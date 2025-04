Come connettere Slack a Google Calendar per una pianificazione più intelligente

La maggior parte di noi ama Slack per tutte le cose incredibili che può fare.

Tuttavia, non include funzionalità/funzioni di calendario integrate.

Se desideri che gli aggiornamenti del tuo team vengano sincronizzati con il tuo programma senza sforzo, devi integrare Google Calendar in Slack.

Come? Vediamo insieme tutti i passaggi.

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi

Per collegare Google Calendar a Slack è necessario installare l'app e collegare il tuo account, abilitando la sincronizzazione di base del calendario

Tuttavia, l'integrazione presenta alcune limitazioni, quali aggiornamenti dello stato incoerenti, supporto limitato per il calendario condiviso e gestione degli eventi di base

ClickUp si presenta come un'alternativa completa, che unifica project management, comunicazione e conoscenza in un'unica piattaforma

Le funzionalità/funzioni di ClickUp includono una visualizzazione dinamica del calendario, una pianificazione basata sull'IA e una gestione integrata delle attività

Come collegare Slack a Google Calendar?

Passaggio 1: installa l'app Google Calendar per la tua area di lavoro

Dovrai aggiungere l'app Google Calendar alla tua area di lavoro Slack. È semplicissimo: basta seguire queste istruzioni.

Da un browser:

Vai alla Directory delle app di Slack e cerca "Google Calendar"

Seleziona la tua area di lavoro e clicca su "Aggiungi a Slack"

Clicca su Consenti per concedere l'accesso a Google Calendar e seleziona l'account Google che desideri utilizzare

Verrai reindirizzato all'app desktop Slack per confermare l'esito positivo dell'installazione

Dal client desktop Slack:

Clicca sull'icona "+" (Aggiungi app) nella scheda App nella barra laterale sinistra. Non vedi la scheda App? Clicca su Altro, quindi seleziona Automazioni > App

Digita "Google Calendar" nella barra di ricerca, trova l'app e clicca su Aggiungi

Verrai reindirizzato al browser per fare clic su Aggiungi a Slack

Concedi l'accesso cliccando su Consenti e selezionando il tuo account Google

L'app è installata e pronta all'uso

La soluzione di gestione delle attività di ClickUp garantisce una conversione perfetta delle conversazioni in attività, in modo che il tuo team possa agire rapidamente e rimanere allineato.

Passaggio 2: collega il tuo account Google Calendar a Slack

Ora che l'app è installata, è il momento di connettere il tuo account Google Calendar. Ecco come fare:

Dal client desktop:

Vai su App > Google Calendar > Home e clicca su Connetti un account Verrai reindirizzato al tuo browser. Fai clic su Consenti e accedi con il tuo account Google Una volta connesso, verrai reindirizzato a Slack

🧠 Lo sapevi: Slack è letteralmente l'abbreviazione di "Searchable Log of All Communication and Knowledge" (registro ricercabile di tutte le comunicazioni e conoscenze). La sua funzione di ricerca è progettata specificamente per aiutarti a trovare esattamente ciò di cui hai bisogno o per aggiornarti rapidamente su qualsiasi argomento.

Dall'app mobile Slack:

Apri la scheda Home in Slack Trova Google Calendar in uno dei seguenti modi: cliccandoci sopra nella scheda Home oppure utilizzando la barra di ricerca Vai a... nella parte superiore Cliccando su di esso nella scheda Home, oppure Utilizza la barra di ricerca "Vai a..." nella parte superiore Seleziona Google Calendar, quindi fai clic su Connetti un account Nel browser dell'app, accedi al tuo account Google e clicca su Consenti

Cliccando su di esso nella scheda Home, oppure

Utilizza la barra di ricerca "Vai a..." nella parte superiore

Passaggio 3: avvia la sincronizzazione dei calendari

Una volta connesso il tuo account, gli eventi di Google Calendar appariranno automaticamente su Slack. Notifiche, promemoria e aggiornamenti sugli eventi saranno a portata di mano, così potrai tenere sotto controllo la tua agenda quotidiana senza dover passare da un'app all'altra.

💡 Suggerimento: utilizza l'integrazione per aggiornare automaticamente il tuo stato Slack in base agli eventi di Google Calendar, perché "in riunione" è meglio di "Perché ignori i miei messaggi?"

Limiti della connessione di Slack a Google Calendar

Sebbene le integrazioni con Google Calendar promettano flussi di lavoro più fluidi e un miglior coordinamento del team in Slack, alcune funzionalità non sono così perfezionate come ci si aspetterebbe.

Ecco alcuni pro e contro di Slack quando lo si utilizza con Google Calendar:

⚠️ Problema: l'integrazione aggiorna solo gli stati Slack per gli eventi che l'utente accetta o contrassegna come occupati. Gli eventi sovrapposti o contrassegnati come provvisori non aggiornano gli stati, lasciando i colleghi nel dubbio sulla disponibilità.

