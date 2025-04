le 10 migliori app per organizzare pensieri e idee

Hai mai avuto la sensazione che il tuo cervello abbia mille schede aperte contemporaneamente? Anch'io.

E non siamo solo noi: la scienza lo conferma: uno studio della Queen's University ha rilevato che la persona media ha un ciclo di oltre 6.000 pensieri al giorno.

È un bel po' di disordine mentale e, siamo onesti, almeno la metà di questi sono solo un caotico mix di elenchi di cose da fare, scadenze e note casuali di cui facciamo fatica a tenere traccia.

Come per qualsiasi altro professionista, il mio cervello non può permettersi di fare il doppio lavoro, gestendo attività e risolvendo problemi allo stesso tempo. Ha bisogno di un sistema.

Ecco perché le app per fare brain dump sono i miei strumenti di riferimento durante la giornata. Che si tratti di prendere appunti, fare elenchi di cose da fare o organizzare il lavoro, questi strumenti tengono tutto sotto controllo e mi impediscono di sentirmi sopraffatto.

Sulla base della mia esperienza e dopo aver utilizzato alcuni dei più popolari strumenti online, ho stilato un elenco dei 10 migliori strumenti di brain-dumping per aiutarti a gestire i progetti in modo più efficiente.

Cosa dovresti cercare nelle app per il brain dump?

Lo scopo delle app per il brain dump è creare uno spazio di pensiero digitale in cui liberare la mente e concentrarsi, perché la ricerca dimostra che lo stress ha un impatto negativo sulle reti cerebrali responsabili del pensiero creativo.

Personalmente, le uso per organizzare le informazioni che si allineano con i miei programmi di lavoro, in modo che il mio cervello debba ricordare solo ciò che è rilevante al momento.

L'app migliore per liberare la mente è quella che si adatta perfettamente al flusso di lavoro, consentendo flessibilità e idee spontanee.

📌 Ecco cosa cercare: Facilità d'uso: registra i pensieri e trova rapidamente le idee memorizzate utilizzando la dettatura vocale, le scorciatoie o una funzionalità/funzione di immissione rapida della voce

*organizzazione perfetta: Prendi note illimitate e categorizzale con tag e codici colore per una rapida identificazione

*gestione delle attività: creare elenchi di cose da fare, impostare promemoria e collegare le voci alle scadenze

Visualizzazione: Utilizza strumenti di mappatura mentale ed elenchi strutturati per mappare le idee

Allegati e arricchimento: aggiungere immagini, schizzi e file Markdown per fornire il contesto

Funzionalità di integrazione: accedi ai brain dump su tutti i dispositivi e connettiti con calendari, elenchi di cose da fare e app per prendere appunti

*esportazione e condivisione: converti le note in PDF, file Markdown o documenti di testo e condividili facilmente

Sicurezza e accessibilità: proteggi le informazioni sensibili con la crittografia e utilizza l'app senza Internet

Collaborazione e condivisione efficaci: condividi i pensieri con i team o gli autori per sessioni di brainstorming

Le migliori app per liberare la mente

Ecco un elenco delle migliori app per organizzare i pensieri e aiutarti a rimanere organizzato e produttivo:

1. ClickUp (ideale per prendere appunti, riepilogare/riassumere e collaborare con l'aiuto dell'IA)

Il nostro elenco inizia con ClickUp. Uso ClickUp da anni ed è senza dubbio la mia prima scelta per fare brain dump, prendere appunti e gestire i progetti.

E a ragione, perché ClickUp è l'app che fa tutto per il lavoro e combina la gestione di progetti e attività, la condivisione delle conoscenze e la collaborazione con l'automazione basata sull'IA.

Uso ClickUp Docs per annotare i pensieri man mano che mi vengono in mente senza preoccuparmi di formattare o strutturare. Grazie alla gerarchia di gestione dei documenti, trovare informazioni specifiche in seguito è semplicissimo.

Organizza informazioni, idee e pensieri sparsi in un'area di lavoro aperta, ricca di funzionalità/funzioni e pronta all'uso con ClickUp Docs

ClickUp Docs assiste anche il collegamento bidirezionale alle attività di ClickUp, in modo da poter collegare senza problemi attività correlate e mantenere una visione chiara e strutturata del mio flusso di lavoro.

