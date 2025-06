i 15 migliori software per la gestione delle assenze per il 2025

Sapevi che il costo dell'assenteismo non pianificato è stimato in oltre 600 miliardi di dollari all'anno? Il costo medio dell'assenteismo negli Stati Uniti è stimato in 4.080 dollari per dipendente a tempo pieno e 2.040 dollari per lavoratore part-time.

È un prezzo molto alto da pagare per turni persi, richieste di ferie dell'ultimo minuto e confusione nella pianificazione!

Tra la gestione delle richieste di ferie, dei giorni di malattia e dei permessi personali, la sfida non consiste solo nel monitoraggio delle assenze, ma anche nella prevenzione delle interruzioni, nel mantenimento della produttività e nell'allineamento di tutti i dipendenti.

Il software giusto per la gestione delle assenze può fare tutto questo e molto altro, restituendoti il controllo sul tuo tempo e sulle tue risorse. Tuttavia, con così tante opzioni disponibili per la gestione delle assenze, è facile sentirsi sopraffatti.

In questo post del blog esploreremo 15 delle migliori soluzioni software per la gestione delle assenze per aiutarti a prendere una decisione informata. Che tu voglia migliorare la gestione delle sostituzioni, semplificare il tuo sistema di gestione delle buste paga, mantenere aggiornato l'elenco dei dipendenti, ridurre semplicemente le pratiche burocratiche o garantire la conformità, abbiamo la soluzione che fa per te e che ti aiuterà ad aumentare l'efficienza.

⏰Riepilogo/riassunto in 60 secondi Ecco la nostra rassegna dei migliori software per la gestione delle assenze: ClickUp (Il migliore per la gestione completa delle assenze) Calamari (La migliore soluzione per la gestione delle presenze e delle ferie dei dipendenti) Workday (Migliore soluzione HR completa per le aziende) Deel (Il miglior strumento globale per la gestione delle buste paga e della conformità) Rippling (la migliore piattaforma HR per la scalabilità) Jolt (Il miglior sistema di gestione dei dipendenti per la facilità d'uso) Keka HR (Il miglior software HR per le piccole imprese) AbsenceSoft (Miglior software per il monitoraggio delle assenze e la conformità) Workday HCM (Il miglior sistema di gestione del capitale umano per grandi aziende) Timestatic (Il miglior strumento di monitoraggio del tempo e project management per team) Connecteam (La migliore piattaforma di gestione della forza lavoro mobile-first) BambooHR (Il miglior software HR intuitivo per team in crescita) actiPLANS (Il miglior sistema di gestione delle assenze e delle ferie) Buddy Punch (Il miglior strumento di registrazione delle presenze e pianificazione per team remoti) When I Work (Il miglior strumento per la condivisione e il monitoraggio degli orari di lavoro)

Cosa cercare in un software per la gestione delle assenze?

Per fare la scelta migliore nella selezione di un software di gestione delle assenze, ecco a cosa dovresti dare priorità:

Reportistica affidabile: opta per un software con solide funzionalità di analisi per individuare le tendenze di assenteismo e intervenire prima che i problemi si aggravino

Monitoraggio istantaneo: scegli strumenti che offrono aggiornamenti in tempo reale su chi è assente e per quanto tempo, in modo da poter anticipare le lacune nella pianificazione ed evitare sorprese

Automazione intelligente: cerca strumenti che gestiscano automaticamente le richieste di ferie, le approvazioni e le notifiche

Flessibilità per soddisfare le tue esigenze: scegli un software che si adatti a vari tipi di ferie, che si tratti di giorni di malattia, ferie o maternità, e che sia in linea con le tue politiche aziendali

Integrazione semplice: scegli un software che si sincronizza con i tuoi sistemi scegli un software che si sincronizza con i tuoi sistemi di gestione delle buste paga e della pianificazione, riducendo il lavoro manuale e gli errori

I 15 migliori software per la gestione delle assenze

Qual è il software di gestione delle assenze più adatto alla tua azienda? Per semplificarti la scelta, ecco un elenco dei 15 migliori software di gestione delle assenze da prendere in considerazione:

1. ClickUp (Il migliore per la gestione completa delle assenze)

La gestione delle ferie dei dipendenti richiede un'app che faccia tutto per il lavoro, come ClickUp, per consolidare la gestione delle assenze con il monitoraggio delle attività, la pianificazione dei progetti e la collaborazione.

