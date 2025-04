i 10 migliori strumenti CRM per social media per aumentare il coinvolgimento

I social media possono sembrare un flusso costante di momenti fugaci, ma ogni interazione è un'opportunità per connettersi. Che si tratti di un commento, una menzione o un messaggio diretto, i tuoi clienti parlano, condividono e si aspettano risposte rapide.

Ma siamo onesti: stare al passo con tutto questo su più piattaforme può sembrare un compito arduo.

È qui che entrano in gioco gli strumenti CRM per social media. Ti aiutano ad andare oltre la semplice risposta per costruire relazioni significative e fidelizzare i clienti.

In questo post del blog esploreremo i 10 migliori strumenti di gestione delle relazioni con i clienti sui social media per aumentare il coinvolgimento e connetterti con il tuo pubblico nel modo desiderato. 🎯

Che cos'è il CRM per i social media?

Il CRM per social media è un sistema che integra le piattaforme social con strumenti di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) per monitorare, coinvolgere e gestire le interazioni con i clienti.

Questi strumenti di IA per social media consentono alle aziende di monitorare le conversazioni sui social media, rispondere alle richieste dei clienti e analizzare le metriche di coinvolgimento. Inoltre, mantengono un registro unificato delle interazioni con i clienti su diversi canali.

Questa integrazione facilita la comunicazione, migliora il servizio clienti e costruisce relazioni più solide basate sulle informazioni ricavate dall'attività sui social media.

🧠 Curiosità: il 96% dei leader aziendali prevede di integrare i dati social nel CRM della propria azienda entro i prossimi tre anni, sottolineando la crescente importanza del social CRM.

Perché il CRM per i social media è importante per i professionisti del marketing digitale?

Il CRM per social media colma il divario tra le piattaforme social e i sistemi CRM. Offre ai professionisti del marketing digitale un modo potente per interagire con il pubblico, analizzare il comportamento e costruire connessioni durature.

Ecco perché devi iniziare a utilizzare uno strumento CRM per social media. 📃

Centralizza i dati: Combina le informazioni dei social media e del CRM in un'unica visualizzazione centralizzata

Ottimizza la comunicazione: Lo strumento ti consente di gestire le interazioni su piattaforme come Facebook, Instagram e X da un'unica interfaccia

Traccia le analisi: Traccia le metriche delle prestazioni come conversioni, traffico e interazioni degli utenti

Analizza il sentiment dei clienti: Lo strumento monitora in tempo reale le menzioni del marchio e i feedback per valutare la percezione del pubblico

Personalizza le campagne: Uno strumento per il CRM sui social media aiuta a classificare i clienti in base a dati demografici o comportamenti passati per un marketing su misura e consente di effettuare test A/B per identificare ciò che funziona meglio

🔍 Lo sapevi? Il 31% delle persone segue attivamente le pagine aziendali su Facebook e il 64% è in grado di citare aziende attive sulla piattaforma. Ciò dimostra come la gestione delle relazioni con i clienti sui social aumenti la visibilità del marchio.

Cosa dovresti cercare in un CRM per social media?

Scegliere lo strumento CRM social giusto è fondamentale per il successo della tua strategia. Con tanti strumenti disponibili, devi concentrarti sulle funzionalità/funzioni specifiche che si allineano con i tuoi obiettivi e flussi di lavoro. Dalle capacità di integrazione dei social media all'analisi e all'automazione, sapere a cosa dare priorità è la chiave per trovare una soluzione che offra risultati.

Vediamo insieme quali sono gli aspetti da considerare nella scelta di uno strumento CRM per social media. 💁

Profili completi dei clienti: Scegliete un CRM che consolidi i dati provenienti dalle interazioni sui social, dalla cronologia degli acquisti e altro ancora per creare profili dettagliati dei clienti e personalizzare la vostra comunicazione

Strumenti per la generazione di lead: Cerca funzionalità/funzioni che consentano di acquisire lead dalle interazioni sui social media per aiutare i team commerciali e di marketing a coltivare i potenziali clienti in modo più efficace

Supporto all'engagement omnicanale: Assicurati che il CRM unifichi la comunicazione su social media, email e chat per una visione coerente delle interazioni con i clienti

Strumenti di feedback e risposta rapidi: Dai la priorità agli strumenti in grado di rispondere alle richieste e ai commenti in tempo reale

I 10 migliori CRM per social media

I social media possono diventare piuttosto caotici con tutti i messaggi e le menzioni che arrivano. Un CRM per social media può aiutarti a mettere ordine in questa follia per migliorare le relazioni con i clienti.

