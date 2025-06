i 10 migliori appunti di lezioni IA nel 2025

Prendere appunti significava freneticamente scarabocchiare, avere crampi alle mani e, occasionalmente, momenti del tipo "Aspetta, cosa hanno appena detto?". Fortunatamente, gli strumenti di IA per prendere appunti durante le lezioni sono passati al livello successivo, svolgendo il lavoro pesante: trascrivere, riepilogare/riassumere e organizzare tutto in modo che tu possa concentrarti sull'apprendimento.

Questi strumenti di presa di appunti basati sull'IA funzionano su piattaforme come Zoom, Microsoft Teams e Google Meet, assicurandoti di non perdere mai i momenti chiave delle tue lezioni online.

Che tu abbia bisogno di trascrizioni in tempo reale, riepiloghi generati dall'IA o trascrizioni complete e ricercabili per sessioni di revisione rapide, c'è un'opzione per te. Quindi, se sei pronto a migliorare il tuo modo di prendere appunti senza sviluppare una velocità di scrittura sovrumana, diamo un'occhiata ai migliori strumenti di IA per stare al passo con ogni lezione.

I migliori appunti IA per le lezioni in sintesi

Ecco una panoramica delle funzionalità/funzioni chiave dei migliori appunti per lezioni con IA:

Strumento Ideale per Funzionalità/funzioni chiave Prezzi ClickUp Appunti basati sull'IA con gestione delle attività AI Notetaker, documenti + attività connessi, riepiloghi, lavagne online, modelli per studenti Piano Free disponibile; prezzi personalizzati per le aziende Otter. ai Trascrizioni e riepiloghi istantanei delle riunioni Trascrizione in tempo reale, riepiloghi IA, suggerimenti sulle attività, integrazioni con le riunioni Piano Free disponibile; prezzi personalizzati per le aziende Notta Trascrizioni multilingue oltre 58 lingue, riepiloghi/riassunti IA, integrazioni con Slack/Salesforce/Notion Piano Free disponibile; prezzi personalizzati per le aziende Avoma Team commerciali e di assistenza clienti Sincronizzazione CRM, assistenza in oltre 40 lingue, riepiloghi/riassunti in tempo reale + collaborazione Versione di prova gratuita disponibile; prezzi personalizzati per le aziende Fireflies Informazioni intelligenti sulle riunioni ID relatore, oltre 100 lingue, riepiloghi ricercabili, attività automatiche Piano Free disponibile; prezzi personalizzati per le aziende Knowt Trasforma le note in strumenti di studio Flashcard, ripetizione spaziata, quiz generati automaticamente, sincronizzazione tra dispositivi Piano Free disponibile; prezzi personalizzati per le aziende Notion Sistema di conoscenza completo Riepilogo/riassunto con IA, supporto modelli, generazione di idee, area di lavoro all-in-one Piano Free disponibile; prezzi personalizzati per le aziende Tactiq Informazioni dettagliate sulle riunioni in tempo reale basate su Chrome Trascrizioni in tempo reale delle riunioni, estensione Chrome, follow-up Piano Free disponibile; prezzi personalizzati per le aziende Fathom Integrazione Zoom senza sforzo App Zoom nativa, Ask Fathom IA, condivisione di clip, riepiloghi/riassunti istantanei Piano Free disponibile; prezzi personalizzati per le aziende Rev Trascrizione sicura e altamente accurata IA + trascrizione umana, dizionario personalizzato, conformità HIPAA, supporto multilingue Piano Free disponibile; prezzi personalizzati per le aziende

Cosa cercare in un appunti per lezioni IA?

Gli strumenti di IA per prendere appunti durante le lezioni variano in termini di qualità, quindi è importante trovare quello giusto. Analizziamo cosa rende un'opzione eccezionale davvero degna del tuo tempo e forse anche del tuo denaro.

