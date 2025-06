i 10 migliori strumenti di card sorting per la ricerca UX

Il bello del card sorting è che mette gli utenti reali al comando: sono loro a organizzare i tuoi contenuti in categorie che hanno senso per loro, non solo per il tuo team interno. Questo ti offre incredibili informazioni sull'organizzazione del sito web.

Invece di riunioni infinite per discutere dove collocare i contenuti o di ripetute revisioni della navigazione, gli strumenti di card sorting forniscono dati concreti per guidare le tue decisioni e creare un'esperienza di navigazione più intuitiva.

Vuoi semplificare il tuo processo di progettazione con il card sorting? Ecco 10 strumenti di card sorting che vale la pena provare. 👥

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi Ecco la nostra selezione dei migliori strumenti di card sorting digitale: ClickUp: Ideale per strutturare e gestire i flussi di lavoro della ricerca UX

Miro: il migliore per la mappatura visiva collaborativa

UXtweak: il migliore per una suite completa di test UX

Maze: il migliore per test rapidi di prototipi

Optimal Workshop: il migliore per analisi di livello professionale

xSort: il migliore per la ricerca su desktop

kardSort: il migliore per studi con configurazione rapida

UserZoom: il migliore per i programmi UX aziendali

FigJam: il migliore per flussi di lavoro integrati nel design

UserZoom GO: il migliore per la creazione di ricerche guidate

Uno strumento di design thinking poco intuitivo può trasformare un semplice studio in un vero rompicapo, e nessuno lo desidera. I migliori strumenti rendono la ricerca più facile, non più difficile.

*Come scegliere quello giusto? Ecco cosa cercare. 👀

Configurazione semplice: crea ed personalizza esercizi di ordinamento senza una curva di apprendimento ripida

Esperienza fluida per i partecipanti: consenti agli utenti di ordinare le schede senza sforzo in formati aperti o chiusi

Modelli predefiniti: inizia più rapidamente con modelli di wireframe pronti all'uso per diverse esigenze di ricerca degli utenti

Analisi automatizzata dei dati: Identifica modelli e tendenze senza elaborare manualmente grandi numeri

Report visivi chiari: trasforma i dati grezzi in informazioni utili con grafici e mappe di calore

Funzionalità/funzioni che favoriscono la collaborazione: Condividi facilmente con i team e le parti interessate i risultati ottenuti con vari metodi di ricerca sugli utenti

Opzioni di esportazione flessibili: scarica i risultati in diversi formati, come PDF, per un'analisi più approfondita

🧠 Curiosità: Steve Krug ha reso popolare il card sorting per l'UX. Nel suo libro Don't Make Me Think, Krug ha sottolineato come il card sorting aiuti i designer a capire come gli utenti si aspettano che le informazioni siano strutturate.

Troppe opzioni, troppo poco tempo? Per risparmiarti la fatica, ecco i migliori strumenti che rendono la ricerca più fluida, le intuizioni più chiare e il tuo lavoro molto più semplice. 📝

1. ClickUp (ideale per strutturare e gestire i flussi di lavoro della ricerca UX)

Semplifica la ricerca UX grazie alle funzionalità/funzioni di ClickUp, ideali per organizzare e visualizzare le informazioni

Quando si esegue uno studio di card sorting, tenere traccia dei piani di ricerca, dei dati dei partecipanti e delle analisi può diventare rapidamente un compito arduo. Con l'automazione delle attività, la collaborazione in tempo reale e i flussi di lavoro personalizzabili, ClickUp semplifica la ricerca UX e la pianificazione dell'architettura delle informazioni.

ClickUp riunisce tutto in un unico posto, aiutando i team UX a condurre ricerche sugli utenti, visualizzare approfondimenti e documentare i risultati in modo efficiente. È l'app completa per il lavoro che combina gestione dei progetti, gestione delle conoscenze e chat, il tutto alimentato dall'IA che ti aiuta a lavorare in modo più rapido e intelligente.

