20 idee per i contenuti intranet per aumentare il coinvolgimento dei dipendenti

Hai investito tempo e risorse nella creazione di contenuti per la tua intranet, ma il coinvolgimento dei dipendenti è scarso? Forse hai pensato: "Se condividiamo le informazioni giuste, saranno coinvolti".

Come la maggior parte dei professionisti delle risorse umane, ti sei reso conto che per catturare l'attenzione non basta pubblicare aggiornamenti con una formattazione divertente. Sono necessari contenuti freschi, creativi e che suscitino interesse.

Esploriamo alcune idee di contenuti intranet che possono motivare i dipendenti a partecipare. 📑

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi Aumenta il coinvolgimento nella intranet con contenuti che connettono, motivano e allineano gli obiettivi aziendali. Ecco come renderla efficace: Concentrati sulla creazione di contenuti intranet vari e coinvolgenti che risuonino con i dipendenti e siano in linea con gli obiettivi aziendali Incorpora contenuti multimediali, elementi interattivi, funzionalità di riconoscimento e opportunità di feedback per mantenere i team connessi e motivati Utilizza strumenti intranet avanzati come Dashboard, Documenti e Brain di come Dashboard, Documenti e Brain di ClickUp per organizzare le informazioni, monitorare le prestazioni e personalizzare i consigli sulle risorse Dai priorità a contenuti chiari e concisi, a un'organizzazione efficiente e a formati ottimizzati per i dispositivi mobili, per facilitare la navigazione e l'accessibilità Incoraggia il feedback continuo dei dipendenti per perfezionare e migliorare nel tempo i contenuti della intranet aziendale

Il ruolo dei contenuti intranet nel coinvolgimento dei dipendenti

I contenuti intranet sono fondamentali per dare forma al modo in cui i dipendenti interagiscono con il proprio ambiente di lavoro. Lo scopo principale dei contenuti intranet è quello di mantenere i dipendenti informati, coinvolti e connessi.

I contenuti accuratamente selezionati favoriscono la soddisfazione e rafforzano il senso di appartenenza al team.

Incoraggiare la comunicazione e la collaborazione

Uno dei vantaggi più significativi di contenuti intranet efficaci è il miglioramento della comunicazione. Colmano le lacune, garantendo che le informazioni importanti raggiungano tutti senza confusione. Fungono anche da piattaforma per incoraggiare la collaborazione.

La intranet unisce i dipendenti per lavorare in modo più efficace attraverso aggiornamenti sui progetti del team, risorse condivise o spazi di brainstorming.

🔍 Lo sapevate? Secondo il rapporto di ricerca State of the Intranet di Simpplr, le aziende che utilizzano soluzioni intranet moderne hanno registrato un aumento del 50% o più in termini di fatturato, redditività, fidelizzazione, produttività, soddisfazione dei clienti e raggiungimento degli obiettivi. Inoltre, il 97% delle organizzazioni ha segnalato un effetto positivo sul benessere dei dipendenti.

Supportare una cultura positiva sul posto di lavoro

Un'intranet sociale ben gestita e incentrata sull' e contribuisce a creare una cultura aziendale positiva. Riconoscere i risultati dei dipendenti, condividere le storie di esito positivo e celebrare le attività cardine crea un ambiente in cui le persone si sentono apprezzate e motivate.

I contenuti che riflettono questi elementi favoriscono una connessione più profonda tra i dipendenti e l'organizzazione.

Soddisfare le diverse esigenze dei dipendenti

La varietà è la chiave per creare contenuti intranet coinvolgenti.

Alcuni dipendenti sono attratti dagli aggiornamenti tempestivi sulle ultime notizie, mentre altri si concentrano sulle risorse di formazione o amano leggere storie che mettono in evidenza gli esiti positivi del team. Offrire contenuti che rispondono a queste diverse preferenze garantisce che l'intranet diventi uno spazio ricco di risorse che supporta tutti i membri del team.

🧠 Curiosità: Il termine "intranet" deriva dal prefisso "intra-" (che significa "all'interno") e "net", che riflette il suo scopo di rete privata interna alle organizzazioni.

Ecco come ClickUp Brain può generare un aggiornamento rapido per la rete intranet della tua azienda.

20 idee per contenuti intranet coinvolgenti

Cerchi modi per mantenere viva e coinvolgente la tua intranet? Contenuti freschi e creativi possono fare la differenza nella creazione di una piattaforma che il tuo team desidera davvero utilizzare.