Essendo uno studente visivo, mi piacciono particolarmente le opzioni di formattazione avanzate di ClickUp Documenti, come elenchi puntati, titoli, liste di controllo, banner, evidenziazioni e codici colore. Mi aiutano a scansionare rapidamente le mie note e a ricordare istantaneamente i punti chiave (questi sono particolarmente utili quando mi preparo per le riunioni). 📈

Inoltre, posso incorporare immagini, file Markdown e allegati per tenere tutto in un unico posto.

Ma non è tutto. ClickUp Brain, l'assistente IA di ClickUp, può riepilogare/riassumere le note, generare automaticamente elenchi di attività e persino fare brainstorming di nuove idee!

Genera le linee generali di un progetto, riepiloga/riassumi documenti lunghi e genera idee in modo efficiente con ClickUp Brain

Ecco tutto ciò che ClickUp Brain mi aiuta a fare:

Trasforma i brain dump in attività con compiti e scadenze pertinenti in pochi secondi. ✅

Cattura i miei pensieri in input in formato libero senza richiedermi di modificarli o di formattarli, sia che io stia scrivendo o parlando. ✅

Analizza le mie note e fornisce suggerimenti contestuali per le relazioni tra attività, attività secondarie e connessioni tra progetti ✅

Aiuta a generare schemi, strutturare progetti e scomporre idee complesse in passaggi attuabili. ✅

Si integra perfettamente con le altre funzionalità/funzioni di ClickUp, così posso indirizzare tutto il mio lavoro in un'unica area di lavoro, mantenendo tutto semplificato e accessibile. ✅

🗒 Il blocco note di ClickUp è un altro dei miei preferiti: lo uso come blocco note per prendere appunti velocemente durante la giornata. Che si tratti di catturare idee casuali o promemoria di lavoro, posso convertire istantaneamente le note in attività!

Trasforma idee e informazioni sparse in elementi d'azione e attività pronte per l'esecuzione con la funzionalità/funzione Blocco note di ClickUp

Ad esempio, se annoto "Invia un'email di follow-up al client", posso trasformarla in un'attività con una data di scadenza e un assegnatario in pochi secondi. ⏱

Il modello di note per riunioni di ClickUp svolge il ruolo di software per i verbali delle riunioni e ti aiuta a registrare l'ordine del giorno della riunione, i punti di discussione, le decisioni e gli elementi di azione, il tutto in un unico posto, aumentando la produttività e risparmiando tempo!

Gli altri utenti sono entusiasti degli strumenti di collaborazione di ClickUp.

Abbiamo apprezzato ClickUp di recente mentre lavoravamo a un piano di contenuti per il lancio di un prodotto. Lo strumento Documenti ci ha permesso di creare e mantenere un repository di contenuti strutturato con organizzazione gerarchica, collaborazione in tempo reale e funzionalità di integrazione senza soluzione di continuità.

ClickUp: le migliori funzionalità/funzioni

*prendi appunti ovunque: Scarica ClickUp su cellulare, desktop e come estensione di Chrome per accedere alle note in movimento

Clip e salva all'istante: Usa l'estensione di Chrome per catturare siti web, fare screenshot e memorizzare rapidamente informazioni rilevanti

*migliora la tua capacità di prendere appunti con i modelli: prova i modelli ClickUp, che rendono il brain dump e la presa di appunti strutturati ed efficienti

Usa il blocco note per annotare rapidamente i pensieri: Annota le idee e trasformale in attività realizzabili senza uscire dall'app

Automazione dei flussi di lavoro con l'IA: Trasformazione di dati non strutturati in attività organizzate con la generazione di attività basata sull'IA e le assegnazioni automatiche

Limiti di ClickUp

La piattaforma ricca di funzionalità/funzioni di ClickUp può sembrare eccessiva per i principianti

Prezzi ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mese per utente

Business: 12 $ al mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 dollari al mese per membro

*clickUp AI Notetaker: aggiungi a qualsiasi piano a pagamento a partire da 6 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4. 7/5 (più di 9.000 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Ecco cosa ha condiviso un utente di Trustradius:

Questo è il vantaggio speciale di ClickUp: offre la maggior parte degli strumenti necessari per organizzare i progetti in un unico posto. Non solo consente la gestione e l'assegnazione, ma offre anche altri strumenti nello stesso ambiente, come Documenti, dove è possibile prendere appunti e fare reportistica, e l'integrazione con il calendario e le e-mail, tutto in un unico posto. Non c'è bisogno di utilizzare programmi esterni o app diverse per ogni funzione.

