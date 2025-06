Il miglior software OCR per l'estrazione dei dati e l'automazione nel 2025

Sapevi che Reddit utilizza un software OCR per migliorare le sue capacità di ricerca? Questo utente Reddit ha sperimentato e confermato che la funzione di ricerca di Reddit sfrutta il riconoscimento ottico dei caratteri (tecnologia OCR) per estrarre il testo dalle immagini.

La tecnologia OCR è fondamentale per le aziende, sia per i contenuti che per la SEO.

Le aziende gestiscono grandi quantità di documenti scansionati, PDF e file immagine, che spesso contengono informazioni frammentate. Per garantire che i team dirigenziali possano accedere rapidamente ai dati e analizzarli invece di perdere tempo a decifrare i contenuti, le aziende devono estrarre il testo da questi formati.

Tuttavia, le soluzioni OCR di base potrebbero non essere sufficienti per le esigenze aziendali. Per ottenere maggiore precisione ed efficienza è necessario il miglior software OCR, ma quale scegliere?

Questo blog ti spiega tutto. Continua a leggere per saperne di più.

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi Ecco tutti gli strumenti OCR citati nell'articolo, insieme alle loro principali funzionalità/funzioni: Strumento OCR Ideale per Funzionalità/funzioni chiave Prezzi Adobe Acrobat Pro DC Gestione PDF Enterprise OCR basato su IA, modifica di PDF, confronto di documenti, firme elettroniche 14,99-23,99 $/utente/mese + componenti aggiuntivi ABBYY FineReader PDF OCR avanzato e conversione di documenti 198 lingue, elaborazione in batch, creazione di moduli, confronto di documenti 16-24 $/utente/mese; Mac: 69 $/anno Tesseract OCR Sviluppatori e utenti open source Basato su CLI, oltre 100 lingue, formazione personalizzata Free OmniPage Ultimate Automazioni OCR per grandi volumi Elaborazione in batch, oltre 120 lingue, assistente eDiscovery Prezzi personalizzati Readiris 17 Privati e piccole imprese oltre 130 lingue, note vocali, scansione di codici a barre, strumenti PDF 69-199 $ (licenze a vita) VueScan Assistenza per scanner obsoleti e scansioni professionali oltre 30 lingue, PDF ricercabili, strumenti di IA, supporto per oltre 7400 scanner 9,95-19,95 $/mese/utente SimpleOCR Esigenze OCR di base gratis Freeware, estrazione di testo di base, SDK disponibile Free GOCR OCR open source di base Gratuito, multipiattaforma, basato su CLI, supporto linguistico Free Google Cloud Vision OCR basato su IA e automazione su larga scala Modelli ML, multilingue + scrittura manuale, OCR in tempo reale tramite API, integrazione con Google Cloud Livello gratuito + prezzi basati sull'utilizzo Microsoft Lens Utenti Microsoft e scansioni rapide Ritaglio automatico, esportazione in Word/PDF, sincronizzazione cloud con OneDrive/OneNote Free

Cosa cercare in un software OCR?

Quando scegli il miglior software OCR per uso aziendale o enterprise, tieni presenti questi fattori chiave:

Cerca un motore OCR con un potente riconoscimento del testo in più lingue, soprattutto se hai a che fare con documenti scansionati in diversi formati. Il supporto per il testo scritto a mano è un ulteriore vantaggio ✅

La soluzione OCR deve integrarsi con i formati Microsoft Office, i PDF ricercabili e altri software aziendali ✅

La tecnologia OCR leader utilizza un software di apprendimento automatico e il riconoscimento intelligente dei caratteri per migliorare la precisione nel tempo ✅

Un software OCR pronto per le aziende dovrebbe offrire flussi di lavoro personalizzati, consentendo alle aziende di confrontare documenti, scansionare tabelle ed elaborare fatture diverse con il minimo lavoro manuale richiesto ✅

Se gestisci documenti sensibili come cartelle cliniche o pagamenti assicurativi, assicurati che il lavoro OCR sia elaborato in modo sicuro, con la possibilità di implementazione in loco ✅

I 10 migliori software OCR

Dopo approfonditi test sui prodotti e ricerche di mercato, questi strumenti sono i migliori software OCR disponibili oggi sul mercato.

Analizziamo i loro punti di forza e di debolezza per aiutarti a scegliere la soluzione OCR più adatta alla tua azienda.

