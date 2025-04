Come aggiungere audio a Google Slides per presentazioni coinvolgenti

Testo e video elevano le tue presentazioni a un livello superiore, ma l'aggiunta dell'audio rende tutto un po' più intimo.

Che si tratti di brani strumentali, narrazioni o effetti sonori, l'audio può rendere le tue presentazioni di Google Slides uniche e personali.

La parte difficile? Capire come farlo. Google Slides non lo rende molto intuitivo e, ammettiamolo, lottare con la tecnologia non è il passatempo preferito di tutti.

In questo post del blog ti mostreremo esattamente come aggiungere audio alle tue presentazioni Google Slides con una guida passo passo e condivideremo alcuni accorgimenti intelligenti per rendere il processo più fluido. È ora di iniziare!

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi Ecco come aggiungere audio a Google Slides: Aggiungi audio in vari moduli: la tua narrazione, video YouTube, brani di sottofondo tramite URL o file caricati

Gli elementi audio nelle presentazioni aiutano ad attirare l'attenzione e a mantenere vivo l'interesse dei lettori. Inoltre, è più probabile che ricordino meglio il testo grazie alla narrazione audio

Perché aggiungere audio a Google Slides?

Al giorno d'oggi, le presentazioni solo testo sono il minimo indispensabile. L'aggiunta di elementi audio come musica di sottofondo, voci fuori campo o effetti sonori rende la presentazione degna di essere vista.

Ecco perché ne vale la pena: Cattura l'attenzione e mantienila : l'audio ti aiuta a coinvolgere immediatamente il pubblico. Che si tratti di musica di sottofondo per creare l'atmosfera o di una voce fuori campo che guida gli spettatori, l'audio li coinvolge dall'inizio alla fine

Rendilo accessibile : la narrazione audio apre la tua presentazione a un pubblico più ampio. È ottimo per chi preferisce ascoltare piuttosto che leggere o ha difficoltà con la lingua delle diapositive. Inoltre, è un tocco di attenzione per le persone con difficoltà di lettura o disabilità visive

Migliora l'aspetto professionale: una presentazione con elementi audio ha un aspetto e un suono professionale. È il tipo di aggiornamento che rende il tuo lavoro raffinato e di grande effetto, che sia per una classe, una sala riunioni o una presentazione di marketing

Bonus: Modelli gratuiti di Google Slides per presentazioni di grande impatto

Preparazione dei file audio per Google Slides

Prima di aggiungere musica o voci fuori campo a Google Slides, devi preparare due cose:

Google Slides supporta un numero limitato di formati audio , quindi utilizza opzioni di formattazione specifiche come MP3, MPEG, OGG, Opus e file WAV

Inoltre, mantieni i tuoi file audio al di sotto dei 100 MB per evitare problemi di prestazioni sulla piattaforma

🔍 Lo sapevi? Il nome originale di Google era BackRub? Potrebbe sembrare strano ora, ma all'epoca aveva senso: il programma analizzava i "backlink" del web per capire l'importanza di un sito web e a cosa era collegato. Piuttosto ingegnoso, vero?

Come aggiungere audio a Google Slides?

Bene, entriamo nel vivo della discussione: come aggiungere audio a Google Slides! Indipendentemente dal tipo di suono o musica, ci sono diversi modi per farlo, a seconda dell'atmosfera che vuoi creare.

Diamo un'occhiata 👇

1. Caricare audio esistente su Google Slides

Se hai già pronto l'audio o gli effetti sonori e desideri semplicemente aggiungerli a Google Slides, questo metodo fa al caso tuo:

Passaggio 1: carica l'audio su Google Drive

Se desideri aggiungere un nuovo file audio alle tue presentazioni Google Slides, il primo passaggio consiste nel caricarlo sul tuo account Google Drive.

Inoltre, puoi caricare facilmente i file su Google Drive in due passaggi:

Accedi a Google Drive e clicca sul pulsante Nuovo situato nell'angolo in alto a sinistra della pagina

Seleziona il pulsante Carica file per caricare le tracce audio pertinenti dal tuo dispositivo mobile o computer su Google Drive

Passaggio 2: inserisci l'audio in Google Slides

Ora è il momento di aggiungere musica a Google Slides. Ecco cosa devi fare:

Vai alla scheda Google Slides e seleziona la presentazione in cui desideri aggiungere l'audio

Tocca il pulsante Inserisci nell'opzione di menu visualizzata

Seleziona l'opzione Audio nel menu a discesa per inserire il file audio caricato

Naviga tra le diverse cartelle e clicca sul file audio desiderato

2. Aggiungi audio a Google Slides utilizzando un URL

E se volessi aggiungere un file audio di tendenza online o inserire musica da siti esterni? Purtroppo, Google Slides non consente di aggiungere audio da piattaforme esterne.

