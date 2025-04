I 11 migliori generatori di sondaggi IA per una raccolta intelligente dei feedback

Stai organizzando un grande evento e hai bisogno di feedback da tutti, ma temi di dover creare dei sondaggi.

È qui che entrano in gioco i generatori di sondaggi con IA. Questi strumenti intelligenti semplificano il processo di creazione del sondaggio, consentendo di elaborare domande coinvolgenti e analizzare facilmente le risposte!

Ma con così tanti creatori di sondaggi basati sull'IA, come si fa a scegliere quello giusto?

Per aiutarti, abbiamo raccolto gli 11 migliori strumenti di IA per sondaggi che renderanno la raccolta dei dati semplice, mantenendo il tuo pubblico coinvolto

👀 Da fare? Il settore delle ricerche di mercato è cresciuto in modo significativo, con un fatturato globale che supera gli 84 miliardi di dollari, raddoppiato rispetto alle fasi iniziali.

Cosa dovresti cercare in un generatore di sondaggi IA?

La scelta del generatore di sondaggi IA giusto non è questione di fortuna, ma di trovare lo strumento che si adatta alle proprie esigenze. Ecco le funzionalità/funzioni chiave da privilegiare:

Logica condizionale e ramificazione : Scegliete un generatore di sondaggi con IA che consenta ai sondaggi di adattarsi in base alle risposte precedenti, mantenendo il coinvolgimento degli intervistati e aiutandovi a raccogliere dati più ricchi

Dati automatizzati e analisi predittiva : Cerca una piattaforma in grado di rilevare modelli, prevedere tendenze e suggerire aggiustamenti in tempo reale mentre il tuo sondaggio è attivo

Analisi del sentiment e riconoscimento delle emozioni : Scegli uno strumento in grado di analizzare le emozioni dietro risposte aperte, identificare reazioni negative e persino suggerire una migliore scelta delle parole per le domande di follow-up

*elaborazione del linguaggio naturale: i sondaggi dovrebbero essere come una conversazione, quindi scegliete un generatore di sondaggi con IA che comprenda e si adatti al linguaggio parlato

opzioni di personalizzazione*: assicurati che il generatore di sondaggi con IA ti permetta di modificare l'aspetto, il tono e la struttura per allinearli alla personalità del tuo marchio e al tuo pubblico

Integrazioni : Cerca una piattaforma che si connetta perfettamente con i tuoi strumenti aziendali esistenti, facilitando il flusso di dati

Costo: Trova una soluzione che sia sia conveniente che offra un solido ritorno sull'investimento senza prosciugare il tuo budget

Scegli con saggezza e osserva come un generatore di sondaggi intelligente basato sull'IA può migliorare il tuo feedback!

Gli 11 migliori generatori di sondaggi con IA

È ora di trovare lo strumento ideale! Ecco i 11 migliori generatori di sondaggi basati sull'IA:

1. ClickUp (il migliore per la gestione del feedback e la collaborazione)

Raccogli feedback da clienti e dipendenti creando sondaggi coinvolgenti utilizzando il visualizzatore di moduli ClickUp

ClickUp, l'app tutto per il lavoro, non solo ti consente di creare sondaggi intelligenti, come se stessi chattando, ma li collega anche ai tuoi strumenti di produttività e collaborazione, in modo che tutto rimanga in un unico posto.

Il vero duo vincente in questo processo è costituito da ClickUp Form View e ClickUp Brain, due funzionalità/funzioni che collegano la raccolta dei dati dei sondaggi all'automazione delle attività e trasformano il feedback degli utenti in azioni.

Risparmia tempo automatizzando l'intero processo di sondaggio, dalla raccolta delle risposte all'assegnazione delle attività, con Automazioni ClickUp

Il modulo Visualizza consente di raccogliere rapidamente feedback da dipendenti, clienti, potenziali clienti e altre parti interessate. A differenza degli strumenti di sondaggio rigidi e di dimensioni uniche, utilizza risposte condizionali per regolare le domande del sondaggio in tempo reale in base all'input dell'utente.