La piattaforma per le risorse umane di ClickUp ti consente di creare moduli personalizzati per le richieste di ferie che semplificano le richieste di permessi. I dipendenti possono inviare facilmente le richieste di ferie utilizzando moduli intuitivi con campi specifici come date di inizio e fine, tipo di richiesta e informazioni di supporto.

Gestisci le assenze in modo efficiente con la piattaforma Risorse umane di ClickUp

Questa piattaforma trasforma la gestione delle assenze da un'attività amministrativa complessa in un sistema semplificato ed efficiente che monitora le assenze parallelamente ai flussi di lavoro. Rende più facile capire dove e come è possibile apportare modifiche o adeguamenti.

L'intuitiva vista Calendario rappresenta visivamente la disponibilità del team, consentendo ai manager di vedere rapidamente chi è fuori ufficio. Oltre alla semplice disponibilità, i campi personalizzati di ClickUp consentono di monitorare in modo dettagliato i vari tipi di ferie, come ferie, permessi per malattia o permessi personali, e la durata di ciascuna richiesta.

Le automazioni di ClickUp migliorano ulteriormente l'efficienza notificando ai manager le richieste di ferie in sospeso, garantendo un'elaborazione tempestiva.

Inoltre, le dashboard forniscono una panoramica di alto livello dei saldi delle ferie di tutto il team e una previsione delle assenze imminenti, facilitando la pianificazione delle risorse.

Puoi anche sfruttare lo spazio di archiviazione centralizzato all'interno di Docs, che garantisce un facile accesso alle politiche aziendali in materia di ferie.

Come spiega Philip Storry, amministratore di sistema senior presso SYZYGY,

I nostri team hanno utilizzato moduli e modelli per standardizzare alcuni flussi di lavoro. Abbiamo anche utilizzato l'automazione integrata per semplificare alcuni flussi di lavoro, in particolare nei casi in cui i campi personalizzati acquisiscono informazioni che possono aiutare a determinare a chi assegnare un'attività. Infine, abbiamo anche utilizzato l'integrazione email e le funzionalità API per generare automaticamente attività quando alcune piattaforme segnalano o mostrano possibili problemi di prestazioni.

I nostri team hanno utilizzato moduli e modelli per standardizzare alcuni flussi di lavoro. Abbiamo anche utilizzato l'automazione integrata per semplificare alcuni flussi di lavoro, in particolare nei casi in cui i campi personalizzati acquisiscono informazioni che possono aiutare a determinare a chi assegnare un'attività. Infine, abbiamo anche utilizzato l'integrazione email e le funzionalità API per generare automaticamente attività quando alcune piattaforme segnalano o mostrano possibili problemi di prestazioni.

Il modello di richiesta di ferie ClickUp va ben oltre il semplice invio di un modulo. I dipendenti possono inserire tutti i dettagli necessari direttamente nel modello: tipo di ferie, date specifiche, motivi della richiesta e documenti giustificativi, se richiesti (ad esempio, un certificato medico). In questo modo tutte le richieste sono standardizzate, riducendo le comunicazioni per chiarimenti.

Scarica questo modello Garantisci una gestione trasparente delle assenze con il modello di richiesta di ferie ClickUp

A differenza dei sistemi basati su email, non c'è il rischio che le richieste finiscano sepolte nella finestra In arrivo. I manager possono esaminare rapidamente e approvare o rifiutare le richieste, con commenti o modifiche apportate direttamente nell'attività.

Hai bisogno di monitorare i modelli di comportamento delle assenze? Il modello è un database ricercabile che fornisce informazioni dettagliate senza richiedere fogli di calcolo o strumenti di monitoraggio esterni.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Limiti di ClickUp

Le funzionalità/funzioni e le opzioni di personalizzazione di ClickUp possono risultare eccessive per i nuovi utenti

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $ al mese per utente

Business : 12 $ al mese per utente

Enterprise : contattaci per i prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per membro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.500 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

2. Calamari (La migliore soluzione per la gestione delle presenze e delle assenze dei dipendenti)

via Calamari

Calamari consente alla tua azienda di impostare regole diverse per l'accumulo delle ferie per i dipendenti a tempo pieno e i collaboratori esterni, il che può essere particolarmente utile per le aziende con strutture aziendali diversificate.

