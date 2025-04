Gli studenti ricordano solo il 10% di ciò che leggono, il 20% di ciò che ascoltano e fino al 90% di ciò che fanno attivamente.

Quante volte ti è capitato di uscire da una lezione o dall'aula e di aver completamente dimenticato ciò che è stato discusso non appena hai varcato la soglia?

Per molti, conservare le informazioni apprese in classe dipende in gran parte dalle note che prendono. Dato che le note sono così importanti, vorrai sicuramente assicurarti che quelle che prendi siano della migliore qualità possibile

NotebookLM condivide questa idea. È un potente strumento di IA per prendere appunti che ridefinisce il modo in cui gli studenti interagiscono con i materiali didattici.

A differenza degli strumenti convenzionali, non si limita a memorizzare le note. NotebookLM è il tuo assistente di ricerca IA personalizzato che aumenta la produttività attraverso un approccio collaborativo e interattivo alle strategie di presa di appunti, favorendo il pensiero critico e una comprensione più profonda.

Spieghiamo come utilizzare NotebookLM per gli studenti, per pensare in modo critico, esplorare idee e migliorare il proprio apprendimento.

A differenza degli strumenti tradizionali, NotebookLM funge da assistente di ricerca virtuale, concentrandosi sulle note e sulle fonti fornite dall'utente per creare una base di conoscenze personalizzata

Funzionalità/funzioni chiave: Guida Notebook : fornisce un riepilogo automatico e domande suggerite per i documenti caricati Domande e risposte interattive : consente agli utenti di porre domande in linguaggio naturale e ricevere risposte con citazioni Bacheca : salva frammenti e note importanti per una facile consultazione Generazione di podcast : crea podcast personalizzati che discutono i punti chiave dei documenti Formati strutturati : aiuta a organizzare la ricerca in FAQ, guide di studio e altro ancora

NotebookLM è gratis durante la fase sperimentale, rendendolo accessibile a studenti e ricercatori

NotebookLM semplifica l'organizzazione e migliora l'analisi creando una base di conoscenze di riferimento rapido. Inoltre, stimola la creatività e fa risparmiare tempo grazie all'automazione delle attività

Le sfide legate al suo utilizzo includono un potenziale eccessivo affidamento all'IA e occasionali problemi tecnici e di accuratezza nei riepiloghi/riassunti

Opzioni alternative come Bear e Mendeley offrono diversi punti di forza, mentre ClickUp fornisce funzionalità complete di project management e presa di appunti

Le offerte di ClickUp per la presa di appunti e la gestione delle conoscenze includono Documenti e Blocco note per organizzare le note e ClickUp Brain per migliorare la produttività con approfondimenti basati sull'IA

ClickUp combina project management, gestione delle conoscenze e chat in un'unica app, semplificando i flussi di lavoro e centralizzando le informazioni

Cos'è NotebookLM?

Originariamente noto come Project Tailwind, NotebookLM di Google è un'app basata sull'IA che utilizza il modello linguistico PaLM 2 di Google.

Inizialmente progettato per gli studenti, si è rapidamente rivelato uno strumento prezioso per un intervallo più ampio di utenti. Ora, con il nome NotebookLM, sta espandendo la sua portata.

La sigla "LM" in NotebookLM sta per "modello linguistico". Questo strumento consente agli utenti di integrare l'IA nelle proprie note e fonti.

In questo modo, le conoscenze dell'IA sono limitate ai dati forniti dall'utente, creando un assistente personalizzato che ha familiarità con le informazioni con cui si sta lavorando.

Non è solo uno strumento di IA per studenti: pensalo come un assistente di ricerca virtuale progettato per aiutarti nell'intero processo di ricerca.

