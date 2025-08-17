I 10 migliori appunti IA per Google Meet nel 2025

A metà della tua chiamata Google Meet, senti: "Aspetta, qual era l'elemento da fare?" Scorrere rapidamente la chat non aiuta e nessuno sembra aver preso appunti adeguati. Ora sei bloccato a mettere insieme i pezzi invece di andare avanti.

Gli strumenti di presa appunti IA per Google Meet ti evitano il caos e ti aiutano a tenere sotto controllo le riunioni. Catturano tutto, dai punti chiave alle decisioni, agli elementi da mettere in azione, così non devi farlo tu.

Diamo un'occhiata ai migliori per rendere le tue riunioni produttive e prendere appunti senza sforzo. 🧑‍💻

Cosa cercare in un app per prendere appunti con IA per Google Meet?

Un buon appunti dovrebbe rendere le riunioni più produttive, non creare lavoro extra. La scelta di quello giusto dipende da come gestisci le riunioni e dal tipo di appunti di cui hai bisogno.

Ecco alcune funzionalità chiave da cercare in uno strumento di IA per prendere appunti durante le riunioni:

Accuratezza nella trascrizione: Cattura chiaramente le conversazioni e riduce al minimo gli errori

Identificazione dei relatori: distingue i partecipanti alla riunione per organizzare le note

Funzionalità di riepilogo/riassunto: evidenzia i punti chiave e gli elementi su cui intervenire per un rapido riferimento nelle riunioni future

Impostazioni di personalizzazione: consente di personalizzare la formattazione, i riepiloghi/riassunti e l'assegnazione di tag alle parole chiave

Funzionalità di esportazione e condivisione: salva le note e i riassunti delle riunioni in vari formati per facilitare la collaborazione

Sicurezza e privacy: protegge i dati sensibili delle riunioni tramite crittografia e misure di conformità

🔍 Lo sapevi? Google Meet era un tempo accessibile solo su invito. Nel 2017, si chiamava "Google Hangouts Meet" ed era disponibile solo per gli utenti G Suite. Solo nel 2020 Google lo ha reso gratuito per tutti, giusto in tempo per il boom del lavoro da remoto.

In breve: i 10 migliori appunti IA per Google Meet

Non sai quale strumento si adatta meglio al tuo flusso di lavoro? Ecco una breve panoramica dei migliori strumenti di IA per prendere appunti su Google Meet, i loro punti di forza e a chi sono destinati:

Strumento Funzionalità/funzioni chiave Ideale per Prezzi ClickUp – Appunti IA con integrazione di attività + documenti – Estrazione di elementi di azione – Flussi di lavoro automatici dalla riunione all'azione Team di progetto che necessitano di flussi di lavoro completi dalle riunioni all'azione Gratis per sempre; personalizzazione disponibile per le aziende Gemini – Integrazione nativa con Google Workspace – Sincronizzazione diretta con Documenti Google – Supporto multilingue per team globali Teams integrati in Google Workspace che necessitano di una presa di appunti e un'integrazione senza interruzioni Esclusivo per Google Workspace Enterprise; prezzi personalizzati Tactiq – Supporto multipiattaforma (Meet, Zoom, Teams) – Tag per trascrizioni in tempo reale – Supporto multipiattaforma per team Monitoraggio delle discussioni di team multipiattaforma su più piattaforme di riunioni video Gratis; Pro: 12 $/mese per utente; Team: 20 $/mese per utente tl;dv – Evidenziazioni con indicazione dell'ora – Follow-up basati sull'IA – Evidenziazioni video per i team commerciali Team commerciali e di assistenza clienti che necessitano di rapidi video con punti salienti e monitoraggio degli elementi su cui intervenire Gratis; Pro: 29 $/mese per utente; Business: 98 $/mese per utente Scribbl – Note pronte per lo studio – Generatore di quiz/domande – Trascrizioni con indicazione temporale per l'istruzione Docenti e team di formazione che necessitano di note delle riunioni convertibili in materiali di studio Gratis; Pro: 20 $ al mese per utente; Team: prezzi personalizzati (fatturati annualmente) Bluedot – Estrazione di frammenti di codice – Tagging delle decisioni tecniche – Integrazioni per il project management Team tecnici e di ingegneria che hanno bisogno di monitorare le discussioni su codici e architetture Gratis; Basic: 18 $/mese per utente; Pro: 25 $/mese per utente Leggi IA – Riepiloghi rapidi delle riunioni – Reel dei momenti salienti – Categorizzazione degli elementi da intraprendere Team che necessitano di riepiloghi delle riunioni rapidi e comprensibili e del monitoraggio degli elementi da intraprendere Gratis; Pro: 19,75 $ al mese per utente; Enterprise: 29,75 $ al mese per utente Otter. ai – Trascrizione multilingue – Collaborazione in tempo reale – Identificazione dei parlanti Team ibridi e globali che necessitano di supporto multilingue per riunioni con collaborazione in tempo reale Gratis; Pro: 16,99 $/mese per utente; Business: 30 $/mese per utente MeetGeek – Analisi dell'efficacia delle riunioni – Monitoraggio del sentiment – Riepiloghi/riassunti specifici per ruolo Team basati sui dati che ottimizzano la cultura delle riunioni e il monitoraggio delle interazioni con i clienti Gratis; Pro: 19 $/mese per utente; Business: 39 $/mese per utente; Enterprise: 59 $/mese per utente Fathom – Monitoraggio delle relazioni con i client – Mappatura automatica dei risultati finali – Monitoraggio della cronologia delle interazioni Team a contatto con i clienti (società di consulenza, agenzie) che necessitano di cronologie dettagliate delle interazioni con i clienti Gratis; Premium: 19 $/mese per utente; Team Edition: 29 $/mese per utente; Team Edition Pro: 39 $/mese per utente

