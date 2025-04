Riunione informativa: cos'è e come condurla

Immagina questo: stai incontrando un potenziale cliente che potrebbe diventare un partner a lungo termine.

La pressione è alta: loro condividono le loro sfide e tu sei ansioso di mostrare come puoi aiutarli.

Ma come si fa a instaurare un rapporto di fiducia fin dall'inizio e a convincere i clienti a collaborare con te?

È qui che entrano in gioco le riunioni di scoperta. Offrono l'opportunità di comprendere le sfide e gli obiettivi dei potenziali clienti, definire le aspettative e instaurare un rapporto.

Questa guida contiene tutto ciò che ti serve per avere successo nella tua prossima riunione di scoperta di potenziali clienti, dalla definizione iniziale dell'ambito e dalla pianificazione finanziaria al follow-up.

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi Le riunioni di scoperta sono fondamentali per comprendere le esigenze dei tuoi potenziali clienti e costruire relazioni solide

Prima della riunione, fai ricerche sull'azienda, gli obiettivi e le sfide del tuo client. Raccogli informazioni preziose e assicurati di comprendere le sue esigenze

Delinea i punti di discussione, assegna i relatori e assegna priorità agli argomenti. Coordina la disponibilità di tutti i partecipanti, assicurandoti che tutti possano contribuire senza conflitti. Integra Google Calendar o Outlook per una pianificazione senza intoppi

Incoraggia discussioni aperte, prendi note dettagliate e assicurati che tutti i punti critici vengano affrontati

Fai brainstorming e documenta le idee, elenca le note delle riunioni ed evidenzia gli elementi da intraprendere con ClickUp Docs e Brain

Invia note di ringraziamento, rispondi alle domande in sospeso e assegna attività di follow-up con ClickUp per garantire una chiara responsabilità e il monitoraggio dello stato di avanzamento

Che cos'è una riunione di scoperta?

Una riunione di scoperta è una chiamata introduttiva tra un rappresentante commerciale e un potenziale cliente per comprendere i punti deboli e le esigenze del client.

Lungi dall'essere una semplice chiamata commerciale, si tratta di una conversazione strategica volta a scoprire le informazioni che guideranno l'intero approccio commerciale. È possibile comprendere l'attività aziendale del client, i suoi problemi e le sue esigenze, nonché gli obiettivi che si prefigge.

Ricorda, una chiamata di scoperta non è il momento giusto per presentare il tuo prodotto. Concentrati invece sull'ascolto attivo e sull'empatia con la situazione del client. Mostra sincera curiosità, poni domande ponderate e crea uno spazio in cui il client si senta ascoltato e compreso.

Questo ti aiuterà a instaurare un rapporto di fiducia, a stabilire un rapporto e a posizionarti in modo sottile come partner prezioso in grado di aiutare il potenziale cliente a raggiungere un esito positivo.

In breve, una riunione di scoperta del client dà il tono per una relazione duratura con il client e aumenta le opportunità commerciali. Falli bene e ti affermerai come un partner di cui possono fidarsi per aiutarli ad avere successo.

💡Suggerimento professionale: il successo di una sessione di discovery dipende dai client. È la tua occasione per porre le domande giuste, ascoltare attivamente e dimostrare che non stai semplicemente vendendo una soluzione, ma offrendo la soluzione giusta.

Il ruolo delle riunioni di scoperta nel processo commerciale

Le riunioni di scoperta sono la pietra angolare di un processo commerciale di successo perché spostano l'attenzione dalla vendita alla soluzione. Questo incontro iniziale è il momento in cui si gettano le basi per una comprensione completa delle esigenze, delle sfide e degli obiettivi specifici del potenziale cliente, consentendo di elaborare una soluzione su misura invece di un approccio standardizzato.

Nelle prime fasi del processo commerciale, le riunioni di scoperta creano fiducia. I potenziali clienti desiderano un partner che comprenda a fondo la loro attività e fornisca loro una consulenza professionale. Una riunione di scoperta efficace ti posiziona come consulente di fiducia, non solo come fornitore.

