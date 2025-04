Midjourney vs. DALL·E: Quale generatore di arte basato sull'IA è migliore?

Man mano che l'arte digitale diventa più accessibile grazie all'IA, gli autori si trovano di fronte a un nuovo dilemma. Quale generatore di arte basato sull'IA dovrebbero usare per dare vita alla loro visione?

Piattaforme come Midjourney e DALL·E offrono funzionalità/funzioni uniche, ma la scelta non è sempre così semplice.

Per gli artisti digitali e gli autori di contenuti che desiderano migliorare i propri progetti, è fondamentale comprendere le differenze tra Midjourney e DALL·E per scegliere lo strumento giusto per il lavoro.

Allora, cosa stiamo aspettando? Cominciamo! 🖼️

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi Midjourney vs. DALL·E: due dei più popolari generatori di arte basati sull'IA offrono punti di forza unici per artisti digitali, designer e autori di contenuti. Ecco i confronti chiave: DALL·E: Ideale per la generazione di immagini IA veloce e intuitiva, integrazione perfetta con ChatGPT e modifiche semplici Midjourney: Ideale per immagini stilizzate e altamente dettagliate con personalizzazione avanzata tramite Discord

ClickUp ti aiuta a organizzare, collaborare e semplificare i progetti creativi con: ClickUp Brain per il project management basato sull'IA e la generazione di immagini ClickUp Lavagne online per il brainstorming in tempo reale, la generazione di immagini basata sull'IA e la pianificazione visiva ClickUp per i team di progettazione per tenere traccia dei feedback, delle scadenze e dei flussi di lavoro creativi

Che cos'è DALL·E?

DALL·E è una tecnologia di intelligenza artificiale (IA) generativa sviluppata da OpenAI che consente agli utenti di creare immagini a partire da prompt di testo. Utilizza tecnologie avanzate di conversione da testo a grafica per trasformare descrizioni testuali in rappresentazioni visive.

Accedi all'interfaccia DALL·E tramite ChatGPT

Il generatore di immagini IA utilizza modelli di deep learning e un modello linguistico esteso (LLM) per comprendere i prompt in linguaggio naturale e generare immagini.

🧠 Curiosità: OpenAI ha combinato l'artista surrealista Salvador Dalí e il robot WALL ·E della Pixar per creare il nome "DALL·E", che riflette la sua capacità di generare immagini oniriche da semplici prompt di test o.

Funzionalità/funzioni di DALL·E

Dalla trasformazione di prompt di testo in immagini dettagliate all'offerta di output di immagini di alta qualità, DALL ·E ha funzionalità/funzioni estese. La piattaforma consente di creare progetti personalizzati, modificare immagini esistenti, sperimentare combinazioni di concetti unici ed esplorare le tendenze del design grafico.

Analizziamo nel dettaglio le sue funzionalità/funzioni principali. 💁

Funzionalità/funzione n. 1: generazione di immagini di alta qualità

DALL·E è notevolmente migliorato in termini di risoluzione delle immagini. L'ultima versione, DALL·E 3, può creare immagini a 1024 x 1024 pixel, un salto significativo rispetto alla versione precedente. Il risultato sono immagini più nitide e dettagliate, fondamentali per applicazioni professionali come materiali di marketing, risorse di gioco o opere d'arte di alta qualità.

Chiedi al modello di IA di creare immagini secondo le tue specifiche

Inoltre, gli utenti possono scegliere tra qualità "standard" e "HD", quest'ultima offre dettagli ancora più elevati a un costo leggermente superiore.

📖 Leggi anche: Alternative a DALL·E per creare immagini con IA

Funzionalità/funzione n. 2: modifica, ritocco e personalizzazione

Personalizza le immagini già generate da DALL·E

DALL·E ti consente di modificare le immagini esistenti.

Nota come *Inpainting, questa funzionalità/funzione consente di caricare un'immagine e quindi specificare le modifiche tramite un prompt di testo. Ad esempio, è possibile caricare l'immagine di una stanza e chiedere all'IA di aggiungere un vaso di fiori al tavolo. In questo modo la modifica delle immagini diventa più veloce e intuitiva.

Inoltre, crea immagini altamente personalizzate. È possibile specificare attributi come colore, stile, consistenza e illuminazione. Questo livello di controllo lo rende perfetto per creare immagini che corrispondono alle specifiche esatte per il branding, la progettazione dei caratteri e i prototipi di prodotti. Supporta anche più orientamenti dell'immagine, tra cui orizzontale e verticale.

