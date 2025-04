12 modelli gratis di Service Blueprint per mappare i processi in modo più efficiente

Senza una chiara visione del processo di assistenza, i piccoli problemi si moltiplicano e le interazioni con i clienti diventano un'incognita.

La soluzione? I Service Blueprint. Questi strumenti aiutano i progettisti e i team di assistenza a visualizzare e semplificare l'intero flusso di lavoro.

Preoccupato di dover partire da zero? Non preoccuparti!

Questo articolo tratta i 12 migliori modelli di blueprint di assistenza pronti all'uso per semplificare e migliorare la progettazione di processi e servizi.

Cosa sono i modelli di Service Blueprint?

Un modello di piano di assistenza è uno strumento visivo per mappare i processi di assistenza. Scomponendo e visualizzando ogni passaggio, sono progettati per migliorare le operazioni e l'esperienza del cliente (CX).

Inoltre, i campi dati predefiniti del modello ne semplificano l'adozione, indipendentemente dalla complessità del processo.

Ti chiedi come possono avere un impatto sul tuo business? Segui questo link:

Visualizza l'intero processo di assistenza e fornisce un flusso di lavoro chiaro

Chiarisce le responsabilità del team e riduce i tempi di risposta al cliente

Identifica le inefficienze dei processi e aiuta a ottimizzare i processi di supporto esistenti

Migliora il coordinamento tra i team in prima linea e quelli dietro le quinte

I modelli di Service Blueprint sono efficaci per qualsiasi settore e funzione, dall'approvvigionamento di prototipi all'outsourcing del project management e delle risorse umane.

🔍 Lo sapevi? I progetti erano originariamente un metodo per riprodurre documenti tecnici, non piani originali.

Cosa rende un modello di progetto di assistenza valido?

Nonostante sia abbastanza versatile, il modello di progetto di assistenza giusto deve soddisfare alcuni requisiti chiave.

Analizziamo quali sono gli aspetti irrinunciabili:

Diverse personalizzazioni: Scegli una soluzione che si adatti perfettamente a diversi settori e processi di assistenza. Opta per la flessibilità nella modifica di campi, fasi e flussi di lavoro per renderla il tuo progetto di assistenza

Mappatura chiara dei processi: Preferisci opzioni che delineino visivamente diversi componenti del servizio e punti di contatto, dalle interazioni con i clienti alle operazioni di back-end. Un progetto ben strutturato garantisce trasparenza ed efficienza

Design collaborativo: Dai priorità ai modelli che consentono un facile inserimento dei dati da parte di più soggetti interessati. Scegli soluzioni di coordinamento e comunicazione che favoriscano l'esecuzione del servizio

informazioni basate sui dati: *Optare per modelli che consentono il monitoraggio delle metriche di servizio chiave e dei punti deboli. I dati in tempo reale aiutano a perfezionare i processi per un miglioramento continuo

Scalabilità e facilità d'uso: Selezione di modelli di assistenza clienti che crescono con l'azienda senza aggiungere complessità. Layout intuitivi che ne semplificano l'adozione, indipendentemente dalle dimensioni del processo

🔍 Lo sapevi? Allineare gli obiettivi aziendali alle iniziative CX è una delle principali sfide per raggiungere l'eccellenza nel servizio. Ciò dimostra quanto possa essere vitale una funzionalità/funzione di impostazione degli obiettivi nella soluzione Blueprint.

*i 12 migliori modelli di Service Blueprint

Con gli occhi concentrati su ciò che si deve cercare, la selezione della soluzione che si adatta alle esigenze aziendali è più facile. Ora, esaminiamo i modelli di progetto di assistenza.

1. Modello ClickUp per il piano di assistenza

Ottieni il modello gratis Integra gli elementi di servizio end-to-end nelle roadmap dei progetti con il modello Service Blueprint di ClickUp

Hai bisogno di una roadmap di assistenza facile da integrare in ogni progetto? Il modello di Service Blueprint di ClickUp è una soluzione che copre tutto. Un aspetto distintivo di questa soluzione sono le attività secondarie dettagliate, progettate per semplificare il modo in cui il tuo team segue le interazioni con i clienti.