Queste riunioni semplificano anche il processo di scoperta commerciale aiutandoti a qualificare i lead in anticipo. Chiarendo i punti deboli del potenziale cliente, puoi orientare la conversazione verso gli aspetti più importanti ed evidenziare la tua proposta di valore, rendendo le interazioni successive più efficaci.

In sostanza, le riunioni di scoperta costituiscono le fondamenta di partnership durature. Se condotte correttamente, trasformano le riunioni commerciali da semplici transazioni in una vera collaborazione.

🧠 Lo sapevi? Il 68% dei clienti spenderà di più con un marchio che li capisce e li tratta come individui.

Prepararsi per una riunione di scoperta con esito positivo

Una riunione di scoperta di successo richiede una preparazione meticolosa. Più ti prepari accuratamente, più le tue conversazioni saranno sicure e di grande impatto. Inoltre, dimostrerai di rispettare il tempo prezioso del tuo potenziale cliente.

Inizia approfondendo l'attività, gli obiettivi e le sfide del tuo client per acquisire una solida comprensione delle sue esigenze. Crea un programma chiaro basato sulla conversazione iniziale. Dovrebbe definire lo scopo della riunione, i punti chiave della discussione e i risultati desiderati.

Successivamente, raccogli tutto il materiale pertinente, inclusi i dettagli del client, le informazioni di mercato e i dati sulla concorrenza, per aggiungere valore alla conversazione. Assegna i ruoli all'interno del tuo team per garantire una discussione mirata e una copertura completa di tutti gli argomenti critici.

🧠 Lo sapevi? In media, i rappresentanti parlano per il 57% delle chiamate di scoperta

Passaggio 1: centralizza la tua ricerca ed elenca le domande

Una sessione iniziale di scoperta serve a comprendere le sfide e gli obiettivi aziendali del potenziale cliente. Per farlo in modo efficace, non bastano dati superficiali. Concentrati sulla creazione di un repository completo di informazioni.

Ecco come raccogliere i dati per prepararsi a una riunione di scoperta:

🔍 Raccogli dettagli essenziali come il loro modello di business, i punti deboli chiave, le tendenze del settore e i recenti sviluppi

🌐 Esplora il sito web del client, analizza la sua attività sui social media e esamina le notizie o i comunicati stampa recenti per comprendere le sue priorità attuali e le potenziali sfide

📋 Invia questionari dettagliati ai client prima della riunione per ottenere informazioni dirette sulle loro esigenze specifiche

Ora è il momento di scrivere tutte le domande che desideri porre durante la chiamata esplorativa. A tal fine, puoi utilizzare il modello SPIN di Neil Rakham per prepararti alla chiamata esplorativa.

Vediamo come utilizzare il framework SPIN per un client alle prese con una bassa fidelizzazione dei clienti: Situazione: Raccogli informazioni di base sull'azienda per comprenderne le sfide. Esempio: "Come monitorate attualmente il coinvolgimento dei clienti dopo la registrazione?"

Problema: Identifica le sfide che devono affrontare in modo da poter fornire soluzioni specifiche. Esempio: " Ci sono segmenti di clienti specifici che abbandonano più spesso?"

Implicazione: esplora le conseguenze del problema per evidenziarne l'urgenza. Esempio: "Se i clienti continuano ad abbandonare il servizio a questo ritmo, quale sarà l'impatto sui ricavi nei prossimi sei mesi?"

Esigenza-Vantaggio: Posiziona la tua soluzione in modo da enfatizzarne il valore. Esempio: "Cosa succederebbe se avessi un sistema che ti avvisasse quando un cliente di alto valore è a rischio di abbandono?"

Una volta raccolte tutte le informazioni, concentrati sulla documentazione pertinente per poterla consultare facilmente durante la riunione.