🍪 Bonus: Che tu stia strutturando idee, pianificando progetti o collegando pensieri correlati, usa le Mappe mentali di ClickUp per organizzare visivamente i tuoi brain dump e creare una roadmap chiara e intuitiva per il tuo flusso di lavoro.

2. Evernote (la migliore per prendere appunti e organizzarsi in modo completo)

Via Evernote

Evernote è un'app per la raccolta di idee che consente di acquisire idee, note, ritagli web e persino PDF in un unico posto. Con i taccuini, i tag e una potente funzionalità di ricerca, posso annotare i pensieri senza preoccuparmi della struttura e organizzarli in seguito.

Una delle funzionalità/funzioni che aggiungo ai preferiti è Web Clipper di Evernote, uno strumento utile per salvare articoli, ricerche e frammenti di siti web direttamente nelle mie note.

Io e il mio team ci affidiamo molto a questo strumento quando raccogliamo idee, approfondimenti e riferimenti per i progetti. La sincronizzazione tra i dispositivi assicura che le nostre note siano sempre accessibili, mentre le pile di taccuini mantengono strutturati i progetti correlati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Evernote

Categorizza le note in quaderni dedicati a diversi argomenti e progetti

Cattura e salva testo, note scritte a mano, immagini, registrazioni audio e PDF

Organizza le note con un potente sistema di tag per un facile recupero

Struttura le note con quaderni e pile per una migliore organizzazione

Imposta promemoria su note importanti per riferimento futuro

Limiti di Evernote

Le note sono organizzate in modo lineare, rendendo più difficile mappare visivamente le relazioni complesse tra le idee

Prezzi di Evernote

Personale: 14,99 $/mese per utente

Professionale: 17,99/mese per utente

Teams: 24,99 $/mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Evernote

G2: 4. 4/5 (più di 2.000 recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (8.200+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Evernote?

Posso salvare quasi tutto sul mio account Evernote: note digitate, ritagli di siti web, PDF, immagini. Le funzionalità Web Clipper e "email alla finestra In arrivo" sono particolarmente utili per me.

Leggi anche: Come condividere le note

3. OneNote (il migliore per prendere appunti e organizzarsi in modo libero)

Tramite OneNote

Quando ho bisogno di uno spazio illimitato per annotare idee senza preoccuparmi di dover formattare, la prima cosa che mi viene in mente è Microsoft OneNote. OneNote, essendo un software di gestione dei documenti, mi offre una tela in formato libero dove posso cliccare ovunque e iniziare a scrivere, disegnare o anche registrare audio e video.

Tutto rimane organizzato in quaderni, sezioni e pagine, rendendo facile classificare le idee e rivederle in seguito.

Grazie alla sincronizzazione tra i dispositivi, posso accedere alle mie note in qualsiasi momento su desktop, dispositivo mobile o web. La funzionalità di scrittura a mano è una delle mie preferite, mi permette di scrivere a mano, disegnare o annotare le note proprio come su un vero taccuino.

Le migliori funzionalità/funzioni di OneNote

Sincronizzazione delle note su desktop, dispositivi mobili e web per un accesso senza interruzioni

Cattura le idee rapide e perfezionale in seguito senza cambiare strumento

Collegare le pagine correlate per una navigazione più facile

Utilizza i tag per categorizzare e cercare le note in modo efficiente

Disegna, schizza e annota utilizzando uno stilo o un touchscreen

Limiti di OneNote

Le funzionalità/funzioni di collaborazione sono limitate rispetto ad altre app per il brain dump

Prezzi di OneNote

*microsoft 365 Business Basic: 7,20 $ al mese per utente

*microsoft 365 Business Standard: 15 $ al mese per utente

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $ al mese per utente

App Microsoft 365 per aziende: 9,90 $/mese per utente

Valutazioni e recensioni di OneNote

G2: 4. 5/5 (1.800+ recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 1.800 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di OneNote?

