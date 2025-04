Che cos'è una riunione asincrona e come si organizza?

Puoi organizzare varie attività di team building, ma l'unica cosa che il tuo team apprezzerà davvero è la flessibilità del lavoro. Nel mondo di oggi, è il vantaggio definitivo sul posto di lavoro.

In un sondaggio Deloitte, il 94% degli intervistati ha affermato che la flessibilità del lavoro migliora la salute mentale e li aiuta a conciliare meglio la vita lavorativa con quella personale.

Quindi, come fanno le aziende a stare al passo con questo cambiamento assicurandosi che il lavoro venga comunque svolto (e svolto bene)? Entra in scena il protagonista della nostra storia: le riunioni asincrone.

A differenza delle riunioni tradizionali che richiedono molto tempo, le riunioni asincrone consentono ai membri del team di collaborare al proprio ritmo.

Ridurre le riunioni inutili potrebbe anche far risparmiare oltre 25.000 dollari all'anno per dipendente. Non è una cifra da poco. 😱

In questa guida esploreremo le riunioni asincrone, i loro pro e contro e le best practice per aiutare il tuo team a rimanere produttivo godendo della flessibilità che merita.

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi Le riunioni asincrone consentono ai partecipanti di contribuire secondo i propri programmi, senza bisogno di essere presenti contemporaneamente. Questa flessibilità è ideale per i team remoti e distribuiti

Vantaggi della comunicazione asincrona: maggiore flessibilità, produttività migliorata e minore necessità di interazione in tempo reale

Svantaggi delle riunioni asincrone: feedback ritardati e rischio di comunicazioni errate a causa della mancanza di chiarimenti in tempo reale

Le riunioni asincrone sono ideali per conversazioni individuali, standup quotidiani, formazione e aggiornamenti sui progetti

I passaggi per condurre riunioni asincrone efficaci includono: Istruire i membri del team sui processi delle riunioni asincrone e definire le aspettative Delineare il programma della riunione e fornire accesso ai documenti pertinenti Chiarire come ogni membro del team dovrebbe contribuire Invitare solo i partecipanti essenziali e assegnare le responsabilità Documentare i risultati con strumenti come ClickUp AI Notetaker per trascrivere le discussioni e riassumere le decisioni

Che cos'è una riunione asincrona?

Una riunione asincrona è una riunione in cui i partecipanti non sono tenuti a essere presenti contemporaneamente.

🌟 Ecco come funziona: invece del tipico approccio "tutti presenti alle 10 in punto", i partecipanti possono comunicare e contribuire secondo i propri orari, che sia alle 8 del mattino davanti a un caffè a New York, alle 14 durante la pausa pranzo a Londra o persino a mezzanotte a Tokyo. Tutti hanno la flessibilità di partecipare al proprio ritmo e secondo i propri impegni, senza interrompere il proprio flusso di lavoro o le priorità quotidiane.

Queste riunioni utilizzano in genere canali di comunicazione asincroni come email, messaggi istantanei o video preregistrati, rendendo più facile la collaborazione tra i membri del team senza la necessità di essere "nella stessa stanza" nello stesso momento.

💡 Suggerimento per professionisti: pensi che le riunioni asincrone siano solo per i team remoti? Ripensaci. La flessibilità delle riunioni asincrone le rende ideali per i team distribuiti e per quelli in ufficio per risparmiare tempo.

Differenze chiave tra riunioni sincrone e asincrone

La differenza principale tra i due formati di riunione risiede nella tempistica. Una riunione sincrona richiede la partecipazione in tempo reale, mentre una riunione asincrona offre ai partecipanti la libertà di intervenire quando è più comodo per loro.