Lavagne online ClickUp

Pianifica e struttura i flussi di lavoro della ricerca UX utilizzando le lavagne online ClickUp

I ricercatori spesso fanno brainstorming sulle potenziali categorie e pianificano il flusso di ricerca prima di impostare uno studio di card sorting. Le lavagne online di ClickUp semplificano questo processo fornendo uno spazio interattivo per mappare le idee. Supponiamo che un ricercatore UX stia preparando uno studio per perfezionare la navigazione di un sito di e-commerce. Può utilizzare la lavagna digitale con note adesive per rappresentare diverse categorie di prodotti e aggiungere connettori per visualizzare le relazioni tra loro.

Mentre il team discute e perfeziona i raggruppamenti, è possibile apportare aggiornamenti in tempo reale, garantendo che lo studio sia strutturato in modo efficace prima del lancio.

Mappe mentali ClickUp

Visualizza i risultati del card sorting e perfeziona l'architettura delle informazioni utilizzando le mappe mentali di ClickUp

Una volta completato lo studio, la sfida successiva è organizzare e analizzare i risultati. Le mappe mentali di ClickUp aiutano i team a dare un senso alle categorie generate dagli utenti trasformando i dati grezzi in una struttura visiva chiara.

Un team UX che esegue una sessione di card sorting chiusa per un sito web di servizi finanziari potrebbe scoprire che i partecipanti hanno raggruppato le opzioni di investimento, i prodotti di prestito e i servizi bancari in categorie inaspettate. Ordinare manualmente i feedback sparsi può richiedere molto tempo, ma una mappa mentale consente di organizzare le etichette create dagli utenti, collegare gruppi correlati ed esplorare strutture alternative.

Dopo aver organizzato i risultati, il passaggio successivo consiste nel documentare i punti chiave e condividere le intuizioni con le parti interessate.

Documenti ClickUp

Documenta i risultati della ricerca sul card sorting all'interno di ClickUp Docs

I documenti ClickUp offrono uno spazio collaborativo per compilare riepiloghi di ricerca, linee guida di studio e report di analisi. Ad esempio, un team UX che lavora su un'app per l'assistenza sanitaria può creare un documento per registrare il feedback dei partecipanti, delineare le preoccupazioni relative all'usabilità e redigere raccomandazioni per migliorare la navigazione.

I membri del team possono commentare approfondimenti specifici, suggerire modifiche e monitorare le revisioni senza dover passare da uno strumento all'altro.

Modello di ordinamento delle schede ClickUp

Ottieni il modello gratis Il modello di ordinamento delle schede di ClickUp è progettato per aiutarti a organizzare e dare priorità alle attività di un progetto.

Per semplificare ulteriormente le cose, prova il modello di ordinamento delle schede ClickUp progettato specificamente per i team UX.

Aiuta i team a definire gli obiettivi di ricerca, creare schede che rappresentano argomenti chiave e guidare i partecipanti attraverso esercizi di ordinamento. Sono supportati metodi di ordinamento aperti, chiusi e ibridi, rendendolo adattabile alle diverse esigenze di ricerca.

Oltre ai dati qualitativi, il modello semplifica anche l'analisi quantitativa. I ricercatori possono individuare tendenze, misurare i livelli di accordo e identificare relazioni statisticamente significative.

Funzionalità/funzioni migliori di ClickUp

Trasforma le discussioni in azioni: Converti le sessioni di brainstorming sulle lavagne online in progetti di ricerca UX completamente strutturati con un solo clic grazie a Converti le sessioni di brainstorming sulle lavagne online in progetti di ricerca UX completamente strutturati con un solo clic grazie a ClickUp Brain , l'assistente IA integrato

Mantieni organizzata la ricerca: Riorganizza i diagrammi di affinità nelle mappe mentali utilizzando Re-Layout per perfezionare le categorie generate dagli utenti

Passa dalle idee all'esecuzione: aggiungi le informazioni ricavate dalla ricerca direttamente alle mappe mentali e trasformale in attività, in modo che nulla vada perso nel processo

Rimani organizzato con il metodo PARA : Crea cartelle per strutturare la ricerca UX: monitora gli studi attivi come Progetti, archivia le linee guida in Aree, salva i risultati in Risorse e archivia il lavoro passato per riferimento futuro