Inoltre, ogni elemento viene mappato in base a una particolare fase del ciclo di vita del cliente. Perfetto per roadmap sistematiche del servizio clienti.

⭐️ Perché lo amerai Mantieni la comunicazione chiara con il tagging istantaneo del modello di attività e i commenti assegnati

Guida i team a fornire interazioni chiare ed efficienti con i clienti con le prove fisiche necessarie in ogni attività secondaria

Monitoraggio e ottimizzazione dei tempi di assistenza e dei costi fatturabili con campi dati integrati su ore di assistenza, retribuzione totale e straordinari

🎯 Ideale per: Creare esempi di blueprint di servizio su misura, integrare il processo di servizio nelle roadmap dei progetti

2. Modello di bacheca Kanban ClickUp per Service Blueprint

Ottieni il modello gratis Visualizza ogni attività di assistenza e fase del ciclo di vita del cliente con il modello di bacheca Kanban Service Blueprint di ClickUp

Il modello di bacheca Kanban ClickUp Service Blueprint è pensato per i team che desiderano visualizzare i servizi ai clienti in base alla priorità delle attività. Il modello raggruppa i dettagli in base alla fase del ciclo di vita del cliente, presentando le informazioni su una bacheca Kanban.

Oltre a un'assegnazione efficiente delle attività, i manager possono visualizzare le richieste di assistenza in cantiere e le capacità del team.

⭐️ Perché lo amerai Migliora l'esperienza del cliente con input su "cosa è andato bene" e "cosa potrebbe essere migliorato" in ogni richiesta di assistenza

Monitorare le attività di assistenza con visualizzazioni personalizzate per stato, assegnatario e data di scadenza senza soluzione di continuità

Migliora le operazioni e il flusso di lavoro con campi dati come l'azione dietro le quinte e le informazioni sul processo di assistenza

🎯 Ideale per: Aziende che sono abituate alle bacheche kanban e alla metodologia Agile nella gestione dei processi di servizio

3. Modello di richiesta di assistenza ClickUp

Ottieni il modello gratis Registrazione e monitoraggio senza soluzione di continuità dei ticket di assistenza interni ed esterni con il modello di richiesta di assistenza di ClickUp

Il modello di richiesta di assistenza di ClickUp è la soluzione perfetta per semplificare la gestione dei problemi e delle richieste dei clienti. Il punto forte del modello è un modulo condivisibile che consente ai clienti e ai team interni di registrare le loro esigenze.

Una volta registrate le richieste di progetto, il modello dell'elenco consente di visualizzare i dettagli e di agire sui problemi aperti in base ai livelli di priorità, ai tipi di ticket e agli assegnatari.

💡 Consiglio dell'esperto: Preferisci i modelli di richiesta di offerta quando si tratta di richieste di servizi esterni. Questo standardizza la selezione dei fornitori e garantisce aspettative chiare

⭐️ Perché lo amerai Semplifica l'erogazione dei servizi registrando reparto, posizione, tipo di servizio e descrizione del problema su ogni scheda Kanban

Migliora la gestione delle escalation e le prestazioni con una visualizzazione rapida e in tempo reale del riepilogo/riassunto dell'assistenza

Salva informazioni vitali sui clienti e visualizza facilmente le loro richieste con oltre nove attributi personalizzati

🎯 Ideale per: Aziende che gestiscono regolarmente ticket di assistenza per i propri prodotti e risorse

4. Modello di report di assistenza ClickUp

Ottieni il modello gratis Evidenzia la portata dei miglioramenti e giustifica i servizi resi con il modello di report di servizio ClickUp

Il modello di report di assistenza ClickUp aiuta la tua azienda a comprendere e migliorare dopo ogni intervento. Oltre a registrare le informazioni di contatto, consente al tuo team di dettagliare ogni problema, il servizio fornito e il feedback del cliente.

