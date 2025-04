i 13 migliori software per diagrammi di rete per migliorare il flusso di lavoro

Gestire le reti aziendali moderne non è un'impresa da poco.

Le semplici connessioni punto-punto appartengono al passato: le infrastrutture odierne sono ecosistemi in espansione di servizi cloud, ambienti ibridi, team remoti e dipendenze mission-critical.

Senza un modo chiaro e dinamico per visualizzare questi sistemi, anche gli architetti di rete più esperti possono avere difficoltà a mantenere efficienza, sicurezza e scalabilità.

È qui che entra in gioco il software per diagrammi di rete. Lo strumento giusto non si limita a mappare le connessioni, ma fornisce informazioni in tempo reale, identifica le vulnerabilità e semplifica la risoluzione dei problemi prima che questi abbiano un impatto sulle operazioni.

Questo software di project management visivo offre una visualizzazione d'insieme e un controllo granulare dello stato della rete.

In questo post del blog ti presenterò i 13 migliori esempi e software di diagrammi di rete, classificati in base all'utilizzo effettivo in azienda e non al clamore pubblicitario.

Cosa cercare in un software per diagrammi di rete?

Sulla base della mia ricerca, ecco cosa devi cercare in un buon software per diagrammi di rete logici:

Collegamento dei dati: cerca opzioni per collegare i diagrammi a origini dati esterne (ad es. fogli di calcolo, database) per aggiornamenti dinamici

Reportistica e documentazione: La possibilità di generare documentazione dall'aspetto professionale con report e legende automatici è un must

Libreria completa di simboli: dovresti essere in grado di rappresentare un'ampia varietà di dispositivi di rete (router, switch, server, workstation, ecc.), servizi cloud e altri componenti dell'infrastruttura

Layout e allineamento automatici: le funzionalità che consentono di disporre automaticamente i nodi in modo ordinato e migliorare la leggibilità sono molto utili

Interfaccia intuitiva: dovrebbe essere facile trascinare e rilasciare i nodi, creare connessioni e personalizzare gli elementi visivi

Collaborazione e condivisione: funzionalità di collaborazione in tempo reale o asincrona, opzioni di esportazione semplici (ad es. immagini, PDF, Visio) e opzioni di condivisione sicura semplificano la gestione della rete

I 13 migliori software per diagrammi di rete

La gestione moderna delle reti richiede strumenti in grado di gestire la complessità mantenendo l'usabilità. Ecco i miei migliori consigli per questo tipo di software di diagrammi di rete, basati su test approfonditi e implementazioni reali:

1. ClickUp (Ideale per la creazione di diagrammi e la gestione del flusso di lavoro)

Come app completa per il lavoro, ClickUp riunisce i tuoi progetti, le attività, le conoscenze e la chat in un'unica piattaforma basata sull'IA.

La soluzione IT e PMO di ClickUp offre visibilità end-to-end dei progetti e allineamento strategico, aiutando i team a stabilire le priorità e gestire più progetti in modo efficiente.

Mentre la maggior parte degli strumenti si limita alla creazione di diagrammi di base, le lavagne online e le mappe mentali di ClickUp si integrano direttamente con il tuo sistema di gestione delle attività.

Visualizza le tue idee di progetto con le mappe mentali di ClickUp

Le mappe mentali in ClickUp consentono di mappare visivamente le relazioni tra i diversi componenti della rete. È possibile creare una rete gerarchica partendo da un nodo centrale (ad esempio, un server principale) e ramificandosi verso dispositivi, router, switch e endpoint collegati.

📌 Esempio: un amministratore IT può utilizzare una mappa mentale ClickUp per pianificare l'espansione della rete, mappando come si connetteranno i nuovi server e dispositivi.

Sfrutta le lavagne online ClickUp per progettare qualsiasi tipo di diagramma collaborando con il tuo team in tempo reale

Allo stesso modo, le lavagne online di ClickUp offrono una tela libera dove è possibile disegnare, collegare e annotare diversi componenti di rete. I team IT possono collaborare in tempo reale, trascinando e rilasciando icone per rappresentare i dispositivi, aggiungendo note adesive per la risoluzione dei problemi e collegando diversi livelli di rete.

