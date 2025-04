Come creare report A3 di grande impatto

Il ruolo principale e più critico di un project manager o di un leader aziendale è quello di eliminare gli ostacoli dal percorso dei propri team e consentire loro di svolgere un buon lavoro.

In sostanza, un buon project manager è un ottimo problem solver. Per farlo, ha bisogno degli strumenti e dei framework giusti per analizzare efficacemente un problema, esplorare le possibili soluzioni e scegliere quella più appropriata.

In questo post del blog esploriamo uno di questi strumenti, il report A3.

Che cos'è un report A3?

Definizione: Un report A3 è un approccio alla risoluzione dei problemi e al miglioramento continuo che offre un processo semplice e guidato per affrontare sfide aziendali complesse.

Se hai visto il termine "report A3" e hai fatto la connessione con il formato ISO-A3, sei sulla strada giusta. Introdotto da Toyota e ampiamente adottato nel mondo della produzione snella, il problem solving A3 prescrive un metodo per semplificare le informazioni e prendere decisioni.

Scopo di un report A3

Fondamentalmente, un report A3 è uno strumento per la risoluzione dei problemi. In questo contesto, il report A3 ha diversi scopi.

✅ Struttura: un report A3 fornisce un approccio strutturato alla risoluzione dei problemi con confini chiari. Aiuta i team a esplorare il problema da ogni angolazione possibile. Allo stesso tempo, aiuta anche a eliminare le informazioni superflue e a concentrarsi su ciò che conta.

✅ Limiti: in sostanza, dovresti essere in grado di riepilogare/riassumere il problema in un foglio A3. Questo ti aiuta a stabilire le priorità delle possibili cause e ad allocare le risorse di conseguenza.

✅ Azione: sebbene venga chiamato "report", l'approccio A3 traccia una linea chiara tra il problema (analisi) e la soluzione giusta (piano d'azione).

✅ Ripetibilità: il report A3 è uno strumento che può essere applicato a un'ampia gamma di problemi. Che tu lavori nell'edilizia, nella produzione, nella gestione dei social media o nello sviluppo di software, il report A3 può aiutarti!

A livello generale, un report A3 è un foglio di lavoro per la risoluzione dei problemi. A livello più dettagliato, offre maggiore chiarezza e visibilità. Vediamo di cosa si tratta.

Comprendere la struttura del report A3

Un buon processo A3 offre una struttura per esplorare il contesto, identificare gli obiettivi, eseguire analisi approfondite e prendere decisioni. Ecco come funziona nella pratica.

Campione di foglio di lavoro A3 (Fonte: Wikimedia Commons )

Componenti chiave di un report A3

Il modo migliore per iniziare un report A3 è includere le informazioni di base, come ad esempio:

Numero di serie

Nome del titolare del report

Nomi degli stakeholder

Data del report, ecc.

Chiarito questo, ecco i componenti chiave di un report A3:

1. Contesto/antefatti

Questa sezione include tutte le informazioni essenziali di cui hai bisogno prima di affrontare il problema stesso.

Vediamo come funziona con un esempio.

Immagina di essere un'agenzia di marketing che sta esaminando il calo di redditività di un particolare cliente. La sezione relativa al contesto aziendale del report A3 conterrà informazioni quali: Andamento storico dei ricavi e della redditività

Nome e dettagli del client

Breve storia della relazione

Qualsiasi contratto passato, accordo sul livello di servizio (SLA) o modello di dichiarazione di intenti

Persone coinvolte nel coinvolgimento del client

2. Situazione attuale

Qui è dove si scompone il problema. In questa sezione, spiega gli eventi, i cambiamenti e le attività del recente passato che potrebbero aver dato origine al problema.

In questo esempio, la situazione attuale includerebbe informazioni quali: Fattori esterni come l'aumento del costo del lavoro, l'inflazione, ecc.

Eventuali recenti cambiamenti del personale nell'account client

Processi seguiti nella fornitura dei servizi

Il tasso di calo della redditività

💡Suggerimento: se sei nuovo in questo campo, prendi in considerazione l'utilizzo di uno dei nostri modelli di descrizione dei problemi.

