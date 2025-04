Come avviare un gruppo di risorse per i dipendenti che abbia successo

I dipendenti prosperano quando hanno uno spazio per connettersi, promuovere il cambiamento e crescere insieme.

Questo è esattamente ciò che offrono i gruppi di risorse per i dipendenti (ERG): una piattaforma per l'appartenenza, lo sviluppo professionale e l'impatto sul posto di lavoro. Ma sapere come avviare un gruppo di risorse per i dipendenti che duri nel tempo richiede molto più che buone intenzioni.

Dalla definizione di uno scopo chiaro all'ottenimento del supporto della leadership, ogni passaggio ha un ruolo importante nel rendere il tuo ERG sostenibile ed efficace. Questa guida illustra tutto ciò che serve per creare un ERG che non sia solo esistente, ma che prosperi.

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi Creare un gruppo di risorse per i dipendenti (ERG) che abbia un impatto reale richiede strategia, leadership e impegno a lungo termine. Ecco come farlo nel modo giusto: Definisci uno scopo chiaro identificando le esigenze dei dipendenti e allineandoti agli obiettivi aziendali per garantire la rilevanza a lungo termine

Assicurati il patrocinio dei dirigenti per ottenere visibilità, finanziamenti e assistenza da parte della leadership per un sostegno organizzativo più forte

Crea un team di leadership strutturato con ruoli definiti per gestire le iniziative, reclutare membri e promuovere il coinvolgimento

Mantieni accessibili le conoscenze ERG utilizzando un hub centralizzato per la documentazione, le discussioni passate e l'inserimento di nuovi leader

Adatta ed evolvi le iniziative in base alle tendenze di partecipazione, al feedback e alle informazioni in tempo reale per mantenere alto il livello di coinvolgimento

*misurate l'impatto e dimostrate il valore monitorando la crescita, la partecipazione e i contributi alla politica aziendale e alle iniziative DEI Un ERG ben strutturato non è solo una comunità, ma un catalizzatore per l'inclusione sul posto di lavoro e per un cambiamento significativo.

Che cos'è un gruppo di risorse per i dipendenti (ERG)?

Un gruppo di risorse per i dipendenti (ERG) è un gruppo volontario guidato dai dipendenti progettato per promuovere l'inclusività, la crescita professionale e l'assistenza all'interno di un'organizzazione.

Questi gruppi riuniscono dipendenti con esperienze, interessi o background comuni per creare uno spazio sicuro, promuovere il cambiamento e migliorare l'esperienza dei dipendenti.

Immaginate un'azienda in cui i genitori che lavorano faticano a conciliare la crescita professionale e la cura dei figli. Si forma un ERG per fornire risorse, soluzioni di lavoro flessibili e tutoraggio. Un altro gruppo promuove l'accessibilità, influenzando le politiche per rendere gli uffici e gli strumenti digitali più inclusivi.

Gli ERG non offrono solo supporto, ma promuovono cambiamenti significativi sul posto di lavoro.

Come sono strutturati gli ERG?

La maggior parte degli ERG segue un approccio strutturato per garantire la propria efficacia:

Leader ERG : definisci obiettivi, supervisiona le attività e mantieni il coinvolgimento

Sponsor esecutivo : fornisce finanziamenti, supporto alla leadership e sostegno

Comitato direttivo : assiste nella strategia, nella pianificazione e nell'esecuzione

Membri del gruppo: partecipate a discussioni, eventi e iniziative

Leggi anche: Come definire obiettivi DEI significativi sul lavoro

Perché gli ERG sono importanti?

Le organizzazioni con ERG forti registrano un aumento del coinvolgimento dei dipendenti, della crescita professionale e della fidelizzazione. Questi gruppi fungono da ponte tra i dipendenti e i leader aziendali, garantendo che voci diverse diano forma alla politica aziendale e alla cultura del posto di lavoro.

Quando sono sostenuti dal coinvolgimento dei dirigenti e da obiettivi chiari, gli ERG diventano una forza trainante per la diversità, l'equità e l'inclusione, aiutando sia i dipendenti che le aziende a prosperare.

