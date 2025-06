le 13 migliori alternative a PowerPoint nel 2025

Bloccato nel purgatorio di PowerPoint? Non sei solo.

Ogni giorno, ben 35 milioni di presentazioni PowerPoint (o rettangoli con testi traboccanti) inondano gli schermi di tutto il mondo.

Ma il nostro cervello elabora le informazioni visive 60.000 volte più velocemente rispetto al testo. Quindi, perché accontentarsi delle vecchie presentazioni monotone che riescono a malapena a catturare l'attenzione?

È ora di dare una scossa! Ecco le migliori alternative a PowerPoint per trasformare le presentazioni tradizionali e noiose in capolavori dinamici e accattivanti.

Limiti di PowerPoint

Microsoft PowerPoint è un classico, ma non è privo di inconvenienti. Eccone alcuni che ne compromettono lo stato di miglior software per presentazioni:

IA che necessita di un tocco umano: La creazione di contenuti IA di Copilot* all'interno di PowerPoint è utile, ma spesso richiede ulteriori modifiche per narrazioni complesse

Elementi live, configurazione non proprio live: Cameo aggiunge feed dalla fotocamera, ma renderli perfetti richiede un certo lavoro richiesto

Difficoltà asincrone: Recording Studio funziona, ma esportare contenuti interattivi di alta qualità è complicato

Problemi di collaborazione: la modifica online non è fluida e collaborativa come le presentazioni di Google Slides per il lavoro di squadra in tempo reale

Questi punti critici spingono educatori, professionisti e team a cercare strumenti di presentazione IA più versatili e alternative a PowerPoint con un'interfaccia intuitiva.

🧠 Curiosità: su TikTok, #powerpoint ha oltre 4,3 miliardi di visualizzazioni. La piattaforma offre tutorial creati dagli utenti su come rendere le presentazioni PowerPoint ancora più accattivanti, esteticamente gradevoli e creative.

Alternative a PowerPoint in breve

Ecco una breve panoramica delle alternative a PowerPoint, degli utenti ideali e dei prezzi stimati!

Alternativa a PowerPoint Funzionalità/funzioni chiave Ideale per Prezzi ClickUp Presentazioni collaborative con modelli personalizzabili, lavagne online per il brainstorming e generazione di contenuti basata sull'IA tramite ClickUp Brain Singoli utenti, team di piccole e medie dimensioni e aziende alla ricerca di uno strumento versatile e collaborativo per presentazioni e flussi di lavoro Piano Free disponibile; personalizzazione disponibile per le aziende Canva Eccezionale flessibilità di progettazione con modelli completi e integrazione multimediale per presentazioni visivamente straordinarie Creativi e professionisti del marketing che danno priorità a presentazioni ricche di design Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 10 $/utente/mese; personalizzazione disponibile per le aziende Beautiful. ai Progettazione di diapositive basata sull'IA che formatta automaticamente i contenuti per presentazioni raffinate Professionisti aziendali che desiderano risultati rapidi e raffinati senza il lavoro richiesto dal design Versione di prova gratuita disponibile; piani a pagamento a partire da 12 $/utente/mese Prezi Presentazioni non lineari, diapositive zoomabili per una narrazione dinamica Docenti e responsabili di workshop alla ricerca di presentazioni PowerPoint interattive Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $19/utente/mese Powtoon Scene basate sui caratteri e presentazioni video con animazioni e voci fuori campo Storyteller e creativi che desiderano creare video dinamici e coinvolgenti Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $50/mese Google Slides Collaborazione basata su cloud senza interruzioni e integrazione con l'ecosistema Google Workspace Team remoti e docenti che necessitano di collaborazione in tempo reale Gratis con Google Workspace Pitch Presentazioni basate su analisi con potenti funzionalità/funzioni di collaborazione Startup e aziende focalizzate sul monitoraggio del coinvolgimento del pubblico Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $25/mese Mentimeter Presentazioni interattive e basate sui dati con sondaggi, quiz e feedback dal pubblico in tempo reale Relatori e docenti che danno priorità al coinvolgimento del pubblico Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $12/utente/mese; personalizzazione disponibile per le aziende Keynote Presentazioni eleganti e di alta qualità progettate per gli utenti Apple con transizioni cinematografiche Utenti Mac alla ricerca di presentazioni raffinate con integrazione di app native Gratis: disponibile su dispositivi Mac e iOS Slidebean Creazione di slide basata sull'IA per presentazioni con formattazione automatica dei contenuti Startup e imprenditori che desiderano creare rapidamente presentazioni pronte per gli investitori Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $10/utente/mese Visme Presentazioni multimediali con visualizzazioni dei dati, video e infografiche Professionisti del marketing e aziendali che necessitano di contenuti coinvolgenti e basati sui dati Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 29 $/utente/mese; personalizzazione disponibile per le aziende gamma Presentazioni generate dall'IA con un focus sullo storytelling e formati personalizzabili. Autori di contenuti alla ricerca di presentazioni visivamente coerenti e basate sull'IA Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $10/utente/mese Zoho Show Integrato con l'ecosistema Zoho per una collaborazione e una produttività senza soluzione di continuità Utenti Zoho che desiderano una perfetta integrazione con altre app Zoho Gratis: per singoli utenti e piccoli team; richiede la sottoscrizione a WorkDrive o Workplace per il piano Pro

