fig, che ti consente di scrivere il tuo curriculum in Markdown e convertirlo automaticamente in un layout Figma strutturato e ben progettato. Non è necessario trascinare e allineare il testo manualmente: concentrati sul contenuto e lascia che md2fig si occupi del resto.

Il design è pulito e professionale, con una forte enfasi sulla leggibilità. Evita inutili ingombri visivi, assicurando che la tua esperienza, i tuoi obiettivi professionali e le tue competenze siano al centro dell'attenzione.

Alcune delle migliori funzionalità/funzioni del modello includono:

Integrazione Markdown con Figma per una facile conversione da testo a design

Layout semplice e strutturato per una facile leggibilità

Ideali per riepiloghi/riassunti rapidi e aggiornamenti del curriculum senza dover modificare manualmente le caselle di testo

📌 Ideale per: Sviluppatori, scrittori e professionisti che preferiscono scrivere in Markdown e desiderano un modo veloce e automatizzato per generare un curriculum raffinato in Figma

2. CV/Curriculum vitae di Alexis Riols

tramite Figma

Se stai cercando un curriculum semplice, professionale e visivamente equilibrato, il modello CV/Resume di Alexis Riols è una scelta eccellente. Segue un approccio di design minimalista, utilizzando un layout strutturato con sezioni chiare per documentare la tua esperienza lavorativa, la tua formazione e le tue competenze.

Il carattere sans-serif è stato accuratamente selezionato per garantire una facile leggibilità, mentre i sottili elementi di design aggiungono un tocco moderno senza ingombrare il curriculum.

Il modello si distingue per:

Layout minimalista e ben strutturato, facile da navigare

Formato curriculum pulito di una pagina

Dettagli di design sottili che migliorano l'appeal visivo senza sovraccaricare la sezione dei contenuti

📌 Ideale per: Professionisti che ricoprono ruoli aziendali, accademici o in qualsiasi settore in cui è preferibile uno stile di curriculum pulito e concreto

👀 Lo sapevi? Utilizzare parole efficaci come "raggiunto", "sviluppato" e "implementato" invece di frasi generiche può aumentare l'impatto del tuo curriculum e mettere in risalto i tuoi risultati.

3. Modelli di curriculum di Craftwork

tramite Figma

Preferisci combinare e abbinare il tuo curriculum da una varietà di elementi del modello?

Il modello di curriculum Craftwork riunisce una collezione di modelli di curriculum, ciascuno progettato con una forte gerarchia visiva, una tipografia moderna e layout unici. Che tu desideri un curriculum tradizionale con un tocco di stile o un formato creativo e accattivante, questo pacchetto offre opzioni adatte a diversi settori.

Ogni modello bilancia design e leggibilità, garantendo che il tuo curriculum abbia un aspetto professionale senza sacrificare la chiarezza. I modelli professionali sono inoltre dotati del supporto per il layout automatico di Figma, che rende la personalizzazione semplicissima.

Alcune funzionalità/funzioni chiave di questo modello includono:

Numerosi esempi e stili di curriculum adatti a diversi settori e preferenze

Design ben strutturati che bilanciano l'aspetto visivo e la leggibilità

Assistenza per il layout automatico per modifiche facili

📌 Ideale per: Chiunque desideri varietà e flessibilità nel formato del proprio curriculum. Dai designer e creativi ai professionisti aziendali, questo modello aiuta tutti a ottenere un curriculum elegante e professionale.

4. Supa Resume – Light & Dark [Curriculum/Lettera di presentazione GRATIS] di Angelo Libero

tramite Figma

Il modello Supa Resume è un'ottima opzione grazie alle sue varianti di tema chiaro e scuro. Offre agli utenti la flessibilità di scegliere lo stile che meglio rappresenta la loro personalità e il loro settore. È elegante, moderno e visivamente accattivante, con un'attenzione particolare alla tipografia e a un layout ben organizzato.

