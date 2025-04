i 11 migliori strumenti automatizzati per prendere appunti nel 2025

Le note ti aiutano a organizzarti, ma prendere appunti manualmente è lento e faticoso. Con il 52% dei dipendenti che si sente esausto, è inevitabile perdere dei dettagli.

La soluzione? Strumenti di presa di appunti basati sull'IA.

Si occupano delle cose noiose, così puoi concentrarti su ciò che conta. Strumenti come ClickUp offrono potenti funzionalità/funzioni per prendere appunti, combinando la gestione delle attività e la collaborazione in tempo reale per un flusso di lavoro senza interruzioni.

Ecco i migliori strumenti per iniziare. 🚀

Che cos'è la presa di appunti automatizzata?

Le note automatizzate delle riunioni utilizzano l'IA e l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per creare verbali dettagliati e strutturati durante le chiamate o le riunioni virtuali.

Non dovrai più preoccuparti di annotare ogni parola: questi strumenti fanno il lavoro al posto tuo, permettendoti di concentrarti sulla discussione. Che si tratti di una discussione di team o di una riunione commerciale frenetica, gli strumenti automatizzati catturano ogni punto chiave con precisione.

Quali sono i vantaggi della presa di appunti automatizzata?

Ancora indeciso? Ecco cosa offre la presa di appunti automatizzata:

Concentrati completamente sulla riunione e contribuisci attivamente alle discussioni

Dì addio alla presa di appunti manuale e alla noiosa trascrizione post-riunione

Goditi registrazioni accurate e affidabili di ogni conversazione, senza momenti in cui pensi "credo che abbiano detto questo"

Ottieni schemi ben strutturati e basati su argomenti, pronti per essere condivisi con il tuo team

🌟 Curiosità: le decisioni prese con il contributo di un gruppo più ampio di dipendenti tendono ad essere più equilibrate e informate. Inoltre, quando team diversificati prendono decisioni esecutive, ottengono risultati migliori del 60%. Le note automatizzate delle riunioni sono essenziali per garantire che tutti possano partecipare attivamente alle discussioni invece di rimanere bloccati a prendere appunti.

Trovare il giusto strumento di presa appunti basato sull'IA significa risolvere problemi reali, non crearne di nuovi. Dovrebbe farti risparmiare tempo, semplificare il flusso di lavoro e aiutarti a concentrarti su ciò che conta. Ecco cosa considerare:

Precisione : lo strumento deve acquisire in modo affidabile ogni parola, compresi i termini tecnici e il gergo

Riepilogo/riassunto : genera automaticamente riepiloghi/riassunti chiari e concisi dei punti chiave e delle decisioni

Trascrizione in tempo reale : accedi alle note istantaneamente durante la riunione per modifiche o revisioni rapide

Integrazione con altri strumenti : sincronizzazione perfetta con il calendario, le app di project management e le piattaforme di comunicazione

Funzionalità di collaborazione : consenti al tuo team di modificare, commentare e condividere facilmente le note

Sicurezza dei dati : proteggi le informazioni sensibili con misure di sicurezza di prim'ordine

Monitoraggio degli elementi di azione : evidenzia le attività da svolgere in modo che nulla venga tralasciato

Funzionalità/funzioni personalizzabili : adatta lo strumento alle tue esigenze con opzioni come l'assegnazione di tag o l'evidenziazione

Assistenza audio e video : trascrivi registrazioni o riunioni video senza intoppi

Interfaccia utente: scegli uno strumento intuitivo e facile da usare, anche nelle giornate più intense

Se sei stanco di perdere tempo a prendere appunti manualmente, questi strumenti di riepilogo/riassunto delle note basati sull'IA ti cambieranno la vita. Dalla trascrizione in tempo reale alla perfetta integrazione delle attività, ti aiutano a rimanere organizzato e a concentrarti su ciò che conta di più, senza perdere nemmeno un dettaglio.

Ecco una rassegna dei 10 migliori strumenti automatizzati per prendere appunti:

1. ClickUp (il miglior strumento di IA per prendere appunti, riepilogare/riassumere e collaborare)

Non è un segreto: i nostri progetti, le nostre conoscenze e le nostre comunicazioni sono spesso dispersi in strumenti diversi. Il dipendente medio trascorre fino al 9% del proprio tempo lavorativo passando da un'app all'altra.