💡Suggerimento professionale: ClickUp Docs è la soluzione ideale per creare un repository centralizzato in cui archiviare ricerche, note del team, domande di scoperta dei clienti e approfondimenti sulla concorrenza. Collabora con il tuo team in tempo reale per perfezionare le note, taggare i membri per ottenere feedback e assicurarti che nessun approfondimento critico venga trascurato.

Trasforma le informazioni raccolte durante le riunioni di scoperta in azioni concrete con i documenti ClickUp

Passaggio 2: crea un'ipotesi

Una chiamata esplorativa è un'occasione per dimostrare al potenziale cliente che comprendi la sua attività e che puoi aiutarlo ad affrontare le sfide. Un ottimo modo per instaurare un rapporto di fiducia è presentare un'ipotesi dettagliata sulle sfide che il client deve affrontare. Questo si basa sulla qualità della tua ricerca.

Ecco un esempio di ipotesi per una chiamata di scoperta.

tramite The Revenu Enabler

L'uso di un'ipotesi è ciò che distingue i rappresentanti medi da quelli d'élite. Ti consente di guadagnarti il diritto di condurre la scoperta mostrando al potenziale cliente che hai fatto i compiti e che sei un esperto del settore. Se ti sbagli, non importa, perché questo offre al potenziale cliente l'opportunità di correggerti.

📖 Per saperne di più: Come creare un piano di formazione efficace sulla conoscenza dei prodotti

Passaggio 3: Elaborare un programma vincente

Un programma ben strutturato per le riunioni di scoperta garantisce che ogni minuto della riunione abbia uno scopo chiaro. Fornisce una tabella di marcia chiara, assicurando che vengano trattati tutti gli argomenti critici e che la conversazione rimanga focalizzata.

Ecco come creare un programma che dia risultati:

➡️ Definisci l'obiettivo principale della riunione. Vuoi capire quali sono le sfide più grandi del client? Identificare i suoi obiettivi aziendali chiave? O esplorare potenziali soluzioni?

➡️ Considera le esigenze specifiche e il settore del client e ciò che il client si aspetta. Ad esempio, se hai una riunione con un responsabile marketing, il programma della riunione potrebbe includere argomenti come:

Esplorazione aziendale generale: panoramica dell'azienda, pubblico di destinazione, posizione sul mercato e obiettivi aziendali generali

Identifica gli obiettivi di marketing: crescita dei ricavi, consapevolezza del marchio, generazione di lead, acquisizione e fidelizzazione dei clienti

Strategie di marketing attuali: Analizza i canali di marketing esistenti, le campagne e la loro efficacia

Sfide di marketing: Identifica gli ostacoli attuali, i vincoli di budget e le aree di miglioramento

Prima di fissare la chiamata, informati sulle aspettative del client riguardo alla riunione. Questo approccio collaborativo garantisce che il programma sia in linea con le priorità del client e dimostra la tua disponibilità ad adattarti.

È inoltre opportuno assegnare fasce orarie specifiche per ciascun elemento del programma per garantire l'efficienza della discussione. Definire chiaramente chi condurrà ciascun punto della discussione e chi sarà responsabile della presa di appunti.

Con ClickUp Meetings, puoi organizzare programmi, pianificare discussioni e acquisire informazioni utili in modo semplice, ponendo le basi per riunioni di scoperta produttive e significative.

Per una maggiore efficienza, il modello di programma ClickUp semplifica questo processo, fornendoti un quadro riutilizzabile per riunioni di scoperta coerenti e di grande impatto.

Scarica questo modello Delinea argomenti, obiettivi e traguardi per le riunioni di scoperta con il modello di programma per riunioni di ClickUp

Ad esempio, un team aziendale o di vendita può utilizzare la vista Elenco per tenere traccia di argomenti quali "Sfide dei client", "Soluzioni proposte" e "Passaggi successivi". Se il tuo team preferisce un approccio visivo, la vista Bacheca offre un layout in stile Kanban per assegnare priorità e organizzare gli elementi dell'agenda in modo semplice.