Uso questo strumento quotidianamente per scrivere note veloci durante le riunioni e per abbozzare materiali prima che vengano pubblicati. È come il mio raccoglitore virtuale, con vantaggi aggiuntivi come la possibilità di ricerca e la dettatura!

Leggi anche: Le 10 migliori app di IA per prendere appunti durante le riunioni

4. Notion (ideale per aree di lavoro personalizzabili e brain dump strutturati)

Via Notion

Notion è un'area di lavoro flessibile e completa in cui posso catturare idee, creare elenchi di cose da fare e organizzare pensieri senza alcuna struttura rigida. Funziona come un'app per le note, un gestore di attività e un database, il che la rende uno strumento incredibilmente potente per il brain-dumping e l'organizzazione delle informazioni.

Il sistema basato su blocchi di Notion rende ogni elemento mobile. I blocchi personalizzabili trasformano facilmente i brain dump in documenti strutturati. Le numerose opzioni di formattazione, come titoli, elenchi puntati e blocchi di codice, aiutano a mantenere le note visivamente organizzate.

Mi piace soprattutto la funzione database di Notion. Mi permette di trasformare le idee grezze in elenchi strutturati, bacheche Kanban o tabelle, facilitando il monitoraggio dei progetti e degli elementi di azione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notion

Accedi a ogni testo, immagine, video o link come a un blocco che può essere spostato e riorganizzato

Cattura i pensieri liberamente su una tela bianca senza layout predefiniti

Utilizza la modifica avanzata del testo, inclusi titoli, grassetto, corsivo, elenchi puntati e blocchi di codice

Inserisci immagini, video e collegamenti direttamente nelle note per aggiungere contesto

Trasforma i brain dump in elenchi strutturati, tabelle o bacheche Kanban con funzionalità di database

Limiti di Notion

Notion non dispone di una modalità offline dedicata, il che può essere scomodo se si ha bisogno di accedervi senza una connessione a Internet

Prezzi di Notion

Free

In più: 12 $ al mese per utente

Business: 18 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4. 7/5 (oltre 6.000 recensioni)

Capterra: 4. 7/5 (2.400+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Notion?

Notion è un ottimo strumento per organizzare il lavoro e le attività personali

💡 Consiglio dell'esperto: Hai difficoltà a cogliere i punti chiave mentre guardi i video? Padroneggia l'arte di prendere appunti da un video con queste strategie degli esperti e non perderti mai più un dettaglio importante!

5. Obsidian (la migliore per collegare e visualizzare pensieri connessi)

Via Obsidian

Preferisco il flusso libero di idee durante i miei processi di ideazione, ma in seguito ho bisogno di contenuti strutturati. È qui che Obsidian può essere utile. Questa app ti permette di catturare pensieri e idee grezze in modo non strutturato, mentre il suo potente sistema di collegamento ti aiuta a collegare concetti correlati senza sforzo.

La visualizzazione grafica di Obsidian è molto popolare tra i suoi utenti. Questa funzionalità fornisce una rappresentazione visiva di come le diverse note e idee sono connesse, una funzionalità che la rende simile a una mappa mentale per i brain dump.

Obsidian è anche basato su Markdown, il che significa che posso formattare rapidamente il testo senza distrazioni. Il sistema di archiviazione tiene tutte le mie note ordinatamente categorizzate e con la sua funzionalità/funzione di note giornaliere, posso scaricare tutto ciò che mi passa per la testa e organizzarlo in seguito.

Le migliori funzionalità di Obsidian

Formattare le note utilizzando Markdown, che consente di prendere appunti in modo rapido e senza distrazioni

Usa le note quotidiane per catturare pensieri, idee e riflessioni fugaci

Visualizza le connessioni tra le note con visualizzazioni grafiche per vedere le relazioni tra le idee

Scopri come organizzare le note con il sistema a volta, strutturandole in cartelle e sottocartelle

Note personalizzate con modelli predefiniti per note di riunioni, progetti e brainstorming

Espandi le funzioni con i plug-in per la gestione delle attività, le mappe mentali e altro ancora

Limiti di Obsidian

Alcuni utenti riscontrano problemi con la versione mobile, in particolare sui dispositivi Android

Prezzi Obsidian

Sincronizzazione: 5 $ al mese per utente

Pubblica: 10 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Obsidian

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4. 8/5 (più di 30 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Obsidian?