Oltre al curriculum, Supa Resume include anche un modello di lettera di presentazione abbinato, garantendo la coerenza della tua candidatura. Il design è facile da modificare, quindi puoi regolare colori, font e sezioni in base al tuo marchio.

Le funzionalità/funzioni chiave del modello includono:

Una lettera di presentazione coordinata per un pacchetto di candidatura coerente

Design moderno e audace che si distingue pur mantenendo la professionalità

📌 Ideale per: Persone in cerca di lavoro che desiderano un curriculum visivamente accattivante con la possibilità di scegliere tra la modalità chiara o scura. Questo lo rende perfetto per ruoli tecnologici, creativi e aziendali moderni.

🧠 Curiosità: i curriculum con una foto professionale possono effettivamente ridurre le possibilità di essere assunti in alcuni paesi, poiché molte aziende seguono politiche antidiscriminatorie che scoraggiano l'uso delle foto.

5. Resumate – Pacchetto di modelli gratuiti per curriculum vitae di Reyhan Tamang

tramite Figma

Resumate non è solo un singolo modello, ma un pacchetto completo per curriculum che offre diversi stili e layout. Che tu abbia bisogno di un curriculum aziendale formale, di un layout moderno e creativo o di qualcosa di intermedio, questo pacchetto fa al caso tuo.

Ogni design è altamente personalizzabile, consentendoti di modificare font, colori e sezioni per creare un curriculum che rifletta davvero il tuo marchio personale nelle proposte di lavoro. I modelli sono progettati con la funzionalità di layout automatico di Figma, che li rende facili da modificare e aggiornare.

Le funzionalità/funzioni chiave di questo pacchetto di modelli includono:

Modelli di curriculum minimalisti adatti a diversi settori e stili

Supporto layout automatico per una personalizzazione facile e veloce

Layout visivamente accattivanti ma formattati in modo professionale

📌 Ideale per: Chiunque sia alla ricerca del lavoro dei propri sogni (professionisti aziendali, creativi e altro) e desideri un modello unico e versatile senza dover cercare tra diverse opzioni

Limiti dell'utilizzo di Figma per i modelli di curriculum

Sebbene Figma sia un potente strumento di progettazione, non è sempre la soluzione migliore per creare e gestire curriculum. Ecco perché:

A differenza dei creatori di curriculum IA o dei tradizionali programmi di videoscrittura, Figma non dispone di formattazione automatica del testo, controllo ortografico e sezioni predefinite per il curriculum. Gli utenti devono regolare manualmente la spaziatura, i font e l'allineamento, il che può richiedere molto tempo. A volte devono anche scaricare modelli di curriculum per lavorare su altri software.

Tuttavia, offre una completa libertà di progettazione, rendendolo ideale per coloro che desiderano un curriculum completamente personalizzato e di grande impatto.

Non compatibile con ATS

Molte aziende utilizzano sistemi di monitoraggio dei candidati (ATS) per filtrare i curriculum. Poiché Figma esporta i curriculum come PDF o immagini invece che come documenti di testo strutturati, alcune piattaforme di monitoraggio delle candidature potrebbero avere difficoltà a interpretare correttamente i tuoi dati.

Questo potrebbe influire sul modo in cui il tuo curriculum viene percepito dai responsabili delle assunzioni e compromettere le tue possibilità di superare le prime selezioni.

Curva di apprendimento per chi non è esperto di design

Se non hai familiarità con Figma, gestire i livelli, regolare i layout ed esportare i file può sembrare complicato. A differenza dei generatori di curriculum plug-and-play, Figma richiede un po' di tempo per imparare a usarlo, poiché dovrai formattare il testo, allineare gli elementi e ottimizzare le esportazioni manualmente.

Tuttavia, padroneggiare questi strumenti ti offre un maggiore controllo sul design e sulla personalizzazione del tuo curriculum.