Accuratezza nella trascrizione: L'IA dovrebbe catturare il parlato in tempo reale, gestendo diversi accenti e gergo tecnico senza trasformare le tue note delle lezioni in un incomprensibile miscuglio di parole

Riepilogo/riassunto intelligente: Dovrebbe andare oltre la trascrizione evidenziando i punti chiave e condensando le lunghe lezioni in riepiloghi/riassunti facili da digerire

Personalizzazione: ognuno ha un metodo unico per prendere appunti, quindi lo strumento dovrebbe consentirti di modificare la formattazione, organizzare i contenuti e adattarli al tuo stile di apprendimento

Collaborazione: se studi con gli amici, uno strumento che ti consente di condividere appunti e lavorare insieme assicura che tutti rimangano sulla stessa pagina (letteralmente)

Integrazioni: Le migliori app di appunti con IA si sincronizzano con gli strumenti che già utilizzi, come Documenti Google, calendari e gestori di attività, mantenendo fluido il tuo flusso di lavoro

Scegli lo strumento giusto e risparmierai tempo, sarai sempre organizzato e non perderai mai più nessun dettaglio!

💡Suggerimento: prima di commit a un appunti AI, puoi provarlo caricando un breve file audio da una lezione o riunione precedente. Verifica in prima persona la sua accuratezza e le sue capacità di riepilogo/riassunto. Questo "test drive" garantisce che gli algoritmi IA esistenti si adattino alle tue esigenze specifiche e ai tuoi stili di apprendimento.

I migliori appunti di lezione IA

Ora che sai cosa cercare nel tuo appunti perfetto, esploriamo alcune opzioni ideali in dettaglio.

1. ClickUp (Il migliore per prendere appunti con IA e gestione delle attività)

Prova ClickUp AI Notetaker Rendi le tue note delle lezioni più intelligenti, organizzale senza sforzo e trasforma le intuizioni in azioni con ClickUp AI Notetaker

Se hai bisogno di un app per prendere appunti durante le lezioni che funzioni anche come area di lavoro accademica centrale, ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, è quello che fa per te.

ClickUp è essenzialmente uno strumento di gestione dei progetti, ma va oltre la semplice gestione delle attività. Connette le tue conversazioni e le tue conoscenze e le migliora con funzionalità IA integrate.

Automatizza la presa di appunti per le tue lezioni online invitando ClickUp AI Notetaker alle tue discussioni. È eccellente nella trascrizione, organizzazione e sintesi delle note delle riunioni, collegandole alle attività e ai documenti in ClickUp, così non perderai mai di vista le informazioni importanti.

Si integra con Microsoft Teams, Zoom Meetings e Google Meet. Usalo per registrare e trascrivere le tue lezioni su diverse piattaforme, ricevendo note complete con punti chiave e azioni da intraprendere direttamente nella finestra In arrivo, senza il lavoro manuale.

Compila tutto questo in un documento ClickUp specifico per la lezione, per una facile ricerca e ulteriore formattazione. Puoi anche collegare tra loro appunti di lezioni correlate collegando un documento ClickUp a un altro.

Archivia note e trascrizioni e collabora in tempo reale con ClickUp Docs

Vuoi invitare i membri del tuo team di progetto o i tuoi amici a collaborare alle note? Fallo in tutta sicurezza con l'autorizzazione e la cronologia delle versioni, in modo che qualsiasi modifica alle tue note venga monitorata e tu mantenga il controllo. Per semplificare la presa di appunti e standardizzare la formattazione per una facile leggibilità, prendi in considerazione anche l'utilizzo dei modelli di note di riunione integrati in ClickUp.

🤝 Promemoria: prima di registrare una lezione online, assicurati di avere l'autorizzazione esplicita della tua facoltà e del tuo istituto. A nessuno piace che la propria privacy venga violata, quindi è cortese (e imperativo) rispettare la loro opinione.

