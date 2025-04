i 10 migliori strumenti di feedback visivo per semplificare il feedback nel 2025

Immagina questo: il tuo designer ti invia una bozza di una nuova pagina di destinazione. Noti alcune cose che devono essere modificate: il colore del pulsante non è giusto, lo spazio sembra strano e l'immagine del banner non risalta abbastanza.

Ora sei bloccato a scrivere una lunga email, cercando di descrivere esattamente cosa deve essere corretto.

È qui che gli strumenti di feedback visivo possono venire in tuo soccorso. Dagli strumenti di monitoraggio dei bug ai migliori strumenti di feedback per siti web, questi software aiutano designer, sviluppatori o project manager a fornire feedback chiari e fruibili con pochi clic, facendo risparmiare tempo a tutti.

In questo post del blog discuteremo le funzionalità/funzioni chiave e i prezzi dei migliori strumenti di feedback visivo per aiutarti a prendere una decisione.

Gli strumenti di feedback visivo consentono agli utenti di individuare i problemi direttamente su un progetto, uno screenshot, un software o una pagina web. Invece di decifrare descrizioni vaghe come "Il pulsante in alto a destra non funziona", ottieni indicazioni visive precise che eliminano le congetture. Colmano il divario tra utenti e team, rendendo la collaborazione più veloce e produttiva.

Ecco cosa dovresti cercare per trovare quello più adatto alle tue esigenze:

🖌️ Facilità d'uso: cerca un'interfaccia semplice e intuitiva, che garantisca a tutti di poter iniziare senza una curva di apprendimento ripida

⏱️ Collaborazione in tempo reale: un buon strumento dovrebbe consentirti di condividere e agire immediatamente sui suggerimenti, riducendo i ritardi nel processo decisionale

🔗 Integrazione perfetta: il tuo strumento di feedback visivo dovrebbe offrire capacità di integrazione con altri software come piattaforme di project management, strumenti di progettazione e app di comunicazione per garantire un flusso di lavoro fluido per i progetti o la progettazione grafica

📊 Analisi approfondite: informazioni dettagliate come mappe di calore, tendenze dei commenti e comportamento degli utenti possono aiutarti a trasformare rapidamente il feedback in miglioramenti concreti

🔒 Elevata sicurezza dei dati: il feedback spesso contiene informazioni sensibili. Dai la priorità agli strumenti che proteggono i dati degli utenti e rispettano le normative sulla privacy

Vediamo i 10 migliori strumenti di feedback visivo per comunicare chiaramente i feedback.

1. ClickUp (Il migliore per il project management visivo e la collaborazione in team)

Gestisci le attività di progettazione e il feedback direttamente con ClickUp per i team di progettazione

Invii un lungo messaggio per spiegare le modifiche necessarie, ma il membro del tuo team rimane confuso e ti pone ulteriori domande. Ora devi fare screenshot, cercare di chiarire le cose e, prima che te ne accorga, il ciclo di feedback si è protratto per giorni.

Con ClickUp, puoi evitare il continuo scambio di comunicazioni. È l'app completa per il lavoro che combina project management, comunicazione visiva e gestione delle attività in un'unica piattaforma.

ClickUp per team di progettazione ti aiuta a raccogliere idee, condividere mockup e ottenere feedback immediati. ClickUp offre una varietà di funzionalità/funzioni che supportano la raccolta efficiente dei feedback dei clienti e il project management dei progetti di progettazione.

Inizia assegnando attività per diversi progetti di progettazione o collaborazione creativa utilizzando le attività di ClickUp. Una volta che il mockup è pronto, i designer possono allegare file per richiedere feedback.

Attraverso Assegna commenti e @menzioni, i membri del team possono lasciare feedback direttamente sui file di progettazione, rendendo il processo di feedback rapido e senza soluzione di continuità.

Assegna facilmente commenti ai progetti di design utilizzando i commenti e le @menzioni di ClickUp

Per un feedback più efficiente, utilizza la funzionalità Correzione di bozze di ClickUp. Ti aiuta ad aggiungere commenti direttamente a immagini, video e PDF. Apri l'allegato dalla sezione attività dell'attività, seleziona Aggiungi commento dall'angolo in alto a destra e condividi il tuo feedback. Puoi assegnare i commenti ai membri del team per garantire la responsabilità.