🔍 Da fare? La dimensione del mercato globale dei generatori di immagini basati sull'IA dovrebbe crescere a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 17,7% dal 2024 al 2030. Ciò dimostra il rapido stato dell'apprendimento profondo e degli algoritmi di IA.

Funzionalità/funzione n. 3: fusione concettuale, controllo dettagliato ed espansione delle funzioni dell'immagine

DALL·E è ottimo nel fondere più concetti, stili e attributi in un'unica immagine.

Vuoi un robot che suona il sassofono in una giungla, dipinto nello stile di Van Gogh? DALL·E può farlo. Questa flessibilità consente agli autori di sperimentare composizioni complesse e idee fantasiose.

Modifica ulteriormente l'immagine esistente attraverso prompt dettagliati

Inoltre, la sua funzionalità/funzione Outpainting consente di estendere un'immagine oltre i suoi confini originali. L'IA genera senza soluzione di continuità nuovi contenuti che si adattano alla grafica esistente, il che è perfetto per creare versioni più grandi delle immagini o espandere naturalmente le scene.

⚙️ Bonus: Scopri gli strumenti di IA dei social media per migliorare la tua strategia di marketing digitale.

Prezzi DALL·E

Prezzi personalizzati

🔍 Lo sapevi? Nel 2023, un'immagine generata dall'IA di una finta esplosione vicino al Pentagono è diventata virale, causando brevemente confusione nel mercato azionario prima di essere smentita.

Cos'è Midjourney?

Midjourney è un servizio di intelligenza artificiale che trasforma il testo in immagini, sviluppato da un laboratorio di ricerca indipendente. Genera immagini a partire da descrizioni testuali, consentendo di creare vari moduli artistici, da stili realistici ad astratti. È noto per la produzione di foto di alta qualità, ben strutturate e dettagliate.

tramite Midjourney

Il modello di IA utilizza l'apprendimento automatico per creare immagini basate su esempi di prompt di testo e si basa su modelli di diffusione e linguaggio di grandi dimensioni.

Per utilizzare Midjourney, è necessario un account Discord. L'IA elabora la richiesta e genera immagini digitando il comando "/imagine" con una descrizione dell'immagine desiderata in un canale.

🧠 Curiosità: Poiché i modelli di IA imparano dall'arte esistente, sono in corso dibattiti legali sul fatto che le immagini generate dall'IA possano essere protette da copyright e su chi ne sia veramente il proprietario: lo sviluppatore dell'IA, l'utente, l'autore a cui potrebbe essere stata presa in prestito l'idea originale o nessuno.

Funzionalità/funzioni di Midjourney

Midjourney ha funzionalità robuste progettate per dare vita a visioni creative con precisione e facilità. Diamo un'occhiata ad alcune funzionalità di spicco. 👇

Funzionalità/funzione n. 1: interfaccia intuitiva e opzioni personalizzate

Operando principalmente tramite Discord, gli utenti possono interagire facilmente con l'IA digitando semplici comandi mentre chattano. Questo approccio diretto non richiede competenze tecniche o di codice, rendendo facile per chiunque iniziare a generare arte con l'IA.

L'interfaccia di Midjourney in Discord

Gli utenti possono condividere le loro creazioni, porre domande e collaborare con gli altri. Inoltre, Midjourney offre ampie opzioni di personalizzazione con vari comandi e parametri. È possibile mettere a punto ogni aspetto della creazione regolando le proporzioni e la stilizzazione per stili artistici specifici.

⚙️ Bonus: Scopri come utilizzare l'IA nel content marketing per vedere come sta trasformando la creazione di contenuti attraverso l'automazione delle attività, la generazione di contenuti personalizzati e il miglioramento del coinvolgimento.