ClickUp ti consente anche di creare attività di ClickUp direttamente dalle note delle riunioni e dai documenti, così non dovrai più passare da un'app all'altra per gestire gli elementi di azione e i follow-up. Puoi anche utilizzare i modelli di elenco attività esistenti per conservare le attività assegnate in un unico posto e risparmiare tempo nel monitoraggio!

Trasforma le tue note in azioni intelligenti e tracciabili con le attività di ClickUp

E non è tutto. La parte migliore di prendere appunti su ClickUp è sfruttare ClickUp Brain, un assistente basato sull'IA con elaborazione del linguaggio naturale. Perché?

Perché ClickUp Brain può riepilogare/riassumere istantaneamente le tue note, evidenziare gli elementi su cui intervenire e persino rispondere alle domande su ciò che è stato discusso, senza che tu debba leggere tutto! Può anche recuperare ulteriori contesti e risposte dalla sua conoscenza indipendente (che dovresti verificare per eliminare le allucinazioni!).

Riepiloga/riassumi e recupera istantaneamente le informazioni importanti dagli appunti delle lezioni con ClickUp Brain

La ricerca connessa basata sull'IA di ClickUp ti consente di trovare rapidamente la trascrizione giusta per la sessione di studio (e l'esame!) giusta utilizzando parole chiave, senza dover cercare tra infiniti link alla fine di un semestre impegnativo.

Cerchi qualcosa di più tradizionale, come una pratica app per appunti? Il blocco note ClickUp ti consente di prendere appunti veloci mentre sei in movimento sul tuo laptop, tablet o smartphone, senza interrompere il tuo flusso di lavoro. È perfetto per catturare le idee prima che sfuggano.

Annota idee, cose da fare e promemoria al volo senza interrompere il flusso di lavoro con il blocco note ClickUp

📮ClickUp Insight: Il cambio di contesto riduce silenziosamente la produttività del team. La nostra ricerca mostra che il 42% delle interruzioni sul lavoro deriva dal dover destreggiarsi tra piattaforme, gestire email e passare da una riunione all'altra. Lo stesso vale per gli studenti che devono destreggiarsi tra corsi, compiti, progetti di gruppo e diversi strumenti di apprendimento. Ogni cambiamento riduce la concentrazione, rendendo più difficile memorizzare le informazioni, rimanere organizzati e portare a termine il lavoro. E se potessi eliminare queste costose interruzioni? ClickUp unisce i tuoi flussi di lavoro (e la chat) in un'unica piattaforma semplificata. Avvia e gestisci le tue attività da chat, documenti, lavagne online e altro ancora, mentre le funzionalità basate sull'IA mantengono il contesto connesso, ricercabile e gestibile!

E se desideri una soluzione personalizzabile per le tue esigenze di presa di appunti, prova il modello ClickUp Class Notes for College Students, progettato per aiutarti a rimanere organizzato e al passo con i tuoi corsi.

Ottieni un modello gratuito Gestisci i tuoi corsi organizzando le note di più lezioni in modo collaborativo con il modello ClickUp Class Notes for College Students

Ecco come questo modello ti aiuta a gestire la pressione opprimente degli studi.

Organizza le tue note in cartelle separate per ogni lezione utilizzando ClickUp Docs o usa le lavagne online ClickUp per visualizzarle, creare connessioni e mappe mentali e renderle più facili da rivedere

Usa il Calendario ClickUp basato sull'IA per programmare il tempo per prendere appunti e monitorare lo stato di avanzamento

Imposta promemoria per rivedere regolarmente le note, favorendo la memorizzazione e la comprensione

Collabora con i tuoi compagni di classe condividendo le tue note e idee direttamente all'interno di ClickUp

Vuoi organizzare meglio le tue note? Il modello ClickUp Cornell Note suddivide le tue note in sezioni facili da consultare (promemoria, note e riepiloghi) così non ti limiterai a prendere appunti, ma potrai davvero capire e ricordare ciò che leggi.

Non dovrai più scorrere documenti disordinati alla ricerca dei punti chiave la sera prima di un esame!

