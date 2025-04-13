Modelli gratis per tenere traccia degli allenamenti e pianificare e monitorare i tuoi obiettivi di fitness

Sapevi che il 43% delle persone abbandona i buoni propositi entro febbraio? Non per mancanza di motivazione, ma perché non hanno un piano chiaro per monitorare i propri progressi.

Il monitoraggio degli allenamenti aumenta l'aderenza del 30%, aiutando le persone a essere costanti e a raggiungere i propri obiettivi. È qui che entrano in gioco i modelli di monitoraggio degli allenamenti: sono molto più di semplici registri, sono la tua tabella di marcia per un esito positivo.

In questo post del blog abbiamo raccolto alcuni dei migliori modelli gratis per tenere traccia degli allenamenti, per aiutarti a tenere traccia dei tuoi progressi, festeggiare i tuoi successi e perfezionare la tua routine. Pronto a prendere il controllo del tuo percorso di fitness? Andiamo!

Cosa sono i modelli di monitoraggio degli allenamenti?

I modelli di monitoraggio dell'allenamento sono strumenti predefiniti, digitali o stampati, che ti aiutano a registrare, pianificare e monitorare le tue attività di fitness. Considerali come il tuo diario di fitness, dove puoi registrare esercizi, serie, ripetizioni, pesi e note su come ti sei sentito durante l'allenamento.

🌻 Esempio: se ti stai allenando per una 5K, un tracker di allenamento può aiutarti a mappare le tue corse, monitorare il tuo ritmo e monitorare i tuoi progressi settimana per settimana. Oppure, se ti piace il sollevamento pesi, può aiutarti ad aumentare progressivamente i tuoi sollevamenti per evitare i plateau.

I modelli di monitoraggio dell'allenamento forniscono struttura, responsabilità e un modo per misurare l'esito positivo per principianti e atleti esperti. In breve, i modelli ti aiutano a rimanere organizzato, motivato e al top della forma fisica.

💡Suggerimento: quando si utilizzano modelli di monitoraggio dell'allenamento, impostare obiettivi piccoli e raggiungibili ogni settimana. Suddividere gli obiettivi più grandi in attività di dimensioni ridotte mantiene la motivazione e rende lo stato più gratificante!

14 modelli gratis per tenere traccia degli allenamenti

Vediamo i migliori modelli di monitoraggio dell'allenamento per il tuo percorso di fitness:

1. Modello di registro degli esercizi ClickUp

Ottieni il modello gratis Monitoraggio degli allenamenti, controllo dello stato di avanzamento e motivazione: tutto in un unico posto con il modello di registro degli esercizi di ClickUp

Il modello di registro degli esercizi ClickUp è lo strumento ideale per rimanere sempre in forma. Questo modello ti aiuta a registrare ogni dettaglio dei tuoi allenamenti, sollevamento pesi, corsa o yoga, in un unico posto organizzato. Dal monitoraggio di serie e ripetizioni al monitoraggio dello stato nel tempo, ti mantiene concentrato e motivato.

🌻 Perché ti piacerà:

Registra ogni allenamento con note dettagliate, inclusi esercizi, attrezzatura utilizzata e metriche come durata, peso sollevato e ripetizioni

Cerca facilmente esercizi specifici o allenamenti passati per analizzare il tuo stato

Monitora le metriche chiave come le calorie bruciate e le tendenze delle prestazioni per ottimizzare la tua routine

Mantieni la motivazione con un sistema di monitoraggio strutturato che ti tiene sotto controllo

🌟 Ideale per: appassionati di fitness, personal trainer e chiunque desideri monitorare i propri allenamenti e migliorare la costanza.

2. Modello ClickUp 75 Sfida per il benessere

Ottieni il modello gratis Mantieni la disciplina, monitora il tuo stato e crea abitudini inarrestabili con il modello ClickUp 75 Hard Wellness Challenge

La 75 Hard Wellness Challenge è più di un semplice programma di fitness: è una trasformazione mentale e fisica. Progettata per sviluppare disciplina, resilienza e abitudini sane, questa sfida richiede costanza negli allenamenti, nell'alimentazione e nella mentalità.