In questo modo i sondaggi risultano più naturali e coinvolgenti, come una conversazione e non come un modulo da compilare.

Una volta ricevute le risposte, è possibile impostare una delle oltre 1.000 automazioni di ClickUp con app come Zapier e Slack, per trasformarle in attività tracciabili e aggiungerle direttamente al flusso di lavoro.

Chiedi a ClickUp Brain di creare in pochi secondi schemi e modelli di sondaggio già pronti

ClickUp Brain, l'assistente IA di fiducia di ClickUp, può creare sondaggi personalizzati dai prompt, assegnare automaticamente attività direttamente dalle risposte e analizzare i dati raccolti per produrre report e grafici personalizzati.

Genera banche di domande per diversi tipi di sondaggi utilizzando ClickUp Brain e personalizzale per ricevere le informazioni di cui hai bisogno

💡 Suggerimento: Puoi chiedere a ClickUp Brain di generare in pochi secondi una banca di domande per sondaggi basate su progetti, campagne ed eventi futuri o passati!

L'assistente IA fornisce anche report in tempo reale dei dati del sondaggio, che è possibile visualizzare facilmente attraverso grafici e tabelle. Se sei a corto di tempo o di energia, la libreria di ClickUp di modelli personalizzabili e facili da usare può aiutarti.

Devi condurre un sondaggio sul coinvolgimento dei dipendenti? Il modello ClickUp Employee Engagement Survey semplifica la vita con campi personalizzati, stati personalizzati e domande pertinenti. Progettato per raccogliere informazioni in tempo reale sulla soddisfazione e sul coinvolgimento del tuo team, offre dati preziosi per promuovere una cultura del lavoro trasparente.

Se hai bisogno di un modello di feedback più versatile, il modello di modulo di feedback ClickUp è perfetto per raccogliere i commenti di clienti, utenti o partner. Ti consente di creare sondaggi personalizzati per esigenze specifiche. Con campi modificabili e vari tipi di domande, raccogliere feedback utili è facile.

📮ClickUp Insight: I team con prestazioni scarse sono 4 volte più propensi a destreggiarsi con più di 15 strumenti, mentre i team con prestazioni elevate mantengono l'efficienza limitando il loro kit di strumenti a 9 o meno piattaforme. Ma che ne dite di utilizzare un'unica piattaforma? Come app per il lavoro che fa tutto, ClickUp riunisce attività, progetti, documenti, wiki, chat e chiamate in un'unica piattaforma, completa di flussi di lavoro basati sull'IA. Pronto a lavorare in modo più intelligente? ClickUp funziona per ogni team, rende il lavoro visibile e ti permette di concentrarti su ciò che conta mentre l'IA gestisce il resto.

ClickUp: le migliori funzionalità/funzioni

Rendi dinamici i sondaggi con la logica condizionale per adattarli in base alle risposte precedenti

Archivia e organizza tutti i dati dei sondaggi in un unico posto, comprese le risposte e i dettagli dei partecipanti

Automatizza la distribuzione dei sondaggi in base alle caratteristiche del pubblico e alle interazioni passate per una migliore divulgazione

Personalizza i sondaggi in base alle preferenze dei partecipanti o alla cronologia dei feedback

Genera reportistica dettagliata sui risultati dei sondaggi, sulle tendenze e sulle metriche chiave come il coinvolgimento e i tassi di risposta

Limiti di ClickUp

Troppe funzionalità/funzioni possono sopraffare i nuovi utenti

Ha una leggera curva di apprendimento

Prezzi ClickUp

Free Forever r

Unlimited: $7/mese per utente

Aziendale: 12 $/mese per utente

Azienda: Contattare per i prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 dollari al mese per membro dell'area di lavoro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4. 7/5 (10000+ recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (4300+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp

ClickUp mi ha permesso di riunire in un unico strumento la gestione dei miei compiti, progetti, clienti e team! Le capacità di automazione sono incredibili, la funzione moduli è stata una svolta e la possibilità di personalizzarne l'utilizzo con campi personalizzati (che possono anche corrispondere ai colori del mio marchio, se lo desidero) lo rendono il miglior strumento che abbia trovato finora.