🧠 Curiosità: Walter Pauk ha creato il metodo di presa di appunti Cornell negli anni '50. È stato progettato per un apprendimento attivo e una migliore memorizzazione e può essere molto efficace, anche quando si utilizzano moderni strumenti di presa di appunti basati sull'IA.

Tutto sommato, ClickUp per studenti ha tutto ciò che ti serve per creare, organizzare e condividere le tue note, da un'unica piattaforma che ti aiuta a concentrarti e ad aumentare la produttività!

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Trascrivi riunioni, genera riepiloghi/riassunti e crea elementi di azione dalle tue note con ClickUp AI Notetaker

Collega note e attività e consulta facilmente le informazioni di cui hai bisogno quando ti servono

Ottieni risposte contestualizzate dalle tue note e dalla tua area di lavoro accademica con ClickUp Brain

Crea un repository condivisibile di note con documenti e modelli in ClickUp

Usa le lavagne online ClickUp per prendere appunti in modo visivo e collaborare in tempo reale

Limiti di ClickUp

Dotato di una curva di apprendimento

Alcune funzionalità/funzioni sono limitate al piano a pagamento

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp

Un utente G2 dice:

Le sue funzionalità, metriche e personalizzazione sembrano un incrocio tra Notion e Confluence & Jira di Atlassian... Come studente e appassionato di tecnologia, posso tenere traccia dei miei corsi e progetti in modo efficiente e armonioso.

2. Otter (Ideale per trascrizioni e riepiloghi/riassunti di riunioni istantanee)

tramite Otter

Ti capita mai di perdere elementi chiave della discussione durante le lezioni perché sei troppo occupato ad assicurarti che i tuoi appunti siano completi? Otter.ai cambia tutto questo fungendo da assistente di riunione basato sull'IA.

Semplifica la presa di appunti con la trascrizione in tempo reale, in modo che ogni dettaglio venga catturato per te. Si integra facilmente e rapidamente con Zoom, Google Meet e Microsoft Teams. Se stai cercando uno strumento di trascrizione IA che ti consenta di concentrarti sulle discussioni invece di preoccuparti di prendere appunti, Otter. ai è una soluzione da prendere in considerazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Otter

Ottieni note di riunioni istantanee senza alzare la penna grazie alla trascrizione in tempo reale

Salta le lunghe registrazioni e ottieni riepiloghi/riassunti IA concisi

Assegna automaticamente le attività in base alle discussioni delle riunioni

Limiti di Otter

Funziona principalmente per discussioni in lingua inglese

La trascrizione potrebbe essere meno accurata con audio complesso o poco chiaro

Prezzi di Otter

Base: Free Forever

Pro: 16,99 $ al mese per utente

Business: 30 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Otter

G2: 4,3/5 (oltre 250 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 90 recensioni)

3. Notta (Il migliore per trascrizioni multilingue)

tramite Notta

Se hai già utilizzato Otter e stai cercando un'alternativa, eccone una: Notta.

A differenza di Otter, Notta semplifica la presa di appunti supportando la trascrizione in tempo reale in 58 lingue. Che tu abbia bisogno di un assistente intelligente per le riunioni o di un riassuntore di appunti basato sull'IA, Notta è l'ideale perché trasforma le conversazioni in appunti strutturati e ricercabili.

Grazie ai riepiloghi basati sull'IA, all'evidenziazione delle parole chiave e alla conversione audio-testo senza interruzioni, puoi trovare rapidamente i dettagli essenziali delle tue lezioni senza dover setacciare trascrizioni complete.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notta

Ottieni note istantanee e ricercabili da riunioni e lezioni dal vivo

Crea riepiloghi/riassunti con un solo clic basati sull'IA che evidenziano i punti chiave e gli elementi su cui agire

Integra strumenti come Slack, Salesforce e Notion per condividere le informazioni delle riunioni su più piattaforme

Limiti di Notta

Il piano Free trascrive solo tre minuti per file

Non supporta la presa di appunti offline

Prezzi Notta

Free Forever

Pro: 12,49 $ al mese per un utente

Business: 27,99 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Notta

G2: 4,5/5 (oltre 170 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Notta

Una recensione su G2 recita:

Ottime trascrizioni, riepiloghi accurati basati sull'IA e strumenti intuitivi per ascoltare il testo, apportare correzioni e aggiungere commenti.