Facile da usare per prendere e modificare note. È stato utile per importare e leggere le note in markdown che avevo esportato da Mac Notes.

🧠 Lo sapevi? Il modo in cui prendi appunti può influire sulla tua capacità di conservare e ricordare le informazioni! Che tu sia un mind mapper, un prender-note alla Cornell o uno scribacchino digitale, questi cinque efficaci metodi di presa di appunti possono potenziare la tua produttività e aiutarti a catturare le idee in modo più efficace.

📮ClickUp Insight: Il disordine mentale è un grande killer della creatività che richiede la centralizzazione delle informazioni sparse. Secondo una ricerca di ClickUp, il 92% dei lavoratori della conoscenza rischia di perdere decisioni cruciali sepolte in chat, email e fogli di calcolo. Senza un sistema centralizzato per acquisirle e monitorarle, preziose informazioni aziendali possono facilmente sfuggire. Con le funzionalità/funzioni di gestione delle attività di ClickUp, puoi tenere tutto organizzato senza sforzo: crea attività direttamente da chat, commenti, documenti ed email con un solo clic!

6. Google Keep (il migliore per prendere appunti in modo rapido e minimalista)

Tramite Google Keep

Google Keep è un'app leggera per prendere appunti che consente agli utenti di annotare rapidamente idee, creare liste di controllo, impostare promemoria e persino registrare note vocali, il tutto con una perfetta sincronizzazione tra i dispositivi.

Il mio team ed io amiamo il sistema di codici colore ed etichette di Google Keep, che rende facile organizzare le note a colpo d'occhio.

Che si tratti di elementi fissati importanti, di archiviare quelli più vecchi o di estrarre il testo dalle immagini, tutto rimane ben strutturato. Inoltre, con l'integrazione di Google Keep con Documenti Google, posso convertire istantaneamente note importanti in documenti completi, rendendolo perfetto per trasformare idee rapide in contenuti strutturati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Google Keep

Estrai il testo dalle immagini utilizzando il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR)

Imposta promemoria basati sul tempo o sulla posizione integrati con Google Now

Organizza le note etichettandole, codificandole per colore, aggiungendo elementi fissati e archiviandole

Sincronizzazione delle note su tutti i dispositivi per un accesso immediato ovunque

Converti le note in Documenti Google per una modifica strutturata

Limiti di Google Keep

Le note sono limitate a 20.000 caratteri, circa 20-30 pagine, il che potrebbe non essere l'ideale per prendere appunti di lungo modulo

Il limite di spazio di archiviazione è comune ad altre app di Google

Prezzi di Google Keep

Business Starter: 7 $ al mese per utente

Standard aziendale: 14 $ al mese per utente

Business Plus: 22 $/mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Prezzi di Google Workspace

Business Starter : 6 $ al mese

Business Standard : 12 $/mese

Business Plus: 18 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Google Keep

G2: Non ci sono abbastanza recensioni

Capterra: 4. 7/5 (210+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Google Keep?

Nel complesso, adoro la facilità d'uso di Google Keep per prendere appunti in modo rapido ed efficiente. La funzionalità di sintesi vocale è fantastica e rende la creazione di promemoria personali un gioco da ragazzi. Google Keep funziona su tutti i miei dispositivi e la sincronizzazione è perfetta, il che lo rende ideale per rimanere organizzati ed essere produttivi.

Leggi anche: Come implementare strategie collaborative per prendere appunti

7. Roam Research (la migliore per il pensiero in rete e il collegamento bidirezionale)

via Roam Research

Roam Research è progettato per il pensiero in rete: connette le idee in un modo che imita il modo in cui il nostro cervello lavora naturalmente.

Invece di archiviare le note in rigide cartelle, Roam collega senza sforzo i concetti, trasformando i brain dump casuali in una dinamica rete di conoscenze.

