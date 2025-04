i 10 migliori software CRM per agenzie di viaggio nel 2025

Ricordi quando hai iniziato a lavorare per la prima volta in un'agenzia di viaggi?

Tutto sembrava entusiasmante: aiutare i clienti a pianificare la vacanza dei loro sogni, scoprire nuove destinazioni e rendere magici i viaggi. Poi la realtà: i dati dei clienti sparsi tra le email, i follow-up infiniti e un elenco crescente di attività amministrative ti lasciavano meno tempo per concentrarti effettivamente sui tuoi clienti.

È qui che entra in gioco un software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) per agenzie di viaggio.

Il giusto software CRM per il settore dei viaggi organizza le relazioni con i clienti, ti aiuta a creare esperienze personalizzate e rende la gestione delle prenotazioni un gioco da ragazzi. Che tu sia un agente di viaggio solitario o che gestisca un intero team, un solido sistema CRM mantiene la tua pipeline commerciale in movimento e i tuoi livelli di stress bassi.

Per semplificarti la vita, abbiamo raccolto i 10 migliori software CRM per agenzie di viaggio, perché gestire un'azienda di viaggi di esito positivo dovrebbe significare offrire viaggi fantastici, non fogli di calcolo disordinati.

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi Ecco una rapida panoramica dei migliori CRM per il settore dei viaggi, insieme ai loro casi d'uso! : Il migliore per le relazioni con i clienti e il project management ClickUp: Il migliore per le relazioni con i clienti e il project management Pipedrive: Il migliore per la gestione della pipeline commerciale e delle trattative HubSpot CRM: Il migliore per la gestione delle trattative Zoho CRM: Il migliore per reportistica e analisi commerciali Agile CRM: La migliore soluzione aziendale all-in-one Salesforce: Il migliore per personalizzazioni e integrazioni CRM NetHunt CRM: Il miglior CRM end-to-end per i team commerciali EngageBay: Il miglior software CRM all-in-one a prezzi accessibili con marketing omnicanale WeTravel: Miglior software CRM dedicato alle agenzie di viaggio Freshworks CRM: Il migliore per le aziende di medie dimensioni

Devi monitorare le prenotazioni, le query dei clienti, i pagamenti da elaborare e i record dei clienti da ricordare e in qualche modo tutto deve funzionare senza intoppi. È facile perdere di vista la richiesta di un cliente o dimenticare un follow-up cruciale quando si devono destreggiarsi tra così tanti dettagli. Rimanere al passo con le interazioni con i clienti può sembrare una sfida senza fine senza gli strumenti giusti.

Con il giusto CRM per le operazioni di un'agenzia di viaggi, è possibile automatizzare le attività di routine e gestire le prenotazioni in modo più efficiente. La funzionalità/funzione del flusso di lavoro CRM consente di organizzare meglio la giornata in modo da non dover costantemente lottare per ricordare i dettagli. Ti dà più tempo per concentrarti su ciò che conta veramente: fornire un'esperienza personalizzata per ogni cliente.

Uno dei vantaggi principali è che una soluzione CRM per il settore dei viaggi fornisce informazioni preziose sulla soddisfazione del cliente e sugli indicatori chiave di prestazione (KPI), aiutandoti a monitorare il livello di servizio offerto ai tuoi clienti. È più facile capire cosa funziona e dove è necessario migliorare.

Inoltre, con integrazioni come i pianificatori di viaggio IA, puoi offrire consigli più personalizzati, portando il coinvolgimento dei clienti con il tuo servizio a un nuovo livello.

👀Da fare? Molti CRM per il settore dei viaggi e del turismo si integrano con i sistemi di distribuzione globale (GDS) come Amadeus, Sabre e Galileo. Questa connessione consente alle agenzie di inserire direttamente nel software CRM di viaggio i dati di voli e hotel in tempo reale, semplificando le prenotazioni.

Cosa dovresti cercare in un software CRM per agenzie di viaggio?