1. Adobe Acrobat Pro DC (ideale per la gestione di PDF a livello aziendale)

tramite Adobe Acrobat Pro DC

Le aziende che gestiscono documenti legali digitalizzati, altri file e grandi volumi di immagini di testo spesso hanno difficoltà a renderli ricercabili.

Adobe Acrobat Pro DC consente ai team di estrarre testo, modificare PDF e integrarsi perfettamente con il software aziendale grazie alla tecnologia OCR.

Il protagonista assoluto è il motore OCR basato su IA, che garantisce un'elevata precisione nel riconoscimento del testo. Adobe Acrobat Pro DC offre anche funzionalità di confronto dei documenti, redazione e firma elettronica per semplificare l'elaborazione dei documenti.

Funzionalità/funzioni principali di Adobe Acrobat Pro DC

Converti documenti e immagini scansionati in PDF modificabili e ricercabili

Esporta i PDF in formati Microsoft Office mantenendo l'integrità della formattazione

Utilizza strumenti basati sull'IA per riepilogare/riassumere e analizzare documenti

Accedete a funzioni avanzate di redazione e confronto dei documenti per una gestione sicura dei dati

Offri firme elettroniche sicure e collaborazione cloud per semplificare le approvazioni e i flussi di lavoro

Limiti di Adobe Acrobat Pro DC

Richiede una sottoscrizione a pagamento, il che lo rende meno conveniente rispetto ad alcuni software OCR gratuiti

Ha un'interfaccia complessa, che potrebbe richiedere tempo per essere appresa dai nuovi utenti

Rallentamenti delle prestazioni durante la gestione di file di immagini scansionate di grandi dimensioni

Prezzi di Adobe Acrobat Pro DC

Acrobat Standard DC : 14,99 $ al mese per utente

Acrobat Pro DC : 23,99 $ al mese per utente

Enterprise : prezzi personalizzati

Componente aggiuntivo IA Assistant: 4,99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Adobe Acrobat Pro DC

G2 : 4,5/5 (oltre 3.450 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 4.080 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Adobe Acrobat Pro DC?

Da un utente G2:

Uno strumento utile per creare, modificare e organizzare documenti PDF è Adobe Acrobat. Si tratta dello standard industriale per i software PDF ed è dotato di una vasta gamma di funzionalità per soddisfare diverse esigenze.

Uno strumento utile per creare, modificare e organizzare documenti PDF è Adobe Acrobat. Si tratta dello standard industriale per i software PDF ed è dotato di una vasta gamma di funzionalità per soddisfare diverse esigenze.

💡 Suggerimento: il confronto manuale dei documenti richiede tempo ed è soggetto a errori, ma con gli strumenti giusti è possibile automatizzare il processo e ridurre gli errori. Scopri le migliori soluzioni in 12 potenti software di confronto documenti per team.

2. ABBYY FineReader PDF (Ideale per OCR avanzato e conversione di documenti)

tramite ABBYFinReader PDF

Esplora qualsiasi forum e vedrai la richiesta di assistenza tecnica per il riconoscimento ottico di testi multilingue.

ABBYY FineReader PDF soddisfa tutte queste esigenze, oltre a offrire un motore OCR basato su IA leader del settore che garantisce un'estrazione e una modifica del testo altamente accurate.

Grazie alle funzionalità di confronto dei documenti, conversione in batch, riconoscimento ottico delle parole e automazione avanzata, i team possono elaborare grandi volumi di documenti cartacei, trasformandoli in formati ricercabili e modificabili.

Funzionalità/funzioni principali di ABBYY FineReader PDF

Converti PDF e immagini scansionati in documenti modificabili e ricercabili con un'elevata precisione OCR

Assistenza in 198 lingue , inclusi caratteri complessi come il cirillico e quelli asiatici

Confronta i documenti per rilevare le modifiche tra versioni diverse

Automatizza l'elaborazione di documenti su larga scala con strumenti di conversione batch

Crea moduli PDF compilabili e abilita le firme digitali per flussi di lavoro semplificati

Limiti di ABBYY FineReader PDF

Il prezzo della sottoscrizione può essere costoso per i singoli utenti rispetto alle alternative di acquisto una tantum

Problemi con scansioni di bassa qualità che richiedono correzioni manuali per la formattazione complessa

L'interfaccia non è intuitiva come quella di alcuni concorrenti, rendendo la curva di apprendimento più ripida

Prezzi di ABBYY FineReader PDF

FineReader Standard : 16 $ al mese per utente

FineReader Corporate : 24 $ al mese per utente

FineReader per Mac: 69 $/anno per utente

Valutazioni e recensioni di ABBYY FineReader PDF

G2 : 4,5/5 (oltre 286 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 426 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ABBYY FineReader PDF?