Puoi invece utilizzare un URL e creare un elemento cliccabile per accedere a questo contenuto audio online. Vediamo come puoi farlo 👇

Passaggio 1: individua il tuo audio

Individua il file che desideri utilizzare da YouTube Music, Spotify, SoundCloud o qualsiasi altra piattaforma

Nota: l'audio che scegli deve offrire i diritti per l'uso pubblico nella tua presentazione

Passaggio 2: copia l'URL dell'audio

Clicca su Copia link per copiare l'URL dell'audio dalle opzioni riportate sotto il video

Passaggio 3: aggiungi l'URL in Google Slides

Riapri la presentazione esistente di Google Slides in cui desideri utilizzare il file musicale (o qualsiasi altro elemento)

Clicca su Inserisci nelle opzioni del menu e vai su Collegamento

Ora apparirà una finestra di dialogo. Incolla l'URL copiato e clicca su Applica

Ci sei quasi!

Il passaggio successivo consiste nel creare una casella di testo e aggiungere il link. Assegnagli un nome come Clicca qui per accedere all'audio o qualcosa che abbia senso per la tua presentazione. Ecco fatto, sei pronto per iniziare!

Con questo metodo, puoi cliccare sul link e accedere al contenuto audio in una nuova scheda del browser. Ricorda che non è possibile incorporare l'audio direttamente in una singola diapositiva o in più diapositive.

💡Suggerimento: prima di caricare i file audio su Google Drive, comprimili in formato MP3 con un bitrate di circa 128-192 kbps per ottenere il miglior equilibrio tra qualità audio e dimensioni del file!

3. Aggiungi un video YouTube a Google Slides

L'incorporamento di un video YouTube è un'altra opzione per aggiungere audio alle tue presentazioni Google Slides. È un trucco utile, ed ecco come puoi farlo:

Passaggio 1: trova il link al video YouTube

Vai su YouTube, cerca il video che desideri utilizzare e individua la posizione

Annota i timestamp di inizio e fine in modo da poter includere solo la parte specifica di cui hai bisogno nella tua presentazione

Fai clic su Condividi e poi su Copia per copiare il link al video YouTube

Passaggio 2: aggiungi il link a Google Slides

Vai su Google Slides e apri il documento di presentazione esistente in cui desideri incorporare il video

Seleziona la diapositiva, seleziona Inserisci dal menu e clicca su Video

Con YouTube come opzione, vedrai una finestra di dialogo con la scritta Inserisci video. Incolla lì il link copiato

Una volta selezionato il video, questo apparirà nuovamente. Tutto quello che devi fare è cliccarci sopra per inserirlo nella tua diapositiva

Ora vedrai un'anteprima in miniatura del video YouTube

Puoi nascondere la riproduzione del video dietro un'immagine, spostarlo in una posizione preferita o ridimensionarlo per riprodurre l'audio con una visualizzazione migliorata del contenuto

4. Utilizza audio originale in Google Slides

Con tracce audio pertinenti, contenuti online e persino video di YouTube, puoi anche aggiungere voci fuori campo e file audio originali a Google Slides. Facciamo una rapida panoramica:

Passaggio 1: preparare la narrazione

Registra i clip audio utilizzando qualsiasi piattaforma di registrazione audio online

Passaggio 2: aggiungi l'audio originale a Google Slides

Carica il file su Google Drive, proprio come hai fatto nel primo metodo

Quindi, vai alla diapositiva in cui desideri inserire l'audio, clicca su Inserisci, e seleziona Audio

Seleziona il file audio dal tuo Drive, quindi fai clic su Inserisci

Ora vedrai un'icona a forma di altoparlante che indica che la voce fuori campo è stata aggiunta

Verifica che la voce fuori campo venga riprodotta facendo clic su Presentazione

Registrare il proprio audio per Google Slides

Sappiamo quanto possa essere difficile registrare i propri clip audio. In parte è perché ci si sente sopraffatti: da dove cominciare?