📌Esempio: un ingegnere di rete può utilizzare una lavagna online ClickUp per progettare una topologia LAN, contrassegnando le aree in cui firewall, bilanciatori di carico e servizi cloud interagiscono nell'intera rete.

A differenza degli strumenti di diagrammi statici, ClickUp consente ai team di commentare, taggare i membri e monitorare gli aggiornamenti all'interno della stessa area di lavoro. Una volta creato il diagramma di rete, è possibile trasformare gli elementi in attività concrete, assegnandole ai membri del team IT.

Il modello di diagramma di rete del progetto ClickUp amplifica questa funzionalità aggiungendo direttamente la previsione delle risorse e la valutazione dei rischi in diagrammi di rete dettagliati.

Scarica questo modello Riconosci facilmente le connessioni tra progetti e dipendenze con il modello di diagramma di rete di progetto di ClickUp

Questo modello consente di visualizzare e comprendere le complesse relazioni tra le attività. Ogni elemento del progetto rappresenta un nodo, con le interdipendenze mappate come collegamenti che li connettono.

Utilizza il modello per mappare le attività interdipendenti in una posizione centralizzata e comprendere il flusso di lavoro del progetto dall'inizio al completamento.

Che tu stia documentando una rete esistente per migliorare la comunicazione e la collaborazione o progettando una nuova architettura di rete, questo modello fornisce un quadro strutturato per raggiungere i tuoi obiettivi.

Con ClickUp, non stai solo creando diagrammi di rete, ma stai costruendo flussi di lavoro intelligenti e automatizzati che si adattano all'evoluzione del tuo progetto.

Migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Utilizza le visualizzazioni personalizzate di ClickUp per visualizzare gli strumenti per monitorare le sequenze dei progetti e lo stato delle attività

Genera report personalizzati per monitorare le prestazioni del team e lo stato dei progetti con gli strumenti di reportistica integrati di ClickUp, che ti aiutano a identificare i colli di bottiglia o le aree che richiedono attenzione

Implementa il monitoraggio del tempo in ClickUp per monitorare come viene impiegato il tempo nelle attività, facilitando la gestione delle risorse e l'analisi dell'efficienza

Crea dashboard ClickUp che consolidano gli indicatori chiave e le visualizzazioni dei progetti in un unico posto per migliorare il processo decisionale

Limiti di ClickUp

L'ampio intervallo di strumenti e impostazioni potrebbe sopraffare gli utenti che necessitano solo di funzionalità/funzioni di base

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $ al mese per utente

Business : 12 $ al mese per utente

Enterprise : contattare per informazioni sui prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per membro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.500 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

ClickUp è uno strumento versatile che ti consente di personalizzare il flusso di lavoro e le attività. Che tu abbia bisogno di ripetere un'attività occasionalmente, aggiungere tabelle alle tue attività o creare un diagramma visivo dei tuoi processi, ClickUp può gestirlo. La flessibilità di ClickUp è una grande risorsa per qualsiasi team.

ClickUp è uno strumento versatile che ti consente di personalizzare il flusso di lavoro e le attività. Che tu abbia bisogno di ripetere un'attività occasionalmente, aggiungere tabelle alle tue attività o creare un diagramma visivo dei tuoi processi, ClickUp può gestirlo. La flessibilità di ClickUp è una grande risorsa per qualsiasi team.

💡Suggerimento: utilizza la gerarchia dei progetti di ClickUp per organizzarti al meglio! Crea uno spazio per l'infrastruttura di rete, con cartelle che rappresentano diversi segmenti o posizioni della rete e attività che rappresentano i singoli dispositivi di rete. Utilizza le attività secondarie per documentare configurazioni specifiche dei dispositivi, indirizzi IP e dettagli di connessione.

2. LucidChart (Ideale per la partecipazione in tempo reale del team)

tramite LucidChart

I potenti strumenti di mappatura delle storie degli utenti di LucidChart consentono di visualizzare e costruire i percorsi dei clienti in tempo reale.

Crea corsie per diversi profili utente, mappa scenari e aggiungi schede dettagliate, mentre il tuo team remoto collabora facilmente.

Puoi anche trasformare percorsi utente complessi in roadmap chiare e attuabili con modelli specializzati e un'interfaccia intuitiva.

