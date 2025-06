le 10 migliori alternative a Bynder per la gestione delle risorse digitali

Il tuo team è pronto per lanciare una campagna, ma c'è un problema: non riesci a trovare la versione giusta del logo. Dovrebbe essere nel tuo sistema di gestione delle risorse digitali (DAM), ma dopo aver cercato per quello che sembra un'eternità, ti ritrovi invece a scorrere vecchi allegati email.

Ti suona familiare?

Bynder è una scelta DAM molto diffusa, ma non sempre è la soluzione più adatta a tutti i team.

Se stai cercando qualcosa di più intuitivo, con funzionalità di collaborazione migliori o un'opzione più conveniente, esistono numerose alternative a Bynder in grado di migliorare il tuo flusso di lavoro.

Ecco 10 valide opzioni da prendere in considerazione. 🎯

Le migliori alternative a Bynder in sintesi

Dall'auto-tagging intelligente e la categorizzazione intelligente alle integrazioni perfette e alle interfacce intuitive, gli strumenti riportati di seguito sono pensati per i team di marketing, i professionisti creativi e le aziende che desiderano semplificare la gestione delle risorse digitali.

Ecco le 10 migliori alternative a Bynder:

Cos'è Bynder?

Bynder è una piattaforma di gestione delle risorse digitali basata su cloud che centralizza l'archiviazione, l'organizzazione e la distribuzione di contenuti digitali, come immagini, video, documenti e altri file creativi. È progettato per aiutare i team di marketing e altri reparti a collaborare in modo efficiente, semplificare i flussi di lavoro dei contenuti e mantenere la coerenza del marchio su vari canali.

La piattaforma mantiene i tuoi contenuti in linea con il tuo brand e facilmente accessibili per flussi di lavoro di marketing più efficienti. Inoltre, rende la gestione dei contenuti digitali più semplice, veloce e sicura, indipendentemente da dove lavora il tuo team.

🧠 Curiosità: Bynder chiama affettuosamente i membri del proprio team "Byndies". L'azienda celebra regolarmente le attività cardine con storie e ricordi dei dipendenti di lunga data.

Perché scegliere le alternative a Bynder?

Se sei un libero professionista, un piccolo team o una startup con un budget limitato, Bynder potrebbe non essere la soluzione più adatta. È progettato per grandi aziende con esigenze complesse e il prezzo è adeguato. Inoltre, per garantirne il corretto funzionamento è spesso necessario un team IT, il che non è l'ideale se hai bisogno di qualcosa di semplice ed economico.

Ecco alcuni motivi per cui potresti prendere in considerazione delle alternative a Bynder. 💁

Costo elevato: Bynder è costoso per le piccole aziende o i team di piccole dimensioni, rendendo le opzioni alternative più convenienti

Curva di apprendimento ripida: la sua piattaforma ricca di funzionalità richiede un certo tempo per essere appresa e i team senza un background tecnico spesso trovano difficile l'onboarding

Lento con file di grandi dimensioni: Il caricamento e la ricerca di risorse di grandi dimensioni possono essere lenti, causando ritardi quando è necessario un accesso rapido

Navigazione macchinosa: L'interfaccia non è intuitiva e richiede clic aggiuntivi per trovare i file rispetto ad altre soluzioni DAM

📮Approfondimento ClickUp: I team con prestazioni scarse sono 4 volte più propensi a destreggiarsi tra più di 15 strumenti, mentre i team con prestazioni elevate mantengono l'efficienza limitando il proprio kit di strumenti a 9 o meno piattaforme. Ma che ne dici di utilizzare una sola piattaforma? Come app completa per il lavoro, ClickUp riunisce attività, progetti, documenti, wiki, chat e chiamate in un'unica piattaforma, completa di flussi di lavoro basati sull'IA. Sei pronto a lavorare in modo più intelligente? ClickUp funziona per ogni team, rende il lavoro visibile e ti consente di concentrarti su ciò che conta, mentre l'IA si occupa del resto.

📖 Leggi anche: In che modo una gestione efficace delle risorse IT può aiutare la tua azienda?

🧠 Curiosità: Il concetto di gestione delle risorse digitali è nato alla fine degli anni '80, quando le aziende avevano bisogno di un modo per organizzare e recuperare grandi volumi di file digitali. I primi sistemi erano semplici database utilizzati dagli editori cartacei.

Le 10 migliori alternative a Bynder da utilizzare

Bynder è un solido strumento di gestione delle risorse digitali, ma non è adatto a tutti. Fortunatamente, esistono molte potenti alternative a Bynder che offrono una migliore collaborazione, automazione e soluzioni convenienti.