Automatizza le attività ripetitive: configura configura le automazioni di ClickUp per assegnare follow-up, spostare le attività in base allo stato di avanzamento della ricerca o inviare promemoria per le analisi in sospeso

Mantieni il flusso della comunicazione: Discuti i risultati, poni domande di follow-up e collabora con il team in tempo reale utilizzando Discuti i risultati, poni domande di follow-up e collabora con il team in tempo reale utilizzando ClickUp Chat

Limiti di ClickUp

La flessibilità dei flussi di lavoro e dei modelli potrebbe richiedere una configurazione iniziale per allinearsi alle tue specifiche esigenze di ricerca UX

Prezzi ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Un utente G2 afferma:

La flessibilità di ClickUp è il suo punto di forza principale: la possibilità di personalizzare viste, stati e flussi di lavoro significa che può adattarsi a quasi tutti i processi di qualsiasi team. L'enorme numero di funzionalità/funzioni ci consente di gestire tutto, dalle attività quotidiane alle roadmap a lungo termine, in un unico posto. È fantastico avere tutto il nostro lavoro centralizzato e le dashboard personalizzabili rendono i report chiari e su misura per le nostre esigenze.

🔍 Lo sapevi? Una cattiva IA = utenti persi. Una cattiva architettura dell'informazione (IA) porta a utenti frustrati che non riescono a trovare ciò di cui hanno bisogno. Il card sorting aiuta a prevenire questo problema allineando la navigazione alle aspettative degli utenti.

2. Miro (il migliore per la mappatura visiva collaborativa)

via Miro

Miro trasforma l'ordinamento delle schede in un'attività dinamica di team con la sua tela infinita. Questo strumento di lavagna online va oltre il semplice ordinamento delle schede per supportare l'intero flusso di lavoro UX, dalla ricerca al wireframing. I team aggiungono note, commenti e reazioni direttamente sulle schede digitali, acquisendo informazioni in tempo reale.

Ti ritroverai a passare da metodi di test sincroni ad asincroni, adattandoti alle mutevoli esigenze del tuo team. Miro ti consente anche di visualizzare connessioni che altrimenti andrebbero perse nei fogli di calcolo.

📮ClickUp Insight: Un tipico knowledge worker deve connettersi con 6 persone in media per portare a termine il proprio lavoro. Ciò significa contattare quotidianamente 6 connessioni principali per raccogliere il contesto essenziale, allinearsi sulle priorità e portare avanti i progetti. La lotta è reale: follow-up costanti, confusione tra le versioni e buchi neri di visibilità erodono la produttività del team. Una piattaforma centralizzata come ClickUp, con Connected Search e AI Knowledge Manager, affronta questo problema rendendo il contesto immediatamente disponibile a portata di mano.

Le migliori funzionalità/funzioni di Miro

Crea modelli personalizzati con schede codificate a colori per rappresentare diversi tipi di contenuti, aiutando i partecipanti a distinguere tra le categorie

Invita i membri del team e i partecipanti a partecipare alle sessioni di ordinamento con autorizzazioni di visualizzazione o modifica uniche

Esporta i risultati in fogli di calcolo o immagini per ulteriori analisi con altri strumenti, garantendo che i tuoi dati rimangano accessibili su tutti i tuoi dispositivi tecnologici

Traccia i comportamenti dei partecipanti attraverso mappe di calore che mostrano i modelli di coinvolgimento, rivelando quali schede hanno generato più discussioni o confusione

Converti i risultati dell'ordinamento direttamente in mappe del sito o flussi degli utenti, colmando il divario tra i risultati della ricerca e l'implementazione del design

Limiti di Miro

Le funzionalità/funzioni di card sorting devono essere create manualmente anziché disporre di una soluzione dedicata

I suoi strumenti di analisi integrati non hanno la sofisticatezza degli strumenti specializzati per il card sorting

Il piano Free limita il numero di bacheche e le opzioni di collaborazione

Prezzi Miro

Free

Starter: 8 $ al mese per utente

Business: 16 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Miro

G2: 4,7/5 (oltre 7.685 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (1.620 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Miro?

