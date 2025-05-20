oltre 50 domande del sondaggio sull'esperienza utente (UX) per ottenere informazioni utili

Le domande del sondaggio sull'esperienza utente ti aiutano a vedere il tuo prodotto attraverso gli occhi dei tuoi utenti.

Invece di indovinare cosa è facile o cosa causa frustrazione, le giuste domande del sondaggio UX ti danno risposte chiare su cui puoi agire. Con poche modifiche intelligenti, puoi trasformare il feedback in progetti più solidi, flussi di lavoro più fluidi e un'esperienza complessiva migliore.

Questa guida condivide oltre 50 domande per sondaggi sull'esperienza utente che puoi utilizzare per raccogliere feedback significativi e prendere decisioni sicure per il tuo prossimo sondaggio.

Tratteremo anche come eseguire un sondaggio sulla soddisfazione degli utenti, raccogliere dati qualitativi, condurre sondaggi sull'esperienza utente e utilizzare in modo efficace i modelli di sondaggio sull'esperienza utente.

Cosa sono i sondaggi sull'esperienza utente (UX)?

I sondaggi sull'esperienza utente ti aiutano a raccogliere feedback diretti su come gli utenti interagiscono con il tuo prodotto, sito web o servizio. Mettono in luce la facilità d'uso, i livelli di soddisfazione, le preferenze relative alle funzionalità/funzioni e i potenziali punti critici che influiscono sull'esperienza complessiva.

Un sondaggio UX efficace combina domande sull'usabilità, valutazioni di soddisfazione e prompt aperti per acquisire dati sia qualitativi che quantitativi. Invece di basarsi su supposizioni, fornisce informazioni chiare che aiutano a dare priorità ai miglioramenti e a creare esperienze che gli utenti desiderano realmente.

Come utilizzare l'IA per generare domande di sondaggio più mirate L'IA può aiutarti a creare domande di sondaggio più chiare, più pertinenti per il tuo pubblico e in linea con i tuoi obiettivi di ricerca, risparmiando tempo e migliorando la qualità delle risposte. Come implementarlo: ✅ Chiedi all'IA di variare i tipi di domande: richiedi un mix di domande aperte, a scelta multipla e con scala Likert per incoraggiare risposte diverse e dati più ricchi. ✅ Definisci prima il tuo obiettivo: prima di attivare l'IA, delinea le informazioni che stai cercando (ad esempio, soddisfazione dei clienti, feedback sui prodotti, tendenze di mercato). In questo modo l'IA genererà domande mirate e pertinenti. ✅ Prompt IA con contesto del pubblico: per personalizzare le domande in modo efficace, includi dettagli come chi è il tuo pubblico, la sua familiarità con l'argomento e il tono che desideri (ad esempio, professionale o informale). Usa ClickUp Brain, l'assistente IA integrato in ClickUp, per aiutarti a creare domande coinvolgenti

Le migliori domande da porre in un sondaggio sull'esperienza utente

Le domande giuste per il sondaggio sull'esperienza utente ti aiutano a capire come gli utenti interagiscono effettivamente con il tuo prodotto. Domande diverse rivelano diversi livelli del percorso dell'utente, dalle prime impressioni alle frustrazioni relative a funzionalità/funzioni specifiche.

Per semplificare, abbiamo raggruppato queste oltre 50 domande in quattro categorie: esperienza generale, feedback specifico sul prodotto, soddisfazione e fedeltà, e approfondimenti a risposta aperta.

Utilizza questi esempi per progettare un sondaggio sull'esperienza utente più mirato ed efficace.

1. Domande generali sull'esperienza utente

Le domande generali sull'esperienza utente ti aiutano a valutare se gli utenti sono in grado di navigare facilmente nel tuo prodotto, trovare le informazioni giuste e completare le attività senza confusione. Una buona prima impressione e flussi intuitivi spesso sono indicatori della soddisfazione e della fedeltà complessive.

