Le 8 migliori alternative a Wanderlog per pianificare viaggi e gestire itinerari

Pianificare un viaggio dovrebbe essere emozionante, non estenuante.

Ma se hai mai avuto difficoltà con un pianificatore di viaggio poco intuitivo, hai perso traccia delle prenotazioni o hai trascorso ore a organizzare il tuo itinerario, conosci bene la frustrazione.

Sebbene Wanderlog sia un'app di pianificazione dei viaggi molto popolare, potrebbe non essere adatta a tutti. Alcuni utenti potrebbero trovare che manchi di funzionalità/funzioni essenziali, che sia troppo complessa o che non si adatti al loro stile di pianificazione.

Se stai cercando qualcosa di diverso, abbiamo quello che fa per te. Dagli strumenti di pianificazione collaborativa ai modelli di itinerario flessibili come quelli offerti da ClickUp, ecco le otto migliori alternative a Wanderlog che rendono la pianificazione dei viaggi più fluida, organizzata e molto meno stressante.

Perché scegliere alternative a Wanderlog?

Wanderlog è un solido pianificatore di viaggi con creazione di itinerari, monitoraggio delle spese e collaborazione in team. Ti consente di sfogliare guide, aggiungere tappe e creare itinerari condivisi.

Ma non è perfetta. La durata stimata dei viaggi è spesso imprecisa, rendendo difficile pianificare in modo realistico. L'interfaccia può sembrare complessa da navigare, soprattutto quando si mappano viaggi di più giorni. Inoltre, non c'è un modo integrato per gestire le liste delle cose da mettere in valigia o le attività da svolgere prima del viaggio.

Allora, cosa dovresti cercare invece?

Durata stimata del viaggio: assicurati che il tuo programma giornaliero sia realistico tenendo conto di ritardi, scali e tempi di trasporto reali

Interfaccia intuitiva: pianifica facilmente i percorsi e apporta modifiche senza dover lottare con un layout complicato

Monitoraggio delle spese: tieni traccia delle spese di gruppo con funzionalità/funzioni quali la divisione automatica dei conti, la conversione di valuta e i budget condivisi

Opzioni di prezzo flessibili: che tu viaggi da solo o stia organizzando un viaggio di gruppo, trova un piano che soddisfi le tue esigenze senza costi superflui

Elenchi e attività: mantieni l'ordine gestendo tutto in un unico posto, dalle liste delle cose da mettere in valigia e le richieste di visto ai check-in in hotel e alle prenotazioni di attività

Se queste funzionalità/funzioni sono importanti per te, è ora di trovare uno strumento migliore per pianificare i tuoi viaggi!

🛫 Prima di pianificare, pianifica il tuo tempo libero! Prima di immergerti nei migliori strumenti di pianificazione dei viaggi, assicurati di aver organizzato il tuo tempo libero. Dai un'occhiata al nostro elenco di modelli gratuiti per richiedere ferie.

8 alternative a Wanderlog in sintesi

Che tu stia cercando un miglior controllo dell'itinerario, consigli personalizzati, funzionalità di collaborazione più avanzate o maggiore flessibilità nella pianificazione, queste alternative a Wanderlog offrono opzioni valide.

Ecco una rapida panoramica prima di entrare nei dettagli:

Strumento di pianificazione dei viaggi Funzionalità/funzione distintiva Ideale per Prezzi* ClickUp – Gestione completa delle attività e modelli personalizzabili per pianificare i viaggi Il creatore di itinerari attento ai dettagli Piano Free disponibile; personalizzazioni disponibili per le aziende RoadTrippers – Suggerimenti personalizzati per soste panoramiche lungo i percorsi L'avventuriero dei viaggi on the road I piani a pagamento partono da 35,99 $ all'anno TripIt – Traccia voli e prenotazioni con aggiornamenti in tempo reale Il viaggiatore frequente Piano Free disponibile / Piano a pagamento a 49 $/anno Sygic Travel – Mappe offline e contenuti di viaggio selezionati Il pianificatore visivo Piano Free disponibile / Piani a pagamento a partire da $ 2,75 al mese TripHobo – Creazione collaborativa di itinerari multiutente e ottimizzazione intelligente dei percorsi Il viaggiatore di gruppo Piano Free disponibile/ Prezzi personalizzati Google Maps – Traffico in tempo reale e navigazione con mappe personalizzate Il pianificatore minimalista Free TripAdvisor – Creatore di itinerari basato su IA e milioni di recensioni Il pianificatore basato sulle recensioni Free Polarsteps – Diario di viaggio basato su GPS e monitoraggio automatico del percorso Il narratore e documentarista di viaggi Piano Free disponibile / Piani a pagamento a partire da $39,55/mese