Iniziamo! 💪

1. ClickUp (il migliore per produttività all-in-one e DAM)

I dipendenti trascorrono il 60% del loro tempo alla ricerca e all'aggiornamento delle informazioni su diversi strumenti, il che può ridurre drasticamente la produttività. ClickUp risolve questo problema con l'app per il lavoro che fa tutto, che combina project management, conoscenza e chat in un unico posto, il tutto alimentato dall'IA di lavoro più coesa al mondo.

Aiuta i tuoi team a archiviare, gestire e collaborare sulle risorse digitali all'interno di un flusso di lavoro integrato.

Trova rapidamente i file con la ricerca basata sull'IA e il tagging automatico

Ottieni informazioni in tempo reale sulla gestione delle risorse digitali con ClickUp Brain

Al centro di questa esperienza semplificata c'è ClickUp Brain, una funzionalità che trasforma la gestione delle risorse digitali attraverso soluzioni intelligenti basate sull'IA.

Utilizzando algoritmi intelligenti, ClickUp Brain comprende il contesto di ogni file. Assegna parole chiave e dettagli pertinenti a ogni risorsa, garantendo di individuare rapidamente il file corretto.

ClickUp Brain tagga automaticamente le risorse e genera metadati, riducendo gli errori e l'organizzazione manuale. Anziché perdere tempo a cercare file correlati, individua in modo proattivo le risorse pertinenti al tuo progetto corrente.

Collabora sulle risorse con ClickUp Docs

Collabora su documenti digitali in tempo reale con ClickUp Docs

ClickUp Docs semplifica la collaborazione sui documenti trasformando il modo in cui i team creano, condividono e agiscono sui contenuti. Questo software dinamico per la collaborazione sui documenti ti consente di collaborare in tempo reale.

Dalla stesura di strategie e la creazione di basi di conoscenza al brainstorming di idee, ClickUp Docs consente a più membri del team di modificare documenti contemporaneamente, lasciare commenti e taggare colleghi, tutto in un unico posto. Tutti rimangono sulla stessa pagina senza la confusione di versioni contrastanti.

Hai bisogno di trasformare un'idea in azione? I documenti lo rendono facile. Basta evidenziare il testo, convertirlo direttamente in un'attività in ClickUp, assegnarlo a un membro del team e monitorarne lo stato senza uscire dal documento.

Trasforma le richieste in attività con i moduli di ClickUp

Usa i moduli ClickUp per raccogliere risorse digitali

Raccogli le risorse digitali e le richieste di risorse utilizzando i moduli ClickUp. Che tu stia raccogliendo brief creativi, richieste di acquisizione o invii di contenuti, ogni risposta al modulo diventa un'attività tracciabile. Aggiungi campi come tipo di risorsa, nome del progetto e caricamento di file e utilizza la logica condizionale per mostrare solo i campi che ti interessano.

💡 Suggerimento per gli esperti: automatizza i follow-up quando le risorse vengono caricate, assegna attività in base al tipo di richiesta e taggale per campagna senza uscire da ClickUp.

Non perdere mai più i tuoi file con la ricerca connessa

Trova tutto ciò di cui hai bisogno all'interno della tua area di lavoro e oltre con la ricerca connessa di ClickUp

La gestione delle risorse digitali richiede anche un accesso rapido, un'organizzazione efficiente e una collaborazione senza intoppi. Invece di ordinare manualmente le cartelle o cercare all'infinito, basta chiedere a ClickUp Connected Search, che troverà i file, le immagini o i documenti rilevanti per il tuo progetto.

Tieni traccia delle risorse con il modello DAM di ClickUp

Ottieni un modello gratis Il modello di gestione delle risorse di ClickUp è progettato per aiutarti a tenere traccia delle risorse della tua azienda.

Il modello di gestione delle risorse ClickUp ti consente di organizzare e archiviare tutti i dati delle risorse in un database intuitivo. Puoi monitorare l'utilizzo delle risorse per garantire un uso efficiente delle risorse e visualizzare processi complessi con i grafici Gantt in ClickUp.

Il modello ti offre un vantaggio iniziale nella comprensione delle risorse attuali e dei loro valori, migliorando il processo decisionale relativo all'acquisizione e alla gestione delle risorse e riducendo le omissioni.

