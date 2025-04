I 10 migliori generatori di descrizioni di lavoro basati sull'IA per il 2025

Creare una descrizione del lavoro che attiri i migliori talenti può richiedere molto tempo. Dal contattare i candidati alla gestione dei colloqui, c'è sempre troppo da fare per un reclutatore.

È qui che entrano in gioco i generatori di descrizioni di lavoro basati sull'IA. Questi strumenti aiutano i responsabili delle assunzioni a elaborare rapidamente le descrizioni dei lavori, assicurandosi che siano chiare, dettagliate e adatte al ruolo.

Che tu abbia bisogno di elencare le responsabilità chiave o di evidenziare le competenze tecniche, l'IA può aiutarti. Inoltre, semplifica la creazione di una panoramica aziendale convincente in pochi clic.

Il report sul futuro del lavoro di LinkedIn Economic Graph mostra che il 72% dei reclutatori considera l'IA uno strumento prezioso per la ricerca di candidati. Perché non farla lavorare anche per te nella creazione delle descrizioni dei lavori?

Abbiamo selezionato i 10 migliori generatori di descrizioni di lavoro basati sull'IA per aiutarti a risparmiare tempo e trovare più velocemente il candidato perfetto.

Cosa dovresti cercare in un generatore di descrizioni di lavoro con IA?

Un ottimo generatore di descrizioni di lavoro automatizza e trasforma il modo in cui ti connetti con i migliori talenti. Per sfruttare al meglio questi strumenti, i responsabili delle assunzioni dovrebbero concentrarsi sulle funzionalità/funzioni che risolvono le reali sfide delle risorse umane per il loro processo di assunzione.

Un generatore di descrizioni di lavoro di IA di alto livello dovrebbe offrire quanto segue:

Contesto specifico del ruolo : lo strumento deve comprendere le sfumature dei diversi ruoli, ad esempio adattare le competenze Java per il testing rispetto allo sviluppo, garantendo precisione e pertinenza ✅

Rilevamento e riduzione dei pregiudizi : Cerca strumenti che identifichino ed eliminino attivamente i pregiudizi inconsci in una descrizione del lavoro, promuovendo l'inclusività e l'equità ✅

ottimizzazione SEO*: assicurati che lo strumento possa ottimizzare i requisiti del tuo lavoro per i motori di ricerca, aumentando la visibilità al pubblico giusto ✅

funzionalità/funzioni di collaborazione*: spesso i team creano insieme le descrizioni delle mansioni. Scegli strumenti che consentano una facile collaborazione, cicli di feedback e monitoraggio delle versioni ✅

Integrazioni : la possibilità di sincronizzazione con il sistema ATS (Applicant Tracking System) o HRMS può far risparmiare molto tempo nella ricerca del candidato ideale e garantire flussi di lavoro senza interruzioni ✅

Facilità d'uso: Cerca interfacce intuitive e flussi di lavoro fluidi. Uno strumento facile da navigare può far risparmiare tempo e migliorare l'adozione tra i team ✅

Periodi di prova: Le versioni di prova o demo gratis possono aiutarti a valutare se lo strumento soddisfa le tue esigenze senza un impegno finanziario immediato. Fai sempre una prova prima di decidere ✅

👀 Lo sapevi? Il 74% dei dirigenti statunitensi prevede gli impatti positivi dell'IA generativa sulla propria forza lavoro.

I 10 migliori generatori di descrizioni di lavoro basati sull'IA

Diamo un'occhiata a questi 10 migliori generatori di descrizioni di lavoro basati sull'IA che possono aiutarti a risparmiare tempo nella selezione del candidato giusto per ruoli specifici:

1. ClickUp (il migliore per la generazione di descrizioni di lavoro e il project management delle risorse umane)

*clickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, è un potente strumento per la gestione dei processi delle risorse umane, compresa la creazione di una descrizione efficace del lavoro.

ClickUp Brain

Con ClickUp Brain, l'assistente IA interno di ClickUp, puoi generare una descrizione del lavoro unica su misura per un lavoro o un ruolo specifico. Puoi anche centralizzare e organizzare tutte le descrizioni del lavoro in un unico posto per un facile accesso.

Genera descrizioni di lavoro uniche con ClickUp Brain

Questo strumento consente ai team delle risorse umane di archiviare, accedere e riutilizzare le descrizioni delle posizioni per ruolo, dipartimento o posizione. Garantisce coerenza e consente di risparmiare tempo quando si assumono persone per posizioni simili.