Annota video, immagini e PDF utilizzando la funzionalità/funzione Correzione di bozze di ClickUp

La parte migliore? Puoi visualizzare idee, pianificare strategie e raccogliere feedback dal team in tempo reale con le lavagne online interattive di ClickUp. Clicca su elementi specifici della lavagna per assegnare attività ai membri del tuo team. Inoltre, ti consente di incorporare direttamente attività e documenti in modo da poter fornire feedback contestualizzati.

Visualizza le idee e collabora alle attività di progettazione in tempo reale con le lavagne online di ClickUp

Puoi anche utilizzare ClickUp Brain nelle lavagne online per generare immagini IA e condividere riferimenti visivi.

Genera immagini IA con ClickUp Brain per condividere riferimenti visivi

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Limiti di ClickUp

Ha una curva di apprendimento ripida a causa di un ampio intervallo di funzionalità/funzioni

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 $ al mese per utente

Business: 12 $ al mese per utente

Enterprise: Contattaci per informazioni sui prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per membro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

La condivisione delle informazioni e la collaborazione sono diventate un gioco da ragazzi ora che tutti i team lavorano da remoto. È facile condividere gli aggiornamenti dei progetti e fornire feedback ai membri del team. Siamo in grado di monitorare le attività e i progetti tra i team e fornire aggiornamenti in tempo reale.

La condivisione delle informazioni e la collaborazione sono diventate un gioco da ragazzi ora che tutti i team lavorano da remoto. È facile condividere gli aggiornamenti dei progetti e fornire feedback ai membri del team. Siamo in grado di monitorare le attività e i progetti tra i team e fornire aggiornamenti in tempo reale.

Scopri come puoi utilizzare ClickUp Clips per condividere feedback dettagliati!👇

2. MarkUp. io (Ideale per il feedback collaborativo sulle risorse digitali)

MarkUp. io è una piattaforma di commenti visivi che consente la collaborazione in tempo reale su siti web e immagini live. Supporta l'annotazione di 30 tipi di file, inclusi siti web, immagini, PDF e video, semplificando il processo di feedback per designer, sviluppatori e team di marketing.

Puoi inserire un URL, caricare contenuti o trascinare e rilasciare file per aggiungere commenti. MarkUp. io offre anche un'estensione Chrome per annotare pagine web su Google Chrome.

MarkUp. io migliori funzionalità/funzioni

Invita un numero illimitato di collaboratori che possono partecipare come membri del team o ospiti senza bisogno di registrarsi

Lascia commenti contestualizzati direttamente sui contenuti tramite thread e @menzioni

Filtra o cerca i commenti per trovare feedback pertinenti, rendendo più facile affrontare particolari problemi

Limiti di MarkUp.io

Gli utenti hanno segnalato istanze di tempi di caricamento lenti e mancanza di reattività, che possono interrompere il processo di feedback

Alcuni utenti hanno espresso frustrazione per la mancanza di supporto di Markup. io per i file .fig di Figma

Prezzi di MarkUp. io

Free

Pro: 79 $ al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di MarkUp. io

G2: 4,8/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di MarkUp. io?

Facile da usare per fornire feedback di controllo qualità sui progetti creativi. Le annotazioni e le catture dello schermo/della pagina sono ottime e i dati tecnici sono utili. L'ambiente multiutente è piacevole. Mi piace che la configurazione sia self-service e che non ci sia un lungo processo commerciale. I dati sono bloccati nella piattaforma e non sono esportabili.

Facile da usare per fornire feedback QA su progetti creativi. Le annotazioni e le catture di schermo/pagina sono ottime e i dati tecnici sono utili. L'ambiente multiutente è piacevole. Mi piace che la configurazione sia self-service e che non ci sia un lungo processo commerciale. I dati sono bloccati nella piattaforma e non sono esportabili.