Per gli utenti che desiderano spingere oltre la propria creatività, Midjourney offre potenti strumenti di composizione. Tra questi:

Tecniche di stratificazione per creare immagini con profondità e complessità e aggiungere un senso di gerarchia visiva

Regolazioni prospettiche per regolare la prospettiva delle immagini per composizioni dinamiche e coinvolgenti

Ragionamento spaziale per creare immagini logicamente coerenti con le posizioni e le dimensioni relative dei diversi oggetti

Personalizza l'immagine generata con facilità

🧠 Curiosità: Nel 2018, Ritratto di Edmond de Belamy, un dipinto generato dall'IA creato utilizzando un modello di apprendimento automatico chiamato GAN (Generative Adversarial Networks), è stato venduto alla casa d'aste Christie's per l'incredibile cifra di 432.500 dollari, superando di gran lunga il suo prezzo stimato di 7.000-10.000 dollari.

Funzionalità n. 3: funzionalità di collaborazione e capacità di generazione cross-modale

Il server Discord di Midjourney promuove una fiorente comunità che migliora il processo creativo. Attraverso aree di lavoro condivise, gli utenti possono collaborare ai progetti in tempo reale, scambiarsi feedback e persino integrare strumenti di project management come Trello e Asana per semplificare i flussi di lavoro.

Invia un messaggio direttamente al bot Midjourney su Discord

Inoltre, offre funzionalità cross-modali per sintetizzare elementi provenienti da diverse modalità, come testo, immagini e schizzi. Queste includono:

Prompt di IA basati su immagini

Prompt basati su schizzi

Modalità miste

📖 Leggi anche: Le migliori alternative e concorrenti di Midjourney per la generazione di immagini IA

Prezzi di Midjourney

Base: 10 $/mese per utente

Standard: $30/mese per utente

Pro: $60/mese per utente

Mega: $120/mese per utente

🧠 Curiosità: Un modello di IA ha creato una collezione di moda completamente digitale chiamata "DeepWear", generando modelli di abbigliamento unici che potrebbero essere stampati in 3D o indossati in spazi virtuali come il metaverso.

DALL·E vs. Midjourney: funzionalità/funzioni a confronto

Ora che abbiamo esplorato DALL·E e Midjourney individualmente, è il momento di vedere come si comportano uno accanto all'altro.

Qui confronteremo le differenze chiave tra i due strumenti per aiutarti a decidere quale si adatta meglio alla tua visione artistica. ⚒️

Aspetto DALL·E Midjourney Facilità d'uso Facile da usare per i principianti con un'interfaccia semplice Curva di apprendimento più ripida a causa della sua interfaccia basata su Discord Qualità dell'immagine Produce immagini fotorealistiche con dettagli precisi e colori vividi Offre immagini artistiche e stilizzate con texture straordinarie e una creatività audace Stile immagine Versatile, adatto a tutti gli stili artistici Assistenza per tutti gli stili artistici ed eccellenza nella creazione di opere d'arte uniche Dimensione immagine Quadrato, alto e largo Dimensioni completamente personalizzabili Immagini IA copyright Piena titolarità di tutte le immagini create Piena titolarità delle immagini create Opzioni di personalizzazione Opzioni di personalizzazione limitate Più opzioni di personalizzazione con controllo sui parametri di input Interfaccia Semplice interfaccia basata sul web Funziona interamente all'interno di Discord Sviluppo iterativo Consente la creazione iterativa con perfezionamento dell'input dell'immagine Fornisce variazioni basate su prompt iniziali

Funzionalità/funzione n. 1: titolarità e moderazione dei contenuti

Quando si crea con l'IA, è essenziale capire chi è il proprietario del prodotto finale e come la piattaforma gestisce i contenuti inappropriati. Esploriamo come questi strumenti generativi di IA affrontano la titolarità e la moderazione.

DALL·E

DALL·E eccelle nella titolarità e nella moderazione dei contenuti grazie alle sue politiche approfondite e all'indennizzo. OpenAI ha stabilito Termini di utilizzo dettagliati, Informative sulla privacy e linee guida per servizi, elaborazione dati e plugin.

Midjourney

Midjourney carica una rigorosa politica di moderazione dei contenuti e offre funzionalità di privacy delle immagini. Tuttavia, le immagini generate sulla piattaforma sono visibili agli altri abbonati per impostazione predefinita, a meno che gli utenti non passino a piani di livello superiore per la funzione Modalità invisibile.

🏆 Vincitore: DALL·E per le sue rigide informative sulla privacy e l'indennizzo.

Funzionalità/funzione n. 2: Qualità dell'immagine

La qualità delle immagini generate dall'IA può determinare il successo o il fallimento dei tuoi progetti creativi. Vediamo come questi strumenti si comportano in termini di dettaglio, chiarezza e stile.