🧠 Lo sapevi? La durata media di una chiamata esplorativa è di 36 minuti.

Passaggio 3: pianifica le riunioni senza intoppi

Pianificare riunioni virtuali può sembrare un'attività secondaria, ma è fondamentale per impostare il tono della riunione. Coordinati con le parti interessate per trovare un orario e una piattaforma adeguati per la riunione online. Assicurati di testare la piattaforma in anticipo per evitare problemi tecnici.

Una volta stabiliti l'ora e la piattaforma, invia inviti tramite il calendario con tutti i dettagli chiave, inclusi il programma, il link alla riunione e i materiali pre-riunione. Invia promemoria per garantire la partecipazione puntuale.

La vista Calendario di ClickUp semplifica questo processo visualizzando la disponibilità del tuo team e dei tuoi client in un unico posto.

Pianifica e gestisci senza problemi le riunioni di scoperta allineando la disponibilità del team e dei client a colpo d'occhio con la vista Calendario di ClickUp

💡 Suggerimento professionale: l'integrazione con strumenti come Google Calendar e Outlook può aiutarti a sincronizzare tutto, eliminando doppie prenotazioni o appuntamenti mancati.

Passaggio 4: collabora con il tuo team

La collaborazione non si ferma una volta che la riunione è stata inserita nel calendario. Promuovendo una comunicazione aperta e una comprensione condivisa all'interno del team, puoi garantire che tutti siano allineati e lavorino per un obiettivo comune.

Ad esempio, dopo aver compilato un elenco dei punti deboli dei client, il team può discutere le potenziali soluzioni, assicurandosi che la riunione affronti i problemi critici con informazioni utili.

Ecco alcune best practice per collaborare con il tuo team durante la preparazione di una riunione di scoperta:

✅ Stabilisci ruoli e responsabilità chiari: definisci chi è responsabile di ogni aspetto della preparazione, dalla ricerca e creazione del programma allo sviluppo della presentazione e al follow-up

✅ Brainstorming su potenziali domande e obiezioni: sviluppa in modo collaborativo un elenco di domande che il client potrebbe porre e fai brainstorming su risposte efficaci a potenziali obiezioni

✅ Esercitatevi insieme sulla presentazione: provate la presentazione in team per individuare le aree di miglioramento e garantire un messaggio coerente e uniforme

🧠 Lo sapevate? Secondo un sondaggio, il tempo dedicato alla preparazione delle riunioni di scoperta varia da 30 minuti a due giorni, a seconda delle esigenze del client e dell'esperienza dell'agente.

Condurre la riunione di scoperta

Una volta che ti sei preparato accuratamente, è il momento di condurre una riunione di scoperta che offra valore e crei fiducia.

Ecco alcuni suggerimenti per rendere produttive le chiamate di scoperta.

Passaggio 1: rompere il ghiaccio

Inizia con un saluto cordiale ma professionale per impostare il tono della tua chiamata esplorativa. Inizia indicando il programma e allineando le aspettative.

🌻 Esempio: "Sono davvero felice che ci siamo conosciuti oggi! Mi piacerebbe saperne di più su ciò che speri di ottenere e su come posso fornirti assistenza. Cosa ti ha spinto a compiere questo passaggio?"

Passaggio 2: esercitati nell'ascolto attivo e poni domande aperte

Durante una chiamata esplorativa, il tuo obiettivo principale dovrebbe essere quello di ascoltare attivamente le sfide e gli obiettivi del potenziale cliente. Poni domande aperte per ottenere informazioni più approfondite sui suoi punti deboli.

🌻 Esempio: "Qual è la maggiore frustrazione che provi con il tuo attuale processo/sistema?" "Come misuri l'esito positivo di questa sfida?"

Passaggio 3: Brainstorming di idee

Le riunioni di scoperta prosperano grazie alla discussione collaborativa e alle idee innovative. Prova il brainstorming in tempo reale con il client per visualizzare concetti, mappare soluzioni e coinvolgere il tuo team e i potenziali clienti.