Il modello ClickUp 75 Hard Wellness Challenge fornisce tutto ciò di cui hai bisogno per rimanere in pista, dai piani d'azione giornalieri alle valutazioni settimanali dello stato di avanzamento, assicurandoti di rimanere motivato e disciplinato per tutto il viaggio di 75 giorni.

🌻 Perché ti piacerà:

Monitoraggio semplice delle attività quotidiane come allenamento, idratazione, lettura e alimentazione

Imposta e monitora gli obiettivi per ogni giorno della sfida per rimanere costante

Utilizza le valutazioni settimanali per misurare lo stato e celebrare le attività cardine

Rimani motivato con un piano chiaro e strutturato che ti tenga in linea con i tuoi obiettivi

🌟 Ideale per: persone che cercano di sviluppare la disciplina, migliorare la salute fisica e mentale e spingersi oltre i propri limiti con la 75 Hard Challenge.

✨Curiosità: la 75 Hard Challenge è stata creata dall'imprenditore Andy Frisella come programma di resistenza mentale, ma ora è un fenomeno di fitness globale con milioni di partecipanti!

3. Modello ClickUp per il monitoraggio delle abitudini personali

Ottieni il modello gratis Costruisci abitudini migliori, un giorno alla volta, con il modello ClickUp per il monitoraggio delle abitudini personali

Sviluppare buone abitudini è la base per un esito positivo, ma tenerne traccia può essere difficile. Il modello ClickUp per il monitoraggio delle abitudini personali semplifica il monitoraggio delle abitudini, rendendo più facile l'impostazione degli obiettivi, il monitoraggio dello stato e la responsabilità.

Questo modello ti aiuta a costruire abitudini coerenti di fitness, produttività e consapevolezza.

🌻 Perché ti piacerà:

Imposta e monitora con facilità obiettivi quotidiani come "Camminare per 10 km", "Leggere 15 pagine" o "Bere 2 litri di acqua"

Visualizza il tuo stato in tempo reale con le viste Tabella, Elenco e Guida introduttiva

Mantieni l'organizzazione con stati personalizzati, etichette di priorità e attività secondarie annidate

Migliora la responsabilità con tag, assegnatari multipli e classificazioni dettagliate delle abitudini

🌟 Ideale per: chiunque voglia sviluppare abitudini migliori, rimanere organizzato e mantenere la coerenza nella propria routine quotidiana.

💡Suggerimento: Programma gli allenamenti come appuntamenti nel tuo calendario. Trattarli come attività non negoziabili aumenta la probabilità di attenersi alla routine.

4. Modello ClickUp per la pianificazione dei pasti

Ottieni il modello gratis Pianifica, prepara e gusta pasti senza stress con il modello per la pianificazione dei pasti di ClickUp

Pianificare i pasti non deve essere stressante. Con il modello per la pianificazione dei pasti di ClickUp, puoi organizzare i pasti, semplificare la spesa e monitorare gli ingredienti senza sforzo. Questo modello ti aiuta a risparmiare tempo, ridurre gli sprechi alimentari e rispettare il budget per la preparazione dei pasti settimanali o per pianificare una dieta speciale.

🌻 Perché ti piacerà:

Pianifica rapidamente i pasti con elenchi drag-and-drop e cartelle di ricette organizzate

Creare elenchi della spesa dettagliati per risparmiare tempo e denaro al supermercato

Monitoraggio delle informazioni nutrizionali e del conteggio delle calorie per raggiungere i tuoi obiettivi dietetici

Riduci gli sprechi alimentari utilizzando gli ingredienti che hai già in casa

🌟 Ideale per: cuochi casalinghi, appassionati di preparazione dei pasti e chiunque voglia mangiare più sano risparmiando tempo e denaro.