Ecco cosa ha detto un utente di Reddit:

Il mio strumento principale su Windows era ABBYY FineReader, un software straordinario (ma proprietario e solo per Windows) che rileva automaticamente il layout di qualsiasi cosa io stia cercando di leggere, lo divide in pagine, le allinea, elimina i margini e riconosce il testo.

Il mio strumento principale su Windows era ABBYY FineReader, un software straordinario (ma proprietario e solo per Windows) che rileva automaticamente il layout di qualsiasi cosa io stia cercando di leggere, lo divide in pagine, le raddrizza, elimina i margini e riconosce il testo.

💡 Suggerimento professionale: utilizzi ancora lo stesso software di elaborazione testi di una volta? Migliora le tue capacità di scrittura con strumenti moderni che offrono collaborazione e modifica basata sull'IA. Esplora le migliori opzioni tra i programmi di elaborazione testi e trova quello più adatto al tuo flusso di lavoro.

3. Tesseract OCR (ideale per sviluppatori e appassionati di open source)

tramite Tesseract OCR

A differenza dei tradizionali software OCR con interfaccia grafica, Tesseract è uno strumento a riga di comando. Questo lo rende ideale per sviluppatori, ricercatori ed esperti di automazione che desiderano il pieno controllo sull'estrazione di testo dalle immagini.

Inoltre, è una soluzione completamente gratuita e open source con licenza Apache 2. 0. Sviluppato inizialmente da Hewlett-Packard e successivamente gestito da Google, Tesseract supporta oltre 100 lingue e si integra con Python, C++ e altri linguaggi di programmazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Tesseract OCR

Riconosci il testo in oltre 100 lingue , tra cui arabo, cirillico e caratteri asiatici

Supporta vari formati di output come TXT, PDF, OCR e TSV

Personalizza l'OCR attraverso la formazione e la messa a punto per esigenze specifiche

Elabora più formati di immagine come PNG, JPEG e TIFF

Limiti di Tesseract OCR

Nessuna interfaccia grafica utente: richiede esperienza con la riga di comando

L'accuratezza dell'OCR dipende dalla qualità dell'immagine e richiede una pre-elaborazione per ottenere risultati ottimali

Non adatto ai principianti o a chi cerca una soluzione plug-and-play

Assistenza limitata per il riconoscimento della scrittura manuale, che lo rende meno efficace per alcuni tipi di documenti

Prezzi di Tesseract OCR

Free

Valutazioni e recensioni di Tesseract OCR

G2 : 4,4/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

📮 ClickUp Insight: quasi la metà dei tuoi dipendenti non riesce a concentrarsi Il continuo cambio di contesto sta silenziosamente riducendo la produttività del tuo team. La nostra ricerca rivela che il 42% delle interruzioni sul posto di lavoro deriva dal passaggio da una piattaforma all'altra, dalla gestione delle email e dal passare da una riunione all'altra. Immagina di eliminare queste costose interruzioni. Con ClickUp, puoi centralizzare i tuoi flussi di lavoro integrando perfettamente attività, chat, documenti e lavagne online in un unico posto. Inoltre, le funzionalità basate sull'IA mantengono tutto connesso, ricercabile e facile da gestire!

4. OmniPage Ultimate (Ideale per aziende che necessitano di automazione OCR per grandi volumi)

tramite OmniPage Ultimate

Sei sommerso dalle scartoffie? OmniPage Ultimate è pensato per le aziende che gestiscono grandi quantità di documenti che devono essere convertiti in file ricercabili, modificabili e condivisibili.

Ti fa risparmiare tempo automatizzando qualsiasi processo, dalla digitalizzazione di contratti, fatture o documenti legali, con OCR di livello aziendale, elaborazione in batch e integrazione cloud.