💼✈️ Curiosità: il termine "bleisure" (una combinazione di "business" e "leisure", ovvero "lavoro" e "svago") è apparso per la prima volta nei primi anni 2000, ma l'idea esiste da decenni: basti pensare ai diplomatici e ai commercianti che trasformano i viaggi di lavoro in avventure! Vuoi diventare un maestro nell'arte di combinare viaggi aziendali e relax? Dai un'occhiata a Bleisure Travel Hacks to Manage Work & Play per consigli degli esperti!

Le 8 migliori alternative a Wanderlog da utilizzare

Non tutti i viaggiatori pianificano allo stesso modo. Alcuni amano gli itinerari codificati con colori diversi, mentre altri hanno solo bisogno di un elemento fissato su una mappa.

Quindi, invece di un noioso elenco, abbiniamo ogni pianificatore di viaggio a uno stile di viaggio specifico.

Che tu sia un pianificatore che ama i fogli di calcolo, un avventuriero dei viaggi on the road o un esploratore spontaneo, c'è un'app che si adatta al tuo modo di viaggiare. Ecco il nostro elenco 👇

1. ClickUp (Ideale per chi desidera creare itinerari dettagliati)

Mappa il tuo viaggio perfetto, trascina e rilascia i piani e collabora in tempo reale con le lavagne online ClickUp

Se pianificare un viaggio è emozionante quanto il viaggio stesso, ClickUp è il compagno di viaggio dei tuoi sogni. È pensato per chi ama mappare ogni dettaglio, dagli orari dei voli alle prenotazioni dei ristoranti, dai programmi delle visite turistiche alle liste di controllo per i bagagli.

Con le attività di ClickUp, puoi suddividere il tuo itinerario giorno per giorno, ora per ora, e assegnare scadenze a ogni attività da svolgere. Crea elenchi di attività per prenotazioni di voli, prenotazioni di hotel, attività e preparativi, e imposta date di scadenza per non perdere mai una scadenza.

Puoi anche aggiungere livelli di priorità in modo da sapere cosa è imprescindibile (come acquistare in anticipo il biglietto per la Torre Eiffel) e cosa è flessibile. Ecco come puoi impostare la tua prima attività 👇

Hai bisogno di un posto dove raccogliere idee su itinerari o luoghi da visitare? Le lavagne online di ClickUp ti consentono di mappare visivamente le idee, trascinare e rilasciare le posizioni e collaborare in tempo reale con amici o familiari.

E se desideri una panoramica completa dei tuoi piani di viaggio, la vista Calendario di ClickUp ti aiuta a visualizzare l'intero viaggio a colpo d'occhio.

Trasforma i tuoi piani di viaggio in una mappa stradale visiva con la visualizzazione Calendario di ClickUp

ClickUp Docs ti offre inoltre uno spazio per annotare note, consigli di viaggio o piani di backup. Ottieni un hub integrato per tutte le tue informazioni di viaggio importanti (conferme di volo, requisiti per il visto, liste di cose da mettere in valigia e altro ancora).

Se fossi in te, lo collegherei alle attività di ClickUp in modo che tutto rimanga connesso, perché a cosa serve un viaggio pianificato alla perfezione se poi ti dimentichi di pianificarlo davvero? 😉

Per semplificare ulteriormente le cose, ClickUp offre una varietà di modelli di itinerari per ottimizzare la pianificazione dei viaggi. Uno dei preferiti dai viaggiatori è il modello Travel Planner di ClickUp. Una configurazione pronta all'uso che consente di monitorare destinazioni, prenotazioni alberghiere, dettagli dei voli e attività, tutto in un unico posto.

