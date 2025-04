I migliori modelli estetici gratis di Fogli Google per organizzarsi con stile nel 2025

Vuoi essere al massimo della tua produttività quest'anno, ma non sai da dove cominciare? Non sei il solo!

La chiave per rimanere organizzati è avere un sistema che sia sia funzionale che visivamente accattivante, perché, siamo onesti, è più probabile che si utilizzi uno strumento che abbia un bell'aspetto e che renda la pianificazione semplice.

Ecco perché i modelli estetici di Fogli Google stanno guadagnando popolarità. Con i loro layout strutturati, i design accattivanti e le funzioni integrate, ti consentono di tenere facilmente sotto controllo le tue attività, trasformando i tuoi dati da grigi a favolosi.

La parte migliore? Ogni modello è progettato per uno scopo specifico, bilanciando la funzione con lo stile.

Non sai quale modello si adatta alle tue esigenze? In questo post del blog esploreremo i migliori modelli estetici gratis di Fogli Google, dai pianificatori settimanali ai tracker di inventario e oltre

Inoltre, ti presenteremo un'alternativa più intelligente e personalizzabile che potrebbe farti abbandonare definitivamente Fogli Google. 😌

Cosa rende un modello di Fogli Google esteticamente valido?

Un buon modello estetico di Fogli Google non deve solo essere bello sullo schermo. Ecco una descrizione di ciò che rende un modello veramente efficace:

Chiara gerarchia visiva : scegli un modello che utilizzi elementi chiari come dimensione del font, colore e spazi per guidare l'occhio dell'utente ed evidenziare le informazioni importanti

Design coerente : una tavolozza di colori coerente, la selezione dei font e lo stile generale lavorano in tandem per creare un look raffinato e professionale

Funzionale e facile da usare: Dai la priorità a un modello di Fogli Google che abbia etichette chiare, organizzazione logica, formule integrate di Fogli Google e facile voce dei dati

Personalizzabile : il modello fornisce un punto di partenza e dovrebbe essere abbastanza flessibile da adattarsi alle esigenze individuali. Quindi, selezionane uno in cui sia facile aggiungere, rimuovere o modificare elementi

Mobile-friendly : se lavori su più dispositivi, assicurati che il modello si adatti a tutti, compresi smartphone e tablet

Design stampabile: se il modello è destinato alla stampa piuttosto che a essere scaricato in formato digitale, occorre considerare anche fattori quali margini, dimensioni dei font, chiarezza e contrasto dei colori

6 Modelli estetici per Fogli Google

Ecco i modelli più accattivanti che renderanno divertente l'utilizzo dei Fogli Google per vari progetti:

1. Modello di pianificazione oraria settimanale di GooDocs

tramite GooDocs

Questo modello di pianificazione oraria settimanale di GooDocs, dal design accattivante, è perfetto per chi ama programmare il proprio tempo meticolosamente. Il layout pulito e la combinazione di colori pastello creano un'atmosfera rilassante e organizzata, rendendo facile vedere l'intero programma della settimana a colpo d'occhio.

Cosa ti piacerà: Ottieni sezioni per pianificare ogni giorno della settimana, suddivise per ora

Evidenzia e concentrati sulla programmazione dettagliata dell'intera settimana per evitare conflitti e doppie prenotazioni

Utilizza lo spazio aggiuntivo per annotare note e priorità, che ti aiuteranno a rimanere concentrato e produttivo

🌟 Ideale per: professionisti, studenti e chiunque abbia bisogno di un modo strutturato per pianificare la propria giornata

2. Modello di foglio di calcolo e pianificazione del budget annuale di GooDocs

tramite GooDocs

Per gestire le proprie finanze in modo efficace è necessario un piano di bilancio ben strutturato.

Con il modello di foglio di calcolo e pianificazione del budget annuale di GooDocs, è possibile monitorare entrate, uscite e risparmi durante tutto l'anno. Questo modello semplifica la pianificazione finanziaria con categorie chiare e calcoli automatici, assicurando il raggiungimento degli obiettivi di budget.