Ecco perché il lavoro non funziona, e noi lo risolviamo con ClickUp, in questo caso utilizzando i suoi strumenti per prendere appunti.

ClickUp AI Note-Taker: cattura ogni dettaglio senza sforzo

ClickUp AI Note-Taker partecipa alle tue riunioni virtuali, registra le conversazioni e genera automaticamente note dettagliate e strutturate. Evidenzia i punti chiave, tiene traccia delle decisioni e identifica le azioni da intraprendere, risparmiandoti la presa di appunti manuale e mantenendo il tuo team allineato.

Funzionalità/funzioni chiave di ClickUp AI Note-Taker: Trascrizione automatica delle riunioni e riepiloghi/riassunti

Rilevamento e monitoraggio in tempo reale degli elementi di azione

Perfetta integrazione con le attività e i documenti di ClickUp per i follow-up

💡 Suggerimento per gli esperti: AI Note-Taker sincronizza le note con ClickUp Docs and Tasks, così puoi convertire istantaneamente i punti salienti delle riunioni in attività concrete.

ClickUp Brain: il tuo secondo cervello per un lavoro organizzato

ClickUp Brain è il tuo secondo cervello, che ti aiuta a organizzare le note delle riunioni, le idee e le attività in approfondimenti significativi. Ti consente inoltre di riepilogare/riassumere lunghe discussioni, formattare documenti e monitorare i follow-up, il tutto senza muovere un dito.

Prova ClickUp Brain gratis! Riepilogatore di riunioni con IA

Questo assistente IA semplifica la presa di appunti riepilogando/riassumendo lunghe discussioni, formattando documenti e identificando follow-up o elementi di azione.

📌 Esempio: se la tua riunione genera un thread di 200 commenti (ci siamo passati tutti), ClickUp Brain condensa il rumore

Documenti e blocco note ClickUp: organizza e prendi appunti con facilità

ClickUp utilizza strumenti come ClickUp Docs per aiutare gli utenti a creare note dettagliate delle riunioni, raccogliere idee e formattare documenti con opzioni di testo avanzate come elenchi puntati, titoli e contenuti multimediali incorporati.

Collabora in tempo reale con il tuo team utilizzando ClickUp Docs

La ciliegina sulla torta? Collegamento bidirezionale tra i documenti di ClickUp e le attività di ClickUp. Ciò significa che le tue attività e i tuoi documenti sono tutti connessi per il massimo contesto.

Se hai difficoltà a catturare idee, cose da fare o promemoria durante la giornata, usa il blocco note ClickUp.

Accedi al blocco note ClickUp sul tuo telefono o laptop e prendi appunti in modo efficiente

Ecco la magia: puoi convertire istantaneamente le tue note in attività concrete con scadenze e assegnatari. Ad esempio, se scrivi "Seguire Alex riguardo alla proposta commerciale", puoi trasformarla in un'attività direttamente dal blocco note.

Scarica questo modello Organizza le tue note in un unico posto con il modello per le note delle riunioni di ClickUp

Questo modello è perfetto anche se sei particolarmente attento alla creazione di note strutturate e al monitoraggio dei punti chiave.

Ho riunioni bisettimanali con il mio supervisore e utilizziamo ClickUp per creare il nostro programma. Mi sento più in controllo perché tutte le mie richieste relative a eventi e presentazioni sono qui, insieme a un indicatore di stato aggiornato che lei può controllare.

Ho riunioni bisettimanali con il mio supervisore e utilizziamo ClickUp per creare il nostro programma. Mi sento più in controllo perché tutte le mie richieste relative a eventi e presentazioni sono qui, insieme a un indicatore di stato aggiornato che lei può controllare.