👀 Lo sapevi? Esiste una correlazione tra prendere appunti e la media dei voti (GPA)? Gli studenti che prendono appunti migliori hanno una media dei voti più alta!

4. Avoma (Ideale per team commerciali e di assistenza clienti)

tramite Avoma

Questo è più adatto ai professionisti commerciali che agli studenti, anche se questi ultimi possono utilizzarlo comunque, specialmente se svolgono lavori freelance. Se hai difficoltà a tenere traccia delle conversazioni con i tuoi clienti, Avoma è il programma per prendere appunti che stai cercando.

La trascrizione in tempo reale, le note generate dall'IA e le integrazioni CRM dello strumento ti assicurano di rimanere al top nel tuo lavoro commerciale. Che tu stia gestendo le note di una riunione o abbia bisogno di approfondimenti per prendere decisioni migliori, Avoma mantiene organizzato il tuo flusso di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Avoma

Accedi alla trascrizione in tempo reale in oltre 40 lingue con riconoscimento della terminologia tecnica

Ottieni riepiloghi/riassunti strutturati con IA, elementi da mettere in pratica e decisioni chiave

Modifica le note insieme al tuo team per una documentazione accurata

Sincronizza i dati delle riunioni con integrazioni CRM come Salesforce e HubSpot

Limiti di Avoma

Gli utenti potrebbero riscontrare alcuni ritardi nella trascrizione in tempo reale

Le note potrebbero richiedere una modifica manuale approfondita dopo la trascrizione, per essere coerenti

Prezzi di Avoma

Assistente IA per riunioni: 29 $ al mese per utente

Conversation Intelligence: 69 $ al mese per utente

Revenue Intelligence: 99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Avoma

G2: 4,6/5 (oltre 1.300 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

5. Fireflies (Ideale per approfondimenti intelligenti durante le riunioni)

tramite Fireflies

Se ti capita spesso di setacciare registrazioni o appunti di riunioni alla ricerca di dettagli chiave, Fireflies ti semplifica la vita. Il sistema di appunti basato sull'IA rende le riunioni ricercabili, approfondite e fruibili.

Trascrive, riepiloga/riassume e analizza le conversazioni su Zoom, Google Meet, Microsoft Teams e Webex. Con una precisione di trascrizione dichiarata del 95% e il supporto per oltre 100 lingue, è la scelta migliore per registrare accuratamente le lezioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Fireflies

Usa il riconoscimento vocale e il rilevamento automatico della lingua per perfezionare i tuoi appunti

Genera istantaneamente riepiloghi dettagliati delle riunioni, elementi da mettere in atto e note personalizzate

Trova qualsiasi parola chiave, tema o argomento all'interno delle tue note di lezione con una ricerca basata sull'IA

Aggiungi commenti, crea clip audio e condividi momenti delle lezioni, migliorando il contesto e semplificando le revisioni

Limiti di Fireflies

L'ampio intervallo di funzionalità/funzioni può richiedere un periodo di apprendimento

Alcune funzionalità/funzioni avanzate richiedono una sottoscrizione a pagamento

Prezzi di Fireflies

Free Forever

Pro: 18 $ al mese per utente

Business: 29 $ al mese per utente

Enterprise: 39 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Fireflies

G2: 4,8/5 (oltre 600 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Fireflies

Una recensione su TrustRadius dice:

Questo è un ottimo strumento per studenti di tutto il mondo, nonché per aziende e agenti commerciali. È il modo più semplice e veloce per conoscere i dettagli delle chiamate e dei file audio.

tramite Knowt

"Studia in modo più intelligente, non più difficile" è la filosofia che Knowt traduce in azione. A differenza dei tradizionali strumenti di IA che si limitano a catturare informazioni, Knowt trasforma le diapositive delle lezioni in materiale di studio che ti aiuta ad apprendere al tuo ritmo.