Ecco una tabella riassuntiva con le differenze principali:

Aspetto Riunione sincrona Riunione asincrona Tempistica In tempo reale, tutti presenti contemporaneamente I contributi avvengono in momenti diversi Strumenti Videochiamate, telefonate, riunioni di persona Email, messaggistica istantanea, video preregistrati Flessibilità Basso: richiede una pianificazione Elevata: funziona con diversi fusi orari e orari di lavoro Esempi Standup settimanali, aggiornamenti sulle operazioni, sessioni di brainstorming Aggiornamenti sui progetti via email, demo registrate sul flusso di lavoro Sfide Conflitti di pianificazione, tempo sprecato in riunioni improduttive Richiede autodisciplina, può ritardare le risposte immediate

📌 Esempio: un team di prodotto che lavora negli Stati Uniti, in Europa e in Asia deve revisionare il design di una nuova app. Invece di organizzare una riunione sincrona che costringerebbe qualcuno a partecipare a tarda notte, il lead designer carica un mockup con una spiegazione registrata su uno strumento di project management come ClickUp, lasciando i dettagli nei commenti. I membri del team lasciano i loro suggerimenti nello stesso thread secondo i propri ritmi, assicurando che tutti contribuiscano senza interferire con i propri programmi.

I pro e i contro della comunicazione asincrona

Ora che conosci la differenza tra le riunioni tradizionali e la comunicazione asincrona, è il momento di affrontare la grande domanda: quale funziona meglio per il tuo team?

Ecco alcuni motivi per cui il lavoro asincrono potrebbe essere o meno adatto a te.

Vantaggi dell'utilizzo della comunicazione asincrona

1. Maggiore flessibilità

Non tutti hanno gli stessi ritmi: alcuni membri del tuo team sono già svegli alle 6 del mattino, mentre altri si svegliano dopo mezzanotte. Aggiungi team globali che lavorano in fusi orari diversi e la comunicazione sincrona inizia a sembrare un incubo logistico per le aziende.

Gli strumenti di comunicazione asincrona consentono a tutti di lavorare al proprio ritmo senza costringere nessuno a partecipare alle riunioni in pigiama. Inoltre, consentono di risparmiare denaro: perché spendere il budget in spese di viaggio quando puoi reinvestirlo nel tuo team?

2. Maggiore produttività

Ci siamo passati tutti: una chiamata in cui un collega troppo entusiasta domina la conversazione mentre gli altri scorrono silenziosamente le email.

Organizza riunioni asincrone per livellare il campo di gioco, offrendo a tutti pari opportunità di contribuire senza interruzioni. Questo incoraggia contributi ponderati.

Inoltre, la comunicazione asincrona riduce al minimo il ping costante delle notifiche e la pressione di dover essere sempre disponibili.

🧠 Lo sapevi? Il 64% dei dipendenti afferma che le riunioni interrompono il loro tempo di riflessione profonda. Con i metodi asincroni, i membri del tuo team possono concentrarsi sulle attività e fornire risposte scritte e ben ponderate che spesso portano a decisioni migliori.

Potenziali svantaggi e sfide

1. Feedback ritardato

A volte, la comunicazione asincrona sembra come aspettare che un amico risponda a un testo: sai che ti risponderà, ma non succederà subito. Se il tuo progetto richiede una risposta immediata, i metodi asincroni potrebbero rallentare le cose.

Lavori urgenti, scadenze strette o decisioni sensibili al fattore tempo richiedono spesso riunioni sincrone, durante le quali è possibile discutere i dettagli sul momento.

Ad esempio, i workshop o le sessioni di brainstorming prosperano grazie alle conversazioni e alla comunicazione in tempo reale. In questi casi, i metodi asincroni non sono sufficienti.

💡 Suggerimento professionale: se il tuo stile di comunicazione non è in sintonia con quello del tuo team, potresti finire per sentirti esausto. Evita che ciò accada con la nostra guida su come adattare stili di comunicazione efficaci sul posto di lavoro.

2. Rischio di comunicazioni errate

La comunicazione è la colonna portante di un lavoro di squadra efficace e, senza la capacità di chiarire immediatamente, la comunicazione asincrona può lasciare spazio a malintesi.