👀 Lo sapevi? PowerPoint era inizialmente chiamato Presenter.

Le 13 migliori alternative a PowerPoint da utilizzare

PowerPoint fa il suo lavoro, ma potrebbe non essere necessariamente la soluzione più adatta. Se desideri maggiore creatività, flessibilità o coinvolgimento del pubblico, queste alternative a PowerPoint potrebbero essere proprio l'aggiornamento di cui hanno bisogno le tue presentazioni!

1. ClickUp (Ideale per creare presentazioni collaborative e flussi di lavoro)

Prova ClickUp: è gratis Pianifica e presenta il tuo progetto in più visualizzazioni e formati con ClickUp

ClickUp è una delle migliori alternative a PowerPoint se desideri qualcosa di più delle semplici diapositive per la tua presentazione. È l'app che ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per brainstorming sui contenuti della tua presentazione con l'IA, creare rapidamente presentazioni accattivanti e collaborare con modifiche in tempo reale, tutto in un unico posto. Non dovrai più passare da un'app all'altra o perderti in file e versioni infinite di PowerPoint.

📮ClickUp Insight: il 37% dei nostri intervistati utilizza l'IA per la creazione di contenuti, inclusi scrittura, modifica ed email. Tuttavia, questo processo richiede solitamente il passaggio da uno strumento all'altro, come uno strumento di generazione di contenuti e l'area di lavoro. Con ClickUp, ottieni assistenza alla scrittura basata sull'IA in tutta l'area di lavoro, inclusi email, commenti, chat, documenti e altro ancora, il tutto mantenendo il contesto dell'intera area di lavoro.

Incorpora le tue idee e crea un layout di presentazione con le lavagne online ClickUp

Le lavagne online ClickUp offrono un ambiente di lavoro visivo perfetto per te e il tuo team per mappare idee, abbozzare concetti e creare diagrammi di flusso: l'ideale per dare forma alla tua presentazione prima ancora di iniziare a progettare le diapositive.

Se desideri creare contenuti per le tue diapositive senza sforzo, ClickUp Docs può aiutarti a dare forma alle tue idee. Prendi appunti, collega ricerche, aggiungi contenuti multimediali, struttura il tuo messaggio con una formattazione avanzata (titoli, banner, elenchi puntati e altro) e collabora con i colleghi in tempo reale. Puoi persino collegare le azioni descritte nel documento alle attività di ClickUp, in modo che nulla vada perso.

Collabora e modifica i contenuti delle presentazioni con il tuo team contemporaneamente con ClickUp Docs

Vuoi lavorare in modo più intelligente, non più duro? L'assistenza IA di ClickUp Brain ti aiuta a velocizzare la generazione di contenuti, perfezionare i messaggi e ricavare informazioni utili dalla tua area di lavoro esistente, così puoi saltare la seccatura della formattazione e concentrarti sull'impatto di ogni diapositiva.