Per saperne di più: Strategie HR efficaci ed esempi

Vantaggi dei gruppi di risorse per i dipendenti

Un solido gruppo di risorse per i dipendenti (ERG) crea un ambiente di lavoro inclusivo e coinvolgente, supportando al contempo la crescita dei dipendenti e l'esito positivo dell'azienda. Le organizzazioni che investono negli ERG registrano miglioramenti in diversi ambiti.

Maggiore coinvolgimento e fidelizzazione dei dipendenti

I dipendenti si sentono più connessi quando hanno uno spazio sicuro in cui condividere esperienze e promuovere il cambiamento. Gli ERG migliorano la fidelizzazione dei dipendenti favorendo un senso di appartenenza e inclusione.

Crescita professionale e sviluppo della leadership

Gli ERG offrono accesso a programmi di mentoring, formazione sulla leadership e opportunità di networking. Molti leader ERG acquisiscono esperienza pratica nella gestione organizzando eventi e guidando iniziative.

Per saperne di più: Come implementare con esito positivo la formazione DEI sul posto di lavoro

Una connessione più forte tra dipendenti e leadership

Gli ERG creano canali di comunicazione diretta tra i dipendenti e i dirigenti dell'azienda. Un sponsor esecutivo aiuta ad allineare gli obiettivi dell'ERG alle priorità aziendali, garantendo un impatto reale sull'organizzazione.

Un luogo di lavoro che promuove il cambiamento

Gli ERG danno forma alla politica aziendale, migliorano i benefit e forniscono assistenza ai gruppi sottorappresentati. Molte organizzazioni registrano cambiamenti positivi nelle pratiche di assunzione, nell'accessibilità sul posto di lavoro e nelle opportunità di sviluppo professionale.

Impatto oltre il luogo di lavoro

Gli ERG collaborano con la comunità locale, ospitano eventi ERG e supportano gruppi di affinità. La loro influenza si estende oltre l'organizzazione, rafforzando la responsabilità aziendale e l'impatto sociale.

Leggi anche: Come combattere l'isolamento sul posto di lavoro?

Con la struttura e il supporto giusti, gli ERG diventano potenti motori di cambiamento. Ma quali tipi di ERG esistono e come soddisfano le diverse esigenze dei dipendenti?

Tipi di gruppi di risorse per i dipendenti

I diversi ERG hanno scopi diversi, a seconda degli obiettivi dell'azienda e delle esigenze dei dipendenti. Alcuni si concentrano sulla crescita professionale, mentre altri promuovono il coinvolgimento dei dipendenti e l'inclusività sul posto di lavoro.

1. ERG basati sull'identità

Questi gruppi offrono assistenza alle minoranze promuovendo uno spazio sicuro e sostenendo pari opportunità. Molte aziende hanno:

Gruppi di affinità per donne, dipendenti LGBTQ+ e minoranze razziali o etniche

Reti per genitori che lavorano, veterani o dipendenti con disabilità

Gruppi incentrati sulla diversità religiosa o culturale

2. Sviluppo professionale ERG

I dipendenti alla ricerca di programmi di mentoring e avanzamento di carriera spesso aderiscono a ERG incentrati sulla crescita professionale. Questi gruppi:

Offri workshop per lo sviluppo delle competenze e formazione sulla leadership

Metti in contatto i dipendenti con i dirigenti senior per un tutoraggio professionale

Assistenza alla mobilità interna e al networking tra i reparti

👀 Lo sapevate? I mentori vengono promossi sei volte più spesso e i loro allievi cinque volte più spesso rispetto a chi non partecipa a programmi di mentoring, il che evidenzia i vantaggi in termini di avanzamento di carriera derivanti dall'essere un mentore.

3. ERG basati sugli interessi

Non tutti gli ERG si concentrano sull'identità o sulla crescita professionale. Alcuni riuniscono dipendenti con passioni comuni, come la sostenibilità, la salute mentale o il volontariato nella comunità locale. Questi gruppi stimolano l'interesse dei dipendenti e incoraggiano la collaborazione tra i team.