☂️ Aree chiave esplorate:

Facilità di navigazione

Esperienza degli utenti alle prime armi

Fiducia durante il completamento delle attività

❗️Domande da porre nel sondaggio:

Quanto è stato facile individuare l'azione principale che dovevi completare? Quanto erano chiare le etichette dei menu di navigazione e delle categorie? Quanto ti sei sentito sicuro mentre esploravi il prodotto per la prima volta? Quanto tempo hai impiegato per trovare funzionalità/informazioni specifiche? Hai riscontrato confusione passando da una sezione all'altra? Come valuteresti la chiarezza della struttura e della gerarchia della pagina? I suggerimenti, le istruzioni o le guide di avvio sono stati utili durante il tuo primo utilizzo? Quanto hai trovato intuitivo il layout senza bisogno di aiuto esterno? Quanto è stato facile recuperare se hai commesso un errore o hai fatto un passaggio sbagliato? Come descriveresti la facilità complessiva di completare un'attività senza assistenza?

☕️ Perché queste domande sono importanti: Identificare tempestivamente i problemi di navigazione o di flusso di base può aiutarti a evitare gravi problemi di usabilità in seguito. Migliorare l'esperienza utente generale può anche aumentare la fiducia degli utenti e ridurre gli attriti durante le interazioni chiave.

📖 Leggi anche: Guida completa per i team di progettazione

👀 Lo sapevi? Alcuni ricercatori UX utilizzano il" Kidstorming", interpretando i disegni a pastello dei bambini per trarne ispirazione per idee di design innovative. 🎨 Questo approccio creativo attinge alla creatività senza filtri delle menti giovani per scoprire nuove prospettive.

2. Domande di feedback specifiche sul prodotto

Comprendere come gli utenti interagiscono con le singole funzionalità rivela molto più dei punteggi di soddisfazione complessivi. Evidenzia i punti di confusione reali, i comportamenti inaspettati degli utenti e le opportunità per un coinvolgimento più profondo.

Le domande del sondaggio sull'esperienza utente specifiche per prodotto ti aiutano a monitorare se le funzionalità mantengono le promesse e dove gli utenti esitano. Inoltre, rivelano come dare priorità ai miglioramenti sulla base dell'esperienza reale, non di ipotesi interne.

☂️ Aree chiave esplorate:

Scopri le funzionalità/funzioni e le impressioni al primo utilizzo

Chiarezza delle funzionalità/funzioni, aspettative e curva di apprendimento

Integrazione del flusso di lavoro, interruzioni e opportunità perse

❗️Domande da porre nel sondaggio:

Quando hai scoperto per la prima volta [funzionalità/funzione specifica], cosa ti ha reso chiaro o poco chiaro il suo utilizzo? C'è stato qualcosa di [funzionalità/funzione specifica] più difficile da capire del previsto? Durante il tuo primo tentativo di utilizzare [funzionalità/funzione specifica], quali passaggi specifici ti sono sembrati confusi o complicati? In che misura [funzionalità/funzione specifica] si è integrata nel tuo flusso di lavoro esistente senza richiedere modifiche significative? Ci sono stati momenti in cui hai evitato di utilizzare [funzionalità/funzione specifica] perché ti sembrava troppo complicata o dispendiosa in termini di tempo? Cosa avrebbe reso [funzionalità/funzione specifica] più facile da scoprire o da iniziare a utilizzare prima? Hai mai abbandonato [funzionalità/funzione specifica] a metà perché ti sentivi bloccato o insicuro? Quanto è stato intuitivo recuperare da un errore o da uno sbaglio durante l'utilizzo di [funzionalità/funzione specifica]? Ci sono state limitazioni impreviste in [funzionalità/funzione specifica] che ti hanno impedito di raggiungere il tuo obiettivo? Quanto ti sentiresti sicuro nel raccomandare [funzionalità/funzione specifica] a un collega o a un collaboratore? Quali miglioramenti renderebbero [funzionalità/funzione specifica] più utile o meno frustrante per le tue attività quotidiane? Guardando indietro, cosa ti ha sorpreso di più, in positivo o in negativo, della tua esperienza con [funzionalità/funzione specifica]?