3. Pastel (Ideale per raccogliere feedback sui siti web)

tramite Pastel

Pastel è uno strumento di feedback visivo progettato per semplificare il processo di revisione e approvazione per i team di marketing che lavorano su siti web live. Puoi convertire qualsiasi sito web in una tela live e lasciare commenti direttamente sulle risorse digitali.

Pastel consente inoltre di fissare ogni annotazione a un elemento specifico, che può registrare informazioni quali la risoluzione dello schermo e il tipo di browser per completare le revisioni del sito web. Con Pastel è anche possibile mettere in pausa i commenti e controllare quando si desidera ricevere feedback.

Le migliori funzionalità/funzioni di Pastel

Commenta direttamente sui siti web live da qualsiasi dispositivo per fornire feedback visivi in tempo reale

Integra le attività senza soluzione di continuità creando automaticamente ticket in strumenti come Trello e Asana

Aggiungi etichette, come "bug" o "in corso", ai commenti per organizzare e monitorare i feedback in modo efficiente

Limiti dei pastelli

Il prezzo di Pastel può essere considerato elevato rispetto alle funzionalità/funzioni offerte, soprattutto per gli utenti che non utilizzano la piattaforma in modo intensivo

All'inizio l'interfaccia può risultare un po' confusa

Prezzi Pastel

Free

Solo: 35 $ al mese

Studio: 119 $ al mese

Enterprise: 450 $/mese

Valutazioni e recensioni Pastel:

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,5/5 (oltre 40 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Pastel?

Pastel è un ottimo strumento, ben progettato e con un'interfaccia utente minimalista e accattivante. Il prezzo era elevato per quello che offriva e alla fine non lo abbiamo utilizzato molto.

Pastel è un ottimo strumento, ben progettato e con un'interfaccia utente minimalista e accattivante. Il prezzo era elevato per quello che offriva e alla fine non lo abbiamo utilizzato molto.

💡Suggerimento: utilizza un approccio di feedback "a livelli", in cui i diversi membri del team aggiungono i propri commenti in livelli o fasi, anziché tutti in una volta. Questo metodo consente di concentrarsi meglio su aspetti specifici di un progetto o di un'idea, ottenendo informazioni più mirate e utilizzabili

4. Filestage (ideale per semplificare i processi di revisione e approvazione)

tramite Filestage

Filestage è una piattaforma di correzione di bozze online che ti consente di aggiungere commenti a documenti, immagini, video, siti web e file audio con un solo tocco. Puoi taggare i tuoi colleghi per maggiore chiarezza e allegare file ai commenti per condividere riferimenti.

Filestage incorpora anche un solido controllo delle versioni, che consente agli utenti di confrontare più versioni di un file affiancate. Evidenzia automaticamente le modifiche nella nuova versione. Una volta che i titolari del progetto hanno fornito il feedback, è possibile modificare lo stato in verde per approvare le modifiche o in arancione per richiedere ulteriori modifiche.

Le migliori funzionalità/funzioni di Filestage

Aggiungi commenti e annotazioni precisi e contrassegnati con data e ora direttamente sui contenuti visivi, assicurandoti che ogni feedback sia contestualizzato e collegato a sezioni specifiche di un file

Imposta processi di approvazione in più fasi, in cui i file vengono revisionati in una sequenza definita, garantendo che le parti interessate possano approvare o rifiutare i contenuti in più fasi

Carica più versioni di un file e confrontale visivamente, semplificando il monitoraggio delle revisioni e la gestione delle modifiche

Invia notifiche in tempo reale su feedback, aggiornamenti e modifiche allo stato di approvazione, assicurando che i team rimangano allineati e che nessuna scadenza cruciale venga mancata

Supporta un ampio intervallo di tipi di file, inclusi video, immagini, documenti, siti web, HTML interattivo e file audio, rendendolo versatile per le diverse esigenze dei progetti

Limiti di Filestage

Filestage non supporta la modifica diretta dei file

Prezzi di Filestage

Free

Base: 129 $/mese

Professionale: 369 $/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni Filestage

G2 : 4,6/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 20 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Filestage?