🌻 Esempio: Se sei un'agenzia di marketing che discute il profilo del cliente ideale durante la chiamata di scoperta, potresti creare un diagramma di flusso su una lavagna online, in modo che sia tu che il client possiate mappare i dati demografici chiave, i comportamenti, i punti deboli e le preferenze. La possibilità di condividere e aggiornare la lavagna online in tempo reale garantisce che la sessione rimanga dinamica e interattiva.

💡Suggerimento: Puoi utilizzare le lavagne online di ClickUp per abbozzare un flusso di lavoro, delineare un piano di progetto o mappare le sfide.

Le lavagne online ClickUp trasformano le idee delle riunioni esplorative in strategie concrete con brainstorming in tempo reale e collaborazione senza interruzioni

Scopri come utilizzare le lavagne online ClickUp per una collaborazione creativa!👇🏻

Passaggio 4: Ottieni informazioni dettagliate sulle chiamate

Le chiamate di scoperta tendono ad essere dinamiche e non strutturate, con un flusso libero di idee. I client possono passare da un argomento all'altro, condividere storie o fornire feedback in modo non lineare. Ciò rende difficile seguire un percorso chiaro della conversazione e identificare gli spunti chiave senza perdere punti critici.

Puoi utilizzare il modello di verbale di riunione ClickUp per annotare le informazioni della riunione, monitorare gli obiettivi, assegnare elementi di azione e delineare i passaggi successivi, tutto in un unico posto.

Scarica questo modello Semplifica le tue riunioni di scoperta con il modello di verbale di riunione ClickUp

Con questo modello potrai:

Documenta le sfide dei client, le soluzioni proposte e il feedback in un formato organizzato

Usa le attività secondarie annidate per assegnare le responsabilità di follow-up ai membri del tuo team

Crea un registro condiviso delle decisioni e degli elementi da mettere in atto, in modo che tutti siano allineati

Puoi anche utilizzare ClickUp Brain, l'assistente IA di ClickUp, per riepilogare/riassumere le trascrizioni delle riunioni, tradurre le discussioni delle riunioni o preparare i verbali delle riunioni.

ClickUp Brain può aiutarti ad analizzare il tono e il sentiment del cliente e dei membri del tuo team durante la chiamata. Identificando i sentiment positivi, negativi o neutri, l'IA può aiutarti a valutare la risposta emotiva del cliente a determinate idee o proposte.

Prova ClickUp Brain gratis Ottieni informazioni dettagliate sulle riunioni di scoperta con ClickUp Brain e crea elementi di azione di follow-up

Attività post-riunione di discovery

Il vero lavoro inizia quando la riunione di scoperta si conclude. Ciò che accade dopo può determinare il successo o il fallimento dello slancio che hai creato.

Le attività post-riunione, come follow-up accurati e una gestione efficace delle attività, sono fondamentali per trasformare le intuizioni in azioni concrete.

Passaggio 1: invia una nota di ringraziamento ed elenca gli elementi da trattare in seguito

Inizia inviando una nota di ringraziamento personalizzata al tuo potenziale cliente. Questo semplice gesto dà il tono a una relazione professionale e ne rafforza l'importanza per il tuo processo. Cogli l'occasione per ricapitolare i punti chiave discussi durante la riunione, dimostrando che apprezzi il tempo e le opinioni del tuo interlocutore. Dovresti anche riepilogare/riassumere i punti chiave della discussione emersi durante la chiamata esplorativa e delineare i passaggi successivi, come l'invio di una proposta e la pianificazione di una riunione di follow-up.

💡Suggerimento professionale: invia sempre un'email di ringraziamento personalizzata entro 24 ore dalla riunione di scoperta. Non solo dimostra professionalità, ma mantiene viva la conversazione nella mente del tuo client.