💡 Suggerimento per esperti: ClickUp offre numerosi modelli predefiniti che facilitano l'avvio della presa di appunti. Il modello per le note delle riunioni di ClickUp ti fornirà la giusta direzione se desideri iniziare.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Oltre 15 viste personalizzate per il project management: che tu preferisca elenchi, bacheche o calendari, ClickUp offre viste personalizzabili per adattarsi al tuo flusso di lavoro

Una suite di strumenti di lavoro e collaborazione: Include strumenti come lavagne online, documenti ClickUp, chat integrata e mappe mentali per tenere tutto in un unico posto

Assistente di scrittura ClickUp AI: Ottieni prompt personalizzati e oltre 100 strumenti per semplificare la creazione di contenuti e il brainstorming

Organizzazione delle note e sistema di tag: mantieni le tue note strutturate con pagine nidificate e tag per una facile navigazione

Documentazione e presa di appunti: dalle note delle riunioni alle basi di conoscenza, gestisci tutta la tua documentazione in un'unica piattaforma

Opzioni di formattazione e stile: personalizza le tue note con una varietà di stili di font, evidenziazioni, banner e altro ancora

Opzioni di incorporamento: aggiungi segnalibri, tabelle ed elementi multimediali per creare documenti versatili

*condividi le note in modo sicuro con chiunque: controlla le impostazioni di privacy e condividi documenti tramite link pubblici o privati senza alcuno sforzo

Libreria di modelli personalizzati per ogni team: accedi a oltre 1.000 modelli per avviare progetti e garantire la coerenza

Limiti di ClickUp

L'abbondanza di funzionalità/funzioni potrebbe richiedere tempo per essere padroneggiata dai nuovi utenti

Non tutte le visualizzazioni e funzionalità sono ancora completamente accessibili sull'app mobile

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $ al mese/utente

Business : 12 $ al mese/utente

Enterprise : contattaci per informazioni sui prezzi

ClickUp Brain: aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per membro

Valutazioni e recensioni dei clienti ClickUp

G2 : 4,7 su 5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

✨ Recensione degli utenti: agli utenti piace utilizzare ClickUp per gestire le attività e rimanere organizzati, godendo al contempo di un'assistenza clienti eccezionale e di un'affidabilità quotidiana.

Adoro poter cercare vecchie attività e note per ottenere maggiori dettagli che non ricorderei mai a memoria, e mi permette di tenere tutto in un unico posto senza dover tenere traccia dei documenti ovunque o preoccuparmi di non riuscire a leggere la mia scrittura.

Adoro poter cercare vecchie attività e note per ottenere maggiori dettagli che non ricorderei mai a memoria, e mi permette di tenere tutto in un unico posto senza dover tenere traccia dei fogli sparsi ovunque o preoccuparmi di non riuscire a leggere la mia scrittura.

Leggi anche: Le migliori app di IA per prendere appunti durante le riunioni

2. Krisp (il miglior assistente per riunioni basato sull'IA per la cancellazione del rumore)

via Krisp

Quante volte il rumore di fondo e il sovraccarico di informazioni ti travolgono durante una riunione online? Krisp è un assistente basato sull'IA progettato per rendere più fluide le tue interazioni virtuali.

Eccelle nella cancellazione del rumore, nella trascrizione e nelle note automatizzate delle riunioni, rendendolo uno strumento prezioso per singoli individui e team.

Inoltre, Krisp si integra perfettamente con la maggior parte delle piattaforme per riunioni, come Zoom, Google Meet e Microsoft Teams, garantendo la compatibilità senza richiedere plug-in aggiuntivi.

🧠 Lo sapevi: ogni giorno negli Stati Uniti si tengono oltre 11 milioni di riunioni, fino a 55 milioni ogni settimana, per un totale di oltre 1 miliardo all'anno!

Le migliori funzionalità/funzioni di Krisp

Elimina rumori di fondo, voci ed echi per riunioni e chiamate più chiare

Genera trascrizioni accurate per una migliore accessibilità e documentazione

Riepiloga/riassume le discussioni in approfondimenti utili e punti chiave

Adatta il riconoscimento vocale agli accenti per garantire una maggiore accuratezza nella trascrizione

Funziona con piattaforme come Zoom, Microsoft Teams e Google Meet senza bisogno di plugin

Limiti di Krisp

Il piano Free limita i riepiloghi/riassunti IA giornalieri e il tempo di cancellazione del rumore

Alcuni utenti segnalano occasionali difficoltà con le integrazioni specifiche dell'app

Prezzi di Krisp

Free

Pro : 8 $ al mese per utente

Business: 15 $ al mese/utente

Valutazioni e recensioni dei clienti Krisp

G2 : 4,7/5 (oltre 550 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

✨ Recensione degli utenti: Un utente G2 ha apprezzato Krisp per la sua capacità di creare verbali dettagliati delle riunioni generando automaticamente trascrizioni accurate per la revisione e la distribuzione.