Inoltre, il supporto multilingue consente di soddisfare le esigenze di una forza lavoro globale, aiutando le multinazionali a gestire le assenze nel rispetto delle diverse leggi sul lavoro.

Una funzionalità/funzione che lo contraddistingue è la possibilità di segmentare i report di accumulo per dipendente, reparto o tipo di assenza. Ciò garantisce una visualizzazione dettagliata delle tendenze delle assenze che supporta il processo decisionale strategico durante la pianificazione delle capacità.

Le migliori funzionalità/funzioni di Calamari

Monitora la presenza dei dipendenti utilizzando il riconoscimento facciale e la posizione GPS per registrare con precisione gli orari di ingresso e di uscita

Sincronizzazione automatica dei dati relativi alle ferie dei dipendenti con i sistemi di gestione delle buste paga per garantire una retribuzione corretta

Invia promemoria automatici ai manager per le richieste di ferie scadute o le approvazioni in sospeso

Integrazione con software di contabilità per l'elaborazione delle buste paga e il monitoraggio della conformità

Limiti di Calamari

Personalizzazione limitata per tipi di ferie complessi

Mancanza di analisi approfondite per il monitoraggio dei modelli di assenza

Prezzi Calamari

Time-off: 2,5 $/utente al mese

Orari e presenze : 3 $/utente al mese

Core HR: 2,5 $/utente al mese

Valutazioni e recensioni di Calamari

G2: 4,6/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 550 recensioni)

👀 Lo sapevi? Il sistema di registrazione basato su codice QR di Calamari consente ai dipendenti di segnare la presenza con una rapida scansione.

3. Workday (Migliore soluzione HR completa per le aziende)

via Workday

Il modulo di gestione delle assenze di Workday è utile per le aziende con una combinazione complessa di tipi di ferie e operazioni globali.

Ad esempio, offre un monitoraggio dettagliato delle politiche di congedo parentale in diverse regioni, adattandosi automaticamente alle diverse leggi locali e alle linee guida aziendali. Questa funzionalità è fondamentale per le grandi aziende con team multinazionali.

La profonda integrazione di Workday tra gestione delle retribuzioni, dei benefit e delle assenze garantisce che le assenze dei dipendenti siano integrate perfettamente nella pianificazione complessiva della forza lavoro, eliminando qualsiasi disallineamento amministrativo che potrebbe verificarsi con sistemi separati.

Migliori funzionalità/funzioni di Workday

Automatizza l'iscrizione ai benefit e le modifiche in base allo stato dei dipendenti

Imposta avvisi automatici per le scadenze di conformità relative alle leggi sul lavoro e alle modifiche fiscali

Collega i dati sulle prestazioni alla retribuzione e allo sviluppo della carriera per la gestione dei talenti

Utilizza algoritmi di apprendimento automatico per consigliare i candidati migliori per le posizioni aperte sulla base dei dati storici

Limiti di Workday

Curva di apprendimento ripida per politiche di ferie complesse

Configurazione dispendiosa in termini di tempo per le grandi organizzazioni

Prezzi di Workday

Versione di prova gratuita di Workday Adaptive Planning: Gratis per 30 giorni

Workday Adaptive Planning: Prezzi personalizzati

Workday Adaptive Planning & Consolidation: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Workday

G2: 4,1/5 (oltre 1.500 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 1.500 recensioni)

👀Lo sapevate? Workday offre consigli basati sull'apprendimento automatico per lo sviluppo della carriera e la pianificazione della successione.

4. Deel (Il miglior strumento globale per la gestione delle buste paga e della conformità)

via Deel

Sei sicuro che il tuo sistema di gestione delle ferie sia conforme a tutte le leggi sul lavoro locali del tuo team internazionale? Il sistema di gestione delle ferie di Deel è progettato tenendo conto della complessità dei team internazionali e offre un monitoraggio delle ferie senza soluzione di continuità per dipendenti e collaboratori in diversi fusi orari e giurisdizioni.