Passaggio 2: fai il punto con il tuo team

Riunisci il tuo team per un breve debriefing per consolidare i punti salienti della riunione. Discuti cosa è andato bene, individua le lacune e informa i membri del team sui passaggi successivi.

Passaggio 3: Rispondi alle domande in sospeso

Se ci sono domande senza risposta o chiarimenti in sospeso, affrontali tempestivamente. Puoi rivedere le note della riunione ed elencare qualsiasi domanda che richiede un follow-up, such come prezzi, casi di studio o sequenze di implementazione.

Passaggio 4: assegnare e monitorare le attività di follow-up

È fondamentale trasformare le informazioni raccolte durante le riunioni in attività concrete. Ecco come puoi farlo:

Gestione delle attività: crea attività per ogni elemento di azione discusso nella riunione di scoperta. Assegna i membri del team, imposta le scadenze e collega i file correlati per contestualizzare

Attività secondarie: suddividi i follow-up complessi in attività secondarie gestibili, assicurandoti che ogni dettaglio sia coperto

Promemoria e notifiche: imposta promemoria per garantire l'esito positivo dei progetti

Funzionalità/funzioni di collaborazione: utilizza i commenti alle attività per discutere i dettagli di follow-up, allega documenti pertinenti e tagga i colleghi per richiedere il loro contributo, creando un flusso di lavoro trasparente e collaborativo

Le attività di ClickUp possono aiutarti in questo. Puoi assegnare attività ai membri del tuo team, impostare livelli di priorità e monitorare le attività del progetto con stati personalizzati.

🌻Esempio: Immagina di aver concluso una riunione di scoperta con un potenziale client. Durante la riunione, ha evidenziato la necessità di automatizzare i processi. Ecco come puoi assegnare attività in ClickUp: Crea attività: registra un'attività di follow-up per ricercare strumenti di automazione su misura per il loro settore Assegna le responsabilità: assegna attività secondarie a membri specifici del team per ricerche più approfondite o la stesura di proposte Tieni traccia dello stato: monitora gli aggiornamenti delle attività in tempo reale e assicurati che le scadenze vengano rispettate utilizzando la vista Calendario di ClickUp Collaborate senza soluzione di continuità: utilizzate i commenti alle attività per mantenere le discussioni in un unico posto, allegando materiali pertinenti come casi di studio o programmi di dimostrazione

Le attività post-scoperta aiutano a mantenere vivo lo slancio. Con gli strumenti e le risorse per riunioni online di ClickUp, puoi garantire che il tuo team sia allineato, che i follow-up siano gestiti in modo efficiente e che i client si sentano apprezzati in ogni passaggio.

📮ClickUp Insight: Il 37% dei lavoratori invia note di follow-up o verbali delle riunioni per monitorare gli elementi in sospeso, ma il 36% continua ad affidarsi ad altri metodi frammentati. Senza un sistema unificato per registrare le decisioni, le informazioni chiave di cui hai bisogno potrebbero finire sepolte in chat, email o fogli di calcolo. Con ClickUp, puoi trasformare istantaneamente le conversazioni in attività concrete in tutte le tue attività, chat e documenti, assicurandoti che nulla vada perso.

Best practice ed errori da evitare nelle riunioni di discovery

Le riunioni di scoperta sono fondamentali per instaurare un rapporto di fiducia, identificare le esigenze dei client e posizionarti come partner di valore.