Fondamentalmente, NotebookLM ti aiuta a organizzare le ricerche, analizzare le informazioni e generare nuove idee sulla base dei risultati ottenuti. È progettato per rendere il tuo flusso di lavoro più efficiente e creativo.

tramite NotebookLM

A differenza dei tipici chatbot, si concentra sulle note e sulle fonti che già possiedi. Funziona come un collaboratore virtuale, analizzando il testo per offrirti una comprensione più approfondita dei materiali didattici pertinenti.

Riassume i punti chiave, spiega i concetti più complessi e ti aiuta persino a trovare connessioni tra diversi elementi di ricerca e a suggerire idee correlate.

Funzionalità/funzioni chiave di NotebookLM

NotebookLM è ricco di funzionalità/funzioni utili progettate per migliorare la tua esperienza di apprendimento. Ecco una rapida panoramica:

1. Funzionalità/funzione n. 1: Guida al Notebook

Quando carichi appunti delle lezioni (o altri documenti) su NotebookLM, ti verrà presentata una dashboard chiamata "Guida al Notebook". Questa dashboard contiene tutti gli strumenti utili per iniziare il tuo lavoro.

tramite NotebookLM

Per prima cosa, vedrai un riepilogo/riassunto automatico del tuo documento. Troverai anche domande suggerite su misura in base al contenuto caricato. Se desideri una panoramica rapida, puoi utilizzare i pulsanti per generare documenti comuni come indici o documenti informativi.

🧠Curiosità: NotebookLM offre inoltre agli utenti un prompt per creare un podcast personalizzato basato sui loro materiali di riferimento. Ne parliamo 🔜

2. Funzionalità/funzione n. 2: Porre domande

Una delle funzionalità/funzioni più interessanti di NotebookLM è la sua capacità di rispondere a domande in linguaggio naturale sui tuoi documenti.

Puoi porre domande in tre modi.

Seleziona una delle domande suggerite sul lato destro dello schermo o digita la tua domanda nella barra in basso.

In alternativa, clicca sul pulsante "Visualizza chat" in basso a sinistra e inizia a digitare nell'interfaccia della chat. Quando fai una domanda, NotebookLM risponde e mostra le citazioni con i numeri che fanno riferimento alle fonti in ovali grigi.

Passando con il mouse o cliccando su questi numeri viene visualizzata la posizione specifica nel documento in cui si trova la risposta.

3. Funzionalità/funzione n. 3: Bacheca

tramite NotebookLM

NotebookLM include una "bacheca" per salvare citazioni importanti, frammenti o testo dalla tua ricerca. Puoi facilmente incollare informazioni chiave o aggiungere le tue note.

Questo ti aiuta a monitorare i dettagli significativi e a vedere le connessioni tra le varie parti della tua ricerca. È come avere una bacheca di riferimento personale e organizzata per un accesso rapido.

4. Funzionalità/funzione n. 4: Generazione di podcast

Una funzionalità/funzione distintiva di NotebookLM è la possibilità di creare podcast personalizzati. Non si tratta di un semplice software di sintesi vocale. Genera infatti una conversazione tra due voci IA che discutono i punti chiave del documento.

Immaginatelo come un podcast che approfondisce i contenuti che avete caricato. Le voci sono naturali e sorprendentemente emotive.

È possibile generare un podcast facendo clic sul pulsante "Genera" nella panoramica Audio. In pochi minuti, avrai una conversazione della durata compresa tra 6 e 15 minuti (o talvolta fino a 30 minuti).

Il podcast non tratterà ogni singolo dettaglio, ma si concentrerà sulle parti più importanti del documento.

Sebbene questa funzionalità sia ancora in fase di sviluppo (come gli aneddoti personali casuali o le finte interruzioni pubblicitarie), sta migliorando rapidamente e offre un modo divertente e coinvolgente per rivedere i tuoi contenuti.

5. Funzionalità/funzione n. 5: formati strutturati

tramite NotebookLM

NotebookLM eccelle anche nell'aiutarti a organizzare le tue ricerche in formati strutturati. Che tu abbia bisogno di una FAQ, di una guida allo studio, di un sommario o di una sequenza temporale, la Guida Notebook ti consente di organizzare facilmente le tue note.