Per aiutarti a prendere una decisione informata, ecco una panoramica dei 10 migliori strumenti. 👀

1. ClickUp (Il migliore per la gestione dei social media basata sull'IA)

ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, è in cima alla nostra lista dei migliori strumenti CRM per social media. Con funzionalità/funzioni quali gestione delle attività, calendari dei contenuti e strumenti di collaborazione, la soluzione di marketing di ClickUp ti consente di pianificare, eseguire e monitorare le campagne in modo efficace.

ClickUp Brain

Genera e perfeziona i contenuti per i social media senza sforzo con ClickUp Brain

E l'assistente IA nativo di ClickUp, ClickUp Brain, si occupa della generazione di contenuti creativi. Inserisci i dettagli della tua campagna, le preferenze, la guida allo stile del marchio e altri dettagli rilevanti e lascia che Brain crei immediatamente contenuti personalizzati per i tuoi canali social. Puoi quindi modificarli e perfezionarli ulteriormente con le funzionalità di miglioramento integrate.

Automazioni ClickUp

Le automazioni di ClickUp offrono un potente strumento che aiuta a semplificare i flussi di lavoro sui social media e aumentare la produttività. Puoi utilizzarlo per assegnare automaticamente attività, aggiornare gli stati, inviare risposte via email e monitorare lo stato di avanzamento delle campagne.

Automatizza le attività ripetitive come il monitoraggio delle menzioni con le automazioni di ClickUp

Questa funzionalità/funzione è utile per le aziende che desiderano ridurre le attività manuali, minimizzare gli errori e migliorare l'efficienza.

Dashboard ClickUp

Ottieni informazioni approfondite sui social media con i dashboard ClickUp per un processo decisionale basato sui dati

I dashboard di ClickUp sono eccellenti per monitorare le metriche dei social media in un'unica posizione centrale. Che tu stia monitorando il coinvolgimento, la crescita dei follower o controllando i tuoi social media, i dashboard rendono facile visualizzare le metriche chiave in tempo reale.

Ad esempio, quando lanci una nuova campagna di marketing, puoi utilizzare la tua dashboard personalizzata per monitorare le prestazioni di ogni post, quale piattaforma genera il maggior coinvolgimento e come sta crescendo la tua base di follower.

Comunica con gli stakeholder interni ed esterni utilizzando ClickUp Chat

ClickUp Chat integra la comunicazione direttamente nelle attività e nel project management, rendendolo ideale per gestire efficacemente le campagne sui social media e le interazioni con i clienti su larga scala.

Dimentica il cambio di contesto: ClickUp Chat centralizza tutto in un unico spazio, consentendo ai team di rimanere organizzati e produttivi. Le tue chat possono essere collegate a spazi, cartelle o elenchi specifici in ClickUp, fornendo un contesto per le campagne sui social media o i thread di interazione con i clienti.

📮ClickUp Insight: Quasi il 20% dei professionisti da noi intervistati invia oltre 50 messaggi istantanei al giorno. Questo volume elevato potrebbe indicare un team costantemente in fermento con scambi rapidi, ottimo per la velocità ma anche terreno fertile per un sovraccarico di comunicazioni. Con gli strumenti di collaborazione integrati di ClickUp, come ClickUp Chat, le tue conversazioni sono sempre collegate alle attività giuste, migliorando la visibilità e riducendo la necessità di follow-up inutili.

Il modello CRM ClickUp è un potente strumento che semplifica la gestione delle relazioni con i clienti per aziende di tutte le dimensioni. Fornisce una piattaforma centralizzata per il monitoraggio delle vendite, la gestione delle interazioni con i clienti e la fidelizzazione dei lead.