Cosa ti piacerà: Visualizza la tua salute finanziaria con un dashboard annuale con otto grafici a barre e a torta che confrontano entrate e uscite di ogni tipo

Monitora facilmente i modelli di spesa, regola l'allocazione e prendi decisioni informate

Utilizzale per i fogli di calcolo del budget mensile o anche per la pianificazione del budget annuale

🌟 Ideale per: Individui, famiglie e piccole aziende per un monitoraggio efficiente delle proprie finanze

3. Modello di Calendario Mensile Automatizzato di GooDocs

tramite GooDocs

Hai bisogno di un modello per pianificare i tuoi eventi e i tuoi impegni per l'intero mese? Il modello di calendario mensile automatizzato tramite GooDocs è un ottimo punto di partenza. Ti aiuta a pianificare e gestire in modo efficiente il tuo programma mensile con l'automazione integrata.

Grazie al design pulito e alla facilità di formattazione, questo modello di calendario consente di personalizzare date, eventi e promemoria senza alcuno sforzo. Le funzioni automatiche riducono l'inserimento manuale, consentendo di risparmiare tempo e organizzare meglio la propria agenda.

Cosa ti piacerà: Pianifica eventi ricorrenti (come riunioni o compleanni) e falli apparire automaticamente sul calendario ogni mese

Assegna categorie agli eventi e codificale con colori per una rapida identificazione visiva e organizzazione

Sincronizzazione del modello con Google Calendar per un facile accesso e promemoria su tutti i dispositivi

🌟 Ideale per: professionisti, studenti e team che necessitano di una chiara panoramica mensile delle proprie attività e appuntamenti

4. Modello di itinerario carino di Template.net

Se stai pianificando un viaggio, il modello Cute Itinerary di Template.net rende l'organizzazione dei tuoi piani di viaggio divertente ed efficiente. Progettato con un'estetica accattivante, questo modello ti aiuta a mappare il tuo itinerario, dai voli e alloggi alle attività quotidiane.

Con il suo layout strutturato e il design visivamente accattivante, questo modello gratis di Fogli Google ti assicura di non perdere mai una prenotazione, una tappa importante o un evento in programma. È perfetto per chi viaggia da solo o in gruppo, perché tiene tutto ben organizzato in un unico posto.

Cosa ti piacerà: Utilizza sezioni dedicate per ogni giorno del viaggio, perfette per la pianificazione dettagliata di attività, pasti e trasporti

Monitoraggio delle spese relative a alloggio, trasporti, attività e cibo, per rimanere entro il budget

Ottieni un elenco di imballaggio predefinito o una sezione dedicata per crearne uno, assicurandoti di non dimenticare elementi essenziali

🌟 Ideale per: viaggiatori che desiderano un itinerario di viaggio ben organizzato e visivamente accattivante

5. Modello per tabella oraria delle attività di Template. net

Il monitoraggio delle ore di lavoro e delle attività non è mai stato così facile come con il modello Tabella oraria attività. Questo modello gratis di Fogli Google aiuta dipendenti, liberi professionisti e manager a tenere un registro dettagliato delle attività quotidiane, delle ore lavorate e delle metriche di produttività.

Con il suo layout intuitivo, questo modello semplifica il monitoraggio del tempo, garantendo calcoli accurati delle buste paga e una migliore gestione del flusso di lavoro. È uno strumento eccellente per migliorare la responsabilità e l'efficienza in qualsiasi impostazione professionale.

Cosa ti piacerà: Ottieni funzionalità/funzioni integrate di reportistica o riepilogo che generano report sul totale delle ore lavorate, sulla suddivisione delle attività e su altre metriche chiave

Calcola automaticamente il totale delle ore di lavoro in base agli orari di inizio e fine inseriti per ogni attività

Registra i nomi dei clienti o dei progetti associati a ciascuna attività, facilitando la fatturazione accurata e il monitoraggio dello stato

🌟 Ideale per: liberi professionisti, lavoratori da remoto e manager che desiderano monitorare in modo efficiente le ore di lavoro e la produttività

6. Modello di lista di controllo del lavoro di Template.net

Rimanere organizzati e al passo con le attività è fondamentale in qualsiasi ambiente di lavoro. Il modello di lista di controllo del lavoro fornisce un modo strutturato per monitorare le attività quotidiane, settimanali o relative a un progetto.