Le migliori funzionalità/funzioni di OmniPage Ultimate

Elaborazione in batch di grandi volumi di file con flussi di lavoro automatizzati

Garantite un'accuratezza OCR superiore con il supporto di oltre 120 lingue

Lavora con tutti i principali tipi di documenti, inclusi PDF, Word, Excel ed ePub

Supporta scanner, acquisizione mobile e integrazioni cloud come Dropbox e SharePoint

Migliora la ricercabilità dei PDF con eDiscovery Assistant

Limiti di OmniPage Ultimate

Costoso rispetto alla concorrenza, il che lo rende meno accessibile per i privati

Interfaccia complessa che potrebbe richiedere una formazione per un utilizzo efficace

Limitato a Windows, non compatibile con Mac

Prezzi di OmniPage Ultimate

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di OmniPage Ultimate

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di OmniPage Ultimate?

Un utente Capterra ha detto:

La funzionalità/funzione più importante di OmniPage Ultimate è quella di generare estrazioni di testo di alta qualità da una varietà di fonti che utilizziamo, inclusi PDF e grafici/documenti scansionati.

La funzionalità/funzione più importante di OmniPage Ultimate è quella di generare estrazioni di testo di alta qualità da una varietà di fonti che utilizziamo, inclusi PDF e grafici/documenti scansionati.

Leggi anche: Le 10 migliori alternative a PandaDoc per gestire i documenti

5. Readiris 17 (Ideale per privati e piccole aziende che necessitano di OCR multilingue)

tramite Readiris

Hai mai provato a estrarre del testo da un documento, solo per renderti conto che è in una lingua che il tuo software non è in grado di gestire? È qui che Readiris 17 fa la differenza.

Progettato per professionisti e aziende multilingue, questo strumento OCR basato sull'IA è in grado di riconoscere oltre 130 lingue, comprese scritture complesse come l'arabo e il cirillico.

Oltre all'OCR, Readiris 17 offre anche funzioni di modifica PDF di base, che consentono di unire, annotare e proteggere i documenti senza dover passare da uno strumento all'altro. È persino possibile aggiungere annotazioni vocali ai PDF.

Leggi le migliori funzionalità/funzioni di Readiris 17

Converti PDF, immagini e documenti scansionati in formati modificabili Word, Excel e PDF

Elaborate grandi volumi di documenti in modo efficiente con l'elaborazione in batch

Modifica i PDF con strumenti integrati per unire, annotare e proteggere i file

Leggi codici a barre e codici QR per un'estrazione rapida dei dati

Limiti di Readiris 17

L'accuratezza dell'OCR dipende dalla qualità della scansione: immagini di bassa qualità possono causare errori

Rispetto alla concorrenza, manca di funzionalità/funzioni avanzate di modifica dei PDF

Può richiedere molte risorse, rallentando i computer meno recenti

Prezzi di Readiris 17

Readiris 17 Pro (licenza a vita per 1 PC) : 69 $

Readiris 17 Pro (licenza a vita per 4 PC) : 99 $

Readiris 17 Corporate (licenza a vita per 1 PC) : 139 $

Readiris 17 Corporate (licenza a vita per 5 PC): 199 $

Leggi le valutazioni e le recensioni su Readiris 17

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Readiris 17?

Da un utente G2:

Utilizzo Readiris da un po' di tempo. Apprezzo molto questo software per la sua ottima capacità di modificare documenti in formato PDF e molto altro ancora. È dotato di un plug-in per stampanti che consente di convertire documenti da pagine web e salvarli in formato PDF.

Utilizzo Readiris da un po' di tempo. Apprezzo molto questo software per la sua ottima capacità di modificare documenti in formato PDF e molto altro ancora. È dotato di un plug-in per stampanti che consente di convertire documenti da pagine web e salvarli in formato PDF.

6. VueScan (ideale per ripristinare vecchi scanner e ottenere scansioni di qualità professionale)

tramite VueScan

VueScan offre una solida funzionalità/funzione di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) integrata, che consente di convertire documenti scansionati in oltre 30 lingue in testo modificabile e ricercabile.

Che tu stia lavorando con documenti stampati, libri, ricevute o registri aziendali, le funzionalità di riconoscimento ottico dei segni di VueScan garantiscono un'estrazione accurata dei dati di testo senza bisogno di software aggiuntivo.

Inoltre, VueScan funziona con oltre 7.400 modelli di scanner, compresi molti che non sono più supportati dai produttori.

