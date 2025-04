11 migliori generatori di attività IA per una gestione efficace dei compiti

State gestendo progetti ad alto rischio con molteplici dipendenze e scadenze ravvicinate che richiedono di suddividere le attività, assegnarle e fissare le scadenze? E se invece di fare tutto questo manualmente, utilizzaste uno strumento che Da fare in pochi secondi?

Ebbene, questa è una realtà, grazie ai generatori di attività IA!

I generatori di attività IA utilizzano l'intelligenza artificiale per automatizzare la creazione di attività, la definizione delle priorità di lavoro e l'ottimizzazione dei tempi. Questi assistenti per la produttività assicurano che si passi meno tempo a pianificare e organizzare e più tempo a Da fare!

Date un'occhiata a questo vlog per scoprire come potete automatizzare le attività senza sforzo e prendere il controllo del project management come un professionista!

Che siate project manager esperti o solisti, abbiamo raccolto gli 11 migliori generatori di attività IA che potete utilizzare.

**Cosa si dovrebbe cercare in un generatore di attività IA?

La selezione del giusto generatore di elenchi di attività IA implica la riunione delle vostre esigenze specifiche e l'aumento della produttività. Perciò, durante la scelta, cercate le seguenti funzionalità/funzioni:

Automazione delle attività basata sull'IA : Cercate un generatore di attività IA che offra più della creazione di attività. Dovrebbe aiutarvi ad assegnare attività, impostare scadenze e regolare le impostazioni in base alla disponibilità, alla larghezza di banda, al carico di lavoro e alle priorità

: Cercate un generatore di attività IA che offra più della creazione di attività. Dovrebbe aiutarvi ad assegnare attività, impostare scadenze e regolare le impostazioni in base alla disponibilità, alla larghezza di banda, al carico di lavoro e alle priorità Personalizzazione del flusso di lavoro : Il generatore di elenchi di attività IA deve consentire di personalizzare i flussi di lavoro in base ai requisiti del team e del progetto. Funzionalità/funzioni come editor drag-and-drop, modelli personalizzabili e pipeline configurabili miglioreranno la gestione delle attività

: Il generatore di elenchi di attività IA deve consentire di personalizzare i flussi di lavoro in base ai requisiti del team e del progetto. Funzionalità/funzioni come editor drag-and-drop, modelli personalizzabili e pipeline configurabili miglioreranno la gestione delle attività Priorità delle attività : Lo strumento di IA per la suddivisione delle attività dovrebbe analizzare le scadenze, le dipendenze e i carichi di lavoro per dare priorità alle attività dinamicamente. Questo assicura che le attività ad alto impatto ricevano l'attenzione che meritano

: Lo strumento di IA per la suddivisione delle attività dovrebbe analizzare le scadenze, le dipendenze e i carichi di lavoro per dare priorità alle attività dinamicamente. Questo assicura che le attività ad alto impatto ricevano l'attenzione che meritano Collaborazione in tempo reale : Le funzionalità di collaborazione in tempo reale, come le aree di lavoro condivise, i dashboard centralizzati, i commenti e gli aggiornamenti in tempo reale, portano tutti sulla stessa pagina. Questo è particolarmente utile per i team remoti

: Le funzionalità di collaborazione in tempo reale, come le aree di lavoro condivise, i dashboard centralizzati, i commenti e gli aggiornamenti in tempo reale, portano tutti sulla stessa pagina. Questo è particolarmente utile per i team remoti Integrazioni : Nel caso in cui il generatore di attività dell'IA non disponga di funzionalità integrate per l'assegnazione di attività, priorità, ecc,software di gestione delle attivitàe altri strumenti di produttività per operazioni scalabili

: Nel caso in cui il generatore di attività dell'IA non disponga di funzionalità integrate per l'assegnazione di attività, priorità, ecc,software di gestione delle attivitàe altri strumenti di produttività per operazioni scalabili Accessibilità mobile : Un generatore di attività IA disponibile su mobile garantisce l'accessibilità in movimento. Che sia offerto attraverso versioni web responsive o app native, contribuisce a migliorare il flusso di lavoro e la riunione delle scadenze

: Un generatore di attività IA disponibile su mobile garantisce l'accessibilità in movimento. Che sia offerto attraverso versioni web responsive o app native, contribuisce a migliorare il flusso di lavoro e la riunione delle scadenze Reportistica e analisi: La reportistica basata sui dati e le analisi garantiscono visibilità su prestazioni, stati, produttività e colli di bottiglia per garantire l'esito positivo del progetto