Crea schemi, raccogli idee per i contenuti e genera modelli riutilizzabili per le tue presentazioni con ClickUp Brain

Quando sei pronto per mettere tutto insieme, il modello di presentazione ClickUp ti offre una struttura per creare e presentare la tua storia con chiarezza e sicurezza. Con diapositive preformattate per l'introduzione, il corpo e la conclusione della tua presentazione, potrai creare una presentazione straordinaria in pochissimo tempo!

Ottieni modelli gratuiti Realizza presentazioni efficaci e coinvolgenti con il modello ClickUp Presentation

ClickUp trasforma presentazioni noiose e basilari in presentazioni collaborative e dinamiche, rendendo il tuo flusso di lavoro fluido e piacevole.

💡Suggerimento: utilizza semplici prompt di testo all'interno delle lavagne online ClickUp per generare istantaneamente immagini e grafica IA per la tua presentazione. Basta digitare una descrizione dell'immagine desiderata e l'IA farà il resto! Lascia che l'IA di ClickUp Brain dia vita alle tue idee sulle lavagne online

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Crea presentazioni aziendali accattivanti in pochissimo tempo con modelli personalizzabili

Crea schemi ben strutturati in pochi secondi utilizzando l'IA proprietaria di ClickUp

Collabora con i tuoi colleghi e fornisci feedback immediati utilizzando il rilevamento della collaborazione in tempo reale di ClickUp

Registra lo schermo con webcam e voce fuori campo (o senza) per presentazioni asincrone, demo e walkthrough con ClickUp Clips

Limiti di ClickUp

All'inizio l'ampia gamma di funzionalità/funzioni potrebbe sembrare eccessiva

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Una recensione su TrustRadius dice:

ClickUp ha reso l'allineamento asincrono molto più semplice ed efficace. Creando un framework in cui delineare e strutturare obiettivi e risultati, i team remoti sono in grado di comprendere le aspettative e fornire aggiornamenti sullo stato in modo fluido. Il brainstorming con le lavagne online è facile, riorganizzare le priorità è facile e aggiungere immagini di riferimento, ecc. è tutto molto fluido.

2. Canva (Ideale per creare presentazioni con una flessibilità di progettazione senza pari)

tramite Canva

Progetta presentazioni animate a modo tuo con Canva. Mentre PowerPoint offre modelli strutturati, Canva ti offre il controllo creativo completo con personalizzazione drag-and-drop, migliaia di elementi di design e ricche opzioni multimediali. Crea presentazioni visivamente sbalorditive, senza i limiti di progettazione delle tradizionali presentazioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Canva

Personalizza i modelli di presentazione utilizzando la semplice interfaccia drag-and-drop

Utilizza migliaia di diapositive predefinite per vari settori e scopi

Invita i membri del team a modificare e commentare in tempo reale

Aggiungi facilmente video, audio, animazioni e grafici

Mantieni un branding coerente memorizzando il tuo logo, i font e i colori nella libreria

Limiti di Canva

Molti elementi e modelli di alta qualità sono riservati agli utenti Pro

Le presentazioni grandi e visivamente accattivanti possono rallentare la piattaforma

Prezzi di Canva

Gratis: funzionalità/modelli limitati

Pro: 15,00 $ al mese per utente

Teams: 10,00 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Canva

G2: 4,7/5 (oltre 4.400 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 12.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Canva?

Un recensore di G2 lo definisce:

Uno strumento di progettazione potente ma semplice per chiunque

👀 Lo sapevi? Forethought ha sviluppato PowerPoint 1. 0 nel 1987. Microsoft lo ha poi acquisito nel 1988, poco prima del lancio di MS Office nel 1989.

3. Beautiful.ai (Ideale per la progettazione automatizzata di diapositive basata sull'IA)

Che ne dici di una presentazione perfetta, senza lo stress del design? Sarebbe fantastico!