ClickUp mi ha permesso di riunire in un unico strumento la gestione dei miei compiti, progetti, clienti e team! Le capacità di automazione sono incredibili, la funzione moduli è stata una svolta e la possibilità di personalizzarne l'utilizzo con campi personalizzati (che possono anche corrispondere ai colori del mio marchio, se lo desidero) la rendono il miglior strumento che abbia mai trovato.

2. Jotform (il migliore per creare sondaggi altamente personalizzati e complessi)

tramite Jotform

Ciò che rende Jotform un buon strumento di sondaggio basato sull'IA è il modo in cui utilizza l'IA durante l'intero processo di creazione del sondaggio.

Suggerisce domande pertinenti in base all'argomento, adatta automaticamente il design al marchio e prevede persino i momenti in cui le persone potrebbero perdere interesse. In questo modo è facile creare sondaggi personalizzati, dettagliati e visivamente accattivanti che mantengono alto il coinvolgimento delle persone e migliorano i tassi di risposta, senza bisogno di competenze tecniche.

Funzionalità come IA Modulo Builder e PDF Editor sono utili per generare sondaggi da semplici descrizioni di testo e convertire automaticamente le risposte del sondaggio in PDF professionali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jotform

Creazione automatica di sondaggi personalizzati (con domande, campi e layout) da prompt di testo

Personalizza utilizzando oltre 100 temi, stili CSS e altro ancora per adattarli al tuo marchio

Accetta pagamenti sicuri da oltre 30 gateway

Invia email di conferma e notifiche automatiche

Scegli tra oltre 10.000 modelli per scopi diversi

Integrazione con oltre 150 strumenti di terze parti come HubSpot e Zapier

Limiti di Jotform

La versione gratis ha funzionalità/funzioni limitate

Alcuni utenti trovano la versione mobile meno intuitiva

Prezzi Jotform

Starter: Gratis

Bronzo: 39 $/mese

Argento: 49 $/mese

Oro: 129 $/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Jotform

G2: 4. 7/5 (oltre 3.400 recensioni)

Capterra: 4. 7/5 (2.300+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Jotform

Jotform mi offre tutte le funzioni di cui ho bisogno e anche qualcosa in più, come la possibilità di firmare elettronicamente. È così facile da usare e soddisfa perfettamente le mie esigenze, permettendomi di creare rapidamente qualsiasi modulo di cui ho bisogno.

Jotform mi offre tutte le funzioni di cui ho bisogno e anche qualcosa in più, come la possibilità di firmare elettronicamente. È così facile da usare e soddisfa perfettamente le mie esigenze, permettendomi di creare rapidamente qualsiasi modulo di cui ho bisogno.

3. Typeform (il migliore per la valutazione dei lead dai sondaggi)

tramite Typeform

I sondaggi di IA di Typeform analizzano le risposte per identificare i potenziali clienti coinvolti, rendendoli ideali per la qualificazione dei lead e la ricerca sugli utenti.

Monitora metriche come la velocità di risposta, i cambiamenti nelle risposte e il coinvolgimento. L'IA assegna punteggi più alti ai potenziali clienti realmente interessati sulla base di questi segnali.

Typeform personalizza i percorsi delle domande e rileva le incongruenze, come risposte contrastanti sul budget o sulla Sequenza, regolando i punteggi dei lead per ottenere informazioni più accurate.

Le migliori funzionalità/funzioni di Typeform

Creare sondaggi personalizzati in modo automatico analizzando il sito web dell'azienda

Personalizza le domande utilizzando la logica di salto e di ramificazione in base alle risposte precedenti

Utilizzare l'IA per analizzare le emozioni nelle risposte aperte e modificare la formulazione delle domande

Aggiungere animazioni e contenuti multimediali per rendere i sondaggi più interattivi

Scegli tra oltre 3000 modelli personalizzabili come il Customer Satisfaction (CSAT), il Customer Effort Score (CES) e il Net Promoter Score (NPS)