Funzionalità/funzioni migliori di ClickUp

Organizza i dati: Utilizza l'Hub documenti come Utilizza l'Hub documenti come software di organizzazione dei file per tenere tutto in ordine, inclusi wiki verificati, potenti strumenti di ricerca e modelli personalizzabili

Collabora in modo efficace: Condividi commenti, file e link utilizzando Condividi commenti, file e link utilizzando la chat di ClickUp per lavorare in sincronizzazione sulle attività relative alle risorse digitali

Visualizza i dati: Sfrutta Sfrutta le viste ClickUp per visualizzare complessi processi di gestione delle risorse sotto forma di grafici Gantt, bacheche ed elenchi

Automatizza i flussi di lavoro: Imposta oltre 50 azioni e trigger con Imposta oltre 50 azioni e trigger con le automazioni di ClickUp per risparmiare tempo e ridurre le attività manuali

Limiti di ClickUp

Le numerose funzionalità/funzioni di ClickUp possono rendere difficile per i nuovi utenti iniziare rapidamente

L'abbondanza di opzioni di personalizzazione in ClickUp potrebbe sopraffare gli utenti

Prezzi ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Un utente di G2 ha condiviso la seguente recensione:

ClickUp ci permette di ospitare tutti i nostri progetti in un unico posto con facilità. Ogni progetto può presentare problemi o ostacoli che il team deve superare, ma ClickUp ci permette di comunicare rapidamente con chi abbiamo bisogno di contattare. Le automazioni ci hanno permesso di rendere più veloce e accurato un processo molto obsoleto e dispendioso in termini di tempo.

ClickUp ci permette di ospitare tutti i nostri progetti in un unico posto con facilità. Ogni progetto può presentare problemi o ostacoli che il team deve superare, ma ClickUp ci permette di comunicare rapidamente con chi abbiamo bisogno di contattare. Le automazioni ci hanno permesso di rendere più veloce e accurato un processo molto obsoleto e dispendioso in termini di tempo.

🧠 Curiosità: Fondata nel 2013 ad Amsterdam, Bynder ha iniziato con l'ambizioso obiettivo di diventare la migliore azienda di DAM. Nel corso degli anni, è cresciuta da piccola startup a startup di successo con uffici in diverse città (tra cui Barcellona, Londra e altre).

2. Canto (ideale per una gestione delle risorse digitali intuitiva)

via Canto

Canto offre un'esperienza DAM intuitiva e visivamente accattivante. La sua interfaccia pulita semplifica l'organizzazione e il recupero delle risorse, sollevando i team stanchi di sistemi macchinosi. Funzionalità come il riconoscimento facciale e i tag intelligenti migliorano la ricercabilità, garantendo una riduzione del tempo dedicato alla ricerca dei file.

Gli strumenti di collaborazione di Canto, come i commenti e il controllo delle versioni, facilitano il lavoro di squadra. Se stai cercando un DAM che combini semplicità e funzionalità utili, vale la pena provare Canto.

Migliori funzionalità/funzioni di Canto

Centralizza le risorse digitali in un'unica libreria per un facile accesso e una gestione semplificata

Utilizza funzionalità di ricerca avanzate, inclusi strumenti basati sull'IA e filtri intelligenti, per individuare rapidamente le risorse

Implementa il controllo delle versioni per monitorare le modifiche e mantenere l'integrità dei file digitali

Imposta le autorizzazioni degli utenti per controllare l'accesso e garantire la sicurezza dei dati in tutti i team

Limiti di Canto

Le opzioni relative alla struttura dei file e ai metadati sono limitate durante il caricamento nel sistema

Premendo Invio dopo aver aggiunto un tag, il cursore scompare e devi riselezionare la barra di immissione

Prezzi Canto

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Canto

G2: 4,4/5 (oltre 1.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Canto?

Come ha notato un recensore di G2 :

Esistono alcune limitazioni nella struttura dei file di backend o nei metadati durante il caricamento nel sistema, tuttavia il team di Canto è agile e il reparto R&S ascolta i commenti dei clienti e lavora per apportare miglioramenti. A parte questo, non ci sono problemi rilevanti al momento.

Esistono alcune limitazioni nella struttura dei file di backend o nei metadati durante il caricamento nel sistema, tuttavia il team di Canto è agile e il reparto R&S ascolta i commenti dei clienti e lavora per apportare miglioramenti. A parte questo, non ci sono problemi rilevanti al momento.

💡 Suggerimento: imposta avvisi per modifiche non autorizzate o formati errati (ad esempio, qualcuno che utilizza un'immagine con risoluzione web per la stampa). Ciò evita costose ristampe, incoerenze del marchio e problemi di conformità.