I 10 migliori appunti IA per Google Meet

Non mancano certo le app di IA per prendere appunti su Google Meet, ma non tutte svolgono bene il loro lavoro. Alcune hanno problemi di accuratezza, mentre altre rendono la condivisione o l'organizzazione delle note più complicata del necessario.

Ecco dieci opzioni disponibili per risparmiarti la fatica di provarle tutte. 🙌🏼

1. ClickUp (ideale per prendere appunti durante le riunioni con IA e gestire il flusso di lavoro)

Il lavoro oggi è compromesso.

Progetti, conoscenze e conversazioni sono sparsi su strumenti scollegati, rallentando il lavoro dei team. ClickUp risolve questo problema con l'app tutto per il lavoro, che combina project management, documentazione e comunicazione in un unico posto, alimentata dall'IA per aiutare i team a muoversi più velocemente.

Le riunioni non devono essere un caos di note perse, elementi d'azione mancati e follow-up infiniti. ClickUp collega i punti, trasformando le conversazioni in risultati senza lavoro richiesto.

ClickUp AI Notetaker

Lascia che ClickUp AI Notetaker gestisca le note delle riunioni mentre tu ti concentri sulla discussione

ClickUp AI Notetaker trascrive automaticamente le conversazioni, genera riepiloghi strutturati ed estrae gli elementi di azione, collegando tutto alle attività e ai documenti.

Un team di marketing che discute la prossima campagna durante una chiamata Google Meet non deve elencare manualmente tutti i risultati attesi. L'IA evidenzia automaticamente i punti chiave, come le scadenze per le creatività pubblicitarie, una nuova idea di slogan e una strategia della concorrenza che vale la pena riesaminare, assegnando i follow-up alle persone giuste.

Converti le discussioni delle riunioni in attività senza passaggi aggiuntivi utilizzando ClickUp AI Notetaker

Ma ClickUp AI Notetaker non si limita alle trascrizioni.

Gli elementi da fare diventano attività di ClickUp, quindi i follow-up non vanno persi. Un team commerciale che negozia un contratto può chiedere a ClickUp di estrarre automaticamente le richieste chiave dei client, come la modifica dei termini di pagamento o l'aggiunta di una clausola specifica, e assegnarle al team legale. In questo modo il lavoro rimane organizzato senza bisogno di un elenco separato di cose da fare.

ClickUp Brain

Inizia a usare ClickUp Brain Ottieni risposte immediate dalle trascrizioni delle riunioni, dalle attività e dalle note con ClickUp Brain

ClickUp Brain rende la ricerca delle informazioni semplicissima. Invece di setacciare le note, i team possono porre domande dirette all'IA, come "Cosa ha richiesto il client nella riunione del mese scorso?" o "Quali erano le preoccupazioni chiave relative al lancio del prodotto?" e ottenere risposte immediate.

Un product manager che si prepara per una chiamata di follow-up può recuperare istantaneamente ogni menzione di una richiesta di funzionalità specifica.

📮ClickUp Insight: il 30% dei lavoratori ritiene che l'automazione potrebbe far loro risparmiare 1-2 ore alla settimana, mentre il 19% stima che potrebbe consentire di usufruire di 3-5 ore in più per un lavoro approfondito e mirato. Anche piccoli risparmi di tempo si sommano: solo due ore recuperate ogni settimana equivalgono a oltre 100 ore all'anno, tempo che potresti dedicare alla creatività, al pensiero strategico o alla crescita personale.

Documenti ClickUp

Tieni traccia di ogni discussione e rendila accessibile utilizzando ClickUp Docs

ClickUp Docs centralizza e organizza tutti i registri delle riunioni in un unico posto. Le trascrizioni e i riepiloghi vengono salvati automaticamente, garantendo che i team non perdano mai conversazioni essenziali.

Un team legale che sta finalizzando un contratto può fare rapidamente riferimento alle negoziazioni passate e taggare sezioni specifiche, facilitando il monitoraggio delle modifiche e delle decisioni nel tempo.