Gli 11 migliori strumenti di IA per la generazione di attività

Sulla base dei parametri sopra elencati, abbiamo raccolto 11 dei migliori generatori di elenchi di attività IA per una gestione efficace delle attività. Vediamoli in dettaglio qui di seguito:

1. ClickUp (il migliore per il project management e la collaborazione basati sull'AI) ClickUp è un potente strumento di project management che combina un'automazione intelligente con un design di facile utilizzo per consentire una gestione pratica delle attività.

La piattaforma offre Attività di ClickUp per la creazione, l'assegnazione e il monitoraggio delle attività senza sforzo. L'utente è responsabile dell'attività, indipendentemente dalla sua dimensione e da quella del team. Inoltre, Priorità dell'attività di ClickUp permette di dare priorità alle attività in base a vari parametri, come l'impatto, l'urgenza, le dipendenze e altro ancora.

Avete anche un assistente guidato dall'IA, ClickUp Brain che pianifica e gestisce automaticamente le attività. In questo modo il team si concentra sulle attività ad alto impatto senza perdere le scadenze.

Come funzionalità/funzione completa, $$$a strumento di project management, ClickUp si occupa di tutto, dalla generazione di elenchi dettagliati di attività all'ottimizzazione delle pipeline di attività, per aiutarvi a gestire i progetti in modo efficiente.

Questo strumento vi aiuta a creare attività perfettamente in linea con i vostri obiettivi organizzativi e a rispettare le scadenze!

Ecco perché utenti amano ClickUp per semplificare le loro attività:

Per tutte le organizzazioni che hanno difficoltà a gestire i propri progetti, ClickUp aiuta a collaborare con le attività. Con questo software, le persone possono tenere traccia degli elementi dell'elenco delle cose da fare e lavorare su quelle attività entro il tempo stabilito. Inoltre, aiuta il project management team a monitorare lo stato generale dei progetti per garantire il rispetto delle scadenze

alfred Titus, Fondazione Brighten A Soul

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Collaborare alle attività con gli altri membri del team usando ClickUp Chattare Trasformate tutte le idee realizzabili in realtà visualizzando tutte le vostre attività con ClickUp Lavagne online Modificate in tempo reale e usate il testo per creare e ideare attività tracciabili con ClickUp Documenti Personalizzate il vostro flusso di lavoro in base ai requisiti specifici del progetto

Visualizzate le attività in più viste: calendario, Kanban Bacheca, grafici di Gantt, elenco di cose da fare, ecc.

Scegliete da una ricca libreria di modelli pronti all'uso per la creazione e la gestione delle attività

Integrazione con oltre 1.000 app come Slack, Google Area di lavoro, Zoom e altre ancora

Limiti di ClickUp

I nuovi utenti devono affrontare una leggera curva di apprendimento a causa delle sue numerose funzionalità/funzioni

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: $7/mese per membro (su piani a pagamento)

Valutazioni e recensioni ClickUp

G2: 4.7/5 (9.980+ recensioni)

4.7/5 (9.980+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (4.350+ recensioni)

💡 Pro Tip: Volete accelerare il completamento delle vostre attività? Iniziate ogni elemento del vostro elenco di cose da fare con un verbo d'azione. Questa semplice modifica rende l'elenco più conciso e chiaro, aiutandovi a sapere esattamente cosa fare dopo!

2. Taskade (migliore per la collaborazione in tempo reale sulla gestione delle attività basata sull'IA)

via Taskade Taskade ottimizza i flussi di lavoro combinando la potenza dell'IA con la collaborazione in tempo reale. Il suo generatore di elenchi di attività IA permette ai team di fare brainstorming, pianificare e organizzare attività simili in modo efficace.

Allo stesso tempo, le funzionalità di collaborazione aiutano i singoli a lavorare in team. Il design intuitivo di Taskade produce senza sforzo un elenco di compiti elenco di attività rendendo più facile per i team di progetto raggiungere gli obiettivi prefissati.