Puoi scegliere tra pulsanti predefiniti che creano questi formati direttamente nel tuo blocco note, aiutandoti a tenere sotto controllo le tue ricerche e a mantenere tutto ben strutturato.

Grazie a queste funzionalità/funzioni, NotebookLM trasforma il processo di ricerca in un'esperienza organizzata, interattiva ed efficiente.

Prezzi di NotebookLM

NotebookLM è ancora in fase sperimentale ed è disponibile gratuitamente.

Questo lo rende una scelta eccellente per studenti, ricercatori attenti al budget o chiunque sia interessato a esplorare strumenti di ricerca basati sull'IA.

Come utilizzare NotebookLM come studente

Gestire i corsi, i compiti e le ricerche può talvolta sembrare un compito arduo per gli studenti. NotebookLM, con le sue funzionalità/funzioni basate sull'IA, può essere uno strumento prezioso per organizzare la vita accademica e aumentare la produttività.

Questo strumento ti aiuta a semplificare e migliorare il tuo lavoro, dal riepilogare/riassumere contenuti alla collaborazione con gruppi di studio. Vediamo alcuni modi pratici per utilizzare NotebookLM

Organizza note e materiali di studio

Una delle sfide più grandi che gli studenti devono affrontare è mantenere organizzati i propri materiali di studio. NotebookLM funge da software di gestione della ricerca, consentendoti di caricare documenti, note e libri di testo direttamente sulla piattaforma.

👀 Lo sapevate? Una volta caricati, NotebookLM non si limita a memorizzare i vostri materiali, ma crea una struttura interattiva e accessibile. Lo strumento classifica automaticamente i documenti, li indicizza per argomenti chiave e aggiunge persino tag alle sezioni in base alla rilevanza.

Utilizzando il sistema di gestione delle conoscenze integrato, è possibile cercare e recuperare facilmente documenti o note per parole chiave, date o temi specifici, mantenendo un flusso di lavoro pulito e organizzato.

È anche possibile creare cartelle nidificate per classificare i materiali per corso o materia, assicurando che le note siano raggruppate in modo logico.

Questa funzionalità include l'opzione di monitorare la cronologia delle versioni di ciascun documento. Se modifichi e rivedi costantemente i tuoi appunti delle lezioni, NotebookLM salva ogni iterazione, rendendo facile tornare a una versione precedente o monitorare l'evoluzione della tua comprensione.

👀 Lo sapevi? La ricerca dimostra che la musica classica, in particolare, può migliorare le prestazioni cognitive e aiutare a memorizzare le informazioni meglio del rumore bianco o dell'assenza di musica. Quindi, la prossima volta che ti metti a studiare per un esame, metti un po' di musica classica o ambient per migliorare la concentrazione!

Riepilogare/riassumere i contenuti

Ci siamo passati tutti: copiare un testo in ChatGPT e chiedere un breve riepilogo/riassunto. È uno strumento utile, ma i risultati possono essere leggermente imprecisi.

ChatGPT a volte si discosta dal contenuto originale, mescolando idee provenienti da altre fonti. Più si procede nella conversazione, più il discorso si allontana dall'argomento iniziale.

È qui che entra in gioco NotebookLM.

Quando carichi i tuoi documenti, che siano PDF, Documenti Google o file di testo, NotebookLM rimane concentrato sul tuo materiale

L'IA si prende il tempo necessario per comprendere il contenuto specifico del documento e basa le sue risposte interamente su quello

Ciò significa che otterrai riepiloghi/riassunti e approfondimenti molto più accurati e pertinenti. Puoi stare certo che le risposte provengono direttamente dai materiali del corso che hai caricato, non da un database generico di conoscenze

È possibile personalizzare la lunghezza del riepilogo/riassunto, selezionando una panoramica breve o un abstract più dettagliato

Inoltre, puoi utilizzare le funzionalità di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) di NotebookLM per identificare temi critici in diversi documenti. Ciò ti consente di cogliere rapidamente i punti principali di varie letture e determinare come le diverse risorse sono correlate.