☕️ Perché queste domande sono importanti: un feedback specifico sull'utilizzo delle funzionalità rivela i punti deboli che spesso sfuggono ai sondaggi più generici. Scoprendo dove gli utenti esitano, si sentono insicuri o abbandonano i flussi chiave, è possibile progettare funzionalità che risultano naturali, di supporto e realmente utili, aumentando sia la soddisfazione che l'adozione a lungo termine.

Inserisci i tuoi dati in ClickUp Brain e ottieni informazioni più rapidamente

➡️ Per saperne di più: Modelli di wireframe gratuiti per progetti di prodotto

3. Domande relative alla soddisfazione e all'NPS

La vera soddisfazione degli utenti è legata alle emozioni, alla fiducia e al fatto che il tuo prodotto aiuti costantemente gli utenti a raggiungere i loro obiettivi. Queste domande approfondiscono i segnali di fedeltà, i punti di esitazione e la storia più profonda che si cela dietro l'esperienza di un utente, andando ben oltre una semplice valutazione.

☂️ Aree chiave esplorate:

Risposta emotiva alle interazioni con il prodotto

Fiducia nelle attività e affidabilità dei risultati

Indicatori di fedeltà e comportamento di condivisione

❗️Domande da porre nel sondaggio:

Ricordi un momento in cui l'utilizzo di questo prodotto ha reso il tuo lavoro più facile o meno stressante? Quale aspetto della tua esperienza ti ha fatto sentire più sicuro o più titubante? Dopo aver completato un'attività, quanto ti sei sentito soddisfatto del risultato? Quando le cose non funzionano come previsto, quanto ti senti supportato nella risoluzione del problema? Se dovessi spiegare questo prodotto a un amico, come descriveresti il valore che offre? In quali situazioni ti fidi maggiormente di questo prodotto e quando esiti? Con quale frequenza ritieni che questo prodotto mantenga le promesse? Cosa ti farebbe sentire più sicuro nell'utilizzare questo prodotto ogni giorno? Su una scala da 0 a 10, quanto sei propenso a raccomandare questo prodotto a qualcuno come te? Qual è l'esperienza principale che ha influenzato la tua valutazione sopra riportata?

☕️ Perché queste domande sono importanti: i punteggi di soddisfazione superficiali non rivelano ciò che gli utenti provano dopo aver completato attività reali. Quando chiedi informazioni sui momenti chiave, sui cambiamenti emotivi e sulla fiducia personale, scopri cosa costruisce la fedeltà o la erode silenziosamente.

📖 Per saperne di più: Metodi di ricerca sugli utenti per migliorare l'esperienza utente

👀 Lo sapevi? Il " Coffee Test " è un metodo di guerrilla UX in cui offri un caffè a uno sconosciuto in cambio di cinque minuti di feedback sincero sul tuo prodotto. ☕ Questo approccio spontaneo spesso produce informazioni non filtrate che i test strutturati potrebbero trascurare.

4. Domande aperte

Le domande aperte offrono agli utenti la libertà di descrivere la propria esperienza con parole proprie, senza essere vincolati a risposte predefinite. Queste risposte spesso mettono in luce aspetti che non avresti mai pensato di chiedere: frustrazioni sorprendenti, soluzioni alternative, esigenze insoddisfatte o idee che possono ispirare il tuo prossimo grande miglioramento.

Questa parte del sondaggio sull'esperienza utente è quella in cui prendono vita le informazioni qualitative. È il modo in cui comprendi ciò che i numeri non possono spiegare.