Una cosa che mi è piaciuta in particolare è il collegamento bidirezionale di Roam, che rende facile vedere come i diversi pensieri sono collegati tra loro, anche se sono stati scritti a distanza di settimane.

La visualizzazione grafica è un'altra funzionalità/funzione straordinaria, che mappa visivamente queste connessioni come una mappa mentale per i miei brain dump.

Le migliori funzionalità di Roam Research

Collega le note senza sforzo utilizzando il collegamento bidirezionale per costruire una rete di idee

Cattura le note quotidiane per liberare la mente dai pensieri spontanei e rivederli in seguito

Organizza i contenuti in modo dinamico senza rigide cartelle o gerarchie

Cerca e recupera rapidamente le note con potenti funzionalità/funzioni di query

Usa Roam su Windows, macOS e Linux, con supporto mobile disponibile

Limiti della ricerca Roam

Nessuna modalità offline dedicata, ovvero è necessaria una connessione a Internet per tutte le funzioni

Prezzi di Roam Research

Pro : 15 $ al mese per utente

Believer: 500 $ per 5 anni per utente

Valutazioni e recensioni di Roam Research

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: 4. 3/5 (10+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Roam Research?

Roam mi ha fatto conoscere il collegamento in rete e questo fantastico modo di prendere appunti. Tutto è al punto e non si perde tempo in funzionalità/funzioni casuali. Prendere appunti in modo semplice e pulito.

Leggi anche: Le 15 migliori app e strumenti di IA per prendere appunti

8. Bear (la migliore per prendere appunti in modo minimalista e senza distrazioni)

via Orso

Se sei come me e apprezzi un'esperienza di presa di appunti pulita ed elegante, Bear è l'app per scaricare il cervello che offre semplicità e potenza.

Ciò che apprezzo di più è la bellissima interfaccia di Bear, che non distrae, rendendola perfetta per scaricare la mente in un flusso libero, per prendere appunti strutturati e per la scrittura creativa. Bear supporta anche testo, immagini, schizzi ed elenchi di cose da fare, il tutto mantenendo un'area di lavoro elegante e ordinata.

Le migliori funzionalità/funzioni di Bear

Scrivere e formattare note senza sforzo utilizzando Markdown

Organizza le note con un sistema di tag flessibile invece che con rigide cartelle

Sincronizzazione tra Mac, iPhone e iPad tramite iCloud

Esportare le note in più formati, tra cui PDF, HTML, DOCX ed ePub

Cerca all'interno di immagini e PDF con la tecnologia OCR

Superare i limiti

Disponibile solo su dispositivi Apple, senza app ufficiale per Windows o web

Prezzi Bear

Sottoscrizione mensile: 2,99 $/mese per utente

Sottoscrizione annuale: 29,99 $/anno per utente

Valutazioni e recensioni di Bear

G2: 4. 6/5 (40+ recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

💡 Suggerimento: Vuoi organizzare i tuoi pensieri senza interrompere il flusso di lavoro? Usa gli strumenti di IA per prendere appunti durante le riunioni e catturare idee istantaneamente da qualsiasi schermo, che tu stia navigando su un sito web, leggendo un articolo o rivedendo documenti, per annotare i tuoi pensieri in modo efficiente.

9. Note di Apple (la migliore per prendere appunti senza problemi all'interno dell'ecosistema Apple)

tramite Note di Apple

Per gli utenti Apple, Apple Notes è un'app gratis per liberare la mente, sempre disponibile quando serve: non serve scaricare nulla, né registrarsi, basta prendere velocemente appunti in modo intuitivo, con una facile sincronizzazione tra Mac, iPhone e iPad.

Mi è piaciuto anche usare il sistema di cartelle intelligenti di Apple Notes che ha organizzato automaticamente le mie note in base a hashtag e filtri. Inoltre, per mantenere la sicurezza delle informazioni sensibili, Apple Notes ha anche abilitato la crittografia end-to-end per le note bloccate.