Le migliori funzionalità/funzioni di VueScan

Supporta i formati TXT, PDF e Word

Crea PDF con testo ricercabile e copiabile

Migliora la chiarezza del testo con la correzione dell'inclinazione, la riduzione del rumore e la regolazione del contrasto

Utilizza strumenti basati sull'IA per la colorazione automatica, il rilevamento dell'orientamento e il riconoscimento del tipo di supporto

Limiti di VueScan

L'interfaccia è obsoleta: alcuni utenti la trovano macchinosa rispetto ai moderni software per scanner

Può risultare complesso per i principianti a causa delle numerose impostazioni avanzate

Alcuni utenti segnalano esperienze contrastanti con il supporto clienti

Prezzi di VueScan

Edizione Standard : 9,95 $ al mese per utente

Edizione professionale: 19,95 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di VueScan

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

7. SimpleOCR (Il migliore per esigenze OCR di base gratuite)

tramite SimpleOCR

Per chi ha bisogno di una soluzione OCR gratuita e facile da usare senza configurazioni complicate, SimpleOCR è un'ottima scelta.

Lo strumento è ideale per gli utenti che desiderano convertire documenti stampati in testo modificabile senza acquistare costosi software. A differenza degli strumenti OCR più avanzati, SimpleOCR è particolarmente adatto per scansioni pulite e di alta qualità con font standard.

Questa opzione freeware è ampiamente utilizzata da utenti domestici, educatori e piccole imprese che necessitano di OCR occasionale senza una curva di apprendimento ripida.

Le migliori funzionalità/funzioni di SimpleOCR

Utilizza OCR gratuito al 100% sia per scopi personali che commerciali

Converti documenti stampati in testo in modo semplice e veloce

Lavora con scanner compatibili con TWAIN per la scansione diretta e l'OCR

Accedi come applicazione freeware o SDK per sviluppatori

Limiti di SimpleOCR

Difficoltà con layout a più colonne, tabelle e font non standard

Il riconoscimento della scrittura manuale è meno accurato rispetto alle soluzioni a pagamento

Mancanza di funzionalità/funzioni avanzate come l'elaborazione in batch e l'automazione

Richiede scansioni di alta qualità per ottenere i migliori risultati OCR

Prezzi di SimpleOCR

Free

Valutazioni e recensioni di SimpleOCR

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

8. GOCR (ideale per attività OCR di base e open source)

tramite GOCR

Cerchi uno strumento OCR gratuito e open source? GOCR è progettato per gli utenti che necessitano di un riconoscimento di base del testo senza le complessità dei software a pagamento o proprietari.

Questo strumento è un programma leggero basato su riga di comando che estrae in modo efficiente il testo da vari formati di immagine. Sebbene GOCR non disponga di analisi avanzate del layout, è comunque adatto agli sviluppatori e agli utenti Linux che necessitano di una soluzione OCR semplice e personalizzabile.

Migliori funzionalità/funzioni di GOCR

Utilizza un software OCR completamente gratuito e open source con licenza GNU General Public License

Funziona su sistemi operativi Linux, Windows e OS/2

Funziona come strumento autonomo da riga di comando o integrato in altri software

Assistenza in più lingue per il riconoscimento del testo

Accedi a un'interfaccia grafica semplice (gocr. tcl) per un utilizzo più facile

Limiti di GOCR

Difficoltà con font complessi, testo scritto a mano e immagini distorte

Non supporta bene gli alfabeti non latini

Non dispone di funzionalità/funzioni OCR avanzate come l'analisi del layout e la formattazione dei documenti

Precisione inferiore rispetto ai moderni motori OCR

Prezzi GOCR

Free

Valutazioni e recensioni GOCR

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Leggi anche: Come organizzare manuali utente e garanzie

9. Google Cloud Vision OCR (ideale per OCR basato su IA e automazione su larga scala)

tramite Google Cloud Vision OCR

Cerchi l'efficienza di Google? Per le aziende che gestiscono grandi volumi di documenti, immagini e testo scritto a mano, Google Cloud Vision OCR è la soluzione ideale.

Basato sull'IA avanzata e sui modelli di apprendimento automatico di Google, questo strumento va oltre l'OCR di base offrendo un'estrazione approfondita del testo, un'elaborazione intelligente delle immagini e una perfetta integrazione con l'ecosistema cloud di Google.

Che si tratti di automatizzare l'inserimento dei dati o di estrarre informazioni dai documenti scansionati, questo strumento ti aiuta a risparmiare tempo e migliorare la precisione.