Scopri come utilizzare ClickUp Brain per creare qualsiasi contenuto, comprese perfette descrizioni delle mansioni:

ClickUp Docs

Abbina la potenza dell'IA a ClickUp Docs, il software interno per la modifica dei documenti. Qui puoi creare documenti dinamici che si integrano direttamente con i tuoi flussi di lavoro.

Connetti i tuoi flussi di lavoro con ClickUp Docs

Da quando abbiamo adottato ClickUp, i nostri team hanno gradualmente abbandonato i documenti Google per la documentazione e, di fatto, la documentazione è migliorata in modo significativo.

All'interno dei documenti, puoi iniziare rapidamente a utilizzare modelli di descrizione delle mansioni che i tuoi team possono creare in modo collaborativo.

ClickUp Software di project management per le risorse umane

Semplifica la tua pipeline di reclutamento con il project management delle risorse umane su ClickUp

Oltre a creare semplici descrizioni delle mansioni, il software di project management per le risorse umane di ClickUp porta il reclutamento e lo sviluppo dei dipendenti a un livello superiore. Le sue visualizzazioni personalizzabili consentono il monitoraggio dei candidati, la gestione delle attività di inserimento e la supervisione delle valutazioni delle prestazioni.

Che tu stia creando una descrizione del lavoro, gestendo i processi di reclutamento o inserendo nuovi assunti, ClickUp semplifica ogni passaggio. Aiuta i team delle risorse umane a risparmiare tempo migliorando le loro capacità di reclutamento.

ClickUp Automazioni

Successivamente, implementa le Automazioni di ClickUp per ridurre il lavoro manuale richiesto per far avanzare i candidati nel processo di assunzione o per programmare automaticamente i follow-up.

Crea i tuoi processi con ClickUp Automazioni

È anche possibile impostare le dipendenze per garantire che ogni attività, che si tratti di programmare un colloquio o di assegnare materiali di formazione, avvenga nel giusto ordine.

💡Suggerimento: crea un elenco modello o una cartella con strutture predefinite per diversi tipi di lavoro (ad esempio, ingegneria, marketing, commerciale). Ciò garantisce coerenza e fa risparmiare tempo.

ClickUp: le migliori funzionalità/funzioni

Imposta le dipendenze delle attività per assicurarti che non vengano tralasciati passaggi nell'assunzione, nell'inserimento e nello sviluppo dei dipendenti

Creare flussi di lavoro su misura con stati personalizzati per il monitoraggio dei candidati, le fasi di inserimento o le valutazioni delle prestazioni

Programma promemoria per colloqui, follow-up o revisioni dei dipendenti per rimanere aggiornato sulle attività delle risorse umane

Utilizza liste di controllo per creare processi a prova di errore per la revisione delle descrizioni delle mansioni, la valutazione dei candidati e i passaggi di inserimento

Risparmia tempo con modelli riutilizzabili per le risorse umane per i processi di assunzione, i piani di inserimento e i flussi di lavoro per lo sviluppo dei talenti

Ottieni visibilità sullo stato delle assunzioni, sulle prestazioni del team e sulle metriche delle risorse umane in un'unica visualizzazione centralizzata con le dashboard di ClickUp

Limiti di ClickUp

Gli utenti non possono esportare le dashboard, il che limita la condivisione di report o analisi con soggetti esterni

All'inizio potrebbe essere necessaria una leggera curva di apprendimento

Prezzi ClickUp

Free Forever

Illimitato : 7 $ al mese per utente

Business : 12 $ al mese per utente

Enterprise : Contattare per i prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 dollari al mese per membro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4. 7/5 (più di 9.500 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 4.000 recensioni)

📮ClickUp Insight: Il 92% dei lavoratori della conoscenza rischia di perdere decisioni importanti sparse tra chat, email e fogli di calcolo. Le informazioni aziendali critiche si perdono nel rumore digitale senza un sistema unificato per l'acquisizione e il monitoraggio delle decisioni. Ma cosa succederebbe se tutte le informazioni fossero documentate e prontamente disponibili? Con AI Knowledge Manager di ClickUp Brain al tuo fianco, generare descrizioni di lavoro diventa facile. Basta porre la domanda direttamente dalla tua area di lavoro e ClickUp Brain estrarrà le informazioni dalla tua area di lavoro e/o dalle app di terze parti connesse!