3. Obiettivi

Ora che hai il contesto completo, è il momento di fissare gli obiettivi. In genere, l'obiettivo riflette il risultato della soluzione ideale.

In questo esempio, il tuo obiettivo potrebbe essere quello di aumentare la redditività del 10% nel prossimo trimestre. Tuttavia, non deve essere così semplice. Puoi anche impostare obiettivi per ridurre i costi di manodopera, automatizzare i processi o aumentare il fatturato.

4. Analisi delle cause alla radice (RCA)

Ecco quando finalmente capisci perché si verifica il tuo problema. Ad esempio, perché la redditività di questo cliente è in calo?

Alcuni modelli di analisi delle lacune potrebbero fornirti una visualizzazione dettagliata, ma per iniziare, ecco i passaggi da seguire per eseguire una RCA. Brainstorming : inizia mettendo insieme in modo collaborativo tutte le possibili cause

Raccolta di prove : per ciascuna delle cause identificate, raccogli prove che dimostrino la sua relazione con il problema

Eliminazione : rimuovi tutte le cause identificate che non hanno un impatto significativo sul problema

Dettagli: per le 2-3 cause principali, approfondisci per comprendere i dettagli

Per l'esempio sopra riportato, la sezione dedicata all'analisi delle cause alla radice potrebbe apparire come segue.

Brainstorming Raccolta di prove Eliminazione Dettagli Tutte le cause possibili Dati per l'analisi Individua la causa principale Analizza i dati per convalidare le cause Aumento del costo del lavoro Aumento del costo della tecnologia Rallentamento nella fornitura dei servizi Complessità dei requisiti Inflazione Concorrenza Rapporto sulle spese di compensazioneMappe di processo per flussi di lavoro criticiNatura del cambiamento dei requisitiAnalisi della concorrenza L'inflazione, la concorrenza e la complessità dei requisiti hanno solo un impatto marginale. Quindi, concentrati su: Costo del lavoro Costo della tecnologia Efficienza delle consegne Gli stipendi sono aumentati del 30% su base annua, mentre i compensi dei client sono cresciuti solo del 5%. Nonostante gli stipendi più alti, la fornitura dei servizi subisce ritardi di 2 giorni

💡Bonus: Scopri come eseguire un'analisi delle cause alla radice.

5. Contromisure proposte

È esattamente quello che dice il nome. Sai qual è il problema, qual è la causa e in che misura influisce sul problema. Ora è il momento di progettare delle soluzioni. La struttura riportata di seguito può esserti utile.

Causa Contromisure Risultati Responsabilità Indica chiaramente la causa Spiega cosa pensi possa risolvere questo problema Elenca gli obiettivi che questo ti aiuterebbe a raggiungere Assegna le responsabilità delle azioni e dei risultati alle persone che se ne occuperanno

6. Piano di esecuzione

In questa fase, delinea come intendi attuare le contromisure che hai identificato. Ad esempio, se hai in piano di ridurre le dimensioni del team per affrontare la causa dei costi di manodopera, il tuo piano di esecuzione esplorerà come potrebbe essere.

Risultati finali: Tutto ciò che deve essere fatto per eseguire il piano. Ovvero:

Riduci le dimensioni del team

Riassegna i membri del team ad attività aggiuntive

Aumenta l'utilizzo delle risorse al 100%

Sequenza: pianifica i risultati finali nel periodo di tempo per cui hai impostato gli obiettivi. Per gestire in modo efficace i risultati finali che si sovrappongono, utilizza un grafico Gantt.

RACI: assicurati di avere un'idea chiara di chi è responsabile, chi deve rendere conto, chi viene consultato e chi viene informato (RACI). Se utilizzi uno strumento come ClickUp, assegna esecutori e osservatori per ogni attività. Potresti anche programmare report periodici automatici sullo stato di avanzamento.

Revisioni: pianifica riunioni periodiche di revisione per garantire il completamento delle contromisure. Utilizza i modelli di post-mortem o i modelli di report post-azione per documentare i procedimenti.