3. Filecamp (ideale per il branding personalizzabile e il controllo degli accessi)

via Filecamp

Filecamp offre account utente illimitati in tutti i suoi piani, rendendolo una scelta conveniente per i team in crescita. Le sue opzioni di personalizzazione del marchio consentono di adattare l'interfaccia all'identità della tua azienda, offrendo un'esperienza coerente agli utenti.

L'organizzazione e la condivisione delle risorse diventano efficienti grazie a funzionalità/funzioni quali ricerca avanzata, tagging e raccolte lightbox. Se stai cercando un DAM che si adatti alle dimensioni del tuo team senza spendere una fortuna, Filecamp potrebbe essere la soluzione ideale.

Migliori funzionalità/funzioni di Filecamp

Crea pagine personalizzate utilizzando l'editor WYSIWYG (what you see is what you get) integrato e integralo nella tua navigazione principale

Consenti agli utenti esterni di caricare file direttamente nel tuo account Filecamp tramite link di richiesta file per una raccolta semplificata dei file

Ricevi avvisi quando i file vengono caricati o modificati, rimanendo informato sulle modifiche in tempo reale

Analizza e tagga automaticamente le immagini per migliorare la ricercabilità e semplificare la gestione delle risorse

Limiti di Filecamp

Il controllo degli accessi alle cartelle e ai file non è sufficientemente dettagliato

Il dispositivo mobile è privo di funzionalità/funzioni ed è difficile da navigare

Prezzi di Filecamp

Base: 29 $/mese

Avanzato: 59 $/mese

Professional: 89 $/mese

Valutazioni e recensioni di Filecamp

G2: 4,7/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Filecamp?

Un recensore di G2 ha commentato:

Suggerisco di aggiungere i metadati ai file prima di caricarli su Filecamp. Sebbene esista un metodo per aggiungerli, è un po' macchinoso a causa della natura dell'interfaccia web. A mio parere, non è un vero problema di Filecamp, ma solo di utilizzare lo strumento giusto per fare il lavoro giusto. Aggiungi i metadati mentre sei ancora nell'applicazione desktop o utilizza uno strumento come Adobe Bridge per farlo nel modo corretto.

Suggerisco di aggiungere i metadati ai file prima di caricarli su Filecamp. Sebbene esista un metodo per aggiungerli, è un po' macchinoso a causa della natura dell'interfaccia web. A mio parere, non è un vero problema di Filecamp, basta solo usare lo strumento giusto per fare il lavoro giusto. Aggiungi i metadati mentre sei ancora nell'applicazione desktop o usa uno strumento come Adobe Bridge per farlo nel modo giusto.

🔍 Lo sapevi? Si prevede che il mercato della gestione delle risorse digitali (DAM) raddoppierà, passando da 5,3 miliardi di dollari nel 2024 a 10,3 miliardi di dollari entro il 2029, con un CAGR del 14,0%.

4. Brandfolder (il migliore per scalabilità e opzioni di personalizzazione)

via Brandfolder

Brandfolder pone l'accento sulla coerenza del marchio e offre analisi avanzate per monitorare le prestazioni delle risorse. Il suo sistema di tagging basato sull'IA e le intuitive funzionalità di ricerca rendono il recupero delle risorse rapido e indolore.

La piattaforma fornisce anche modelli personalizzabili, garantendo che tutti i membri del team possano creare facilmente contenuti in linea con il marchio. L'analisi di Brandfolder può fornire un supporto prezioso alle organizzazioni che hanno bisogno di monitorare l'utilizzo delle risorse e ottenere informazioni strategiche.

Funzionalità/funzioni migliori di Brandfolder

Organizza le risorse con funzionalità avanzate di tagging e metadati per una ricerca efficiente

Personalizza i modelli per i materiali di marketing per mantenere la coerenza del marchio

Tieni traccia delle prestazioni e dell'utilizzo delle risorse attraverso analisi intuitive e funzionalità/funzioni intuitive

Crea portali personalizzati per diversi team o partner per migliorare l'esperienza degli utenti

Limiti di Brandfolder

Le funzionalità/funzioni di creazione di modelli e il sistema di tagging presentano occasionalmente dei problemi

I livelli di autorizzazione sono elencati in diversi punti, rendendo il tutto piuttosto confuso

Prezzi di Brandfolder

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Brandfolder

G2: 4,5/5 (oltre 1.300 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Brandfolder?