Migliori funzionalità/funzioni di LucidChart

Utilizza il collegamento dei dati per connettere i tuoi diagrammi con origini dati esterne come Fogli Google o Excel per aggiornamenti in tempo reale

Applica la formattazione condizionale per modificare dinamicamente lo stile dei diagrammi in base alle modifiche dei dati

Sfrutta gli strumenti di automazione per facilitare la creazione e l'aggiornamento dei diagrammi dai set di dati

Crea e salva forme personalizzate per i diagrammi utilizzati di frequente per risparmiare tempo e mantenere la coerenza

Utilizza i livelli per aggiungere ulteriori informazioni senza ingombrare il diagramma principale

Limiti di LucidChart

Funzionalità automatizzate limitate come il rilevamento automatico dei dispositivi

Prezzi di LucidChart

Free

Individuale : 9 $ al mese per utente

Team : 10 $/utente al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di LucidChart

G2: Nessuna valutazione disponibile

Capterra: 4,5/5 (oltre 2.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di LucidChart?

Lucidchart ha rivoluzionato il modo in cui visualizziamo e comunichiamo idee complesse. La sua intuitiva interfaccia drag-and-drop semplifica la creazione di diagrammi, diagrammi di flusso e mappe mentali straordinari. Le funzionalità di lavoro in team consentono al nostro team di lavorare insieme in tempo reale, rendendo il feedback e le revisioni un valore aggiunto. Inoltre, l'enorme libreria di modelli e forme ci consente di iniziare a creare immediatamente.

Lucidchart ha rivoluzionato il modo in cui visualizziamo e comunichiamo idee complesse. La sua intuitiva interfaccia drag-and-drop semplifica la creazione di diagrammi, diagrammi di flusso e mappe mentali straordinari. Le funzionalità di lavoro in team consentono al nostro team di lavorare insieme in tempo reale, rendendo il feedback e le revisioni un valore aggiunto. Inoltre, l'enorme libreria di modelli e forme ci consente di iniziare a creare immediatamente.

3. Microsoft Visio (ideale per le organizzazioni incentrate su Windows che richiedono una profonda integrazione con l'ecosistema Microsoft)

tramite Microsoft

Microsoft Visio è uno strumento di diagrammi di rete per le organizzazioni che hanno già investito nell'ecosistema Microsoft. La sua perfetta integrazione con Microsoft 365 consente di condividere facilmente i diagrammi in Teams e incorporarli nei siti SharePoint.

Mentre Visio eccelle nei diagrammi tecnici, offre anche modelli di base per la mappatura delle storie degli utenti e la visualizzazione del percorso.

È possibile sfruttare le librerie complete di forme e gli strumenti di connessione per creare diagrammi di flusso degli utenti, anche se strumenti specializzati di mappatura delle storie possono offrire funzionalità/funzioni più mirate.

Le migliori funzionalità/funzioni di Microsoft Visio

Lavora contemporaneamente con più utenti sullo stesso diagramma di rete fisico per migliorare la collaborazione del team

Crea diagrammi di architettura cloud con nuovi stencil per Azure e Amazon Web Services

Integra facilmente i diagrammi tecnici importando file DWG (disegni)

Limiti di Microsoft Visio

Non crea automaticamente un diagramma di rete dettagliato dalle scansioni di rete

Curva di apprendimento più elevata rispetto agli strumenti più semplici

Prezzi di Microsoft Visio

Gratis per un mese

Piano Visio 1 : 5 $ al mese per utente

Piano Visio 2 : 15 $ al mese per utente

Visio Standard: 309,99 $ (costo una tantum)

Visio Professional: 579,99 $ (costo una tantum)

Valutazioni e recensioni di Microsoft Visio

G2: 4,5/5 (oltre 650 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 3000 recensioni)

4. SolarWinds Network Topology Mapper (Ideale per la mappatura automatizzata della rete e il rilevamento dei dispositivi)

tramite SolarWinds Network Topology Mapper

Sebbene progettato principalmente per la mappatura dell'infrastruttura di rete, il monitoraggio dettagliato delle dipendenze di sistema di SolarWinds Network Topology Mapper può fornire un contesto prezioso per la raccolta dei requisiti tecnici.