Ecco 20 idee per stimolare l'ispirazione e trasformare la tua intranet in un hub di collaborazione e connessione. 📝

Tieni informati i tuoi dipendenti con aggiornamenti in tempo reale sugli sviluppi dell'azienda. Condividi dettagli su nuove iniziative, lanci di prodotti, partnership o espansioni di mercato. Includere approfondimenti sulla leadership o una prospettiva dietro le quinte rende questi aggiornamenti più coinvolgenti.

tramite Oak Engage

💡 Suggerimento: utilizza infografiche o brevi video per rendere gli aggiornamenti concisi e visivamente accattivanti, catturando rapidamente l'attenzione e coinvolgendo i dipendenti.

2. Dipendenti in primo piano

Dedica una sezione alla presentazione dei membri del team. Metti in evidenza i loro contributi, i loro hobby o le loro storie di crescita professionale. Aggiungere curiosità o brevi interviste rende questi spot interessanti e favorisce connessioni più forti all'interno del team.

via Unily

💡 Suggerimento: Utilizza un programma a rotazione per garantire che tutti i reparti siano rappresentati in modo equo nel tempo e fai riferimento alla rubrica dei dipendenti per tenere traccia dei membri del team.

3. Sondaggi e questionari

Incoraggia la partecipazione con sondaggi rapidi o questionari. Questi potrebbero concentrarsi su argomenti divertenti come gli snack preferiti in ufficio o raccogliere feedback sulle politiche aziendali. Le risposte offrono anche informazioni preziose che possono aiutare nel processo decisionale.

tramite Sharepoint Maven

4. Ringraziamenti del team

I riconoscimenti del team sono un potente modulo di riconoscimento dei dipendenti, che mette in evidenza il duro lavoro e i risultati dei team in tutta l'organizzazione. Celebrare i successi come il completamento di un progetto importante, il raggiungimento di un'attività cardine o il superamento di sfide insieme favorisce un senso di orgoglio e cameratismo. Il riconoscimento dei dipendenti attraverso questi riconoscimenti riconosce il lavoro richiesto dal team e ispira gli altri a collaborare e contribuire al raggiungimento degli obiettivi condivisi.

Apprezzare pubblicamente i loro contributi aiuta a mantenere lo slancio e rafforza la dinamica complessiva del team.

via ThoughtFarmer

5. Sessioni di domande e risposte sulla leadership

I dipendenti possono connettersi direttamente con la leadership attraverso sessioni di domande e risposte dal vivo o preregistrate. Ciò favorisce la trasparenza, promuove una comunicazione aperta sul posto di lavoro e consente ai dipendenti di condividere le proprie opinioni o porre domande.

via Oak Engage

💡 Suggerimento: Consenti ai dipendenti di inviare domande in forma anonima per interazioni più aperte e sincere.

6. Sfide divertenti

Mantieni dinamico l'ambiente di lavoro con sfide divertenti e coinvolgenti. Alcuni esempi includono quiz, concorsi di didascalie fotografiche e sfide di fitness. Per aumentare la motivazione, premia la partecipazione con piccoli premi o riconoscimenti pubblici.

7. Risorse di formazione

Le strategie HR spesso enfatizzano la crescita dei dipendenti, quindi i contenuti della tua intranet dovrebbero mettere in evidenza le opportunità di formazione, i programmi di sviluppo della carriera e le risorse per il miglioramento personale. Questi possono includere moduli di e-learning, tutorial video o link a corsi esterni.

tramite Axero Solutions

💡 Suggerimento: integra elementi di gamification, come badge o certificati di completamento, per rendere l'apprendimento più gratificante.

8. Calendario degli eventi sociali

Organizza tutti i prossimi eventi sociali in un unico calendario facilmente accessibile. Dalle gite del team alle iniziative di beneficenza e alle celebrazioni aziendali, questo strumento mantiene i dipendenti informati ed entusiasti di ciò che sta accadendo.

tramite Intranet Connections

9. Forum di feedback

Crea uno spazio sicuro in cui i dipendenti possano condividere feedback, suggerimenti o dubbi. Utilizza sondaggi o thread di commenti per ottenere input più strutturati e dimostra di agire sulla base delle loro idee per creare fiducia e migliorare il coinvolgimento dei dipendenti.