Scarica questo modello Il modello CRM di ClickUp è progettato per aiutarti a tenere traccia dei clienti e dei lead commerciali.

Il modello consente di monitorare i lead e le opportunità con pipeline, organizzare le informazioni di contatto e assegnare priorità alle attività in base alla fase commerciale.

💡 Suggerimento per gli esperti: puoi anche utilizzare il modello ClickUp Social Media per creare un piano unificato per tutti i tuoi canali social, supportare la collaborazione del team e organizzare le idee di contenuto per ottenere il massimo coinvolgimento.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Integrazioni: sincronizzazione dei dati e delle analisi da oltre 1.000 strumenti, tra cui Hootsuite e Buffer, con sincronizzazione dei dati e delle analisi da oltre 1.000 strumenti, tra cui Hootsuite e Buffer, con ClickUp Integrations

Gestione dei contenuti: Utilizza la Utilizza la vista Calendario di ClickUp per pianificare, visualizzare e modificare le sequenze dei contenuti dei social media con la semplicità del drag-and-drop

Funzionalità di collaborazione: Trasforma i commenti in attività concrete assegnandole direttamente ai membri del team con Trasforma i commenti in attività concrete assegnandole direttamente ai membri del team con ClickUp Assign Comments

Limiti di ClickUp

Curva di apprendimento ripida

L'app mobile non dispone di alcune funzionalità avanzate disponibili nella versione per browser e desktop

Prezzi ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 $ al mese per utente

Business: 12 $ al mese per utente

Enterprise: Contattaci per informazioni sui prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Considero ClickUp uno strumento che può essere potenziato per soddisfare praticamente qualsiasi esigenza e può essere implementato con poca difficoltà. Puoi utilizzarlo come CRM con moduli, sistema di gestione delle attività, calendario dei contenuti con funzionalità di approvazione, Wiki o persino come documento con passaggi concreti. Le funzionalità che garantiscono la privacy, la creazione di più aree di lavoro e cartelle assicurano che solo le informazioni che desidero condividere arrivino alla persona giusta.

2. Più tardi

Later è una piattaforma di gestione dei social media progettata per semplificare la pianificazione dei contenuti e migliorare la presenza online del tuo marchio. La sua interfaccia drag-and-drop intuitiva ti consente di pianificare e programmare i post su più piattaforme, tra cui Instagram, Facebook, Twitter e Pinterest. Il calendario dei contenuti visivi fornisce una panoramica chiara dei post programmati, facilitando una pianificazione efficiente dei contenuti.

Una caratteristica importante è la Media Library, che consente agli utenti di archiviare, organizzare e classificare immagini e video per un utilizzo futuro. Grazie alle note, alle etichette e alle opzioni multimediali contrassegnate con una stella, questa funzionalità garantisce che tutte le risorse multimediali siano facilmente accessibili e gestibili.

Funzionalità/funzioni migliori aggiunte in seguito

Pianifica e programma i post in un calendario dei contenuti visivo con una semplice interfaccia drag-and-drop

Ottieni informazioni dettagliate su metriche relative a copertura, impressioni e coinvolgimento per perfezionare le strategie social

Crea una pagina di destinazione personalizzata Linkin. bio per Instagram con immagini cliccabili per indirizzare il traffico dai post di Instagram

Limitazioni successive

Alcune funzionalità/funzioni avanzate potrebbero richiedere piani di livello superiore, limitando le funzionalità per gli utenti di base

La piattaforma potrebbe non supportare tutti i canali social allo stesso modo, il che potrebbe limitare le esigenze di alcuni utenti

Prezzi successivi

Starter: 25 $ al mese

Crescita: 45 $ al mese

Avanzato: 80 $/mese

Agenzia: 200 $ al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni successive

G2: 4,5/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 390 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Later?

Later semplifica l'organizzazione dei contenuti e la loro pubblicazione anticipata sulle piattaforme social. Mi piace raggruppare questa attività e utilizzo Later da diversi anni. È abbastanza semplice da non complicare il lavoro e offre strumenti e opzioni sufficienti per renderlo facile e veloce.

