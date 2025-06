20 scorciatoie essenziali di OneNote per aumentare la produttività

Apri OneNote per annotare idee, organizzare attività o acquisire note di riunioni. Ma invece di sentirti efficiente, ti ritrovi sommerso da clic, menu e difficoltà di formattazione.

Non deve essere per forza così.

Con le scorciatoie giuste, puoi navigare in OneNote come un professionista, organizzando istantaneamente le note, formattando il testo e trovando ciò che ti serve in pochi secondi.

Che tu stia acquisendo idee al volo, strutturando note di riunioni o passando da un progetto all'altro, queste 20 scorciatoie essenziali di OneNote ti aiuteranno a lavorare in modo più intelligente. Continua a leggere per impararle tutte!

Come bonus, ti presenteremo due alternative perfette a OneNote: ClickUp AI Notetaker e ClickUp Docs.

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi 🔹 OneNote è un blocco appunti digitale che ti aiuta a catturare, organizzare e condividere idee senza sforzo🔹 Le funzionalità includono la presa di appunti, elenchi di cose da fare, supporto multimediale e sincronizzazione perfetta tra i dispositivi🔹 Ideale per studenti, professionisti e team per aumentare la produttività e la collaborazione 🔹OneNote ti aiuta a organizzarti consentendoti di:✅ Creare blocchi appunti strutturati con sezioni e pagine✅ Clip contenuti web e aggiungere immagini, audio o note scritte a mano✅ Sincronizzare le note su più dispositivi per un facile accesso ovunque✅ Collaborare in tempo reale con i membri del team✅ Cercare e taggare le note per un rapido recupero 🔹 Mentre OneNote aiuta a prendere appunti, strumenti come ClickUp vanno oltre, combinando la gestione delle attività, il monitoraggio degli obiettivi, la presa di appunti con IA e l'automazione del flusso di lavoro in un unico posto

Cosa sono le scorciatoie di OneNote?

Le scorciatoie di OneNote sono il modo più veloce per prendere appunti, formattare il testo e organizzare le attività senza interrompere il flusso di lavoro. Con pochi tasti, puoi passare da una sezione all'altra, creare elenchi di cose da fare e strutturare le note senza alcuno sforzo.

Queste scorciatoie eliminano la necessità di passare continuamente dalla tastiera al mouse, aiutandoti a concentrarti sull'attività che stai svolgendo.

🔍 Lo sapevi? OneNote è stato inizialmente annunciato con il nome in codice "Scribbler" al COMDEX Fall 2022 ed è stato progettato per far parte della suite Microsoft Office.

Vantaggi dell'utilizzo delle scorciatoie in OneNote

L'uso delle scorciatoie in OneNote non consente solo di risparmiare qualche secondo qua e là, ma rende anche più agevole e efficiente la creazione di note.

Diamo un'occhiata ad alcuni vantaggi chiave delle scorciatoie di OneNote nel flusso di lavoro quotidiano. ⚒️

Meno dipendenza dal mouse: Esegui le attività con pochi tasti invece di cliccare sui menu, rendendo azioni come la creazione di una nuova pagina molto più veloci

Navigazione rapida: passa istantaneamente da una sezione all'altra e da una pagina all'altra con Ctrl+Tab, senza interrompere il flusso di lavoro

Tagging istantaneo: Contrassegna le attività al volo con Ctrl+1 per mantenere le note strutturate senza perdere il filo del discorso

Organizzazione migliore delle note: Crea sottopagine senza sforzo con Ctrl+Alt+N, mantenendo tutto ordinato e facile da trovare

Scorciatoie personalizzabili: imposta combinazioni di tasti chiave per le azioni utilizzate di frequente, in modo che il flusso di lavoro funzioni a modo tuo

Meno distrazioni: rimani concentrato sui contenuti invece di lottare con l'interfaccia (comodo durante le riunioni o le lezioni)

Attività semplificate: inserisci collegamenti (Ctrl+K), controlla l'ortografia (F7) ed esegui altre azioni in un attimo

🔍 Lo sapevi? Sviluppato dal professor Walter Pauk, il metodo Cornell per prendere appunti richiede di dividere la pagina in tre sezioni: Una colonna stretta a sinistra per parole chiave o domande

Una colonna destra più ampia per note dettagliate

Una sezione di riepilogo/riassunto nella parte inferiore Utilizza questo metodo per promuovere un coinvolgimento attivo con il materiale e facilitare l'anteprima.