Ecco cosa può andare storto:

Esecuzione errata : la mancanza di chiarimenti in tempo reale nei formati asincroni porta a malintesi e all'esecuzione errata delle attività

Interpretazione errata dei dati : affidarsi ad aggiornamenti scritti senza un feedback immediato porta a interpretazioni errate delle informazioni e a decisioni sbagliate

Errori crescenti: le risposte ritardate nei flussi di lavoro asincroni consentono ai piccoli errori di passare inosservati e di trasformarsi in problemi più grandi nel tempo

Casi d'uso comuni delle riunioni asincrone

Ecco alcuni esempi di come integrare le riunioni asincrone nel tuo flusso di lavoro.

1. Riunioni individuali asincrone

Tradizionalmente, gli incontri individuali venivano condotti di persona o tramite chiamate programmate. Tuttavia, come notato nello State of Remote Work di Buffer, le riunioni asincrone individuali stanno rapidamente guadagnando terreno.

Invece di bloccare il tempo sui calendari, manager e dipendenti possono controllare tramite email o un messaggio di chat ClickUp, condividendo aggiornamenti, feedback o richieste quando lo ritengono opportuno.

tramite Rapporto di Buffer sullo stato del lavoro da remoto

2. Standup quotidiani asincroni

Ancora alle prese con infinite riunioni standup solo per dire "Ci sto lavorando"? Le riunioni asincrone quotidiane StandUp sono qui per salvarti la giornata.

Gli standup asincroni consentono ai membri del team di condividere aggiornamenti su attività, obiettivi e ostacoli in un canale o thread dedicato. Tutti possono contribuire entro una scadenza prestabilita, garantendo trasparenza senza perdite di tempo.

📌 Esempio: il tuo team di marketing può utilizzare uno strumento di project management come ClickUp per registrare gli aggiornamenti ogni giorno alle 10:00. I membri del team esaminano gli aggiornamenti, lasciano commenti e modificano le loro attività, il tutto senza una singola videochiamata.

Puoi anche utilizzare un AI Project Manager come ClickUp Brain per redigere più rapidamente report standup asincroni dai dati dell'area di lavoro di ClickUp!

3. Formazione asincrona

La formazione asincrona riduce i costi e i tempi grazie alla fornitura di materiali tramite piattaforme di e-learning, video preregistrati o podcast.

I dipendenti imparano al proprio ritmo e le aziende possono monitorare lo stato di avanzamento e offrire assistenza quando necessario.

🧠 Lo sapevi: secondo il Training Industry Report, le aziende hanno speso in media 954 dollari per ogni dipendente, con 57 ore di formazione all'anno per ciascuno di essi. Si tratta di oltre una settimana di lavoro dedicata esclusivamente alla formazione.

Pianificare un aggiornamento live di un progetto per team geograficamente dispersi può sembrare più complesso del solito.

Gli aggiornamenti delle riunioni asincrone consentono ai partecipanti di condividere lo stato di avanzamento, le sfide e i passaggi successivi a loro piacimento utilizzando strumenti come email o piattaforme di collaborazione.

🔗 Leggi anche: Modelli gratuiti per piani di comunicazione di progetto

Come condurre riunioni asincrone efficaci nella tua organizzazione

Sebbene le riunioni asincrone offrano molti vantaggi, senza un piano adeguato le cose possono rapidamente andare male. Ecco come semplificare il lavoro asincrono per influire positivamente sulla collaborazione :

Guida passo passo alla transizione alle riunioni asincrone

Passaggio 1: coinvolgi il tuo team

A differenza delle riunioni sincrone, in cui tutti sono coinvolti contemporaneamente, le riunioni asincrone richiedono che tutti siano sulla stessa pagina prima di iniziare. Ciò è particolarmente vero per i nuovi membri del team che potrebbero non sapere dove trovare documenti o dati rilevanti.

Inizia istruendo il tuo team sulle cose da fare e da non fare durante le riunioni asincrone, sui flussi di processo della tua organizzazione e su come accedere alle risorse chiave.

Inoltre, non dimenticare di definire le aspettative in anticipo, comprese le scadenze per le note della riunione e gli elementi da mettere in atto.