☂️ Aree chiave esplorate:

Frustrazione trigger e aspettative non soddisfatte

Idee di miglioramento e lacune nelle funzionalità/funzioni

Tono emotivo, voce dell'utente e modelli linguistici

❗️Domande da porre nel sondaggio:

Qual è una cosa che vorresti fosse migliorata in questo prodotto? Puoi descrivere un momento recente in cui ti sei sentito bloccato o frustrato nell'utilizzo di questo prodotto? Se potessi rimuovere un ostacolo dal tuo flusso di lavoro mentre utilizzi questo prodotto, quale sarebbe? Cosa ti ha sorpreso di più, in positivo o in negativo, durante il periodo in cui hai utilizzato il prodotto? Quando le cose non vanno come previsto, come agisci di solito? Quale parte del prodotto ritieni più intuitiva e quale meno ovvia? Ci sono funzionalità/funzioni o strumenti che eviti di utilizzare? Perché? Qual è il miglioramento che renderebbe questo prodotto perfetto per te? Se avessi 30 secondi per dire al nostro team come migliorare questo prodotto, cosa diresti? C'è qualcos'altro che vorresti condividere sulla tua esperienza?

☕️ Perché queste domande sono importanti: il feedback aperto cattura sfumature che non puoi prevedere. La formulazione, l'emozione e il contesto nella risposta di un utente possono rivelare il vero impatto delle tue scelte di progettazione e indicare direttamente ciò che deve essere corretto, semplificato o amplificato.

5. Domande sull'usabilità specifiche per attività

A volte gli utenti amano il tuo prodotto nel complesso, ma hanno ancora difficoltà con alcune attività. Le domande specifiche sulle attività si concentrano sulle azioni effettive che gli utenti cercano di completare, dall'onboarding al completamento di un report o alla modifica di un flusso di lavoro. Queste domande ti aiutano a individuare esattamente dove si verificano il lavoro richiesto, la confusione o l'abbandono in scenari reali.

☂️ Aree chiave esplorate:

Chiarezza e flusso nel completamento delle attività

Carico cognitivo e complessità dell'interazione

Ostacoli all'onboarding, alla configurazione o all'uso ripetuto

❗️Domande da porre nel sondaggio:

Quale attività stavi cercando di completare l'ultima volta che hai utilizzato il prodotto e sei riuscito a portarla a termine? Ci sono stati passaggi durante l'attività in cui hai dovuto fermarti e pensare a cosa fare dopo? In quale fase del processo ti sei sentito insicuro o hai sentito il bisogno di ricontrollare i passaggi? Hai fatto affidamento su tentativi ed errori per completare una parte dell'attività? Se sì, quale? Quanto era chiaro l'obiettivo finale dell'attività su cui stavi lavorando? Quali istruzioni o suggerimenti ti sono stati più utili durante il completamento della tua ultima attività? C'è stato qualcosa che ti ha rallentato o distratto mentre completavi un flusso in più passaggi? Se l'attività prevedeva l'uso di più strumenti o visualizzazioni, quanto è stato facile passare da uno all'altro? Ti senti sicuro di ripetere la stessa attività alla tua prossima visita? Perché sì o perché no? Se qualcosa ha interrotto il tuo flusso di lavoro, quanto è stato facile riprendere da dove avevi interrotto?

☕️ Perché queste domande sono importanti: le informazioni a livello di attività rivelano la differenza tra "gli utenti apprezzano il prodotto" e "gli utenti hanno successo con il prodotto". Queste domande ti aiutano a progettare flussi che risultano fluidi, prevedibili e privi di stress dall'inizio alla fine.

📖 Per saperne di più: Esempi e metodi di test di usabilità per migliorare le prestazioni del tuo sito web

ClickUp per sondaggi UX e gestione dei feedback

I sondaggi sono molto più di una semplice serie di domande: sono il punto di partenza per decisioni più intelligenti, prodotti migliori e team più soddisfatti. Tuttavia, troppo spesso i flussi di lavoro dei sondaggi sono sparsi su strumenti non collegati tra loro, rendendo difficile trasformare il feedback in azioni concrete.

Entra in ClickUp: la tua piattaforma unificata per creare, eseguire e agire sui sondaggi, tutto in un unico posto.