2. Grammarly (il migliore per scrivere descrizioni di lavoro professionali e senza errori)

tramite Grammarly

La vita di un reclutatore è già abbastanza impegnativa senza dover scrivere descrizioni dettagliate dei lavori. Il generatore di descrizioni di lavoro gratis di Grammarly aiuta a eliminare il lavoro richiesto per crearne molte di queste regolarmente. Inserendo un titolo di lavoro e dettagli chiave, lo strumento genera una bozza completa su misura per il ruolo, aiutando a risparmiare tempo mantenendo la qualità.

Le migliori funzionalità/funzioni di Grammarly

Ottieni un feedback immediato su grammatica, ortografia e punteggiatura per migliorare la tua scrittura

Sfrutta le modifiche di tono e formalità per garantire la coerenza del marchio

Integrazione con Documenti Google e Microsoft Word per una facile modifica all'interno dei flussi di lavoro

Limiti di Grammarly

Progettato per la scrittura in generale, privo di funzionalità/funzioni specifiche per le risorse umane o il reclutamento

Potrebbe essere necessario un input aggiuntivo per posizioni specializzate o di nicchia

Prezzi di Grammarly

Gratis : Suggerimenti di scrittura di base

Premium : 30 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Grammarly

G2 : 4. 7/5 (oltre 9.200 recensioni)

Capterra: 4. 7/5 (7.100+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Grammarly

L'estensione per desktop è uno strumento FANTASTICO! È utile nei programmi in cui il controllo ortografico non è abilitato automaticamente (come Excel) o in altri programmi come il nostro sistema di monitoraggio dei candidati, iCIMS. Posso aprire una descrizione del lavoro e l'estensione per desktop rileva automaticamente eventuali errori o suggerisce di riscriverla.

L'estensione per desktop è uno strumento FANTASTICO! È utile nei programmi in cui il controllo ortografico non è abilitato automaticamente (come Excel) o in altri programmi come il nostro sistema di monitoraggio delle candidature, iCIMS. Posso aprire una descrizione del lavoro e l'estensione per desktop rileva automaticamente eventuali errori o suggerisce riscritture.

👀 Lo sapevi? Secondo uno studio di Harvard Business Review, le aziende che utilizzano l'IA nel processo di assunzione hanno il 46% di probabilità in più di ottenere esiti positivi.

3. GoHire (il migliore per descrizioni di lavoro personalizzate multipiattaforma)

tramite GoHire

L'assunzione comporta molti passaggi, ma una descrizione del lavoro perfetta è la chiave per un esito positivo. Il generatore di descrizioni del lavoro gratis di GoHire semplifica questo processo. Basta inserire il titolo del lavoro e i dettagli dell'azienda e in pochi clic vengono create descrizioni del lavoro complete e su misura.

Le migliori funzionalità di GoHire

Creare messaggi di sensibilizzazione personalizzati su LinkedIn per entrare in contatto con i migliori talenti

Creare domande di colloquio personalizzate per valutare le competenze, le conoscenze e l'adattabilità culturale dei potenziali candidati

Sviluppare liste di controllo per un'esperienza di inserimento fluida e di esito positivo per i nuovi assunti

Sfrutta gli strumenti di IA come il generatore di contenuti per la pagina Carriere e il generatore di modelli per i colloqui per essere più efficiente

Limiti di GoHire

GoHire è ideale per le piccole e medie imprese, ma potrebbe non essere adatto alle organizzazioni più grandi con flussi di lavoro di assunzione complessi

Alcuni utenti potrebbero trovare la personalizzazione delle descrizioni dei lavori limitata rispetto ad altre piattaforme

Prezzi GoHire

Starter : 99 $/mese

Crescita : 199 $/mese

Pro: 299 $ al mese

Valutazioni e recensioni di GoHire

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: 4. 5/5 (150+ recensioni)

4. Recooty (ideale per le piccole aziende che cercano di semplificare il processo di assunzione)

via Recooty

La descrizione di un lavoro è il primo sguardo che un candidato può dare al ruolo e alla vostra azienda. Un annuncio chiaro e ben scritto può fare la differenza nella qualità dei potenziali candidati che attirerete.

Recooty è progettato per risparmiare tempo e lavoro richiesto nella creazione di più descrizioni di lavoro. Lo strumento consente agli utenti di generare in pochi secondi una descrizione del lavoro su misura e ottimizzata per la SEO.