Forse non apprezzerete il nostro tentativo di rima, ma probabilmente vi piacerà il generatore di arte IA di Beautiful.ai, che struttura e stilizza istantaneamente le vostre diapositive. Dopo tutto, elimina il fastidio della formattazione manuale e dolorosa di PowerPoint.

Basta aggiungere il contenuto e verrà creata automaticamente una presentazione professionale e raffinata. Questo strumento è perfetto per presentazioni commerciali, proposte agli investitori e report aziendali quando è necessario ottenere rapidamente risultati eleganti.

Bellissime. Le migliori funzionalità/funzioni di ai

Formatta e allinea i contenuti per un look professionale utilizzando il design delle diapositive basato sull'IA

Sfrutta modelli pronti all'uso per presentazioni aziendali, report di marketing e molto altro ancora

Invita i membri del team a rivedere e modificare facilmente le presentazioni

Tieni traccia di chi visualizza la tua presentazione e di come interagisce con essa

Mantieni la coerenza del marchio con loghi, colori e font

Limiti di Beautiful. ai

Alcuni utenti segnalano opzioni di personalizzazione limitate e prestazioni lente

Bellissimo. Prezzi di ai

Pro: 12 $ al mese per utente

Team: 40 $ al mese per utente

Beautiful. IA valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 80 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Beautiful. ai?

Un recensore G2 ritiene che lo strumento sia:

Elegante, facile e bello! Non sono mai stato un tipo creativo, quindi rendere eleganti le presentazioni è così facile con Beautiful!

4. Prezi (ideale per creare presentazioni non lineari e interattive)

via Prezi

Trasforma la tua presentazione in un viaggio che il tuo pubblico amerà intraprendere. A differenza del formato slide per slide di PowerPoint, la tela zoomabile di Prezi ti consente di spostarti tra le idee in modo dinamico, creando un'esperienza fluida e guidata dalla narrazione. Collega le idee in modo naturale, mantieni il pubblico coinvolto e rendi più facili da seguire argomenti complessi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Prezi

Crea presentazioni accattivanti che non seguono una sequenza rigida di diapositive, ma raccontano una storia

Evidenzia i punti chiave con lo zoom dinamico

Accedi a layout e temi progettati in modo professionale per dare slancio alla tua presentazione

Lavora con i membri del team in tempo reale

Integrazione con Zoom, Microsoft Teams e Slack per la condivisione di presentazioni remote

Limiti di Prezi

L'app di presentazione può risultare difficile per gli utenti alle prime armi che non hanno familiarità con il formato zoom

Richiede una connessione Internet per la maggior parte delle funzionalità/funzioni

Le presentazioni complesse a volte possono risultare lente

Prezzi Prezi

Versione gratuita: funzionalità/funzioni di base con filigrana Prezi

In più: 19 $ al mese

Premium: 29 $ al mese

Teams: 39 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Prezi

G2: 4,2/5 (oltre 5.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 2.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Prezi?

Un recensore G2 ritiene che lo strumento sia:

Buono ma un po' pesante

5. Powtoon (Ideale per presentazioni narrative basate su video e caratterizzate da personaggi)

via Powtoon

Powtoon trasforma le diapositive di base in presentazioni animate dinamiche e ricche di carattere, con animazioni fluide e transizioni cinematografiche. È progettato per la narrazione ed è perfetto per presentazioni di marketing, video esplicativi e progetti creativi che catturano l'attenzione e coinvolgono il pubblico.

Le migliori funzionalità/funzioni di Powtoon

Dai vita alle tue idee con personaggi animati e scene narrative

Converti le diapositive tradizionali in video dinamici per un maggiore coinvolgimento

Crea facilmente presentazioni senza competenze di progettazione o modifica video

Registra o carica commenti vocali per integrare le immagini

Condividi le presentazioni come video o incorporale in email o siti web

Limiti di Powtoon

Le opzioni di esportazione sono limitate e i modelli sono provvisti di filigrane nel piano Free

Le animazioni complesse possono causare occasionali rallentamenti

Prezzi di Powtoon

Versione gratuita: funzionalità/funzioni di base con filigrana Powtoon

Lite: 50 $ al mese

Professional: 190 $ al mese

Business: 125 $/mese con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Powtoon

G2: 4,4/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Powtoon?