Secondo un utente G2:

Sembra che ogni volta che viene rilasciata una nuova funzionalità che sembra interessante, viene ostacolata dal fatto che la sua aggiunta ha un costo. Anche qualcosa come l'aggiunta di amministratori extra. Non fraintendetemi, capisco il concetto per cui ci si aspetta che le cose siano gratis; tuttavia, dato che paghiamo già profumatamente, sarebbe bello se non tutto avesse un prezzo esorbitante. Noi abbiamo avuto la fortuna di aggirare il problema, ma altri potrebbero non averla.

Sembra che ogni volta che viene introdotta una nuova funzionalità che sembra interessante, questa venga ostacolata dal fatto che la sua aggiunta comporta un costo aggiuntivo. Anche qualcosa come l'aggiunta di amministratori extra. Non fraintendetemi, capisco il concetto per cui ci si aspetta che le cose siano gratis, ma sarebbe bello, visto che paghiamo già profumatamente, se non tutto dovesse avere un costo aggiuntivo. Noi abbiamo avuto la fortuna di aggirare il problema, ma altri potrebbero non averla.

🔍 Lo sapevate? Il Nord America detiene la quota maggiore del mercato DAM, trainato da un aumento significativo dei dati digitali. Nel 2023, il traffico dati nordamericano è stato stimato intorno ai 6,4 exabyte.

5. Nuxeo (Ideale per la gestione avanzata dei contenuti e l'integrazione)

via Nuxeo

Nuxeo offre una piattaforma di servizi di contenuti che va oltre le tradizionali funzionalità DAM. Il suo modello di dati flessibile gestisce tipi di contenuti complessi, rendendolo adatto alle organizzazioni con esigenze diverse in materia di risorse.

Grazie alle solide API e alle opzioni di integrazione, Nuxeo può essere personalizzato per adattarsi a vari flussi di lavoro e sistemi di gestione delle risorse digitali. Quando la scalabilità e la capacità di gestire strutture di contenuti complesse sono essenziali, questa soluzione potrebbe essere una buona scelta.

Nota: Nuxeo è stata acquisita da Hyland Software nel 2021.

Migliori funzionalità/funzioni di Nuxeo

Ottimizza i processi aziendali con strumenti integrati per l'automazione del flusso di lavoro

Utilizza il suo ambiente di sviluppo low-code per creare applicazioni personalizzate

Gestisci miliardi di oggetti di contenuto con un'architettura iper-scalabile mantenendo le prestazioni

Tieni traccia dello stato e della cronologia dei documenti durante tutto il loro ciclo di vita con strumenti efficaci per la gestione del ciclo di vita dei contenuti

Limiti di Nuxeo

L'interfaccia utente è difficile da navigare e richiede tempo per abituarsi alle diverse funzionalità/funzioni e impostazioni

Il flusso deve migliorare

Prezzi Nuxeo

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Nuxeo

G2: 4/5 (oltre 70 recensioni)

Capterra: 4,2/5 (oltre 30 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Nuxeo?

Un recensore di G2 ha menzionato:

Nuxeo non è adatto per implementazioni ECM di piccole dimensioni e dipartimentali. Prendi in considerazione Nuxeo se hai almeno 100 utenti e prevedi di espanderti, sia in termini di forza lavoro che di volume e diversità dei contenuti.

Nuxeo non è adatto per implementazioni ECM di piccole dimensioni e dipartimentali. Prendi in considerazione Nuxeo se hai almeno 100 utenti e prevedi di espanderti, sia in termini di forza lavoro che di volume e diversità dei contenuti.

💡 Suggerimento: programma report mensili che segnalano le risorse a cui non si accede da più di 6 mesi. Decidi se archiviarle, riutilizzarle o eliminarle per mantenere la libreria pertinente e ordinata.

6. Frontify (Ideale per la coerenza del marchio e la collaborazione)

via Frontify

Frontify combina il DAM con le linee guida del marchio e i sistemi di progettazione per aiutare i team a garantire un branding coerente su tutti i canali. Con manuali dinamici del marchio, versioning delle risorse e governance dell'utilizzo, è progettato per le organizzazioni che puntano a mantenere l'identità visiva su larga scala.

Frontify combina il DAM con le linee guida del marchio e i sistemi di progettazione per aiutare i team a garantire un branding coerente su tutti i canali. Con manuali dinamici del marchio, versioning delle risorse e governance dell'utilizzo, è progettato per le organizzazioni che puntano a mantenere l'identità visiva su larga scala.