💡Suggerimento: una strategia efficace per prendere appunti è quella di utilizzare il metodo grafico. Ideale per contenuti con categorie distinte, questo metodo prevede la creazione di una tabella con colonne per ciascuna categoria e righe per i dettagli, consentendo un rapido confronto e una revisione veloce.

Come utilizzare le scorciatoie in OneNote

Invece di fare affidamento su clic manuali e opzioni di menu, le scorciatoie ti consentono di eseguire istantaneamente azioni quotidiane, come formattare il testo, creare nuove pagine o passare da un blocco appunti all'altro.

Vediamo come! 💪

Passaggio 1: comprendi alcune scorciatoie di uso comune

Le scorciatoie da tastiera sono combinazioni di tasti che eseguono funzioni speciali. È necessario acquisire familiarità con queste scorciatoie per utilizzare OneNote in modo efficace per prendere appunti, organizzare i blocchi appunti e gestire le attività.

Ecco alcune scorciatoie da tastiera che puoi utilizzare per la navigazione generale, la modifica e la formattazione:

Descrizione Scorciatoia Crea una nuova pagina nella sezione corrente Ctrl+N Crea una nuova sezione Ctrl+T Apri il riquadro "Vai a" per passare a un'altra pagina, sezione o blocco appunti Ctrl+G Attiva la casella di ricerca per cercare nelle tue note Ctrl+E Annulla l'ultima azione Ctrl+Z Ripeti l'ultima azione Ctrl+Y Inserisci un'interruzione di riga senza iniziare un nuovo paragrafo Maiusc+Invio Metti in grassetto il testo selezionato Ctrl+B Metti in corsivo il testo selezionato Ctrl+I

💡Suggerimento: puoi anche utilizzare il metodo QEC (Domanda, Evidenza, Conclusione). Questo approccio analitico è adatto alle sessioni di brainstorming. Poni una domanda, seguita dall'evidenza a sostegno della tua soluzione e dalla conclusione.

Passaggio 2: usa regolarmente le scorciatoie

Ecco alcuni suggerimenti per utilizzare regolarmente le scorciatoie:

Esercitati regolarmente: Usa le scorciatoie e i modelli di OneNote per le attività quotidiane come creare pagine e formattare testi. Più li usi, più diventeranno naturali

Crea fogli di riferimento: Crea un foglio di riferimento o una lista di controllo OneNote che elenchi tutte le scorciatoie

Combina le scorciatoie con le azioni del mouse: Usa le azioni del mouse per attività complesse che potrebbero non avere scorciatoie dirette

Crea un foglio di riferimento per le scorciatoie per memorizzarle facilmente

🔍 Suggerimento rapido: facendo clic con il pulsante destro del mouse in un punto qualsiasi di OneNote si apre il menu contestuale, che consente di accedere rapidamente alle opzioni di formattazione, tagging e gestione delle attività senza dover cercare nei menu.

Passaggio 3: personalizza la tua esperienza

Se apri spesso lo stesso blocco o la stessa sezione, puoi creare una scorciatoia sul desktop per accedervi immediatamente. In questo modo, invece di aprire OneNote e navigare manualmente tra i blocchi, con un solo clic potrai andare esattamente dove desideri.

Ecco come configurarlo:

Apri OneNote e trova il blocco appunti o la sezione per cui desideri creare una scorciatoia. Fai clic con il pulsante destro del mouse sul nome del blocco appunti o della sezione per copiare il collegamento. Puoi anche selezionare il pulsante Condividi e fare clic su Copia collegamento al blocco appunti

Fai clic con il pulsante destro del mouse sul desktop, seleziona Nuovo e fai clic su Scorciatoia. Incolla il collegamento copiato nel campo Posizione e fai clic su Avanti

Assegna alla scorciatoia un nome come "Note di lavoro" o "Agenda giornaliera" e fai clic su Fine

⚙️Bonus: Ecco un modello di verbale di riunione per Onenote che ti aiuterà a documentare facilmente le riunioni.

🔍Lo sapevi? Prendere appunti non significa solo scrivere cose; è un allenamento attivo per il cervello. Quando ascolti, filtri le informazioni e decidi cosa annotare, stai partecipando a un processo chiamato "codifica". Questo lavoro mentale ti aiuta a conservare le idee chiave, dare priorità a ciò che conta e migliorare la comprensione generale. Quindi, la prossima volta che prendi appunti, ricorda che non stai solo registrando informazioni, ma le stai anche memorizzando!

