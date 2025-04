Prezzi Discord: piani, funzionalità/funzioni e alternative

Discord è diventato un hub per giocatori, autori e professionisti, offrendo un modo semplice per connettersi, collaborare e creare comunità. Ma per usufruire appieno del suo potenziale è essenziale comprenderne i livelli di prezzo.

I piani di Discord soddisfano diverse esigenze, che tu sia un giocatore che cerca di migliorare la propria esperienza con emoji personalizzate, un autore di contenuti che mira a monetizzare il proprio server o un professionista alla ricerca di strumenti di collaborazione avanzati.

In questo post del blog, parleremo dei piani tariffari di Discord e delle sue funzionalità/funzioni, dal piano gratis a Nitro, ed esploreremo alternative che potrebbero adattarsi meglio ai tuoi obiettivi.

Troviamo la soluzione perfetta per il tuo percorso di costruzione della comunità!

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi Se stai valutando gli strumenti e i loro prezzi, ecco un rapido confronto tra Discord e ClickUp Discord ClickUp Principalmente una piattaforma di comunicazione con voce, video e chat di testo Un'app che fa 'tutto' per il lavoro, che combina comunicazione e project management Originariamente pensato per i giocatori, ora è utilizzato da diverse comunità Per tutti i professionisti che lavorano: integra strumenti per chattare, gestire le attività e collaborare La versione gratuita offre funzionalità di base; i piani Nitro offrono funzionalità avanzate come caricamenti di file più grandi e streaming HD Le funzionalità/funzioni includono documenti, lavagne online e Brain per una maggiore produttività Mancano strumenti robusti di project management Consente di creare attività direttamente dai commenti, garantendo l'azione I limiti della versione gratis includono limiti di dimensione dei file e moderazione di base Offre un modello di prezzi flessibile, compreso un solido piano Free Può presentare problemi di interfaccia utente e sicurezza per il business Fornisce un'area di lavoro unificata, riducendo la necessità di più app

Cos'è Discord?

Discord è una piattaforma di comunicazione versatile che combina canali vocali, videochiamate e chat di testo, rendendola una delle piattaforme di chat più popolari per la collaborazione in tempo reale.

Progettato inizialmente per i giocatori, Discord è diventato un hub per diverse comunità, tra cui quelle aziendali, educative e sociali, offrendo server personalizzabili in cui gli utenti possono creare più canali per discussioni, condivisione e caricamento di file di grandi dimensioni.

tramite Discord

Le funzionalità/funzioni chiave includono:

Canali voce e testo: Approfitta dei canali voce a bassa latenza e delle chat di testo per discutere, condividere file e inviare messaggi più lunghi

*condivisione dello schermo: utilizza questo software di condivisione dello schermo per presentare demo durante videochiamate di gruppo o streaming di giochi

Server personalizzabili: Crea il tuo server con canali, argomenti e spazi di ritrovo, con autorizzazioni per i ruoli e strumenti di moderazione

Bot e integrazioni: Automazione di attività quali l'accoglienza di nuovi utenti Discord e il filtraggio dello spam con integrazioni Discord per strumenti quali Twitch e YouTube

Accessibilità multipiattaforma: Accedi a Discord su desktop, web o mobile per rimanere connesso ovunque

👀 Lo sapevi? Discord supporta oltre 200 milioni di utenti attivi al mese, consentendo ad aziende e autori di coinvolgere le proprie community attraverso integrazioni Discord, videochiamate di gruppo e sfondi video personalizzati.

Piani tariffari Discord

Scegliere il piano Discord giusto può influire in modo significativo sul modo in cui la tua azienda, il tuo team o la tua comunità comunicano. Analizziamo le funzionalità/limiti di ogni piano per aiutarti a scegliere quello che funziona meglio.

Piano Free

✅ Il piano base di Discord è molto efficace senza costare un centesimo. Ottieni funzionalità/funzioni di base come:

Chiamate vocali e videochiamate con i membri del team

Messaggi di testo su tutti i canali

Condivisione di file fino a 8 MB per file

Accesso per collegarsi a un massimo di 100 server

❌ Mentre questo piano funziona alla grande per piccoli team o utenti occasionali, i gruppi più grandi potrebbero incontrare alcuni limiti. Ad esempio, se hai bisogno di condividere file più grandi o desideri adesivi o emoji personalizzati per il tuo marchio, ti consigliamo di dare un'occhiata alle opzioni a pagamento.