Se un dipendente a Berlino presenta una richiesta di ferie, Deel applica automaticamente le leggi tedesche in materia di ferie, garantendo che il tipo di ferie sia conforme alle normative locali.

Ad esempio, quando un membro del team remoto richiede un giorno di ferie, Deel garantisce il rispetto di tutte le normative fiscali e lavorative pertinenti, indipendentemente dalla posizione del lavoratore.

Le migliori funzionalità/funzioni

Genera automaticamente contratti globali conformi alle leggi fiscali e lavorative locali per dipendenti e collaboratori

Automatizza i pagamenti degli stipendi in più valute e garantisci detrazioni fiscali corrette per i team internazionali

Sfrutta la generazione automatizzata dei documenti per l'onboarding e la conformità legale

Limiti di Deel

Funzionalità/funzioni di reportistica e analisi limitate

Richiede una configurazione aggiuntiva per le integrazioni

Non adatto alle aziende con esigenze di gestione delle assenze di base

Prezzi Deel

Deel HR : Free

Deel Payroll: a partire da 29 $ al mese per dipendente

Deel Contractor: a partire da 49 $ al mese

Deel EOR: A partire da 599 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Deel

G2: 4,8/5 (oltre 5.500 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 1.500 recensioni)

💡Suggerimento: quando assumi personale a livello internazionale, utilizza i modelli di contratto specifici per paese di Deel per rispettare le leggi locali in materia di lavoro.

📮ClickUp Insight: Circa il 41% dei professionisti preferisce la messaggistica istantanea per la comunicazione all'interno del team. Sebbene offra scambi rapidi ed efficienti, i messaggi sono spesso distribuiti su più canali, thread o messaggi diretti, rendendo più difficile recuperare le informazioni in un secondo momento. Con una soluzione integrata come ClickUp Chat, i thread delle chat vengono mappati su progetti e attività specifici, mantenendo le conversazioni contestualizzate e prontamente disponibili.

5. Rippling (la migliore piattaforma HR per la scalabilità)

via Rippling

Pensa all'ultima volta che hai dovuto monitorare manualmente diverse politiche di ferie in vari reparti. La gestione delle ferie di Rippling è altamente personalizzabile e offre un controllo granulare sulle politiche di ferie.

È possibile impostare regole di ferie distinte per diversi ruoli e reparti dei dipendenti o anche in base all'anzianità. Ad esempio, un'azienda potrebbe consentire ai dirigenti senior di accumulare più ferie retribuite o offrire programmi di ferie diversi rispetto ai dipendenti entry-level.

Ciò che distingue questo software HRMS è la sua potente automazione. Il sistema è in grado di aggiornare automaticamente le buste paga in base alle ferie prese, garantendo calcoli salariali accurati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Rippling

Aggiorna automaticamente i dati dei dipendenti su tutti i sistemi connessi (libro paga, benefit, app) quando vengono apportate modifiche in Rippling

Sincronizza i dati di monitoraggio del tempo dei dipendenti con i sistemi di gestione delle buste paga in tempo reale per eliminare errori e ritardi

Utilizza l'analisi dei dati per prevedere il turnover dei dipendenti e gestire in modo proattivo il lavoro richiesto per la fidelizzazione

Limiti di Rippling

Funzionalità di analisi di base per le tendenze delle assenze

Personalizzazione limitata per esigenze HR non standard

Prezzi a cascata

Piattaforma Rippling: Prezzi personalizzati

Rippling HCM: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni a catena

G2: 4,8/5 (oltre 5.000 recensioni)

Capterra: 4,9/5 (oltre 3.000 recensioni)

6. Jolt (Il miglior sistema di gestione dei dipendenti per la facilità d'uso)

via Jolt

In settori frenetici come quello della ristorazione e dell'ospitalità, la carenza di personale dovuta ad assenze impreviste può interrompere le operazioni e influire sul servizio clienti. Jolt è progettato per i settori in cui la conformità operativa e la gestione delle assenze sono essenziali, come la ristorazione o l'ospitalità.