🔍 Lo sapevate? Il Social CRM può migliorare significativamente le prestazioni delle piccole e medie imprese (PMI) rafforzando le relazioni con i clienti e promuovendo pratiche aziendali sostenibili e orientate al valore.

3. HubSpot CRM (ideale per l'integrazione di automazione di marketing e commerciale)

tramite Hubspot

HubSpot CRM aiuta le aziende a gestire le interazioni con i clienti su varie piattaforme. Gli strumenti di marketing integrati consentono agli utenti di interagire con i lead e i clienti attraverso i canali dei social media, monitorando al contempo le prestazioni tramite analisi in tempo reale.

La finestra In arrivo universale della piattaforma centralizza i messaggi provenienti da più piattaforme social, consentendo ai team di rispondere prontamente alle richieste dei clienti. Inoltre, HubSpot CRM include strumenti di automazione, come i chatbot, per migliorare il lavoro richiesto nella comunicazione nei primi punti di contatto.

Funzionalità/funzioni principali di HubSpot CRM

Invia, monitora e ricevi notifiche per le email direttamente dal CRM

Ottieni funzionalità/funzioni quali email marketing, pianificazione dei social media e creazione di landing page a supporto di una generazione completa di lead

Limiti di HubSpot CRM

È necessario acquistare un costoso componente aggiuntivo di marketing per inviare email automatiche ai clienti

Non c'è alternativa per imprenditori o liberi professionisti

Prezzi HubSpot CRM

Free

Sales Hub Starter: 15 $ al mese per utente

Sales Hub Professional: 90 $ al mese per utente

Sales Hub Enterprise: 150 $/mese per utente

Valutazioni e recensioni di HubSpot CRM

G2: 4,4/5 (oltre 12.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 4.000 recensioni)

📖 Leggi anche: Opzioni gratuite per modelli di calendario per social media

4. Zoho CRM (Il migliore per una gestione dei social media versatile e conveniente)

tramite Zoho CRM

Zoho CRM migliora il coinvolgimento dei clienti e ottimizza le operazioni commerciali. Essendo un software CRM di marketing" ", offre una visualizzazione a 360 gradi delle interazioni con i clienti su tutti i canali, compresi i social media, per un coinvolgimento personalizzato e significativo.

Inoltre, aiutano le aziende a implementare strategie CRM connettendosi direttamente con i clienti sulle piattaforme social media, favorendo conversazioni tempestive e di grande impatto.

Migliori funzionalità/funzioni di Zoho CRM

Connettiti con oltre 1.000 app, comprese le principali piattaforme di social media, per migliorare la versatilità

Utilizza strumenti basati sull'IA come Zia e ChatGPT per creare email e identificare i colli di bottiglia

Ottieni informazioni approfondite grazie a strumenti avanzati di reportistica e previsione per analizzare le metriche dei social media e perfezionare le strategie

Limiti di Zoho CRM

L'applicazione mobile è lenta e non carica le modifiche apportate nella versione desktop

Mancanza di un'opzione di messaggistica bidirezionale

Prezzi di Zoho CRM

Standard: 20 $ al mese per utente

Professionale: 35 $ al mese per utente

Enterprise: 50 $ al mese per utente

Ultimate: 65 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Zoho CRM

G2: 4. 1/5 (oltre 2.500 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 6.500 recensioni)

💡 Suggerimento: utilizza i chatbot su piattaforme come Facebook Messenger o Instagram per rispondere alle domande frequenti e guidare i clienti, risparmiando tempo e fornendo assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

5. Sprout Social (il migliore per le funzionalità/funzioni avanzate di social media marketing)

tramite Sprout Social

Sprout Social, noto per la sua interfaccia intuitiva, combina la gestione dei social media, il coinvolgimento dei clienti e l'analisi dei dati per consentire decisioni basate sui dati.

La sua finestra In arrivo unificata semplifica la comunicazione con i clienti, automatizza le risposte, assegna priorità ai messaggi e garantisce risoluzioni più rapide. Inoltre, si integra perfettamente con strumenti come Salesforce, migliorando la sua adattabilità a diversi stack tecnologici e strategie CRM" ".