💡 Suggerimento: aggiorna regolarmente il forum con riepiloghi/riassunti delle azioni intraprese sulla base dei feedback ricevuti per mantenere la credibilità.

via Qualtrics

10. Punti salienti del progetto

Festeggia lo stato di avanzamento e l'esito positivo dei progetti, sia completati che in corso. Grazie alle funzionalità/funzioni di aggiornamenti, foto del team e attività cardine completate, tutti sono informati e allineati agli obiettivi aziendali.

11. Suggerimenti e trucchi

Condividi suggerimenti o trucchi pratici per il posto di lavoro. Potrebbero essere trucchi per aumentare la produttività, scorciatoie software o anche consigli per il benessere per aumentare l'efficienza e il morale. Incoraggia anche i dipendenti a contribuire con i loro suggerimenti.

📖 Leggi anche: Fattori che influenzano la produttività sul lavoro

12. Angolo benessere

Dedica una sezione alla salute mentale e al benessere. Condividi video di meditazione guidata, consigli per ridurre lo stress o sfide di fitness. Includere risorse di assistenza, come i contatti di una linea di supporto, aggiunge valore.

via Unily

13. Bacheca dei riconoscimenti

Crea uno spazio dedicato sulla intranet aziendale per celebrare i risultati e le attività cardine dei dipendenti. Una bacheca dei riconoscimenti può mettere in evidenza gli anniversari di lavoro, gli esiti positivi dei progetti o i contributi individuali che vanno oltre le aspettative.

Incoraggia colleghi e manager ad aggiungere commenti o note di apprezzamento per promuovere una cultura aziendale positiva e solidale. Integra funzionalità/funzioni come foto, messaggi personalizzati o reazioni per rendere il tutto più interattivo e coinvolgente.

tramite Vantage Circle

14. Collaborazioni tra reparti diversi

Utilizza la tua intranet per promuovere e supportare la collaborazione tra i reparti creando un hub dedicato alle iniziative tra team. Condividi gli aggiornamenti sui progetti comuni, evidenzia gli esiti positivi e fornisci strumenti come bacheche di discussione o calendari condivisi per semplificare la comunicazione.

🧠 Curiosità: Le università sono state tra le prime istituzioni ad adottare le intranet negli anni '90. Le utilizzavano per condividere ricerche, distribuire materiali didattici e comunicare internamente.

15. Contenuti generati dai dipendenti

Invita i dipendenti a contribuire con blog, foto o persino contenuti video. Potrebbero condividere le loro routine quotidiane, i loro hobby o consigli per raggiungere l'equilibrio tra vita lavorativa e vita privata. Questo aggiunge un tocco personale alla piattaforma e incoraggia la partecipazione.

tramite Axero Solutions

💡 Suggerimento: Crea temi o prompt per i contenuti, come "Una giornata nel mio ruolo" o "Lezioni apprese", per facilitare il contributo dei dipendenti.

Rendi il tuo sito intranet una risorsa di riferimento includendo una sezione con collegamenti rapidi agli strumenti, alle politiche e ai moduli utilizzati più di frequente. Organizzare questi collegamenti per categoria garantisce un facile accesso e fa risparmiare tempo.

via Digital Workplace Group

17. Storie di onboarding

Condividi le storie di inserimento dei dipendenti sulla tua intranet per dare il benvenuto ai nuovi membri del team e ispirare gli altri. Metti in evidenza il loro background, le prime impressioni e ciò che li entusiasma del loro ruolo.

Includere foto o brevi video di presentazione può rendere le storie più coinvolgenti. Questo può aiutare i nuovi assunti a sentirsi apprezzati e a creare connessioni tra i team, offrendo ai dipendenti esistenti uno sguardo sul loro percorso.

18. Hub celebrativo

Crea uno spazio dedicato per celebrare attività cardine come compleanni, anniversari di lavoro, promozioni o certificazioni. Personalizzare questi annunci con foto o citazioni li rende ancora più significativi.

via Empuls

📖 Leggi anche: Comunicazione formale e informale: differenze, somiglianze e consigli

19. I valori aziendali in azione

I dipendenti svolgono un ruolo chiave nel dimostrare quotidianamente i valori fondamentali dell'azienda. Esempi reali mostrano come singoli individui o team danno vita a questi valori attraverso l'interazione con i clienti, la risoluzione innovativa dei problemi o il coinvolgimento della comunità.

La condivisione di queste storie mette in evidenza l'importanza dei valori e contribuisce a creare una cultura della responsabilità e dell'orgoglio.