Ciò che mi piace particolarmente di Filestage. io è la possibilità di lasciare commenti direttamente in punti specifici dei video. Questo semplifica notevolmente il processo di revisione, poiché posso lavorare passo dopo passo da un punto all'altro come editor senza perdere il filo. L'evidenziazione visiva dei punti contrassegnati garantisce che nessun commento venga trascurato. I nostri clienti, che non hanno mai lavorato con la piattaforma prima d'ora, inizialmente la trovano confusa e hanno difficoltà a navigare tra le funzionalità/funzioni.

Ciò che mi piace particolarmente di Filestage. io è la possibilità di lasciare commenti direttamente in punti specifici dei video. Questo semplifica notevolmente il processo di revisione, poiché posso lavorare passo dopo passo da un punto all'altro come editor senza perdere il filo. L'evidenziazione visiva dei punti contrassegnati garantisce che nessun commento venga trascurato. I nostri clienti, che non hanno mai lavorato con la piattaforma prima d'ora, inizialmente la trovano confusa e hanno difficoltà a navigare tra le funzionalità/funzioni.

5. Miro (Ideale per la prototipazione interattiva e la collaborazione nella progettazione)

tramite Miro

Miro è uno strumento di collaborazione visiva e brainstorming che semplifica il processo di progettazione per i team. Puoi utilizzare la tela di Miro per creare brief di progettazione, generare prototipi e condividerli con i clienti o i membri del team per ottenere feedback. Lo strumento consente anche di condividere feedback video o audio registrati che chiunque può riprodurre sulla bacheca Miro. Vuoi un feedback immediato? Avvia una chiamata live sulla tela. Inoltre, puoi creare note visive e trascinare i contenuti della bacheca nelle note per condividere feedback dettagliati sul design.

Le migliori funzionalità/funzioni di Miro

Trasforma le idee in documenti di testo strutturati

Ottieni feedback chiari utilizzando il voto a punti, i sondaggi e gli strumenti di stima

Aggiungi note adesive sulla lavagna online per condividere idee o feedback

Integrazione con Jira o altri strumenti di project management per convertire il feedback in attività

Limiti di Miro

Utilizzato hanno sollevato problemi di prestazioni e tempi di caricamento lenti

Il sistema di versioning della piattaforma potrebbe non riflettere sempre le modifiche più recenti, causando confusione e potenziali errori nel processo di progettazione

Prezzi di Miro

Free

Starter : 8 $ al mese

Business: 16 $ al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Miro

G2: 4,7/5 (oltre 5700 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 1600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Miro?

Io uso Miro per organizzare le informazioni relative a un progetto. Screenshot, link, diagrammi di flusso, dettagli sulla concorrenza, sequenze temporali: tutto finisce in una Bacheca Miro GIGANTE dove posso trovare facilmente ciò che mi serve e condividerlo in modo efficiente con gli altri.

Io uso Miro per organizzare le informazioni relative a un progetto. Screenshot, link, diagrammi di flusso, dettagli sulla concorrenza, sequenze temporali: tutto finisce in una Bacheca Miro GIGANTE dove posso trovare facilmente ciò che mi serve e condividerlo in modo efficiente con gli altri.

📮ClickUp Insight: Un tipico knowledge worker deve connettersi con una media di 6 persone per portare a termine il proprio lavoro. Ciò significa contattare quotidianamente 6 connessioni fondamentali per raccogliere informazioni essenziali, allinearsi sulle priorità e portare avanti i progetti. La lotta è reale: follow-up costanti, confusione tra le versioni e buchi neri nella visibilità erodono la produttività del team. Una piattaforma centralizzata come ClickUp, con Connected Search e AI Knowledge Manager, affronta questo problema rendendo il contesto immediatamente disponibile a portata di mano.

6. Usersnap (Ideale per il feedback degli utenti e il monitoraggio dei bug)

tramite Usersnap

Usersnap è uno strumento di feedback per siti web che aiuta a raccogliere feedback diretti dagli utenti sotto forma di screenshot, annotazioni e registrazioni dello schermo, senza bisogno di licenze aggiuntive o formazione complessa.