Ma non preoccuparti, è più facile di quanto pensi. Con un po' di pianificazione, puoi registrare l'audio e aggiungere una narrazione alle tue diapositive come un professionista. Ecco come fare:

1. Crea una sceneggiatura

Inizia scrivendo l'intero copione della presentazione e suddividendolo in sezioni come introduzione, punti chiave e idee secondarie per rendere le idee facili da seguire.

Decidi il tono che desideri (formale o colloquiale) e prepara il copione scrivendolo su carta o digitandolo sul desktop. In questo modo, quando sarà il momento di registrare l'audio, avrai tutto pronto!

Usa la regola del 3 quando scrivi il tuo copione. Questa struttura classica rende più facile per te e per il tuo pubblico seguire il discorso, mantenendo il flusso fluido e coinvolgente. Ad esempio: Introduzione : inizia con un gancio, fornisci un contesto e mostra un'anteprima di ciò che seguirà

Corpo : tratta tre argomenti o idee principali

Conclusione: concludi con un riepilogo/riassunto, un invito all'azione e una chiusura memorabile

2. Scegli la piattaforma di registrazione giusta

Quindi, scegli il software di registrazione giusto per creare file audio di alta qualità. Cerca un software facile da usare, ricco di funzionalità/funzioni di registrazione, integrabile con la tua configurazione e che offra buoni controlli di accesso.

Alcune piattaforme di registrazione che puoi provare⬇️ Audacity

GarageBand

Descript

Se vuoi fare un passaggio in più e pianificare e monitorare le tue registrazioni, usa ClickUp.

ClickUp Clips supporta la registrazione, la pianificazione e il monitoraggio di file video di alta qualità per le tue presentazioni tramite ClickUp Clips. Puoi registrare video di te stesso, incorporare clip su ClickUp e condividerli con i membri del team per fornire feedback.

Ecco come aggiungere una narrazione alle tue diapositive utilizzando ClickUp:

Passaggio 1: registra il contenuto della presentazione utilizzando ClickUp

Clicca sull'icona video e inizia a registrare: è il modo più semplice per condividere i contenuti e le idee della tua presentazione in un video chiaro

Passaggio 2: scarica il file

Una volta terminato, incorpora la clip in ClickUp, ottieni un link condivisibile o scarica il file per aggiungerlo alle tue presentazioni Google Slides

Passaggio 3: trasforma i tuoi Clip in attività e organizzali in una cartella

Trasforma i tuoi clip in attività, assegnali ai tuoi colleghi e spostali nell'elenco, nella cartella o nello spazio giusto

Ma non è tutto. Se hai difficoltà a scrivere il copione, l'assistente IA di ClickUp lo fa per te in pochi secondi.

ClickUp Brain

Registra clip video per Google Slides e condividi le tue idee in modo chiaro utilizzando ClickUp Clips

Per completare il pacchetto, lascia che ClickUp Brain trascriva i tuoi clip in automatico. Puoi scansionare rapidamente i punti salienti, cliccare sui timestamp per passare direttamente a parti specifiche del video e copiare i contenuti da utilizzare dove preferisci.

È il miglior software di trascrizione e non ha alcun costo aggiuntivo!

⏰ Applicazione in tempo reale: condividi il tuo Clip con i tuoi colleghi, che potranno utilizzare ClickUp Brain per porre qualsiasi domanda. Il sistema cercherà immediatamente nelle trascrizioni del Clip, troverà la risposta e consentirà loro di usufruire delle conoscenze necessarie, senza più ricerche manuali!

Prova ClickUp Brain gratis Usa ClickUp Brain all'interno di Clip per trovare qualsiasi conversazione, attività o funzionalità in pochi secondi

Usa smartphone e registratori vocali

Gli smartphone sono estremamente pratici: sono portatili e dotati di microfoni di alta qualità per registrazioni rapide e chiare. Se hai bisogno di qualcosa di più preciso, i registratori vocali catturano contenuti dettagliati e garantiscono trascrizioni accurate. Si tratta solo di trovare ciò che funziona meglio per te!

Registra e modifica l'audio

Ora è il momento di completare il processo di registrazione. Una volta terminato, utilizza le numerose funzionalità/funzioni di modifica per rendere più interessante l'audio, tagliare le parti superflue e chiarire alcune parti.