Ecco l'opinione di un utente G2:

Powtoon è una piattaforma ben progettata che offre numerose funzionalità/funzioni eccellenti per realizzare presentazioni.

tramite Google Slides

Mentre PowerPoint si sincronizza con Microsoft 365, Google Slides è progettato per un lavoro di squadra senza interruzioni e basato sul cloud: nessuna installazione, nessun caricamento di file, solo accesso immediato da qualsiasi dispositivo o sistema operativo. Grazie all'integrazione con Google Workspace, i team possono modificare, commentare e presentare in tempo reale, rendendolo la scelta perfetta per una collaborazione rapida e completamente remota.

Funzionalità/funzioni principali di Google Slides

Modifica e commenta la stessa presentazione contemporaneamente con altri utenti

Accedi, condividi e gestisci le presentazioni da qualsiasi dispositivo connesso a Internet

Funziona perfettamente con gli strumenti Google Workspace come Documenti, Fogli e Drive

Traccia facilmente le versioni precedenti delle presentazioni e ripristinale

Design semplice e intuitivo con funzionalità di modifica drag-and-drop

Limiti di Google Slides

Le animazioni e le transizioni sono limitate rispetto a PowerPoint

La modifica delle presentazioni offline può essere complicata e richiede una configurazione preliminare

Prezzi di Google Slides

Gratis con Google Workspace

Valutazioni e recensioni di Google Slides

G2: recensioni insufficienti

Capterra: 4,5/5 (oltre 6.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Google Slides?

Ecco cosa ha detto un utente Capterra:

Comodo per la collaborazione, limitato per il design

7. Pitch (ideale per presentazioni basate sui dati con potenti strumenti di analisi)

via Pitch

Scopri cosa funziona e correggi ciò che non va. A differenza di PowerPoint, che ti lascia nel dubbio, Pitch fornisce analisi in tempo reale per monitorare visualizzazioni, interazioni e coinvolgimento. Perfetto per i team che desiderano approfondimenti basati sui dati per perfezionare le loro presentazioni commerciali e ottenere un impatto maggiore.

Le migliori funzionalità/funzioni

Tieni traccia delle visualizzazioni, del tempo trascorso sulle diapositive e dei modelli di coinvolgimento nell'intera presentazione

Organizza sessioni di brainstorming con i membri del team su presentazioni condivise

Modelli e design eleganti e professionali pronti all'uso

Incorpora facilmente grafici, video ed elementi interattivi

Automatizza le attività ripetitive per aggiornamenti più rapidi

Limiti di presentazione

La flessibilità di progettazione può essere limitante se confrontata con software di presentazione basati su cloud come Canva

Lo spazio di archiviazione e le analisi avanzate sono limitati nel piano Free

Prezzi di lancio

Gratis: funzionalità/funzioni di base per singoli utenti e piccoli team

Pro: 25 $ al mese per utente

Business: 100 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni delle presentazioni

G2: 4,4/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: 4,9/5 (oltre 30 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Pitch?

Un recensore G2 riferisce:

Pitch rivoluziona il mondo delle presentazioni. La possibilità di personalizzare le diapositive in pochi secondi è incredibile. Puoi creare qualcosa che sembra aver richiesto ore di lavoro in pochi minuti.

8. Mentimeter (Ideale per creare presentazioni interattive e coinvolgenti)

via Mentimeter

Trasforma le tue presentazioni in conversazioni bidirezionali. A differenza delle diapositive statiche di PowerPoint, Mentimeter utilizza sondaggi dal vivo, domande e risposte e votazioni in tempo reale per trasformare il tuo pubblico in partecipanti attivi. Perfetto per riunioni, workshop e aule scolastiche, mantiene alto il livello di coinvolgimento e rende ogni sessione interattiva.