Per saperne di più: 15 libri sulle risorse umane per professionisti del settore che desiderano far crescere la propria carriera

4. Gruppi di risorse aziendali

Alcuni ERG supportano direttamente la politica aziendale e le decisioni aziendali. Questi gruppi lavorano con sponsor esecutivi e leader aziendali per:

Migliora il coinvolgimento dei clienti attraverso prospettive diverse

Influenzare gli obiettivi aziendali e le iniziative DEI interne

Rafforza le partnership con organizzazioni esterne e gruppi di affinità

Comprendere i diversi tipi di ERG aiuta le organizzazioni e i reparti HR a pianificare e creare programmi inclusivi e di grande impatto. Ma come si avvia un ERG che porta a un cambiamento reale? Analizziamo la questione.

Come avviare un gruppo di risorse per i dipendenti?

Un ERG di successo inizia con un'attenta pianificazione, una leadership forte e un supporto continuo. L'obiettivo è quello di creare un gruppo che non solo favorisca il coinvolgimento dei dipendenti, ma che sia anche in linea con gli obiettivi aziendali e promuova un cambiamento reale.

Segui questi passaggi per avviare un gruppo di risorse per i dipendenti che abbia un impatto:

Passaggio 1: valutare l'interesse e identificare lo scopo

Prima di formare un ERG, è importante raccogliere le opinioni dei dipendenti. Sondaggi, focus group o dati HRIS possono aiutare a determinare ciò di cui i dipendenti hanno più bisogno.

Un ERG ben pianificato dovrebbe:

Assistenza ai gruppi sottorappresentati e crescita professionale

Allineati alla politica aziendale e alle iniziative DEI

Affronta le sfide specifiche che i dipendenti devono affrontare

Per semplificare questo processo, i moduli ClickUp possono aiutarti a raccogliere risposte e organizzare i feedback, garantendo che l'ERG sia costruito sulle reali esigenze dei dipendenti.

Raccogli feedback e approfondimenti rilevanti dai dipendenti utilizzando i moduli ClickUp

Affinché un ERG abbia un impatto duraturo, è necessario il coinvolgimento dei dirigenti. Senza il supporto della leadership, può essere difficile garantire risorse, influenzare le politiche o ottenere visibilità all'interno dell'azienda. Un forte sponsor esecutivo funge da sostenitore, garantendo che l'ERG rimanga sostenibile e in linea con gli obiettivi aziendali.

Contributi chiave di uno sponsor esecutivo:

Visibilità ai livelli dirigenziali : valorizza le iniziative dell'ERG, garantendo che siano riconosciute dai leader aziendali e non messe da parte

Finanziamenti per formazione, eventi e programmi : assistenza per lo sviluppo della carriera, opportunità di networking e programmi di mentoring

Guida strategica: aiuta i leader ERG ad allineare le iniziative con la politica aziendale, il lavoro richiesto in materia di DEI e gli obiettivi aziendali a lungo termine

Leggi anche: Esempi di strategie HR per responsabilizzare i tuoi dipendenti

Una proposta ben documentata aumenta le possibilità di ottenere il supporto dell'organizzazione. Utilizzando i documenti di ClickUp, i leader dell'ERG possono delineare la missione del gruppo, l'impatto previsto e le risorse necessarie in un unico posto centralizzato. Le parti interessate possono utilizzare i documenti per collaborare senza soluzione di continuità, aggiungere commenti e persino assegnare attività direttamente dal documento.

Modifica, personalizza e collabora con facilità su ClickUp Docs

Passaggio 3: Stabilire una struttura di leadership

Un ERG forte ha bisogno di ruoli di leadership chiari per rimanere organizzato ed efficace. Senza responsabilità definite, le iniziative possono perdere direzione e il coinvolgimento può diminuire.