Crea mappe complete della tua infrastruttura con una configurazione manuale minima.

Queste mappe dell'infrastruttura possono fungere da diagrammi fisici della rete e aiutarti a comprendere meglio i vincoli e le dipendenze del sistema quando pianifichi funzionalità/funzioni che hanno un impatto su più sistemi o servizi.

Migliori funzionalità/funzioni di SolarWinds Network Topology Mapper

Pianifica esportazioni automatiche delle mappe sulla piattaforma Orion

Personalizza i nomi di visualizzazione dei nodi, i ruoli, gli indirizzi IP e le relazioni di connessione per una maggiore visibilità

Genera report su porte switch, LAN virtuali, sottoreti e inventario

Esporta le mappe di rete in Orion Network Atlas, Microsoft Office Visio, PDF e PNG formattati

Supporta diversi metodi di rilevamento, tra cui SNMP, ICMP, WMI, CDP, LLDP e altri ancora

Limiti di SolarWinds Network Topology Mapper

Il prezzo può essere un problema per le piccole imprese

Prezzi di SolarWinds Network Topology Mapper

Gratis : per 14 giorni

Piano a pagamento: A partire da 1.882 $

Valutazioni e recensioni di SolarWinds Network Topology Mapper

G2: Nessuna valutazione disponibile

Capterra: Nessuna valutazione disponibile

5. Intermapper (ideale per il monitoraggio della rete in tempo reale con approfondimenti visivi)

tramite YouTube

Intermapper, simile a SolarWinds, è incentrato principalmente sul monitoraggio e la mappatura della rete.

Sebbene non supporti direttamente la creazione di user story, le informazioni visive in tempo reale sulla rete possono aiutarti a comprendere gli impatti sulle prestazioni e i limiti tecnici che devono essere considerati durante la scrittura delle user story per il miglioramento del sistema.

Migliori funzionalità/funzioni di Intermapper

Mappa la tua rete per creare una vista live del tuo ambiente IT con layout e icone personalizzabili

Individua e documenta automaticamente tutti i dispositivi IP presenti nella tua rete in pochi minuti

Analizza le metriche delle prestazioni dei dispositivi di rete, inclusi sensori ambientali e apparecchiature industriali

Esporta le mappe in Microsoft Visio e in formato SVG per un ulteriore utilizzo

Accedi alla rete in remoto utilizzando Intermapper Remote Access per un monitoraggio sicuro da qualsiasi luogo

Limiti di Intermapper

In primo luogo incentrato sul monitoraggio piuttosto che sulla creazione di diagrammi completi

Prezzi di Intermapper

Gratis: Per 30 giorni

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Intermapper

G2: 4,3/5 (oltre 80 recensioni)

Capterra: Valutazioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Intermapper?

Intermapper è uno strumento di monitoraggio SNMP facile da implementare. Implementabile sulle piattaforme più comuni (PC, Mac, Linux), consente al reparto IT di creare rapidamente mappe dell'infrastruttura di rete e monitorarne l'utilizzo. È molto efficace nell'identificare rapidamente le aree problematiche e l'entità di eventuali interruzioni.

Intermapper è uno strumento di monitoraggio SNMP facile da implementare. Implementabile sulle piattaforme più comuni (PC, Mac, Linux), consente al reparto IT di creare rapidamente mappe dell'infrastruttura di rete e monitorarne l'utilizzo. È molto efficace nell'identificare rapidamente le aree problematiche e l'entità di eventuali interruzioni.

6. Blocco note di rete (ideale per la creazione di diagrammi di rete semplici)

tramite Blocco note di rete

Network Notepad è uno strumento affidabile e intuitivo per la creazione di diagrammi di rete che svolge il proprio lavoro senza fronzoli (e senza i costi elevati che ne derivano).

Utilizzalo per creare semplici diagrammi del flusso di lavoro che illustrano l'interazione degli utenti con i componenti di rete.