Incorpora il widget di feedback di Usersnap sul tuo sito web o app web, consentendo agli utenti di acquisire screenshot o registrazioni e condividere i problemi senza sforzo. Aiuta a creare un ciclo di feedback agile ed efficiente per il test dei prodotti, la convalida delle funzionalità/funzioni e il monitoraggio dei problemi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Usersnap

Raccogli feedback visivi direttamente nel browser, inclusi screenshot annotati o registrazioni dello schermo

Crea e lancia sondaggi con domande condizionali per calcolare i punteggi dei promotori netti e ottenere analisi dettagliate sul comportamento degli utenti

Esegui test cross-browser sugli utenti acquisendo e confrontando screenshot per garantire un'esperienza utente coerente su piattaforme diverse

Goditi la flessibilità e la scalabilità di una piattaforma basata su cloud senza costi di manutenzione

Limiti di Usersnap

Alcuni utenti trovano la configurazione iniziale e la personalizzazione dei pulsanti e dei widget di feedback un po' complicata

I prezzi di Usersnap possono essere elevati per i team più piccoli o le startup, con funzionalità/funzioni più avanzate disponibili solo nei piani di livello superiore

Prezzi Usersnap

Starter : 51,19 $ al mese (49 € al mese)

Crescita: 113,87 $/mese (109 €/mese)

Professional: 207,89 $/mese (199 €/mese)

Premium: 406,38 $ al mese (389 € al mese)

Valutazioni e recensioni Usersnap

G2: 4,5/5 (oltre 80 recensioni)

Capterra: 4,7/5, oltre 20 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Usersnap?

I widget in-app di Usersnap offrono un modo eccellente per raccogliere feedback e messaggi dai tuoi utenti. Anche l'integrazione con Slack è molto utile, in quanto ti consente di ricevere immediatamente segnalazioni di bug e altri messaggi di feedback.

I widget in-app di Usersnap offrono un modo eccellente per raccogliere feedback e messaggi dai tuoi utenti. Anche l'integrazione con Slack è molto utile, in quanto ti consente di ricevere immediatamente segnalazioni di bug e altri messaggi di feedback.

7. Ziflow (Ideale per accelerare i cicli di revisione creativa)

tramite Ziflow

Ziflow semplifica i processi di feedback e approvazione per i team creativi, consentendo di apportare annotazioni precise con accuratezza a livello di fotogramma e pixel. Offre ricchi strumenti di annotazione, flussi di lavoro automatizzati e integrazione con numerose applicazioni creative, il tutto in un ambiente sicuro.

Ziflow offre la modalità "side-by-side" per confronti manuali o la modalità "pixel per pixel" per evidenziare le differenze tra le versioni con opzioni di colore personalizzabili. È inoltre possibile utilizzare una serie di forme di annotazione, tra cui quadrati, cerchi, frecce, linee, disegni a mano libera e selezione di testo, per fornire un feedback dettagliato.

Le migliori funzionalità/funzioni di Ziflow

Annotate i video con commenti precisi codificati nel tempo per facilitare la collaborazione e la revisione dei contenuti video

Rendi i tuoi commenti privati o visibili solo a revisori selezionati in determinate fasi, garantendo la riservatezza

Consenti ai responsabili della correzione di bozze di caricare nuove versioni e mantenere il controllo delle versioni durante tutto il processo di revisione

Connettiti a servizi di archiviazione cloud come Dropbox e Google Drive e imposta l'automazione del flusso di lavoro per semplificare il processo di revisione

Limiti di Ziflow

Gli utenti ricevono numerose notifiche via email, che possono diventare opprimenti

Il processo di configurazione di Ziflow può essere impegnativo, soprattutto per chi non è esperto di tecnologia

Prezzi di Ziflow

Free

Standard : 249 $ al mese

Pro: 399 $ al mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Ziflow

G2: 4,5/5 (oltre 900 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Ziflow?