Ottieni un modello gratis Usa il modello Travel Planner di ClickUp per pianificare un viaggio senza intoppi

Questo modello offre stati personalizzati per monitorare lo stato di avanzamento del viaggio, campi personalizzati per memorizzare dettagli essenziali come contatti di emergenza e fasi del viaggio e oltre 15 viste personalizzate come Elenco, Gantt, Carico di lavoro e Calendario per gestire visivamente i piani.

Con funzionalità/funzioni di project management come il monitoraggio del tempo, gli avvisi di dipendenza e l'integrazione email integrata, organizzare i tuoi viaggi non è mai stato così facile.

ClickUp offre anche un modello per la pianificazione delle vacanze personali con liste di cose da mettere in valigia e piani giornalieri flessibili, nonché un modello per itinerari di viaggio aziendali per gestire riunioni, voli e orari in modo più strutturato.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Imposta promemoria per ogni dettaglio del viaggio: Non perdere mai il check-in di un volo, la prenotazione di un hotel o l'ultimo minuto per preparare i bagagli con Non perdere mai il check-in di un volo, la prenotazione di un hotel o l'ultimo minuto per preparare i bagagli con i promemoria di ClickUp

Condividi i tuoi piani senza perdere il controllo: usa usa le autorizzazioni per gli ospiti per consentire ad amici e familiari di visualizzare o suggerire modifiche al tuo itinerario, mantenendo il controllo delle versioni nelle tue mani

Pianifica in modo più intelligente con i suggerimenti basati sull'IA: usa usa ClickUp Brain per generare itinerari, suggerire destinazioni e creare liste di cose da mettere in valigia: basta digitare un prompt e lasciare che l'IA si occupi dei dettagli!

Chiedi a ClickUp Brain di generare idee, scrivere un itinerario di viaggio, trovare i posti migliori e molto altro ancora

Limiti di ClickUp

L'app mobile non dispone di alcune funzionalità/funzioni disponibili nella versione desktop

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni dei clienti di ClickUp

G2 : 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Ecco una recensione di Cap terra:

Nel complesso, la mia esperienza con ClickUp è molto positiva. Lavorare con i team è molto più facile con l'aiuto di ClickUp. Mi permette di creare attività, impostare scadenze e monitorarle. La parte migliore è che ci aiuta a comunicare meglio con i membri del team.

Nel complesso, la mia esperienza con ClickUp è molto positiva. Lavorare con i team è molto più facile con l'aiuto di ClickUp. Mi permette di creare attività, impostare scadenze e monitorarle. La parte migliore è che ci aiuta a comunicare meglio con i membri del team.

📖 Per saperne di più: I migliori strumenti di collaborazione remota per team virtuali

2. Roadtrippers (Ideale per gli amanti dei viaggi on the road)

via Roadtrippers

Se la tua vacanza da sogno prevede viaggi panoramici, attrazioni insolite lungo la strada e soste spontanee, Roadtrippers è l'app che fa per te. Ti aiuta a trovare gemme nascoste, dalle attrazioni insolite lungo la strada ai parchi nazionali, ai punti panoramici, ai ristoranti e agli alloggi.

Che tu sia un viaggiatore spontaneo o un nomade digitale, questo strumento ti aiuta a creare un itinerario in cui puoi confrontare i percorsi, inserire elementi fissati per i luoghi da non perdere, stimare i costi del carburante e applicare filtri per trovare i posti migliori lungo il percorso.

Le migliori funzionalità/funzioni di Roadtrippers

Calcolatore del carburante : stima il costo del carburante in base al tipo di veicolo e ai prezzi attuali della benzina nelle stazioni lungo il tuo percorso specifico

Guide di viaggio interattive : sfoglia guide tematiche per viaggi su strada con percorsi mappati, soste consigliate e recensioni di viaggiatori reali per una creazione sistematica dell'itinerario

Note di collaborazione sul viaggio: condividi piani di viaggio modificabili con i tuoi compagni di viaggio che hanno un account Roadtrippers e utilizza la sezione note integrata per tenere tutti aggiornati

Limiti di Roadtrippers

Gli utenti devono navigare verso ogni waypoint singolarmente invece di navigare l'intero itinerario in una volta sola

Prezzi di Roadtrippers

Base : 35,99 $/anno

Pro : 49,99 $/anno

Premium: 59,99 $/anno

Valutazioni e recensioni di Roadtrippers

G2: recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

3. TripIt (Ideale per chi viaggia spesso)

tramite TripIt

Passi da un aeroporto all'altro? TripIt semplifica il caos conservando tutte le prenotazioni di voli, hotel e auto a noleggio in un unico posto.