Oltre al monitoraggio delle assenze, Jolt integra la gestione delle assenze direttamente con strumenti di rilevazione delle presenze e di conformità normativa. Ad esempio, in un ristorante, i dipendenti possono richiedere un permesso tramite l'app mobile di Jolt e il sistema incrocia automaticamente la richiesta di permesso con la pianificazione delle risorse e le normative locali sul lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jolt

Automatizza le approvazioni dei turni, con notifiche inviate ai manager per approvazioni rapide o riassegnazioni

Imposta liste di controllo personalizzabili per i dipendenti per garantire l'esecuzione coerente delle attività durante i turni

Monitora le prestazioni del team con report automatizzati che evidenziano le metriche chiave (ad es. tassi di completamento delle attività)

Sincronizza i dati relativi al completamento delle attività con il monitoraggio del tempo per garantire un'elaborazione accurata delle buste paga

Limiti di Jolt

Ideale per il settore della ristorazione e per i settori soggetti a rigidi requisiti di conformità

L'interfaccia di base potrebbe non soddisfare le esigenze delle organizzazioni più grandi

Personalizzazione limitata delle politiche sulle ferie

Prezzi Jolt

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jolt

G2: 4,4/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 250 recensioni)

👀Lo sapevi? Jolt dispone di una libreria di formazione integrata che consente ai manager di caricare contenuti personalizzati per l'inserimento del personale.

7. Keka HR (Il miglior software HR per le piccole imprese)

via Keka HR

Se la tua azienda ha politiche di ferie uniche, come un accumulo speciale di ferie per malattia per i dipendenti che lavorano nell'azienda da più di 5 anni, Keka può gestirlo facilmente.

L'attenzione di Keka all'esperienza dell'utente lo rende particolarmente interessante: i dipendenti possono facilmente inviare richieste di ferie e monitorare i saldi tramite un dashboard altamente intuitivo. Allo stesso tempo, i manager possono esaminare le tendenze e gestire le approvazioni con pochi clic.

Le migliori funzionalità/funzioni di Keka HR

Automatizza l'accumulo e il saldo delle ferie in base alle politiche aziendali, eliminando le attività manuali e gli errori di monitoraggio

Fornisci portali self-service ai dipendenti per gestire le richieste di ferie, le presenze e i dettagli delle buste paga

Automatizza le valutazioni delle prestazioni inviando promemoria a manager e dipendenti per un feedback tempestivo

Integrazione con strumenti di terze parti per un reclutamento e controlli dei precedenti senza intoppi

Limiti di Keka HR

Mancanza di funzionalità avanzate per le aziende di grandi dimensioni

Scalabilità limitata per aziende con politiche di ferie complesse

Funzionalità di reportistica di base

Prezzi di Keka HR

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Keka HR

G2: 4,5/5 (oltre 1.000 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 50 recensioni)

8. AbsenceSoft (Miglior software per il monitoraggio delle assenze e la conformità)

via AbsenceSoft

Un singolo errore di calcolo nell'accumulo delle ferie o il mancato rispetto delle normative locali può comportare costosi problemi legali. AbsenceSoft eccelle nell'automazione del monitoraggio delle assenze, garantendo al contempo la conformità alle leggi locali sul lavoro.

Una funzionalità/funzione che lo contraddistingue è la possibilità di personalizzare le regole di accumulo, che consentono alle aziende di definire politiche di ferie per diversi gruppi di dipendenti, come i lavoratori part-time rispetto a quelli a tempo pieno o i dipendenti sindacalizzati.

Ad esempio, un'azienda potrebbe impostare regole diverse per l'accumulo delle ferie in base all'anzianità di servizio dei dipendenti, con i dipendenti più anziani che ricevono più giorni di ferie.

Le migliori funzionalità/funzioni di AbsenceSoft

Automatizza il processo di approvazione delle richieste di ferie in base a regole personalizzabili (ad esempio, anzianità o reparto)

Sincronizza i dati relativi alle ferie dei dipendenti con un software di pianificazione per evitare conflitti e garantire una copertura adeguata

Monitora la conformità alle leggi sul lavoro calcolando automaticamente l'idoneità e l'utilizzo FMLA o ADA

Limiti di AbsenceSoft

Configurazione complessa per organizzazioni con più gruppi di dipendenti

Funzionalità di reportistica di base rispetto ai sistemi HR più grandi

Prezzi di AbsenceSoft

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di AbsenceSoft

G2: Valutazioni insufficienti

Capterra: Valutazioni non disponibili

9. Workday HCM (Il miglior sistema di gestione del capitale umano per grandi aziende)

tramite Workday HCM

Se la tua azienda ha bisogno di una soluzione completa che integri la gestione delle assenze nel più ampio ecosistema delle risorse umane, Workday HCM potrebbe essere lo strumento ideale.