Le migliori funzionalità/funzioni di Mentimeter

Utilizza modelli già pronti per diversi eventi e argomenti

Mostra le risposte del pubblico in formati visivamente accattivanti

Consenti ai partecipanti di partecipare tramite un semplice codice dai propri dispositivi

Accedi e gestisci le presentazioni da qualsiasi dispositivo

Limiti di Mentimeter

Limita il numero di domande per presentazione nel piano Free

Meno flessibilità rispetto a strumenti di presentazione come Canva

Prezzi Mentimeter

Gratis: domande e funzionalità/funzioni limitate

Base: 11,99 $ al mese per utente

Pro: 24,99 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Mentimeter

G2: 4,7/5 (oltre 900 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 1.000 recensioni)

9. Keynote (Ideale per gli utenti Apple che desiderano presentazioni eleganti e fluide)

tramite Keynote

Creato per gli utenti Apple, questo software di presentazione è progettato per creare slide eleganti e straordinarie. Keynote non è come le normali alternative a PowerPoint disponibili sul mercato: è un'esperienza Apple nativa che funziona senza sforzo su Mac, iPad e iPhone.

Con un design moderno, animazioni fluide e collaborazione in tempo reale, è perfetto per chiunque desideri slide raffinate e professionali senza complicazioni.

Funzionalità/funzioni principali di Keynote

Lavora senza problemi su dispositivi Mac, iPhone e iPad

Modifica una presentazione contemporaneamente con altri utenti

Crea transizioni dinamiche, animazioni e diapositive cinematografiche

Annota o progetta le diapositive direttamente sul tuo iPad

Supporta le tue presentazioni PowerPoint esistenti e i formati PDF per una condivisione flessibile

Limiti di Keynote

Non disponibile per gli utenti Windows o Android

Meno modelli predefiniti rispetto alla concorrenza

Le funzionalità/funzioni interattive basate sull'IA mancano nelle app di presentazione più recenti

Prezzi di Keynote

Gratis: Disponibile su dispositivi Mac e iOS

Valutazioni e recensioni di Keynote

G2: 4,4/5 (oltre 500 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 100 recensioni)

10. Slidebean (Ideale per startup e presentazioni pitch deck)

via Slidebean

Hai bisogno di una presentazione veloce? A differenza della formattazione manuale di PowerPoint, l'intelligenza artificiale di Slidebean segue una disposizione e un processo standardizzati delle diapositive per creare automaticamente presentazioni pronte per gli investitori.

Con modelli personalizzabili, automazione intelligente del design e un'interfaccia intuitiva, i fondatori possono creare presentazioni convincenti senza perdere tempo con layout o design.

Le migliori funzionalità/funzioni di Slidebean

Organizza automaticamente i contenuti per un aspetto pulito e professionale

Utilizza modelli di pitch deck predefiniti per startup, marketing, investitori e presentazioni ai client

Prova gli strumenti di modellazione finanziaria per creare e visualizzare metriche aziendali chiave per gli investitori

Collabora con i membri del team per modificare e rivedere le presentazioni in tempo reale

Esporta in modo flessibile per scaricare presentazioni in formato PDF e PowerPoint

Limiti di Slidebean

La personalizzazione del design può sembrare limitata

Le funzionalità/funzioni di modellazione finanziaria possono essere complesse per i principianti

Prezzi di Slidebean

piano Free

Starter: 10 $ al mese per utente

Accelerate: 99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Slidebean

G2: 4. 4/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: 4,2/5 (oltre 50 recensioni)

11. Visme (Ideale per creare presentazioni interattive con visualizzazione dei dati)

via Visme

Trasformare i dati in una storia è diventato ancora più facile. Mentre PowerPoint si basa su diapositive statiche, Visme dà vita ai dati con grafici interattivi, animazioni e infografiche.

Che si tratti di un report di marketing o di una presentazione aziendale, Visme trasforma i numeri in immagini coinvolgenti e persuasive, senza bisogno di competenze di progettazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Visme

Crea facilmente grafici, diagrammi e infografiche interattivi

Progetta diapositive dall'aspetto professionale senza competenze tecniche

Aggiungi video, audio e animazioni senza soluzione di continuità

Mantieni la coerenza del marchio con il tuo logo, i font e i colori.