I ruoli chiave all'interno di un ERG includono:

Responsabili ERG : definisci la visione, supervisiona il coinvolgimento e garantisci l'allineamento con gli obiettivi aziendali

Comitato direttivo : si occupa della logistica, organizza gli eventi ERG e gestisce le risorse

Membri del gruppo: partecipa alle discussioni, fai da mentore ai nuovi membri e promuovi iniziative

Poiché l'esito positivo di un ERG dipende da ruoli ben definiti, le attività di ClickUp possono aiutarti ad assegnare le responsabilità, monitorare lo stato di avanzamento e garantire la responsabilità.

Passaggio 4: definire la missione dell'ERG e creare gli obiettivi

Una dichiarazione di intenti ben definita conferisce all'ERG uno scopo e una direzione. Assicura l'allineamento con la politica aziendale, le iniziative DEI e gli obiettivi aziendali, fornendo al contempo chiarezza su chi è il destinatario dell'ERG e su come questo crea impatto.

Una dichiarazione di intenti forte dovrebbe:

Definisci lo scopo dell'ERG : perché esiste e quali sfide affronta?

Allineamento agli obiettivi aziendali : in che modo contribuisce al coinvolgimento dei dipendenti e alla cultura aziendale?

Definisci aspettative chiare: a quali tipi di eventi, discussioni e programmi ERG parteciperanno i membri?

Oltre a una dichiarazione di intenti, l'ERG dovrebbe stabilire obiettivi misurabili per monitorarne lo stato di avanzamento. Questi possono includere:

Reclutamento dei membri : ampliare la partecipazione tra i vari reparti

Organizzazione di programmi di mentoring e workshop sulla leadership : supporto alla crescita professionale

Promuovere politiche aziendali e benefit inclusivi: promuovere cambiamenti significativi sul posto di lavoro

Leggi anche: Come implementare strategie di reclutamento diversificate per reinventare il bacino di talenti

Poiché la definizione degli obiettivi è essenziale per un esito positivo a lungo termine, ClickUp Obiettivi aiuta i leader degli ERG a fissare obiettivi misurabili, monitorare le attività cardine e adeguare le strategie in base allo stato di avanzamento in tempo reale.

Imposta, monitora e raggiungi le tue attività cardine con ClickUp Obiettivi

Passaggio 5: pianificare un evento di lancio e promuovere l'ERG

Un evento di lancio ben organizzato genera entusiasmo, incoraggia i membri a partecipare e dà il tono alle iniziative dell'ERG. È la prima occasione per presentare ai dipendenti la missione, la leadership e le attività future dell'ERG.

Un evento di avvio di successo dovrebbe:

Presentare la missione e il team dirigenziale dell'ERG : definire chiaramente lo scopo dell'ERG e chi guida il gruppo

Descrivi le iniziative imminenti e le opportunità di coinvolgimento : presenta le attività ERG pianificate, gli eventi di networking e i programmi di mentoring

Offri ai dipendenti un modo semplice per iscriversi: metti a disposizione link di iscrizione, codici QR o moduli per partecipare immediatamente

Promuovere l'evento attraverso canali di comunicazione interni, come email aziendali, Slack e assemblee, garantisce un'elevata visibilità. Per gestire la logistica degli eventi, la vista Calendario di ClickUp aiuta i leader ERG a pianificare riunioni, inviare promemoria automatici e monitorare le presenze senza sforzo. Poiché integra TUTTI i calendari, non dovrai mai preoccuparti di perdere un evento o di avere doppie prenotazioni.

Assegna fasce orarie dedicate alle tue attività utilizzando la visualizzazione Calendario di ClickUp

Passaggio 6: coinvolgi i membri e promuovi la comunità

L'esito positivo di un ERG dipende dalla partecipazione e dall'impegno costanti. Senza un'interazione costante, l'entusiasmo può affievolirsi e lo slancio può rallentare.

Per mantenere il coinvolgimento dei membri è necessario creare un senso di appartenenza, fornire risorse preziose e garantire opportunità di collaborazione.