Tuttavia, senza un'attenta pianificazione ed esecuzione, queste riunioni possono fallire, causando perdite di tempo e danneggiando la vostra credibilità. Ecco come massimizzare l'esito positivo con best practice comprovate ed evitare le insidie più comuni.

best practice:

🙌 Approfondisci l'attività del client, il panorama del suo settore e le potenziali sfide che potrebbe dover affrontare. Più sarai preparato, più il tuo approccio sarà personalizzato e di impatto

🙌 Inizia ogni riunione con un obiettivo chiaro. Condividi un programma che delinei gli argomenti che saranno discussi e gli obiettivi che intendi raggiungere

🙌 Andate oltre le domande superficiali. Prestate attenzione non solo a ciò che dice il client, ma anche al suo tono e al suo linguaggio del corpo. Ponete domande di approfondimento come "Può approfondire questa sfida?" per assicurarvi di comprendere appieno i suoi punti deboli e le sue priorità

🙌 Non limitarti a chiedere cosa vuole il client; approfondisci il perché. Scopri le motivazioni che stanno alla base dei suoi obiettivi. Ad esempio, invece di limitarti a notare che ha bisogno di una soluzione software più veloce, cerca di capire perché la velocità è essenziale, forse per ridurre il tasso di abbandono dei clienti o migliorare l'efficienza operativa. Questa comprensione più approfondita ti aiuta a creare soluzioni su misura

🙌 Considera la riunione come una conversazione piuttosto che come un colloquio. Stabilisci un rapporto mostrando empatia, allineandoti agli obiettivi condivisi e creando un ambiente in cui il client si senta ascoltato e valorizzato

🙌 Presta attenzione ai segnali di disimpegno, confusione o disagio nel linguaggio del corpo del client. Se sembra esitante, modifica il tuo approccio o chiedi: "C'è qualcosa che dobbiamo chiarire ulteriormente?

🙌 La riunione non finisce quando finisce la conversazione. Rispondi prontamente alle domande in sospeso, condividi un riepilogo/riassunto degli elementi da intraprendere e mantieni una comunicazione costante per mantenere lo slancio

🙌 Utilizza strumenti di collaborazione come ClickUp Docs e ClickUp Whiteboards per acquisire informazioni chiave, elementi da mettere in atto e passaggi successivi durante la riunione. Ciò garantisce l'allineamento e funge da punto di riferimento per entrambe le parti, riducendo le incomprensioni

💡Suggerimento professionale: puoi utilizzare l'IA Notetaker di ClickUp per registrare, trascrivere e riepilogare/riassumere le chiamate di scoperta. Questo ti aiuta a ottenere informazioni utili sulle sfide del potenziale cliente e a condividere una solida proposta aziendale.

Errori da evitare:

❗Le riunioni di scoperta servono a capire, non a vendere. Evita di affrettarti a promuovere il tuo prodotto o servizio prima di aver esplorato a fondo le esigenze del client

❗Una riunione di scoperta è un'opportunità per il client di condividere. Evita di dominare la conversazione; invece, fai domande aperte e ascolta attentamente. Cerca di lasciare che il client parli almeno il 70% del tempo

❗Evidenziare le funzionalità/funzioni del tuo prodotto senza collegarle ai problemi del client può sminuire il tuo valore. Concentrati su come la tua offerta risolve le loro sfide specifiche e offre risultati misurabili

❗Terminare la chiamata senza elementi chiari su cui agire, lasciando il client nell'incertezza su cosa succederà dopo e senza accennare a una futura relazione

Trasforma i potenziali clienti in clienti con ClickUp

Le riunioni di scoperta sono il primo passaggio per costruire relazioni significative con i nuovi clienti. Dalla preparazione all'esecuzione e al follow-up, ogni passaggio è importante per rendere produttiva una riunione di scoperta.

Con ClickUp, hai tutto ciò che ti serve per padroneggiare ogni fase del processo di scoperta. I suoi potenti strumenti, come le lavagne online per il brainstorming, i documenti per prendere appunti in tempo reale e la gestione delle attività per un follow-up senza intoppi, ti assicurano di rimanere organizzato e all'avanguardia.

Quindi, la prossima volta che pianifichi una riunione di scoperta, lascia che ClickUp si occupi del lavoro pesante, permettendoti di concentrarti su ciò che conta davvero: comprendere e risolvere le esigenze dei tuoi clienti.

Iscriviti gratuitamente a ClickUp e trasforma ogni chiamata di scoperta in una riunione di esito positivo!