In breve, questo modello aiuta a giustificare i servizi e rivela il feedback dei clienti in ogni interazione.

⭐️ Perché lo amerai Integrare i cicli di feedback nella reportistica di servizio regolare con scale Likert nelle attività secondarie di valutazione

Dare risalto all'analisi dei servizi basata sui dati con campi predefiniti come tipo di incidente, informazioni e servizio reso in ogni attività secondaria

Migliora la responsabilità delle parti interessate al progetto con report che documentano le azioni e le sequenze di risoluzione

🎯 Ideale per: Qualsiasi team e azienda che desideri migliorare e ispezionare i propri processi di assistenza e supporto

💡 Suggerimento: Utilizza i dati del report di assistenza per creare una guida alla risoluzione dei problemi che mappi le possibili soluzioni ai problemi più comuni. Questo aiuta i clienti a diagnosticare autonomamente i problemi in modo accurato e consente ai nuovi assunti di accelerare il processo di erogazione del servizio.

5. Modello di proposta di servizio ClickUp

Ottieni il modello gratis Elaborare proposte dettagliate e professionali per vincere le trattative e acquisire progetti con il modello di proposta di servizio ClickUp

Mentre la reportistica è un aspetto del processo di assistenza, il modello di proposta di assistenza ClickUp si occupa delle fasi preparatorie. Questo modello di documento è predefinito con tabelle e campi per mappare tutto, dai dettagli del proponente all'ambito e alla metodologia del progetto.

In conclusione? È tutto ciò di cui avete bisogno per monitorare le azioni dei clienti e presentare un progetto di assistenza ben orchestrato.

💡 Consiglio dell'esperto: usa ClickUp Brain, lo strumento di IA della piattaforma, per migliorare la formulazione, perfezionare il linguaggio e creare attività. Si integra bene in ogni funzionalità/funzione di ClickUp, compreso il suo strumento di documentazione.

⭐️ Perché lo amerai Personalizza le tue proposte e aggiungi temi del marchio con i loghi aziendali del modello e le opzioni di formattazione avanzate

Promuovi la responsabilità del cliente e semplifica la fatturazione con le sezioni dedicate alla firma e all'approvazione

Condividi e presenta la tua proposta con facilità grazie ai diversi formati di esportazione e alle solide opzioni di controllo degli accessi

🎯 Ideale per: Teams che utilizzano regolarmente documenti di proposta per acquisire nuovi clienti e progetti

6. Modello di modulo per preventivo di assistenza ClickUp

Ottieni il modello gratis Registra le richieste dei clienti e fornisci immediatamente preventivi accurati con il modello di modulo per preventivi di assistenza ClickUp

Vuoi condividere i tuoi preventivi senza il fastidio di lunghi thread di email? Prova il modello di modulo per preventivi di assistenza ClickUp.

La soluzione inizia con un modulo per registrare le esigenze del cliente, come il tipo di servizio richiesto, il numero di dipendenti, il livello di esperienza, ecc. Questo, insieme alla possibilità di visualizzare i dati in modo personalizzato, consente alle aziende di rispondere con preventivi rapidi e persino di pianificare le risorse per i progetti.

⭐️ Perché lo amerai Trigger email e notifiche ai richiedenti di assistenza con automazioni one-click

Aggiornamento dei calcoli e preventivi accurati in tempo reale con formule personalizzate integrate

Monitorare lo stato dei preventivi senza sforzo con una vista Bacheca centralizzata per follow-up e approvazioni

🎯 Ideale per: Aziende che lavorano in settori competitivi in cui è essenziale fornire preventivi rapidi

➡️ Per saperne di più: 10 modelli di richiesta di preventivo (in Word ed Excel) per semplificare gli acquisti

7. Modello di tabella oraria ClickUp

Ottieni il modello gratis Registra i servizi del tuo team, ottimizza i costi e i budget con il modello di tabella oraria ClickUp

Il modello ClickUp per la tabella oraria dei servizi aiuta i team a monitorare il tempo, gestire i budget e semplificare le buste paga. Utilizza registri giornalieri delle tabelle orarie per mappare le tariffe orarie e le categorie di retribuzione, garantendo un monitoraggio accurato dei costi.