💡 Suggerimento: Esercitati a usare "pause silenziose" invece di parole di riempimento come "ehm", "uh" o "cioè". Se ti accorgi di usare parole di riempimento durante la registrazione, prendi nota di dove succede e rifai quella parte inserendo delle piccole pause.

Risoluzione dei problemi audio in Google Slides

Aggiungere file audio a Google Slides è solitamente piuttosto semplice, ma a volte le cose non vanno come previsto. Ecco alcuni ostacoli che potresti incontrare e le soluzioni per superarli:

❌ Formato e dimensioni dei file

Hai problemi a caricare o riprodurre file audio nella tua presentazione? Dai un'occhiata alle opzioni di formattazione di quei file. La dimensione del file potrebbe essere il problema se l'audio si blocca o impiega troppo tempo a caricarsi. I file più piccoli di solito riproducono l'audio in modo più fluido, quindi vale la pena dare un'occhiata.

Soluzione ⬇️ ✅ Converti l'audio stereo in mono per ridurre il peso dei file superfluo ✅ Utilizza strumenti come Online Audio Converter o Audio Compressor (non è necessario scaricare nulla)

❌ Connessione Internet

Se i formati e le dimensioni dei file sono tutti impostati, ma l'audio continua a non funzionare, è il momento di controllare la connessione Internet. Una connessione stabile è fondamentale poiché una presentazione di Google Slides si basa su di essa per una riproduzione fluida durante la presentazione.

Soluzione ⬇️ ✅ Chiudi altre app o schede che potrebbero utilizzare la larghezza di banda✅ Connettiti a una rete Wi-Fi affidabile o utilizza una connessione cablata per una maggiore stabilità

❌ Livelli di volume non uniformi

Un altro problema comune durante la presentazione è il volume audio basso e incostante. Ciò può essere dovuto all'incorporamento di più file audio e all'utilizzo di musica proveniente da varie fonti.

Soluzione ⬇️ ✅ Controlla le impostazioni in Google Slides e imposta il volume su alto✅ Prova l'audio su un altro dispositivo per escludere problemi hardware

❌ Controlli di accesso e autorizzazioni

Se riesci a sentire l'audio ma i tuoi colleghi no, probabilmente si tratta di un problema di autorizzazioni. Google Drive dispone di autorizzazioni di condivisione che ti consentono di controllare chi può ascoltare, modificare o visualizzare i contenuti. Assicurati di aver concesso ai tuoi colleghi l'accesso corretto!

Soluzione ⬇️ ✅ Decidi se desideri condividere l'audio pubblicamente o solo con utenti specifici✅ Quindi, apri Google Drive, trova il tuo file audio e fai clic su "Condividi". Aggiungi le persone che devono avere accesso o imposta "Chiunque abbia il link può visualizzare" per l'accesso pubblico

Leggi anche: Abbiamo testato i 10 migliori software per video tutorial

Suggerimenti aggiuntivi e best practice

Ecco alcuni suggerimenti aggiuntivi e best practice che puoi utilizzare per migliorare ulteriormente le tue presentazioni:

📌 Usa le icone per una navigazione più fluida

Google Slides semplifica la modifica dell'audio grazie alle impostazioni integrate. Basta cliccare sull'icona audio e apparirà una barra degli strumenti: seleziona opzioni di formattazione per aprire il menu di riproduzione.

Da lì, puoi scegliere se l'audio deve essere riprodotto automaticamente, impostarlo su riproduzione in loop, regolare il volume e ottimizzare altre impostazioni in base alle esigenze della tua presentazione.

📌 Mantieni le presentazioni interattive e coinvolgenti

Nessuno vuole assistere a una presentazione noiosa o a una presentazione di vendita. La buona notizia?

Ci sono molti modi per rendere le tue presentazioni divertenti, interattive e indimenticabili: Coinvolgi il tuo pubblico : aggiungi sondaggi, quiz o sessioni di domande e risposte dal vivo per renderlo parte della conversazione

Mostra, non limitarti a raccontare : utilizza elementi visivi come grafici, infografiche e video per suddividere il testo e rendere più comprensibili i tuoi concetti

Racconta una storia: collega le tue idee attraverso una narrazione che cattura l'attenzione del pubblico dall'inizio alla fine

E quale modo migliore per pianificare tutto questo se non con le lavagne online di ClickUp?