Migliori funzionalità/funzioni di Sprout Social

Migliora l'efficienza del team di assistenza con riepiloghi/riassunti basati sull'IA e il rilevamento delle risposte alle esigenze

Usa IA Assist per connetterti con i clienti attraverso risposte alternative

Ottieni una piattaforma centralizzata per la collaborazione interna e approfondimenti dettagliati sui clienti

Limiti di Sprout Social

Non è possibile ripetere i post o aggiungere il primo commento a un post durante la pianificazione. Non è possibile pianificare nemmeno i thread

Non dispone di funzionalità di geo-filtraggio su tutti i canali

Prezzi di Sprout Social

Standard: 249 $ al mese per utente

Professionale: 399 $ al mese per utente

Avanzato: 499 $/mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Sprout Social

G2: 4,4/5 (oltre 3.500 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Sprout Social?

Una piattaforma di pianificazione social molto facile da usare e da capire, perfetta sia per i principianti che per i guru dei social più esperti. Fornisce ottime informazioni e analisi per aiutare a migliorare la crescita social e la comprensione delle prestazioni di determinati post. Molto semplice da gestire più profili social contemporaneamente, il che è essenziale per qualsiasi attività di gestione dei social media.

Una piattaforma di pianificazione social molto facile da usare e da capire, perfetta sia per i principianti che per i guru dei social più esperti. Fornisce ottimi approfondimenti e analisi per aiutare a migliorare la crescita social e la comprensione delle prestazioni di determinati post. Molto semplice da gestire più profili social contemporaneamente, il che è essenziale per qualsiasi attività di gestione dei social media.

🧠 Curiosità: Il primo sito di social media è stato Six Degrees, creato nel 1997. Permetteva agli utenti di creare profili, connettersi con gli amici e inviare messaggi, gettando le basi per le piattaforme future.

6. Nimble (Ideale per la gestione delle relazioni e l'ascolto sociale)

via Nimble

Nimble è una piattaforma CRM collaborativa " " che semplifica il coinvolgimento e migliora la comunicazione aziendale. Il suo design intuitivo consente ai team di monitorare le conversazioni, impostare promemoria di follow-up e rivedere le metriche di coinvolgimento.

Una caratteristica importante è la dashboard Pagina Oggi, che offre una panoramica chiara delle priorità quotidiane, inclusi i flussi commerciali, gli eventi del calendario e le metriche sulle prestazioni delle email. Grazie a funzionalità quali il monitoraggio di tassi di apertura più elevati e l'analisi dei feedback in tempo reale, è possibile personalizzare la comunicazione per connettersi meglio con il proprio pubblico.

Le migliori funzionalità/funzioni di Nimble

Sincronizzazione dei contatti, dei calendari e delle email di Google e Microsoft 365

Personalizza i record dei contatti e la dashboard Pagina Oggi in base alle tue preferenze

Applica modelli di flusso di lavoro, messaggistica di gruppo, sequenze di messaggi e automazioni per aumentare l'efficienza

Individua potenziali clienti con funzionalità/funzioni di corrispondenza dei profili social che trovano informazioni social, email, numeri di telefono e indirizzi

Limiti di Nimble

Nimble offre piani fino a 1.000 messaggi al mese, ma il limite giornaliero dipende dal tuo provider di email

L'account Nimble di base include solo fino a 2 GB di spazio di archiviazione per postazione

Prezzi Nimble

Standard: 29,90 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni Nimble

G2: 4,5/5 (oltre 1.000 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 1.500 recensioni)

🧠 Curiosità: La prima emoji è stata creata nel 1999 da Shigetaka Kurita, che ha progettato 176 caratteri per rendere più espressiva la comunicazione digitale. Oggi esistono oltre 3.000 emoji utilizzate su tutte le piattaforme!