Questo strumento basato sull'IA ti aiuta a sperimentare metodi di insegnamento e a memorizzare le informazioni in modo più efficace grazie alla ripetizione spaziata, ai test di pratica automatizzati e alla sincronizzazione senza sforzo tra i dispositivi.

Scopri le migliori funzionalità/funzioni

Trasforma note, video e PDF in flashcard in pochi secondi

Crea test pratici e quiz mirati alle tue lacune specifiche

Usa algoritmi avanzati di ripetizione spaziata per ottimizzare il ripasso del materiale

Sincronizza i materiali di studio su tutti i dispositivi e riprendi da dove avevi interrotto

Conosci i limiti

Nessuna trascrizione in tempo reale per le lezioni dal vivo

Opzioni di personalizzazione limitate

Prezzi di Knowt

Gratis per sempre

In più: 7,99 $ al mese per utente

Ultra: 14,99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Knowt

G2: Recensioni non disponibili

Capterra: recensioni non disponibili

👀 Lo sapevi? Le lezioni procedono a una velocità di 120-180 parole al minuto, ma gli studenti riescono a digitare solo circa 33 parole al minuto o a scrivere 22 parole al minuto a mano. Ecco perché prendere appunti in modo automatizzato è molto più efficiente!

7. Notion (Ideale per creare un sistema di conoscenza completo)

tramite Notion

Notion AI è come avere un assistente intelligente integrato direttamente nell'area di lavoro di Notion. Potrebbe non essere così sensibile al contesto come ClickUp Brain, ma ti aiuta a riassumere documenti lunghi, raccogliere idee e ripulire i tuoi scritti senza interrompere il flusso.

Che tu stia estraendo i punti chiave da una lezione, redigendo nuovi contenuti o organizzando i tuoi pensieri, fa il lavoro pesante per te. Dì addio al sovraccarico di informazioni e lascia che Notion IA trasformi appunti disordinati in intuizioni chiare e strutturate.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notion

Estrai rapidamente i punti chiave dalle note delle riunioni con l'IA

Scrivi bozze di testi, raccogli idee e perfeziona la tua scrittura su richiesta

Accedi a modelli personalizzabili per prendere appunti e migliorare i flussi di lavoro

Limiti di Notion

Nessuna trascrizione di riunioni dal vivo per prendere appunti istantanei

Prezzi di Notion

Gratis per sempre

In più: 12 $ al mese per utente

Business: 18 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4,7/5 (oltre 6.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.040 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Notion

Un utente Reddit dice:

Dove secondo me Notion eccelle è nella creazione di note, nell'organizzazione delle informazioni e nell'assistenza generale nel flusso di lavoro.

8. Tactiq (ideale per approfondimenti in tempo reale sulle riunioni tramite l'estensione Chrome)

tramite Tactiq

A differenza di altri strumenti per prendere appunti durante le lezioni, Tactiq lavora proprio dove lavori tu. Se utilizzi Google Meet, Zoom o Microsoft Teams per le riunioni, l'estensione Chrome di Tactiq semplifica l'acquisizione delle note, senza bisogno di scaricare o installare nulla.

Tactiq trascrive le conversazioni in tempo reale, evidenzia i punti chiave e genera elementi di azione, il tutto all'interno del browser.