Un utente G2 dice:

Miro è fantastico per la collaborazione in tempo reale. Lo uso per il brainstorming, per condurre retrospettive e costruire roadmap di prodotto. La sua capacità di collaborare in modo asincrono è davvero utile.

Miro è fantastico per la collaborazione in tempo reale. Lo uso per il brainstorming, per condurre retrospettive e costruire roadmap di prodotto. La sua capacità di collaborare in modo asincrono è davvero utile.

🧠 Curiosità: Don Norman, scienziato cognitivo e cofondatore del Nielsen Norman Group, ha coniato il termine "esperienza utente" negli anni '90 mentre lavorava alla Apple. Ha sottolineato l'importanza di progettare prodotti pensando all'utente, concentrandosi sull'usabilità e su come gli utenti si sentono quando interagiscono con un prodotto.

3. UXtweak (il migliore per una suite completa di test UX)

via UXtweak

UXtweak integra il card sorting in un ecosistema di test UX più ampio. La piattaforma gestisce studi di card sorting sia aperti che chiusi e offre suggerimenti di categorizzazione automatica basati sul comportamento dei partecipanti. È possibile personalizzare la modalità di visualizzazione delle schede, aggiungere descrizioni o immagini e persino impostare i limiti di tempo delle sessioni di test.

Ti sei mai chiesto cosa succede prima che un partecipante prenda la sua decisione finale? UXtweak monitora le esitazioni, i cambiamenti e le posizioni finali, fornendoti dati quantitativi a supporto delle tue decisioni di IA.

Migliori funzionalità/funzioni di UXtweak

Esegui studi di card sorting illimitati con formati sia aperti che chiusi, che ti consentono di convalidare i risultati iniziali attraverso diversi cicli di test di usabilità

Analizza i punteggi di accordo dei partecipanti per evidenziare quali categorizzazioni hanno raggiunto il consenso e quali richiedono un'ulteriore approfondimento

Genera dendrogrammi che mappano visivamente le relazioni tra le schede, rendendo immediatamente evidenti i modelli di raggruppamento complessi

Recluta i partecipanti direttamente attraverso la piattaforma con domande di screening per assicurarti di ottenere feedback dal tuo pubblico di riferimento

Limiti di UXtweak

L'interfaccia appare più clinica rispetto alle alternative più orientate alla visualizzazione

Opzioni di personalizzazione limitate per l'interfaccia di ordinamento delle schede rivolta ai partecipanti

Le funzionalità/funzioni di collaborazione in tempo reale sono inferiori rispetto agli strumenti in stile lavagna online

Le funzionalità/funzioni di reportistica richiedono un'interpretazione da parte di esperti per estrarre informazioni utili

Prezzi UXtweak

Free

Base: 125 € al mese (circa 135,42 $)

Personalizzato: Prezzi individuali

Valutazioni e recensioni di UXtweak

G2: 4,7/5 (oltre 35 recensioni)

Capterra: 4/8/5 (oltre 25 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di UXtweak?

Un utente G2 afferma:

Lo strumento di test ad albero di UX Tweak è estremamente utile. È sufficiente creare la navigazione e quindi impostare un numero di domande. Il test viene inoltrato a più persone tramite email. Attraverso la pagina dei risultati di UX Tweak è possibile monitorare esattamente come gli utenti hanno compreso la navigazione.

Lo strumento di test ad albero di UX Tweak è estremamente utile. È sufficiente creare la navigazione e quindi impostare un numero di domande. Il test viene inoltrato a più persone tramite email. Attraverso la pagina dei risultati di UX Tweak è possibile monitorare esattamente come gli utenti hanno compreso la navigazione.

🔍 Lo sapevi? Il primo sito web in assoluto (creato da Tim Berners-Lee nel 1991) aveva solo una pagina con testo nero su sfondo bianco, senza immagini, senza stile e senza navigazione. Era pura funzione senza forma!