Modi efficaci per mantenere l'impegno:

Check-in mensili o riunioni con tutto il personale : punti di contatto regolari aiutano a valutare lo stato di avanzamento, affrontare le preoccupazioni e mantenere allineati i membri

Eventi ERG come tavole rotonde, networking e sessioni sulla leadership : offrono opportunità di sviluppo professionale e rafforzano le connessioni tra i membri

Spazi dedicati ai dipendenti per condividere esperienze e discutere della crescita professionale: incoraggiare conversazioni aperte favorisce un'esperienza dei dipendenti più forte e un senso di comunità

Poiché la comunicazione è fondamentale, la chat di ClickUp aiuta i leader degli ERG a mantenere attive le discussioni, condividere aggiornamenti e garantire che i membri rimangano connessi, anche tra una riunione e l'altra.

Collabora con i membri del team in tempo reale utilizzando la chat di ClickUp

Passaggio 7: monitorare lo stato di avanzamento e migliorare continuamente

Affinché un ERG continui ad avere un impatto, deve evolversi in base ai livelli di coinvolgimento, al feedback della leadership e ai cambiamenti della politica aziendale. Una valutazione regolare aiuta a perfezionare le strategie, garantendo che l'ERG soddisfi le esigenze dei dipendenti e gli obiettivi aziendali.

Indicatori chiave di prestazione (KPI) da monitorare:

Crescita del numero di membri del gruppo e partecipazione attiva : monitorare la partecipazione agli eventi e alle riunioni dell'ERG aiuta a misurare il coinvolgimento

Influenza dell'ERG sulla politica aziendale e sulle strategie DEI : il monitoraggio dei miglioramenti sul posto di lavoro collegati alle iniziative dell'ERG evidenzia l'efficacia del gruppo

Feedback dei dipendenti sull'efficacia dell'ERG: raccogliere le opinioni dei membri garantisce che l'ERG rimanga pertinente e vantaggioso

Per semplificare le valutazioni, ClickUp Dashboards fornisce ai leader ERG dati in tempo reale sulle tendenze di partecipazione, i risultati delle riunioni e l'impatto complessivo dell'ERG, consentendo un miglioramento continuo e un esito positivo a lungo termine.

Ottieni informazioni in tempo reale con i dashboard di ClickUp

Con la struttura giusta, un ERG può creare un impatto duraturo. Ma mantenere lo slancio è altrettanto importante: scopriamo come far prosperare un ERG.

Come sostenere e far crescere l'ERG?

Creare un ERG è solo il primo passaggio. Per mantenerne l'impatto sono necessari una leadership strategica, conoscenze accessibili e un'evoluzione continua basata sul coinvolgimento dei dipendenti.

Rafforzare la leadership e la condivisione delle conoscenze

Coinvolgi attivamente la leadership

Il supporto continuo da parte dei sponsor esecutivi e dei leader aziendali garantisce che gli ERG rimangano allineati agli obiettivi aziendali e ricevano le risorse necessarie. Controlli regolari con la leadership aiutano a rafforzare l'impatto dell'ERG.

Crea un hub centralizzato di conoscenze

Per evitare la perdita di informazioni durante la transizione dei leader ERG, tutti i documenti essenziali devono essere facilmente accessibili. Il sistema di gestione delle conoscenze ClickUp funge da unica fonte di verità, archiviando:

La dichiarazione di intenti e gli obiettivi dell'ERG

Note delle riunioni precedenti, decisioni e report

Dettagli sulla pianificazione dell'evento e approfondimenti sulla partecipazione

Questa struttura garantisce che i nuovi responsabili ERG possano integrarsi rapidamente e continuare il loro lavoro senza interruzioni.

Per saperne di più sulla gestione delle conoscenze con ClickUp, dai un'occhiata qui 👇

Evolvi e misura l'impatto

Adatta le iniziative in base alle informazioni raccolte sul coinvolgimento dei dipendenti

I programmi ERG dovrebbero riflettere le esigenze dei dipendenti, non le supposizioni. ClickUp Brain fornisce approfondimenti basati sull'IA per analizzare le tendenze di partecipazione e suggerire ottimizzazioni, aiutando i leader ERG a perfezionare eventi, discussioni e allocazione delle risorse.