Per le aziende che danno priorità al controllo del marchio rispetto alla proliferazione delle risorse, Frontify offre una struttura senza rinunciare alla flessibilità.

Per le aziende che danno priorità al controllo del marchio rispetto alla proliferazione delle risorse, Frontify offre una struttura senza sacrificare la flessibilità.

Migliori funzionalità/funzioni di Frontify

Crea linee guida complete per il marchio che garantiscano coerenza in tutti i punti di contatto, descrivendo in dettaglio l'identità visiva, la voce e il tono

Facilita la collaborazione creativa attraverso feedback in tempo reale e controllo delle versioni, migliorando il lavoro di squadra tra i diversi stakeholder

Analizza le prestazioni del marchio attraverso solide funzionalità/funzioni di analisi che misurano l'impatto su vari canali per strategie raffinate

Limiti di Frontify

Le funzionalità/funzioni di presentazione dei contenuti, come l'aggiunta di tabelle, possono essere migliorate

Le opzioni di controllo delle versioni sono limitate quando vengono apportate modifiche

Prezzi Frontify

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Frontify

G2: 4,5/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra:4,8/5 (oltre 80 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Frontify?

Come ha scritto un utente di G2:

Il nostro CSM di successo è stato molto utile nel processo di onboarding, ma la curva di apprendimento della piattaforma può essere un po' ripida, soprattutto per i creativi che non hanno un background nella gestione delle risorse. Quando sorgono domande o problemi, abbiamo potuto utilizzare il servizio di chat di Frontify per risolvere efficacemente i nostri problemi.

Il nostro CSM di successo è stato molto utile nel processo di onboarding, ma la curva di apprendimento della piattaforma può essere un po' ripida, soprattutto per i creativi che non hanno un background nella gestione delle risorse. Quando sorgono domande o problemi, abbiamo potuto utilizzare il servizio di chat di Frontify per risolvere efficacemente i nostri problemi.

🔍 Lo sapevi? Gli Stati Uniti dominano il mercato globale del DAM, con un fatturato stimato di 9,61 miliardi di dollari, il più alto tra tutti i paesi.

7. Adobe Experience Manager (ideale per soluzioni di marketing complete)

tramite Adobe Experience Manager

Adobe Experience Manager (AEM) integra il DAM con un solido sistema di gestione dei contenuti, fornendo una soluzione completa per la gestione delle esperienze digitali. Non è solo un DAM autonomo, ma fa parte del più ampio Adobe Experience Cloud, che consente una perfetta integrazione con altri strumenti Adobe per una creazione, personalizzazione e distribuzione efficiente dei contenuti.

Con funzionalità/funzioni quali strumenti di ottimizzazione automatizzata del flusso di lavoro e distribuzione personalizzata dei contenuti, AEM aiuta a perfezionare le operazioni. Fornisce una piattaforma unificata e robusta per le organizzazioni che hanno investito molto nell'ecosistema Adobe.

Funzionalità/funzioni migliori di Adobe Experience Manager

Migliora la creazione di contenuti con il suo intuitivo editor WYSIWYG per una creazione di contenuti senza soluzione di continuità

Sfrutta un sofisticato motore di personalizzazione per fornire contenuti personalizzati basati sui dati e sul comportamento dei clienti

Utilizza strumenti di gestione multisito per personalizzare i contenuti in base alle regioni e ai dispositivi per una portata globale

Approfitta di un'architettura cloud nativa che consente una rapida implementazione di nuove applicazioni ed esperienze

Limiti di Adobe Experience Manager

I punti di incontro con le applicazioni esterne si basano sulle preferenze del titolare del progetto

Opzioni di modelli limitate

Prezzi di Adobe Experience Manager

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Adobe Experience Manager

G2: 4,5/5 (oltre 3.400 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 3.900 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Adobe Experience Manager?

Una recensione su G2 afferma:

Uno dei problemi che abbiamo in particolare e che vorremmo vedere migliorato è l'uso del cloud manager per le implementazioni. Nello specifico, con i servizi gestiti, abbiamo molti problemi con il fatto che si tratta di un unico canale e un'unica pipeline. […]

Uno dei problemi che abbiamo in particolare e che vorremmo vedere migliorato è l'uso del cloud manager per le implementazioni. Nello specifico, con i servizi gestiti, abbiamo molti problemi con il fatto che si tratta di un unico canale e un'unica pipeline. […]

🔍 Lo sapevi? Il numero di utenti di risorse digitali è stato stimato a 861 milioni nel 2025, evidenziando la diffusione delle criptovalute, degli NFT e delle risorse tokenizzate.