Come Project Manager, ho sempre avuto difficoltà a redigere verbali dettagliati delle riunioni... Ma KRISP ha cambiato tutto! (letteralmente) Ora sto tornando alla pratica dei verbali delle riunioni nei miei progetti.

Come Project Manager, ho sempre avuto difficoltà a scrivere verbali dettagliati delle riunioni... Ma KRISP ha cambiato tutto! (letteralmente) Ora sto tornando alla pratica dei verbali delle riunioni nei miei progetti.

Leggi anche: Il miglior software di gestione dei documenti per organizzarti al meglio

3. Granola (il miglior blocco note basato su IA per appunti di riunioni personalizzabili e contestualizzati)

via Granola

Hai riunioni consecutive e hai bisogno di appunti chiari e concreti? Granola può aiutarti.

Progettato per semplificare il processo di presa di appunti, Granola funziona perfettamente con piattaforme come Zoom, Google Meet, Teams e Slack, acquisendo l'audio delle riunioni direttamente dal tuo Mac senza bot invadenti.

💡 Suggerimento professionale: utilizza la chat IA di Granola per estrarre rapidamente i punti chiave dalle tue note, come "Cosa è stato discusso riguardo alle priorità del prossimo trimestre?"

Le migliori funzionalità/funzioni di Granola

Combina IA e input degli utenti per riepiloghi/riassunti delle riunioni accurati e raffinati

Crea formati di note su misura per riunioni ricorrenti o flussi di lavoro di team attraverso modelli personalizzabili

Cattura l'audio delle riunioni direttamente dal tuo Mac senza bot tramite trascrizione in tempo reale

Consente agli utenti di recuperare informazioni specifiche dalle note dopo la riunione tramite un assistente IA dedicato per domande e risposte

Condividi facilmente note e modelli all'interno della tua organizzazione

Limiti di Granola

Gli utenti Windows devono iscriversi alla lista d'attesa poiché la piattaforma è attualmente disponibile solo per Mac

I costi possono aumentare per i team più grandi

Granola prezzi

Free

Individuale : 18 $ al mese/utente

Business: 14 $ al mese/utente

Leggi anche: I migliori modelli gratuiti per prendere appunti in Documenti Google, Word e ClickUp

4. Fireflies. ai (Ideale per conversazioni vocali con trascrizione e riepiloghi/riassunti IA)

Fireflies. ai è uno strumento basato sull'IA che semplifica la gestione delle conversazioni vocali durante le riunioni virtuali.

In sostanza, trascrive, riepiloga/riassume e analizza automaticamente le conversazioni su piattaforme come Zoom, Google Meet e Microsoft Teams. Con funzionalità/funzioni come l'intelligenza delle conversazioni e integrazioni con strumenti come Slack, Asana e Salesforce, Fireflies semplifica la presa di appunti e i flussi di lavoro post-riunione.

Fireflies. ai offre anche il suo assistente IA "AskFred", che semplifica la ricerca dei momenti chiave delle riunioni o la generazione di follow-up.

💡 Suggerimento: utilizza Fireflies. ai per filtrare le trascrizioni delle riunioni e individuare elementi o domande in pochi secondi, perfetto per rimanere al passo con le attività senza dover rivedere intere registrazioni.

Fireflies. ai migliori funzionalità/funzioni

Converti le conversazioni in riepiloghi/riassunti utilizzabili con elevata precisione

Tiene traccia del tempo di parola dei relatori, del sentiment e degli argomenti chiave per migliorare la collaborazione del team e offre approfondimenti basati sull'IA

Funziona con strumenti come Salesforce, Slack e Zapier per flussi di lavoro ottimizzati

Consente ricerche rapide e follow-up dalle trascrizioni delle riunioni con l'assistente IA AskFred

Supporta riunioni su Zoom, Teams, Google Meet e altro ancora

Limiti di Fireflies. ai

Limitato a 800 minuti di spazio di archiviazione e meno riepiloghi/riassunti IA

Le prestazioni potrebbero diminuire in caso di connessione di rete scadente

Prezzi di Fireflies.ai

Free

Pro : 10 $ al mese per utente

Business: 19 $ al mese/utente

Fireflies. ai valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4,8/5 (oltre 580 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

✨ Recensione degli utenti: un recensore ha trovato Fireflies.ai un utile compagno per le riunioni, in grado di offrire ai dirigenti una trascrizione accurata, riepiloghi/riassunti basati sull'IA e approfondimenti utili.