Le migliori funzionalità/funzione di Taskade

Generazione di schemi e attività grazie a strumenti di IA per il brainstorming

Collaborazione in tempo reale con aree di lavoro e bacheche condivise

Organizzare visivamente le attività con tabelle Kanban, elenchi ed etichette mappe mentali Monitoraggio dello stato del team con l'analisi della produttività integrata



Limiti di Taskade

Manca di funzionalità avanzate di reportistica per un'analisi dettagliata

Opzioni di personalizzazione limitate per i team più grandi

Prezzi di Taskade

**Gratis

Taskade Pro: $10/mese per utente

$10/mese per utente Taskade for Teams: $20/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Taskade

G2: 4.6/5.0 (50+ recensioni)

4.6/5.0 (50+ recensioni) Capterra: 4.7/5.0 (60+ recensioni)

Taskade si è trasformato da uno strumento di base per il project management a un potente strumento di automazione dell'IA che consente di costruire più agenti IA in grado di operare in team in modo autonomo. È anche possibile costruire flussi di lavoro che includono opzioni come la trascrizione di contenuti senza l'uso di strumenti esterni. Utente G2 3. Asana (migliore per la gestione delle attività e l'automazione dei flussi di lavoro)

via Asana Asana è uno strumento di project management con funzionalità di IA. La sua interfaccia di facile utilizzo rende facile monitorare le attività definire le scadenze e monitorare lo stato di avanzamento.

Asana IA consente agli utenti di estrarre attività fattibili da idee non strutturate e di scoprire modi per ottimizzare la produttività del team. Si integra con le più diffuse app di terze parti, rendendola una scelta versatile per le aziende di tutti i settori.

Le migliori funzionalità/funzione di Asana

Automazioni dei flussi di lavoro per ridurre il tempo e il lavoro richiesto

Generare attività fattibili a partire da idee astratte e dati non strutturati

Ottenere indicazioni visive susullo stato del progettoattraverso grafici Gantt e Bacheche Kanban

Creare e utilizzare modelli di attività per eventi e attività ricorrenti

Limiti di Asana

L'interfaccia complica la navigazione delle dipendenze, limitando l'uso per le aziende più grandi

Le notifiche sovrapposte e incessanti sono sovraccariche e distraggono

Prezzi di Asana

Personale: $0

$0 Starter: $8,50/mese per utente

$8,50/mese per utente Avanzato: $19,21/mese per utente

$19,21/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Enterprise+: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4,4/5,0 (10.740+ recensioni)

4,4/5,0 (10.740+ recensioni) Capterra: 4,5/5,0 (13.250+ recensioni)

4. Jasper IA (migliore per la creazione di contenuti e l'assistenza alle attività basata sull'IA)

via Jasper IA Se state cercando un generatore di elenchi di attività IA incentrato sulla creazione di contenuti e sul marketing, allora Jasper IA dovrebbe essere la vostra scelta. Dopo tutto, la creazione di contenuti è la sua offerta principale.

Al di là delle capacità di scrittura, Jasper IA funziona anche come assistente per gestione delle attività . Dalla generazione di copie di marketing all'organizzazione di brief di progetto, Jasper orchestra tutte le attività con precisione.

Le migliori funzionalità/funzione di Jasper IA

Genera contenuti di alta qualità in moduli e formati diversi

Organizza i flussi di lavoro con suggerimenti intelligenti basati sull'IA

Guidare la creatività con il brainstorming e la generazione di idee guidati dall'IA

Personalizzazione del tono e dello stile dei contenuti in base alle preferenze del pubblico

Limiti dell'IA di Jasper

Manca di capacità di project management più ampie e si concentra principalmente sulla creazione di contenuti

Avere uno strumento separato quando si dispone di opzioni multiutilitarie potrebbe non essere giustificato

Prezzi di Jasper IA

Autore: $49/mese per utente

$49/mese per utente Pro: $69/mese per utente

$69/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Jasper IA

G2: 4,7/5,0 (1.240+ recensioni)

4,7/5,0 (1.240+ recensioni) Capterra: 4.8/5.0 (1.840+ recensioni)

_Jasper mi ha permesso di creare facilmente e rapidamente contenuti che fossero esattamente quelli che volevo. Grazie a Jasper, ora posso concentrare il mio tempo sulla creazione di materiale coinvolgente per i miei studenti, invece di faticare in attività noiose" Utente G2 5. Trello (il migliore per la visualizzazione delle attività con schede personalizzabili)

via Trello Trello è una piattaforma visiva per il project management. Il suo layout in stile Kanban consente ai team di suddividere i progetti in attività gestibili.