Gli strumenti CRM consentono di acquisire e archiviare informazioni vitali sui clienti, le loro preferenze e la cronologia delle comunicazioni, creando un profilo completo che aiuta a fornire servizi su misura e un'attenzione personalizzata.

Date le numerose opzioni disponibili, scegliere il CRM giusto per un'azienda di viaggi può essere un'impresa ardua.

Ecco cosa dovresti cercare quando selezioni una piattaforma di gestione dei viaggi per offrire esperienze personalizzate:

*prenotazione senza sforzo: il sistema CRM di viaggio dovrebbe fornire un accesso senza soluzione di continuità alle migliori sistemazioni, voli e altro ancora

Comunicazione automatizzata: Cerca strumenti CRM che automatizzino la comunicazione con i clienti, come l'invio di email, promemoria o aggiornamenti. Le automazioni fanno risparmiare tempo e garantiscono un follow-up coerente

Strumenti avanzati di reportistica: Il CRM dovrebbe offrire funzionalità di reportistica approfondita. Monitoraggio delle vendite, interazioni con i clienti, gestione degli account e metriche delle prestazioni per visualizzare in modo completo l'attività aziendale

Integrazioni con altri strumenti: Il CRM deve integrarsi con altre piattaforme, come i motori di prenotazione o i sistemi di pagamento. Ciò consente la sincronizzazione di tutti gli strumenti e la semplificazione delle operazioni

Opzioni di personalizzazione: Un CRM dovrebbe offrire funzionalità/funzioni personalizzate, come i modelli CRM, per adattare il sistema alle esigenze aziendali e aumentare la soddisfazione del cliente. Ciò consente di adattarlo ai flussi di lavoro specifici

Accessibilità mobile: Il viaggio non si ferma quando sei lontano dalla scrivania. Un CRM mobile-friendly ti consente di gestire tutto in movimento sui tuoi dispositivi mobili

Consigli basati sull'IA: Con i pianificatori di viaggio basati sull'IA, il tuo CRM dovrebbe essere in grado di fornire servizi personalizzati in base alle preferenze del cliente e alla cronologia e al comportamento di viaggio passati

Funzionalità di sicurezza dei dati: Il tuo CRM dovrebbe fornire una sicurezza robusta, come la crittografia e la conformità alle normative globali sulla protezione dei dati, per mantenere i dati dei clienti al sicuro

Interfaccia intuitiva: Il design intuitivo consente al team di utilizzare facilmente lo strumento, risparmiando tempo prezioso

🧠 Curiosità: L'Henn-na Hotel di Nagasaki è il primo hotel al mondo interamente gestito da robot multilingue, che si occupano principalmente delle procedure di check-in e check-out.

I 10 migliori software CRM per agenzie di viaggio

Ecco le migliori scelte per i 10 migliori sistemi CRM per agenzie di viaggio:

1. ClickUp (il migliore per le relazioni con i clienti e il project management)

Costruisci e gestisci le tue relazioni con i clienti, monitora le attività personali e aumenta la crescita aziendale e molto altro con ClickUp CRM

Il primo della nostra lista è ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro che funge anche da potente software CRM per le agenzie di viaggio.

ClickUp CRM combina il project management con il CRM, consentendo di gestire le relazioni con i clienti e i progetti di viaggio da un'unica interfaccia di facile utilizzo. ClickUp può essere il tuo strumento di riferimento per la gestione dei dati dei clienti, delle offerte e dei contatti.

📮ClickUp Insight: Quasi il 42% dei knowledge worker preferisce l'email per la comunicazione con il team. Ma ha un costo. Poiché la maggior parte delle email raggiunge solo alcuni membri del team, la conoscenza rimane frammentata, ostacolando la collaborazione e le decisioni rapide. Per migliorare la visibilità e accelerare la collaborazione, sfrutta un'app per tutto il lavoro come ClickUp, che trasforma le tue email in attività attuabili in pochi secondi!