Ad esempio, se stai studiando una teoria specifica, NotebookLM può estrarre tutti i riferimenti pertinenti da vari articoli, aiutandoti a sintetizzare i contenuti e a costruire una comprensione completa di concetti complessi.

🧠 Curiosità: Le tecniche di apprendimento attivo come l'auto-interrogazione, l'auto-spiegazione e il riepilogare/riassumere possono essere molto più efficaci della lettura passiva, come la rilettura e la riscrittura delle note.

Domande e risposte interattive

Spesso potresti trovarti confuso da termini, concetti o idee specifici. NotebookLM ti permette di interagire con i tuoi materiali di ricerca in un modo più intuitivo rispetto ai tradizionali strumenti per prendere appunti.

Puoi digitare domande in linguaggio naturale, come "Cosa significa questa teoria?" o "In che modo questo si collega a X?", e l'IA risponderà con risposte specifiche basate sul testo che hai caricato.

La possibilità di citare la fonte delle risposte rende questo strumento ancora più potente, offrendo trasparenza e aiutandoti a verificare le informazioni.

Ogni risposta include dei marcatori di citazione (piccoli numeri in ovali grigi) sui quali è possibile passare con il mouse per visualizzare la parte esatta del documento a cui si fa riferimento.

Questa funzionalità/funzione è particolarmente utile per corsi che richiedono molte ricerche o la stesura di saggi o relazioni che necessitano di prove specifiche provenienti da fonti.

Tieni traccia delle idee e delle ricerche

Il monitoraggio e la gestione dei propri pensieri sono essenziali quando si devono gestire più compiti o progetti contemporaneamente. La funzionalità Pinboard di NotebookLM consente di salvare frammenti di testo, citazioni o anche le proprie note, rendendo più facile consultare le informazioni importanti.

Questo strumento di ritaglio di testo funge da assistente di ricerca personale, aiutandoti a raccogliere idee chiave, dati o ispirazioni che altrimenti potrebbero sfuggirti.

Puoi anche taggare ogni snippet con parole chiave per riferimento futuro. Ad esempio, se stai lavorando a un articolo sulle scienze ambientali, puoi taggare varie fonti con termini come "cambiamenti climatici", "sostenibilità" o "politica energetica"

Man mano che la tua ricerca cresce, questi tag ti consentono di recuperare e collegare rapidamente le informazioni pertinenti.

🧠 Curiosità: l'IA di NotebookLM suggerisce materiali correlati in base a ciò che hai salvato. Ad esempio, se salvi una citazione o una sezione particolare da un articolo di economia, NotebookLM potrebbe suggerirti articoli, riviste o libri di testo correlati all'argomento. Questo crea un ecosistema di ricerca interconnesso, che consente di risparmiare tempo e lavoro richiesto, offrendo al contempo approfondimenti più dettagliati.

Collabora con gruppi di studio

Le sessioni di studio di gruppo possono essere difficili da coordinare, specialmente quando si lavora con grandi quantità di materiale. Le funzionalità/funzioni di collaborazione di NotebookLM consentono un lavoro di squadra senza soluzione di continuità tra gli studenti e forniscono una piattaforma centralizzata per la ricerca di gruppo.

Puoi condividere i documenti o i riepiloghi/riassunti caricati con i tuoi compagni di studio, consentendo a tutti di accedere alle stesse informazioni in tempo reale. Il monitoraggio delle modifiche e dei contributi rende questo processo di collaborazione ancora più efficace.

Se state lavorando insieme a un progetto, NotebookLM vi consente di lasciare commenti su sezioni di documenti o domande che necessitano di chiarimenti. È uno spazio condiviso per il brainstorming, la discussione e il perfezionamento delle idee, il tutto mantenendo organizzata la conversazione.