Funzionalità/funzioni principali di Google Cloud Vision OCR

Sfrutta l'OCR basato sull'IA con modelli di deep learning per una maggiore precisione

Riconosci testi stampati, scritti a mano e multilingue

Elaborate grandi volumi con l'elaborazione in batch e l'OCR in tempo reale tramite API

Integrazione con i prodotti Google Cloud come BigQuery, Cloud Storage e Vertex IA

Addestra modelli personalizzati con AutoML per migliorare la precisione

Garantite la conformità e la sicurezza con l'assistenza multiregionale

Limiti di Google Cloud Vision OCR

Configurazione avanzata richiesta (integrazione API e passaggi di autenticazione)

Può essere costoso per esigenze OCR di grandi volumi

Non dispone di riconoscimento integrato della formattazione dei font (ad es. grassetto, corsivo)

Prezzi di Google Cloud Vision OCR

Free

Valutazioni e recensioni di Google Cloud Vision OCR

G2 : 4,4/5 (oltre 85 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 20 recensioni)

Leggi anche: Trucchi di Microsoft Word per ottimizzare il tuo lavoro

10. Microsoft Lens (ideale per gli utenti Microsoft e per una perfetta integrazione)

tramite Microsoft Lens

Per chi già utilizza Microsoft 365, OneDrive o altri strumenti Microsoft, Microsoft Lens (precedentemente Office Lens) è un'eccellente soluzione OCR per la scansione, la modifica e l'organizzazione dei documenti con facilità.

Che tu stia digitalizzando note, lavagne online, schede o documenti stampati, Microsoft Lens offre ritaglio intelligente, funzionalità OCR e sincronizzazione cloud.

Inoltre, questo strumento è completamente gratuito, il che lo rende un'opzione economica per professionisti, studenti e piccole imprese.

Funzionalità/funzioni principali di Microsoft Lens

Integrazione perfetta con Microsoft 365, OneDrive e OneNote

Scegli tra diverse modalità di acquisizione (Foto, Documento, Lavagna online, Scheda aziendale)

Abilita il ritaglio automatico e il riconoscimento del testo (OCR) per file Word e PDF modificabili

Esporta i documenti scansionati in formato Word, PowerPoint, PDF o JPEG

Accesso gratuito senza costi nascosti o filigrane

Limiti di Microsoft Lens

Assistenza OCR limitata per la scrittura manuale (solo inglese)

Nessuna funzionalità OCR offline

Non così avanzato per l'elaborazione in batch o l'OCR su scala aziendale

Occasionali problemi di qualità delle immagini che richiedono mani ferme per la scansione

Prezzi di Microsoft Lens

Free

Valutazioni e recensioni di Microsoft Lens

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: 4,5/5 (oltre 265 recensioni)

💡 Suggerimento: paghi troppo per Microsoft Office? Esistono alternative a Microsoft Office potenti ed economiche che offrono le stesse funzionalità (o migliori) senza il prezzo elevato.

Una volta convertite le immagini in testo utilizzando un software OCR, la sfida successiva consiste nell'organizzare e integrare in modo efficiente tali dati nel flusso di lavoro.

ClickUp è un'app completa per il lavoro, che offre un'area di lavoro all-in-one dove i team possono archiviare, organizzare e collaborare sui documenti integrando i dati estratti tramite OCR nei loro flussi di lavoro.

Organizza i documenti con ClickUp

Con ClickUp Docs, puoi creare, modificare e archiviare documenti aziendali come knowledge base, wiki, contratti e procedure operative standard. Inoltre, l'assistente IA di ClickUp, ClickUp Brain, semplifica la generazione e il perfezionamento dei contenuti utilizzando l'IA per risparmiare tempo e lavoro richiesto.

Crea, modifica e collabora sui documenti in tempo reale collegandoli direttamente alle attività con ClickUp Docs.

La collaborazione è semplice, poiché i membri del team possono condividere, modificare e commentare in tempo reale, garantendo a tutti l'accesso a informazioni aggiornate. A differenza dei repository di documenti statici, ClickUp collega i documenti ai flussi di lavoro, semplificando il collegamento delle attività, l'assegnazione dei membri del team e il monitoraggio degli elementi su cui intervenire.