La soluzione ha anche quattro stati di elaborazione semplici e chiari che aiutano nel monitoraggio dei pagamenti.

⭐️ Perché lo amerai Distribuzione efficace dei carichi di lavoro con informazioni dettagliate sugli straordinari e riepiloghi/riassunti delle tabelle orarie dei dipendenti

Tabella oraria personalizzata con strutture retributive basate sul ruolo per un monitoraggio accurato della retribuzione

Analizza facilmente le ore di lavoro e le tendenze con le visualizzazioni dei report settimanali e mensili

🎯 Ideale per: Team di gestione aziendale che gestiscono budget dettagliati per progetti e team di assistenza di grandi dimensioni

➡️ Per saperne di più: Come migliorare l'attenzione al cliente

8. Modello di contratto di servizi ClickUp

Ottieni il modello gratis Redigere ed eseguire accordi legali e commerciali senza sforzo con il modello di accordo di servizio di ClickUp

Se desideri coprire le basi legali e commerciali prima di accogliere un nuovo client, il modello di contratto di servizio di ClickUp è il documento di riferimento per ogni azienda. Definisce chiaramente ruoli e responsabilità, assicurando che tutte le parti comprendano i propri obblighi.

Include anche una sezione dedicata all'indennizzo, che offre protezione in caso di servizi sensibili per i clienti. Inoltre, tutti i contenuti di questo modello sono facili da aggiornare, modificare e perfezionare.

⭐️ Perché lo amerai Imposta disposizioni e clausole specifiche per il progetto nello stesso documento con pagine nidificate incorporate

Includere chiare strategie di uscita con termini di risoluzione ben definiti per la flessibilità operativa

Evita controversie sui pagamenti con una sezione strutturata che illustra commissioni, date di scadenza e penali

🎯 Ideale per: Ogni aziendale che offre i propri servizi a client esterni

9. Modello di documento di scoperta dei servizi ClickUp

Ottieni il modello gratis Definisci le esigenze dei clienti e gli obiettivi a lungo termine del progetto con il modello di documento di scoperta dei servizi ClickUp

Il prossimo è il modello di documento di scoperta dei servizi ClickUp, un documento strutturato che cattura i requisiti del cliente, le aspettative e l'ambito del progetto. Semplifica la fase di scoperta e garantisce l'allineamento tra team e clienti prima dell'inizio del lavoro.

Con sezioni predefinite per obiettivi, risultati finali e vincoli, questo modello riduce le comunicazioni errate e prepara la fase per un'esecuzione con esito positivo.

⭐️ Perché lo amerai Tieni sotto controllo il fabbisogno di fondi durante la fase di scoperta con ripartizioni dei costi approvate e registrate nella sezione del piano finanziario

Standardizza l'assunzione del cliente con sezioni guidate per esigenze, obiettivi e dettagli chiave

Riduci i ritardi e passa immediatamente dalla scoperta alla pianificazione con funzionalità/funzioni integrate per la gestione delle attività

🎯 Ideale per: Aziende con processi di assistenza lunghi e complessi e con esigenze dei clienti in continua evoluzione che richiedono una ricerca continua

10. Modello di onboarding clienti ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea un'esperienza fluida ed efficiente per i clienti che usufruiscono dei tuoi servizi con il modello di onboarding del cliente di ClickUp

Vuoi aggiungere all'elenco tutti i clienti interessati? Il modello di onboarding del cliente di ClickUp rende il processo rapido e diretto.

I sei stati delle attività rendono rapida l'integrazione e aiutano i manager a sapere quando intervenire. Inoltre, il modello acquisisce dettagli chiave come le informazioni POC, le firme dei clienti, i metodi/le modalità di pagamento e il feedback per un monitoraggio e un'approvazione senza soluzione di continuità.