7. Follow-up

Se esamini alcuni esempi di miglioramento continuo, noterai che la maggior parte, se non tutti, prevedono un follow-up o una retrospettiva per garantire che la crescita sia incrementale. Il report A3 non è diverso. In questa sezione, elenca le azioni di follow-up per ciascuno stakeholder. Includi anche la data di scadenza del prossimo report di monitoraggio dello stato di avanzamento.

La struttura sopra riportata, suddivisa in sette sezioni, potrebbe sembrare un processo clinico. Il più delle volte, però, non è così semplice.

Il ruolo dello storytelling nei report A3

Un buon report A3 serve anche come strumento per presentare a tutte le parti interessate, che si tratti di membri del team, dirigenti aziendali o clienti, la natura del problema e la solidità delle soluzioni proposte.

Per rendere questa presentazione accattivante, è fondamentale lo storytelling. Ecco alcune cose da ricordare quando si racconta una storia entro i limiti di un report A3.

Dai priorità alla chiarezza piuttosto che alla creatività

Evidenzia le connessioni tra contesto e problema, problema e soluzione o soluzione e risultati

Collega ogni informazione agli obiettivi che hai impostato

Fornisci i numeri ove applicabile

💡Bonus: Inizia con le basi su come scrivere un report

Le molteplici sfaccettature dell'A3

Il report A3 è stato progettato principalmente come strumento per risolvere i problemi. Tuttavia, non è l'unico modo in cui viene utilizzato.

A3 come strumento per l'apprendimento organizzativo

I report A3 fungono da documento di riferimento per i team del futuro. Nell'esempio di un'agenzia creativa con un calo della redditività, il report A3 può fungere da base di conoscenza per:

Team futuri su cui costruire e aumentare i risultati

Altri team di client da replicare per i propri account

I nuovi dipendenti possono comprendere il background e il contesto dell'impegno del client

In un certo senso, un buon report A3 non solo risolve il problema attuale, ma anche diversi problemi futuri. Inoltre, l'uso del framework del report A3 è di per sé una pratica organizzativa che può aiutare a standardizzare, accelerare e migliorare l'efficacia delle operazioni quotidiane.

A3 come struttura per il miglioramento dei processi

Ogni report A3 include azioni di follow-up progettate per migliorare gradualmente i risultati nel tempo. Queste azioni di follow-up diventano quindi una sorta di ciclo di feedback per la successiva iterazione.

Nell'esempio dell'agenzia, supponiamo che tu abbia aumentato la redditività del 10% riducendo i costi di manodopera. Ciò ti lascia ancora margine per ridurre i costi tecnologici e aumentare l'efficienza. Un report A3 metterà in evidenza questo aspetto e incoraggerà i team a mantenere il ritmo nel lungo termine.

A3 nel contesto Lean e Six Sigma

Il report A3 ha avuto origine nel mondo della produzione snella in Giappone. Grazie a questo background, i report A3 aiutano a sviluppare un pensiero snello, come l'eliminazione degli sprechi, l'aumento del valore e il miglioramento continuo.

Basta con la teoria, vediamo come puoi creare il tuo report A3.

Creazione del report A3

Il bello del report A3 è che non servono software sofisticati o cancelleria. Basta una semplice pagina bianca. Usa uno strumento di project management come ClickUp, sfrutta i dati esistenti e crea il tuo report in un attimo!

1. Imposta il tuo report A3

Apri una pagina vuota (in formato A3 se lo hai a portata di mano, ma non è indispensabile) o apri ClickUp Docs e crea un nuovo documento.

Architettura visiva delle informazioni con ClickUp Docs

Imposta il processo aggiungendo le sette sezioni, una per ciascuna delle seguenti voci: contesto, situazione attuale, obiettivi, analisi delle cause alla radice, contromisure proposte, piano di esecuzione e follow-up. Utilizza elementi di formattazione come i banner per separare le sezioni e facilitarne la lettura.