Quando i dipendenti vedono i propri colleghi riconosciuti per aver messo in pratica i valori dell'azienda, sono motivati ad abbracciare questi principi nei loro ruoli, rafforzando l'intera organizzazione.

20. Approfondimenti sul settore

Seleziona notizie, blog e aggiornamenti specifici del settore che aggiungono valore alle conoscenze del tuo team. In questo modo, il tuo software intranet diventa una fonte affidabile di informazioni e mantiene i dipendenti aggiornati sulle tendenze del mercato.

💡 Suggerimento: abbina gli aggiornamenti di settore ai commenti interni dei leader per ricollegarli agli obiettivi della tua organizzazione.

Funzionalità/funzioni Intranet avanzate per un maggiore coinvolgimento

Quando si crea una intranet che mantiene coinvolto il team, la semplice condivisione delle informazioni non è sufficiente. Il vero valore risiede nelle funzionalità/funzioni che aiutano il team a connettersi, collaborare e lavorare in modo più efficiente.

È qui che entra in gioco ClickUp, l', l'app che fa tutto per il lavoro.

La soluzione HR di ClickUp combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto alimentato dall'IA che ti aiuta a lavorare in modo più intelligente e veloce.

Diamo un'occhiata più da vicino a come queste funzionalità/funzioni possono aiutarti a migliorare il coinvolgimento sulla intranet della tua azienda. 👀

Misura l'efficacia dei contenuti con i dashboard di ClickUp

Comprendere come i dipendenti interagiscono con i contenuti della intranet ti aiuta a identificare cosa stimola il coinvolgimento.

Monitora le prestazioni dei contenuti per migliorare il coinvolgimento nella intranet utilizzando i dashboard di ClickUp

Le dashboard di ClickUp semplificano il monitoraggio delle metriche relative al coinvolgimento dei dipendenti e l'analisi delle prestazioni su diversi tipi di contenuti.

I dashboard offrono informazioni visive su:

La popolarità di annunci, aggiornamenti o eventi

Tassi di interazione con sondaggi, questionari o sfide

Utilizzo del materiale formativo e tassi di completamento

Ad esempio, se noti picchi di coinvolgimento durante le sfide mensili sul benessere, puoi creare più contenuti relativi alla salute per mantenere vivo l'interesse.

Crea wiki organizzati con ClickUp Docs

Crea wiki centralizzati e interattivi con ClickUp Docs

ClickUp Docs consente ai team di creare e gestire wiki centralizzati che fungono da hub di risorse complete. Questi wiki semplificano l'accesso alle politiche aziendali, alle linee guida o alle risorse specifiche dei progetti, promuovendo l'autosufficienza tra i team.

Ad esempio, l'ufficio Risorse umane può utilizzare Documenti per ospitare risorse di inserimento come manuali dei dipendenti, informazioni sui benefit e programmi di formazione, nonché delineare chiaramente gli obiettivi di inserimento dell', in modo che i nuovi assunti abbiano tutto il necessario per mettersi al passo.

Inoltre, la modifica collaborativa in tempo reale garantisce che i contenuti rimangano aggiornati e utili per tutti.

💡 Suggerimento: per migliorare la tua base di conoscenze interna in ClickUp Docs, controlla e aggiorna regolarmente i tuoi contenuti per assicurarti che rimangano pertinenti. Chiedi ai membri del team di rivedere e aggiungere nuove informazioni, trasformando la base di conoscenze in una risorsa collaborativa.

Fornisci informazioni più intelligenti con ClickUp Brain

Ottieni informazioni approfondite con ClickUp Brain, gratis! Fornisci consigli sulle risorse più intelligenti utilizzando ClickUp Brain

ClickUp Brain aggiunge un potente livello di intelligenza alla tua intranet. Questa funzionalità utilizza l'IA per estrarre informazioni approfondite da qualsiasi dashboard in pochi secondi, facilitando l'accesso alle informazioni chiave senza dover cercare manualmente nei dati.

Basta porre una domanda all'IA e ClickUp Brain analizzerà i dati in ogni dashboard dell'area di lavoro per fornire una risposta immediata.

Ma i vantaggi non finiscono qui. Puoi anche utilizzare ClickUp Brain per creare modelli wiki personalizzati in Docs, semplificando la creazione di contenuti e garantendo che le tue risorse siano sempre organizzate e facilmente accessibili.