Fireflies. ai è come avere un assistente super intelligente, instancabile e sempre al corrente di tutto. Ha trasformato la mia esperienza delle riunioni da un male necessario a una fonte di produttività.

Fireflies. ai è come avere un assistente super intelligente, instancabile e sempre al passo con tutto. Ha trasformato la mia esperienza delle riunioni da un male necessario a una fonte di produttività.

5. Otter. ai (Il miglior assistente per riunioni basato sull'IA per trascrizioni e riepiloghi/riassunti in tempo reale)

Con funzionalità/funzioni quali trascrizione automatica, identificazione degli elementi di azione e riepiloghi/riassunti basati sull'IA, Otter consente ai team e ai singoli individui di concentrarsi sulle discussioni piuttosto che sulla documentazione.

È adatto alle aziende, agli educatori e agli autori di contenuti perché può integrarsi con piattaforme come Zoom, Microsoft Teams e Google Meet.

🍪 Bonus: Otter IA Chat consente agli utenti di generare email di follow-up, estrarre decisioni chiave o riepilogare/riassumere riunioni in pochi secondi. La funzionalità di trascrizione in tempo reale garantisce che nulla venga perso durante la conversazione, mentre la funzionalità audio-testo collegata rende la revisione e la modifica più facile che mai.

Otter. ai migliori funzionalità/funzioni

Registra automaticamente le riunioni e trascrivile con riepiloghi/riassunti dei punti chiave e degli elementi da mettere in atto

Offre risposte immediate, follow-up e approfondimenti utili dalle trascrizioni delle riunioni

Funziona con strumenti come Slack, Salesforce e Google Meet per una maggiore produttività

La trascrizione è disponibile in inglese, francese e spagnolo

Tag automatici dei relatori per una migliore organizzazione delle trascrizioni

💡 Suggerimento professionale: Stanco di prendere appunti da un video? Scopri come farlo come un professionista.

Limiti di Otter.ai

Le trascrizioni spesso richiedono una pulizia manuale per una corretta leggibilità

Limita i minuti di trascrizione e la durata delle conversazioni

Prezzi di Otter.ai

Base : Gratis

Pro : 8,33 $ al mese/utente

Business: 20 $ al mese/utente

Valutazioni e recensioni dei clienti di Otter.ai

G2 : 4,4/5 (oltre 290 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 85 recensioni)

Leggi anche: Come prendere appunti durante una riunione: una guida completa

6. tl;dv (Assistente per riunioni efficiente basato su IA con assistenza multilingue)

Ti è mai capitato di finire una riunione e renderti conto di non ricordare metà di ciò che è stato discusso? È capitato a tutti.

Per i professionisti impegnati, in particolare quelli che ricoprono ruoli commerciali o dirigenziali, il disordine nel follow-up delle riunioni e la perdita di informazioni possono trasformarsi in opportunità perse e inefficienze.

tl;dv, l'assistente per riunioni basato sull'IA, trascrive automaticamente le riunioni, genera riepiloghi/riassunti concisi e si integra perfettamente con strumenti come Salesforce, Jira e Slack.

Con funzionalità/funzioni quali modelli personalizzabili e approfondimenti basati sull'IA, tl;dv garantisce che nelle tue riunioni nessun dettaglio venga trascurato.