Passaggio 2: definisci chiaramente il programma della riunione

Nessun programma, nessuna riunione, asincrona o meno. Delinea chiaramente lo scopo, che si tratti di feedback, aggiornamenti o di affrontare un progetto specifico.

Se i partecipanti devono fare riferimento a documenti o dati rilevanti, assicurati che abbiano accesso in anticipo. Un programma ben preparato per la riunione fa risparmiare tempo a tutti e mantiene alta la produttività.

💡 Suggerimento professionale: Le riunioni migliori sono quelle più brevi. Sostituisci quella chiamata di due ore con dieci elementi all'ordine del giorno con una sessione mirata di 20 minuti che copre solo due punti chiave.

Passaggio 3: definisci come ogni membro deve partecipare

Le riunioni asincrone possono coprire molti argomenti: aggiornamenti sullo stato di avanzamento, pianificazione strategica o feedback. Chiarisci come ogni membro del team dovrebbe partecipare.

Devono presentare degli aggiornamenti?

Bozze di strategie?

Vuoi fornire un contributo su punti specifici?

Definire i ruoli evita ambiguità e mantiene la riunione focalizzata.

🔗 Leggi anche: I migliori strumenti per lavorare da casa

Passaggio 4: assicurati che tutti i membri siano coinvolti

Non ha senso trascinare metà del team in una riunione se non ha nulla da contribuire.

Invita solo le persone il cui contributo è essenziale e assegna responsabilità specifiche per coinvolgere attivamente tutti i partecipanti. Ricorda, asincrono non significa passivo.

Passaggio 5: documenta discussioni, approfondimenti e decisioni

Le riunioni sono utili solo se i loro risultati vengono registrati. Invece di affidarti alla memoria, utilizza strumenti di registrazione e trascrizione delle riunioni basati sull'IA come AI Notetaker di ClickUp. Trascrivi le discussioni in tempo reale mentre ti concentri sulla conversazione, trova rapidamente le informazioni giuste in una trascrizione della riunione e trasforma automaticamente le decisioni in elementi di azione.

Guarda questa breve guida per sfruttare al meglio l'IA Notetaker in ClickUp.

Come puoi vedere, gli strumenti giusti possono determinare il successo o il fallimento della tua strategia di riunioni asincrone. Ecco alcune delle nostre scelte migliori:

Google Drive : per archiviare e condividere documenti

Slack : per comunicazioni in tempo reale, creare canali per gli aggiornamenti e promuovere discussioni informali

ClickUp: una piattaforma centrale per gestire il lavoro asincrono, collaborare in modo efficiente e conservare tutte le conoscenze in un unico posto

📮 Approfondimento ClickUp: l'83% dei knowledge worker si affida principalmente alle email e alla chat per comunicare con il proprio team. Tuttavia, quasi il 60% della loro giornata lavorativa viene perso passando da uno strumento all'altro e cercando informazioni. Con un'app che fa tutto per il lavoro come ClickUp, il project management, la messaggistica, le email e le chat convergono tutte in un unico posto! È ora di centralizzare e dare energia!

Diamo un'occhiata più da vicino a come puoi trarre vantaggio da ClickUp.

Come ClickUp può supportare le riunioni asincrone

Quando cerchi strumenti per le tue riunioni asincrone, devi trovarne uno che si adatti alla cultura del tuo ufficio e che renda qualsiasi aggiornamento parte integrante della conversazione naturale.

ClickUp fa un ottimo lavoro in questo senso, combinando funzionalità di gestione delle attività, collaborazione in tempo reale e comunicazione, il tutto su un'unica piattaforma. In questo modo, i membri del tuo team possono concentrarsi sul lavoro vero e proprio invece di essere sommersi da continue notifiche.

Ecco un semplice video esplicativo su come sfruttare al meglio gli strumenti asincroni di ClickUp:

Per comprendere meglio l'utilità di ClickUp nel lavoro quotidiano, diamo un'occhiata a Miya, una project manager spesso sotto pressione a causa di scadenze multiple.