Uno dei suoi punti di forza chiave è la gestione di politiche di ferie complesse e multilivello, come quelle richieste dai programmi di congedo familiare obbligatori, dall'invalidità temporanea o dalle richieste di indennizzo dei lavoratori.

L'integrazione del sistema con strumenti di analisi della forza lavoro aiuta le aziende a identificare le tendenze di assenza a lungo termine, consentendo una migliore pianificazione della forza lavoro.

Migliori funzionalità/funzioni di Workday HCM

Automatizza la pianificazione della forza lavoro utilizzando l'analisi predittiva per anticipare le esigenze di personale

Utilizza le informazioni basate sull'IA per creare piani di sviluppo personalizzati per i dipendenti in base alle loro prestazioni

Abbina automaticamente le competenze dei dipendenti ai ruoli disponibili, migliorando la mobilità interna e riducendo il turnover

Monitora e gestisci i programmi di formazione e sviluppo, collegando automaticamente il completamento della formazione alle valutazioni delle prestazioni

Limiti di Workday HCM

Richiede un tempo di configurazione significativo per politiche di ferie avanzate

Gli strumenti di analisi avanzata potrebbero richiedere conoscenze specialistiche

Prezzi di Workday HCM

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Workday HCM

G2 : 4/5 (oltre 1.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 1.500 recensioni)

10. Timestatic (Il miglior strumento di monitoraggio del tempo e project management per team)

via Timestatic

Timestatic è l'ideale per le piccole e medie imprese che cercano un modo semplice ma efficiente per gestire le assenze.

La sua perfetta integrazione con i più diffusi strumenti aziendali, come Google Workspace e Slack, lo rende unico. Ciò garantisce che i dipendenti possano richiedere ferie senza mai uscire dal loro ambiente di lavoro.

La sua interfaccia di facile navigazione consente ai manager di approvare o rifiutare le richieste di ferie con un solo clic, mentre il sistema calcola automaticamente eventuali accumuli o detrazioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Timestatic

Automatizza la registrazione delle voci con il monitoraggio in tempo reale per una fatturazione accurata e un project management efficiente

Genera tabelle orarie specifiche per attività per registrare le richieste di ferie e le approvazioni, con sincronizzazione con i progetti in corso per una migliore allocazione delle risorse

Rileva automaticamente i ritardi dei progetti e invia notifiche ai project manager per intervenire

Fornisci metriche in tempo reale sulla produttività del team e genera report sull'efficienza temporale dei progetti

Limiti temporali

Mancanza di funzionalità/funzioni di reportistica avanzate per le organizzazioni di grandi dimensioni

Personalizzazione limitata per politiche di ferie complesse

Non adatto ad aziende con requisiti HR complessi

Prezzi dinamici

Timestatic: 1,50 $/utente al mese

Timestatic Pro: 2,50 $/utente al mese

Valutazioni e recensioni di Timestatic

G2: 4,7/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 550 recensioni)

11. Connecteam (La migliore piattaforma di gestione della forza lavoro mobile-first)

via Connecteam

Perfetti per i team che lavorano principalmente in mobilità e sul campo, gli strumenti di gestione delle assenze di Connecteam consentono ai dipendenti di richiedere permessi tramite un'app mobile e ai manager di approvarli o rifiutarli istantaneamente con un semplice tocco.

Una funzionalità unica di Connecteam è la possibilità di adeguare automaticamente i turni del team quando un dipendente si assenta, garantendo che la copertura dei turni rimanga intatta.