Inoltre, se qualcuno sta esplorando risorse sulla gestione del tempo, Brain potrebbe suggerire tecniche di prioritizzazione delle attività o modelli pertinenti. Questo livello di personalizzazione consente di risparmiare tempo e garantisce ai dipendenti di sentirsi supportati nelle loro attività quotidiane.

Infine, grazie alle funzionalità di Knowledge Management di ClickUp , organizzare e controllare le risorse della tua azienda diventa semplicissimo.

Tieni traccia di ogni modifica con autorizzazioni avanzate e cronologia delle versioni in ClickUp Docs

Le autorizzazioni avanzate ti consentono di decidere chi può visualizzare o modificare i tuoi documenti. Il monitoraggio automatico delle versioni conserva una cronologia di ogni modifica, così puoi ripristinare la versione precedente se necessario e mantenere sempre l'integrità dei dati.

Semplifica l'accesso alle informazioni con l'Hub documenti di ClickUp

Hub documenti riunisce tutte le tue conoscenze in un unico posto. Evidenzia i wiki chiave per un accesso rapido, crea facilmente nuove risorse con i modelli e utilizza le funzionalità di ricerca, ordinamento e filtro di ClickUp per trovare esattamente ciò di cui hai bisogno, in modo rapido.

🔍 Lo sapevate? Una homepage intranet funziona come Internet, ma è limitata a una specifica organizzazione. È interessante notare che molti dei primi sistemi intranet e portali per dipendenti sono stati modellati sui siti web pubblici, utilizzando strumenti e tecnologie simili.

Best practice per contenuti intranet efficaci

I contenuti intranet sono la spina dorsale della comunicazione interna, offrendo ai dipendenti un luogo centralizzato per informazioni, aggiornamenti e collaborazione. Ecco cinque best practice per creare contenuti intranet di grande impatto e come ClickUp può supportare questo lavoro. 🤝

1. Mantieni i contenuti strutturati e facili da navigare

Una delle principali frustrazioni che i dipendenti incontrano con i contenuti intranet è individuare le informazioni di cui hanno bisogno. Quando i contenuti sono disorganizzati o disordinati, i dipendenti perdono tempo a cercare risposte, con conseguente inefficienza e frustrazione.

Per le grandi organizzazioni, può essere utile suddividere i contenuti in categorie o temi (ad esempio, Risorse umane, IT, Marketing). Raggruppare argomenti correlati consente ai dipendenti di trovare più rapidamente ciò di cui hanno bisogno, riducendo inutili confusioni.

L'aggiunta di tag dell' e nei documenti ClickUp aiuta a classificare i contenuti, rendendo più facile per i dipendenti cercare e individuare i documenti pertinenti.

Ad esempio, un team potrebbe creare una guida alla risoluzione dei problemi IT e taggarla con parole chiave specifiche come "rete", "problemi software" o "errori di sistema", consentendo ai dipendenti di trovare facilmente ciò di cui hanno bisogno in base ai termini di ricerca.

💡 Suggerimento: utilizza canali di comunicazione dedicati per argomenti specifici (ad esempio, aggiornamenti sulle risorse umane, notizie aziendali, progetti del team) per mantenere le informazioni organizzate e garantire che i dipendenti possano trovare facilmente i contenuti pertinenti senza dover setacciare messaggi non correlati.

2. Sii chiaro, conciso e vai dritto al punto

I contenuti intranet devono essere facili da leggere e comprendere. I dipendenti non hanno tempo di setacciare lunghi paragrafi per arrivare al punto. Una scrittura chiara e concisa consente agli utenti di assimilare rapidamente le informazioni senza sentirsi sopraffatti.

Usa paragrafi brevi, elenchi puntati e un linguaggio semplice per enfatizzare la semplicità. Evita il gergo e i dettagli superflui che potrebbero distrarre dal messaggio principale.

La brevità è la chiave nelle politiche, nelle guide o nei documenti informativi: attenetevi all'essenziale ed eliminate ogni elemento superfluo.

3. Rendi i contenuti coinvolgenti e interattivi

Se la tua intranet è statica, i dipendenti perderanno rapidamente interesse. I contenuti devono essere dinamici e interattivi per mantenere i dipendenti coinvolti. Incorpora contenuti multimediali come video, infografiche e podcast per offrire varietà nelle modalità di fruizione delle informazioni.

Elementi interattivi come sondaggi o moduli di feedback possono anche essere strumenti preziosi per incoraggiare il contributo dei dipendenti.