Migliori funzionalità/funzioni del blocco note di rete

Scegli tra le modalità Bozza, Fine e Superfine per una grafica e una stampa migliorate

Ruota testo e oggetti in qualsiasi angolazione utilizzando la funzionalità trascina e ruota

Aggiungi pagine illimitate a un diagramma e accedi ad esse tramite le schede delle pagine sullo schermo

Combina più oggetti in oggetti compositi per una manipolazione più semplice

Abilita l'allineamento automatico dei collegamenti per mantenere le connessioni orizzontali e verticali

Limiti del blocco note di rete

Mancano le funzionalità avanzate presenti in strumenti più robusti

Prezzi di Blocco note di rete

Edizione professionale : 56 $ (licenza singola)

Enterprise Edition : 63 $ (licenza singola)

Client/Server: 77 $ (licenza singola)

Valutazioni e recensioni di Blocco note di rete

G2: Nessuna valutazione disponibile

Capterra: Nessuna valutazione disponibile

7. ConceptMap Diagram (Ideale per mappare visivamente le relazioni tra concetti e idee)

Le relazioni di rete complesse diventano più chiare con i creatori di mappe concettuali.

ConceptMap Diagram è uno strumento di IA che visualizza queste relazioni, aiutando i team a comprendere come i diversi componenti della rete interagiscono e dipendono l'uno dall'altro.

Descrivi semplicemente le tue idee tramite chat e l'IA genererà automaticamente una mappa concettuale professionale, aiutandoti a visualizzare idee complesse e interconnesse in modo rapido e intuitivo.

Migliori funzionalità/funzioni di ConceptMap Diagram

Organizza visivamente le attività e le sequenze temporali dei progetti per migliorare la collaborazione del team nell'area di lavoro

Pianifica e struttura i contenuti per blog, articoli o presentazioni utilizzando mappe visive

Organizza visivamente i risultati della ricerca per identificare connessioni e lacune nelle conoscenze

Integrazione con strumenti popolari per semplificare il flusso di lavoro

Limiti del diagramma ConceptMap

Non progettato specificamente per la mappatura dettagliata della rete

Prezzi di ConceptMap Diagram

Account gratuito: 5 chat al giorno con accesso a tutte le funzionalità/funzioni di base

Valutazioni e recensioni di ConceptMap Diagram

G2: Nessuna valutazione disponibile

Capterra: Nessuna valutazione disponibile

8. EdrawMax (Ideale per la creazione completa di diagrammi con modelli estesi)

tramite EdrawMax

EdrawMax fornisce numerosi esempi di diagrammi che aiutano i team a standardizzare la documentazione di rete.

La sua ricca libreria di modelli e i risultati di livello professionale lo rendono particolarmente adatto alla creazione di documentazione per stakeholder con qualsiasi livello tecnico.

Le migliori funzionalità/funzioni di EdrawMax

Utilizza oltre 210 tipi di diagrammi per soddisfare diversi casi d'uso

Sfrutta la collaborazione basata su cloud per lavorare in team in tempo reale su una tela infinita

Esporta e condividi facilmente i diagrammi su varie piattaforme di social media e in diversi formati di file

Disegna senza sforzo con un'intuitiva funzionalità drag-and-drop

Limiti di EdrawMax

Alcuni utenti lo trovano meno intuitivo rispetto ad altri strumenti specializzati

Prezzi di EdrawMax

Piani di sottoscrizione : $35,99 (semestrale)

Piano a vita : 245 $ (pagamento unico)

Piano bundle a vita: 312 $ (pagamento unico)

Valutazioni e recensioni di EdrawMax

G2: 4,3/5 (oltre 60 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di EdrawMax?

EdrawMax è un ottimo software multiuso che va dallo sviluppo di mappe mentali, alle roadmap per la strategia, ai flussi di lavoro di processo, ecc. Anche se a volte ci sono piccoli problemi (soprattutto quando viene installata una nuova versione), il team del supporto tecnico è eccellente e di solito risolve i problemi MOLTO velocemente.

EdrawMax è un ottimo software multiuso che va dallo sviluppo di mappe mentali, alle roadmap per la strategia, al flusso di lavoro, ecc. Anche se a volte ci sono piccoli problemi (soprattutto quando viene installata una nuova versione), il team del supporto tecnico è eccellente e di solito risolve i problemi MOLTO velocemente.

9. SmartDraw (Ideale per la creazione rapida e semplice di diagrammi con collaborazione cloud)

tramite SmartDraw

SmartDraw offre un equilibrio impressionante tra velocità e funzionalità per i team che danno priorità alla creazione rapida di diagrammi senza sacrificare la qualità.