Modifica limitata del testo e assistenza IA

Figma non dispone di un'assistenza alla scrittura basata sull'IA per perfezionare il contenuto del curriculum, suggerire formulazioni di grande impatto o adattare le candidature a specifiche offerte di lavoro, funzionalità/funzioni presenti in strumenti di IA come ClickUp Brain o creatori di curriculum dedicati.

Ciò significa che dovrai creare e modificare manualmente il tuo curriculum, il che può richiedere molto tempo senza un supporto di scrittura integrato.

Figma non è lo strumento più efficiente se aggiorni frequentemente il tuo curriculum per ottenere il lavoro dei tuoi sogni. A differenza di ClickUp Docs, che ti consente di mantenere un curriculum aggiornato e facilmente modificabile, Figma richiede modifiche manuali e riesportazioni ogni volta.

Questo passaggio aggiuntivo può essere noioso, soprattutto quando si adattano i curriculum a diverse candidature di lavoro.

👀 Lo sapevi? Oltre il 75% dei curriculum viene scartato dai sistemi di monitoraggio dei candidati (ATS) prima di arrivare a un reclutatore umano. Utilizzare un formato compatibile con gli ATS con le parole chiave giuste può aumentare le tue possibilità di essere notato.

Modelli alternativi di curriculum Figma

Non sei convinto di usare Figma per il tuo curriculum? Nessun problema. ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, offre un modo più intelligente per creare, modificare e gestire il tuo curriculum, senza bisogno di competenze di progettazione.

Ecco cosa ha detto David G., un reclutatore, sui modelli di ClickUp:

Possiamo impostare tutto, da semplici elenchi di cose da fare a complesse roadmap interfunzionali. Dipendenze tra attività, automazioni, modelli e integrazioni con strumenti come Slack, Google Drive e GitHub consentono di risparmiare tempo e ridurre il lavoro manuale

Con ClickUp Docs, puoi creare un curriculum dinamico e strutturato, facile da aggiornare per diverse candidature di lavoro. A differenza dei PDF statici, ClickUp Docs ti consente di formattare i contenuti senza sforzo, collaborare con mentori o reclutatori in tempo reale e collegare documenti di supporto come portfolio o referenze, tutto in un unico posto.

Crea e modifica il tuo curriculum con ClickUp Docs, che offre funzionalità di collaborazione in tempo reale, formattazione strutturata e aggiornamenti facili

ClickUp Brain fa un passo avanti con l'assistenza basata sull'IA per analizzare le descrizioni dei lavori, migliorare la formulazione per descrivere i tuoi risultati nella luce migliore, ottimizzare il riepilogo/riassunto del tuo curriculum e generare lettere di presentazione convincenti in pochi secondi. Ti aiuta a perfezionare i tuoi contenuti per garantire che il tuo curriculum sia chiaro, d'impatto e su misura per ogni lavoro.

Migliora e ottimizza il tuo curriculum all'istante con i suggerimenti basati sull'IA di ClickUp Brain

💡 Suggerimento Pro: vuoi creare il miglior modello di curriculum personalizzandolo per te stesso? ClickUp Brain può farlo per te con un semplice prompt!

Genera modelli personalizzati per le tue candidature di lavoro con semplici prompt in ClickUp Brain

📮ClickUp Insight: Il 33% dei nostri intervistati indica lo sviluppo delle competenze come uno dei casi d'uso dell'IA che più li interessa. Ad esempio, i lavoratori non tecnici potrebbero voler imparare a creare frammenti di codice per una pagina web utilizzando uno strumento di IA. In questi casi, più contesto ha l'IA sul tuo lavoro, migliori saranno le sue risposte. Come app completa per il lavoro, l'IA di ClickUp eccelle in questo. Sa a quale progetto stai lavorando e può consigliarti passaggi specifici o persino eseguire attività come la creazione di frammenti di codice con facilità.

Per semplificare ulteriormente le cose, abbiamo selezionato i migliori modelli di curriculum ClickUp come migliori alternative a Figma, così potrai trovare il formato più adatto alle tue esigenze!