Se ti sembra troppo, prova il modello di piano d'azione giornaliero di ClickUp. Utilizza gli elementi predefiniti di questo modello completamente personalizzabile per impostare rapidamente le sezioni del tuo report A3.

2. Aggiungi le informazioni rilevanti

Inserisci i dati in ciascuna sezione. Tagga le persone all'interno della piattaforma e invitale ad aggiungere i loro contributi per cause, prove, ecc. Puoi anche condividere il documento in modo sicuro con gli stakeholder esterni che devono essere consultati.

3. Collega le origini dati corrispondenti

Quando gestisci i progetti con ClickUp, hai già a disposizione un tesoro di dati che puoi utilizzare. Ad esempio, se ritieni che l'utilizzo delle risorse nel tuo progetto sia basso, puoi facilmente verificare questa teoria guardando i report sul carico di lavoro.

Reportistica temporale per ogni membro del team con le dashboard ClickUp

Durante la creazione del tuo report A3, collega queste dashboard personalizzabili al tuo documento. Aggiungi screenshot, collega altri documenti ClickUp o incorpora file esterni nel tuo report. Consenti alle persone di cliccare e comprendere le tendenze, se lo desiderano.

4. Crea elementi di azione

Una volta inviato, revisionato e approvato il report A3, crea attività per ciascuna contromisura direttamente dal report. Assegna persone, imposta scadenze, aggiungi liste di controllo e molto altro ancora!

5. Torna indietro con le recensioni

Una volta eseguite le contromisure, riportate tutte le parti interessate a questo documento per la revisione. Annotate il feedback e altri suggerimenti per la prossima iterazione. Potete semplicemente aggiungere sezioni all'interno dello stesso documento o aprire un documento secondario per le retrospettive.

Finora abbiamo visto cosa fare durante la creazione dei report A3. Ora vediamo cosa non fare.

Errori comuni da evitare nei report A3

🚫 Definizioni vaghe: la chiave per risolvere qualsiasi problema è definirlo chiaramente. Tuttavia, i team spesso documentano i problemi in modo vago e ambiguo, ostacolando così la ricerca di una soluzione.

Definisci invece chiaramente il problema. È utile anche quantificare il problema in qualche modo.

🚫 Troppe cause: è forte la tentazione di includere tutte le cause possibili nel report. Tuttavia, non tutte hanno lo stesso impatto sul problema. Quindi, non essere in grado di stabilire le priorità o semplificare il pensiero è un grave errore.

Concentrati invece su 2-3 cause principali, non di più. Assicurati che queste abbiano il maggiore impatto sul problema.

🚫 Pianificazione inadeguata: il piano di esecuzione deve essere accurato e ragionevole. Non fissare obiettivi ambiziosi per cambiare tutto dall'oggi al domani. Ciò può essere destabilizzante e controproducente.

Crea invece piani d'azione che si integrino perfettamente nei carichi di lavoro esistenti e nel lavoro richiesto per il miglioramento continuo.

🚫 Mancanza di allineamento: per quanto democratico sia questo processo, ci saranno sempre persone che non saranno d'accordo con il tuo report A3. Questo disaccordo porta al disimpegno, finendo per vanificare le contromisure.

Crea invece una cultura in cui anche quando le persone non sono d'accordo, si impegnano comunque.

Implementazione della risoluzione dei problemi A3

Un report A3 è un documento che registra il processo. Tuttavia, la risoluzione dei problemi A3 è una pratica organizzativa che crea un contesto comune e guida le decisioni. L'implementazione della risoluzione dei problemi A3 comporta un certo livello di cambiamento nel processo di pensiero. Ecco alcuni suggerimenti per renderlo possibile.

Semplifica i processi di risoluzione dei problemi

È sempre più facile costruire qualcosa partendo da qualcosa che già esiste piuttosto che partire da zero. Quindi, come parte del tuo project management snello, imposta dei sistemi. Ad esempio, con ClickUp, puoi gestire attività, progetti, carichi di lavoro, vendite, finanze e altro ancora. Nel tempo, questo ti fornirà informazioni preziose che possono rendere la risoluzione dei problemi più facile e veloce.