Recooty migliori funzionalità/funzioni

Ottieni informazioni su come i tuoi annunci di lavoro stanno performando su diverse piattaforme, aiutandoti a perfezionare la tua strategia HR

Crea e gestisci le descrizioni delle mansioni ovunque ti trovi con la sua piattaforma mobile

Sfrutta la protezione dei dati poiché Recooty aderisce agli standard GDPR e ISO 27001

Assistenza in più lingue, tra cui inglese, spagnolo, tedesco e francese

Recooty limiti

Sebbene rapido ed efficiente, lo strumento potrebbe richiedere modifiche per ruoli altamente specializzati o di nicchia

L'attenzione per la pubblicazione su bacheche di annunci di lavoro potrebbe non essere adatta alle organizzazioni con strategie di assunzione mirate o interne

Prezzi Recooty

Free

Iniziale: 99 $/mese

Standard: 199 $/mese

Premier: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Recooty

G2: 4. 7/5 (50+ recensioni)

Capterra: 4. 9/5 (70+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Recooty

Recooty è il miglior software di assunzione che abbia mai usato. È molto facile da navigare, l'interfaccia utente è molto pulita e offre funzionalità/funzioni come l'abbinamento dei talenti con l'IA, l'analisi dei curriculum, strumenti per le risorse umane come il generatore di JD e modelli gratuiti a un costo molto conveniente.

Recooty è il miglior software di assunzione che abbia mai usato. È molto facile da navigare, l'interfaccia utente è molto pulita e funzionalità come AI Talent Matching, Resume Parsing, strumenti HR come JD Generator e modelli gratis sono disponibili a un costo molto conveniente.

👀 Lo sapevi? Gli studi dimostrano che oltre la metà delle persone in cerca di lavoro considera la qualità della descrizione di un lavoro come un fattore decisivo per la candidatura.

5. Workable (il migliore per generare descrizioni di lavoro specifiche per settore)

tramite Workable

Workables facilita la creazione di descrizioni professionali e specifiche per ruolo. È progettato per soddisfare diversi settori e consente di selezionare tra oltre 100 categorie di settore.

Basta inserire il titolo di un lavoro e scegliere un settore e Workable genera in pochi secondi annunci di lavoro precisi e curati, aiutando i reclutatori ad attrarre rapidamente i candidati giusti.

Funzionalità/funzioni migliori utilizzabili

Adatta il tono alla cultura del tuo marchio e alla panoramica dell'azienda

Perfeziona le aree di una descrizione del lavoro per chiarezza, professionalità e allineamento con i formati standard dei curriculum

Integrazione con strumenti di reclutamento IA e domande di colloquio per un flusso di lavoro di assunzione semplificato

Limiti realizzabili

La piattaforma richiede una connessione Internet stabile per gli aggiornamenti in tempo reale e le funzionalità/funzioni IA

I ruoli di nicchia potrebbero richiedere un'ulteriore personalizzazione manuale per soddisfare requisiti specifici

Prezzi accessibili

*versione di prova gratis

Starter : 249 $ al mese

Standard : 420 $/mese

Premier: 679 $/mese

Valutazioni e recensioni pratiche

G2 : 4. 6/5 (440+ recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (450+ recensioni)

6. Dweet (ideale per le descrizioni di lavoro nel settore della vendita al dettaglio, della moda e del lusso)

via Dweet

Creare descrizioni di lavoro convincenti non significa solo risparmiare tempo, ma anche farlo bene fin da subito.

Se lavori nel settore della moda e del lusso, il generatore di descrizioni di lavoro basato sull'IA di Dweet ti aiuta a evitare questa trappola creando in pochi secondi descrizioni di lavoro su misura, coinvolgenti e specifiche per il ruolo.

Invece di iniziare da zero, inserisci il titolo del lavoro e lascia che l'IA rediga una descrizione accurata che attiri i talenti giusti.