💡 Suggerimento: indipendentemente dal tuo ruolo, esplora vari metodi di presa di appunti personalizzati per diversi casi d'uso e migliora la tua produttività: consulta qui la guida completa ai metodi di presa di appunti più diffusi!

tl;dv migliori funzionalità/funzioni

Registra e trascrive automaticamente le riunioni con riepiloghi/riassunti generati dall'IA in oltre 30 lingue

Personalizza la presa di appunti con modelli predefiniti o personalizzati su misura per vari tipi di riunioni

Tiene traccia delle metriche dei relatori, delle parole di riempimento e delle dinamiche delle conversazioni per migliorare le prestazioni del team

Funziona con oltre 6.000 strumenti, consentendo un'automazione senza soluzione di continuità del flusso di lavoro su piattaforme CRM, di project management e di collaborazione

Organizza le tue note e i verbali delle riunioni in cartelle per un facile accesso e recupero con un'interfaccia intuitiva

limiti di tl;dv

Il piano Business può sembrare costoso rispetto a strumenti simili, nonostante le sue solide funzionalità/funzioni

Richiede una connessione Internet attiva per la maggior parte delle funzionalità/funzioni

tl;dv prezzi

Free

Pro : 18 $ al mese/utente

Business : 59 $ al mese/utente

Enterprise: prezzi personalizzati

tl;dv valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4,7/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Leggi anche: Le migliori app e strumenti di IA per prendere appunti

7. Notion IA (il miglior assistente di produttività basato sull'IA per scrivere e riepilogare/riassumere)

Immagina questo: sei sommerso da una marea di appunti di riunioni, bozze incomplete ed elementi sparsi su più piattaforme. È qui che entra in gioco Notion IA per trasformare i tuoi flussi di lavoro.

Integrato direttamente nella tua area di lavoro Notion, Notion IA è il tuo assistente personale per automatizzare attività banali come riepilogare/riassumere le note delle riunioni IA, generare contenuti e analizzare PDF.

Colma persino il divario tra conoscenze sparse e intuizioni attuabili, aiutandoti a gestire facilmente il tuo lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notion IA

Bozze di post per blog, descrizioni di lavoro ed email basate su prompt IA

Condensa rapidamente intere pagine o sezioni selezionate in punti chiave o elementi di azione

Estrae informazioni da strumenti integrati come Slack e Google Drive

Traduci i contenuti in più lingue per team globali

Funziona in modo nativo all'interno dell'area di lavoro Notion per una produttività unificata

Limiti di Notion IA

I nuovi utenti potrebbero aver bisogno di tempo per padroneggiare le funzionalità/funzioni e le integrazioni

Richiede una sottoscrizione aggiuntiva oltre al piano Notion principale

I riepiloghi/riassunti generati dall'IA possono talvolta mancare di profondità o specificità

Prezzi di Notion IA

Free

In più: 8 $ al mese per utente

Business: 15 $ al mese/utente

Valutazioni e recensioni dei clienti su Notion IA

G2 : 4,7/5 (oltre 5.930 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.430 recensioni)

✨ Recensione dell'utente: un utente di Notion IA ha apprezzato il modo in cui lo strumento ha semplificato la riscrittura e il riepilogo/riassunto dei contenuti, fornendo al contempo risposte affidabili alle domande poste nelle note personali.

Lo uso per riscrivere e riepilogare/riassumere gli articoli o qualsiasi altro materiale che leggo con facilità. Inoltre, ogni volta che ho bisogno di alcune risposte, preferisco Notion IA Q&A perché fornisce risposte dalle mie note e posso fare affidamento su di esso.

Lo uso per riscrivere e riepilogare/riassumere gli articoli o qualsiasi altro materiale che leggo con facilità. Inoltre, ogni volta che ho bisogno di alcune risposte, preferisco Notion IA qand A perché fornisce risposte dalle mie note e posso fare affidamento su di esso.

8. Mem IA (la migliore app per prendere appunti basata sull'IA per un'organizzazione senza sforzo)

tramite Mem IA

Progettato per professionisti impegnati, studenti e creativi, Mem utilizza l'IA per rendere intuitivo il processo di presa e recupero delle note.

Invece di rigide strutture di cartelle, Mem offre funzionalità/funzioni basate sull'IA come la ricerca intelligente e le note correlate, garantendo che ogni informazione sia a portata di mano quando necessario.

Ma ciò che distingue Mem è la sua capacità di fungere da "secondo cervello". Collegando dinamicamente le note, fornendo suggerimenti contestualizzati e offrendo strumenti di organizzazione avanzati, Mem ti consente di dedicare meno tempo alla ricerca e più tempo alla creazione.