Una delle funzionalità/funzioni più importanti è il modo in cui ClickUp centralizza il contatto con i clienti. L'integrazione delle email è perfetta e incoraggia la collaborazione tra i team. È possibile condividere gli aggiornamenti dei progetti con i clienti, coinvolgerli e tenere tutto in un unico hub di email.

Approfondisci le tue attività e gestisci facilmente la tua pipeline commerciale e i potenziali clienti in un unico posto con le dashboard di ClickUp

C'è poi la dashboard di ClickUp, che può fornire informazioni dettagliate sulla pipeline commerciale per contribuire a creare un'agenzia di viaggi di esito positivo. Utilizza oltre 50 widget per visualizzare i dati dei clienti in una posizione centrale. È un ottimo modo per tenere sotto controllo i lead e il loro stato.

Un altro vantaggio è l'ampio intervallo di modelli CRM di ClickUp, compresi i modelli di itinerario, che consentono di risparmiare tempo e possono aiutare a creare itinerari personalizzati. Non è necessario partire da zero!

Ottieni un modello gratis Monitoraggio di tutte le decisioni di viaggio, dalle destinazioni alle richieste, con il modello per agenzie di viaggio ClickUp

Ad esempio, il modello per agenzie di viaggio di ClickUp può aiutare gli agenti di viaggio a organizzare e gestire prenotazioni, itinerari e dettagli dei clienti. Può anche programmare servizi con hotel, compagnie aeree e altri partner, monitorare lo stato dei clienti in ogni fase del loro viaggio e fornire esperienze personalizzate.

Questo modello ti aiuta a organizzarti e a concentrarti sulla fornitura di un servizio di alto livello, sia che tu stia pianificando un'avventura in più città o una semplice fuga nel fine settimana.

💈 Bonus: Il modello Travel Planner di ClickUp è un ottimo modo per organizzare i viaggi personali. Consente di elencare le opzioni di viaggio più convenienti, monitorare i file relativi ai viaggi e creare elenchi di cose da fare per ogni fase del viaggio. Oppure, se desideri gestire la tua pipeline di vendita e migliorare la gestione dei clienti, il modello CRM di ClickUp ti aiuta a monitorare i lead e le relazioni con i clienti, facilitando la supervisione di ogni passaggio del processo.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Organizza i dettagli del viaggio e collabora senza sforzo con ClickUp Docs, mantenendo tutte le informazioni accessibili e in sicurezza

Crea piani di viaggio e schemi istantanei e attira potenziali clienti con ClickUp Brain , risparmiando tempo e aumentando l'efficienza

Sfrutta le automazioni ClickUp per il contatto e il follow-up

Pianifica le attività quotidiane, imposta promemoria e crea attività di ClickUp, trasformando ClickUp nel tuo assistente di viaggio personale

Integra ClickUp con oltre 1.000 app, tra cui Slack, Google Calendar, Zoom, YouTube e Fogli Google, per una perfetta connettività tra le piattaforme

Limiti di ClickUp

Gli utenti potrebbero avere difficoltà a causa dell'ampio intervallo di funzionalità/funzioni

Prezzi ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4. 7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 4.300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp

ClickUp è il miglior strumento di project management e CRM che abbia mai visto. La sua versatilità ti permette di gestire tutte le tue attività in un unico posto senza dover sottoscrivere numerosi servizi aggiuntivi.

ClickUp è il miglior strumento di project management e CRM che abbia mai visto. La sua versatilità ti permette di gestire tutte le tue attività in un unico posto senza dover sottoscrivere numerosi altri servizi.

📖 Leggi anche: Modelli di moduli di feedback gratis

2. Pipedrive (il migliore per la gestione della pipeline commerciale e delle trattative)

tramite Pipedrive

Gestire un'agenzia di viaggi comporta sfide uniche, soprattutto quando si gestiscono contemporaneamente più prenotazioni di clienti, fornitori e offerte. L'utilizzo di Pipedrive può trasformare completamente il modo in cui si monitorano i lead, si gestiscono le prenotazioni e si garantisce di essere sempre un passo avanti.