Prendere appunti, aggiungere commenti, taggare colleghi e caricare/rivedere bozze è semplice e prezioso. Molto raramente incontro problemi di visualizzazione durante il caricamento di file di stampa o file PPT. A volte, i file di stampa vengono visualizzati con sovrastampa o i file PPT non vengono caricati completamente se contengono font incorporati.

Prendere appunti, aggiungere commenti, taggare colleghi e caricare/rivedere bozze è semplice e prezioso. Molto raramente incontro problemi di visualizzazione durante il caricamento di file di stampa o file PPT. A volte, i file di stampa vengono visualizzati con sovrastampa o i file PPT non vengono caricati completamente se contengono font incorporati.

8. Hotjar (ideale per l'analisi del comportamento degli utenti e approfondimenti)

tramite Hotjar

Hotjar ti aiuta a visualizzare in tempo reale l'attività degli utenti sul tuo sito web con mappe di calore. Mostra dove gli utenti cliccano, scorrono o si spostano sul tuo sito web in modo da poter migliorare l'esperienza dell'utente. A differenza delle piattaforme di analisi tradizionali che tracciano solo i dati quantitativi, Hotjar va più a fondo catturando il "perché" dietro le azioni degli utenti attraverso le mappe dei clic rabbiosi.

Grazie alla combinazione di mappe di calore, registrazioni delle sessioni, sondaggi e feedback degli utenti, Hotjar ti aiuta ad analizzare i modelli di coinvolgimento degli utenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Hotjar

Raccogli le opinioni degli utenti in tempo reale attraverso un widget di feedback facile da integrare e raccogli informazioni mentre gli utenti interagiscono con elementi specifici del tuo sito

Guarda le registrazioni delle sessioni in tempo reale per scoprire modelli comportamentali, identificare i punti di attrito che causano frustrazione agli utenti e risolvere i problemi

Lancia rapidamente sondaggi per raccogliere il feedback dei clienti, assicurandoti di comprendere le motivazioni alla base delle loro azioni

Limiti di Hotjar

La registrazione della sessione potrebbe richiedere molto tempo

Può essere difficile personalizzare la visualizzazione della dashboard

Prezzi Hotjar

Base: Gratis

In più: 39 $ al mese

Business: 99 $/mese

Scala: 213 $/mese

Valutazioni e recensioni Hotjar

G2: 4,3/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 530 recensioni)

Cosa dicono gli utenti in tempo reale su Hotjar?

Hotjar è incredibilmente intuitivo e offre preziose mappe di calore, registrazioni delle sessioni e strumenti di feedback che ci aiutano a comprendere meglio il comportamento degli utenti e a migliorare le prestazioni del nostro sito web. A volte le registrazioni delle sessioni sono lente da caricare.

Hotjar è incredibilmente intuitivo e offre preziose mappe di calore, registrazioni delle sessioni e strumenti di feedback che ci aiutano a comprendere meglio il comportamento degli utenti e a migliorare le prestazioni del nostro sito web. A volte le registrazioni delle sessioni sono lente da caricare.

9. BugHerd (Ideale per il monitoraggio visivo dei bug e la gestione delle attività)

tramite Bugherd

BugHerd è specializzato nel feedback visivo e nel monitoraggio dei bug per lo sviluppo di siti web. È popolare tra gli sviluppatori web e i designer che cercano modi efficienti per raccogliere feedback, in particolare feedback contestualizzati sui siti web da parte di persone non esperte di tecnologia.

I client possono facilmente aggiungere un elemento fissato per aggiungere commenti accedendo al link del progetto, senza dover effettuare il login o creare un account. Cattura automaticamente lo schermo per aggiungere dettagli tecnici e per un feedback più accurato. Inoltre, i commenti vengono automaticamente creati come attività su una bacheca Kanban per un facile monitoraggio.

Le migliori funzionalità/funzioni di BugHerd

Integrazione con LambdaTest per una reportistica dei bug senza interruzioni

Raccogli e organizza i feedback su varie risorse creative con il suo strumento di correzione di bozze

Raccogli feedback pubblici consentendo ai visitatori del sito web di condividere opinioni su problemi specifici, come link non funzionanti o errori nelle pagine

Limiti di BugHerd

Non offre opzioni per filtrare il feedback

Prezzi di BugHerd

Standard: 49 $/mese per 5 membri

Studio: 79 $ al mese per 10 membri

Premium: 149 $/mese per 25 membri

Personalizzato: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di BugHerd

G2: 4,8/5 (oltre 140 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 60 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di BugHerd?