4. Maze (ideale per test rapidi di prototipi)

via Maze

Maze considera il card sorting come una componente della validazione rapida del design. La piattaforma si integra con strumenti di progettazione come Figma e Sketch, creando un flusso di lavoro senza soluzione di continuità dall'ideazione al test.

Apprezzerai il modo in cui gli studi di card sorting affiancano i test di usabilità e i sondaggi, fornendo un contesto alle decisioni di categorizzazione. Maze pone l'accento sulla velocità e l'accessibilità: i partecipanti accedono agli studi senza account e i ricercatori ottengono risultati preliminari mentre il test è ancora in corso.

E se hai bisogno di giustificare la tua IA, i report dettagliati di Maze traducono il comportamento dei partecipanti in raccomandazioni concrete.

Le migliori funzionalità/funzioni di Maze

Crea una logica di ramificazione all'interno dei test di card sorting che si adatta in base al modo in cui i partecipanti classificano elementi specifici

Genera mappe di calore che mostrano le schede con cui i partecipanti hanno avuto più difficoltà, identificando potenziali problemi di etichettatura o categorizzazione

Condividi report interattivi con gli stakeholder, consentendo loro di esplorare i dati anziché visualizzare solo risultati statici

Segmenta i dati dei partecipanti in base a dati demografici o modelli comportamentali per identificare come i diversi gruppi di utenti organizzano le informazioni

Limiti di Maze

Le funzionalità/funzioni di card sorting offrono meno opzioni specializzate rispetto alle piattaforme dedicate

Gli strumenti di analisi si concentrano più sulla visualizzazione che sulla significatività statistica

Opzioni limitate per moderare le sessioni dei partecipanti rispetto agli strumenti di ricerca specializzati

Il flusso di lavoro dipendente dall'integrazione crea attrito quando si lavora al di fuori degli strumenti di progettazione supportati

Prezzi Maze

Free

Starter: 99 $ al mese

Organizzazione: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Maze

G2: 4,5/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Maze?

Un utente G2 afferma :

Maze non solo offre la possibilità di testare un prodotto sviluppato, ma anche di testare i prototipi figma in corso. Questo aiuta ad ottenere informazioni dettagliate sull'esperienza utente nella fase iniziale del ciclo di sviluppo del prodotto.

Maze non solo offre la possibilità di testare un prodotto sviluppato, ma anche di testare i prototipi figma in corso. Questo aiuta ad ottenere informazioni dettagliate sull'esperienza utente nella fase iniziale del ciclo di sviluppo del prodotto.

🧠 Curiosità: Il pulsante Annulla ha rivoluzionato l'esperienza utente. La prima versione ampiamente utilizzata è apparsa nel 1980 sul computer Lisa di Apple, salvando per sempre gli utenti dai propri errori.

5. Optimal Workshop (ideale per analisi di livello scientifico)

via Optimal Workshop

Optimal Workshop considera il card sorting una scienza e offre una solida analisi statistica del comportamento dei partecipanti. La piattaforma è specializzata nella ricerca sull'architettura delle informazioni, con strumenti progettati specificamente per test esplorativi e di convalida. È possibile eseguire ordinamenti di schede aperti, chiusi e ibridi, quindi analizzare i risultati attraverso diversi metodi di visualizzazione.

I ricercatori apprezzano in particolare le funzionalità/funzioni standardizzate di reclutamento e selezione dei partecipanti, che garantiscono una qualità dei dati coerente tra gli studi.