1. Modello di curriculum generale ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea un curriculum professionale e ben strutturato con il modello di curriculum generale ClickUp, adatto a qualsiasi settore o ruolo

Cerchi un modello di curriculum standardizzato che si adatti a qualsiasi settore o ruolo? Il modello di curriculum generale ClickUp è quello che fa per te. Vanta un formato pulito e ben strutturato che punta sulla chiarezza e la leggibilità.

Questo modello di curriculum di una pagina include sezioni per:

Esperienza lavorativa : evidenzia i tuoi ruoli passati, le tue responsabilità e i tuoi risultati chiave

Competenze e abilità : metti in evidenza sia le competenze tecniche che quelle trasversali rilevanti per il tuo campo

Istruzione e certificazioni : aggiungi i tuoi titoli di studio, le certificazioni e le formazioni pertinenti

Progetti e risultati: includi le attività cardine che rendono più forte la tua candidatura

A differenza dei rigidi generatori di curriculum, questo modello è completamente personalizzabile. Usa ClickUp Brain per modificare le sezioni, riformulare i punti elenco e adattare il testo in modo che corrisponda perfettamente a ciascuna descrizione del lavoro.

📌 Ideale per: Persone in cerca di lavoro in qualsiasi settore che desiderano un modello di curriculum flessibile e professionale, facile da aggiornare man mano che la loro carriera evolve

2. Modello di curriculum tecnico ClickUp

Ottieni il modello gratis Mostra le tue competenze tecniche, i tuoi progetti e le tue certificazioni con il modello di curriculum tecnico ClickUp in un formato chiaro e strutturato

Un curriculum standard non sempre è sufficiente per sviluppatori di software, ingegneri, professionisti IT e data scientist. Hai bisogno di un formato che metta in risalto le tue competenze tecniche, i tuoi progetti e le tue capacità di problem solving: il modello di curriculum tecnico ClickUp fa proprio questo.

Con questo modello di curriculum tecnico, avrai la struttura migliore per coprire:

Stack tecnologico e strumenti : elenca i linguaggi di programmazione, i framework e gli strumenti che conosci bene

Progetti e casi di studio : mostra applicazioni reali delle tue competenze

Certificazioni e corsi : includi le certificazioni tecniche pertinenti (AWS, Google Cloud, ecc.)

Repository di codice e link: aggiungi GitHub, siti portfolio o progetti personali

📌 Ideale per: Ingegneri software, analisti di dati, professionisti IT e chiunque operi in campi tecnici e abbia bisogno di un curriculum strutturato ma accattivante

💡Suggerimento professionale: con ClickUp Brain, puoi generare elenchi puntati che descrivono i tuoi progetti in modo efficace, assicurandoti che i responsabili delle assunzioni vedano immediatamente il valore del tuo contributo. Usa ClickUp Brain per creare suggerimenti efficaci e ricchi di valore

3. Modello di curriculum per Product Manager ClickUp

Ottieni modelli gratuiti Metti in evidenza la tua esperienza nella gestione dei prodotti con il modello di curriculum per Product Manager di ClickUp, che include sezioni dedicate alla strategia, all'impatto e ai risultati chiave

Un curriculum per la gestione dei prodotti deve fare molto di più che elencare le esperienze lavorative: deve mettere in evidenza le tue capacità di leadership, la tua padronanza della strategia e la tua attitudine alla collaborazione interfunzionale.

Il modello di curriculum per Product Manager di ClickUp ti aiuta a presentare la tua esperienza in modo coerente con ciò che cercano i responsabili delle assunzioni:

Roadmap dei prodotti e impatto : evidenzia i principali lanci e le iniziative strategiche che hai guidato per creare un impatto significativo

Leadership interfunzionale: Mostra la tua capacità di lavorare in team e portare a termine le cose

KPI e metriche: Usa i dati per quantificare i tuoi contributi (ad es. "Aumento della conversione del 30%")

Framework e strumenti: includi le metodologie che conosci bene e che soddisfano i requisiti del ruolo, come Agile, Scrum e Lean

Inoltre, ClickUp Brain può aiutarti a perfezionare le tue dichiarazioni di impatto, assicurando che ogni punto comunichi chiaramente il valore che apporti.