Bugherd semplifica l'inserimento di un grande volume di modifiche al sito web e, in qualità di project manager, colma il divario tra le richieste dei client e il linguaggio degli sviluppatori. Ci sono diversi problemi con gli screenshot che non vengono acquisiti quando si aggiungono rapidamente modifiche di massa e spesso l'elemento fissato viene posizionato nel posto sbagliato quando l'attività viene inviata. Inoltre, l'estensione a volte si blocca, quindi è necessario disinstallare e reinstallare il programma, il che è fastidioso.

Bugherd semplifica l'inserimento di un grande volume di modifiche al sito web e, in qualità di project manager, colma il divario tra le richieste dei client e il linguaggio degli sviluppatori. Ci sono diversi problemi con gli screenshot che non vengono acquisiti quando si aggiungono rapidamente modifiche di massa e spesso l'elemento fissato va nel posto sbagliato quando l'attività viene inviata. Inoltre, l'estensione a volte si blocca, quindi è necessario disinstallare e reinstallare il programma, il che è fastidioso.

10. Frame. io (Ideale per la collaborazione e il feedback video in tempo reale)

Acquisito da Adobe, Frame. io è un popolare strumento di gestione del flusso di lavoro di progettazione, che semplifica l'aggiunta di feedback ai fotogrammi video. I membri del team possono aggiungere commenti, caricare immagini e video di riferimento e utilizzare emoji per semplificare il processo di produzione video.

Frame. io consente anche la visualizzazione a schermo intero, lo zoom e il controllo della riproduzione per un processo di revisione coinvolgente. È possibile raggruppare le risorse, assegnare revisori specifici e avvisare le persone per ottenere rapidamente un feedback.

Frame. io migliori funzionalità/funzioni

Aggiungi commenti contestualizzati e fai annotazioni sullo schermo con Frame.io per un feedback semplificato

Organizza le revisioni impilando automaticamente le versioni delle risorse e consentendo confronti affiancati per monitorare lo stato di avanzamento

Gestisci il feedback senza soluzione di continuità rispondendo ai thread di commenti direttamente dalle applicazioni Creative Cloud integrate con Frame.io

Proteggi le risorse con funzionalità avanzate come SSO/autenticazione a due fattori, Storage Connect e autorizzazioni precise per il caricamento/scaricamento, l'accesso in sola lettura o solo per commentare

Limiti di Frame. io

Alcuni utenti hanno segnalato difficoltà con i client nell'accedere e commentare i video, in particolare quando i client devono creare account

Ha limiti di spazio di archiviazione e non offre opzioni di esportazione in blocco, il che può essere limitante per progetti di grandi dimensioni

Prezzi di Frame. io

Free

Pro: 15 $ al mese per membro

Team: 25 $ al mese per membro

Enterprise: Prezzi personalizzati (per più team)

Valutazioni e recensioni di Frame. io

G2: 4,6/5 (oltre 70 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 70 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Frame.io?

Frame. io ci ha aiutato a consolidare le note, ricevere feedback accurati ed essere più organizzati. L'interfaccia utente è molto semplice e bastano pochi secondi per spiegarla a chi non la conosce. La loro app Transfer rende il caricamento e il download veloce e facile. La uso tutti i giorni! Mi piacerebbe avere delle scorciatoie per i progetti, come Finder/File Explorer che permette di fissare i progetti correnti.

Frame. io ci ha aiutato a consolidare le note, ricevere feedback accurati ed essere più organizzati. L'interfaccia utente è molto semplice e bastano pochi secondi per spiegarla a chi non la conosce. La loro app Transfer rende il caricamento e il download veloce e facile. La uso tutti i giorni! Mi piacerebbe avere delle scorciatoie per i progetti, come Finder/File Explorer che permette di fissare i progetti correnti.