Funzionalità/funzioni migliori di Optimal Workshop

Confronta i risultati tra diversi segmenti demografici per identificare come i modelli mentali variano tra i gruppi di utenti

Genera report standardizzati che evidenziano il significato statistico dei tuoi risultati, aggiungendo credibilità alle tue raccomandazioni

Combina il card sorting con il tree testing integrato e il first-click testing per valutare la tua architettura delle informazioni da più angolazioni

Mantieni un repository degli studi e dei risultati precedenti per monitorare l'evoluzione dei modelli mentali degli utenti man mano che il tuo prodotto cambia

Limiti di Optimal Workshop

La struttura dei prezzi diventa costosa per i team che necessitano di più studi simultanei

Curva di apprendimento più ripida per ottenere il massimo valore dalle funzionalità/funzioni di analisi avanzate

Interfaccia meno intuitiva rispetto agli strumenti di card sorting più recenti e orientati alla visualizzazione

Opzioni di integrazione limitate con altri strumenti di progettazione e prototipazione

Prezzi di Optimal Workshop

Individuale: 199 $/mese

Teams: Prezzi personalizzati

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Optimal Workshop

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

🔍 Lo sapevi? La funzionalità di riproduzione automatica di Netflix è stata progettata per mantenere gli utenti coinvolti, ma ha suscitato così tante reazioni negative che hanno dovuto introdurre un'opzione per disattivarla. Un perfetto esempio di UX che necessitava di modifiche!

6. xSort (ideale per ricerche su desktop)

via xSort

xSort adotta un approccio diverso, essendo un'applicazione scaricabile anziché un servizio web. Questa applicazione per macOS si concentra esclusivamente sul card sorting senza costi di sottoscrizione o limiti di partecipanti. I ricercatori apprezzano l'interfaccia semplificata che elimina le distrazioni per i partecipanti, fornendo al contempo una raccolta dati affidabile.

La funzionalità offline garantisce la continuità dei test indipendentemente dalla connessione Internet, rendendo xSort pratico per la ricerca sul campo. Offre supporto per sessioni di ordinamento individuali e di gruppo, con opzioni per unire i risultati per un'analisi completa.

Le migliori funzionalità/funzioni di xSort

Conduci sessioni offline sul campo, quindi sincronizza i dati una volta tornato online: perfetto per testare in posizioni con connessione Internet instabile

Esporta i tuoi dati grezzi in diversi formati, inclusi file PDF o CSV, per eseguire analisi personalizzate con i tuoi strumenti statistici preferiti

Passa dalla modalità di ordinamento individuale a quella di gruppo per adattarti a diversi contesti di ricerca senza cambiare piattaforma

Crea set di schede riutilizzabili che mantengono una terminologia coerente tra più studi, garantendo che la tua ricerca si basi sui risultati precedenti

Limiti di xSort

Disponibile solo per gli utenti macOS, con limite di accessibilità per i team di ricerca basati su Windows

Non dispone delle funzionalità/funzioni di sincronizzazione cloud presenti nelle alternative basate sul web

Aggiornamenti minimi negli ultimi anni, poiché l'attenzione degli sviluppatori si è spostata

Mancanza di funzionalità/funzioni collaborative per team di ricerca distribuiti

Prezzi xSort

Free

Valutazioni e recensioni di xSort

G2: recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

🧠 Curiosità: Il menu hamburger (tre linee orizzontali) è stato inventato nel 1981 per una delle prime interfacce per computer. È diventato molto diffuso nelle app mobili negli anni 2010, ma è stato criticato perché nasconde importanti opzioni di navigazione.

7. kardSort (ideale per studi con configurazione rapida)

via kardSort

kardSort riduce il card sorting all'essenziale. Non troverai funzionalità/funzioni sofisticate, solo un card sorting semplice che non ti intralcia. Questo strumento basato sul web riduce il tempo che intercorre tra la decisione di eseguire uno studio e la raccolta dei primi risultati.

Inoltre, l'interfaccia pulita di kardSort non richiede quasi nessuna spiegazione. La piattaforma enfatizza la semplicità nella configurazione e nell'analisi, rendendola perfetta per i team che necessitano di informazioni rapide senza un background di ricerca.