👎 Impatto: ciò può causare problemi di comunicazione, in particolare nei team che fanno affidamento sulla sincronizzazione dello stato per la collaborazione in tempo reale.

2. Impossibilità di sincronizzare completamente i calendari condivisi del team

⚠️ Problema: l'integrazione è progettata principalmente per i calendari personali, con un limite alla possibilità di visualizzare e gestire i calendari condivisi del team direttamente all'interno di Slack.

👎 Impatto: gli utenti potrebbero dover passare da Slack a Google Calendar per controllare i programmi del team, aggiungendo attrito al loro flusso di lavoro e vanificando lo scopo dell'integrazione.

3. Funzionalità/funzioni di gestione degli eventi di base

⚠️ Problema: sebbene gli utenti possano ricevere notifiche sugli eventi e crearne di nuovi, Slack non supporta completamente le funzionalità avanzate del calendario, come la gestione degli eventi ricorrenti o l'impostazione di promemoria complessi.

👎 Impatto: impedisce agli utenti di gestire il calendario in modo completo senza ricorrere a Google Calendar, riducendo la praticità.

4. Notifiche ritardate o incoerenti

⚠️ Problema: gli utenti potrebbero riscontrare ritardi o incongruenze nella ricezione dei promemoria o delle notifiche degli eventi a causa di problemi di sincronizzazione o dipendenze di rete.

👎 Impatto: la mancata ricezione di avvisi tempestivi può comportare riunioni trascurate o una cattiva gestione del tempo, frustrando gli utenti che fanno ampio affidamento sulle notifiche prompt.

5. Personalizzazione limitata delle preferenze di notifica

⚠️ Problema: le impostazioni delle notifiche per gli eventi del calendario in Slack offrono una flessibilità limitata rispetto alle opzioni native di Google Calendar. Gli utenti potrebbero avere difficoltà a personalizzare le notifiche in base alle loro esigenze specifiche.

👎 Impatto: un numero eccessivo di notifiche può causare distrazione, mentre un numero insufficiente può far perdere agli utenti eventi importanti, compromettendo la produttività.

Il problema di affidarsi all'integrazione tra Slack e Google Calendar è il continuo avanti e indietro. Il calendario ha sincronizzato la tua ultima riunione? Slack ha avvisato il tuo team della tua indisponibilità? È come giocare a "acchiappa la talpa" digitale.

Crea flussi di lavoro di pianificazione senza interruzioni con ClickUp

Il lavoro oggi è frammentato. I nostri progetti, la comunicazione tra i team e le conoscenze sono sparsi su strumenti scollegati tra loro, il che ci rallenta e riduce la nostra produttività.

Lo scopo di un'integrazione è proprio quello di evitare di passare continuamente da Slack a Google Calendar. Se lo stai ancora facendo, allora ClickUp è la rete di sicurezza che fa per te.

ClickUp risolve questo problema essendo l'app per tutto il lavoro che combina project management, conoscenza e chat unificata in un'unica piattaforma, il tutto alimentato dall'IA che ti aiuta a lavorare in modo più intelligente.

✨ Immagina questo: il tuo lunedì inizia con una valanga di notifiche di riunioni, promemoria di attività e uno stato Slack bloccato su "Disponibile" anche se hai tre impegni contemporanei. Ti affanni tra le app, cercando di dare un senso a tutto questo. Frustrante, vero? È qui che entra in gioco ClickUp Calendar e ti dice: "Rilassati, ci penso io"

In ClickUp, il tuo calendario non è solo sincronizzato, è vivo.

Usa il Calendario ClickUp per pianificare orari e riunioni

Trascina e rilascia le riunioni, modifica le scadenze e guarda le tue attività riallinearsi in tempo reale. Per garantire lo svolgimento efficace delle riunioni, tutto ciò di cui hai bisogno è in un unico posto, così puoi dedicare meno tempo alla gestione degli strumenti e più tempo al lavoro vero e proprio.

💡 Suggerimento per utenti esperti: l'integrazione di Slack e ClickUp ti offre il meglio di entrambi i mondi. In ClickUp, puoi trasformare le conversazioni di Slack in attività concrete e tracciabili. Ecco come configurarlo.

Le attività vengono strutturate

Se il tuo team sta lavorando a una presentazione importante per un client, le attività si accumulano, le priorità cambiano e la finestra In arrivo di tutti è un caos. In Slack, dovresti cercare di monitorare gli aggiornamenti in thread frammentati.

Con ClickUp, le tue attività sono organizzate e aggiornate in base alle priorità e alle sequenze temporali. Le sue funzionalità di pianificazione basate sull'IA eliminano le congetture dalla gestione delle attività. È in grado di analizzare le tue attività e fornire suggerimenti intelligenti per la definizione delle priorità, assicurandoti di concentrarti sugli elementi più importanti.