Basta collegare il tuo account email o inoltrare le email di conferma a plans@tripit. com e TripIt raccoglierà tutti i dettagli delle tue prenotazioni in un'unica sequenza. Puoi anche aggiungere le tue note e caricare documenti di viaggio come PDF o foto.

Lo strumento fornisce anche suggerimenti su caffè, ristoranti e bar nelle vicinanze in base al luogo in cui ti trovi. Una volta completato l'itinerario, puoi sincronizzarlo con Google Calendar per pianificare più facilmente e accedervi offline.

Le migliori funzionalità/funzioni di TripIt

Avvisi di volo in tempo reale : genera avvisi per ritardi, cancellazioni o cambi di gate dei voli per aiutarti a prevenire eventuali interruzioni del viaggio

Punteggio di sicurezza del quartiere : valuta la sicurezza dei quartieri ottenendo punteggi in varie categorie, quali danni fisici, sicurezza delle donne, salute e assistenza medica, libertà politiche, furti e sicurezza LGBTQ

Impronta di carbonio: verifica l'impatto ambientale dei tuoi piani di viaggio per fare scelte di viaggio sostenibili

Limiti di TripIt

I formati dei documenti sono molto limitati, con il risultato di un sistema inutilizzabile

Prezzi di TripIt

TripIt : Gratis

TripIt Pro: 49 $/anno

Valutazioni e recensioni di TripIt

G2 : 4,7/5 (42 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di TripIt?

Ecco una recensione di G2:

"Basta inoltrare gli itinerari e le email relative al viaggio e TripIt organizza tutto per te. Tutto è ben strutturato e può essere facilmente visualizzato, modificato o eliminato. Anche la possibilità di condividere l'itinerario è molto utile."

"Basta inoltrare gli itinerari e le email relative al viaggio e TripIt organizza tutto per te. Tutto è ben strutturato e può essere facilmente visualizzato, modificato o eliminato. Anche la possibilità di condividere l'itinerario è molto utile."

4. Sygic Travel (per chi ama pianificare visivamente)

tramite Tripomatic

Sygic Travel (ora Tripomatic) è un pianificatore di viaggi basato sul web che ti consente di creare itinerari direttamente su mappe interattive. Ti aiuta a creare piani di viaggio ricchi di attrazioni turistiche consentendoti di aggiungere attrazioni, punti di riferimento, ristoranti e altri interessi in un itinerario giornaliero.

Ogni tappa è tracciata visivamente, rendendo più facile pianificare percorsi che abbiano senso dal punto di vista geografico.

Una volta impostato il viaggio, puoi scaricare mappe e itinerari personalizzati per l'accesso offline. Questa funzionalità lo rende ideale per viaggi di lavoro internazionali o aree con connessione Internet limitata.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sygic Travel

App per mappe di viaggio Tripomatic : evidenzia i luoghi più interessanti come musei, ristoranti, negozi e gemme nascoste segnalati da editori di viaggi e altri viaggiatori

Video a 360° : video a 360 gradi delle attrazioni più famose per aiutarti a esplorare le opzioni disponibili e decidere dove andare

Servizi di viaggio integrati: visualizza le opzioni di alloggio, il noleggio auto e i tour locali all'interno del tuo itinerario con collegamenti diretti a Booking.com e GetYourGuide

Limiti di Sygic Travel

Non offre controlli dettagliati, come la possibilità di inserire indicatori temporali nell'elenco delle cose da fare

Prezzi di Sygic Travel

Free

Piano a pagamento: 2,75 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Sygic Travel

G2: recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

5. TripHobo (Ideale per chi viaggia in gruppo)

via Triphobo

Stai pianificando un viaggio con amici o familiari? TripHobo rende i viaggi di gruppo perfetti consentendo a tutti di contribuire a un itinerario condiviso. Inizia selezionando una destinazione, quindi più utenti possono aggiungere in modo collaborativo attrazioni, trasporti, alloggi e persino pause per i pasti, il tutto mappato per giorno e ora.