Allo stesso modo, ClickUp Notepad offre uno spazio personale per annotare rapidamente idee prima di trasformarle in attività strutturate. Ad esempio, un designer che sta facendo brainstorming sui miglioramenti da apportare a un sito web può annotare i feedback ricevuti da un client durante una chiamata e perfezionare tali idee in un piano attuabile in un secondo momento.

Funzionalità/funzioni migliori di ClickUp

Sincronizzazione perfetta con Google Meet e Zoom: Registra, trascrivi e Registra, trascrivi e gestisci le riunioni in ClickUp per accedere alle informazioni senza cambiare piattaforma

Trova immediatamente i dettagli chiave: cerca nelle trascrizioni per parola chiave, filtra i relatori e rivedi le discussioni senza riprodurre le registrazioni

Standardizza le note delle riunioni senza sforzo: utilizza utilizza modelli personalizzabili per prendere appunti e strutturare riepiloghi/riassunti delle riunioni, elementi da mettere in azione e punti chiave per garantire la coerenza

Genera riepiloghi/riassunti istantanei: Condensa lunghe riunioni in punti chiave per aiutare i team a mettersi rapidamente al passo

Integra le note con la chat: pubblica riepiloghi generati dall'IA ed elementi di azione direttamente nella pubblica riepiloghi generati dall'IA ed elementi di azione direttamente nella chat di ClickUp per conservare conversazioni e follow-up in un unico posto

Mantieni connesse riunioni e programmi: sincronizza le note delle riunioni con sincronizza le note delle riunioni con ClickUp Visualizza calendario e l'integrazione di ClickUp con Google Calendar per allineare le discussioni con scadenze e priorità

Limiti di ClickUp

Il programma di presa appunti attualmente supporta l'inglese, con opzioni linguistiche limitate per la trascrizione e i riepiloghi/riassunti

Prezzi ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.040 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp

Un utente G2 ha condiviso la sua esperienza con ClickUp:

ClickUp è un software incredibilmente versatile che ha migliorato la mia produttività di almeno 10 volte. Adoro la combinazione di gestione delle attività personali con la gestione delle conoscenze aziendali, le note rapide e l'IA ClickUP Brain è FANTASTICO. È incredibilmente sensibile al contesto e letteralmente un assistente formidabile. Documenti nidificati, gerarchia delle attività, campi personalizzati, filtri avanzati... questa app ha tutto, e non è troppo complicata da configurare e utilizzare. Ha anche utili integrazioni con le piattaforme aziendali standard, il che è fantastico.

ClickUp è un software incredibilmente versatile che ha migliorato la mia produttività di almeno 10 volte. Adoro la combinazione di gestione delle attività personali con la gestione delle conoscenze aziendali, le note rapide e l'IA ClickUP Brain è FANTASTICO. È incredibilmente sensibile al contesto e letteralmente un assistente formidabile. Documenti nidificati, gerarchia delle attività, campi personalizzati, filtri avanzati... questa app ha tutto, e non è troppo complicata da configurare e utilizzare. Ha anche utili integrazioni con le piattaforme aziendali standard, il che è fantastico.

🧠 Curiosità: gli sfondi di Meet una volta avevano... i dinosauri? Quando Google ha introdotto per la prima volta gli sfondi virtuali, una delle prime opzioni era una scena preistorica con dinosauri che vagavano tranquillamente nella giungla. Purtroppo, non sono rimasti a lungo.

2. Gemini (ideale per gli utenti nativi di Google Workspace)

tramite Aggiornamenti di Google Workspace

Google ha aggiunto il suo strumento di presa appunti basato sull'IA, alimentato da Gemini, direttamente in Meet. Questo strumento integrato cattura le tue conversazioni senza bisogno di app o estensioni aggiuntive.

Le note vengono salvate direttamente in Documenti Google, il che è utile se il tuo team utilizza quotidianamente gli strumenti di Google Workspace.

Puoi acquisire elementi su cui intervenire, ottenere riepiloghi/riassunti delle riunioni e collaborare alle note senza uscire dalla finestra di Meet. L'app per prendere appunti supporta anche più lingue, così i team globali possono ottenere riepiloghi/riassunti nella loro lingua preferita.

Funzionalità/funzioni migliori di Gemini

Trasforma le discussioni delle riunioni in elementi di azione che vengono sincronizzati automaticamente con Google Tasks, aiutandoti a monitorare i follow-up nell'area di lavoro

Genera riepiloghi/riassunti personalizzati delle riunioni in più lingue, preservando il contesto originale e le sfumature delle conversazioni

Suddividi discussioni complesse in sezioni organizzate in base agli argomenti, complete di indicatori temporali per facilitare la consultazione e la navigazione

Collabora alle note delle riunioni in tempo reale tramite Documenti Google, consentendo ai membri del team di aggiungere commenti e suggerimenti durante la riunione

Limiti di Gemini

Opzioni di personalizzazione limitate per la formattazione e l'organizzazione delle note