Progettata per l'efficienza, questa lista di controllo aiuta i singoli e i team a gestire efficacemente i carichi di lavoro mediante l'impostazione di priorità e scadenze.

Cosa ti piacerà: Assegna livelli di priorità (ad esempio, alta, media, bassa) a ciascuna attività, aiutando gli utenti a concentrarsi sugli elementi più critici

Imposta date di scadenza o scadenze per ogni attività, assicurandoti che vengano completate in tempo e prevenendo il mancato completamento delle attività cardine

Contrassegnare le attività come completate, in corso o bloccate, per monitorare facilmente lo stato generale

🌟 Ideale per: Persone e team che monitorano il completamento dei progetti e identificano potenziali ostacoli

Limiti dell'utilizzo dei modelli estetici dei Fogli Google

Sebbene Fogli Google sia un potente strumento per organizzare note, eventi e priorità, presenta alcuni limiti quando si tratta di creare modelli visivamente accattivanti. Ecco alcuni svantaggi chiave:

Personalizzazione del design limitata : Fogli Google si concentra principalmente sulla funzionalità dei fogli di calcolo piuttosto che sull'estetica. La personalizzazione di font, colori e layout è possibile ma limitata rispetto agli strumenti di progettazione dedicati

Nessuna opzione di formattazione avanzata : a differenza dei software di progettazione, Fogli Google non dispone di funzionalità/funzioni di stile avanzate come sfumature, elementi vettoriali e opzioni di progettazione a più livelli

Una sfida per chi non è un designer : la creazione di modelli visivamente accattivanti richiede un lavoro manuale, in quanto non sono disponibili strumenti di automazione del design integrati

*problemi di adattabilità: formattare bene su un dispositivo potrebbe non funzionare su un altro, soprattutto per i modelli complessi

10 modelli estetici alternativi per Fogli Google

Sebbene le app per fogli di calcolo come Fogli Google o Microsoft Excel offrano un ottimo punto di partenza per la gestione e il monitoraggio della produttività, a volte è necessaria una soluzione più completa.

Questi modelli estetici alternativi, come quelli forniti dall'app per il lavoro ClickUp, offrono funzionalità/funzioni avanzate e maggiore flessibilità, simili a quelle di un'app estetica per la pianificazione.

Che li utilizzi per esigenze aziendali o personali, i modelli estetici di fogli di calcolo di ClickUp sono facili da personalizzare e da utilizzare immediatamente.

Il loro più grande vantaggio? Usarli non solo velocizza, ma rende anche più coerente il flusso di lavoro. Ecco un video che spiega come:

Di seguito abbiamo compilato un elenco di 10 eccellenti modelli di fogli di calcolo in ClickUp che sono estetici e funzionali per la maggior parte dei casi di utilizzo aziendale.

1. Modello di project management ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizza le attività, monitora lo stato e gestisci i flussi di lavoro del team senza problemi con il modello di project management ClickUp

Fai fatica a gestire più progetti contemporaneamente? Ci siamo passati anche noi!

Fortunatamente, il modello ClickUp per il project management semplifica tutto.

Questo modello di foglio di calcolo è progettato per aiutare i team a monitorare le attività, le scadenze e lo stato in modo efficiente, il tutto all'interno di un'interfaccia pulita e intuitiva. Funge da unica fonte di verità per i risultati chiave del progetto, aiutando i project manager a rompere i silos, soprattutto quando si lavora con team interfunzionali.