Pipedrive consolida le interazioni con i clienti, i piani di viaggio e i follow-up in un unico posto. Le sue dashboard intuitive ti danno una visione in tempo reale di dove si trova ogni cliente nel processo, sia che si trovi nella fase decisionale o che stia finalizzando il suo itinerario.

Le migliori funzionalità/funzioni di Pipedrive

Automazione dei processi commerciali per avere più tempo da dedicare alla personalizzazione dei piani di viaggio dei clienti

Misura l'esito positivo delle prenotazioni con reportistica e analisi in tempo reale e adatta le strategie per ottenere risultati migliori

Usa le bacheche Kanban per gestire i lead, le prenotazioni e lo stato all'interno del funnel commerciale

Limiti di Pipedrive

Non rileva automaticamente le voci duplicate, quindi di tanto in tanto è necessario un intervento manuale per ripulire il sistema

Prezzi di Pipedrive

Essenziale: 19 $ al mese per postazione

Avanzato: 34 $/mese per postazione

Professionale: 64 $ al mese per postazione

Potenza: 74 $/mese per postazione

Azienda: 99 $ al mese per postazione

Valutazioni e recensioni di Pipedrive

G2 : 4. 3/5 (più di 2.000 recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (oltre 3.000 recensioni)

👀 Lo sapevi? Il 77% delle organizzazioni ha in programma di aumentare gli investimenti in strumenti di intelligence commerciale, compresi i CRM, per ridurre le attività amministrative e non commerciali, che attualmente assorbono il 30% del loro tempo.

3. HubSpot CRM (il migliore per la gestione delle trattative)

tramite HubSpot CRM

HubSpot CRM ti consente di creare e monitorare campagne di marketing multicanale all'interno di un'unica piattaforma, rendendo la comunicazione con i clienti perfetta.

È facile da usare e, nonostante offra molte funzionalità/funzioni, l'interfaccia è incredibilmente intuitiva.

HubSpot personalizzerà il CRM in base alle tue esigenze specifiche. Dalla regolazione del monitoraggio delle prenotazioni alla personalizzazione dei campi nel CRM, puoi creare un sistema che si adatti perfettamente al tuo flusso di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni del CRM HubSpot

Automazioni di attività ripetitive come follow-up e promemoria per risparmiare tempo e aumentare l'efficienza

Monitorare le interazioni via email, come le aperture e i clic, per valutare il coinvolgimento dei potenziali clienti

Genera informazioni approfondite sulle prestazioni commerciali con solidi strumenti di reportistica per aiutarti a prendere decisioni basate sui dati

Limiti del CRM HubSpot

La personalizzazione della dashboard può risultare un po' macchinosa, il che può rallentare l'esperienza dell'utente

Prezzi CRM HubSpot

Free

Starter : 20 $/postazione al mese

Professionale : 1.300 $/mese (per 5 postazioni)

Azienda: 4.300 $/mese (per 7 postazioni)

Valutazioni e recensioni CRM HubSpot

G2 : 4. 4/5 (oltre 12.000 recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di HubSpot CRM

HubSpot CRM ha fornito servizi impeccabili che hanno contribuito a semplificare le nostre ammissioni. Rende facile la comunicazione con i nostri potenziali studenti. HubSpot CRM fornisce anche informazioni molto importanti che ci consentono di migliorare la nostra relazione con i nostri potenziali studenti.

HubSpot CRM ha fornito servizi impeccabili che hanno contribuito a semplificare le nostre ammissioni. Rende facile la comunicazione con i nostri potenziali studenti. HubSpot CRM fornisce anche informazioni molto importanti che ci consentono di migliorare la nostra relazione con i potenziali studenti.

📖 Leggi anche: ClickUp vs. HubSpot: quale strumento CRM è il migliore

4. Zoho CRM (il migliore per la reportistica e l'analisi commerciale)

tramite Zoho CRM

Nonostante una curva di apprendimento leggermente ripida, Zoho CRM è diventato rapidamente uno strumento popolare per la gestione dei clienti di viaggio. La sua flessibilità è notevole. È possibile personalizzare moduli, flussi di lavoro e processi in base alle proprie esigenze, il che è fantastico per gestire tutto, dai lead alle prenotazioni dei clienti.