Disponibile solo per gli utenti di Google Workspace Enterprise

Richiede una connessione Internet stabile per l'elaborazione in tempo reale

Nessuna analisi avanzata o approfondimenti sulle riunioni

Prezzi Gemini

Disponibile esclusivamente con i piani Enterprise di Google Workspace; prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni Gemini

G2: 4,4/5 (oltre 160 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Gemini

Una recensione su G2 recita:

Ciò che mi piace di più di Gemini è la sua facilità d'uso combinata con un'interfaccia intuitiva. Consente l'esecuzione rapida di attività complesse ed è adatto sia per utenti principianti che esperti. L'ho trovato particolarmente utile per automatizzare i flussi di lavoro e organizzare le informazioni. L'integrazione con altre piattaforme è semplice e l'assistenza clienti è stata molto reattiva.

Ciò che mi piace di più di Gemini è la sua facilità d'uso combinata con un'interfaccia intuitiva. Consente l'esecuzione rapida di attività complesse ed è adatto sia per utenti principianti che esperti. L'ho trovato particolarmente utile per automatizzare i flussi di lavoro e organizzare le informazioni. L'integrazione con altre piattaforme è semplice e il supporto clienti è stato molto reattivo.

⚙️ Bonus: prova i modelli di programma per riunioni di Documenti Google per strutturare le discussioni, delineare gli argomenti chiave e mantenere le riunioni concentrate e produttive.

3. Tactiq (Ideale per team che utilizzano più piattaforme di riunione)

via Tactiq

Tactiq va oltre Google Meet e funziona su Zoom, Microsoft Teams e altre piattaforme video. Lo strumento rimane silenzioso nel browser, pronto a entrare in azione quando inizi una riunione.

Puoi evidenziare i momenti importanti durante le chiamate facendo clic su un pulsante o utilizzando scorciatoie da tastiera, senza bisogno di digitare freneticamente. I team possono cercare nelle riunioni passate utilizzando tag tematici, rendendo più facile trovare quella conversazione del mese scorso.

La trascrizione in tempo reale è proprio accanto alla finestra della riunione, così puoi scansionare ciò che è stato detto senza interrompere il flusso.

Migliori funzionalità/funzioni di Tactiq

Cerca nelle trascrizioni delle riunioni utilizzando tag tematici e contrassegna i momenti chiave durante le chiamate in diretta senza mettere in pausa o interrompere le conversazioni

Converti i frammenti delle riunioni in attività direttamente in strumenti di project management come Jira, Trello e Asana per un'azione immediata

Accedi alle funzionalità di memoria delle riunioni per richiamare discussioni e decisioni passate su diverse piattaforme video utilizzando una ricerca basata su argomenti

Estrai automaticamente i feedback dei clienti e le richieste di funzionalità in sezioni separate per i team di prodotto e commerciali

Limiti di Tactiq

Il piano Free limita l'accesso alle trascrizioni storiche

La qualità audio influisce notevolmente sulla precisione della trascrizione

Alcune integrazioni richiedono piani di livello superiore

Prezzi Tactiq

Free

Pro: 12 $ al mese per utente

Team: 20 $ al mese per utente

Business: 40 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni Tactiq

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Tactiq

Ecco cosa ha detto un recensore di G2:

Tactiq ti aiuta a registrare e trascrivere riunioni, chiamate, interviste e altro ancora. L'ho usato per tutte le attività sopra elencate. È perfetto per registrare le chiamate con clienti, potenziali clienti e partner. Ti aiuta anche a scrivere email di follow-up ed elenchi di cose da fare. Ti aiuta a scrivere email migliori con i suggerimenti automatici di Tactiq.

Tactiq ti aiuta a registrare e trascrivere riunioni, chiamate, interviste e altro ancora. L'ho usato per tutte le attività sopra elencate. È perfetto per registrare le chiamate con clienti, potenziali clienti e partner. Ti aiuta anche a scrivere email di follow-up ed elenchi di cose da fare. Ti aiuta a scrivere email migliori con i suggerimenti automatici di tactiq.

4. tl;dv (Ideale per team commerciali e di assistenza clienti)

tl;dv si concentra sul rendere più preziose le conversazioni con i clienti. Lo strumento contrassegna con un timestamp i momenti essenziali mentre aggiungi note o reazioni durante le chiamate.