💰Prezzi

Free Forever

Discord Nitro Basic

✅ Nitro Basic offre:

Caricamento di file più grandi (limite di 50 MB)

Uso di emoji personalizzate su tutti i server

Oltre 300 adesivi esclusivi Nitro

Sfondi video personalizzati

Icone personalizzate per le app

❌ Tuttavia, non offre streaming HD o slot server extra. Il limite di 100 server rimane invariato e non è possibile inviare quei messaggi più lunghi di 4.000 caratteri di cui godono gli utenti Nitro.

💰Prezzi

2,99 $ al mese per utente

Discord Nitro

✅ Nitro fa di tutto per questo:

Condivisione di file di grandi dimensioni fino a 500 MB

Streaming video HD a 4K 60 FPS

Raddoppia il limite di server (200 server)

messaggi di 4.000 caratteri

Due potenziamenti gratis per il server

Immagini animate del profilo e banner

Profili server personalizzati

Otterrai l'accesso anticipato al negozio Discord e prezzi speciali per i membri sugli acquisti.

Pensa a Nitro come al tuo pass per l'accesso illimitato. I limiti di file più grandi consentono la condivisione di presentazioni o file di progettazione senza compressione. Lo streaming HD è utile per riunioni di team o demo di prodotti nitidissime.

💰 Prezzi

9,99 $ al mese per utente

Pro e contro dei prezzi di Discord

Vuoi sapere se il modello di prezzo di Discord è adatto al tuo team? Analizziamo cosa ottieni e cosa no a ogni fascia di prezzo.

Nella versione gratis di Discord, avrai canali di testo, chat vocale e strumenti di base per il server senza spendere un centesimo. Per i piccoli team che vogliono testare il servizio, Discord è difficile da battere.

La piattaforma gratis gestisce bene le funzioni di base. Puoi: Condivisione di file (fino a 25 MB ciascuno)

Aggiungere bot per automatizzare le attività

Imposta le regole di base del server e i ruoli

Gestisci le riunioni del team tramite canali vocali

Quando sarai pronto per il passaggio a un piano superiore, i piani a pagamento di Discord non ti manderanno in rovina.

Nitro Basic parte da 2,99 dollari al mese, mentre il prezzo completo di Nitro è di 9,99 dollari al mese. Confrontalo con altre app aziendali per chattare e scoprirai che la versione a pagamento di Discord è sorprendentemente conveniente.

Nitro è vantaggioso per i team in crescita in quanto offre: File più grandi (50 MB su Basic, ancora di più su Nitro completo)

Assistenza prioritaria quando ne hai bisogno

Videochiamate e condivisione dello schermo di qualità superiore

Emoji e adesivi personalizzati per la personalità del team

A proposito di potenziamento dei server, gli abbonati Nitro possono dare una marcia in più alla loro area di lavoro.

Questi vantaggi consentono di usufruire di benefici quali: Migliore visibilità del server

Canali vocali di qualità superiore

Più slot per emoji

Gli svantaggi dei prezzi di Discord

Discord offre piani flessibili, ma ci sono alcuni svantaggi da considerare prima di scegliere quello giusto:

La versione gratis ha i suoi limiti. Il limite di 25 MB per i file può essere un problema se si condividono molti documenti o file multimediali. E mentre gli strumenti di moderazione di base funzionano per i piccoli gruppi, potrebbero non essere sufficienti per i team più grandi ❌

Per usufruire di tutte le funzionalità, dovrai pagare per Nitro. Funzionalità come la chat video HD, sfondi video personalizzati e avatar animati sono bloccate dietro il paywall. Alcuni team potrebbero trovare questo frustrante, soprattutto se sono abituati a piattaforme con queste funzionalità nel loro livello base ❌

Il prezzo di acquisto di Nitro varia a seconda della regione. Anche se questo può rendere Nitro più conveniente in alcuni luoghi, i team di paesi diversi potrebbero dover affrontare conversazioni difficili sulla condivisione dei costi ❌

Perché cercare alternative a Discord?

Discord è una popolare piattaforma per chattare, nota per i suoi solidi canali vocali, le videochiamate e la sua comunità attiva, ma le sue funzionalità/funzioni potrebbero non soddisfare pienamente le esigenze aziendali che cercano una collaborazione avanzata in tempo reale.