È possibile creare report personalizzati che forniscono informazioni approfondite sulle prestazioni commerciali. Le varie opzioni di grafici includono grafici a barre, a linee, a torta, mappe di calore e persino grafici a imbuto e ad anello.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho CRM

Automazioni dei processi commerciali per una maggiore efficienza con potenti strumenti di automazione del flusso di lavoro

Ottieni informazioni dettagliate sulle interazioni con i clienti e sulle connessioni del team per migliorare la collaborazione

Utilizza strumenti di IA come Zia e ChatGPT per attività come la stesura di email e il rilevamento di anomalie

Limiti di Zoho CRM

La piattaforma può talvolta subire rallentamenti durante le attività critiche

Prezzi di Zoho CRM

Standard : 20 $/utente al mese

Professionale : 35 $/utente al mese

Azienda : 50 $/utente al mese

Il massimo: 65 $/utente al mese

Valutazioni e recensioni di Zoho CRM

G2 : 4. 1/5 (2.700+ recensioni)

Capterra: 4. 3/5 (oltre 6.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zoho CRM

Ha la migliore funzionalità di personalizzazione. Gli utenti possono personalizzare i campi in base alle esigenze aziendali. Nelle mie responsabilità quotidiane lavoro con la personalizzazione dei moduli. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Ha la migliore funzionalità di personalizzazione. Gli utenti possono personalizzare i campi in base alle esigenze aziendali. Nelle mie responsabilità quotidiane lavoro con la personalizzazione dei moduli. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

📖 Leggi anche: Modelli gratis per campagne di marketing

5. Agile CRM (la migliore soluzione di gestione aziendale all-in-one)

tramite Agile CRM

L'USP di Agile CRM è la sua capacità di monitoraggio delle vendite. Le funzionalità/funzioni di automazione sono utili, soprattutto nella gestione delle campagne email e dei post sui social media.

Un'altra funzionalità/funzione è il sistema di telefonia integrato, che consente di effettuare chiamate ai clienti direttamente dalla piattaforma.

Le migliori funzionalità/funzioni di Agile CRM

Gestisci i lead e le pipeline commerciali con strumenti come il lead scoring e la classificazione a stelle

Semplifica la gestione CRM con un'interfaccia intuitiva e di facile utilizzo

Ottieni un solido supporto clienti da un team reattivo che ti aiuta a massimizzare il software

Limiti del CRM agile

Alcune funzionalità/funzioni come i popup di uscita e le notifiche push sono incomplete o non sviluppate a sufficienza

Prezzi CRM Agile

Gratis: per 10 utenti

Starter : 14,99 $/utente al mese

Normale : 49,99 $/utente al mese

Enterprise: 79,99 $/utente al mese

Valutazioni e recensioni di Agile CRM

G2 : 4/5 (oltre 350 recensioni)

Capterra: 4. 1/5 (500+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Agile CRM

Combina automazione di vendite, marketing e servizi in un'unica piattaforma, riducendo la necessità di più strumenti. Interfaccia intuitiva con funzionalità drag-and-drop, che ne facilita l'impostazione e la navigazione. Forti capacità di automazione per attività quali email marketing e automazione del flusso di lavoro.

Combina automazione di vendite, marketing e servizi in un'unica piattaforma, riducendo la necessità di più strumenti. Interfaccia intuitiva con funzione drag-and-drop, che facilita l'impostazione e la navigazione. Potenti capacità di automazione per attività quali email marketing e automazione del flusso di lavoro.

💡Suggerimento: Un solido sistema di gestione delle comunicazioni con i clienti (CCM) conserva email, messaggi e follow-up in un unico posto. Il giusto CRM per agenzie di viaggio garantisce che nessuna richiesta del cliente venga persa, aumentando il coinvolgimento e le prenotazioni ripetute!