Cosa ti piacerà: Mantieni i team allineati grazie alla possibilità di programmare automazioni e promemoria

Utilizza 11 campi personalizzati come Team di consegna richiesti, metriche di esito positivo e OKR aziendali per definire gli obiettivi del progetto

Visualizza le sequenze temporali e le dipendenze dei progetti con le viste Gantt dei grafici

Sapere esattamente in quale fase si trova ogni progetto, con 25 stati personalizzati

Assegnazione delle attività e monitoraggio dello stato con funzionalità/funzioni di collaborazione integrate

🌟 Ideale per: Project manager, gestori del team e professionisti che gestiscono più progetti contemporaneamente

ClickUp eccelle nella gestione di progetti e attività, con Philip Storry, amministratore di sistema senior di SYZYGY, condivisione:

I nostri team hanno utilizzato moduli e modelli per standardizzare alcuni flussi di lavoro. Abbiamo anche utilizzato l'automazione integrata per semplificare alcuni flussi di lavoro, in particolare laddove i campi personalizzati acquisiscono informazioni che possono aiutare a determinare a chi assegnare un'attività. Infine, abbiamo anche utilizzato l'integrazione email e le funzionalità API per generare automaticamente attività quando alcune piattaforme segnalano o mostrano possibili problemi di prestazioni.

I nostri Teams hanno utilizzato moduli e modelli per standardizzare alcuni flussi di lavoro. Abbiamo anche utilizzato l'automazione integrata per facilitare alcuni flussi di lavoro, in particolare laddove i campi personalizzati acquisiscono informazioni che possono aiutare a determinare a chi assegnare un'attività. Infine, abbiamo anche utilizzato l'integrazione email e le funzionalità API per generare automaticamente attività quando alcune piattaforme segnalano o mostrano possibili problemi di prestazioni.

2. Modello ClickUp Calendario settimanale dei contenuti

Ottieni il modello gratis Pianifica, programma e collabora sui contenuti senza sforzo con il modello strutturato di calendario settimanale dei contenuti ClickUp

Gestire la creazione di contenuti senza un piano strutturato porta a flussi di lavoro disorganizzati e alla mancata pubblicazione entro le scadenze. Il modello di calendario settimanale dei contenuti di ClickUp aiuta i team di contenuti, i professionisti del marketing e i liberi professionisti a mantenere l'organizzazione con un layout visivamente accattivante e facile da usare. Semplifica l'intero flusso di lavoro dei contenuti, dal brainstorming e dalla stesura alla pubblicazione e al monitoraggio delle prestazioni.

Con questo modello, puoi pianificare i post, monitorare le scadenze e collaborare senza problemi con il tuo team, tutto in un unico posto. Il design pulito ed estetico garantisce chiarezza, rendendo la pianificazione dei contenuti semplice.

Cosa ti piacerà: Accedi facilmente agli strumenti di collaborazione per assegnare attività, aggiungere note e condividere file con i membri del team

Organizza e pianifica i contenuti settimanali in modo efficiente con un calendario preformattato

Codifica le categorie di attività con colori diversi per una migliore organizzazione visiva e definizione delle priorità

Monitoraggio dello stato dei contenuti dall'ideazione alla pubblicazione con monitoraggio integrato dello stato

Utilizza la funzione di trascinamento per riprogrammare i post sul calendario quando necessario

🌟 Ideale per: autori di contenuti, blogger e team di marketing che hanno bisogno di un modo visivamente strutturato ed efficiente per gestire i piani settimanali dei contenuti

3. Modello ClickUp per la sequenza di un progetto creativo

Ottieni il modello gratis Dai vita ai tuoi progetti creativi con il modello Sequenza di ClickUp per progetti creativi

I progetti creativi spesso coinvolgono più parti in movimento, rendendo essenziale un piano ben strutturato. Il modello di sequenza del progetto creativo di ClickUp fornisce un modo estetico e organizzato per monitorare lo stato del progetto dall'inizio alla fine. Utilizzalo per suddividere attività complesse in fasi gestibili, assicurandoti al contempo il rispetto delle scadenze. Visualizza le attività cardine del progetto, le dipendenze e i risultati finali in una chiara tabella di marcia, rendendo la collaborazione più efficiente.