Ecco alcuni limiti chiave che richiedono alternative a Discord:

Project management limitato: La piattaforma non dispone di strumenti di project management integrati, il che rende difficile gestire attività e flussi di lavoro senza soluzione di continuità

*collaborazione di base del team: Sebbene la versione gratis e quella a pagamento (con Discord Nitro, come Nitro Basic o Nitro Classic) offrano funzionalità come videochiamate di gruppo, condivisione dello schermo e condivisione di file, non forniscono funzionalità di collaborazione avanzate che si trovano nelle app dedicate

Interfaccia utente casuale e problemi di sicurezza : progettata per i giocatori, l'interfaccia di Discord può sembrare meno professionale. I problemi di privacy e i raid ai server continuano a essere fonte di preoccupazione

Integrazioni limitate: nonostante offra integrazioni Discord, l'assenza di un supporto nativo per gli strumenti di project management limita l'efficienza

👀 Lo sapevi? Il rapporto sullo stato delle comunicazioni interne di AxiosHQ, pur basandosi su un sondaggio condotto su oltre 1.000 dipendenti, ha notato che una comunicazione inefficace sul posto di lavoro costa alle organizzazioni tra i 10.000 e i 55.000 dollari all'anno per dipendente, a seconda del loro stipendio.

ClickUp: un'alternativa collaborativa a Discord

*clickUp è l'app che fa tutto per il lavoro che combina comunicazione e project management in un unico posto. Offre messaggistica istantanea, canali vocali, videochiamate, condivisione di file e condivisione dello schermo per la collaborazione in tempo reale.

Teams può gestire attività, impostare obiettivi e visualizzare progetti utilizzando lavagne online e mappe mentali. Questo approccio unificato elimina la necessità di destreggiarsi tra app separate o preoccuparsi dei prezzi di Discord o degli aggiornamenti di Nitro.

Perché ClickUp è un valido concorrente

ClickUp integra perfettamente la chat e il project management.

A differenza di Discord, funzionalità/funzioni come avatar animati, sfondi video personalizzati e videochiamate di gruppo spesso richiedono l'acquisto di Discord Nitro (Nitro Basic o Nitro Classic).

Le visualizzazioni personalizzabili di ClickUp, l'ordinamento avanzato e oltre 1.000 integrazioni forniscono un flusso di lavoro semplificato, il tutto all'interno di un'unica interfaccia unificata. Il design intuitivo della piattaforma consente una rapida condivisione dei file, messaggistica istantanea e collaborazione sicura, rendendola una potente alternativa a Discord per le aziende moderne.

Connetti qualsiasi strumento o integra app esterne nella tua area di lavoro con le integrazioni di ClickUp

Ideale per i team che necessitano di monitoraggio delle attività e impostazione degli obiettivi, ClickUp supporta una comunicazione efficiente senza costi aggiuntivi. Offre anche modelli di piani di comunicazione per aiutarti a creare strategie attuabili per migliorare il coordinamento del tuo team.

Funzionalità/funzioni chiave

Ecco alcune delle funzionalità/funzioni chiave di ClickUp che lo rendono un'alternativa ideale a Discord:

💜 Chat integrata, collaborazione in tempo reale e condivisione di file

Chatta, collabora e condividi file multimediali senza sforzo con ClickUp Chat

Da fare Hai bisogno di un hub centrale dove il tuo team possa condividere file, chattare e lavorare insieme senza continui avanti e indietro?

La chat di ClickUp rende le discussioni di gruppo semplici e organizzate. Il tuo team può scambiarsi messaggi direttamente all'interno delle attività, mantenendo tutte le conversazioni pertinenti legate al lavoro a cui si riferiscono, senza più dover cercare tra le catene di email o destreggiarsi tra più app di chat.

📮ClickUp Insight: l'83% dei knowledge worker si affida principalmente alle email e alla chat per comunicare con il team. Tuttavia, quasi il 60% della loro giornata lavorativa viene sprecata a passare da uno strumento all'altro e a cercare informazioni. Con un'app che fa tutto per il lavoro come ClickUp, il project management, la messaggistica, le email e le chat convergono tutti in un unico posto! È ora di centralizzare e dare energia!