I team commerciali possono ritagliare parti chiave delle riunioni per condividerle con i colleghi o rivederle in un secondo momento. La trascrizione appare accanto alla videochiamata ed è possibile aggiungere tag rapidi per contrassegnare diverse parti della conversazione. La condivisione di frammenti richiede pochi secondi, il che è utile quando è necessario coinvolgere altri membri del team che hanno perso la riunione.

tl;dv migliori funzionalità/funzioni

Crea highlights video istantanei contrassegnando i momenti salienti durante le chiamate e condividendoli direttamente con i team interni o le parti interessate

Tieni traccia del sentiment dei clienti e dei punti chiave della conversazione utilizzando strumenti di conversazione intelligenti basati sull'IA

Crea una libreria ricercabile dei momenti salienti delle riunioni organizzati per argomenti, account o fasi delle trattative per la formazione commerciale

Genera email di follow-up automatiche basate sulle discussioni delle riunioni e sugli elementi da intraprendere con modelli personalizzabili

Estrai automaticamente le menzioni dei concorrenti e le discussioni sui prezzi nel tuo sistema CRM

Limiti tl;dv

L'elaborazione dei video può richiedere tempo per riunioni più lunghe

I piani di livello inferiore prevedono limiti allo spazio di archiviazione delle registrazioni delle riunioni

tl;dv prezzi

Free

Pro: 29 $ al mese per utente

Business: 98 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni tl;dv

G2: 4,7/5 (oltre 330 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di tl;dv

Come afferma un utente G2:

TLDV ha fatto una grande differenza nel modo in cui gestisco le riunioni. Le trascrizioni e i riepiloghi automatici mi fanno risparmiare un sacco di tempo, soprattutto quando ho bisogno di rivedere punti specifici o condividere note con il mio team. Apprezzo anche la possibilità di taggare i momenti chiave e navigare rapidamente attraverso lunghe registrazioni. L'interfaccia è pulita e facile da usare e si integra bene con i miei strumenti esistenti.

TLDV ha fatto una grande differenza nel modo in cui gestisco le riunioni. Le trascrizioni e i riepiloghi automatici mi fanno risparmiare un sacco di tempo, soprattutto quando ho bisogno di rivedere punti specifici o condividere note con il mio team. Apprezzo anche la possibilità di taggare i momenti chiave e navigare rapidamente attraverso lunghe registrazioni. L'interfaccia è pulita e facile da usare e si integra bene con i miei strumenti esistenti.

5. Scribbl (Ideale per la formazione e l'istruzione a distanza)

via Scribbl

Scribbl rivoluziona le note delle riunioni concentrandosi sugli ambienti di apprendimento. Questo strumento organizza automaticamente le note in formati adatti allo studio.

Insegnanti e formatori possono contrassegnare i punti chiave dell'apprendimento durante le sessioni e gli studenti possono aggiungere note senza interrompere il flusso. Le note vengono sincronizzate con i timestamp nella registrazione, in modo da poter tornare esattamente al punto in cui è stata data una spiegazione.

Inoltre, chiunque abbia perso la sessione live può recuperare utilizzando le note strutturate e la combinazione di registrazioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Scribbl

Crea automaticamente guide di studio dalle registrazioni delle riunioni contrassegnando concetti e spiegazioni importanti durante le sessioni live

Passa da una parte all'altra delle riunioni utilizzando una trascrizione interattiva che si collega direttamente ai timestamp dei video

Genera rapidi test di verifica delle conoscenze e domande a quiz basati sugli argomenti discussi per una comprensione immediata da parte degli studenti

Organizza i contenuti delle riunioni in capitoli e sottosezioni che corrispondono alla struttura del tuo corso o ai moduli di formazione

Esporta le note in vari formati, tra cui schede di studio e fogli di riepilogo/riassunto per diversi stili di apprendimento

Limiti di Scribbl

Per gli utenti alle prime armi è prevista una curva di apprendimento

Gli utenti dicono che le funzionalità di collaborazione di gruppo devono essere migliorate

La sua estensione Chrome può entrare in conflitto con altri strumenti

Prezzi di Scribbl

Free

Pro: 20 $ al mese per utente

Team: Prezzi personalizzati (fatturati annualmente)

Valutazioni e recensioni di Scribbl

G2: 4,9/5 (oltre 320 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Scribbl

Una recensione su G2 recita:

Scribbl è semplicemente fantastico. Automatizza attività che prima mi richiedevano ore e le funzionalità di pianificazione e organizzazione dei contenuti sono eccellenti. Adoro la facilità con cui posso connettere tutti i miei account social e far funzionare tutto alla perfezione. Anche i suggerimenti dell'IA per migliorare i miei post sono molto utili: è come avere un assistente digitale. Un'app fantastica, davvero il top!

Scribbl è semplicemente fantastico. Automatizza attività che prima mi richiedevano ore e le funzionalità di pianificazione e organizzazione dei contenuti sono eccellenti. Adoro la facilità con cui posso connettere tutti i miei account social e far funzionare tutto alla perfezione. Anche i suggerimenti dell'IA per migliorare i miei post sono molto utili: è come avere un assistente digitale. Un'app fantastica, davvero il top!

🔍 Lo sapevi? Un sondaggio Dialpad ha rilevato che la maggior parte delle persone trascorre fino a un terzo della propria settimana lavorativa in riunioni. Circa il 46% trascorre meno di quattro ore in riunioni, mentre il 37% tra le 4 e le 12 ore. Un altro 12% partecipa a riunioni che durano dalle 12 alle 20 ore, mentre il 5% trascorre almeno 20 ore in riunioni. È davvero molto tempo dedicato alle discussioni!