Invece di cercare aggiornamenti in email sparse, utilizza le attività di ClickUp per assegnare elementi di azione, impostare date di scadenza e monitorare lo stato di avanzamento. Miya aggiunge descrizioni chiare, livelli di priorità e stati delle attività per mantenere tutti sulla stessa pagina, senza momenti di confusione.

✅ Cosa piace a Miya delle attività di ClickUp:

Trasparenza : tutti conoscono le proprie responsabilità e le scadenze

Responsabilità: le attività vengono monitorate dall'inizio alla fine, garantendo che nulla venga tralasciato

Miya ha anche bisogno che il suo team lavori insieme alla documentazione critica dei progetti. Con ClickUp Docs, compila tutte le informazioni rilevanti in un unico spazio ben formattato.

ClickUp Docs consente la modifica in tempo reale con i membri del team e una potente IA per una documentazione rapida

Il suo team modifica il documento in tempo reale o aggiunge commenti quando sono disponibili. Menzionando i colleghi con @, Miya si assicura che partecipino quando sono pronti.

🍪 Bonus: se i documenti di ClickUp ti offrono un modo ordinato per organizzare le note delle riunioni, allora il blocco note di ClickUp è l'assistente affidabile che mantiene le tue attività ordinate e classificate in base alle priorità, assicurandoti di affrontare prima quelle più urgenti.

Con Blocco note, sei sempre pronto per le riunioni, che tu stia creando liste di controllo, incorporando link essenziali o trasformando idee in attività concrete con date di scadenza e priorità.

✅ Come possono aiutarti i documenti e il blocco note di ClickUp:

Crea un'unica fonte di verità con ClickUp Docs, evitando comunicazioni errate

La modifica in tempo reale garantisce aggiornamenti immediati e collaborativi

@Menzioni per avvisare e coinvolgere i colleghi al momento giusto

Liste di controllo rapide e link incorporati con il blocco note di ClickUp per assegnare priorità alle attività

Per la comunicazione interna, Miya utilizza il modello di comunicazione interna di ClickUp, un documento completo per promuovere la cultura aziendale, tenere informati i dipendenti e coinvolgere il personale in modo ottimale.

Con altri strumenti, Miya avrebbe sempre dovuto affrontare un problema: le app di messaggistica continua possono dare la sensazione di essere disturbati ogni cinque minuti, distraendo e rendendo improduttivo il lavoro.

La chat di ClickUp garantisce che nessuna conversazione vada persa e che le discussioni importanti vengano immediatamente trasformate in attività

Invece, la chat di ClickUp migliora il flusso di lavoro con la messaggistica asincrona: tutti i messaggi sono consolidati in un unico spazio e collegati all'area di lavoro, al progetto, all'attività o al documento pertinente, in modo che Miya e il suo team possano rivedere gli aggiornamenti quando sono pronti, non quando vengono interrotti.

✅ Ecco come ti aiuta la chat di ClickUp:

Chat organizzate, niente più scorrimento frenetico tra più thread

Notifiche personalizzate per rispettare i tempi di concentrazione

Contesto centralizzato: non dovrai più passare da uno strumento all'altro per raccogliere le informazioni di cui hai bisogno

Creazione di attività basata sull'IA che trasforma i messaggi in attività con un solo clic

Tuttavia, i messaggi di testo a volte non sono sufficienti per spiegare argomenti complessi e il tono può andare perso nella traduzione. Miya utilizza ClickUp Clips per condividere registrazioni dello schermo, feedback vocali e walkthrough, rendendo la comunicazione più chiara e coinvolgente.

Invece di ripetere le informazioni, ClickUp Clips offre un modo semplice e veloce per comunicare le conoscenze

✅ Ecco come possono aiutarti i Clip di ClickUp:

Comunicazione chiara con registrazioni dello schermo, feedback vocali e walkthrough

Aggiornamenti rapidi e riutilizzabili che eliminano la necessità di ripetere le informazioni

ClickUp ha reso l'allineamento asincrono molto più semplice ed efficace. Creando un framework in cui delineare e strutturare obiettivi e risultati, i team remoti sono in grado di comprendere le aspettative e fornire aggiornamenti sullo stato in modo fluido. Il brainstorming con le lavagne online è facile, riorganizzare le priorità è facile e aggiungere immagini di riferimento, ecc. è tutto molto fluido.