5. Modello per piano di cura personale ClickUp

Ottieni il modello gratis Dai priorità a te stesso ogni giorno con il modello di piano di cura di sé ClickUp e prenditi cura della tua mente, del tuo corpo e del tuo spirito

Il Modello di piano di cura personale ClickUp è la tua guida personalizzata per nutrire la mente, il corpo e lo spirito. Progettato per aiutarti a dare priorità al benessere, questo modello ti consente di impostare obiettivi realistici, monitorare lo stato e celebrare le piccole vittorie. Supporta la cura olistica di sé attraverso il rilassamento programmato, la pratica della consapevolezza e il tempo di qualità con i propri cari.

🌻 Perché ti piacerà:

Identifica le aree della tua vita che richiedono attenzione e crea strategie di adattamento attuabili

Imposta obiettivi SMART per suddividere la cura di sé in passaggi gestibili e realizzabili

Programma il tempo per le attività che migliorano il tuo benessere, dalle pratiche sanitarie al tempo di qualità con la famiglia e gli amici

Monitora lo stato e tieni traccia dei tuoi allenamenti grazie a stati, campi e visualizzazioni personalizzabili

🌟 Ideale per: chiunque voglia dare priorità alla cura di sé, ridurre lo stress e raggiungere uno stile di vita equilibrato e più sano.

📖 Leggi di più: Allenamenti ottimali per il cervello

6. Modello di pianificazione giornaliera ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica la tua giornata, dai priorità alle attività e mantieni la produttività con il modello di agenda giornaliera di ClickUp

Il tempo è la risorsa più preziosa e il modo in cui lo organizzi determina la tua produttività. Il modello di pianificazione giornaliera di ClickUp ti aiuta a prendere il controllo della tua giornata strutturando le attività, impostando le priorità e monitorando lo stato, tutto in un unico posto. Questo modello ti assicura di rimanere organizzato e di ottenere di più con meno stress, indipendentemente dal bilanciamento del lavoro, degli obiettivi personali o di entrambi.

🌻 Perché ti piacerà:

Organizza le attività in categorie come Personale, Lavoro o Obiettivi per avere una panoramica chiara della tua giornata

Dai priorità alle attività in base all'importanza e all'urgenza per concentrarti su ciò che conta davvero

Monitorare lo stato con strumenti visivi come grafici e diagrammi per mantenere la motivazione

Riduci lo stress e migliora la gestione del tempo tenendo tutto in un unico posto

🌟 Ideale per: professionisti impegnati, studenti o chiunque cerchi di aumentare la propria produttività e raggiungere un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata.

7. Modello di elenco Da fare giornaliero di ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni sotto controllo le tue attività e termina più cose con il modello di Elenco Da fare giornaliero di ClickUp

Gestire le attività quotidiane in modo efficace fa la differenza tra una giornata produttiva e una giornata opprimente. Il modello di elenco delle attività quotidiane di ClickUp ti aiuta a creare, organizzare e dare priorità alle tue attività quotidiane, assicurandoti di rimanere concentrato e in carreggiata.

Con un approccio strutturato alla gestione delle attività, puoi impostare obiettivi raggiungibili, monitorare lo stato e aumentare la produttività senza sforzo. Resterai sempre al passo con le tue priorità, grazie alle integrazioni e alle notifiche integrate.

🌻 Perché ti piacerà:

Crea e gestisci un elenco dettagliato di cose da fare per ogni giorno, per essere sempre organizzato e concentrato

Imposta obiettivi quotidiani raggiungibili che contribuiscano a un esito positivo a lungo termine

Monitoraggio dello stato di avanzamento e assegnazione delle priorità alle attività in un unico posto per la massima efficienza

Mantieni la motivazione con una chiara panoramica dei tuoi risultati

🌟 Ideale per: professionisti impegnati, studenti o chiunque cerchi di semplificare le attività quotidiane e aumentare la produttività.