Per le aziende di settori come l'edilizia o la logistica, dove le statistiche sul burnout possono essere elevate e mantenere livelli ottimali di personale è fondamentale, gli avvisi automatici di copertura di Connecteam garantiscono che le operazioni non vengano interrotte dall'assenteismo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Connecteam

Utilizza la piattaforma mobile-first per gestire le ferie e i fogli presenze dei dipendenti che non lavorano alla scrivania

Automatizza l'assegnazione delle attività e le date di scadenza per garantire il completamento tempestivo da parte dei dipendenti

Genera metriche sulle prestazioni in tempo reale e invia avvisi ai manager per i membri del team con prestazioni insufficienti

Limiti di Connecteam

Funzionalità/funzioni di base per la gestione delle assenze per le aziende di grandi dimensioni

Scalabilità limitata per organizzazioni con team eterogenei

Mancanza di funzionalità avanzate per i dipendenti che non lavorano sul campo

Prezzi Connecteam

Il piano Small Business: Gratis per un massimo di 10 utenti

HR & Skills Basic: 35 $ al mese per i primi 30 utenti

HR & Skills Advanced: 59 $/mese per i primi 30 utenti

Esperto in risorse umane e competenze: 119 $ al mese per i primi 30 utenti

Valutazioni e recensioni di Connecteam

G2: 4,6/5 (oltre 1.500 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 300 recensioni)

12. BambooHR (Il miglior software HR intuitivo per team in crescita)

via BambooHR

BambooHR è un sistema di gestione delle assenze semplice e potente che si distingue per la sua capacità di integrarsi con strumenti di gestione delle prestazioni. Ciò consente ai manager di monitorare facilmente l'impatto dell'assenteismo sulle prestazioni dei dipendenti.

Le potenti funzionalità di reportistica di BambooHR aiutano inoltre i team HR a identificare modelli ricorrenti nelle assenze dei dipendenti, come assenze brevi frequenti, e ad adottare passaggi proattivi per migliorare la presenza.

Ad esempio, le risorse umane potrebbero creare un report personalizzato che mostri i tassi di assenza nei diversi reparti, aiutando a identificare le tendenze e ad adeguare di conseguenza il personale o i programmi di benessere.

Migliori funzionalità/funzioni di BambooHR

Calcola e aggiorna automaticamente i benefici dei dipendenti in base agli eventi della vita (ad es. matrimonio, nascita di un figlio)

Fornisci report dettagliati e personalizzabili sui dati dei dipendenti per aiutare il reparto HR nel processo decisionale

Automatizza le valutazioni delle prestazioni con sequenze prestabilite e raccolta di feedback

Invia promemoria automatici ai manager sulle valutazioni e sugli obiettivi dei dipendenti in scadenza

Limiti di BambooHR

Personalizzazione limitata delle politiche sulle ferie

Analisi di base per l'analisi delle tendenze delle assenze

Prezzi più elevati per le piccole imprese con esigenze HR semplici

Prezzi di BambooHR

Core: Prezzi personalizzati

Pro: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di BambooHR

G2: 4,4/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4,6 (oltre 2.500 recensioni)

13. actiPLANS (Il miglior sistema di gestione delle assenze e delle ferie)

via actiPLANS

actiPLANS offre una soluzione basata su cloud particolarmente adatta alla gestione delle politiche di assenza per aziende con strutture di ferie complesse.

Una funzionalità/funzione che lo contraddistingue è la capacità di automatizzare l'accumulo delle ferie per diversi gruppi di dipendenti, consentendo politiche personalizzate come la concessione di più ferie ai dipendenti con maggiore anzianità di servizio.

Inoltre, actiPLANS fornisce ai responsabili delle risorse umane analisi dettagliate in tempo reale, aiutandoli a individuare tendenze di assenza come picchi stagionali o modelli di assenteismo cronico, che possono influenzare le decisioni aziendali.

le migliori funzionalità/funzioni di actiPLAN

Garantisci la conformità alle leggi locali e internazionali sul lavoro che mantengono l'equilibrio tra vita lavorativa e vita privata

Monitora automaticamente le richieste di assenza dei dipendenti e garantisci la conformità alle politiche aziendali

Invia notifiche in tempo reale ai manager per le approvazioni delle ferie in sospeso e riduci i ritardi