Cosa ti piacerà: Strumenti di collaborazione per assegnare attività, impostare priorità e monitorare gli aggiornamenti in tempo reale

Sequenza predefinita del progetto per visualizzare attività, scadenze e attività cardine

Funzione di trascinamento per semplici modifiche alla pianificazione

Dipendenze delle attività per garantire transizioni fluide del flusso di lavoro

Visualizzazioni personalizzabili, inclusi i formati Elenco, Bacheca e Calendario

🌟 Ideale per: Designer, agenzie e team creativi che hanno bisogno di una sequenza strutturata e visivamente accattivante per i loro progetti

4. Modello per la gestione dell'agenzia ClickUp

Ottieni il modello gratis Gestisci clienti, progetti e risultati con facilità utilizzando il modello di gestione agenzia ClickUp

Gestire un'agenzia o un'azienda creativa significa gestire contemporaneamente più clienti, progetti e scadenze. Il modello ClickUp per la gestione dell'agenzia ottimizza i flussi di lavoro, migliora la collaborazione e mantiene allineati tutti i membri del team.

Fornisce un quadro strutturato per il monitoraggio dei progetti dei clienti, il controllo dello stato di avanzamento e la gestione efficiente delle risorse. Il layout intuitivo ed estetico semplifica anche le complessità delle operazioni dell'agenzia. In questo modo, i team rimangono organizzati, rispettano le scadenze e forniscono un lavoro di alta qualità senza sacrificare l'efficienza.

Cosa ti piacerà: Gestisci più account con facilità attraverso il monitoraggio dei progetti specifici del client

Implementa l'automazione delle attività per i flussi di lavoro ripetitivi e migliora l'efficienza

Collega i documenti dei clienti alle attività e lascia commenti in thread per migliorare il contesto per i membri del tuo team

Ottieni dashboard personalizzate per monitorare gli indicatori di prestazione chiave (KPI) a colpo d'occhio

Utilizza più visualizzazioni, tra cui Kanban, Calendario ed Elenco, per gestire meglio le attività

🌟 Ideale per: agenzie di marketing, design e creative alla ricerca di un sistema centralizzato per gestire in modo efficiente i progetti dei clienti

5. Modello ClickUp per progettazione architettonica

Ottieni il modello gratis Organizza i progetti e gestisci tutte le attività dei progetti architettonici in un unico flusso di lavoro continuo utilizzando il modello ClickUp per la progettazione architettonica

La progettazione e la gestione di progetti architettonici richiedono precisione, organizzazione e una perfetta collaborazione. Il modello ClickUp per la progettazione architettonica ti aiuta a strutturare in modo efficiente i flussi di lavoro dei tuoi progetti di architettura e costruzione.

Questo modello garantisce che ogni dettaglio sia preso in considerazione, dagli schizzi iniziali del concept alle approvazioni finali del progetto. Consente inoltre ai team di semplificare le sequenze dei progetti, documentare le iterazioni di progettazione e monitorare lo stato di avanzamento della costruzione in tempo reale.

Cosa ti piacerà: Passa dal concetto alla costruzione senza sforzo con la funzionalità/funzione di monitoraggio della fase del progetto

Condivisione di idee e aggiornamenti attraverso un'area di lavoro collaborativa per architetti, designer e stakeholder

Scegliete Sequenze visive e grafici Gantt per pianificare attività cardine e scadenze del progetto

Utilizza l'automazione delle attività per approvazioni, revisioni e gestione dei documenti

Utilizza un hub centralizzato per lo spazio di archiviazione dei file per conservare in un unico posto progetti, file CAD e documenti relativi ai progetti

🌟 Ideale per: architetti, ingegneri e team di progettazione che gestiscono progetti complessi di costruzione e ristrutturazione

Molte imprese edili e di architettura hanno utilizzato ClickUp per le loro esigenze di project management. Ecco cosa ha detto Kira Kieffer, Marketing Manager di Renewal by Anderson:

Click up aiuta il mio team a monitorare attività, sottoattività, date di scadenza e la visibilità per la reportistica sullo stato e sul carico di lavoro.

Click up aiuta il mio team a monitorare attività, sottoattività, date di scadenza e la visibilità per la reportistica sullo stato e sul carico di lavoro.