Le 20 scorciatoie di OneNote per aumentare la produttività

Le scorciatoie da tastiera possono fare un'enorme differenza nel modo in cui usi OneNote e diventare più produttivo. Ecco alcune scorciatoie avanzate di OneNote per semplificare il flusso di lavoro.

Una breve nota per semplificarti le cose:

Il segno più (+) in una scorciatoia indica che è necessario premere più tasti contemporaneamente

Un segno di virgola (,) in una scorciatoia indica che è necessario premere più tasti nell'ordine specificato

Descrizione Scorciatoia Crea una nota rapida Ctrl+Maiusc+M Controlla l'ortografia F7 Apri il thesaurus per la parola attualmente selezionata Maiusc+F7 Visualizza il menu contestuale per l'oggetto attualmente selezionato Shift+F10 o tasto Menu Windows Inserisci un link ipertestuale Ctrl+K Mostra o nascondi le linee di righella nella pagina corrente Ctrl+Maiusc+R Inserisci la data corrente Alt+Maiusc+D Inserisci l'ora corrente Alt+Maiusc+T Riproduci la registrazione audio selezionata Ctrl+Alt+P Interrompi la riproduzione della registrazione audio Ctrl+Alt+S Salta la registrazione audio corrente di 10 secondi in avanti Ctrl+Alt+U Salta indietro di 10 secondi la registrazione audio corrente Ctrl+Alt+Y Inserisci un documento o un file nella pagina corrente Alt+N, F Inserisci un'immagine da un file Alt+N, P Inizia un'equazione matematica o converti il testo selezionato in un'equazione matematica Alt+Segno di uguale Crea una tabella Tasto Tab dopo aver digitato una nuova riga di testo Passa al titolo della pagina e selezionalo Ctrl+Maiusc+T Seleziona il paragrafo corrente e i paragrafi subordinati Ctrl+Maiusc+Trattino Espandi tutti i livelli di una struttura Alt+Maiusc+0 Abilita o disabilita la visualizzazione a pagina intera F11 Concentrati sulla scheda della pagina corrente Ctrl+Alt+G Vai alla pagina precedente o successiva nella sezione Ctrl+Pagina su, Ctrl+Pagina giù

Limiti dell'utilizzo di OneNote

OneNote è ricco di funzionalità/funzioni preziose, ma può essere limitante. Ecco alcuni ostacoli comuni che potresti incontrare:

🔄 Problemi di sincronizzazione: Poiché OneNote si basa su OneDrive, la sincronizzazione può essere lenta o instabile, causando la perdita di note o versioni obsolete (soprattutto se si passa spesso da un dispositivo all'altro)

🔌 Compatibilità limitata: OneNote non sempre funziona bene con altri strumenti, rendendo un po' complicato esportare note o collaborare al di fuori dell'ecosistema Microsoft

🎨 Formattazione di base : rispetto a Word o ai documenti ClickUp, le opzioni di formattazione di OneNote sono piuttosto essenziali, il che non è l'ideale se ami documenti curati e ricchi dal punto di vista visivo

📜 Scorrimento infinito: gli elenchi lunghi possono trasformarsi rapidamente in una maratona di scorrimento, senza un modo rapido per passare da una sezione all'altra o trovare rapidamente ciò che ti serve

Scorciatoie bonus: Per individuare rapidamente un'attività Outlook senza data in OneNote, premi Ctrl + E, digita "attività Outlook con data" e premi Invio per filtrare le attività senza una scadenza impostata

Per passare a un blocco appunti diverso nella barra di navigazione, premi Ctrl+G. Quindi utilizza la chiave freccia giù o su per navigare tra le sezioni oppure utilizza la chiave Tab per selezionare un blocco appunti diverso, quindi premi Invio

Per tornare alla pagina precedente, premi il tasto Alt+freccia sinistra

⚙️Bonus: Scorciatoie di Word utili per facilitare la digitazione su Microsoft

Scopri ClickUp: la migliore alternativa a OneNote

ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, è una piattaforma di produttività all-in-one che semplifica il flusso di lavoro e riunisce dati, documentazione e conversazioni in un unico posto.