8. Acquia DAM (Widen) (Ideale per la gestione centralizzata dei media e l'analisi dei dati)

via Acquia DAM

Acquia DAM, precedentemente noto come Widen, offre una soluzione scalabile su misura per le esigenze delle aziende. La sua solida gestione dei metadati e le funzionalità di ricerca avanzate garantiscono un'organizzazione e un recupero efficiente delle risorse.

La piattaforma offre anche analisi complete, fornendo informazioni dettagliate sull'utilizzo e sulle prestazioni delle risorse. Acquia DAM è una soluzione da prendere in considerazione se fai parte di una grande organizzazione alla ricerca di un DAM con funzionalità/funzioni e assistenza di livello aziendale.

Acquia DAM (Widen) migliori funzionalità/funzioni

Utilizza una rete di distribuzione dei contenuti (CDN) globale per garantire un accesso veloce e affidabile alle risorse in qualsiasi parte del mondo

Integra facilmente oltre 50 strumenti, tra cui suite creative e software di project management

Proteggi le risorse con misure di sicurezza di livello aziendale, tra cui opzioni Single Sign-On (SSO) e trasferimenti di dati crittografati

Automatizza le attività di catalogazione per ottimizzare la ricerca dei contenuti e migliorare l'efficienza complessiva

Limiti di Acquia DAM (Widen)

Aggiungere manualmente i tag dei metadati richiede molto tempo

Non è possibile ritagliare manualmente le risorse nel DAM ed esportarle con la risoluzione corretta

Prezzi Acquia DAM (Widen)

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Acquia DAM (Widen)

G2: 4,5/5 (oltre 500 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Acquia DAM (Widen)?

Un utente G2 ha condiviso:

Il DAM sembra sempre più obsoleto. Sia i controlli dal lato amministratore che l'esperienza quotidiana dell'utente sembrano più quelli di un sistema aziendale legacy che di un nuovo potente strumento che rappresenta il futuro. Non si tratta solo di estetica, anche se questa influisce ovviamente sull'esperienza dell'utente, ma anche del numero di clic necessari per fare qualsiasi cosa e di quanto siano intuitivi tali clic.

Il DAM sembra sempre più obsoleto. Sia i controlli da parte dell'amministratore che l'esperienza quotidiana dell'utente sembrano più quelli di un sistema aziendale legacy che di un nuovo potente strumento del futuro. Non si tratta solo di estetica, anche se questa influisce ovviamente sull'esperienza dell'utente, ma anche del numero di clic necessari per fare qualsiasi cosa e di quanto siano intuitivi tali clic.

💡 Suggerimento: Imposta promemoria automatici per la scadenza delle risorse in base agli accordi di licenza, agli aggiornamenti del marchio o ai contenuti stagionali. Ciò impedisce che immagini obsolete vengano utilizzate per errore e garantisce il rispetto dei diritti di utilizzo.

9. MediaValet (ideale per le solide funzionalità di ricerca e integrazione)

via MediaValet

MediaValet è una soluzione DAM basata su cloud che offre accesso illimitato agli utenti, adatta alle organizzazioni con team estesi. La sua rete di distribuzione globale garantisce una consegna rapida delle risorse indipendentemente dalla posizione.

Il tagging IA e la potente funzione di ricerca consentono di individuare rapidamente ciò che serve. La funzionalità di ricerca avanzata consente agli utenti di trovare rapidamente le risorse utilizzando parole chiave, metadati e attributi visivi. Inoltre, MediaValet si integra con vari strumenti, tra cui Adobe Creative Cloud, facilitando un flusso di lavoro coerente su tutte le piattaforme

Migliori funzionalità/funzioni di MediaValet

Centralizza le risorse digitali in una libreria unificata, consentendo il caricamento, la navigazione e la condivisione senza interruzioni di oltre 200 formati di file

Accedi alle risorse da qualsiasi luogo con un'interfaccia ottimizzata per dispositivi mobili e l'assistenza di 61 aree di data center Microsoft Azure

Sfrutta gli spazi creativi per archiviare i file di lavoro in corso, facilitando l'accesso e la collaborazione sui progetti di design

Gestisci le risorse video direttamente all'interno della piattaforma ritagliando, convertendo e tagliando i file senza software di modifica esterni

Limiti di MediaValet

È necessario sostituire i file singolarmente, il che è noioso, soprattutto quando si ha a che fare con più file contemporaneamente

L'interfaccia della piattaforma potrebbe essere migliorata per renderla più moderna e intuitiva

Prezzi MediaValet

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di MediaValet

G2: 4,6/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di MediaValet?