1. Crea domande senza sforzo con ClickUp Brain

Genera istantaneamente domande per sondaggi con ClickUp Brain

Dimentica di fissare una pagina vuota. Con ClickUp Brain, puoi generare, perfezionare e personalizzare istantaneamente domande di sondaggio su misura per i tuoi obiettivi. Che tu stia raccogliendo feedback sui prodotti o misurando la soddisfazione del team, l'IA di ClickUp ti aiuta a creare domande chiare ed efficaci, così puoi concentrarti su ciò che conta: ottenere risposte.

Utilizzalo per:

Genera istantaneamente domande per sondaggi su misura per i tuoi obiettivi: basta descrivere il tuo pubblico o il tuo obiettivo

Perfeziona e riformula le domande per garantire chiarezza, tono e professionalità

Collabora con il tuo team in tempo reale: modifica, commenta e ripeti direttamente nei documenti o nelle attività di ClickUp

Salva i modelli di domande per un uso futuro, in modo da poter lanciare nuovi sondaggi ancora più rapidamente

2. Integra le informazioni direttamente nel tuo flusso di lavoro con i moduli ClickUp

Crea moduli descrittivi con formattazione condizionale utilizzando i moduli ClickUp e trasforma le informazioni in attività concrete

I moduli ClickUp non sono solo un altro strumento di sondaggio, ma una perfetta estensione del tuo flusso di lavoro. Puoi creare domande direttamente dall'hub Moduli nella barra laterale. Include:

Aggiungi il tuo logo, i colori del tuo marchio e temi personalizzati per un'esperienza raffinata e in linea con il tuo marchio

Personalizza il flusso del sondaggio mostrando o nascondendo le domande in base alle risposte precedenti

Utilizza elenchi a discesa, valutazioni, caselle di controllo, caricamento di file e altro ancora per acquisire qualsiasi tipo di feedback

Trasforma immediatamente l'invio dei moduli in attività concrete, assegna i titolari e imposta le priorità

Condividi i moduli tramite link pubblico, incorporali nel tuo sito web o limita l'accesso per i sondaggi interni

Visualizza, filtra e gestisci tutte le risposte in un unico posto: non dovrai più cercare nei fogli di calcolo

3. Passa dalle informazioni all'azione, senza perdere un colpo

Crea e assegna attività di sondaggio con le attività di ClickUp

Il feedback è prezioso solo se viene messo in pratica. Con le attività di ClickUp, le risposte ai sondaggi diventano attività concrete con un solo clic. Assegna titolari, imposta priorità e monitora lo stato, il tutto senza uscire dalla tua area di lavoro.

Ecco come potrebbe essere il tuo flusso di lavoro post-sondaggio:

Converti automaticamente le risposte al sondaggio in attività o attività secondarie, complete di assegnatari, date di scadenza e priorità

Usa le automazioni per attivare flussi di lavoro, come l'escalation di feedback urgenti o la notifica ai membri del team giusti

Collega attività, documenti e commenti correlati per un contesto completo

Tieni traccia dello stato di avanzamento e garantisci la responsabilità, in modo che ogni feedback riceva l'attenzione che merita

4. Ottieni una visione d'insieme con le dashboard di ClickUp

Crea facilmente dashboard senza codice tramite ClickUp per visualizzare i tuoi dati

Non limitarti a raccogliere dati: comprendi il loro significato. Le dashboard di ClickUp trasformano i risultati dei sondaggi in informazioni visive che puoi effettivamente utilizzare. Individua le tendenze, monitora la soddisfazione e condividi report in tempo reale con le parti interessate. Con tutto in un unico posto, il tuo team può prendere decisioni basate sui dati più rapidamente.