Connettiti con oltre 120 app di terze parti come Calendly e Slack

Limiti di Typeform

Personalizzazione limitata

Costoso per le piccole imprese

Prezzi di Typeform

Piani principali:

Free Forever

Base: 29 $/mese

In più: 59 $/mese

Business: 99 $/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Piani di crescita:

Growth Essentials: 199 $ al mese

Growth Pro: 349 $/mese

Crescita Personalizzata: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Typeform

G2: 4. 5/5 (oltre 750 recensioni)

Capterra: 4. 7/5 (850+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Typeform

Usa Typeform se vuoi che il tuo sondaggio rispecchi il tuo marchio! Se invece vuoi eseguire rapidamente un sondaggio interno, usa i moduli Google.

Usa Typeform se tieni alla tua sondaggio che rispecchi il tuo marchio! Se ti interessa di più eseguire rapidamente un sondaggio interno, usa Google Moduli.

🧠 Curiosità: Il metodo NPS esiste dal 2003, quando Frederick F. Reichheld lo introdusse nel suo articolo dell'Harvard Business Review, The One Number You Need to Grow.

4. SurveyMonkey Genius (il migliore per l'analisi predittiva e la ricerca basate sull'IA)

tramite SurveyMonkey Genius

Molti ricercatori di mercato si affidano a SurveyMonkey Genius per le sue analisi approfondite, la capacità di prevedere le tendenze di previsione e la capacità di segnalare modelli insoliti.

La piattaforma analizza i modelli di risposta e la dimensione del campione, consigliando quante altre risposte sono necessarie per ottenere risultati accurati.

SurveyMonkey suggerisce domande ispirate alla vita reale e scopre connessioni nascoste nei dati, rilevando sottili distorsioni statistiche per risultati accurati.

Le migliori funzionalità/funzioni di SurveyMonkey Genius

Scegli tra oltre 25 tipi di domande e oltre 400 modelli per personalizzare i sondaggi

Monitoraggio dei punteggi di soddisfazione dei clienti con un calcolatore NPS

Mostra domande specifiche al pubblico giusto utilizzando la logica di salto e di ramificazione

Raggiungi un pubblico globale con sondaggi disponibili in oltre 70 lingue

Integrazione con oltre 200 strumenti come Microsoft Power BI, Salesforce e Marketo

Limiti di SurveyMonkey Genius

L'interfaccia utente può essere difficile da navigare

Le analisi avanzate sono disponibili solo nei piani a pagamento

Prezzi di SurveyMonkey Genius

Basic: Gratis

Annuale Premier: 1.428 $/anno

Vantaggio annuale: 468 $/anno

Standard Mensile: 99 $/mese

Vantaggio del team: 25 $/mese (fatturazione annuale)

Team Premier: 75 $/mese (fatturazione annuale)

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di SurveyMonkey Genius

G2: 4. 4/5 (oltre 22.000 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 10.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di SurveyMonkey Genius

Sono rimasto molto colpito dall'uso dell'IA, che è abbastanza intelligente da scegliere il tipo di risposta per te (pulsante di opzione, casella di controllo, cursore ecc.) in base alla formulazione della domanda. Un modello forte nel complesso, che copre le basi con molta innovazione.

Sono rimasto molto colpito da alcuni utilizzi dell'IA, che è abbastanza intelligente da scegliere il tipo di risposta per te (pulsante di opzione, casella di controllo, cursore ecc.) in base alla formulazione della domanda. Un modello forte nel complesso, che copre le basi con molta innovazione.

5. Moduli. app (Ideale per piccole imprese e imprenditori individuali)

La maggior parte delle piccole imprese e dei solopreneur preferisce la semplicità e l'accessibilità a tutto il resto. Di conseguenza, scelgono uno strumento come moduli.app per creare sondaggi senza una curva di apprendimento ripida.

La sua IA è abbastanza potente da generare un sondaggio completo e personalizzato da un semplice comando vocale o un prompt di testo in meno di 30 secondi. Può anche creare domande di sondaggio da contenuti esistenti.