DALL·E

Genera immagini accattivanti e vivide con dettagli precisi a una qualità standard di 1024 x 1024 pixel. DALL·E è anche in grado di generare foto fotorealistiche e dettagliate che enfatizzano il realismo. Tuttavia, sebbene le sue immagini siano ricche di dettagli, possono apparire più stilizzate e animate.

Midjourney

Lo strumento spesso produce immagini di alta qualità, realismo e nitidezza, catturando le delicate sfumature con grande precisione. Eccelle nel fotorealismo e fornisce immagini di livello professionale con effetti visivi elaborati. La risoluzione massima delle immagini di Midjourney è di 1664 x 1664 pixel, che è possibile aumentare con strumenti di IA.

🏆 Vincitore: Midjourney per il suo più alto grado di realismo e precisione.

🧠 Curiosità: Nel 2022, un'opera d'arte generata dall'IA dal titolo Théâtre D'opéra Spatial si è aggiudicata il primo posto nella categoria arte digitale alla Fiera dello Stato del Colorado, suscitando dibattiti sul fatto che le opere generate dall'IA debbano competere con l'arte creata dall'uomo.

Funzionalità/funzione n. 3: facilità d'uso

L'usabilità di uno strumento può avere un impatto notevole sul flusso di lavoro. Vediamo come ogni piattaforma soddisfa le diverse preferenze degli utenti.

DALL·E

DALL ·E presenta un'interfaccia minimalista con ChatGPT, che lo rende facile da usare in conversazione su più piattaforme. È possibile interagire con il sistema in un linguaggio semplice e ChatGPT genererà prompt personalizzati o fornirà modelli di prompt IA per DAL L·E 3, promuovendo la creazione intuitiva di immagini.

Midjourney

D'altra parte, Midjourney richiede una buona conoscenza delle tecniche di prompt per ottenere i risultati desiderati. Sebbene offra un'interfaccia web che semplifica la generazione delle immagini, è comunque necessario sapere come eseguire il prompt e utilizzare Discord correttamente.

🏆 Vincitore: DALL·E per la sua interfaccia semplice basata su ChatGPT.

DALL·E vs. Midjourney su Reddit

Siamo andati su Reddit per esplorare il dibattito DALL·E vs. Midjourney, immergendoci in vari thread pieni di esperienze e approfondimenti degli utenti.

Alcuni utenti preferiscono DALL·E per la sua interfaccia intuitiva.

I difetti di DALL·E3 valgono la pena rispetto al mal di testa di Midjourney e alla sua integrazione esclusiva con Discord. Non c'è nemmeno un'API con cui lavorare, è un vero peccato. Qualsiasi app che voglio creare mi richiederebbe di creare un "auto-bot" Discord che infranga le regole che, anche se improbabile, potrebbe portare a un ban. Ahhh beh, allora DALL-E.

I difetti di DALL·E3 valgono la pena rispetto al mal di testa di Midjourney e alla sua integrazione esclusiva con Discord. Non c'è nemmeno un'API con cui lavorare, è un vero peccato. Qualsiasi app che voglio creare mi richiederebbe di creare un "auto-bot" Discord che infranga le regole che, anche se improbabile, potrebbe portare a un ban. Ahhh beh, allora DALL-E.

Alcuni utenti di Reddit pensano che DALL·E abbia meno problemi di censura rispetto a Midjourney:

Midjourney sembra certamente meno censurato al momento, ma prima di 6 ho visto persone lamentarsi di molti problemi di censura (anche la frase Treasure Chest causava problemi perché Chest è una parola che fa rima con breasty).

Midjourney sembra certamente meno censurato al momento, ma prima di 6 ho visto persone lamentarsi di molti problemi di censura (anche la frase Treasure Chest causava problemi perché Chest è una parola che fa rima con breasty).

Tuttavia, d'altro canto, alcuni utenti di Reddit contraddicono questa affermazione:

Ho provato a dire a DALL·E di creare una foto stock di persone in sovrappeso e ha rifiutato. Non solo non ha preso queste persone nell'immagine e le ha rese in sovrappeso, ma ha generato un nuovo gruppo di persone in sovrappeso. È ancora più offensivo che consideri offensiva la creazione di una foto di persone in sovrappeso in primo luogo, piuttosto che la potenziale foto.