💡 Suggerimento professionale: hai problemi con file persi e flussi di lavoro documentali disordinati? Scopri le best practice per aumentare l'efficacia nell'ottimizzazione del flusso di lavoro di gestione dei documenti e prendi il controllo dei tuoi file oggi stesso.

Inoltre, la gerarchia dei progetti di ClickUp mantiene tutto strutturato. Le aree di lavoro contengono spazi, che a loro volta contengono cartelle, che a loro volta contengono elenchi di attività e documenti. Questa struttura garantisce che nessun file vada perso e sia facilmente accessibile.

Derek Clements, Marketing Manager di BankGloucester, ha dichiarato:

ClickUp è uno strumento fantastico per organizzare attività e priorità, collaborare in team e gestire i dati. La flessibilità degli spazi e degli elenchi lo rende adattabile a quasi tutti i settori.

ClickUp è uno strumento fantastico per organizzare attività e priorità, collaborare in team e gestire i dati. La flessibilità degli spazi e degli elenchi lo rende adattabile a quasi tutti i settori.

Organizza il tuo lavoro con un sistema strutturato di aree di lavoro, spazi, cartelle ed elenchi per conservare ogni documento al posto giusto utilizzando la gerarchia dei progetti di ClickUp.

Se gestisci più progetti, puoi creare spazi separati per team o client diversi, mantenendo tutto organizzato.

Usa i campi personalizzati di ClickUp per estrarre i dati

Una delle funzionalità/funzioni distintive di ClickUp è ClickUp Custom Fields, che consente di estrarre e classificare i dati dai documenti. Questo serve fondamentalmente allo scopo di un software per il flusso di lavoro dei documenti.

Estrai, categorizza e monitora i dati dal testo estratto tramite OCR creando campi personalizzati in ClickUp.

Ad esempio, se l'OCR estrae i dettagli delle fatture, ClickUp può memorizzarli in un formato strutturato, rendendoli più facili da monitorare. I tag e le etichette migliorano ulteriormente la ricercabilità, aiutandoti a trovare i documenti in base al tipo di progetto, alla priorità o al reparto.

💡 Suggerimento rapido: cercare un documento specifico è semplicissimo con ClickUp Connected Search, che esegue la scansione di ClickUp e delle app integrate come Google Drive, Microsoft Teams o Dropbox. I tag personalizzabili rendono il recupero molto più facile se non ricordi il nome di un documento.

Automatizza i flussi di lavoro dei documenti utilizzando ClickUp

Sebbene ClickUp non esegua l'OCR, si integra con strumenti come Google Drive, Dropbox, Zapier e Make (Integromat) per automatizzare i flussi di lavoro dei documenti sulla base dei dati estratti.

Le automazioni di ClickUp ti consentono di creare sequenze if-then, eliminando le attività ripetitive.

📌 Esempio: quando l'OCR estrae i dettagli chiave da un documento, ClickUp può taggarlo automaticamente, indirizzarlo al team giusto o attivare notifiche. Se viene caricata una fattura scansionata, ClickUp può assegnarla al reparto Finanza, aggiungere una data di scadenza e avvisare le parti interessate, il tutto senza alcun intervento manuale.

Elimina il lavoro manuale impostando trigger che taggano, assegnano o avvisano automaticamente i team quando vengono aggiunti dati OCR con le automazioni di ClickUp.

Le integrazioni di ClickUp assicurano che l'intero flusso di lavoro rimanga connesso su tutte le piattaforme. È possibile archiviare i documenti scansionati in Google Drive, sincronizzare le note con Evernote o allegare i dati estratti tramite OCR ai record CRM in Salesforce.

Se non è disponibile un'integrazione, l'API di ClickUp consente connessioni personalizzate, rendendolo uno strumento davvero flessibile.

OCR, ClickUp e te: il dream team per i tuoi documenti

L'OCR è solo il primo passaggio: ClickUp si integra con i tuoi strumenti OCR per semplificare i flussi di lavoro. Ora tutti i dati estratti sono archiviati, classificati e facilmente accessibili in un unico posto.

Con le cartelle, gli spazi e gli elenchi di ClickUp, puoi strutturare i tuoi documenti in modo sistematico, creare campi personalizzati per estrarre i dati rilevanti e sfruttare potenti funzionalità di ricerca per trovare qualsiasi cosa in pochi secondi.

Sei pronto ad alleggerire il tuo carico di lavoro? Iscriviti subito a ClickUp!