8. Modello per piano di sviluppo personale ClickUp

Ottieni il modello gratis Migliora il tuo percorso di crescita con il modello di piano di sviluppo personale di ClickUp

Il modello per il piano di sviluppo personale di ClickUp funge da roadmap per il miglioramento personale, favorendo la crescita continua e il raggiungimento degli obiettivi. Ti aiuta a identificare le aree di sviluppo, a fissare traguardi realistici e a monitorare sistematicamente i tuoi progressi. Che si tratti di avanzamento di carriera, crescita personale o miglioramento del benessere generale, questo modello ti copre le spalle.

🌻 Perché ti piacerà:

Identificare le aree di miglioramento e impostare obiettivi realistici e realizzabili

Monitorare lo stato, riflettere sugli esiti positivi e celebrare le attività cardine

Organizza risorse, attività e sequenze in un unico posto per chiarezza e concentrazione

Rimani responsabile con un piano strutturato che si adatta al tuo percorso unico

🌟 Ideale per: persone impegnate nel miglioramento personale, nella crescita professionale o in uno stile di vita equilibrato e appagante.

✨Curiosità: Il termine "sviluppo personale" è stato reso popolare negli anni '70, ma l'idea di miglioramento personale risale a filosofi antichi come Aristotele, che credeva nel potere dell'abitudine.

9. Modello ClickUp per la produttività personale

Ottieni il modello gratis Organizza, dai priorità e ottimizza il tuo tempo come un professionista con il modello per la produttività personale di ClickUp

Mantenere la produttività non significa solo portare a termine più cose, ma concentrarsi su ciò che conta davvero. Dalla gestione del lavoro e dei progetti personali alla gestione delle responsabilità quotidiane, il modello di produttività personale di ClickUp ti aiuta a prendere il controllo del tuo tempo e delle tue attività.

🌻 Perché ti piacerà:

Organizza e dai priorità alle attività in modo efficace per ottimizzare il tuo tempo

Monitorare lo stato di avanzamento di obiettivi e progetti per garantire che nulla vada perso

Rimani concentrato e motivato eliminando le attività che fanno perdere tempo

Semplifica il tuo flusso di lavoro con un sistema personalizzabile su misura per le tue esigenze

🌟 Ideale per: privati, liberi professionisti o chiunque cerchi di aumentare l'efficienza, migliorare la lucidità mentale e raggiungere un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata.

Scopri come utilizzare l'IA per la produttività!👇

10. Modello di programma di allenamento settimanale di Canva

tramite Canva

Il modello di programma di allenamento settimanale di Canva è uno strumento visivamente accattivante e facile da usare, progettato per aiutarti a pianificare e organizzare la tua routine di fitness per l'intera settimana. Perfetto sia per i principianti che per gli appassionati di fitness esperti, questo modello ti consente di mappare i tuoi allenamenti, monitorare i tuoi progressi e rimanere coerente con i tuoi obiettivi.

🌻 Perché ti piacerà:

Pianifica i tuoi allenamenti settimanali con un layout pulito e personalizzabile

Aggiungi immagini, colori e icone per rendere il tuo programma coinvolgente e motivante

Stampa o scarica e condividi in digitale per mantenere il tuo piano di fitness accessibile ovunque tu vada

Rimani responsabile visualizzando i tuoi impegni di allenamento per la settimana

🌟 Ideale per: gli appassionati di fitness che preferiscono un programma di allenamento stampabile e visivamente guidato per rimanere in pista.

11. Modello di registro degli allenamenti in PDF di Canva

tramite Canva

Il modello di registro degli allenamenti in PDF di Canva è progettato per aiutarti a registrare e monitorare facilmente il tuo stato di forma. Grazie alla sua funzionalità/funzione di sfumatura, questo modello è perfetto per il monitoraggio di esercizi, impostazioni, ripetizioni e pesi, assicurandoti di rimanere costante e motivato nel tuo percorso di fitness.