6. Bluedot (ideale per riunioni tecniche e team di sviluppatori)

tramite Bluedot

Bluedot si distingue per il modo diverso di gestire le discussioni tecniche. Lo strumento riconosce frammenti di codice, termini tecnici e discussioni sull'architettura nelle tue riunioni.

Gli sviluppatori possono segnalare decisioni tecniche importanti senza perdere la concentrazione. L'IA aiuta a organizzare la documentazione tecnica direttamente dalle discussioni, risparmiando tempo nella fase di stesura.

Le note delle riunioni possono anche collegarsi automaticamente alla documentazione del tuo stack tecnologico e agli strumenti di project management.

Migliori funzionalità/funzioni di Bluedot

Estrai frammenti di codice e decisioni tecniche dalle riunioni direttamente nella tua documentazione di sviluppo

Tagga le decisioni architetturali e collegale automaticamente alla documentazione tecnica esistente nella tua knowledge base

Crea ticket Jira o problemi GitHub direttamente dalle discussioni delle riunioni con il contesto pertinente allegato

Tieni traccia delle discussioni sul debito tecnico e delle priorità di sviluppo in più riunioni del team

Limiti di Bluedot

Destinato principalmente ai team tecnici

Prezzi più elevati rispetto alle app di appunti generiche per Google Meet

Richiede tempo di configurazione per integrazioni personalizzate

Prezzi Bluedot

Free

Base: 18 $ al mese per utente

Pro: 25 $ al mese per utente

Business: 39 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Bluedot

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Bluedot

Una recensione su G2 recita:

La cosa migliore di Bluedot è la sua facilità d'uso e l'interfaccia molto intuitiva. La possibilità di poterlo utilizzare ovunque è un altro aspetto apprezzabile di Bluedot. Il coinvolgimento che offre è di prim'ordine.

La cosa migliore di Bluedot è la sua facilità d'uso e l'interfaccia molto intuitiva. La possibilità di poterlo utilizzare ovunque è un altro aspetto apprezzabile di Bluedot. Il coinvolgimento che offre è di prim'ordine.

🧠 Curiosità: hai mai ricevuto un link Google Meet che durava all'infinito? I link Google Meet tecnicamente non scadono: alcuni sono attivi da anni! Quindi, se clicchi casualmente su un vecchio invito, potresti ritrovarti in una riunione fantasma.

7. Leggi IA (ideale per riassunti rapidi delle riunioni)

tramite Read AI

Leggi L'IA offre una prospettiva diversa sulle note delle riunioni concentrandosi su riepiloghi concisi. Lo strumento suddivide le riunioni di un'ora in punti salienti scansionabili e comprensibili.

A differenza di altri appunti che scaricano tutto in lunghe trascrizioni, Read ti aiuta a cogliere i punti chiave in pochi minuti. I team apprezzano il modo in cui organizza ordinatamente gli elementi di azione e le decisioni in riepiloghi di facile consultazione.

Il vero vantaggio è la sua capacità di catturare quelle discussioni secondarie fondamentali che spesso vanno perse nelle note normali.

Leggi le migliori funzionalità/funzioni dell'IA

Suddividi le lunghe riunioni in riepiloghi rapidi e facilmente comprensibili, conservando il contesto e le sfumature importanti della discussione originale

Contrassegna e classifica gli elementi da agire durante le riunioni in base ai livelli di priorità

Naviga tra le registrazioni delle riunioni utilizzando una struttura generata dall'IA che ti aiuta a passare direttamente ai punti di discussione rilevanti

Crea filmati personalizzati con i momenti salienti delle riunioni selezionando i momenti chiave, perfetti per la condivisione degli aggiornamenti con le parti interessate che hanno perso la chiamata

Leggi i limiti dell'IA

La qualità del riepilogo/riassunto varia a seconda della chiarezza dell'audio

Offre opzioni limitate per l'organizzazione delle note

Gli utenti segnalano che lo strumento offre funzionalità di integrazione molto basilari

Personalizzazione minima per i formati di riepilogo/riassunto

Leggi i prezzi dell'IA

Free

Pro: 19,75 $ al mese per utente

Enterprise: 29,75 $ al mese per utente

Enterprise+: 39,75 $ al mese per utente

Leggi le valutazioni e le recensioni sull'IA

G2: 3,9/5 (oltre 25 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Read IA

Una recensione su G2 recita:

Ciò che mi piace di più di Read è la sua capacità di automatizzare le trascrizioni delle riunioni Zoom. Le trascrizioni in tempo reale e le funzionalità di pianificazione intelligente sono preziose per semplificare la comunicazione e garantire riunioni più efficienti.

Ciò che mi piace di più di Read è la sua capacità di automatizzare le trascrizioni delle riunioni Zoom. Le trascrizioni in tempo reale e le funzionalità di pianificazione intelligente sono preziose per semplificare la comunicazione e garantire riunioni più efficienti.