Le integrazioni per la prenotazione di hotel semplificano ulteriormente la gestione delle prenotazioni. Che tu stia coordinando una fuga nel fine settimana o un'avventura in più città, questa app mantiene tutti sulla stessa pagina.

Le migliori funzionalità/funzioni di TripHobo

Pianificazione collaborativa dell'itinerario: Contribuisci e modifica un itinerario di viaggio condiviso in tempo reale

Ottimizzazione intelligente dei percorsi : regola automaticamente il tuo itinerario per ridurre al minimo i tempi di spostamento tra una tappa e l'altra e massimizzare l'efficienza delle visite turistiche

Funzionalità/funzioni intuitive per il budget: imposta budget giornalieri o per l'intero viaggio e monitora i costi stimati per trasporti, attività e alloggi

Limiti di TripHobo

Alcuni utenti hanno ritenuto che l'interfaccia fosse complessa e mostrasse troppi pop-up sullo schermo

Prezzi di TripHobo

Free

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di TripHobo

G2: recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di TripHobo?

Ecco una recensione su TrustPilot:

"Trovo questa piattaforma molto utile perché mi permette di annotare i miei pensieri e li classifica in base a data, luogo, budget, attività, ecc."

"Trovo questa piattaforma molto utile perché mi permette di annotare i miei pensieri e li classifica in base a data, luogo, budget, attività, ecc."

6. Google Maps (ideale per chi ama la semplicità)

tramite Google Maps

Se desideri uno strumento semplice che ti aiuti a fissare le posizioni, Google Maps è tutto ciò di cui hai bisogno. È ampiamente utilizzato in tutto il mondo sia per la navigazione quotidiana che per la pianificazione dei viaggi.

Gli utenti possono salvare le posizioni in elenchi personalizzati (ad esempio, "Luoghi da visitare a Parigi"), creare percorsi con più tappe, controllare il traffico in tempo reale, visualizzare le opzioni di trasporto pubblico, esplorare le aree con Street View e scaricare mappe per l'utilizzo offline. Eccelle nel "dove" e nel "come arrivare".

Puoi salvare luoghi in elenchi personalizzati, etichettare posizioni chiave, condividere mappe con altri e persino scaricare mappe offline per non perdere mai la strada in aree con accesso limitato a Internet.

Funzionalità/funzioni principali di Google Maps

Mappe indoor : naviga all'interno di grandi spazi pubblici come aeroporti, musei e centri commerciali con mappe indoor dettagliate

Programma Guide locali : entra a far parte di una community di utenti che contribuiscono con recensioni, foto e informazioni per migliorare i dati delle mappe, guadagnando punti e badge per i contributi

Vista mappa multistrato: attiva/disattiva fino a 10 livelli diversi, tra cui traffico, vista satellitare, terreno, piste ciclabili, trasporti pubblici e qualità dell'aria, per pianificare i tuoi itinerari di viaggio con maggiore contesto e flessibilità

Limiti di Google Maps

Google Maps funziona benissimo nelle città e nei paesi sviluppati, ma ci sono alcuni problemi nei paesi in via di sviluppo

Prezzi di Google Maps

Free

Valutazioni e recensioni di Google Maps

G2 : 4,7/5 (42 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 1700 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Google Maps?

Ecco una recensione di G2:

"Ciò che mi piace di più di Google Cloud è la sua scalabilità, affidabilità, funzionalità avanzate e integrazione con altri servizi Google. Fornisce strumenti potenti per l'analisi dei dati, l'apprendimento automatico e i servizi di elaborazione."