È inoltre possibile dividere il carico di lavoro, assegnando sezioni di studio specifiche o materiali di riferimento pertinenti a diversi membri del gruppo, senza preoccuparsi di comunicazioni errate o sovrapposizioni di lavoro.

Piani di studio personalizzati

Creare un programma di studio che funzioni per te è spesso difficile, ma NotebookLM può aiutarti a prendere il controllo della tua sequenza accademica.

La piattaforma consente di caricare programmi, compiti e date degli esami e utilizzerà le sue funzionalità IA per creare piani di studio personalizzati in base ai tuoi obiettivi.

Il sistema può assegnare priorità alle attività in base all'urgenza, suggerire blocchi di studio per ogni materia e persino prompt per rivedere regolarmente i punti chiave.

Integrando il carico di lavoro del corso e le scadenze, NotebookLM ti assicura di rimanere organizzato senza lo stress di dover gestire tutto manualmente.

Inoltre, l'IA si adatta ai tuoi progressi: man mano che completi i compiti o i blocchi di studio, aggiorna automaticamente il tuo piano, fornendo aggiustamenti in tempo reale per mantenerti in carreggiata.

Preparati per test ed esami

Quando ti prepari per gli esami, gli strumenti di formattazione strutturata di NotebookLM ti tornano utili. Puoi creare guide di studio, flashcard o persino sequenze direttamente dalle tue note, consentendoti di strutturare la tua revisione in modo più efficiente.

Questo strumento aiuta a suddividere argomenti complessi in sezioni di studio più gestibili, assicurandoti di concentrarti sulle aree più critiche.

Ad esempio, NotebookLM può generare automaticamente una sequenza dalle note sugli eventi chiave se stai studiando per un esame di storia. È quindi possibile utilizzare questa funzione per visualizzare le progressioni storiche, rendendo più facile ricordare e rivedere i fatti.

Inoltre, l'IA può generare domande frequenti basate sul materiale di studio, consentendoti di metterti alla prova sui concetti più importanti.

Grazie alla sua capacità di fornire strategie di studio personalizzate e organizzare le note in formati strutturati, NotebookLM diventa un potente assistente di studio, trasformando il modo in cui ti prepari per esami e test.

Vantaggi dell'utilizzo di NotebookLM per gli studenti

NotebookLM offre diversi vantaggi chiave per migliorare il lavoro richiesto dalla ricerca e dalla presa di appunti. I principali vantaggi includono:

Organizzazione semplificata: conserva tutte le tue note, i PDF e gli altri materiali in un unico posto. L'IA estrae i punti chiave, così puoi arrivare rapidamente alle informazioni importanti

Analisi migliore: Poni domande più approfondite e scopri le connessioni tra gli argomenti. Questo ti aiuta a individuare modelli e temi chiave nei tuoi studi

Base di conoscenza per una consultazione rapida: Man mano che carichi più documenti, NotebookLM crea una base di conoscenza personalizzata. Puoi semplicemente chiedere all'IA di individuare ciò che ti serve e accedere alle informazioni in pochi secondi

Spinta creativa: Hai bisogno di aiuto per il brainstorming o per delineare un progetto? NotebookLM genera riepiloghi/riassunti e idee che possono stimolare la tua creatività, aiutandoti a completare i compiti più velocemente

Risparmio di tempo: automatizza le attività ripetitive come la gestione delle citazioni o il riepilogo/riassunto dei contenuti. In questo modo avrai più tempo per pensare in modo critico e comprendere il materiale

Approfondimenti e suggerimenti in tempo reale: mentre lavori sulle tue note o ricerche, l'IA di NotebookLM offre consigli utili sui passaggi successivi, sia che tu abbia bisogno di chiarimenti su un argomento specifico o che tu stia cercando nuovi punti di vista da esplorare

👀 Lo sapevate? Durante i primi anni di vita, il cervello forma 1 milione di nuove connessioni neurali ogni secondo. Questa costante riorganizzazione ti aiuta ad apprendere tutto, dal linguaggio alla risoluzione di problemi complessi. Si chiama neuroplasticità: la capacità del cervello di adattarsi e cambiare.