L'intuitiva interfaccia drag-and-drop elimina qualsiasi carico cognitivo, in quanto assegnare le attività aggiornare lo stato delle attività e controllare lo stato del progetto. Oltre alle Bacheche Kanban, potete visualizzare il progetto come liste di controllo interattive e spuntare le attività una volta completate!

Le migliori funzionalità/funzione di Trello

Organizza le attività in modo visivo attraverso Bacheche ed Elenchi Kanban personalizzabili

Automazioni di attività ripetitive con le regole di automazione di Butler

Collaborazione con i membri del team grazie alle Bacheche condivise e alla funzionalità di commento

Sincronizzazione degli elenchi di attività su tutti i dispositivi per un accesso continuo alle informazioni

Limiti di Trello

Da fare a meno della reportistica e dell'analisi avanzate

Ha funzioni offline limitate per gli aggiornamenti delle attività

Prezzi di Trello

**Gratis

Standard: $6/mese per utente

$6/mese per utente Premium: $12,50/mese per utente

$12,50/mese per utente Azienda: $17,50/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Trello

G2: 4,4/5,0 (13.630+ recensioni)

4,4/5,0 (13.630+ recensioni) Capterra: 4.5/5.0 (23.300+ recensioni)

6. Todoist (il migliore per la produttività personale e la pianificazione organizzata delle attività)

via Todoist Todoist è un programma di elenco di cose da fare che funge anche da generatore di attività IA per uso personale e professionale (soprattutto per i piccoli team). Il suo raccomandatore alimentato dall'IA aiuta a pianificare le attività, consentendo ai team di concentrarsi sulle attività a priorità elevata e con scadenze precise e di allocare tempo e risorse in modo prudente.

Todoist vanta funzionalità/funzione come le attività ricorrenti, le etichette di priorità e l'input in linguaggio naturale per mantenere l'organizzazione. Sia che stiate affrontando i vostri elenchi di attività sia che stiate collaborando con altri, Todoist è in grado di terminare le attività.

Le migliori funzionalità/funzione di Todoist

Organizza le attività utilizzando etichette, filtri e input in linguaggio naturale

Monitoraggio delle prestazioni e aumento della produttività con una dashboard analitica integrata

Automazioni delle attività ricorrenti con una pianificazione intuitiva delle attività

Accedere all'elenco delle attività da qualsiasi luogo, anche in modalità offline

Il vantaggio più importante di Todoist è lo strumento di cooperazione integrato. Lo strumento è una soluzione completa per la gestione del lavoro di gruppo, perché consente di coordinare efficacemente il lavoro di un intero gruppo._ Utente G2 Limiti di Todoist

Manca di funzionalità integrate di chattare e collaborare

Le funzionalità avanzate, come notifiche e promemoria, richiedono una sottoscrizione premium

Prezzi di Todoist

Beginner: $0

$0 Pro: $5/mese per utente

$5/mese per utente Business: $8/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Todoist

G2: 4.4/5.0 (800+ recensioni)

4.4/5.0 (800+ recensioni) Capterra: 4.6/5.0 (2.530+ recensioni)

50% degli elementi completati di un elenco di cose da fare viene terminato entro un giorno! Quindi, se avete accantonato l'idea di un elenco, iniziate subito a farlo!

7. Wrike (il migliore per la collaborazione con il team e per i modelli completi)

via Wrike Wrike è uno strumento completo di project management progettato per affrontare progetti complessi. Offre diversi modelli di gestione delle attività per semplificare le attività di routine e ripetitive e lanciare progetti più rapidamente.

Il generatore di elenchi di attività supporta moduli di richiesta dinamici, una vista Gantt e la collaborazione in tempo reale, rendendolo adatto a team interfunzionali. Grazie a potenti strumenti di reportistica e integrazioni, Wrike consente di pianificare, eseguire e monitorare le attività senza problemi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Wrike

Avvio dei progetti con modelli di attività personalizzabili

Collaborazione efficace in tempo reale con dashboard e aree di lavoro condivise

Riunire le scadenze dei progetti e ottimizzare l'allocazione delle risorse utilizzando i grafici Gantt

Automazioni dei flussi di lavoro per una maggiore produttività ed efficienza

Limiti di Wrike

A volte si verificano dei ritardi, soprattutto quando si gestiscono progetti di grandi dimensioni