Ad esempio, se carichi un'email di feedback del cliente, l'IA dell'app moduli è in grado di identificare gli argomenti vitali e trasformarli in domande pertinenti.

Moduli. Le migliori funzionalità/funzioni dell'app

Genera automaticamente domande per sondaggi e opzioni di risposta inserendo un argomento

Usa la logica condizionale per creare automaticamente domande di follow-up in base alle risposte precedenti

Trasformare le risposte ai sondaggi in report dettagliati e individuare tendenze e modelli

Accedi a oltre 2.000 moduli e modelli di sondaggio per diverse esigenze

Integrazione con oltre 500 strumenti come HubSpot, Slack e Stripe

Moduli. Limiti dell'app

Problemi tecnici potrebbero rendere l'app difettosa

Personalizzazione limitata

La versione gratis non ha funzionalità/funzioni avanzate

Moduli. Prezzi app

Free

Base: 5 $/mese

Pro: $10/mese

Premium: 25 $/mese

Modulo. Valutazioni e recensioni dell'app

G2: 4. 5/5 (470+ recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (240+ recensioni)

💡Suggerimento: Ottimizza i tuoi sondaggi per dispositivi mobili utilizzando pulsanti grandi, domande brevi e un layout intuitivo. Testa i tuoi sondaggi sia su desktop che su dispositivi mobili prima del lancio.

6. Tally (la migliore per i team con un budget limitato)

tramite Tally

Uno dei vantaggi di Tally è che non nasconde le sue migliori funzionalità/funzioni dietro un paywall, il che lo rende un punto di riferimento per i team attenti al budget.

Puoi utilizzare funzionalità/funzioni IA avanzate come ramificazione condizionale, risposta diretta e pre-popolamento dei campi per creare moduli interattivi e personalizzati Unlimited gratis. Tally consente inoltre ai tuoi sondaggi di raccogliere pagamenti e firme, visualizzare calcoli e caricare file per un'esperienza efficace.

Elenco delle migliori funzionalità/funzioni

Crea sondaggi online da zero o scegline uno già pronto dalla sua vasta libreria di modelli

Moduli personalizzati per adattarsi al tuo marchio utilizzando CSS e contenuti incorporati

Tradurre i sondaggi in oltre 50 lingue per un pubblico globale

Condivisione tramite incorporamenti, pop-up, collegamenti e domini personalizzati

Connettiti a migliaia di strumenti di terze parti con Zapier, Make e Pipedream

Limiti del conteggio

Personalizzazione limitata

I domini personalizzati e i CSS sono disponibili nei piani a pagamento

Prezzi di Tally

Free

Pro: $29/mese

Business: 89 $ al mese

Controlla valutazioni e recensioni

G2: 4. 7/5 (20+ recensioni)

Capterra: Nessuna valutazione disponibile

Cosa dicono gli utenti reali di Tally

Adoro Tally, penso che i campi e la logica dei moduli siano così flessibili e che si integri facilmente in un sito web (anche se ricevo avvisi TypeScript che sono fastidiosi...). Anche i moduli e gli invii sono illimitati!

Adoro Tally, penso che i campi e la logica dei moduli siano così flessibili e che si integri facilmente in un sito web (anche se ricevo avvisi TypeScript che sono fastidiosi...). Anche i moduli e gli invii sono illimitati!

7. SurveySparrow (il migliore per l'analisi del sentiment e il riconoscimento delle emozioni)

tramite SurveySparrow

I team delle risorse umane spesso scelgono SurveySparrow per i sondaggi sul feedback e sul coinvolgimento dei dipendenti perché la sua IA fornisce un'analisi dettagliata delle risposte.

La sua funzionalità/funzione CogniVue può separare il testo scritto e trascritto dalle risposte video e audio per cercare emozioni nascoste. Misura il tono generale del feedback di un rispondente e lo classifica come positivo, negativo, misto o neutro.