Ho provato a dire a DALL·E di creare una foto stock di persone in sovrappeso e ha rifiutato. Non solo non ha preso queste persone nell'immagine e le ha rese in sovrappeso, ma ha generato un nuovo gruppo di persone in sovrappeso. È ancora più offensivo che consideri offensiva la creazione di una foto di persone in sovrappeso in primo luogo, piuttosto che la potenziale foto.

Molti utenti ritengono inoltre che entrambi gli strumenti abbiano capacità diverse.

DALL·E 3 è affiliato a ChatGPT, il che significa che puoi interagire con esso in modo conversazionale, come se stessi parlando con un essere umano. Midjourney non ha un modello linguistico di grandi dimensioni allegato, quindi devi usare una sintassi molto semplice ed essere super esplicito quando lo interagisci. D'altra parte, però, ha molte capacità molto specifiche fornite da parametri che puoi aggiungere ai prompt, tra cui le più recenti funzioni di riferimento a caratteri e stili,

DALL·E 3 è affiliato a ChatGPT, il che significa che puoi interagire con esso in modo conversazionale, come se stessi parlando con un essere umano. Midjourney non ha un modello linguistico di grandi dimensioni allegato, quindi devi usare una sintassi molto semplice ed essere super esplicito quando lo interagisci. D'altra parte, però, ha molte capacità molto specifiche fornite da parametri che puoi aggiungere ai prompt, tra cui le più recenti funzioni di riferimento a caratteri e stili,

🔍 Lo sapevi? Un team di ricercatori ha addestrato un'IA ad analizzare 346 dipinti di Rembrandt e quindi a generare un'opera d'arte completamente nuova nello stile del maestro olandese. Il risultato finale, The Next Rembrandt, è stato un dipinto stampato in 3D che imitava le pennellate di Rembrandt.

Scopri ClickUp: la migliore alternativa a DALL·E vs. Midjourney

Le immagini generate dall'IA sono fantastiche, ma che dire del quadro generale? Mentre strumenti come DALL·E e Midjourney eccellono nella creazione di immagini straordinarie, non sono all'altezza quando si tratta di integrare tali immagini in un flusso di lavoro semplificato.

Beh, ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, ti copre le spalle. 🤩

Ti aiuta a pianificare, collaborare e realizzare le tue idee con facilità. Che tu stia gestendo risorse di progettazione, monitorando feedback o persino generando immagini IA, ClickUp tiene tutto in un unico posto.

Diamo un'occhiata ad alcune funzionalità/funzioni che potrebbero essere perfette per l'utilizzo dell'IA nella progettazione grafica o in altri campi. 🎨

Il numero 1 di ClickUp: ClickUp Brain

Utilizza ClickUp Brain per creare riepiloghi organizzati delle attività con elementi chiari da mettere in pratica

Hai mai avuto la sensazione di passare metà della giornata a rincorrere aggiornamenti, cercare file o cercare di mettere insieme feedback sparsi? ClickUp Brain fa il suo ingresso qui, fungendo da project manager virtuale, knowledge hub e ottimizzatore del flusso di lavoro.

Lo strumento di IA per i progettisti connette attività, documenti e conversazioni per rendere le informazioni immediatamente accessibili, in modo da dedicare più tempo alla creazione.

Esempio: Supponiamo che tu stia progettando un progetto artistico generato dall'IA e che abbia bisogno dell'approvazione di più parti interessate. Invece di inviare infiniti follow-up, chiedi a Brain di generare un riepilogo delle attività con elementi di azione e di assegnare automaticamente le priorità in base alle scadenze.

Inoltre, estrae documenti e note rilevanti da ClickUp Docs per un facile riferimento e redige bozze di email di follow-up con il suo AI Writer.

🔍 Lo sapevi? Gli strumenti basati sull'IA possono ripristinare vecchie fotografie danneggiate rimuovendo i graffi e migliorandone i dettagli. Possono anche colorare accuratamente le immagini in bianco e nero sulla base di riferimenti storici.

ClickUp's One Up #2: ClickUp Lavagne online

Il brainstorming, la pianificazione e l'esecuzione delle idee dovrebbero essere fluidi, non sparsi su più strumenti.