Come ha spiegato un recensore di G2:

Come utente quotidiano di MV per lavoro, questa piattaforma mi piace molto più di altre che ho usato in precedenza... Il caricamento è un po' laborioso: ci sono molte finestre da cliccare. Fortunatamente alcune hanno opzioni di caricamento in blocco, ma può richiedere un po' di tempo per caricare tutto.

Come persona che utilizza MV quotidianamente per lavoro, questa piattaforma mi piace molto più di altre che ho usato in precedenza... Il caricamento è un po' laborioso: ci sono molte finestre da cliccare. Fortunatamente alcune hanno opzioni di caricamento in blocco, ma può richiedere un po' di tempo per caricare tutto.

💡 Suggerimento: invece di rendere i metadati responsabilità di tutti (il che spesso significa che non sono responsabilità di nessuno), assegna a un membro specifico del team il ruolo di responsabile dei metadati per video, immagini di prodotti o materiali di marketing. In questo modo, ti assicurerai che il tagging sia coerente e significativo.

10. Aprimo (Ideale per l'automazione del flusso di lavoro e la gestione delle risorse di marketing)

via Aprimo

Aprimo combina il DAM con la gestione delle risorse di marketing, fornendo una soluzione olistica per i team di marketing. Oltre alle tradizionali funzionalità DAM, Aprimo offre pianificazione dei contenuti, budgeting e monitoraggio delle prestazioni, consentendo ai team di gestire in modo efficiente l'intero ciclo di vita dei contenuti.

Gli strumenti di automazione del flusso di lavoro e di collaborazione della piattaforma aiutano a perfezionare le operazioni di marketing. Se stai cercando una soluzione che integri la gestione delle risorse con processi di marketing più ampi, Aprimo potrebbe essere lo strumento completo di cui hai bisogno.

Migliori funzionalità/funzioni di Aprimo

Utilizza le funzionalità di ricerca basate sull'IA per trovare rapidamente le risorse utilizzando query in linguaggio naturale e consigli contestuali

Consenti una collaborazione senza soluzione di continuità tra i membri del team e i partner esterni attraverso strumenti integrati per la revisione, il commento e l'approvazione dei contenuti

Implementa una gestione avanzata dei metadati con funzionalità di tagging, categorizzazione e ricerca delle risorse

Genera metadati ricchi per documenti e immagini, migliorandone il valore e la reperibilità all'interno del sistema

Limiti di Aprimo

L'interfaccia dell'amministratore di sistema è complessa, così come la sequenza di formazione per l'onboarding

La piattaforma non dispone di una "vista Elenco" per le risorse che offre una visualizzazione più compatta delle informazioni

Prezzi Aprimo

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Aprimo

G2: 4,3/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Aprimo?

Un recensore di G2 ha dichiarato:

Poiché questa piattaforma offre così tante funzionalità, è necessario seguire ore e ore di formazione prima di imparare tutto ciò che c'è da sapere. Detto questo, chi lo fa è l'amministratore Aprimo, quindi non tutti devono seguire la formazione.

Poiché questa piattaforma offre così tante funzionalità, è necessario seguire ore di formazione prima di imparare tutto ciò che c'è da sapere. Detto questo, chi lo fa è l'amministratore Aprimo, quindi non tutti devono seguire la formazione.

💡 Suggerimento: configura il tuo sistema DAM in modo che tratti come sinonimi i termini utilizzati dal tuo team per indicare la stessa cosa (ad esempio, "foto del viso" e "foto del profilo"). In questo modo eviterai di perdere risorse a causa di terminologia incoerente.

Goditi una gestione delle risorse più intelligente con ClickUp

Quando si valutano le opzioni per una soluzione di gestione delle risorse digitali, la flessibilità, la facilità d'uso e l'accessibilità economica sono fattori chiave. Bynder funziona per alcuni, ma molte aziende hanno bisogno di un'opzione più adattabile ed economica senza complessità aggiuntive.

È qui che entrano in gioco alternative come ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro.

ClickUp Brain migliora la gestione delle risorse con tag basati sull'IA, ricerca intelligente e consigli contestuali, garantendo che i tuoi file siano sempre organizzati e accessibili. Nel frattempo, ClickUp Docs semplifica la collaborazione in tempo reale, consentendo ai team di creare, modificare e agire sui contenuti senza cambiare strumento.