7. Agorapulse (ideale per la pianificazione e l'analisi dei social media di facile utilizzo)

via Agorapulse

Agorapulse ti aiuta a pubblicare direttamente su reti come TikTok e Instagram Reels, consentendoti di integrare contenuti video di breve durata nella tua strategia. Fornisce funzionalità avanzate di ascolto social, aiutandoti a monitorare con facilità le parole chiave del settore e le attività dei concorrenti

Si integra direttamente con strumenti CRM come Salesforce e HubSpot per migliorare la trasparenza e il coordinamento tra le interazioni sui social media e il lavoro richiesto dalla gestione delle relazioni con i clienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Agorapulse

Amplifica la tua messaggistica sui social media e acquisisci lead qualificati con Advocacy by Agorapulse

Migliora la tua presenza sui social media con contenuti migliori utilizzando l'assistente di scrittura basato sull'IA dello strumento

Tieni traccia delle menzioni, dei volumi di sentiment e delle tendenze di coinvolgimento con la funzionalità di ascolto social

Limiti di Agorapulse

I post devono essere personalizzati per le diverse applicazioni

Se pubblicati direttamente su applicazioni come Instagram e Facebook, la piattaforma non mostra le metriche post-coinvolgimento

Prezzi Agorapulse

Free

Standard: 99 $ al mese per utente

Professionale: 149 $ al mese per utente

Avanzato: 199 $ al mese per utente

Personalizzato: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Agorapulse

G2: 4,5/5 (oltre 900 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 700 recensioni)

💡 Suggerimento: motiva i clienti a condividere recensioni, testimonianze o foto dei tuoi prodotti sui social media. Condividi i loro post per favorire il coinvolgimento della community.

8. Hootsuite (Il migliore per la gestione multipiattaforma dei social media)

via Hootsuite

Hootsuite è una piattaforma di project management per social media di tipo " " con solide funzionalità CRM. Consente di monitorare le conversazioni sui social media, interagire con i clienti e analizzare i dati attraverso una reportistica chiara ed efficiente.

I suoi strumenti di ascolto social monitorano le menzioni del marchio, le parole chiave del settore e l'attività dei concorrenti per aiutarti a comprendere il sentiment dei clienti e le tendenze del mercato. Hootsuite offre anche funzionalità di automazione come risposte automatiche, risposte salvate, tagging automatico e assegnazioni.

Migliori funzionalità/funzioni di Hootsuite

Gestisci tutti i tuoi account social da un'unica interfaccia, che ti consente di pianificare, pubblicare e analizzare con facilità

Monitora parole chiave, menzioni e hashtag per rimanere informato sul sentiment del marchio e sulle tendenze del settore con la sua funzione di ascolto social

Usa Hootsuite Amplify per sfruttare i social network dei dipendenti della tua azienda per la promozione del marchio

Limiti di Hootsuite

Ti consente di caricare solo fino a 10 immagini su Instagram, nonostante l'app ti permetta di pubblicarne di più

La funzionalità/funzione di reportistica non consente l'accesso con un solo clic a maggiori dettagli da grafici e tabelle direttamente

Prezzi Hootsuite

Professionale: 99 $ al mese per utente

Team: 249 $/mese per 3 utenti

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Hootsuite

G2: 4,2/5 (oltre 5.200 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 3.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Hootsuite?

Hootsuite è fantastico per gestire i social media. L'interfaccia è facile da usare e implementare e programmare i post su diverse piattaforme è estremamente comodo. Lo utilizziamo ogni giorno come punto centrale di tutti i nostri social media. Gestire più account e interagire con i follower in un unico posto è un enorme risparmio di tempo

9. Buffer (Ideale per una pianificazione dei post semplice ed efficace)

via Buffer

Buffer è un'app per la gestione dei social media che aiuta privati e aziende a perfezionare il lavoro richiesto dal marketing. Consente di programmare i post, analizzare le prestazioni e gestire più account social da un'unica dashboard centrale.

La piattaforma è nota principalmente per la sua interfaccia intuitiva e le solide funzionalità di analisi.