"Ciò che mi piace di più di Google Cloud è la sua scalabilità, affidabilità, funzionalità avanzate e integrazione con altri servizi Google. Fornisce strumenti potenti per l'analisi dei dati, l'apprendimento automatico e i servizi di elaborazione. "

🤔 Lo sapevi? Google Maps offre agli utenti una nuova funzionalità/funzione IA che utilizza il suo modello Gemini per analizzare gli screenshot relativi ai viaggi, come le prenotazioni di hotel o i luoghi salvati, ed estrarre dettagli utili per aiutarti a organizzare il tuo viaggio più rapidamente.

7. TripAdvisor (Ideale per i viaggiatori che danno importanza alle recensioni)

tramite Tripadvisor

Vuoi essere sicuro che ogni pasto, hotel e tour valga la pena? TripAdvisor è un ottimo posto dove controllare recensioni e valutazioni prima di prendere decisioni di viaggio.

Una funzionalità/funzione eccezionale è "Viaggi", che consente agli utenti di salvare, organizzare e condividere i propri piani di viaggio.

Che tu stia pianificando un viaggio da solo o con un gruppo, puoi collaborare in tempo reale, consentendo ad amici o familiari di contribuire all'itinerario.

Per chi preferisce opzioni pianificate in anticipo, Tripadvisor offre guide di viaggio suggerite e itinerari campione curati dalla community e dal suo team editoriale.

Le migliori funzionalità/funzioni di TripAdvisor

Generatore di itinerari IA : crea un piano di viaggio personalizzato giorno per giorno utilizzando l'IA generativa addestrata su milioni di recensioni, valutazioni e dati di prenotazione degli utenti

Vista Mappa dei luoghi salvati : visualizza immediatamente tutti gli hotel, i ristoranti e le attrazioni salvati su una mappa per pianificare i percorsi ed evitare di tornare sui tuoi passi

Integrazione con prenotazioni dirette: prenota hotel, tour ed esperienze direttamente dalla piattaforma tramite i suoi partner di viaggio senza uscire dall'app

Limiti di TripAdvisor

Gli utenti segnalano spesso errori quali date errate, prenotazioni duplicate e altri errori di prenotazione

Prezzi di TripAdvisor

Free

Valutazioni e recensioni di TripAdvisor

G2: recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

8. Polarsteps (Ideale per chi ama raccontare storie e documentare i propri viaggi)

tramite Polarsteps

Polarsteps ti aiuta a trasformare i tuoi viaggi in un bellissimo album digitale. Utilizza il GPS per monitorare automaticamente il tuo viaggio e crea una splendida storia visiva (anche senza rete).

Puoi aggiungere foto, note e altri dettagli a ogni tappa per tenere traccia delle tue esperienze. Dopo aver completato un viaggio, puoi trasformare i tuoi diari di viaggio digitali in libri di viaggio fisici.

Questi libri personalizzabili includono mappe, foto e note del viaggio, fungendo da ricordi tangibili.

Funzionalità/funzioni di Polarsteps

Tagging di foto e note : allega immagini e scrivi descrizioni per ogni tappa per creare un diario di viaggio digitale dettagliato

Sequenza interattiva del viaggio : visualizza la cronologia dei tuoi viaggi con percorsi mappati, date e aggiornamenti basati sulla posizione in un formato scorrevole

Monitoraggio automatico del percorso: utilizza il GPS per registrare il percorso di viaggio in tempo reale senza bisogno di accesso a Internet

Limiti di Polarsteps

Le ultime modifiche non sempre vengono salvate, quindi è necessario rivedere costantemente per rimanere aggiornati

Prezzi di Polarsteps

Free

Premium : 39,55 $ al mese

Lay-flat premium: 52,73 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Polarsteps

G2: recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Inizia a pianificare i tuoi viaggi con ClickUp

Ogni alternativa a Wanderlog presente in questo blog ti aiuta a semplificare la tua esperienza di viaggio a modo suo, che si tratti di mappare percorsi, gestire prenotazioni o organizzare soste.

Ma se desideri avere il pieno controllo sulla pianificazione, ClickUp offre un diverso tipo di flessibilità. Dal brainstorming delle idee all'assegnazione delle attività e al monitoraggio di ogni dettaglio, riunisce tutto sotto lo stesso tetto.

Puoi creare itinerari, impostare promemoria, collaborare con il tuo gruppo di viaggio e personalizzare tutto in base al tuo stile di pianificazione.