6. Modello ClickUp per piano di campagna marketing

Ottieni il modello gratis Esegui campagne di marketing di grande impatto con un piano strutturato nel modello ClickUp per il piano della campagna di marketing

Qualsiasi campagna di marketing richiede una pianificazione dettagliata, il coordinamento del team e il monitoraggio delle prestazioni. Il modello ClickUp per il piano della campagna di marketing semplifica la gestione della campagna fornendo un quadro strutturato per la pianificazione, l'esecuzione e l'analisi delle iniziative di marketing.

Con questo modello, i team possono suddividere le campagne in attività attuabili, impostare scadenze, assegnare responsabilità e monitorare lo stato in tempo reale, sia che si stia preparando il lancio di un prodotto, un evento aziendale, una campagna sui social media o una campagna di email marketing.

Cosa ti piacerà: Integrazione con strumenti di marketing per la sincronizzazione dei dati e la misurazione dell'esito positivo delle campagne

Semplifica i flussi di lavoro di marketing con una struttura predefinita per la pianificazione delle campagne

Utilizza l'automazione delle attività integrata per assegnare e aggiornare le attività della campagna in modo efficiente

Accedi a dashboard personalizzabili per il monitoraggio di KPI, budget e sequenze

Comunicare con strumenti di collaborazione integrati per team di marketing, designer e autori di contenuti

🌟 Ideale per: Team di marketing, agenzie e aziende che pianificano campagne multicanale

7. Modello ClickUp per la pianificazione di grandi eventi

Ottieni il modello gratis Pianifica gli eventi come un professionista con il modello per la pianificazione di grandi eventi ClickUp

Organizzare un evento su larga scala richiede un piano meticoloso e il coordinamento di più team. Il modello per la pianificazione di grandi eventi di ClickUp offre un modo strutturato ed estetico per gestire ogni aspetto del tuo evento, dal budget e la logistica al marketing e il coordinamento degli ospiti.

Questo modello di inventario ti aiuta a suddividere piani di eventi complessi in attività gestibili, garantendo al contempo scadenze e responsabilità chiare. Gli strumenti di collaborazione integrati consentono a te e al tuo intero team di gestione degli eventi di rimanere allineati e monitorare lo stato in tempo reale.

Cosa ti piacerà: Sequenza e monitoraggio delle attività cardine per garantire un'esecuzione fluida

Utilizza il monitoraggio delle attività e l'automazione per evitare sorprese il giorno dell'evento

Evitare di spendere troppo con le funzionalità/funzioni di gestione del budget e delle spese

Visualizza in modo personalizzato calendari, elenchi e bacheche Kanban per organizzarti più facilmente

Gestisci fornitori, sequenze, budget, comunicazione e logistica senza sforzo in un unico posto

🌟 Ideale per: organizzatori di eventi, team aziendali e organizzazioni che gestiscono conferenze, fiere ed eventi sociali su larga scala

8. Modello ClickUp per l'analisi dei social media

Ottieni il modello gratis Trasforma i dati in azione per misurare il coinvolgimento, la crescita e le prestazioni della campagna con il modello di analisi dei social media ClickUp

Il monitoraggio delle prestazioni dei social media è essenziale per perfezionare la strategia di marketing e massimizzare il coinvolgimento. Il modello di analisi dei social media ClickUp offre un modo semplice per monitorare le metriche chiave su più piattaforme, aiutandoti a misurare l'esito positivo e a prendere decisioni basate sui dati.

Monitoraggio dei tassi di coinvolgimento, crescita dei follower, prestazioni dei post e altro ancora, tutto in un'unica posizione centrale. Con dashboard personalizzabili e report automatizzati, è possibile condividere facilmente le informazioni con il team e gli stakeholder.