Passaggi per integrare le pratiche di reportistica A3 nella tua organizzazione

Una volta scelto il modello di risoluzione dei problemi A3, integralo completamente nell'organizzazione.

Evangelizza: assicurati che tutti i membri dell'organizzazione abbiano familiarità con il processo di risoluzione dei problemi A3. Offri corsi di formazione sugli approcci alla risoluzione dei problemi A3. Includili nel programma di inserimento dei nuovi dipendenti. Aggiungili anche alla tua disciplina gestionale per metterli in pratica.

Abilita: crea risorse che tutti possono utilizzare. Scrivi le best practice o le procedure operative standard (SOP) per l'utilizzo dei report A3 e condividile ampiamente. Integralo nei tuoi modelli Six Sigma per un facile accesso.

Incoraggiare: spingete i responsabili di reparto o i project manager a condividere le loro conoscenze con i colleghi. Configurate un software per la risoluzione dei problemi a cui tutti possano accedere e da cui tutti possano imparare. Pubblicate report A3 affinché altri team possano accedervi e trarne ispirazione.

Superare le sfide con i report A3

Ammettiamolo, creare un report A3 efficace richiede molto lavoro. Soprattutto in luoghi in cui l'istinto dei dirigenti senior o dei membri più influenti del team viene spesso accettato senza discutere.

📌 Ad esempio, se ti recassi semplicemente dal tuo amministratore delegato e gli dicessi: "La redditività dei miei client sta diminuendo", potrebbe pensare immediatamente a una soluzione come il ridimensionamento del personale o l'aumento dei prezzi.

Tuttavia, il vero problema potrebbe essere altrove. Un buon report A3 può impedirti di prendere decisioni sbagliate basate su dati incompleti.

Strategie per convincere gli stakeholder del valore di A3

Un report A3 ben scritto è, di per sé, un modo efficace per convincere gli stakeholder del suo valore. In un'unica vista, mappa accuratamente il problema e la sua soluzione. Se questo non funziona, ecco alcune strategie aggiuntive.

Rendilo visivo: aggiungi tabelle, diagrammi, evidenziazioni e persino immagini per rendere il documento visivo e comprensibile agli stakeholder senza troppo lavoro richiesto.

Back it up: utilizza dati reali e approfondimenti per supportare le tue argomentazioni. Usa dashboard e grafici per renderli più efficaci. Mantienili nel contesto dei tuoi sistemi di gestione.

Abilita l'accesso: facilita la revisione e il contributo delle parti interessate. È utile anche poter accedere al documento in mobilità dai dispositivi mobili.

💡Suggerimento per professionisti: le dashboard di ClickUp sono un ottimo modo per creare report basati sui dati, di grande impatto visivo e accessibili e personalizzabili dai membri del team.

Risolvi i problemi e massimizza la produttività con ClickUp

Indipendentemente dal settore, dalla geografia, dalla natura del lavoro o dal ruolo specifico, tutti noi abbiamo bisogno di risolvere i problemi.

A livello individuale, è necessario trovare modi per automatizzare e ottimizzare il più possibile per liberare tempo per altre attività umane. A livello organizzativo, è necessario ridurre al minimo gli sprechi, aumentare l'efficienza e creare un valore più elevato.

Per quanto possa sembrare ambizioso, risolvere i problemi non è un miracolo che avviene in un colpo solo. È una serie di piccoli passaggi compiuti in un lungo periodo di tempo. Compiere questi piccoli passaggi in modo strategico e sistematico, utilizzando uno strumento chiamato report A3, è ciò che differenzia un'azienda di successo dalle altre.

Integra framework e tecniche di risoluzione dei problemi nei flussi di lavoro della tua organizzazione con ClickUp. Collega i problemi ai dati utilizzando dashboard personalizzabili e progetta le soluzioni giuste. Implementale in modo efficace con la gestione delle attività. Condividi in modo sicuro e collabora in modo significativo con ClickUp.

Prova ClickUp gratis oggi stesso.