6. Salesforce (il migliore per personalizzazioni e integrazioni CRM)

tramite Salesforce

Una scelta potente per il CRM basato su cloud, Salesforce offre molte funzionalità/funzioni che possono aiutare a gestire tutto, dai dati dei clienti ai processi di vendita.

Integra la gestione della pipeline di vendita, la gestione dei contatti, l'automazione del marketing, la gestione dei lead e il supporto clienti, rendendolo uno sportello unico per la gestione delle relazioni con i clienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Salesforce

Acquisisci automaticamente email, eventi e dati di coinvolgimento senza lavoro extra richiesto

Genera previsioni accurate in tempo reale per prendere decisioni informate

Registra automaticamente le interazioni importanti con i clienti, migliorando la comunicazione del team

Limiti di Salesforce

Alcuni utenti ritengono che le funzionalità/funzioni di previsione e di valutazione delle opportunità siano imprecise, il che può influenzare le decisioni

Prezzi Salesforce

Starter: 25 $/utente al mese (fatturazione mensile o annuale)

Pro: 100 $/utente al mese (fatturazione annuale)

Enterprise : 165 $/utente al mese (fatturazione annuale)

Illimitato : 330 $/utente al mese (fatturazione annuale)

Einstein 1 Commerciale: 500 $/utente al mese (fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di Salesforce

G2 : 4. 5/5 (2.500+ recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (oltre 18.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Salesforce

Molto facile da usare, con molte informazioni e possibilità di reportistica. La possibilità di vedere tutti i casi su cui tutti stanno lavorando è ottima.

Molto facile da usare, con molte informazioni e possibilità di reportistica. La possibilità di vedere tutti i casi su cui tutti stanno lavorando è ottima.

7. NetHunt CRM (il miglior CRM end-to-end per i team commerciali)

tramite NetHunt CRM

Grazie alla perfetta integrazione con Gmail, NetHunt CRM porta le funzionalità CRM direttamente nella tua esperienza di email senza richiedere il passaggio da una piattaforma all'altra.

Il supporto clienti è molto più semplice grazie alla creazione e all'assegnazione automatica delle richieste di assistenza, che aiuta il team a gestire le richieste dei clienti senza dover destreggiarsi tra diversi strumenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di NetHunt CRM

Crea lead da email, messaggi di chat e profili social con un solo clic

Lanciate campagne email mirate e aggiornate automaticamente i dati CRM in base ai risultati della campagna

Gestione e monitoraggio di attività e attività, assegnazione di date di scadenza e integrazione con i calendari

Limiti di NetHunt CRM

I report visivi sono basilari e non offrono la stessa profondità di altre soluzioni CRM per agenzie di viaggio

Prezzi NetHunt CRM

Base : 30 $/utente al mese

Basic Plus : 42 $/utente al mese

Business : 60 $/utente al mese

Business Plus : 84 $/utente al mese

Avanzato: 120 $/utente al mese

Valutazioni e recensioni di NetHunt CRM

G2 : 4. 6/5 (250+ recensioni)

Capterra: 4. 8/5 (150+ recensioni)

📖 Leggi anche: Come creare una dashboard CRM (con modelli)

8. EngageBay (software CRM all-in-one a prezzi accessibili con marketing omnicanale)

tramite EngageBay

EngageBay è conveniente e offre funzionalità/funzioni che semplificano la gestione dei clienti, il marketing e le vendite.

Un enorme vantaggio è rappresentato dalle opzioni di comunicazione multicanale con i clienti. I clienti possono contattarti tramite chat dal vivo, SMS, social media, telefonate e moduli web.

È conveniente sia per le aziende che per i clienti. Altrettanto impressionante è il Service Bay, che offre un sistema di ticketing, helpdesk, live chat e autorisponditori, tutto in un unico posto.