Cosa ti piacerà: Utilizza gli strumenti di confronto delle prestazioni per analizzare diverse campagne e tipi di contenuti

Monitoraggio delle metriche specifiche della piattaforma con dashboard personalizzabili

Accedi al monitoraggio del coinvolgimento e dei follower per monitorare la crescita nel tempo

Automazione delle funzionalità di reportistica per una rapida analisi e visualizzazione dei dati

🌟 Ideale per: gestori di social media, team di marketing digitale e autori di contenuti che desiderano monitorare le prestazioni e ottimizzare le proprie strategie sui social media

🎥 Ulteriori informazioni su come utilizzare ClickUp per pianificare i social media attraverso questo video:

9. Modello ClickUp per piano di progetto creativo

Ottieni il modello gratis Definisci gli obiettivi, assegna le attività e monitora lo stato dei progetti creativi in modo efficiente con il modello ClickUp per il piano di un progetto creativo

Il modello ClickUp per il piano di un progetto creativo aiuta i designer, i marketer e i team aziendali creativi a mantenere l'organizzazione, lasciando spazio all'innovazione.

Dal brainstorming delle idee all'esecuzione finale, questo modello di foglio di calcolo ottimizza i flussi di lavoro, assegna le responsabilità e mantiene i team allineati agli obiettivi del progetto.

Cosa ti piacerà: Automazione degli aggiornamenti sullo stato di avanzamento e correzione delle anomalie per rispettare le scadenze dei progetti

Gestisci lo stato di avanzamento di progetti innovativi con sequenze e dipendenze

Collaborare attraverso un'area di lavoro connessa per il brainstorming e il feedback

Personalizza il monitoraggio dei progetti per adattarlo a diversi flussi di lavoro creativi

Integrazione con strumenti di progettazione e marketing per un flusso di lavoro senza interruzioni

🌟 Ideale per: designer, team di marketing, autori di contenuti e agenzie che gestiscono progetti creativi dall'ideazione al completamento

10. Modello ClickUp Calendario Da fare

Ottieni il modello gratis Gestisci la tua produttività quotidiana con il modello di Elenco Da fare del Calendario ClickUp

La gestione delle attività quotidiane, settimanali o mensili può diventare rapidamente opprimente senza un piano strutturato. Il modello di calendario con elenco delle cose da fare di ClickUp semplifica la gestione delle attività offrendo una visualizzazione del calendario organizzata per tenere traccia delle scadenze, delle priorità e dello stato di avanzamento.

Il modello consente di assegnare date di scadenza, impostare priorità delle attività e visualizzare il carico di lavoro, facilitando la gestione delle responsabilità. Che si tratti di gestire cose da fare personali o attività legate al lavoro, questo modello di foglio di calcolo ti assicura di non perdere mai una scadenza.

Cosa ti piacerà: Assegnare attività e monitorare lo stato all'interno di un team con strumenti di collaborazione come i commenti

Inserisci scadenze, priorità e promemoria in un'unica visualizzazione di facile utilizzo

Utilizza la gestione delle attività basata sul calendario per una chiara sequenza visiva delle cose da fare

Riprogrammare le attività è facile con la funzione di trascinamento della selezione

Utilizza categorie personalizzabili per dare priorità e organizzare le attività in modo efficiente

Promemoria delle scadenze e notifiche per rimanere sempre aggiornati

🌟 Ideale per: professionisti, studenti e team alla ricerca di un modo intuitivo e strutturato per gestire attività quotidiane o a lungo termine

Lavorare in modo più intelligente con modelli ClickUp estetici e funzionali

I modelli estetici di Fogli Google possono trasformare il flusso di lavoro, rendendo la gestione dei dati più efficiente, visivamente accattivante e facile da navigare. Che si tratti di pianificare progetti, gestire campagne di marketing o monitorare la programmazione dei contenuti, il modello giusto può fare la differenza.

Mentre Fogli Google offre una solida base, i potenti modelli di ClickUp offrono funzionalità/funzioni avanzate, una collaborazione senza soluzione di continuità e un design più intuitivo. Dal project management alla pianificazione di eventi, i modelli ClickUp offrono la flessibilità e l'automazione necessarie per migliorare il flusso di lavoro.

Pronto per il cambiamento? Iscriviti oggi stesso a ClickUp e inizia a lavorare in modo più intelligente! 🚀