Le migliori funzionalità/funzioni di Tactiq

Trascrivi le note delle riunioni in tempo reale in oltre 60 lingue

Risparmia tempo creando automaticamente dei follow-up dalle note delle riunioni

Automatizza attività frequenti e ripetitive come la stesura di email

Limiti di Tactiq

Il piano Free è limitato a 10 riunioni e 5 crediti IA al mese

Potrebbe non essere altrettanto efficace con tutti gli accenti

Prezzi di Tactiq

Gratis per sempre

Pro: 12 $ al mese per utente

Team: 20 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Tactiq

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

9. Fathom (Ideale per una facile integrazione con Zoom)

tramite Fathom

Se sei un utente dell'app Zoom Marketplace, questa è la scelta giusta per te!

Fathom trasforma istantaneamente le tue chiamate in trascrizioni ricercabili, con i momenti chiave evidenziati e riepiloghi/riassunti pronti in pochi secondi. Inoltre, con "Ask Fathom" puoi interagire con le tue registrazioni, generare email di follow-up e ottenere risposte a domande specifiche, il tutto con un'IA avanzata.

Scopri le migliori funzionalità/funzioni

Trascrivi le lezioni in modo accurato e identifica i relatori

Ottieni riepiloghi/riassunti concisi e immediati entro 30 secondi dalla fine della riunione

Condividi istantaneamente clip specifiche delle riunioni

Comprendi i limiti

La registrazione automatica potrebbe non funzionare in caso di modifiche dell'ultimo minuto al link della riunione

Scopri i prezzi

Free Forever

Premium: 19 $ al mese per utente

Edizione Teams: 29 $ al mese per utente

Team Edition Pro: 39 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Fathom

G2: 5/5 (oltre 4.600 recensioni)

Capterra: 5/5 (oltre 650 recensioni)

📖 Leggi anche: Le migliori alternative a Fathom IA per prendere appunti

10. Rev (Ideale per trascrizioni sicure e altamente accurate per le aziende)

tramite Rev

Hai bisogno che le tue trascrizioni siano assolutamente precise? Rev interviene con la sua doppia potenza di IA e precisione umana. Perfetto per il settore legale, la ricerca o qualsiasi campo in cui la precisione è fondamentale, Rev ti garantisce trascrizioni di altissima qualità ogni volta.

Che tu stia prendendo appunti da una lezione video o trascrivendo riunioni e interviste, Rev offre supporto multilingue, opzioni di vocabolario personalizzate e riepiloghi basati sull'IA per aiutarti a estrarre rapidamente le informazioni chiave.

Le migliori funzionalità/funzioni

Trascrivi le riunioni con un'accuratezza IA fino al 95%

Genera didascalie basate sull'IA in 38 lingue e sottotitoli tradotti da esseri umani in oltre 17 lingue

Migliora la precisione includendo un dizionario personalizzato per la trascrizione

Garantisci la sicurezza con la sicurezza HIPAA e SOC 2 Tipo II per i dati sensibili

Limiti

Gli audio con un elevato rumore di fondo potrebbero richiedere una trascrizione umana

Una connessione Internet instabile può interrompere i sottotitoli in tempo reale

Prezzo Rev

Free Forever

Base: 14,99 $ al mese per utente

Pro: 34,99 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valuta valutazioni e recensioni

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Tutto è notevolmente migliore con ClickUp

Il dibattito tra appunti digitali e appunti cartacei non accenna a placarsi, ma gli strumenti di IA per prendere appunti rendono la scelta più facile.

Con l'IA che si occupa delle noiose attività di presa di appunti, non dovrai più sfogliare quaderni sparsi e disorganizzati per trovare quel riepilogo/riassunto della lezione o faticare a leggere appunti scritti in fretta prima degli esami finali.

Inoltre, utilizzando un appunti per lezioni con IA come ClickUp, non solo puoi mantenere le tue note organizzate e ricercabili, ma anche collegarle alle tue attività e lavorarci insieme ai tuoi compagni di classe, in modo che nulla sfugga.

Dimentica il disordine e la perdita di tempo delle note scritte a mano e passa a un sistema di appunti più intelligente e automatizzato. Iscriviti oggi stesso a ClickUp gratis.