Funzionalità/funzioni principali di kardSort

Condividi gli studi tramite semplici link a cui i partecipanti possono accedere senza creare account o seguire istruzioni complesse

Visualizza i risultati in tempo reale man mano che i partecipanti completano l'ordinamento, consentendoti di individuare le tendenze nelle prime fasi del processo di ricerca

Clona studi esistenti per creare rapidamente variazioni, risparmiando tempo quando testi piccole modifiche alla tua architettura delle informazioni

Limiti di kardSort

Opzioni di visualizzazione limitate per l'analisi rispetto alle alternative incentrate sulla ricerca

Funzionalità/funzioni minime per la selezione o la qualificazione dei partecipanti

L'interfaccia semplificata a volte sacrifica utili opzioni di personalizzazione

Prezzi di kardSort

Free

Valutazioni e recensioni di kardSort

G2: recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

8. UserZoom (ideale per programmi UX aziendali)

via UserZoom

UserZoom integra il card sorting in una piattaforma completa di ricerca UX per aziende. Lo strumento collega i risultati del card sorting a iniziative di ricerca più ampie, creando un ciclo di feedback continuo tra l'architettura delle informazioni e altre metriche UX. Otterrai una gestione dei partecipanti affidabile con filtri demografici dettagliati e distribuzione automatizzata degli incentivi.

Hai stakeholder che devono essere convinti? Le funzionalità/funzioni di reportistica professionale di UserZoom traducono i dati di ricerca in presentazioni pronte per i dirigenti. I team apprezzano in particolare l'enfasi della piattaforma sulla governance della ricerca e la conformità per i settori sensibili.

Migliori funzionalità/funzioni di UserZoom

Collega i risultati del card sorting ad altre metriche UX, come l'esito positivo delle attività e i punteggi della scala di usabilità del sistema, fornendo un contesto per le tue decisioni relative all'architettura delle informazioni

Recluta partecipanti dal loro panel o importa la tua base utenti, completa con questionari di screening e elaborazione automatizzata degli incentivi

Pianifica studi longitudinali automatizzati che monitorano l'evoluzione dei modelli mentali degli utenti man mano che il tuo prodotto matura

Applica funzionalità/funzioni di sicurezza e conformità di livello aziendale quando esegui test con gruppi di utenti sensibili o in settori regolamentati

Limiti di UserZoom

È necessario un investimento significativo per poter usufruire di tutte le funzionalità della piattaforma

Processo di configurazione complesso rispetto agli strumenti di card sorting specializzati

Eccessivo per i team che necessitano solo occasionalmente di studi di card sorting

Richiede competenze di ricerca dedicate per utilizzare efficacemente le funzionalità/funzioni avanzate

Prezzi UserZoom

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di UserZoom

G2: 4,2/5 (140 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

🔍 Lo sapevi? La prima interfaccia grafica utente (GUI) è stata creata presso Xerox PARC negli anni '70. Apple e Microsoft hanno successivamente adattato il concetto, rivoluzionando il modo in cui le persone interagiscono con i computer.

9. FigJam (ideale per flussi di lavoro integrati nella progettazione)

via Figma

FigJam porta il card sorting direttamente nell'ecosistema di progettazione. Questa lavagna online collaborativa affianca i tuoi progetti Figma, creando un ponte naturale tra ricerca e implementazione.

Tutto rimane connesso. I designer apprezzano il modo in cui gli esercizi di card sorting possono fornire immediatamente informazioni sulle strutture di navigazione e sulle gerarchie informative senza cambiare contesto. L'interfaccia informale, simile a dei post-it, rende la partecipazione più simile a un workshop che a uno studio formale.

Funzionalità/funzioni migliori di FigJam

Passa direttamente dagli esercizi di card sorting ai wireframe e ai progetti, mantenendo il contesto tra le diverse fasi

Genera idee in tempo reale con gli stakeholder e i membri del team durante l'analisi del card sorting, discutendo i risultati mentre la sessione è ancora fresca

Crea connessioni visive tra le schede ordinate e i componenti di progettazione effettivi, mostrando come la ricerca influenzi direttamente le decisioni relative all'interfaccia

Mantieni una registrazione visiva persistente dei risultati della ricerca che rimane connessa ai file di progettazione che hanno influenzato

Limiti di FigJam

Mancanza di strumenti di analisi dedicati specificamente progettati per i dati di card sorting

Mancanza di funzionalità/funzioni formali per il reclutamento e la gestione dei partecipanti

L'analisi si basa più sull'osservazione qualitativa che sulle metriche quantitative

Richiede l'adozione dell'ecosistema Figma per ottenere la massima efficacia

Prezzi FigJam

Free

Professionale: 5 $ al mese per utente

Organizzazione: 5 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Enterprise: 5 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di FigJam

G2: 4,5/5 (oltre 440 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 30 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di FigJam?