Ad esempio, Mem Chat, basato su GPT-4, può estrarre informazioni dal database, riepilogare/riassumere le note delle riunioni o persino aiutare a redigere contenuti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Mem IA

Trova rapidamente qualsiasi nota utilizzando query in linguaggio naturale e filtri basati sull'IA

Collega automaticamente le note con contenuti simili, creando una base di conoscenza dinamica

Semplifica l'organizzazione delle note senza affidarti a complesse strutture di cartelle grazie alle "Raccolte" basate sull'IA

Mantieni le tue note aggiornate su web e app iOS per un accesso senza interruzioni con la sincronizzazione in tempo reale

Carica file illimitati senza restrizioni di dimensioni e con fino a 100 GB di spazio di archiviazione

Limiti di Mem IA

Potrebbe essere necessario del tempo per padroneggiare completamente le funzionalità/funzioni avanzate

Molte funzionalità basate sull'IA richiedono una connessione Internet stabile

Prezzi Mem IA

Individuale : 14,99 $ al mese/utente

Teams: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni dei clienti Mem IA

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Leggi anche: Abbiamo testato i migliori software per verbali e note di riunioni

9. Evernote (il miglior strumento basato sull'IA per la gestione delle attività e delle note)

via Evernote

Evernote consente agli utenti di prendere appunti su diversi dispositivi, scansionare documenti e cercare testo all'interno di immagini o PDF.

Tuttavia, grazie a funzionalità basate sull'IA come Ricerca IA e Modifica IA, Evernote si trasforma da una semplice app per prendere appunti in un potente assistente per la produttività.

I nuovi strumenti di IA di Evernote semplificano i flussi di lavoro riepilogando/riassumendo le note, riordinando i contenuti e generando nuove idee.

💡 Suggerimento professionale: utilizza Web Clipper di Evernote per salvare articoli e frammenti direttamente nei tuoi taccuini per ricerche e brainstorming senza sforzo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Evernote

Trova rapidamente le informazioni nascoste utilizzando query in linguaggio naturale e la ricerca basata sull'IA

Digitalizza note scritte a mano, ricevute e altro ancora con lo scanner integrato

Continua a lavorare sulle tue note anche senza una connessione Internet

Aggiungi promemoria, assegna attività e imposta date di scadenza direttamente nelle tue note

Accedi alle note senza interruzioni su un numero illimitato di dispositivi con i piani a pagamento

Limiti di Evernote

Funzionalità chiave come l'accesso offline e la ricerca avanzata sono limitate ai piani di livello superiore

I piani Premium sono più costosi rispetto alla concorrenza

Prezzi di Evernote

Free

Personale : 14,99 $ al mese/utente

Professional : 17,99 $ al mese/utente

Teams: 24,99 $ al mese/utente

Valutazioni e recensioni dei clienti Evernote

G2 : 4,4/5 (oltre 2.010 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 8.260 recensioni)

✨ Recensione dell'utente: Un utente G2 preferisce utilizzare Evernote per la possibilità di utilizzare notebook e tag per recuperare le informazioni rilevanti.

Con Evernote è facile tenere tutti sulla stessa pagina e aggiornati sulla gestione dei progetti, delle riunioni e delle attività quotidiane.

Con Evernote è facile tenere tutti sulla stessa pagina e aggiornati sulla gestione dei progetti, delle riunioni e delle attività quotidiane.

10. Avoma (ideale per riunioni commerciali intelligenti)

via Avoma

Avoma migliora le tue attività commerciali e di comunicazione con funzionalità/funzioni che vanno oltre le basi, automatizzando i follow-up, valutando le chiamate e analizzando i rischi delle trattative.

Altre funzionalità includono la trascrizione in tempo reale, le note generate dall'IA e l'intelligence dei ricavi, che aiutano i team commerciali, i professionisti a contatto con i clienti e i manager a migliorare la produttività e il processo decisionale.

💡 Suggerimento professionale: gli strumenti di pianificazione intelligente di Avoma eliminano le email avanti e indietro automatizzando le prenotazioni delle riunioni con opzioni di instradamento avanzate.