Analizza ed estrai informazioni utili dalle attività in modo efficiente con ClickUp Brain

Ampliate la vostra portata e dimostrate il vostro valore

Affinché gli ERG possano crescere, devono reclutare membri, promuovere programmi di mentoring e collaborare con altri gruppi. Il monitoraggio dei contributi degli ERG alla politica aziendale e alla cultura del posto di lavoro aiuta a dimostrare l'impatto a lungo termine.

Metriche chiave da misurare:

Crescita del numero di membri del gruppo e dei livelli di partecipazione

Influenza sugli obiettivi aziendali e sulle iniziative DEI

Feedback dei dipendenti e tendenze relative al coinvolgimento

Per saperne di più: Come creare una cultura aziendale inclusiva?

Un ERG ben supportato rimane una forza duratura per l'inclusività e l'impegno. Ma quali sono le sfide che gli ERG devono affrontare e come possono superarle? Esploriamo insieme.

Sfide e come superarle

Gli ERG generano cambiamenti significativi, ma mantenerli attivi comporta sfide concrete. Tra gli ostacoli più comuni figurano il burnout, la mancanza di partecipazione e una visione a lungo termine poco chiara.

Affrontare questi aspetti sin dall'inizio aiuta gli ERG a mantenere la loro efficacia.

Affaticamento della leadership e partecipazione incostante

Molti ERG iniziano con slancio, ma perdono momentum quando i leader si sentono sovraccarichi o i membri si disimpegnano.

Soluzioni:

Ruota i ruoli di leadership per prevenire il burnout e portare idee nuove

Crea piani di successione strutturati in modo che i nuovi leader ERG possano subentrare senza intoppi

Introduci livelli di partecipazione flessibili per consentire ai dipendenti di impegnarsi in base alle loro diverse capacità

Mancanza di visibilità e risultati misurabili

Senza una chiara visibilità, gli ERG rischiano di essere sottovalutati o considerati gruppi sociali informali.

Per costruire credibilità:

Collega le iniziative ERG agli obiettivi aziendali per dimostrare il valore a lungo termine

Monitorate le tendenze di coinvolgimento per mostrare la crescita e l'efficacia

Riferisci regolarmente i risultati ottenuti alla dirigenza per mantenere il coinvolgimento dei dirigenti

Leggi anche: I migliori esempi di obiettivi SMART per i professionisti delle risorse umane

Bilanciare il lavoro richiesto dall'ERG con le priorità aziendali

Gli ERG dovrebbero migliorare la cultura sul posto di lavoro senza entrare in conflitto con le operazioni aziendali quotidiane.

Modi per mantenere l'equilibrio:

Integra le attività ERG nelle iniziative aziendali esistenti per allineare il lavoro richiesto

Incoraggiate la leadership a riconoscere i contributi degli ERG nelle valutazioni delle prestazioni

Stabilisci linee guida chiare sull'impegno in termini di tempo per garantire che la partecipazione rimanga sostenibile

Gli ERG che riconoscono queste sfide e si adattano in modo proattivo costruiranno una presenza duratura. Ora mettiamo tutto insieme.

Per saperne di più: 10 sfide e soluzioni per i team delle risorse umane

Creare un ERG duraturo

Un solido gruppo di risorse per i dipendenti è molto più di un'iniziativa a breve termine. È una forza trainante per l'inclusione, la crescita e l'impegno. Gli ERG più efficaci si adattano, si evolvono e rimangono in linea con le esigenze dei dipendenti e gli obiettivi aziendali.

Promuovendo una missione chiara, il supporto della leadership e una cultura di partecipazione continua, il tuo ERG può creare un cambiamento duraturo sul posto di lavoro. Che tu stia lanciando un nuovo ERG o rafforzando uno esistente, avere gli strumenti giusti fa la differenza.

Sei pronto a portare la gestione degli ERG a un livello superiore?