🌻 Perché ti piacerà:

Registra informazioni dettagliate sull'allenamento, inclusi esercizi, serie, ripetizioni e pesi

Formattato in PDF stampabile per un facile accesso e portabilità

Design elegante e moderno che rende piacevole il monitoraggio dei tuoi stati

Mantieni i tuoi obiettivi di fitness organizzati e visibili per rimanere in carreggiata

🌟 Ideale per: chi preferisce l'esperienza tattile di un tracker per l'allenamento fisico e ama i design visivamente accattivanti.

✨Curiosità: Il primo diario di fitness conosciuto fu utilizzato da Eugen Sandow, il "padre del bodybuilding moderno", alla fine del 1800. Annotava meticolosamente ogni ripetizione e si mise in testa di costruire il suo fisico leggendario.

12. Modello di registro degli allenamenti in Excel di Vertex42

tramite Vertex42

Il modello di registro degli allenamenti Excel di Vertex42 è uno strumento completo e basato sui dati, progettato per aiutarti a monitorare con precisione i tuoi progressi in termini di allenamento della forza e fitness. Perfetto per i sollevatori di pesi e gli appassionati di fitness, questo modello ti consente di registrare serie, ripetizioni, pesi e attività cardiovascolari, assicurandoti di non perdere mai di vista i tuoi progressi.

🌻 Perché ti piacerà:

Monitoraggio delle metriche dettagliate dell'allenamento, tra cui serie, ripetizioni, pesi e 1RM (massima ripetizione)

Monitorare gli esercizi cardiovascolari con i livelli di tempo, distanza e intensità

Include registri giornalieri e settimanali per un monitoraggio flessibile

Formattazione stampabile per un facile accesso durante le sessioni in palestra

🌟 Ideale per: sollevatori di pesi, preparatori atletici e appassionati di fitness che desiderano un registro dettagliato e incentrato sui dati per monitorare efficacemente il proprio stato.

📮Informazioni su ClickUp: Il 50% degli intervistati nel nostro sondaggio ha indicato il venerdì come il giorno più produttivo. Questo potrebbe essere un fenomeno unico del lavoro moderno. Il venerdì tende ad avere meno riunioni e questo, combinato con il contesto accumulato durante la settimana lavorativa, potrebbe significare meno interruzioni e più tempo per un lavoro profondo e concentrato. Vuoi mantenere la produttività del venerdì per tutta la settimana? Adotta le pratiche di comunicazione asincrona con ClickUp, l'app per tutto il lavoro! Registra lo schermo con ClickUp Clips, ottieni trascrizioni istantanee tramite ClickUp Brain o chiedi a ClickUp AI Notetaker di intervenire e riepilogare/riassumere per te i punti salienti della riunione!

13. Modello per diario fitness di Word di Microsoft

tramite Microsoft

Il raggiungimento dei propri obiettivi di fitness inizia con la costanza e il monitoraggio dei propri stati. Il modello di diario fitness di Word di Microsoft ti aiuta a documentare gli allenamenti quotidiani, impostare obiettivi di fitness e monitorare metriche chiave per la salute, tutto in un unico posto. Con il suo design completamente personalizzabile, puoi personalizzare ogni dettaglio per adattarlo al tuo percorso di fitness unico.

🌻 Perché ti piacerà:

Monitoraggio di allenamenti, obiettivi, misurazioni e stato quotidiano in un unico posto

Completamente personalizzabile con testo, immagini, font e grafica in base alle tue preferenze

Scegli e aggiungi animazioni, transizioni o video per rendere il tuo diario visivamente accattivante

Condivisione e pubblicazione semplificate del tuo percorso di fitness con gli altri

🌟 Ideale per: persone che preferiscono tenere un diario e un monitoraggio dettagliato e scritto del loro percorso di fitness, con la flessibilità di un documento Word personalizzabile.

🧠 Lo sapevi? Il monitoraggio del sonno insieme agli allenamenti può migliorare le prestazioni. Gli studi dimostrano che 7-9 ore di sonno migliorano il recupero muscolare e i risultati complessivi di fitness.