Ecco come:

Crea dashboard personalizzati con widget per grafici, tabelle e metriche

Tieni traccia degli indicatori chiave come i punteggi di soddisfazione, i tassi di risposta o i problemi ricorrenti

Filtra e segmenta i dati per scoprire le tendenze per team, prodotto o segmento di clientela

Condividi le dashboard con le parti interessate per mantenere tutti allineati e informati

5. Acquisisci e condividi le conoscenze acquisite in documenti collaborativi

Mantieni i tuoi risultati e il tuo team sulla stessa pagina. ClickUp Docs ti consente di documentare il processo di sondaggio, riepilogare/riassumere i risultati e delineare i passaggi successivi. Collabora in tempo reale, collega attività correlate e crea una base di conoscenze che cresce con ogni sondaggio.

Aggiungi commenti direttamente nei documenti ClickUp per segnalare problemi e contestualizzare il tuo lavoro

I documenti ti aiutano a:

Riepiloga/riassumi gli obiettivi, i risultati e i piani d'azione del sondaggio

Collabora in tempo reale: commenta, modifica e tagga i colleghi per ottenere feedback o approvazioni

Collega moduli di sondaggi, attività e dashboard direttamente nei tuoi documenti per una navigazione senza interruzioni

Crea una base di conoscenze vivente con sondaggi passati, insegnamenti e best practice

📖 Per saperne di più sui moduli ClickUp, leggi: Come utilizzare i moduli in ClickUp per semplificare la raccolta dei dati

Ottieni modelli per svolgere il lavoro più impegnativo

Non hai tempo da perdere? Abbiamo i modelli che fanno per te! Per trasformare il feedback in aggiornamenti mirati del prodotto, il modello di roadmap UX di ClickUp ti aiuta a dare priorità agli elementi di azione nei diversi sprint di progettazione e nelle versioni delle funzionalità. Se i tuoi prossimi passaggi prevedono la mappatura di nuovi percorsi, il modello di flusso utente di ClickUp semplifica la visualizzazione dei percorsi e l'identificazione dei punti di attrito.

Per sondaggi ricorrenti o il monitoraggio del feedback a lungo termine, il modello di sondaggio sulla soddisfazione dei clienti ClickUp è progettato per garantire coerenza e approfondimenti. Ti aiuta a:

Raccogli risposte standardizzate su più punti di contatto

Individua le tendenze di soddisfazione nel tempo

Inoltra i risultati direttamente nel flusso di lavoro del tuo team per agire immediatamente

Ottieni il modello gratuito Misura facilmente la soddisfazione dei clienti con il modello di risultati del sondaggio sulla soddisfazione dei clienti di ClickUp

Con ClickUp for Design al tuo fianco, i sondaggi non sono solo una casella di controllo, ma un catalizzatore per il miglioramento continuo. Dal brainstorming delle domande al monitoraggio dei risultati, ClickUp riunisce ogni passaggio del percorso del sondaggio, in modo che il tuo team possa passare dal feedback all'azione senza mai cambiare strumento.

➡️ Per saperne di più: Modelli di questionari gratuiti per una raccolta dati efficiente

Trasforma il feedback degli utenti in vantaggi reali per i prodotti con ClickUp

Un processo di sondaggio ben ponderato può rivelare messaggi di errore, evidenziare lacune nell'usabilità e aiutarti a identificare i punti critici che gli utenti affrontano quotidianamente. E quando queste informazioni vengono abbinate allo strumento di sondaggio giusto, puoi collegare il feedback dei clienti, eseguire analisi dei dati più approfondite e trasformare le opinioni in informazioni preziose che guidano le decisioni.

Un'app completa come ClickUp può aiutarti a garantire che le informazioni raccolte dai sondaggi tra gli utenti, dai test degli utenti e dai clienti esistenti riflettano le esigenze del tuo pubblico di riferimento. Quando le tue domande sono mirate e il tuo follow-up è strutturato, il feedback diventa una leva potente per una progettazione più intelligente e risultati più efficaci.

Prova ClickUp oggi stesso per gestire i tuoi sondaggi UX, organizzare le risposte e trasformare il feedback in risultati misurabili.