Inoltre, l'IA può aiutarti nella pianificazione tenendo conto della durata stimata delle attività, consentendoti di bloccare in modo efficiente il tempo sul tuo calendario ed evitare sovrapposizioni. Questa funzionalità/funzione di pianificazione intelligente ti garantisce di allocare il tempo adeguato per ogni attività e ottimizzare il tuo programma per la massima produttività.

Organizza le attività ed etichetta la loro priorità per rispettare le scadenze con il Calendario all-in-one di ClickUp

Collaborazione senza sforzo

Pensa all'ultima sessione di brainstorming del tuo team. Metà della conversazione si è svolta su Slack, l'altra metà tramite email e, quando le note sono state consolidate, qualcuno aveva già implementato l'idea sbagliata.

Con ClickUp, la collaborazione avviene nel contesto. Per iniziare, puoi trasformare qualsiasi commento in un'attività con un solo clic su attività, lavagne online, documenti e altro ancora.

ClickUp Chat, la piattaforma di messaggistica integrata nella piattaforma, ti consente di ampliare le discussioni collegandole alle attività/ai progetti di cui stai parlando.

Ecco perché la chat di ClickUp è eccezionale:

Tieni tutte le comunicazioni in un unico posto, riducendo le distrazioni e risparmiando tempo

Collega le chat alle attività per un riferimento immediato e azioni di follow-up

Usa le conversazioni in thread per organizzare le discussioni

Trasforma le conversazioni di ClickUp Chat in attività senza perdere un colpo

ClickUp Assign Comments ti consente di assegnare commenti utilizzabili a persone specifiche, in modo che "Ottima idea!" non diventi "Qual era quell'idea?". Hai bisogno di cambiare direzione a metà progetto? Discuti, aggiorna e riallinea senza uscire dalla visualizzazione delle attività.

Riduci il processo di feedback semplicemente taggando i membri del team utilizzando ClickUp Assign Comments

Una migliore integrazione con Google Calendar

Se devi integrare Google Calendar nel tuo flusso di lavoro, fallo con ClickUp e potrai finalmente dormire sonni tranquilli, sapendo che la sincronizzazione è perfetta.

Qualsiasi aggiornamento effettuato in Google Calendar viene automaticamente riportato in ClickUp e viceversa. Niente più aggiornamenti manuali, scadenze mancate o continui passaggi da un'app all'altra.

Questa sincronizzazione bidirezionale garantisce:

Nessun aggiornamento manuale : risparmia tempo ed elimina gli errori umani

Precisione in tempo reale : le attività e gli eventi sono sempre aggiornati, riducendo la confusione

Flussi di lavoro efficienti: concentrati sull'esecuzione, non sul passare da uno strumento all'altro

Ecco come configurarlo:

Non esiste una funzionalità/funzione di ClickUp che non abbia un impatto diretto sulla vita dei suoi utenti: basta chiedere a Gustavo Seabra, ricercatore associato presso l'Università della Florida.

"Questo è il vantaggio speciale di ClickUp: offre la maggior parte degli strumenti necessari per organizzare i progetti in un unico posto. Consente di gestire e assegnare e offre altri strumenti nello stesso ambiente, come documenti, dove è possibile prendere note e creare report, e l'integrazione con calendari ed e-mail, tutto in un unico posto. Non è necessario utilizzare programmi esterni o app diverse per ogni funzione."

"Questo è il vantaggio speciale di ClickUp: offre la maggior parte degli strumenti necessari per organizzare i progetti in un unico posto. Consente di gestire e assegnare e offre altri strumenti nello stesso ambiente, come documenti, dove è possibile prendere note e creare report, e l'integrazione con calendari ed e-mail, tutto in un unico posto. Non è necessario utilizzare programmi esterni o app diverse per ogni funzione. "

E ha assolutamente ragione. Perché passare da uno strumento all'altro quando ClickUp offre tutto in un unico posto?

Smetti di perdere tempo con ClickUp

La maggior parte di noi gioca a tag con i propri colleghi utilizzando cinque strumenti diversi in qualsiasi momento: email, chat, lo strumento PM, lo strumento dati e così via.

Ma perché perdere tempo con questo gioco al gatto e al topo quando un unico strumento può fare tutto?

Dalla gestione dei progetti e la sincronizzazione dei calendari alla creazione di documenti collaborativi e l'automazione dei flussi di lavoro, ClickUp si assume la responsabilità della tua produttività.

Sei pronto a smettere di passare da Slack a Google Calendar e a una dozzina di altre app? Iscriviti oggi stesso a ClickUp e scopri un modo più intelligente di lavorare!