Calcola automaticamente i ferie maturati e i saldi in base alle regole specifiche dell'azienda

limiti di actiPLANS

Strumenti di reportistica di base rispetto alle piattaforme più avanzate

Opzioni di integrazione limitate con altri sistemi HR

L'interfaccia potrebbe essere troppo semplicistica per le grandi aziende

prezzi di actiPLANS

Per 1-3 utenti: Gratis

Per 1-40 utenti: 1,9 $/utente al mese

Per 41-200 utenti : 1,5 $/utente al mese

Per oltre 200 utenti: Costo fisso per utenti illimitati (fatturato mensilmente)

valutazioni e recensioni di actiPLANS

G2 : nessuna valutazione disponibile

Capterra: Valutazioni insufficienti

14. Buddy Punch (Il miglior strumento di registrazione delle presenze e pianificazione per team remoti)

via BuddyPunch

Immagina di dover riconciliare tabelle orarie cartacee o di affidarti a fogli di calcolo manuali per monitorare le ore dei tuoi dipendenti a tempo determinato. Buddy Punch semplifica il monitoraggio del tempo e la gestione delle assenze, concentrandosi sui lavoratori a tempo determinato.

Questo sistema di rilevazione delle presenze da remoto consente ai dipendenti di timbrare l'entrata e l'uscita da qualsiasi dispositivo, gestendo le richieste di ferie con un processo di approvazione intuitivo.

Una funzionalità/funzione che spicca è la capacità di integrare i dati delle assenze con le buste paga in tempo reale, garantendo che le ferie e gli altri permessi siano detratti accuratamente dagli stipendi.

Buddy Punch offre anche report dettagliati sulle assenze, consentendo ai manager di monitorare le tendenze relative alle assenze dall'ufficio e ottimizzare le decisioni relative al personale sulla base di dati in tempo reale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Buddy Punch

Automatizza le voci del cartellino presenze e integra i sistemi di gestione delle presenze con i sistemi di elaborazione delle buste paga per un'elaborazione accur

Invia avvisi ai dipendenti che stanno per superare l'orario di lavoro straordinario per garantire il rispetto delle normative sul lavoro

Integra il software con un programma di pianificazione per garantire che i dipendenti timbrino l'entrata e l'uscita in base ai loro turni

Genera report automatizzati sulle buste paga per semplificare le attività fiscali e di conformità

Limiti di Buddy Punch

Personalizzazione limitata per le politiche di ferie non orarie

Funzionalità/funzioni di base per la reportistica sull'analisi delle assenze

Scalabilità limitata per le aziende di grandi dimensioni

Prezzi di Buddy Punch

Starter: 5,49 $/utente al mese

Pro: 6,99 $/utente al mese

Enterprise: 11,99 $/utente al mese

Valutazioni e recensioni di Buddy Punch

G2: 4,8/5 (oltre 250 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 1.000 recensioni)

15. When I Work (Il miglior strumento per la condivisione e il monitoraggio degli orari di lavoro)

via When I Work

Progettato pensando sia ai manager che ai dipendenti, When I Work offre un'interfaccia intuitiva che semplifica attività quali la creazione di orari, il monitoraggio delle presenze e la gestione dei turni.

Per i manager, elimina le comunicazioni avanti e indietro spesso associate ai cambi di turno e alle richieste di ferie. L'app gestisce invece queste attività, garantendo che i membri del team rimangano informati e coinvolti.

I dipendenti possono gestire la propria disponibilità, richiedere permessi e scambiarsi i turni direttamente dai propri dispositivi mobili.

Quando lavoro al meglio funzionalità/funzioni

Crea il tuo intero programma di lavoro con un solo clic grazie alla pianificazione automatica, risparmiando tempo prezioso

Informa immediatamente il personale di eventuali modifiche e attiva chat individuali o di gruppo

Importa le tabelle orarie per un'elaborazione rapida e accurata delle buste paga

Quando lavoro: i limiti

Gli strumenti di reportistica potrebbero non soddisfare le esigenze delle aziende che richiedono analisi avanzate o report altamente personalizzati

Prezzi di When I Work

Essentials : 2,50 $/utente al mese

Pro : 5 $/utente al mese

Premium: 8 $/utente al mese

Valutazioni e recensioni di When I Work

G2: 4,3/5 (oltre 250 recensioni)

Capterra: 4,5 (oltre 1.000 recensioni)