⭐️ Perché lo amerai Notifica ai team i nuovi clienti registrati con la funzionalità/funzione Watch di ClickUp per avvisi in tempo reale sulle attività

Dare priorità a un più rapido onboarding dei clienti con livelli di priorità e date di scadenza predefinite

Ridurre il rischio di abbandono con flussi di lavoro automatizzati triggerati da una logica condizionale, come valutazioni negative

🎯 Ideale per: Tutte le aziende che offrono servizi ed esperienze a clienti dedicati e progetti a lungo termine

11. Modello ClickUp per l'analisi delle esigenze del cliente

Ottieni il modello gratis Ottieni informazioni sulle aspettative dei clienti e migliora la qualità del servizio con il modello di analisi delle esigenze dei clienti ClickUp

Il modello di analisi delle esigenze del cliente ClickUp è la scelta migliore per un approccio proattivo volto ad aumentare la soddisfazione del cliente. Con 12 attività secondarie ben sequenziate, guida i team dalla selezione degli strumenti di analisi alla raccolta di feedback e consolida una strategia di servizio strutturata.

Il modello consente inoltre di allegare moduli e documenti di valutazione, rendendo il monitoraggio e il processo decisionale più fluidi.

⭐️ Perché lo amerai Risolvi più rapidamente i colli di bottiglia e le escalation con stati dedicati delle attività in attesa e con input necessari

Ottieni informazioni in modo efficiente grazie alle dipendenze delle attività predefinite

Rivedi sistematicamente le esigenze del cliente con una lista di controllo dettagliata integrata in ogni attività secondaria

🎯 Ideale per: Teams che esaminano l'impatto e la direzione dei loro servizi in base alle esigenze dei clienti

💡 Consiglio dell'esperto: l'email e la chat sono i canali più utilizzati per il servizio clienti. Valuta di integrarli nella mappa del percorso del cliente.

12. Modello ClickUp per la gestione del servizio clienti

Ottieni il modello gratis Organizza le richieste di assistenza, monitora le valutazioni della soddisfazione dei clienti e migliora la qualità dell'assistenza con il modello di gestione dell'assistenza di ClickUp

Il modello di gestione del servizio clienti ClickUp è la soluzione migliore per la tua azienda per organizzare, monitorare e risolvere in modo efficiente le richieste dei clienti.

Le visualizzazioni personalizzate del modello organizzano le richieste di assistenza nuove ed esistenti per categoria, consentendo a diversi team di affrontare ogni argomento in modo efficiente. Inoltre, ha chiare date di scadenza e valutazioni del sentiment per un'efficace definizione delle priorità delle attività.

⭐️ Perché lo amerai Monitoraggio delle attività recenti, documenti di riferimento, stato dei ticket di assistenza e distribuzione del carico di lavoro con il suo spazio panoramica

Migliora la chiarezza e il contesto con il campo Note per acquisire dettagli o informazioni chiave

Accelerare la risoluzione dei problemi con le automazioni, come l'assegnazione automatica delle attività per categoria o priorità in base al sentiment del cliente

🎯 Ideale per: Qualsiasi team o azienda che desideri gestire tutti i propri ticker di servizio e le esperienze dei clienti

➡️ Per saperne di più: Principali KPI e metriche per il monitoraggio dell'esperienza del cliente

Migliora la qualità del servizio clienti con ClickUp

I modelli di Service Blueprint consentono di affrontare le richieste dei clienti senza sforzo. Permettono al team di prestare maggiore attenzione ai dettagli, di migliorare il feedback e di migliorare le proposte. Pertanto, l'adozione del modello giusto migliora immediatamente gli standard di servizio complessivi.

I modelli di blueprint di servizio gratis che abbiamo presentato ottimizzano i processi come dei professionisti, ma ClickUp non si ferma qui. Offre anche automazione avanzata, analisi basate sull'IA e una solida gestione delle attività.

Sei pronto a migliorare l'esperienza dei tuoi clienti? Iscriviti oggi stesso a ClickUp!