Inoltre, promuovere la collaborazione all'interno dei contenuti può aumentare il coinvolgimento. Consentire ai dipendenti di lasciare commenti, porre domande e suggerire modifiche incoraggia conversazioni e coinvolgimento continui. Ciò garantisce anche che i contenuti rimangano pertinenti e aggiornati, poiché i dipendenti possono contribuire direttamente.

I documenti ClickUp supportano l'incorporamento di contenuti multimediali, consentendoti di aggiungere video, immagini e link per rendere i contenuti più coinvolgenti.

Ad esempio, incorporare un video tutorial su come utilizzare uno strumento interno in una guida alla documentazione può fornire istruzioni più chiare e coinvolgenti rispetto al solo testo. ClickUp Assign Comments consente ai dipendenti di porre domande o suggerire miglioramenti, rendendo il contenuto collaborativo e interattivo.

4. Dai priorità ai contenuti ottimizzati per i dispositivi mobili

Con la diffusione del lavoro da remoto e degli ambienti di lavoro flessibili, è essenziale garantire che i contenuti della intranet aziendale siano ottimizzati per i dispositivi mobili. I dipendenti accedono spesso al sito intranet dai loro telefoni o tablet, quindi ottimizzare i contenuti per schermi più piccoli contribuirà a garantire un'esperienza utente fluida.

Concentrati su contenuti concisi, utilizza font più grandi per migliorare la leggibilità e considera come gli elementi visivi appariranno sui dispositivi mobili.

ClickUp Docs è ottimizzato per desktop e dispositivi mobili, il che significa che i dipendenti possono accedere ai documenti da qualsiasi dispositivo senza sacrificare l'esperienza utente. Poiché la formattazione in Docs è semplice e pulita, si adatta bene a schermi di diverse dimensioni.

5. Incoraggia il feedback dei dipendenti

Raccogliere feedback dai dipendenti è essenziale per rendere la tua intranet davvero preziosa. Sono loro che utilizzano il sistema ogni giorno, quindi il loro contributo può fornire informazioni preziose su ciò che funziona bene e ciò che deve essere migliorato.

Offre ai dipendenti un modo semplice e organizzato per lasciare feedback, garantendo che la tua intranet si evolva per soddisfare le loro esigenze e preferenze.

Incoraggia il feedback sui contenuti, l'usabilità e la navigazione per comprendere i potenziali punti deboli e apportare miglioramenti informati. Feedback regolari aiutano a garantire che la tua intranet rimanga pertinente e continui a soddisfare le mutevoli esigenze dell'azienda.

Raccogli informazioni dai dipendenti e migliora i contenuti della tua intranet con i moduli ClickUp

I moduli ClickUp sono strumenti potenti per raccogliere il feedback dei dipendenti. Puoi creare moduli personalizzati su misura per raccogliere informazioni sui contenuti della intranet o sull'usabilità complessiva.

Ad esempio, dopo aver pubblicato una nuova politica o linea guida aziendale, puoi utilizzare un modulo per porre domande ai dipendenti come "Le informazioni erano chiare?" o "Hai suggerimenti per migliorare?". Questo feedback può essere raccolto e organizzato direttamente all'interno di ClickUp, rendendo facile la revisione, l'analisi e l'azione.

🔍 Lo sapevate? Secondo un sondaggio condotto da Gartner nel giugno 2023 su quasi 3.500 dipendenti, meno di un terzo dei lavoratori si sente veramente coinvolto e motivato dal proprio lavoro. Ma ecco il dato più interessante: chi è entusiasta del proprio lavoro è il 31% più propenso a rimanere nella propria azienda, il 31% più propenso ad andare oltre le aspettative e il 15% più produttivo in generale.

Guarda come la collaborazione decolla con ClickUp

Un approccio strategico e incentrato sui dipendenti ai contenuti intranet li trasforma in una risorsa dinamica che alimenta il coinvolgimento, la condivisione delle conoscenze e il senso di comunità. Man mano che i contenuti vengono perfezionati e diversificati, ricorda che l'obiettivo finale è creare uno spazio in cui i dipendenti si sentano connessi e ispirati a contribuire.

ClickUp fornisce gli strumenti per misurare l'efficacia, personalizzare i contenuti e semplificare la collaborazione, contribuendo a migliorare l'esperienza dei dipendenti.

Con le dashboard di ClickUp, puoi analizzare le prestazioni dei contenuti intranet. Funzionalità/funzioni come Documenti, Brain e Gestione delle conoscenze rendono la creazione di wiki e hub semplicissima.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp gratis!