Dalla gestione di progetti, attività e documenti alla collaborazione con il tuo team, offre una suite completa di strumenti che ti aiutano a rimanere organizzato ed efficiente.

Diamo un'occhiata ad alcuni modi per iniziare con ClickUp. 👀

Semplifica la documentazione con ClickUp Docs

Hai mai preso appunti in un'app, gestito attività in un'altra e poi passato un'eternità a passare da una all'altra? ClickUp Docs aiuta a eliminare la perdita di produttività dovuta al cambio di contesto, conservando le tue idee, le note e gli elementi di azione in un unico posto.

Usa la ricca formattazione di ClickUp Doc per prendere appunti in modo coinvolgente

Hai avuto un'idea brillante durante una riunione? Evidenziala, convertila in un'attività e assegnala a un collega senza uscire dal documento.

A differenza di OneNote, dove le note sono isolate, i documenti di ClickUp si collegano direttamente ai tuoi progetti e alle tue attività. Hai bisogno di fare riferimento alle note di una riunione mentre lavori su un'attività? È tutto lì (non è necessario passare da una scheda all'altra).

Con i comandi slash, puoi aggiungere tabelle, banner, colonne o persino blocchi di codice con evidenziazione della sintassi per la documentazione tecnica. Vuoi rendere le tue note più accattivanti? Incorpora video, immagini e collegamenti per un'esperienza più ricca e interattiva

📌 Suggerimento per la produttività: migliora la tua efficienza in ClickUp abilitando le scorciatoie da tastiera! Vai nell'angolo in alto a destra, clicca sul tuo avatar personale e seleziona Impostazioni. Scorri verso il basso fino alla sezione Preferenze e abilita Scorciatoie da tastiera per velocizzare immediatamente la navigazione.

Ecco un foglio di riferimento con le scorciatoie per i documenti ClickUp! 🤩

Azione Scorciatoia Mac Scorciatoia Windows Crea un commento dal testo selezionato. Cmd+Maiusc+M Ctrl+Maiusc+M Crea un'attività dal testo selezionato. Cmd+Opzione+T Ctrl+Alt+T Evidenzia un blocco di testo selezionato. Cmd+Maiusc+H Ctrl+Maiusc+H Duplica un blocco di testo. Cmd+D Ctrl+D Allinea il testo a destra o a sinistra Cmd+Maiusc+R Ctrl+Maiusc+R Allinea il testo al centro Cmd+Maiusc+E Ctrl+Maiusc+E Usa il codice in linea Cmd+Maiusc+C Ctrl+Maiusc+C Crea un elenco puntato Cmd+Maiusc+9 Ctrl+Maiusc+9 Crea una lista di controllo Cmd+Maiusc+8 Ctrl+Maiusc+8 Crea un elenco numerato Cmd+Maiusc+7 Ctrl+ Maiusc+7 Sposta uno o più blocchi di contenuto Opzione+freccia su o giù Alt+freccia su o giù

Gestisci note e liste di controllo nel blocco note ClickUp

Ti è mai capitato di annotare un'idea e poi dimenticare dove l'hai scritto? Il blocco note ClickUp ti assicura che non succederà mai più.

Prendi appunti e trasforma le voci in attività tracciabili con il blocco note di ClickUp

Che tu stia facendo brainstorming, annotando promemoria o mappando un progetto, questo strumento mantiene tutto organizzato.

Ecco come fare:

📝 Note veloci, nessuna confusione : ottieni la semplicità di un blocco note con la potenza di un gestore delle attività. Usa intestazioni, elenchi puntati e codici colore per mantenere le tue note strutturate e facili da scansionare

✅ Trasforma le note in attività all'istante : stai prendendo appunti durante una riunione? Man mano che compaiono gli elementi da fare, convertili al volo in attività, assegnali ai colleghi e imposta le scadenze: non dovrai più copiare e incollare in un altro strumento in un secondo momento

🔄 Trascina, rilascia e organizza con facilità: crea liste di controllo interattive, riordina le attività e annida le attività secondarie per una struttura migliore. Che si tratti di una lista della spesa o di una suddivisione completa di un progetto, questa app per prendere appunti ti consente di avere tutto sotto controllo

Ecco alcune scorciatoie di testo che puoi utilizzare su Blocco note e Documenti!