Registrazione, condivisione e collaborazione durante le riunioni con ClickUp Clips

ClickUp Clips ti consente di registrare brevi video per spiegare idee complesse o fornire feedback, aggiungendo un tocco personale alla collaborazione a distanza.

Gli strumenti di collaborazione in tempo reale della piattaforma sono perfetti quando si lavora su documenti condivisi. Più membri del team possono modificare contemporaneamente i documenti su ClickUp, visualizzando chi altro sta visualizzando o apportando modifiche. Questa trasparenza aiuta a prevenire confusione e duplicazione del lavoro.

Collaborare ai documenti con ClickUp Docs

Leggi anche: I migliori strumenti di IA per la gestione del team

💜 Lavagne online per il brainstorming e la collaborazione visiva

Collabora e visualizza le tue idee sulle lavagne online di ClickUp

Integrate nella più ampia piattaforma di project management di ClickUp, le lavagne online di ClickUp forniscono una perfetta connettività tra attività, documenti, chat e altri strumenti, consentendo di trasformare i concetti in progetti realizzabili senza dover cambiare applicazione.

ClickUp ha ridotto la necessità di comunicare tramite email e ha semplificato la collaborazione per il nostro team di creazione dei contenuti. Ora siamo in grado di passare dall'ideazione/brainstorming alla prima bozza fino a 2-3 volte più velocemente.

Brainstorming efficiente e riepilogo/riassunto delle attività con ClickUp Brain

ClickUp Brain aggiunge un'altra dimensione al brainstorming collaborativo. È un assistente virtuale che migliora la produttività analizzando i dati dell'area di lavoro e generando informazioni utili.

L'IA può riepilogare/riassumere documenti voluminosi, evidenziando i punti chiave, le decisioni prese e gli elementi da prendere in considerazione. Questa funzionalità/funzione consente ai team di concentrarsi sull'affinamento delle idee senza dover setacciare manualmente i dettagli.

💜 Gestione delle attività per collegare le conversazioni direttamente ai passaggi attuabili

Crea commenti in attività tracciabili con i commenti di ClickUp

Con l'opzione Commenti di ClickUp, puoi trasformare qualsiasi punto di discussione in un'attività di monitoraggio. In questo modo, gli elementi essenziali dell'azione non si perdono nei lunghi thread di chiacchiere.

Ad esempio, il tuo team di marketing sta pianificando una campagna. Qualcuno suggerisce un'ottima idea mentre sta chattando. Invece di sperare che qualcuno si ricordi di agire in merito, puoi creare e assegnare immediatamente un'attività con date di scadenza e livelli di priorità.

Il sistema di notifica di ClickUp tiene tutti informati su aggiornamenti e modifiche, mantenendo lo slancio man mano che le attività procedono. La gestione delle attività della piattaforma si connette naturalmente con le sue funzionalità/funzioni di chat e collaborazione, aiutando i team a trasformare le discussioni in risultati senza dover passare da uno strumento all'altro.

💡 Consiglio dell'esperto: Scopri come l'IA può aiutarti a gestire il tuo team in modo più efficace automatizzando la creazione delle attività e organizzando le discussioni.

Panoramica dei prezzi

ClickUp offre un modello di prezzi flessibile per singoli, piccoli team e aziende. La piattaforma combina il project management con la comunicazione in tempo reale, in un pacchetto all-in-one a prezzi accessibili.

Ecco una ripartizione dei piani tariffari:

Collaborare in modo efficace con ClickUp

Discord rimane una scelta popolare per la comunicazione della comunità, offrendo funzionalità affidabili per testi, voce e video chat. Tuttavia, i suoi limiti nel project management e nella collaborazione integrata limitano la produttività dei team che necessitano di una soluzione completa.

ClickUp si presenta come una valida alternativa a Discord che combina le funzioni essenziali di comunicazione con funzionalità avanzate di gestione dei progetti. Offre chat integrate, canali vocali, videochiamate, condivisione di file, visualizzazioni personalizzabili, automazione del flusso di lavoro e strumenti di collaborazione visiva come lavagne online e mappe mentali.

Se il tuo team ha bisogno di una soluzione che integri perfettamente comunicazione e project management, è il momento di cambiare.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp e prova una piattaforma progettata per aumentare la produttività e ottenere risultati reali per la tua azienda.