Migliori funzionalità/funzioni di Buffer

Usa Buffer Publish per creare e programmare post su varie piattaforme e gestire più account social media

Visualizza il tuo programma di pubblicazione e apporta modifiche con il calendario personalizzabile

Ottieni metriche dettagliate sulle prestazioni dei post per comprendere i livelli di coinvolgimento e ottimizzare le strategie con Buffer Analytics

Limiti di Buffer

Non fornisce analisi per tutte le piattaforme di social media, limitando la capacità degli utenti di monitorare le prestazioni in modo completo

Il piano Free non consente di creare tweet in thread e limita gli account social media connessi

Prezzi Buffer

Free

Essenziali: 6 $ al mese per utente

Team: 12 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Buffer

G2: 4,3/5 (oltre 1.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 1.400 recensioni)

🤝 Promemoria: un consiglio utile per il CRM è quello di essere trasparenti. Se c'è un problema, riconoscetelo pubblicamente sui social media. I clienti apprezzano l'onestà e la responsabilità.

10. Pipedrive (ideale per soluzioni CRM social incentrate sulle vendite)

via Pipedrive

Pipedrive aiuta i professionisti del marketing digitale e gli strateghi aziendali a migliorare il coinvolgimento e gestire le relazioni con i clienti. Il layout visivo della pipeline semplifica il monitoraggio delle conversazioni, lo stato dei lead e l'identificazione delle opportunità di coinvolgimento.

Le automazioni come la generazione di email di follow-up e i promemoria semplificano i flussi di lavoro, liberando tempo per la strategia e la creatività. La funzionalità Insights ottimizza il lavoro richiesto dal CRM per i social media ed evidenzia i modelli di coinvolgimento che portano risultati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Pipedrive

Rimani aggiornato sui follow-up con strumenti come LeadBooster, Live Chat, Chatbot e prompt basati sull'IA

Ottieni una comprensione più approfondita del tuo pubblico sulle piattaforme dei social media con report in tempo reale, approfondimenti basati sull'IA, monitoraggio degli obiettivi e analisi avanzate

Integrazione perfetta con il tuo stack tecnologico, inclusi Google Drive, Zapier, Hubspot e altro ancora

Limiti di Pipedrive

Non è possibile creare elenchi di prodotti su misura per lead specifici, con conseguente potenziale disorganizzazione dei dati

Ottenere dati di alto livello, come il numero di nuovi clienti, spesso richiede configurazioni di filtri complesse e può produrre risultati inaffidabili

Prezzi Pipedrive

Essenziale: 24 $ al mese per utente

Avanzato: 44 $ al mese per utente

Professional: 64 $ al mese per utente

Potenza: 79 $ al mese per utente

Enterprise: 129 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Pipedrive

G2: 4,3/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 3.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Pipedrive?

Apprezzo l'interfaccia utente intuitiva di Pipedrive, la sua flessibilità di personalizzazione e il suo ampio intervallo di integrazioni, che non ha eguali nella sua categoria. Lo definirei persino modulare, poiché è possibile aggiungere facilmente quasi tutte le funzionalità desiderate tramite integrazioni di terze parti. Ciò garantisce che non sarai mai limitato dalle restrizioni di ciò in cui Pipedrive potrebbe non eccellere. D'altra parte, se preferisci una soluzione all-in-one, Pipedrive supera comunque i suoi concorrenti sotto questo aspetto.

Socializza meglio con ClickUp

Dopo aver esaminato i migliori strumenti di social CRM, è chiaro che esistono alcune opzioni valide, ciascuna con i propri punti di forza.

Ma quando si tratta di combinare efficienza e funzionalità/funzioni intelligenti, ClickUp è sicuramente il migliore. 👑

Unisce le funzionalità di gestione dei progetti e CRM per semplificare le interazioni con i clienti e aumentare il coinvolgimento. Con ClickUp Automazioni, puoi gestire facilmente i follow-up e le attività ripetitive, mentre ClickUp Brain utilizza l'IA per centralizzare i tuoi dati e mettere a punto la tua strategia di contenuti. E con ClickUp Chat, la collaborazione con il tuo team è perfetta.

Tutte queste funzionalità rendono ClickUp la scelta migliore per gestire il CRM dei social media, mantenendoti all'avanguardia nella tua strategia.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp gratis! ✅