Condividi i progetti con i membri del team per la revisione e la modifica

Limiti di Visme

Il piano Free include filigrane e un numero limitato di modelli

Le funzionalità/funzioni avanzate possono richiedere tempo per essere padroneggiate

Prezzi di Visme

Base: funzionalità/funzioni limitate e modelli con filigrana

Starter: 29 $ al mese per utente

Pro: 59 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Visme

G2: 4,5/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 700 recensioni)

12. Gamma (ideale per presentazioni basate sull'IA con funzionalità di conversione in siti web)

tramite Gamma

Lo strumento di presentazione online basato sull'IA di Gamma non si limita a creare presentazioni, ma le trasforma in pagine web interattive con un solo clic. Questo strumento è perfetto per gli autori di contenuti e i team che desiderano che le loro idee vivano oltre la sala riunioni e raggiungano un pubblico più ampio senza sforzo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Gamma

Crea diapositive strutturate e raffinate con il minimo sforzo

Trasforma le presentazioni in siti web condivisibili e completamente reattivi

Aggiungi pulsanti, schede espandibili e contenuti multimediali incorporati

Condividi e modifica i deck con i tuoi colleghi in tempo reale

Tieni traccia dell'interazione del pubblico con le tue presentazioni

Limiti della gamma

Alcune funzioni, tra cui la conversione in sito web, sono ancora in fase di test

Contenuti generati dall'IA e funzionalità/funzioni interattive limitate nel piano Free

Prezzi gamma

Versione gratuita: funzionalità avanzate limitate e crediti di intelligenza artificiale

In più: 10 $ al mese per utente

Pro: 20 $ al mese per utente

13. Zoho Show (ideale per la creazione di presentazioni senza soluzione di continuità all'interno dell'ecosistema Zoho)

tramite Zoho Show

Utilizzi Zoho per il CRM, i progetti o la gestione dei file? Allora Zoho Show è la soluzione perfetta per te! A differenza di PowerPoint, si sincronizza perfettamente con le app Zoho, consentendoti di importare dati, collaborare in tempo reale e presentare senza sforzo, tutto in un unico posto. Non ci sono passaggi aggiuntivi, né cambi di scheda, solo flussi di lavoro più fluidi e presentazioni migliori.

Zoho Show migliori funzionalità/funzioni

Connettiti con Zoho CRM, WorkDrive e Projects

Lavora sulle presentazioni da qualsiasi dispositivo senza installare software

Crea presentazioni in collaborazione con i tuoi colleghi

Importa ed esporta come diapositive PowerPoint senza il fastidio di doverle formattare nuovamente

Prova i modelli per contenuti di marketing, aziendali e didattici

Zoho Mostra limiti

Opzioni meno avanzate per transizioni complesse

Nessuna possibilità di modifica offline

Prezzi di Zoho Show

Gratis: Per singoli utenti e piccoli team

Pro: Richiede una sottoscrizione a WorkDrive o Workplace

Zoho Show valutazioni e recensioni

G2: 4,4/5 (oltre 70 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 20 recensioni)

ClickUp: più di un'alternativa a PowerPoint

PowerPoint ha avuto il suo momento di gloria, ma ammettiamolo, sta iniziando a sembrare un po'... obsoleto. ClickUp è uno strumento rivoluzionario per presentazioni creative e collaborative, con i suoi modelli personalizzabili e l'intuitiva funzionalità Lavagne online. Puoi creare diapositive visivamente sbalorditive senza alcuno sforzo e persino registrare Clip audiovisive per spiegazioni dinamiche senza dover cambiare strumento.

Oh, e la sua IA? È come avere un assistente personale per tutto, dalla scrittura alla generazione di immagini. Quindi perché accontentarsi di qualcosa di mediocre quando puoi invece stupire il tuo pubblico?

Iscriviti a ClickUp e rendi tutti impazienti di vedere la tua presentazione!