📌 Ideale per: Product manager aspiranti ed esperti che devono dimostrare capacità di pensiero strategico e di esecuzione

🧠 Curiosità: un profilo LinkedIn ben ottimizzato può essere importante quanto il tuo curriculum: oltre il 90% dei reclutatori utilizza LinkedIn per trovare e selezionare i candidati prima di un colloquio.

4. Modello di curriculum per project manager ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizza la tua esperienza, le tue capacità di leadership e i tuoi progetti di successo con il modello di curriculum ClickUp Project Manager in un formato orientato ai risultati

I curriculum dei project manager devono dimostrare che sono in grado di ottenere risultati sotto pressione.

Il modello di curriculum per project manager di ClickUp si concentra sull'esecuzione dei progetti, la leadership del team e l'efficienza, aiutandoti a mettere in evidenza:

Ambito del progetto e risultati attesi : descrivi i progetti che hai gestito e i loro risultati

Metodologie e certificazioni : includi credenziali Agile, PMP, Scrum e Lean Six Sigma per dimostrare le tue competenze

Gestione delle risorse e dei rischi : mostra come hai ottimizzato budget e sequenze per ottenere risultati

Coordinamento tra team: enfatizza la collaborazione tra i reparti per garantire il successo dei progetti

📌 Ideale per: Project manager nel settore IT, marketing, edilizia o operazioni che hanno bisogno di mettere in evidenza le proprie capacità di leadership, organizzazione ed esecuzione

5. Modello di curriculum tecnico ClickUp

Ottieni il modello gratis Descrivi in dettaglio le tue competenze tecniche, le tue capacità di problem solving e i tuoi progetti di ingegneria con il modello di curriculum tecnico ClickUp

Il curriculum di un ingegnere deve bilanciare le competenze tecniche con le capacità di problem solving. E se stai cercando la soluzione perfetta, il modello di curriculum per ingegneri di ClickUp potrebbe essere proprio quello che fa al caso tuo.

Il modello offre un modo strutturato per mettere in evidenza:

Progetti di ingegneria e contributi : descrivi in dettaglio gli aspetti tecnici del tuo lavoro passato

Brevetti e pubblicazioni : mostra qualsiasi ricerca originale o invenzione

Competenze tecniche e informatiche : Elenca i linguaggi di programmazione, i software di modellazione o gli strumenti specializzati con cui hai esperienza

Certificazioni e formazione continua: includi licenze PE, certificazioni AWS, ecc. per evidenziare il tuo impegno nella formazione continua e nello sviluppo per stare al passo con un ruolo dinamico

📌 Ideale per: Ingegneri civili, meccanici, elettrici e informatici che desiderano un curriculum tecnico basato sui dati che si distingua dalla massa

6. Modello per ricerca lavoro ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni traccia delle candidature, delle scadenze e dei follow-up in un unico posto con il modello per la ricerca di lavoro di ClickUp

Cercare lavoro durante un cambio di carriera può diventare rapidamente opprimente. Ci sono molte candidature da gestire, follow-up da monitorare e colloqui da programmare.