Le migliori funzionalità/funzioni di EngageBay

Acquisisci e coltiva i lead direttamente dai moduli web o da altri punti di contatto

Monitoraggio delle opportunità di vendita e programmazione degli appuntamenti con strumenti di automazione delle vendite

Progetta pagine responsive senza bisogno di competenze di sviluppo web

Limiti di EngageBay

Gli utenti hanno segnalato occasionali problemi che interrompono i flussi di lavoro

Prezzi di EngageBay

Free

Base: 14,99 $/utente al mese

Crescita: 64,99 $/utente al mese

Pro: 119,99 $/utente al mese

Valutazioni e recensioni su EngageBay

G2 : 4. 7/5 (oltre 450 recensioni)

Capterra: 4. 7/5 (850+ recensioni)

9. WeTravel (miglior software CRM dedicato alle agenzie di viaggio)

tramite WeTravel

Se stai cercando un CRM dedicato creato pensando alle agenzie di viaggio, vale la pena prendere in considerazione WeTravel. Può creare pagine di prenotazione che aiutano a convertire i visitatori in clienti paganti e rendere il processo di prenotazione fluido e intuitivo.

Un altro enorme vantaggio è rappresentato dalle basse commissioni sulle transazioni del sistema intelligente di elaborazione dei pagamenti, che lo rendono ideale per le piccole aziende.

Le migliori funzionalità/funzioni di WeTravel

Gestisci prenotazioni, documenti e reportistica da un'unica piattaforma

Utilizza la scheda WeTravel per pagare i fornitori in tutto il mondo

Offri un'esperienza utente senza soluzione di continuità sia per te che per i tuoi clienti

Limiti di WeTravel

Alcuni utenti segnalano che mancano opzioni di personalizzazione avanzate per esigenze specifiche

Prezzi WeTravel

Basic : Gratis

Pro : 79 $/utente al mese

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di WeTravel

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: 4. 8/5 (450+ recensioni)

10. Freshworks CRM (il migliore per le aziende di medie dimensioni)

tramite Freshworks CRM

Precedentemente chiamato Freshsales, Freshworks CRM è un CRM realizzato appositamente per i tour operator. È semplice da usare ma ricco di potenti funzionalità/funzioni che fondono perfettamente l'automazione commerciale e di marketing.

La cosa fantastica è quanto bene Freshworks CRM si integri con gli altri prodotti Freshworks. Se stai già utilizzando la loro suite, questo CRM si adatta perfettamente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Freshworks CRM

Gestisci le pipeline di vendita senza sforzo con strumenti visivi e funzionalità di automazione

Utilizza analisi in tempo reale per comprendere meglio il comportamento dei clienti e ottimizzare le strategie

Gestisci campagne di email marketing mirate per gestire i lead e aumentare le conversioni

Limiti di Freshworks CRM

Alcune integrazioni di terze parti possono creare confusione e non essere così fluide come ci si aspetterebbe

Prezzi CRM Freshworks

Free

Crescita : 18 $/utente al mese

Pro : 47 $/utente al mese

Enterprise: 83 $/utente al mese

Valutazioni e recensioni di Freshworks CRM

G2 : 4. 5/5 (oltre 7.500 recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (oltre 600 recensioni)

Migliora la gestione delle relazioni con i clienti con ClickUp

Gestire un'azienda di viaggi spesso significa lavorare con un budget limitato, quindi può sembrare impossibile permettersi un costoso software CRM. Tuttavia, ci sono ottime opzioni che non costano un occhio della testa.

I CRM in questo elenco offrono una varietà di funzionalità/funzioni su misura per le esigenze del settore, pur rimanendo convenienti.

Ma se stai cercando qualcosa che vada oltre le funzionalità CRM, ClickUp potrebbe essere la soluzione. Con le sue capacità CRM, le sue abilità di project management, le integrazioni e il supporto, ClickUp può gestire tutto, dalle semplici attività amministrative ai progetti complessi.

Registrati oggi stesso per un account ClickUp gratis: organizza i dati dei tuoi clienti e gestisci i tuoi elenchi di cose da fare in un unico posto!