Le migliori funzionalità/funzioni di SurveySparrow

Coinvolgi gli intervistati con sondaggi interattivi che permettono di conversare come se si stesse chattando

Pianifica sondaggi ricorrenti da inviare automaticamente a intervalli prestabiliti

Gestisci sondaggi su più canali da un'unica dashboard

Misura l'esperienza del cliente con i sondaggi NPS, CSAT e CES per monitorare la fedeltà, la soddisfazione e il lavoro richiesto

Scegli tra oltre 1.000 modelli predefiniti per creare sondaggi professionali

Limiti di SurveySparrow

La piattaforma può essere a volte difettosa

Funzionalità/funzioni di reportistica di base

Prezzi di SurveySparrow

Base: 39 $/mese (fatturazione trimestrale)

Starter: 59 $/mese (fatturazione trimestrale)

Business: 149 $/mese (fatturazione trimestrale)

Professionale: 399 $/mese (fatturazione trimestrale)

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di SurveySparrow

G2: 4. 4/5 (più di 2.000 recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (oltre 100 recensioni)

8. QuestionPro (la migliore per sondaggi accademici e di ricerca di mercato)

tramite QuestionPro

QuestionPro, con il suo assistente IA QxBot, crea sondaggi dettagliati per ricerche di mercato ed esegue test statistici avanzati come l'analisi dei dati di regressione. InsightsHub identifica i modelli, genera report di ricerca con citazioni e garantisce metodi di ricerca adeguati.

L'IA segnala i problemi, suggerisce domande di controllo per evitare pregiudizi e calcola le risposte necessarie per ottenere risultati affidabili.

Le migliori funzionalità di QuestionPro

Personalizza il flusso del sondaggio con oltre 10 opzioni logiche, tra cui ramificazione, logica ritardata ed estrazione dati

Scegli tra oltre 50 tipi di domande, come domande aperte, a scelta multipla, scale di valutazione e tabelle a matrice

Genera automaticamente sondaggi basati su conversazioni relative a temi di ricerca utilizzando l'IA

Esplora oltre 350 modelli per la creazione rapida di sondaggi

Integrazione con strumenti di terze parti tramite Zapier e API

Limiti di QuestionPro

I grafici personalizzabili sono limitati

L'interfaccia utente è difettosa e non così intuitiva

Prezzi di QuestionPro

Essentials: Free

Avanzato: 99 $/utente al mese

Team Edition: 83 $/utente al mese

Research Suite: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di QuestionPro

G2: 4. 5/5 (oltre 900 recensioni)

Capterra: 4. 8/5 (450+ recensioni)

9. Formshare (il migliore per la creazione di sondaggi multilingue)

tramite Formshare

Formshare è l'unico strumento del nostro elenco che consente di creare un numero illimitato di moduli gratis.

Ma ciò che lo contraddistingue è la sua capacità di creare sondaggi conversazionali in oltre 120 lingue, consentendoti di raggiungere un pubblico globale. Puoi semplicemente chiedere alla sua IA di creare questi sondaggi digitando i prompt e condividendoli tramite link o incorporandoli direttamente sul tuo sito web.

Le migliori funzionalità/funzioni di Formshare

Moduli personalizzati con colori e stili diversi per adattarsi al tuo marchio

Integrazione con app per la pianificazione degli appuntamenti come Calendly e Cal.com

Garantire la sicurezza del processo di raccolta dati con funzionalità/funzioni di crittografia integrate

Limiti di Formshare

Diverse funzionalità/funzioni avanzate sono ancora in fase di sviluppo

Prezzi di Formshare

Free Forever

Valutazioni e recensioni su Formshare

G2: Nessuna valutazione disponibile

Capterra: Nessuna valutazione disponibile

🧠Curiosità: Gli studi dimostrano che quasi l'80% delle persone preferisce i marchi che raccolgono e utilizzano attivamente il feedback dei clienti.

10. Fillout (ideale per gli sviluppatori che richiedono l'integrazione API)

tramite Fillout

Molti sviluppatori e team di prodotto desiderano moduli che sembrino parte integrante del loro software, non uno strumento esterno. E Fillout eccelle nel crearli.