Un utente G2 afferma:

Ha alcune funzionalità/funzioni fantastiche come sezioni per note adesive, molti modelli per attività comuni sulla lavagna online, riepiloghi/riassunti delle note adesive con IA e anche molte funzionalità divertenti, come il widget Polaroid e altri giochi e widget interattivi.

Ha alcune funzionalità/funzioni fantastiche come sezioni per note adesive, molti modelli per attività comuni sulla lavagna online, riepiloghi/riassunti delle note adesive tramite IA e anche molte funzionalità divertenti, come il widget Polaroid e altri giochi e widget interattivi.

🧠 Curiosità: La legge di Jakob afferma che gli utenti trascorrono la maggior parte del loro tempo su altri siti, quindi si aspettano che il tuo funzioni allo stesso modo. Allontanarsi troppo dai modelli UX comuni può frustrare le persone invece di soddisfarle.

10. UserZoom GO (ideale per la creazione di ricerche guidate)

via UserZoom GO

UserZoom GO semplifica la complessità della ricerca UX con un approccio snello al card sorting. A differenza della sua controparte aziendale, questa piattaforma si concentra sull'avvio e lo svolgimento degli studi senza sacrificare il rigore metodologico. L'interfaccia ti guida attraverso ogni decisione con suggerimenti e aiuto contestuale.

Incorpora modelli collaudati da migliaia di studi precedenti in modelli pronti all'uso. Consideralo come una ricerca con le rotelle: abbastanza completo da fornire informazioni significative, ma abbastanza semplificato da poter essere utilizzato da team che non dispongono di ricercatori dedicati.

Funzionalità/funzioni principali di UserZoom GO

Segui i modelli guidati che ti accompagnano nella creazione dello studio, garantendo la correttezza metodologica

Visualizza approfondimenti automatizzati che evidenziano i risultati chiave senza richiedere conoscenze statistiche approfondite, rendendo la ricerca accessibile a tutti i membri del team

Distribuisci gli studi ai partecipanti attraverso diversi canali, tra cui email, condivisione di link e il pannello integrato dei partecipanti

Adatta il tuo approccio dalla ricerca rapida e improvvisata a studi più formali man mano che la ricerca matura

Limiti di UserZoom GO

Meno flessibilità per un'esperienza cliente personalizzata end-to-end rispetto alla piattaforma completa UserZoom

Integrazione limitata con gli strumenti di progettazione rispetto alle piattaforme native di progettazione

Le funzionalità/funzioni di reportistica si concentrano sull'accessibilità piuttosto che su dettagli statistici completi

Prezzi di UserZoom GO

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di UserZoom GO

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

🔍 Lo sapevi? Il concetto di "Uncanny Valley" si applica anche alla UX. Se un chatbot o un assistente virtuale basati sull'IA sembrano quasi umani ma non lo sono del tutto, gli utenti lo trovano inquietante piuttosto che utile: ecco perché aziende come Apple e Google cercano un delicato equilibrio con Siri e Google Assistant.

Clickup: il modo intelligente di ordinare

Il card sorting è ottimo per comprendere gli utenti, ma gestire tutti quei dati? Non è così divertente. Lo strumento giusto ti aiuta a raccogliere informazioni, analizzare modelli e fare effettivamente qualcosa con i risultati.

ClickUp fa il lavoro pesante con lavagne online per mappare le idee, documenti per mantenere strutturate le ricerche e automazioni per gestire le attività ripetitive. Trascina, rilascia e riorganizza le schede in tempo reale, archivia tutte le tue note in un unico posto e lascia che ClickUp ordini, tagghi e avvisi automaticamente il tuo team. Meno lavoro, più momenti di illuminazione.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp! ✅