Le sue funzionalità di mappatura mentale semplificano il processo di progettazione, fornendo supporto per una documentazione completa dell'infrastruttura.

Grazie ai suoi strumenti e modelli intuitivi, è possibile creare vari diagrammi, tra cui diagrammi di flusso, alberi decisionali, diagrammi UML e planimetrie.

Migliori funzionalità/funzioni di SmartDraw

Genera diagrammi dai dati collegandoti alle configurazioni AWS o Azure e importando i dati da Jira per migliorare la visualizzazione

Migliora le immagini esistenti aggiungendo dati alle forme all'interno dei tuoi diagrammi

Integrazione con Google Workspace per funzionalità avanzate e facilità d'uso

Limiti di SmartDraw

Potrebbe non avere la profondità necessaria per esigenze di rete complesse

Prezzi di SmartDraw

Individuale : 9,95 $/mese (fatturato annualmente)

Team : 8,25 $/utente al mese (fatturato annualmente)

Sito: 5 $/utente al mese (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di SmartDraw

G2: 4,6/5 (oltre 250 recensioni)

Capterra: 4. 1/5 (oltre 100 recensioni)

10. LanFlow (Ideale per la creazione di diagrammi di rete semplici e mirati con complessità minima)

tramite LanFlow

In qualità di software specializzato nella creazione di diagrammi di rete, LanFlow aiuta a creare diagrammi dettagliati di reti, LAN e sistemi di comunicazione.

Trascina e rilascia le icone per computer, server e workstation, collegale con un clic, aggiungi testo e avrai a disposizione diagrammi di rete semplici ma chiari.

Gestisce tutte le questioni tecniche per te, inclusi gli allegati di linea e la gestione delle forme. Questo lo rende ideale sia per i principianti che per i professionisti.

Migliori funzionalità/funzioni di LanFlow

Sfrutta diversi tipi di diagrammi, inclusi diagrammi a blocchi, diagrammi di flusso e diagrammi di rete

Usa le annotazioni di testo ovunque sul diagramma

Utilizza modelli per la creazione rapida di diagrammi

Limiti di LanFlow

Limitato in termini di automazione e funzionalità avanzate

Prezzi di LanFlow

Gratis: Per 30 giorni

Da utente singolo a 9 licenze utente singolo: 99-639 dollari

Licenza multiutente 10-50: 679-2779 $

Valutazioni e recensioni di LanFlow

G2: Nessuna valutazione disponibile

Capterra: Nessuna valutazione disponibile

11. Draw. io (Ideale per team alla ricerca di una soluzione gratuita, open source e con ampia compatibilità)

Vuoi sapere cosa c'è di meglio di un solido software per la creazione di diagrammi di rete? Un potente software per la creazione di diagrammi di rete gratis! Draw. io è open-source e funziona praticamente con tutto.

È perfetto per team agili grazie ai modelli pronti all'uso, alle forme personalizzate e alla facile integrazione con strumenti come Google Drive e MS Teams. Usalo per creare mappe dettagliate e collaborare senza sforzo sui diagrammi di rete.

Le migliori funzionalità/funzioni di Draw.io

Collabora con team distribuiti grazie alle integrazioni con GitHub, GitLab e Dropbox

Scarica la versione desktop per funzionalità di diagramma offline

Limiti di Draw.io

Mancano alcune funzionalità/funzioni avanzate presenti nei software contemporanei

Prezzi di Draw.io

Free

Cloud: Prezzi personalizzati

Data Center: 6250-13750 $ (da 500 a 4000 utenti)

Valutazioni e recensioni di Draw. io

G2: 4,4/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 700 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Draw. io?

Draw. io è il mio strumento di diagramma preferito. È gratuito e facile da usare, e puoi scaricare i tuoi diagrammi in una varietà di formati gratuiti e open source per utilizzarli in altri software. Nulla è bloccato da formati proprietari o prezzi predatori. Se desideri funzionalità/funzioni più aziendali per collaborare con team più grandi, puoi pagare, ma puoi fare molto con il piano gratuito.