Dweet migliori funzionalità/funzioni

Scrivi descrizioni di lavoro per ruoli freelance, permanenti, a tempo pieno o part-time, adattandoti alle tue esigenze di assunzione

Collegare le descrizioni delle offerte di lavoro al mercato del lavoro di Dweet, che funziona con oltre 50.000 professionisti per qualsiasi ruolo

Combina la tecnologia IA con la selezione di esperti per creare un elenco di candidati altamente pertinenti, risparmiando tempo e migliorando la qualità

Dweet limiti

Progettato principalmente per i settori della moda e del lusso, potrebbe non essere adatto a business al di fuori di queste nicchie

Lo strumento di linguaggio non discriminatorio non è ancora attivo, il che limita il lavoro richiesto per l'inclusività

Prezzi su Twitter

Free

Valutazioni e recensioni su Dweet

G2 : Nessuna valutazione disponibile

Capterra: Nessuna valutazione disponibile

🧠 Curiosità: quasi il 42% dei datori di lavoro riferisce di aver rivisto la descrizione di un lavoro dopo averlo pubblicato perché aveva attirato troppi candidati non qualificati.

7. Jobdescription. ai (il migliore per modelli di descrizione del lavoro rapidi e personalizzabili)

Che tu debba creare descrizioni da zero o riscriverne di esistenti, Jobdescription. ai fa al caso tuo. Offre anche strumenti per concentrarsi su elementi specifici come competenze, responsabilità o qualifiche. La descrizione del lavoro generata è ottimizzata sia per i lettori umani che per i motori di ricerca, aiutandoti ad attrarre più candidati nel rispetto delle politiche sui contenuti di Google.

Jobdescription.ai: le migliori funzionalità/funzioni

Rimani aggiornato sulle ultime tendenze del mercato del lavoro per creare descrizioni che attraggano i talenti più richiesti

Modifica o perfeziona rapidamente le descrizioni delle mansioni con la modifica in tempo reale e la riscrittura automatica per una maggiore precisione

Utilizza generatori specializzati per le competenze ed elenca le responsabilità e le qualifiche per creare descrizioni dettagliate e specifiche per ogni ruolo

Limiti di Jobdescription. ai

Alcune funzionalità/funzioni avanzate, come la cronologia illimitata e le opzioni Pro aggiuntive, richiedono una sottoscrizione

Le competenze di nicchia o altamente tecniche potrebbero richiedere ulteriori affinamenti per allinearsi a requisiti specifici

Prezzi di Jobdescription. ai

Free

Pro: 10 $/mese

Jobdescription. Valutazioni e recensioni IA

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: Nessuna valutazione disponibile

8. Textio (il migliore per generare descrizioni di lavoro che si allineano con la voce del marchio del datore di lavoro)

via Textio

I datori di lavoro valutano l'adattamento culturale durante i colloqui, ma la descrizione del lavoro può impostare il tono molto prima. Dalle competenze trasversali alle competenze tecniche, i JD possono essere utilizzati come pubblicità per la persona perfetta per la tua posizione.

Il generatore di descrizioni di lavoro basato sull'IA di Textio ti aiuta a creare descrizioni che si allineano con la voce del tuo marchio, garantendo al contempo inclusività e ampio appeal.

Textio è collegato con ATS, HRIS e LinkedIn, il che rende più facile l'integrazione con i flussi di lavoro delle assunzioni e la semplificazione del processo di reclutamento.

Le migliori funzionalità di Textio

Rileva e rimuovi i pregiudizi inconsci per creare descrizioni di lavoro inclusive e neutrali rispetto al genere

Personalizza il linguaggio per riflettere la voce e i valori del tuo marchio per garantire coerenza nei contenuti di assunzione

Visualizza come i tuoi contenuti risuonano con diverse generazioni e generi per un reclutamento più mirato

Organizza le descrizioni delle mansioni con modelli, stati raggruppati e una libreria ricercabile per una collaborazione più semplice

Limiti di Textio

Textio potrebbe richiedere un lavoro extra per descrizioni tecniche o di nicchia

Le aziende senza una voce chiara del marchio potrebbero avere difficoltà con le funzionalità/funzioni di branding di Textio

Prezzi di Textio

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Textio

G2 : Valutazioni insufficienti

Capterra: Valutazioni insufficienti

9. Jobvite (il migliore per descrizioni di lavoro imparziali)

tramite Jobvite

Jobvite è uno strumento di reclutamento all-in-one progettato per semplificare i processi di assunzione grazie alle sue avanzate funzioni di automazione, analisi intelligente e facilità d'uso.

Combinando IA, scienza dei dati e best practice DE&I, il suo Job Description Grader aiuta i reclutatori a creare annunci che attraggano un pool diversificato di candidati qualificati, riducendo al contempo i pregiudizi.