L'interfaccia può facilmente sopraffare i principianti

Prezzi di Wrike

**Gratis

Team: $10/mese per utente

$10/mese per utente Business: $24,80/mese per utente

$24,80/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Pinnacle: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Wrike

G2: 4,2/5,0 (3.730+ recensioni)

4,2/5,0 (3.730+ recensioni) Capterra: 4.3/5.0 (2.740+ recensioni)

🧠 Fatto divertente: Il famoso Grafici di Gantt che utilizziamo per razionalizzare i progetti sono stati originariamente ideati da Karol Adamiecki nel 1890. In seguito, sono stati resi popolari da Henry Gantt nei paesi occidentali, ed è così che hanno preso il nome!

8. Motion (migliore per la gestione delle attività e del tempo guidata dall'IA)

via Movimento Motion combina la gestione delle attività con il blocco del tempo per combattere un potente nemico: il cambio di contesto. Il suo Automazione delle attività dell'IA prepara in modo intelligente un programma di attività, mette da parte blocchi di tempo dedicati, assegna priorità, imposta scadenze per i progetti e aumenta la produttività.

La sua interfaccia minimalista è altamente reattiva e le modifiche al piano si riflettono dinamicamente. Lo strumento è in grado di gestire la sovrapposizione delle priorità e di mappare tutto rispetto a un calendario, diventando così un robusto generatore di elenchi di attività.

Le migliori funzionalità/funzione di Motion

Sincronizzazione di attività e calendari per una visualizzazione unificata e una gestione ottimizzata

Modifica dinamica delle pianificazioni con aggiornamenti in tempo reale

Gestire priorità diverse utilizzando algoritmi avanzati per il bilanciamento delle variabili

Riunione comoda delle scadenze con funzionalità/funzione di blocco intuitive

_Adoro i riempimenti di tempo dell'IA. Se devo cancellare una riunione o ho del tempo libero, mi riempie lo spazio con il progetto o l'attività da fare. È relativamente facile da implementare nel proprio team e far sì che tutti siano coinvolti e collegati ai propri calendari Utente G2 Limiti di movimento

Non offre visualizzazioni multiple come gli altri generatori di elenchi di attività IA di questo elenco

L'automazione dell'IA richiede una messa a punto per ottenere prestazioni ottimali

Prezzo del movimento

Individuale: $34/mese per utente

$34/mese per utente Business Standard: $20/mese per utente

$20/mese per utente Business Pro: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni in movimento

G2: 4.0/5.0 (90+ recensioni)

4.0/5.0 (90+ recensioni) Capterra: 4.3/5.0 (40+ recensioni)

💡 Pro Tip: Volete dare priorità alle attività in modo produttivo ma volete un aiuto? Esplora il 10 migliori software di pianificazione delle attività per manager di attività per migliorare l'efficienza del team e rispettare ogni scadenza!

9. ChatGPT (migliore per l'assistenza alle attività creativa e basata sull'IA)

via ChatGPT Anche se ChatGPT non è un generatore di elenchi di attività IA tradizionale, la sua versatilità lo rende idoneo come concorrente di questo elenco. La sua padronanza dell'elaborazione del linguaggio naturale gli permette di fare brainstorming di idee, creare contenuti e preparare elenchi di attività granulari.

Capisce i dettagli del progetto e propone soluzioni intelligenti. Che si tratti di scrivere una descrizione chiara e dettagliata per le attività o di ottimizzare le prestazioni attraverso il batching delle attività, ChatGPT è in grado di fare tutto questo.

Le migliori funzionalità/funzione di ChatGPT

Automazioni di attività ripetitive con comandi in linguaggio naturale

Fornisce risposte istantanee e supporto per il brainstorming

Adattarsi a progetti e settori diversi grazie ad applicazioni flessibili

Gestione dell'organizzazione del flusso di lavoro e della delega delle attività

Limiti di ChatGPT

Richiede prompt dettagliati per fornire esiti positivi

Integrazioni limitate con strumenti esterni

Prezzi di ChatGPT

**Gratis

Plus: $20 al mese

$20 al mese Pro: $200 al mese

$200 al mese Teams: $30/mese per utente

$30/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di ChatGPT

G2: 4.7/5.0 (640+ recensioni)

4.7/5.0 (640+ recensioni) Capterra: 4.5/5.0 (70+ recensioni)

ChatGPT incrociato 1 milione di utenti in soli cinque giorni !