Problemi comuni per gli studenti che utilizzano NotebookLM

Sebbene NotebookLM offra funzionalità/funzioni eccellenti, gli studenti potrebbero incontrare alcune difficoltà. Comprendere tali difficoltà può aiutarti a navigare nello strumento in modo più efficace:

Curva di apprendimento: Come ogni nuovo strumento, è necessario un po' di tempo per imparare a utilizzarlo. Alcuni studenti potrebbero impiegare del tempo per capire come caricare e organizzare i propri materiali in modo efficiente, soprattutto se non hanno familiarità con gli strumenti basati sull'IA

Comprensione contestuale: Sebbene NotebookLM sia eccellente nell'estrarre i punti chiave, potrebbe avere difficoltà con contenuti altamente specifici o complessi. Ad esempio, per argomenti di nicchia, l'IA potrebbe non sempre cogliere la profondità o le sfumature che stai cercando

Eccessivo affidamento all'IA: affidarsi troppo ai riepiloghi generati dall'IA può portare a una pigrizia nella comprensione dei contenuti. È facile lasciare che sia lo strumento a fare il lavoro, ma ciò può ostacolare la tua capacità di approfondire il materiale

Problemi tecnici: Sebbene NotebookLM sia generalmente affidabile, potrebbero verificarsi occasionali problemi tecnici, come difficoltà nel caricamento dei documenti o incongruenze nelle risposte fornite dall'IA

Accuratezza dei riepiloghi/riassunti: Sebbene l'IA sia in grado di riepilogare/riassumere il testo, potrebbe tralasciare alcuni dettagli chiave o interpretare concetti complessi in modo semplificato. È essenziale ricontrollare il suo lavoro, soprattutto per compiti o esami

Ricorda questi punti critici e non esitare a combinare le funzionalità/funzioni di NotebookLM con la tua analisi originale per ottenere la massima efficienza!

Sebbene NotebookLM sia un ottimo strumento, esistono altre alternative, tra cui strumenti popolari come OneNote, in grado di supportare le tue esigenze di presa di appunti e ricerca.

📌 Ad esempio, Bear è un'app minimalista per prendere appunti che ti aiuta a catturare idee veloci o a redigere saggi dettagliati. Non si basa sull'IA tanto quanto NotebookLM, ma è nota per la sua struttura semplice e organizzata.

Bear è una scelta affidabile per gli studenti che hanno bisogno di un modo semplice per classificare le note, gestire gli elenchi delle cose da fare e creare schemi.

📌 Allo stesso modo, Mendeley è una scelta potente per gli studenti che hanno bisogno di uno strumento incentrato sulla gestione dei riferimenti. Sebbene non offra lo stesso livello di approfondimenti basati sull'IA di NotebookLM, è eccellente per gestire articoli di ricerca e monitorare i riferimenti accademici.

Tuttavia, se stai cercando uno strumento di IA all-in-one per scrivere e prendere appunti, ClickUp merita sicuramente di essere preso in considerazione.

Archivia le tue note, i contenuti di riferimento e il materiale di studio direttamente in ClickUp Docs per un facile accesso

Con contenuti e materiali di studio sparsi su così tante piattaforme, è facile perdere produttività. È qui che entra in gioco il software di project management per studenti di ClickUp.

ClickUp è l'app che fa tutto per il lavoro che combina gestione dei progetti, gestione delle conoscenze e chat, il tutto alimentato dall'IA che ti aiuta a lavorare in modo più rapido e intelligente. Oggi, oltre due milioni di team si affidano a ClickUp per semplificare i flussi di lavoro, centralizzare le conoscenze ed eliminare le distrazioni. Il risultato? Lavoro più veloce, collaborazione più intelligente e un aumento significativo della produttività organizzativa.