Le lavagne online di ClickUp offrono uno spazio digitale interattivo per i team per visualizzare, discutere e agire sulle idee in tempo reale. A differenza dei tradizionali strumenti per lavagne, le lavagne online si collegano direttamente ad attività, documenti e flussi di lavoro, garantendo che le grandi idee diventino azione.

Ciò che distingue le lavagne online è la generazione di immagini basata sull'IA. È possibile creare istantaneamente immagini basate su prompt di testo mentre si lavora a una campagna di marketing, alla progettazione di un prodotto o a una strategia creativa, il tutto all'interno della lavagna online.

Genera immagini con ClickUp Brain all'interno delle lavagne online ClickUp

📌 Esempio di prompt: Crea uno skyline futuristico al tramonto con luci al neon e auto volanti in stile cyberpunk.

ClickUp Brain genera istantaneamente un'immagine, aiutando il team a visualizzare il proprio concetto senza interrompere il flusso creativo. Una volta finalizzato, è possibile taggare i membri del team interessati, allegare attività e monitorare lo stato del progetto.

Aggiungi note con immagini generate da ClickUp Brain in Lavagne online

⚙️ Bonus: Stai iniziando a usare le lavagne online di ClickUp? Usa il modello per lavagna online di ClickUp per dare il via alla pianificazione visiva del progetto.

ClickUp One Up #3: Project management per il design

I team di progettazione prosperano grazie alla creatività, ma la gestione dei progetti, il feedback e le scadenze? È qui che le cose possono complicarsi.

Collabora con il tuo team utilizzando ClickUp per i team di progettazione

ClickUp for Design Teams è un software di collaborazione per la progettazione che mette fine al caos, offrendo ai creativi un unico luogo in cui collaborare, monitorare lo stato di avanzamento e mantenere il flusso del lavoro senza interruzioni, senza più feedback sparsi o richieste di progettazione fuori luogo.

Il tuo team può concentrarsi su ciò che sa fare meglio: creare. Ancora meglio, puoi abbinarlo a ClickUp per i team di marketing per progettare campagne di marketing efficaci.

ClickUp rende facile vedere chi sta lavorando a cosa, così non sovraccarichi mai un designer mentre un altro ha tempo da perdere. Inoltre, con strumenti integrati come lavagne online, documenti e la chat di ClickUp, puoi abbozzare idee, raccogliere ispirazione e perfezionare i progetti, tutto in tempo reale.

Supponiamo che tu stia progettando un nuovo sito web. Puoi creare attività di ClickUp per suddividere il progetto in passaggi gestibili, assegnare responsabilità ai membri del team e monitorare facilmente lo stato di avanzamento. Hai bisogno di input da parte degli stakeholder? Aggiungi modelli a una lavagna online, raccogli feedback in un unico posto e continua a modificare mentre collabori internamente con la chat.

📮 ClickUp Insight: l'adozione dell'IA è diversa per ognuno. Mentre il 28% la utilizza regolarmente per semplificare i flussi di lavoro, il 27% ritiene di aver bisogno di più formazione per sfruttarne appieno il potenziale. Un altro 23% non sa da dove cominciare e le preoccupazioni sulla privacy e la fiducia frenano l'11% degli utenti. ClickUp aiuta i team di progettazione a integrare l'IA senza soluzione di continuità. Che si tratti di perfezionare i processi creativi, generare idee più velocemente o collaborare in modo più efficace, gli strumenti basati sull'IA di ClickUp forniscono il supporto, l'automazione e la sicurezza necessari per migliorare la creatività senza congetture.

Il percorso verso un esito positivo perfetto - ClickUp

La scelta tra Midjourney e DALL·E dipende da ciò che si adatta alle tue esigenze creative. Entrambi gli strumenti offrono funzionalità/funzioni uniche per aiutarti a generare di tutto, da semplici immagini a composizioni artistiche.

Ma perché fermarsi alla generazione di immagini? ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, ti aiuta a gestire idee e progetti di design senza sforzo. Ti permette di monitorare attività, scadenze e processi creativi in un unico posto.

Il suo assistente IA integrato, ClickUp Brain, genera immagini, organizza idee, fa brainstorming per te e memorizza i riferimenti. Nel frattempo, le lavagne online migliorano la collaborazione e rendono la pianificazione visiva più intuitiva ed efficace.

Dai libero sfogo alla tua creatività e iscriviti subito gratis a ClickUp! 🧑‍🎨