Come Bazza, anche Miya ama le lavagne online di ClickUp. Il suo team le utilizza per mappare le strategie e collegare visivamente le idee.

Dai seguito alle discussioni importanti trasformando testi e note in attività con le lavagne online di ClickUp

💡 Suggerimento per utenti esperti: con le lavagne online di ClickUp, trasforma note adesive e forme in attività con titolari e date di scadenza assegnati.

Che si tratti di pianificare sprint o di affrontare una proposta per un client, la tela virtuale infinita mantiene la sessione organizzata e fruibile. Grazie alla sua funzionalità di collaborazione in tempo reale, è particolarmente indicata per le sessioni di brainstorming.

E non finisce qui. Come tutto il resto, anche la correzione di bozze diventa più facile con ClickUp.

Ecco come funziona: apri l'allegato in un'attività, clicca su "Aggiungi commenti" in alto a destra, segna il punto specifico e lascia un commento.

Puoi anche assegnarlo a un membro del team in modo che possa agire immediatamente. Da PNG a PDF, supporta vari tipi di file, rendendo facile contrassegnare le modifiche direttamente sul file.

📮 Approfondimento ClickUp: il 50% dei partecipanti al nostro sondaggio ha indicato il venerdì come il giorno più produttivo della settimana. Questo potrebbe essere un fenomeno unico del lavoro moderno. Il venerdì tendono ad esserci meno riunioni e questo, combinato con il contesto accumulato durante la settimana lavorativa, potrebbe significare meno interruzioni e più tempo per un lavoro approfondito e concentrato. Vuoi mantenere la produttività del venerdì per tutta la settimana? Adotta le pratiche di comunicazione asincrona con ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro! Registra il tuo schermo con ClickUp Clips, ottieni trascrizioni istantanee tramite ClickUp Brain o chiedi all'IA Notetaker di ClickUp di intervenire e riepilogare/riassumere i punti salienti della riunione per te!

E la parte migliore? ClickUp non esiste nel vuoto: si integra con calendari, strumenti di condivisione file come Google Drive e altre app per la produttività.

Con oltre 1000 integrazioni di ClickUp, Miya sincronizza senza sforzo i programmi e i documenti del suo team, assicurando che tutti gli strumenti funzionino insieme per supportare la comunicazione asincrona.

Metodi di formazione e istruzione per un'implementazione senza intoppi

Non è realistico limitarsi a fornire nuovi strumenti ai membri del team e aspettarsi che li padroneggino immediatamente. Piuttosto, preparali al successo con questi suggerimenti di formazione:

Condividi guide passo passo, video o FAQ su misura per i processi del tuo team per facilitare l'apprendimento

Offri sessioni interattive per familiarizzare il team con strumenti come ClickUp Docs, lavagne online e Clip, e registrale per riferimento futuro

Accoppia i dipendenti esperti di tecnologia con quelli che necessitano di ulteriore assistenza per sviluppare competenze e collaborazione

Crea corsi di formazione asincroni con strumenti come ClickUp Docs che includono video, quiz e spazio per i feedback

🔗 Leggi anche: Come scegliere la giusta cadenza delle riunioni per il tuo team

Le sfide delle riunioni asincrone e come superarle

Per i team che non hanno familiarità con il lavoro asincrono, la mancanza di risposte immediate e la necessità di una documentazione chiara e self-service potrebbero rappresentare un ostacolo.

Tuttavia, con le giuste strategie e gli strumenti adeguati, queste sfide sono perfettamente gestibili.

Per aiutarti a iniziare, ecco alcune delle sfide più comuni delle riunioni asincrone e alcune soluzioni semplici per rendere il tuo lavoro senza stress.

1. Gestione del tempo personale

⚠️ Sfida: il lavoro asincrono si basa in gran parte sulla capacità dei singoli individui di gestire efficacemente il proprio tempo, il che può essere difficile per chi è abituato a orari strutturati.