Le migliori funzionalità/funzioni di Avoma

Trascrivi, registra e riepiloga/riassumi automaticamente le riunioni con informazioni utili

Sincronizza note, elementi da fare e riepiloghi/riassunti delle riunioni direttamente in Salesforce, HubSpot e altri CRM

Fornisce avvisi sui rischi delle trattative, analisi delle vittorie e delle sconfitte e strumenti di previsione per i team commerciali con intelligence sui ricavi

Modelli di programma condivisi, modifica collaborativa delle note e approfondimenti in tempo reale dei relatori con strumenti di collaborazione

Tieni traccia di termini specifici durante le riunioni per identificare le tendenze e personalizzare i follow-up attraverso il monitoraggio delle parole chiave

Limiti di Avoma

La sua vasta matrice di funzionalità/funzioni può essere opprimente per i nuovi utenti

Funzionalità/funzioni avanzate come la revenue intelligence richiedono piani costosi

Prezzi di Avoma

Assistente IA per riunioni : 19 $ al mese/utente

Conversation Intelligence : 59 $ al mese/utente

Revenue Intelligence: 79 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni dei clienti Avoma

G2 : 4,6/5 (oltre 1.320 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

✨ Recensione degli utenti: un recensore ha trovato Avoma utile per i suoi feedback approfonditi sulle chiamate e la funzionalità di scheda di valutazione, che hanno trasformato la qualità delle chiamate e la soddisfazione dei clienti.

La parte più utile di avoma per me è il feedback dopo le chiamate. Ad esempio, quanto ho parlato io rispetto a quanto ha parlato il client durante le chiamate. Tendo a parlare troppo in alcune chiamate, quindi questo mi permette di rivederle e capire quanto tendo a farlo.

La parte più utile di avoma per me è il feedback dopo le chiamate. Ad esempio, quanto ho parlato io rispetto a quanto ha parlato il client durante le chiamate. Tendo a parlare troppo in alcune chiamate, quindi questo mi permette di rivederle e capire quanto tendo a farlo.

Leggi anche: Come condividere e collaborare sulle note

11. Reflect (ideale per creare un "secondo cervello" connesso)

via Reflect

Reflect riflette fedelmente il funzionamento del cervello umano.

Applica la presa di appunti a un sistema in rete, imitando la capacità del cervello di associare le idee.

Che tu sia un professionista nella gestione di progetti, uno studente che organizza ricerche o semplicemente un appassionato di journaling, Reflect offre una piattaforma intuitiva per acquisire, collegare e recuperare informazioni senza sforzo.

Rifletti sulle migliori funzionalità/funzioni

Crea note interconnesse che funzionano come un "secondo cervello" dinamico con backlink e tag

Combina riflessioni ed elenchi di cose da fare per migliorare la concentrazione e il monitoraggio delle attività

Migliora la scrittura, trascrivi l'audio e riepiloga/riassumi i contenuti con GPT-4 e Whisper

Visualizza come le tue idee e le tue note si collegano per ottenere informazioni più approfondite con una vista grafica dedicata

Tieni le note aggiornate e accessibili su tutti i dispositivi in tempo reale

Proteggi le tue idee con funzionalità/funzioni di sicurezza avanzate

Rifletti sui limiti

Nessuna app nativa per Android, che limita l'usabilità mobile per gli utenti non iOS

I backlink e la visualizzazione grafica potrebbero richiedere tempo per essere compresi e utilizzati appieno

Mancano i plugin e le opzioni di personalizzazione avanzate presenti in altri strumenti come Obsidian

Prezzi Reflect

Piano singolo: 10 $ al mese

Rifletti le valutazioni e le recensioni dei clienti

G2 : 4,7/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Leggi anche: Come implementare strategie collaborative per prendere appunti

ClickUp prende appunti, tu sei sotto i riflettori

"Scrivi i pensieri del momento. Spesso sono i più preziosi." – Francis Bacon

✨ Traduzione: Non lasciarti sfuggire le idee migliori: catturale subito.

ClickUp ti offre accesso a una piattaforma efficiente per prendere appunti in qualsiasi momento.

Puoi farlo sempre e ovunque, con funzionalità/funzioni come ClickUp Docs per una collaborazione senza interruzioni e ClickUp Brain per approfondimenti basati sull'IA.

Lo dice Tyler Guthrie, direttore delle operazioni di fatturato presso Home Care Pulse: "Docs è così valido che non voglio più usare Word per delineare i processi o prendere appunti". Sei pronto a migliorare il tuo modo di prendere appunti? Iscriviti oggi stesso a ClickUp.