Crea presentazioni coinvolgenti con elementi visivi dinamici utilizzando le lavagne online ClickUp

Per mettere tutto insieme, le lavagne online rendono facile scambiare idee con il tuo team, organizzarle e trasformarle in attività di ClickUp, così nulla verrà dimenticato.

Che si tratti di decidere le immagini, i quiz o la storia perfetta, avrai tutto mappato.

📌 Pianifica e crea la presentazione perfetta

Ormai avrai probabilmente capito che creare un file audio per la tua presentazione non è così semplice come premere il pulsante di registrazione. Ci vuole molto lavoro: capire il tuo pubblico, redigere una bozza di copione e assicurarti che tutto scorra senza intoppi.

È qui che ClickUp Docs ti viene in soccorso.

Collabora con i tuoi colleghi e crea contenuti per le presentazioni utilizzando i documenti ClickUp

Con questa funzione, le possibilità sono infinite. Ecco una panoramica👇

Riunisci i tuoi colleghi e collaborate su idee, punti critici e obiettivi del documento di presentazione

Inserisci immagini, link o idee video per mappare le tue diapositive e gli elementi multimediali

Personalizza font, colori del testo e formattazione in base al tuo marchio o al tema della presentazione

Assegna ai membri del team elementi specifici su cui agire e converti il testo in attività tracciabili

⏰ Trucco per la produttività: Risparmia tempo e aumenta la concentrazione con la Modalità Focus. Ti consente di bloccare le distrazioni e concentrarti su una riga o un paragrafo alla volta: perfetto se ti distrai facilmente!

📌 Sfrutta i modelli online per organizzare le presentazioni

Perché perdere tempo a creare una presentazione da zero quando i modelli sono già pronti e ti aspettano? Tutto quello che devi fare è inserire le tue idee, organizzare i tuoi pensieri e sei pronto per partire.

E quale modo migliore per farlo se non con i modelli di ClickUp?

Tra una libreria di oltre 1000 modelli, il modello di presentazione ClickUp è progettato per aiutarti a strutturare la tua presentazione senza sforzo e creare presentazioni vincenti per i tuoi client.

Modello di presentazione ClickUp

Con questo modello, puoi organizzare facilmente ogni sezione, progettare le diapositive con immagini e elementi visivi, aggiungere animazioni e transizioni e mantenere la formattazione coerente. Si tratta di creare una presentazione raffinata e professionale con meno lavoro richiesto e un impatto maggiore!

Scarica questo modello Sviluppa una struttura chiara e tieni traccia di tutte le attività di presentazione con il modello di presentazione ClickUp

"Non riesco a trovare parole sufficienti per descriverlo. Tra automazioni, modelli e tutti i diversi tipi di monitoraggio e visualizzazione, con ClickUp non puoi proprio sbagliare"

Avere un modello è una cosa, ma fare tutto il lavoro manuale per compilarlo è un'altra. Ma cosa succederebbe se potessi utilizzare strumenti di presentazione, automatizzare il processo e creare rapidamente una bozza di presentazione semplicemente fornendo alcuni dettagli?

Con ClickUp Brain è possibile. Basta inserire l'argomento, lo scopo, i punti chiave e la struttura desiderata per generare una bozza ben organizzata su misura per le tue esigenze specifiche.

Questo strumento di IA per presentazioni utilizza algoritmi avanzati per comprendere il tuo ruolo e gli obiettivi della presentazione, nonché i dati inseriti, per generare schemi di presentazione.

🔖 Esempio di prompt: Sviluppa una bozza chiara e concisa per una presentazione commerciale che organizzi i contenuti in modo logico ed efficace. [Specifica i punti chiave o le sezioni che desideri trattare].

Ottieni risposte altamente specifiche e crea schemi di presentazione in pochi secondi con ClickUp Brain

Crea presentazioni dinamiche con ClickUp

Creare presentazioni Google Slides con audio può sembrare semplice all'inizio. Tuttavia, può diventare un'impresa ardua quando si mescolano brainstorming, condivisione di feedback, gestione delle attività e conversazioni infinite in thread.

È qui che entra in gioco ClickUp.

Usa le lavagne online di ClickUp per il brainstorming, i documenti di ClickUp per delineare e collaborare, i clip di ClickUp per un feedback rapido e ClickUp Brain per continuare a generare contenuti ovunque ti trovi.

Sembra impressionante, vero? Iscriviti oggi stesso a ClickUp e crea presentazioni straordinarie.