Ma cosa rende ClickUp una delle migliori app di IA per prendere appunti per gli studenti? Tra le centinaia di offerte intuitive di ClickUp, ti consigliamo di iniziare con queste tre funzionalità (completamente gratuite!) per prendere appunti e gestire le informazioni: Documenti, ClickUp Brain e Blocco note!

Documenti ClickUp

I documenti di ClickUp organizzano le tue note, le attività e i materiali di studio in un unico posto. Puoi collegare facilmente tutto insieme utilizzando le Relazioni in ClickUp, una comoda funzionalità che collega il tuo lavoro senza intoppi.

Puoi anche attivare la Modalità Focus nei documenti per aiutarti a concentrarti su un blocco di testo alla volta, ideale per sessioni di studio approfondite.

Se ti piace personalizzare i tuoi materiali di studio, puoi facilmente aggiungere un'immagine di copertina personalizzata dal tuo desktop, da Unsplash o dalla galleria.

Le risposte in thread consentono di assegnare elementi di azione direttamente all'interno delle note, assicurando che nessuna attività vada persa.

Utilizza i modelli ClickUp già pronti per creare una libreria digitale strutturata per organizzare le informazioni

ClickUp semplifica anche la visualizzazione delle relazioni e dei collegamenti all'interno dell'intero documento, aiutandoti a monitorare idee e concetti in modo più efficace.

Infine, puoi accedere ai modelli per prendere appunti dalla barra laterale, incluso il modello ClickUp Knowledge Base, per organizzare rapidamente i tuoi materiali di studio e le tue note.

🧠 Curiosità: La tecnica Pomodoro è un metodo di gestione del tempo che prevede di lavorare in intervalli concentrati di 25 minuti seguiti da brevi pause. Aiuta a mantenere la concentrazione e a prevenire il burnout, ottimo per mantenere la concentrazione durante le sessioni di studio prolungate.

ClickUp Brain

Accendi la tua creatività con un compagno di brainstorming virtuale in ClickUp Brain

Se stai cercando di potenziare la tua produttività accademica, ClickUp Brain è quello che fa per te. Come strumento di ricerca e presa di appunti basato sull'IA, semplifica il flusso di lavoro, organizza le informazioni e supporta le attività creative e accademiche, il tutto in un'unica piattaforma.

Consideralo come il tuo assistente digitale su misura per le esigenze della vita studentesca.

Ecco cosa distingue ClickUp Brain:

Web Clipper sull'estensione Chrome ClickUp: raccogli senza sforzo materiali di ricerca ritagliando contenuti direttamente dalle pagine web, salvando e organizzando frammenti per i tuoi progetti con un solo clic estensione Chrome ClickUpraccogli senza sforzo materiali di ricerca ritagliando contenuti direttamente dalle pagine web, salvando e organizzando frammenti per i tuoi progetti con un solo clic

Salva i siti web direttamente nelle attività o nei documenti di ClickUp utilizzando l'estensione Chrome, in modo da poterli rivedere rapidamente in un secondo momento

Sommari per una ricerca semplificata: Hai difficoltà con appunti infiniti? Usa ClickUp Brain per generare automaticamente sommari di ricerca concisi. Accedi immediatamente a questi sommari con funzionalità come AI Knowledge Manager e Hai difficoltà con appunti infiniti? Usa ClickUp Brain per generare automaticamente sommari di ricerca concisi. Accedi immediatamente a questi sommari con funzionalità come AI Knowledge Manager e campi personalizzati con l'IA

Ottieni riepiloghi/riassunti e aggiornamenti sui progetti con ClickUp Brain

ClickUp AI Writer per l'eccellenza accademica : *Crea saggi, documentazione di progetti o riepiloga/riassumi lunghi libri di testo utilizzando prompt IA personalizzabili. Puoi mettere a punto il contenuto in base alle tue esigenze o inviare nuovamente il prompt all'IA per ottenere una bozza ancora migliore