Le migliori funzionalità di Apple Notes

Crea note di testo, liste di controllo, tabelle e schizzi scritti a mano

Cerca le note con il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) integrato per il testo all'interno di immagini e PDF

Collaborazione con note e cartelle condivise in tempo reale

Sicurezza delle note con crittografia end-to-end per una maggiore privacy

Sincronizzazione perfetta tra Mac, iPhone, iPad e iCloud. com

Limiti di Apple Notes

Disponibile solo nell'ecosistema Apple, senza supporto ufficiale per Windows o Android

Prezzi di Apple Notes

Free

Valutazioni e recensioni di Apple Notes

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

🔮 Informazioni chiave: Il nostro cervello è come una lavagna online piena di informazioni e idee. Riordinalo con questi modelli per prendere appunti che ti aiuteranno a catturare, organizzare e sviluppare le tue idee, così potrai concentrarti sulla genialità, non sul caos!

10. Trello (la migliore per la gestione visiva delle attività e l'organizzazione dei progetti)

via Trello

Trello è un'app per liberare la mente che cattura, categorizza e organizza le idee senza sforzo.

È dotato di bacheche in stile Kanban, elenchi e schede, che consentono di organizzare in modo strutturato attività, note e idee senza sovraccaricare gli utenti con complessità inutili.

Ho apprezzato in particolare il flusso di lavoro visivo di Trello, che mi ha permesso di trascinare e rilasciare note, creare elenchi dinamici di cose da fare e aggiungere scadenze e allegati senza perdere di vista i pensieri importanti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trello

Organizza note, attività e idee con bacheche Kanban, elenchi e schede

Sincronizzazione perfetta tra desktop, dispositivi mobili e web per un facile accesso ovunque

Automatizza i flussi di lavoro utilizzando l'automazione Butler per semplificare le attività ripetitive

Migliora la produttività con campi personalizzati, etichette e date di scadenza

Utilizza i Power-Up di Trello per funzionalità/funzioni come le mappe mentali, visualizzare il calendario e altro ancora

Limiti di Trello

Nessuna modalità offline, significa che è necessaria una connessione a Internet per accedere alle note

Opzioni di formattazione limitate per note di lunga durata rispetto alle app tradizionali per prendere appunti

Prezzi di Trello

Free

Standard : 6 $ al mese per utente

Premium : 12,50 $ al mese per utente

Enterprise: 17,50 $/mese per utente (fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di Trello

G2 : 4. 4/5 (oltre 13.600 recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (oltre 23.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Trello?

È semplice. Ho provato molti strumenti nel corso degli anni per gestire le mie attività e per il monitoraggio di note/informazioni chiave, ma torno sempre alla semplicità di Trello.

Ecco alcune menzioni d'onore per app e strumenti di brain dump che non sono stati elencati nella nostra top 10 ma che mi hanno aiutato molto:

Joplin: Adoro come questo strumento open source mi dia il pieno controllo delle mie note, con spazio di archiviazione locale, supporto Markdown e sincronizzazione tramite OneDrive o Dropbox, senza costi di sottoscrizione

UpNote: A volte, voglio solo uno spazio pulito e bello per annotare i miei pensieri, e UpNote lo offre con la sua interfaccia utente priva di distrazioni, i temi personalizzabili e l'accesso offline

Milanote: Quando faccio brainstorming o organizzo progetti creativi, l'interfaccia drag-and-drop di Milanote, le bacheche visive e le funzionalità di collaborazione in tempo reale mi aiutano a gestire in modo efficiente la mia area di lavoro digitale

Non limitarti a scaricare, usa ClickUp!

Sarò sincero: tra tutte le app per fare brain dump che ho provato, ClickUp è la mia preferita. E per una buona ragione:

Amo le aree di lavoro pulite e visivamente accattivanti

Apprezzo un'interfaccia semplice ma intuitiva

Credo nel lavorare in modo intelligente e l'IA gioca un ruolo enorme in questo

Con ClickUp Docs, puoi annotare idee al volo, strutturare i tuoi pensieri senza sforzo e collegare le note direttamente alle attività. Inoltre, ClickUp Brain automatizza i riepiloghi, organizza i brain dump e trasforma i pensieri sparsi in piani attuabili, facendoti risparmiare ore di lavoro manuale.

Provalo tu stesso. Iscriviti oggi stesso a ClickUp.