8. Otter. ai (Ideale per team multilingue e interfunzionali)

Otter. ai offre un approccio unico alle note delle riunioni concentrandosi sulla collaborazione in tempo reale e sull'elaborazione del linguaggio. È ideale per gestire riunioni in cui i partecipanti passano da una lingua all'altra o necessitano di traduzioni istantanee.

I team ibridi traggono particolare vantaggio dalla capacità di questo software per i verbali delle riunioni di distinguere tra i relatori e catturare accuratamente le conversazioni secondarie. Il generatore automatico di riepiloghi/riassunti si adatta a diversi tipi di riunioni, dalle brevi standup alle lunghe sessioni strategiche.

Oltre alla trascrizione di base, Otter. ai aiuta i team a individuare modelli di conversazione e argomenti ricorrenti nelle riunioni, facilitando il monitoraggio dell'evoluzione dei progetti nel tempo.

Otter. ai migliori funzionalità/funzioni

Cattura conversazioni simultanee in più lingue mantenendo l'attribuzione dei relatori e il contesto di ogni thread di discussione

Genera approfondimenti dettagliati sulle riunioni, tra cui la distribuzione dei tempi di parola, la frequenza degli argomenti e i modelli di coinvolgimento

Crea elenchi di vocaboli personalizzati per la terminologia specifica del settore e contrassegna automaticamente questi termini nelle trascrizioni per una documentazione coerente

Trasforma le discussioni delle riunioni in documenti strutturati con la generazione intelligente di schemi

Collega conversazioni correlate tra più riunioni per creare una base di conoscenze completa delle decisioni del team e dell'evoluzione dei progetti

Limiti di Otter.ai

Comporta un uso intensivo del processore durante la trascrizione in tempo reale

Ci sono limiti di spazio di archiviazione per le riunioni più lunghe

L'addestramento del vocabolario personalizzato richiede tempo

Prezzi Otter.ai

Free

Pro: 16,99 $ al mese per utente

Business: 30 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Otter.ai

G2: 4,3/5 (oltre 290 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 90 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Otter. ai

Una recensione su G2 recita:

Adoro i riepiloghi, il fatto che siano modificabili e che io possa utilizzare la barra laterale per creare un'email di follow-up basata sul riepilogo dei dettagli. Mi fa risparmiare TANTO TEMPO. Adoro il fatto che tutte le note siano ricercabili sul sito web e facili da consultare. È facile programmare Otter per partecipare alle mie riunioni all'inizio della settimana. È facile condividere le note con il mio team.

Adoro i riepiloghi, il fatto che siano modificabili e che io possa utilizzare la barra laterale per creare un'email di follow-up basata sul riepilogo dei dettagli. Mi fa risparmiare TANTO TEMPO. Adoro il fatto che tutte le note siano ricercabili sul sito web e facili da consultare. È facile programmare la partecipazione di Otter alle mie riunioni all'inizio della settimana. È facile condividere le note con il mio team.

🧠 Curiosità: il logo originale di Google Meet assomigliava a una fotocamera, ma la gente lo confondeva con YouTube! Google ha quindi deciso di ridisegnarlo con l'icona verde e gialla che conosciamo oggi, per rendere più chiara la distinzione.

9. MeetGeek (Ideale per l'analisi delle riunioni basata sui dati)

via MeetGeek

MeetGeek affronta la documentazione delle riunioni attraverso l'analisi dei dati. Lo strumento va oltre la semplice trascrizione, analizzando le dinamiche della riunione, il coinvolgimento dei partecipanti e i modelli di discussione.

I team possono monitorare l'evoluzione della loro cultura delle riunioni attraverso analisi dettagliate. La piattaforma classifica automaticamente i diversi tipi di riunioni e adatta il proprio stile di presa di appunti di conseguenza. MeetGeek aiuta anche i team a ottimizzare i loro programmi di riunioni identificando i modelli di discussioni produttive rispetto alle digressioni che richiedono molto tempo.

Le migliori funzionalità/funzioni di MeetGeek

Monitora l'efficacia delle riunioni attraverso analisi complete che tengono traccia del coinvolgimento dei partecipanti, del flusso della discussione e dei modelli decisionali

Genera riepiloghi/riassunti delle riunioni specifici per ruolo che evidenziano le informazioni rilevanti per i diversi membri del team

Tieni traccia delle tendenze di interazione dei clienti durante le riunioni utilizzando l'analisi del sentiment e la modellazione degli argomenti per identificare i punti critici comuni e le richieste di funzionalità/funzioni

Automatizza la distribuzione delle informazioni delle riunioni alle parti interessate in base agli argomenti di discussione e ai progetti menzionati

Limiti di MeetGeek

Le sue funzionalità di analisi richiedono un utilizzo costante e a lungo termine

Configurazione complessa per reportistica personalizzata

Opzioni di analisi retrospettiva limitate

Prezzi MeetGeek

Free

Pro: 19 $ al mese per utente

Business: 39 $ al mese per utente

Enterprise: A partire da 59 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di MeetGeek

G2: 4,6/5 (oltre 430 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di MeetGeek

Una recensione su G2 recita:

Adoro potermi concentrare sull'ascolto attento di ciò che dice il cliente, senza dovermi preoccupare di prendere appunti e catturare quante più informazioni possibili, poiché questo viene già fatto per me. È anche molto utile avere un riepilogo/riassunto conciso dei punti da seguire, in modo da poterlo consultare per assicurarsi di aver spuntato tutti i punti necessari quando si ricontatta il cliente al termine della riunione.