I suoi sondaggi basati su prompt sono dotati di endpoint API REST, impostazioni webhook e frammenti di codice che consentono di integrarli facilmente nel sito web o nell'applicazione. La piattaforma si integra con oltre 2.000 app di terze parti tramite strumenti come Zapier e Make.

L'IA di Fillout è anche in grado di generare domande imparziali e di progettare automaticamente i sondaggi in modo che corrispondano al tuo marchio.

Compilare le migliori funzionalità/funzioni

Genera automaticamente domande e introduzioni per i sondaggi utilizzando semplici prompt

Scegli tra oltre 50 tipi di domande, tra cui caselle di controllo, immagini e classifiche

Visualizzare i risultati del sondaggio su una pagina di riepilogo con dati visivi e grafici personalizzabili

Monitoraggio delle analisi in tempo reale, come invii completati e tassi di risposta

Accetta pagamenti direttamente integrandoti con app come Stripe e Paypal

Limiti di compilazione

I calcoli sono meno intuitivi e lenti

Le funzionalità/funzioni sono troppo basilari e richiedono aggiornamenti

Prezzi completi

Free

Starter: $19/mese

Pro: 49 $/mese

Business: 89 $/mese

Compilazione di valutazioni e recensioni

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

11. Formstack (il migliore per sondaggi sanitari e conformi alla legge HIPAA)

tramite Formstack

Con Formstack, la conformità con HIPAA e SOC2 è una priorità assoluta. La piattaforma aggiunge automaticamente la crittografia per i dati sanitari sensibili. Scansiona le risposte in tempo reale, rilevando informazioni sanitarie fuori luogo e avvisando gli amministratori.

Ciò garantisce moduli sicuri e di facile utilizzo, aiutando al contempo le aziende sanitarie a mantenere la privacy e a rispettare le rigide leggi sulla privacy.

Le migliori funzionalità/funzioni di Formstack

Generatore drag-and-drop che rileva automaticamente i dati sanitari sensibili

Protezione dei dati e blocco dello spam con crittografia SSL e reCAPTCHA

Creare domande di follow-up intelligenti basate sulle condizioni di salute o sui trattamenti

Automazione dei flussi di lavoro e impostazione o assegnazione di autorizzazioni personalizzate

Connessione con oltre 260 strumenti, compresi i sistemi EHR, tramite API aperte

Limiti di Formstack

Funzionalità/funzioni avanzate sono disponibili nei piani di livello superiore

Può capitare che si blocchi di tanto in tanto

Prezzi Formstack

Moduli: 99 $/mese

Suite: 299 $/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Formstack

G2: 4. 4/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Formstack

Formstack è stato fondamentale per aumentare l'efficienza del nostro team: lo utilizziamo per una vasta gamma di scopi, ma i due più utili sono la raccolta dati (iscrizione a un evento o invio di un modulo di interesse) e i sondaggi post-evento (raccolta di feedback e follow-up con i clienti).

Formstack è stato fondamentale per aumentare l'efficienza del nostro team: lo utilizziamo per una vasta gamma di scopi, ma i due più utili sono la raccolta dati (iscrizione a un evento o invio di un modulo di interesse) e i sondaggi post-evento (raccolta di feedback e follow-up con i clienti).

Trasforma i sondaggi in conversazioni con il generatore di sondaggi IA numero 1

La raccolta di feedback è fondamentale, ma i metodi tradizionali di sondaggio non sono più al passo con i tempi. I generatori di sondaggi basati sull'IA semplificano il processo personalizzando le domande, analizzando le risposte in tempo reale e automatizzando i follow-up. Ciò significa che si ottengono informazioni migliori con meno lavoro richiesto, raccogliendo dati che consentono di prendere decisioni informate.

Nessuno degli strumenti che abbiamo recensito integra i sondaggi nei flussi di lavoro dei progetti come ClickUp.

La piattaforma trasforma il feedback in attività, organizza le risposte e fornisce informazioni utili per le ricerche su clienti, dipendenti e mercato. Non è solo uno strumento per i sondaggi, ma una soluzione completa per la gestione dei dati e del lavoro.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp e scopri come i sondaggi giusti possono aiutarti a capire meglio il tuo pubblico!