Azione Tasto di scelta rapida per Mac Tasto di scelta rapida per Windows @menziona una persona @ @ @menziona un'attività @@ @@ @menziona un documento @@@ @@@ FrecceInserisci frecce a sinistra, a destra e bidirezionali nel testo -><-<-> -><-<-> Blocco codiceSeleziona tutti i caratteri in un blocco codice Cmd+A Ctrl+A CommentaModifica il tuo commento più recente Freccia su Freccia su Emoji :nomeDell'emoji :nomeDell'emoji Link ipertestualeLink ipertestuale con evidenziazione del testo Cmd+K Ctrl+K

💡Suggerimento per utenti esperti: Vuoi vedere tutte le scorciatoie disponibili in un unico posto? Fai clic sul tuo avatar personale e seleziona Scorciatoie da tastiera. Da lì, puoi esplorare diverse categorie a sinistra per trovare le scorciatoie più utili per il tuo flusso di lavoro. Padroneggiare queste scorciatoie ti aiuterà a risparmiare tempo e a rimanere concentrato.

Ottieni un assistente di scrittura basato sull'IA con ClickUp AI Notetaker e ClickUp Brain

ClickUp AI Notetaker

Prendere appunti diventa 10 volte più potente con ClickUp AI Notetaker, uno strumento creato per trasformare il caos dopo le riunioni in informazioni chiare e utilizzabili.

Ottieni riepiloghi/riassunti automatici delle riunioni con ClickUp AI Notetaker

Ecco come può aiutarti:

✅ Assicura che ogni decisione presa venga acquisita e possa essere condivisa facilmente con chiunque, indipendentemente dal fatto che fosse presente o meno nella stanza

📝 Acquisisci elementi di azione e assegnali alle persone giuste

🔗 Collega ogni discussione alle attività e ai file pertinenti, fornendo il contesto completo, in modo che il tuo team possa andare avanti senza dover riprendere in mano il passato

ClickUp Brain

ClickUp Brain migliora la presa di appunti con la potenza dell'IA. È in grado di generare istantaneamente riepiloghi/riassunti strutturati da pensieri sparsi, trasformando idee grezze in note ben organizzate.

📌 Alcuni prompt da provare: Trasforma la trascrizione di questa riunione in un riepilogo strutturato con attività e scadenze

Estrai le informazioni più importanti da questa sessione di brainstorming

Organizza queste note sparse in categorie per facilitarne la consultazione

Crea una lista di controllo basata su queste note per una facile esecuzione

Identifica le attività da questo piano di progetto e assegnale alle persone giuste

Automatizza attività come la scrittura, la generazione di idee, il riepilogo/riassunto e la modifica con ClickUp Brain

Inoltre, le sue capacità di trascrizione consentono di convertire le discussioni in testo ricercabile, rendendolo perfetto per riunioni online e sessioni di brainstorming.

Offre anche suggerimenti di modifica in tempo reale per correggere la grammatica, migliorare la chiarezza e perfezionare la scrittura al volo. Che tu stia redigendo relazioni, post di blog o documenti interni, ClickUp Brain garantisce un flusso fluido delle tue parole.

🧠 Curiosità: Il Rinascimento ha segnato un cambiamento significativo nelle pratiche di presa di appunti. Con l'invenzione della stampa da parte di Johannes Gutenberg nel XV secolo, è stato possibile produrre libri in serie. Con l'aumentare dell'accessibilità dei libri, le persone hanno iniziato ad annotare e marginalizzare i testi per catturare i propri pensieri e le proprie intuizioni. Queste note scritte a mano, note come "marginalia", sono diventate una forma di presa di appunti

Scegli l'app degna di nota: ClickUp

Ora che hai usufruito di queste scorciatoie di OneNote, sei sulla buona strada per padroneggiare le tue note. Tuttavia, se hai bisogno di qualcosa di più robusto per gestire progetti, monitorare attività e collaborare con i team mentre documenti tutto, ClickUp è la soluzione giusta per te.

ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, offre una suite di strumenti per mantenere l'efficienza.

Con ClickUp Docs, puoi creare e collaborare su documenti mantenendoli connessi al tuo lavoro. ClickUp Brain aiuta a organizzare idee sparse in un piano chiaro, mentre ClickUp Notepad assicura che i tuoi pensieri veloci non vadano persi nel caos.

Con ClickUp, puoi dedicare meno tempo al passaggio da uno strumento all'altro e più tempo al completamento delle attività. Iscriviti gratis a ClickUp oggi stesso! ✅