Adoro potermi concentrare sull'ascolto attento di ciò che dice il cliente, senza dovermi preoccupare di prendere appunti e catturare quante più informazioni possibili, poiché questo viene già fatto per me. È anche molto utile avere un riepilogo/riassunto conciso dei punti da seguire, in modo da poterlo consultare per assicurarsi di aver spuntato tutti i punti necessari quando si ricontatta il cliente al termine della riunione.

🔍 Lo sapevi? Google Meet nasconde delle sorprese! Digita "/pitchforks" nella chat e lo schermo di tutti si riempirà di piccole emoji a forma di forcone. È un modo divertente per esprimere (finta) indignazione.

10. Fathom (ideale per i team a contatto con i clienti)

via Fathom

Fathom adotta un approccio incentrato sulle relazioni alla documentazione delle riunioni. Lo strumento di IA per riunioni acquisisce e organizza le interazioni con i client, rendendolo prezioso per società di consulenza, agenzie e team di assistenza clienti.

Aiuta a monitorare lo sviluppo delle relazioni nel tempo mantenendo cronologie dettagliate delle interazioni. I team possono accedere rapidamente alle conversazioni e alle decisioni passate senza dover cercare tra infinite registrazioni delle riunioni.

Scopri le migliori funzionalità/funzioni

Crea sequenze complete delle interazioni con i client che combinano note delle riunioni, elementi di azione e attività cardine delle relazioni per una migliore gestione degli account

Estrai automaticamente i requisiti e i feedback dei client dalle conversazioni, mantenendo il contesto e i livelli di priorità per i team di prodotto

Crea schede di valutazione dello stato delle relazioni basate sulle interazioni durante le riunioni, aiutando i team a identificare gli account che richiedono maggiore attenzione

Tieni traccia dell'adempimento degli impegni in più riunioni con diversi client collegando automaticamente le promesse fatte ai risultati effettivi

Comprendi i limiti

Le funzionalità principali dello strumento sono incentrate principalmente sulle interazioni con i client

Offre funzionalità/funzioni limitate per le riunioni interne

Ci vuole tempo per costruire dati significativi sulle relazioni

La configurazione dell'integrazione richiede competenze tecniche

Prezzi Fathom

Free

Premium: 19 $ al mese per utente

Edizione Team: 29 $ al mese per utente

Team Edition Pro: 39 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Fathom

G2: 5/5 (oltre 4.508 recensioni)

Capterra: 5/5 (oltre 630 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Fathom

Una recensione su G2 recita:

Fathom è estremamente facile da usare, molto intuitivo e con una piattaforma molto intuitiva. È il nostro strumento preferito per prendere appunti durante le riunioni, sia in inglese che in spagnolo, e anche dopo aver rivisto gli appunti non ci sono mai errori. Gli elenchi delle cose da fare, la presa di appunti organizzata e la piattaforma molto semplice hanno reso la nostra esperienza con Fathom molto piacevole. Lo consiglio a tutti coloro che penso possano trarne vantaggio.

Fathom è estremamente facile da usare, molto intuitivo e con una piattaforma molto intuitiva. È il nostro strumento preferito per prendere appunti durante le riunioni, sia in inglese che in spagnolo, e anche dopo aver rivisto gli appunti non ci sono mai errori. Gli elenchi delle cose da fare, la presa di appunti organizzata e la piattaforma molto semplice hanno reso la nostra esperienza con Fathom molto piacevole. Lo consiglio a tutti coloro che penso possano trarne vantaggio.

🧠 Curiosità: Leonardo Da Vinci riempì oltre 7.000 pagine di quaderni con schizzi, idee e osservazioni scientifiche. Scriveva persino al contrario per mantenere private le sue note.

Smetti di scarabocchiare, inizia a usare ClickUp

Le riunioni di successo non finiscono con la chiamata. Il giusto appunti IA mantiene tutto organizzato, tiene traccia degli elementi da agire e garantisce che nulla venga trascurato. Cercare tra appunti sparsi diventa un ricordo del passato grazie a riepiloghi/riassunti chiari e trascrizioni ricercabili che rendono il follow-up semplice.

ClickUp fa un ulteriore passaggio. Oltre alle note delle riunioni basate sull'IA, collega le conversazioni con attività, documenti e chat di team, tutto in un unico posto. Ogni riunione diventa un passaggio produttivo, non solo un'altra voce nel tuo calendario.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp! ✅