Le migliori funzionalità di Jobvite

Eliminare i pregiudizi inconsci dagli annunci di lavoro per rafforzare la diversità e l'equità

Semplifica la programmazione dei candidati suggerendo orari ottimali per i colloqui per una maggiore efficienza

Ottieni informazioni dettagliate con metriche come il tempo di copertura e i tassi di conversione dei candidati dalla dashboard

Trasformare i candidati in dipendenti produttivi con un processo di inserimento ottimizzato

Limiti di Jobvite

L'ampia gamma di funzionalità/funzioni può sopraffare i team più piccoli con esigenze di assunzione limitate

Sebbene personalizzabile, la piattaforma richiede tempo e competenza per impostare flussi di lavoro e dashboard su misura

Prezzi Jobvite

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jobvite

G2 : 4. 0/5 (600+ recensioni)

Capterra: 4. 1/5 (550+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Jobvite

Apprezzo il fatto che tutto ciò di cui ho bisogno sia lì, la descrizione del lavoro, i candidati monitorati, le approvazioni, la cronologia delle candidature, ecc. Rende il processo di assunzione un'esperienza molto più semplice e organizzata.

Apprezzo il fatto che tutto ciò di cui ho bisogno sia lì, la descrizione del lavoro, i candidati monitorati, le approvazioni, la cronologia delle candidature, ecc. Rende il processo di assunzione un'esperienza molto più semplice e organizzata.

10. Semplificato (ideale per descrizioni di lavoro multilingue)

tramite Semplificato

Questo strumento ottimizza il reclutamento generando annunci di lavoro che evidenziano le responsabilità chiave e risuonano con i candidati.

Ciò che distingue Simplified è la sua flessibilità. Con modelli personalizzabili, impostazioni avanzate per il tono e la creatività e supporto multilingue, questo strumento può essere adattato per soddisfare diverse esigenze di assunzione.

Le migliori funzionalità/funzioni semplificate

Metti a punto le descrizioni delle offerte di lavoro con strumenti di modifica per soddisfare le tue esigenze specifiche

Utilizza l'apprendimento automatico per incorporare gli standard di settore più recenti, attirando candidati pertinenti

Collaborare con i membri del team in tempo reale per allineare le offerte di lavoro agli obiettivi dell'organizzazione

Limiti semplificati

Excel è ottimo per le descrizioni generali dei lavori, ma i ruoli specializzati potrebbero richiedere modifiche manuali

L'efficacia dello strumento dipende dalla qualità dell'input, che può mettere in difficoltà gli utenti meno esperti

Prezzi semplificati

Free

Simplified One : 29,99 $/mese

Crescita semplificata : 119,99 $/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni semplificate

G2 : 4. 6/5 (oltre 4.900 recensioni)

Capterra: 4. 7/5 (250+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Simplified

È stato molto facile entrare subito nei prompt dell'IA e navigare nel sito per ottenere il risultato finale: una descrizione del lavoro ben scritta, molto concisa e descrittiva, che la mia agente delle risorse umane è stata molto felice di leggere e implementare nel suo modello standard di descrizione del lavoro per il nostro gruppo IT.

È stato molto facile entrare subito nei prompt dell'IA e navigare nel sito per ottenere il risultato finale: una descrizione del lavoro ben scritta, molto concisa e descrittiva, che la mia agente delle risorse umane è stata molto felice di leggere e implementare nel suo modello standard di descrizione del lavoro per il nostro gruppo IT.

Impostazione della fase per un esito positivo dell'assunzione con ClickUp

Scegliere il generatore di descrizioni di lavoro basato su IA giusto può trasformare completamente il modo in cui attiri i talenti. Questi strumenti fanno risparmiare tempo e aiutano a creare descrizioni di lavoro inclusive, precise e di grande impatto che parlano ai candidati giusti.

Che tu abbia bisogno di approfondimenti specifici per il settore o di funzionalità/funzioni per eliminare i pregiudizi, c'è una soluzione per te. Nel frenetico mondo delle assunzioni di oggi, l'IA non è un optional, ma è essenziale per rimanere competitivi.

ClickUp Brain si distingue per la sua versatilità e facilità d'uso. Dalle descrizioni di lavoro raffinate ai flussi di lavoro collaborativi senza soluzione di continuità, ClickUp si allinea ai tuoi obiettivi di reclutamento.