10. Copy.ai (Ideale per la generazione di contenuti e i flussi di lavoro del marketing)

via Copia.ai Copy.ai è un altro ottimo strumento basato sull'IA per i team di marketing che cercano di generare contenuti di alta qualità per tutti i progetti. Oltre a scrivere, Copy.ai aiuta gli utenti a pianificare e organizzare le campagne di marketing e a gestire le attività associate.

Si tratta di uno strumento prezioso per i professionisti della creatività, in quanto genera titoli accattivanti, copie degne di nota per i social media e contenuti per le email che aumentano i tassi di apertura. Convertite la vostra campagna di marketing in un elenco di cose da fare con Copy.ai.

Le migliori funzionalità di Copy.ai

Generare contenuti di marketing accattivanti su diverse piattaforme

Personalizzazione del tono e dello stile dei contenuti in base alle preferenze del pubblico di traguardo

Risparmiare tempo con bozze veloci per annunci, blog e post sui social media

Utilizzo di modelli per iniziare un'idea o un'attività in modo efficiente

Limiti di Copy.ai

Si concentra in gran parte su attività legate ai contenuti

Manca di profondità nella generazione di contenuti per settori specifici

Prezzi di Copy.ai

**Gratis

Starter : $49 al mese

: $49 al mese Avanzato: $249 al mese

$249 al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Copy.ai

G2: 4.7/5.0 (180+ recensioni)

4.7/5.0 (180+ recensioni) Capterra: 4.4/5.0 (60+ recensioni)

11. TimeHero (migliore per la gestione delle attività con IA e dei flussi di lavoro senza soluzione di continuità)

via TimeHero Come indica il nome, TimeHero utilizza l'IA per utilizzare al meglio il vostro tempo. Utilizza l'intelligenza artificiale per ottimizzare gli orari.

Lo si usa per cancellare le scadenze e delegare le attività in base alle scadenze, alla capacità del team e al carico di lavoro equilibrato. Assegna dinamicamente le attività ai membri del team e rielabora i programmi in base alle mutevoli priorità.

Le migliori funzionalità/funzione di TimeHero

Automazioni nell'assegnazione delle attività ai membri del team e nella pianificazione, grazie a modelli di prioritizzazione Visualizzare i flussi di lavoro nelle visualizzazioni Kanban e Sequenza

Riprogrammare dinamicamente le attività in base alle modifiche delle priorità

Collaborazione perfetta con il monitoraggio degli stati del team

Prima di Timehero, mi era difficile decidere quale attività Da fare per prima quando avevo diversi compiti. TimeHero ha risolto questo problema organizzando una tabella di marcia per le mie attività quotidiane. Posso sapere rapidamente cosa iniziare e cosa portare a termine dall'elenco Utente G2 Limiti di TimeHero

L'interfaccia è inutilmente complessa, con il risultato di una curva di apprendimento molto ripida

Limiti alla personalizzazione della reportistica delle attività

Prezzi di TimeHero

Basic: $5/mese per utente

$5/mese per utente Professionale: $12/mese per utente

$12/mese per utente Premium: $27/mese per utente

Valutazioni e recensioni di TimeHero

G2: 4.5/5.0 (20+ recensioni)

4.5/5.0 (20+ recensioni) Capterra: 4.7/5.0 (20+ recensioni)

Pro Tip: Il tuo foglio di istruzioni per fare a pezzi gli elenchi di cose da fare: Create un elenco dettagliato di cose da fare, scegliete una cosa, una sola, e iniziate a lavorarci. Selezionate l'elemento successivo dal vostro elenco di cose da fare. Risciacquate e ripetete!

Generare e assegnare rapidamente le attività per ottenere i migliori risultati con ClickUp

I generatori di elenchi di attività IA hanno cambiato il nostro modo di lavorare e di organizzarci. La loro capacità di offrire soluzioni intelligenti per la gestione delle attività, la pianificazione e la collaborazione li rende uno strumento indispensabile nello stack tecnologico di ogni organizzazione.

Sebbene tutti gli strumenti discussi sopra offrano qualcosa di unico, ClickUp si distingue come la scelta migliore. Grazie a funzionalità complete come ClickUp Tasks e Brain, semplifica la creazione di attività e massimizza la produttività.