✅ Soluzione: incoraggia il blocco del tempo, stabilisci scadenze chiare per i risultati finali e identifica le ore di picco di produttività per le diverse attività. Utilizza la vista Calendario di ClickUp per ritagliarti momenti di concentrazione, visualizzare il tuo programma a colpo d'occhio e gestire meglio le scadenze.

Rimani al passo con i tuoi impegni, blocca il tempo per le attività e organizza il tuo programma con la vista Calendario di ClickUp

2. Sovraccarico di notifiche

⚠️ Sfida: senza riunioni dal vivo, il volume dei messaggi e degli aggiornamenti può sembrare opprimente.

✅ Soluzione: utilizza strumenti dedicati come ClickUp Chat per consolidare i messaggi, silenziare le notifiche durante il lavoro intenso e impostare linee guida chiare per la comunicazione. Puoi personalizzare in modo approfondito le tue notifiche in ClickUp Chat, silenziando i ping invadenti e fastidiosi per concentrarti solo su ciò che conta.

Personalizza le notifiche per concentrarti su ciò che conta con ClickUp Chat

3. Costruire fiducia con meno interazioni dal vivo

⚠️ Sfida: perdere il tono, il linguaggio del corpo e i momenti spontanei può rendere più difficile la costruzione di relazioni.

✅ Soluzione: incorpora note vocali, messaggi video o rituali semplici come la condivisione dei momenti salienti del fine settimana o l'uso di reazioni emoji per favorire la connessione.

💡 Suggerimento professionale: le riunioni video sono ottime per i team remoti, ma hanno bisogno di una struttura per evitare di diventare una perdita di tempo. Ecco come utilizzare la comunicazione video asincrona per migliorare il lavoro da remoto.

4. Creazione di messaggi che richiedono molto tempo

⚠️ Sfida: scrivere messaggi asincroni chiari, concisi e ricchi di contesto può richiedere più tempo rispetto a una rapida spiegazione verbale.

✅ Soluzione: utilizza strumenti come ClickUp Clips per registrare lo schermo, aggiungi link ipertestuali per contestualizzare e struttura gli aggiornamenti per ridurre al minimo le conversazioni avanti e indietro.

Registra il tuo schermo con commenti vocali e condividi facilmente i Clip in ClickUp per sostituire le riunioni sincrone e spiegare facilmente concetti complessi

5. Dipendenza dalla documentazione self-service

⚠️ Sfida: i flussi di lavoro asincroni dipendono da una documentazione accessibile e dettagliata, la cui creazione può richiedere tempo.

✅ Soluzione: utilizza strumenti come ClickUp Docs per creare un hub centrale di conoscenze, aggiornarlo regolarmente e assicurarti che sia facile da navigare.

🔗 Leggi anche: Sfruttare il galateo della chat di team al lavoro per una collaborazione ottimale

Come ClickUp si sincronizza perfettamente con le tue riunioni asincrone

All'inizio, l'obiettivo dell'utilizzo di ClickUp era quello di tenere d'occhio le attività di tutti dal punto di vista di un manager, ma si è trasformato in qualcosa di molto più grande. Tutti hanno iniziato a organizzare le proprie attività con sequenze temporali e questo strumento è diventato uno strumento di collaborazione straordinario, oltre le nostre aspettative. Siamo passati dalla gestione dei dipendenti alla gestione delle attività e al loro monitoraggio senza soluzione di continuità.

Questo è il bello di ClickUp: cresce con le tue esigenze, sincronizzandosi perfettamente con le tue riunioni asincrone e i tuoi flussi di lavoro.

Quando inizi a utilizzare ClickUp, semplifica la tua giornata lavorativa una funzionalità/funzione alla volta. Ad esempio, le attività di ClickUp assegnano responsabilità con sequenze temporali, i documenti semplificano la collaborazione e la chat consolida le conversazioni per facilitarne la consultazione.

Crea un account su ClickUp gratuitamente e lascia che ClickUp faccia il lavoro pesante mentre tu ti concentri sul portare a termine le cose!