14. Modello di allenamento con i pesi in Fogli Google di Google

tramite Google

Il modello per l'allenamento con i pesi su Fogli Google di Google fornisce un foglio di calcolo versatile per il monitoraggio degli allenamenti total body con i pesi. Consente di registrare lo stato individualmente o in gruppo, rendendolo adatto a sessioni di allenamento individuali e guidate.

🌻 Perché ti piacerà:

Registra serie, ripetizioni e pesi per monitorare il tuo stato

Utilizza la scheda individuale per il monitoraggio personale o la scheda di gruppo per gli allenamenti di team

Mantieni una routine di allenamento settimanale strutturata

Accessibile da qualsiasi dispositivo per aggiornamenti facili ovunque

🌟 Ideale per: sollevatori di pesi, gruppi di fitness o persone che lavorano con personal trainer che desiderano un registro digitale e collaborativo degli allenamenti.

📖 Per saperne di più: Ottimizza la tua vita con l'accumulazione di abitudini

Cosa rende un modello di monitoraggio dell'allenamento efficace?

Un buon modello di monitoraggio dell'allenamento dovrebbe essere strutturato, facile da usare e adattabile a diversi obiettivi di fitness. Ecco le funzionalità/funzioni chiave:

Sezioni complete di monitoraggio: Un buon modello di monitoraggio dell'allenamento include campi per i nomi degli esercizi, le serie, le ripetizioni, la durata, il tempo di riposo e le note sullo stato di avanzamento per monitorare le prestazioni in modo efficace. Ad esempio, un corridore può monitorare la distanza e il ritmo, mentre un sollevatore controlla i progressi della distensione su panca

Personalizzabile per diversi allenamenti: Si adatta a diverse routine di fitness: HIIT, yoga, allenamento della forza o routine per tutto il corpo

Semplice e facile da usare: Un layout ben organizzato garantisce aggiornamenti rapidi e facile leggibilità. Gli atleti professionisti monitorano metriche di prestazione come la resistenza e la frequenza cardiaca, mentre i frequentatori occasionali della palestra si concentrano sulla costanza e sull'aumento della forza

Impostazione degli obiettivi e monitoraggio dello stato: Un buon modello aiuta gli utenti a definire gli obiettivi di fitness e a monitorare i miglioramenti. Ad esempio, può includere elementi visivi come grafici o diagrammi per mostrare i miglioramenti nel tempo. Consente di impostare e monitorare obiettivi specifici, come correre 5 km o sollevare un certo peso

Funzionalità/funzioni di responsabilità: Promemoria o check-in per essere costanti

opzioni di compatibilità: *Un buon modello è disponibile in versione digitale o stampabile, con opzioni di sincronizzazione tra dispositivi per aggiornamenti in movimento

✨Curiosità: Il concetto di monitoraggio degli allenamenti risale all'antica Grecia, dove gli atleti utilizzavano tavolette di pietra per registrare le loro routine di allenamento. Per fortuna, da allora siamo passati agli strumenti digitali.

In breve, un buon modello di monitoraggio dell'allenamento è pratico, motivante e personalizzato per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di fitness.

💡Suggerimento: integra il tuo tracker di allenamento con altre app, come fitness tracker o contacalorie, per visualizzare in modo completo la tua salute e forma fisica.

Il tuo percorso di fitness inizia con ClickUp!

Rimanere coerenti con i propri obiettivi di fitness non deve essere un'impresa. Con gli strumenti giusti, è possibile trasformare le proprie aspirazioni in piani attuabili e celebrare ogni attività cardine. Dal monitoraggio degli allenamenti e dalla pianificazione dei pasti al monitoraggio delle abitudini e alla gestione della cura di sé, questi modelli di monitoraggio dell'allenamento gratis semplificano il percorso di fitness.

Con i potenti modelli di ClickUp, puoi pianificare gli allenamenti, monitorare i risultati e creare abitudini che portano a esiti positivi a lungo termine.

Pronto a semplificare il monitoraggio della tua forma fisica? Iscriviti oggi stesso a ClickUp e trasforma i tuoi obiettivi di fitness in realtà!