Crea facilmente contenuti su qualsiasi argomento con ClickUp Brain

Potenti strumenti di modifica: perfeziona il tuo lavoro senza sforzo con controlli grammaticali basati sull'IA, traduzione linguistica, regolazione del tono e personalizzazione della lunghezza. Che tu stia redigendo un saggio o una presentazione, ClickUp Brain è il tuo compagno di modifica

Perfeziona i tuoi articoli di ricerca modificando la grammatica, il tono, la lunghezza e altro ancora con ClickUp Brain

Dall'organizzazione della ricerca alla stesura di invii accurati, ClickUp Brain è più di uno strumento: è il tuo compagno di studi.

Puoi anche esplorare ClickUp Brain e ClickUp Connected AI per vedere come possono migliorare il tuo percorso di apprendimento!

Ecco come iniziare:

Attiva la "Ricerca connessa" ClickApp

Integra i tuoi strumenti preferiti per un accesso senza interruzioni

Utilizza la funzionalità/funzione "Chiedi all'IA" nell'area di lavoro per porre domande su tutti gli strumenti integrati

Questa è la tua occasione per usufruire di tutte le potenzialità delle nostre funzionalità/funzioni basate sull'IA.

Guarda questo breve video di riepilogo/riassunto per ulteriori informazioni sulla gestione delle conoscenze con ClickUp Brain.

Blocco note ClickUp

Con il blocco note ClickUp, puoi annotare rapidamente idee, prendere appunti di studio o persino pianificare il tuo prossimo progetto.

Prendi appunti facilmente su Blocco note ClickUp

Tutto quello che devi fare è aprire una nota ed espanderla fino a riempire l'intero schermo, ottenendo così uno spazio di scrittura ininterrotto su cui concentrarti. Puoi quindi monitorare lo stato di avanzamento visualizzando e ripristinando le modifiche nella cronologia della nota, assicurandoti di non perdere mai alcun dettaglio importante.

Quando è il momento di organizzare il tuo lavoro, ClickUp ti consente di stampare le tue note in un formato visivamente accattivante. La funzione di ricerca semplifica la ricerca di qualsiasi parola chiave all'interno delle tue note, facendoti risparmiare tempo quando cerchi informazioni specifiche.

Inoltre, puoi migliorare le tue note utilizzando i comandi /Slash, che offrono ricche opzioni di modifica per aiutarti a formattare i contenuti proprio come desideri.

Prezzi ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 $ al mese per utente

Business: 12 $ al mese per utente

Enterprise: Contattaci per informazioni sui prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 $

Scegli lo strumento di IA giusto per una migliore esperienza di presa di appunti

Con l'avanzare dell'IA, sta cambiando il modo in cui studenti e discenti affrontano la ricerca, la presa di appunti e persino la creatività. Dall'organizzazione delle note delle riunioni all'analisi di ricerche complesse, gli strumenti di IA rendono l'apprendimento più personalizzato, predittivo e accessibile.

Uno degli strumenti che sta guidando questo cambiamento è NotebookLM, che combina approfondimenti basati sull'IA, semplici riepiloghi/riassunti dei documenti e persino panoramiche audio in stile podcast.

Tuttavia, nonostante le sue potenti funzionalità/funzioni, NotebookLM è ancora in fase sperimentale e talvolta può avere difficoltà con query complesse o altamente tecniche.

Per semplificare ulteriormente la tua routine di studio, ClickUp offre funzionalità basate sull'IA che vanno oltre la semplice presa di appunti. Con strumenti per organizzare attività, gestire progetti e tenere traccia delle scadenze, ClickUp può aiutarti a tenere tutto sotto controllo.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp e usufruisci di tutte le potenzialità delle tue note!