Draw. io è il mio strumento di diagrammazione preferito. È gratuito, facile da usare e ti permette di scaricare i tuoi diagrammi in una varietà di formati gratuiti e open source da utilizzare in altri software. Nulla è bloccato da formati proprietari o prezzi predatori. Se desideri funzionalità/funzioni più aziendali per collaborare con team più grandi, puoi pagare, ma con il piano gratuito puoi già fare molto.

12. Creately (Ideale per la mappatura collaborativa di storie e tecniche di visualizzazione agile)

via Creately

Desideri un diagramma di rete di livello aziendale con collaborazione in tempo reale? Scegli Creately.

Perfetto per team distribuiti, ti consente di progettare facilmente layout di rete con i tuoi colleghi. Guarda come le modifiche vengono sincronizzate istantaneamente mentre mappate insieme la vostra infrastruttura.

Le migliori funzionalità/funzioni di Creately

Accedi a bacheche illimitate con funzionalità/funzioni essenziali per professionisti e piccoli team

Pianifica, progetta e gestisci l'infrastruttura IT e cloud in un hub centrale

Documenta e semplifica i processi HR e amministrativi per una maggiore chiarezza organizzativa

Limiti di Creately

Funzionalità di automazione limitate

Prezzi di Creately

Versione di prova gratuita con funzionalità/funzioni limitate

Personale: 8 $ al mese per utente

Team : 8 $/utente al mese

Business : 149 $/utente al mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Creately

G2: 4,4/5 (oltre 1000 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Creately?

La tela infinita di Creately ci offre molto spazio per organizzare le nostre idee e i modelli ci fanno risparmiare molto tempo quando impostiamo nuovi progetti. L'integrazione con altri nostri strumenti come Google Workspace ha reso facile mantenere tutto connesso e accessibile a tutti i membri del team. È chiaro che Creately è stato progettato pensando alla collaborazione e grazie ad esso siamo diventati più efficienti e produttivi.

La tela infinita di Creately ci offre tutto lo spazio necessario per organizzare le nostre idee e i modelli ci fanno risparmiare tantissimo tempo quando impostiamo nuovi progetti. L'integrazione con altri nostri strumenti, come Google Workspace, ha reso facile mantenere tutto connesso e accessibile a tutti i membri del team. È chiaro che Creately è stato progettato pensando alla collaborazione e grazie ad esso siamo diventati più efficienti e produttivi.

13. DIA (La migliore soluzione di diagrammazione leggera e open source)

tramite DIA

Desideri uno strumento di diagramma di rete semplice e open source? DIA semplifica i layout di rete con forme e connettori di base.

Sebbene non disponga di modelli sofisticati, il suo approccio essenziale lo rende ideale per schizzi di rete rapidi.

Migliori funzionalità/funzioni di DIA

Crea diversi tipi di diagrammi dalle forme integrate, inclusi diagrammi di flusso, diagrammi di rete logici, schemi elettrici e modelli UML

Personalizza gli oggetti modificando proprietà quali dimensioni, colore e stili delle linee

Raggruppa più oggetti per facilitarne la manipolazione e l'organizzazione

Stampa diagrammi su più pagine con interruzioni automatiche di pagina

Lavora con più diagrammi contemporaneamente in finestre separate

Limiti di DIA

L'interfaccia utente potrebbe non essere così raffinata come quella dei prodotti commerciali

Prezzi DIA

Free

Valutazioni e recensioni DIA

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,2/5 (oltre 20 recensioni)

Migliora di 10 volte i tuoi diagrammi di rete

Ti ho appena illustrato i migliori strumenti per la creazione di diagrammi di rete.

Un ottimo strumento per diagrammi di rete non solo ti aiuta a visualizzare le connessioni, ma semplifica anche la collaborazione, migliora la chiarezza e rende facile la gestione di sistemi complessi.

Ho visto team trasformare completamente la loro gestione della rete passando a uno strumento che integra una solida funzione di diagramma con il lavoro di squadra in tempo reale. Quando il tuo team può creare, modificare e perfezionare diagrammi di rete senza attriti, i progetti procedono più velocemente e i problemi vengono risolti prima che diventino tali.

Sei pronto a provare la differenza? Registrati oggi stesso su ClickUp e crea diagrammi di rete più intelligenti ed efficienti.