Il modello per la ricerca di lavoro di ClickUp semplifica questo processo. Ti aiuta a:

Traccia le candidature : scopri a quali aziende hai inviato la tua candidatura e in quale fase del processo ti trovi

Gestisci le scadenze : imposta promemoria per la preparazione dei colloqui, i follow-up e le decisioni relative alle offerte

Organizza note e contatti: conserva i dettagli dei reclutatori e le informazioni sulle aziende in un unico posto

📌 Ideale per: Persone in cerca di lavoro che gestiscono più candidature e hanno bisogno di un modo organizzato ed efficiente per rimanere proattivi

📚 Leggi anche: Consigli e strategie per la ricerca di lavoro che funzionano davvero

7. Modello di elenco per la ricerca di lavoro ClickUp

Ottieni modelli gratuiti Gestisci la tua ricerca di lavoro in modo efficiente con il modello di elenco di ricerca di lavoro ClickUp, che ti offre un modo per mantenere un elenco strutturato di opportunità e passaggi successivi

Cercare lavoro può spesso sembrare uno sport estremo: basta un'email persa e puff, l'opportunità è andata. Invece di setacciare infinite note adesive e thread di email aperte per ottenere il ruolo dei tuoi sogni, perché non tenere tutto in un unico posto?

Il modello di elenco per la ricerca di lavoro di ClickUp ti offre un approccio semplice e basato su elenchi. Offre una vista Kanban o una vista lista di controllo per monitorare:

Titoli di lavoro e aziende per cui hai fatto domanda o per cui desideri candidarti

Stato della candidatura (Candidato, Colloquio, Offerta, Rifiutato, ecc.)

Scadenze chiave e follow-up

📌 Ideale per: Chiunque desideri uno strumento semplice, in stile lista di controllo, per tenere traccia della propria ricerca di lavoro

8. Modello di lettera di presentazione ClickUp

Ottieni il modello gratis Migliora il tuo curriculum con una solida lettera di presentazione grazie al modello di lettera di presentazione ClickUp

Scrivere una lettera di presentazione convincente è importante tanto quanto il tuo curriculum. Il tuo curriculum può elencare i tuoi successi, ma è la lettera di presentazione che racconta la tua storia professionale. Il modello di lettera di presentazione ClickUp rende il processo di storytelling semplicissimo.

Progettato per garantire chiarezza e impatto, questo modello ti aiuta a strutturare la tua presentazione, evidenziare i risultati chiave e personalizzare il tuo messaggio per ogni candidatura.

Questo modello offre un formato chiaro con:

Paragrafi introduttivi personalizzati: cattura l'attenzione del reclutatore

Risultati chiave e competenze: allinea la gestione della tua esperienza e delle tue competenze con la descrizione del lavoro

Conclusione forte: termina con un invito all'azione convincente (ad esempio, fissare una telefonata di presentazione)

📌 Ideale per: Persone in cerca di lavoro che desiderano creare lettere di presentazione personalizzate e professionali senza dover ricominciare da capo per ogni candidatura

💡Suggerimento professionale: con ClickUp Brain, puoi generare più versioni della tua lettera di presentazione, modificandola per diversi ruoli in pochi secondi.

Diventa un maestro nella ricerca di lavoro con ClickUp

Un ottimo curriculum non è solo un elenco dei lavori svolti in passato, ma è una presentazione, una prima impressione e un biglietto per la tua prossima grande opportunità.

I modelli di curriculum gratuiti e personalizzabili di Figma ti offrono il controllo creativo, consentendoti di modificare layout, colori e font per riflettere il tuo stile personale. Ma sai bene quanto sia difficile lottare con il testo che si sposta, gli spazi irregolari o le ore trascorse a perfezionare l'allineamento.

È qui che entra in gioco ClickUp. Con i suoi modelli di curriculum personalizzabili e di alta qualità, puoi evitare il fastidio di dover formattare il tuo curriculum e concentrarti sulla creazione di un documento che non solo racconti la tua storia, ma la venda in modo convincente.

I documenti ClickUp mantengono il tuo curriculum modificabile, organizzato e facile da aggiornare, mentre ClickUp Brain ti aiuta a perfezionare il contenuto e la struttura per far risaltare il tuo curriculum.

Smetti di cercare di ottenere una laurea in design su Figma. Registrati per un account ClickUp gratuito e crea un curriculum che lavora sodo quanto te!