Come esportare attività da JIRA e importarle in ClickUp

La prima volta che ho visto JIRA ero molto confuso (lo stesso con Sprintly ).

Come si effettua la ricerca?

Come si collegano i problemi?

Come trovi le attività da svolgere successivamente?

Senza dubbio, è uno dei software di project management più popolari disponibili, ma non è sicuramente l'unico.

Con oltre 40.000 organizzazioni che utilizzano JIRA, è diventato come Microsoft Project per gli sviluppatori. È lo strumento ideale per il monitoraggio dei bug e dei problemi, ma è decisamente insufficiente per progetti più complessi. È ottimo per risolvere i problemi, ma non per pianificare. Chiunque si trovi nel mezzo e odi la valanga di ticket, tantissimi ticket, è irrimediabilmente perso.

Dai un'occhiata alla nostra recensione dettagliata di Jira e impara a utilizzare Jira per il project management.

Perché dovresti passare da JIRA a un software di project management che tutto il tuo team può utilizzare

JIRA è complicato e solo i team di ingegneri possono utilizzarlo in modo ottimale. Uno degli aspetti frustranti di JIRA è quando il tuo team non tecnico deve interagire con gli sviluppatori e i titolari dei prodotti per portare a termine il lavoro. Se utilizzato da tutto il team, diventa troppo ingombrante e il resto del team deve trovare un altro strumento, creando ancora più disconnessione. È costoso. L'onboarding di interi team può costare migliaia di dollari al mese. Ma a causa del prezzo, ti senti obbligato a rimanere su JIRA. Perché vuoi portare tutto il tuo team su uno strumento complesso solo perché ha ottime capacità di monitoraggio dei bug? Non ha senso. Esistono alternative più semplici. Rompi gli schemi e trova Rompi gli schemi e trova un'alternativa a JIRA più facile da usare come ClickUp, che ha un tasso di adozione molto più semplice, soprattutto per chi non è particolarmente esperto di tecnologia.

La fazione anti-JIRA sta diventando un'onda di marea, anche per gli sviluppatori e gli operatori IT. E se stai cercando di passare da Jira a ClickUp, ti consigliamo di esportare le tue informazioni JIRA e importarle in ClickUp per una piattaforma molto più fluida e produttiva.

Come importare i tuoi file JIRA in ClickUp

Non possiamo controllare il modo in cui JIRA gestisce le esportazioni, ma con ClickUp possiamo renderlo il più semplice possibile.

Nel tuo account ClickUp, vai al tuo profilo, impostazioni e scegli Importa/Esporta. Una volta lì, seleziona il pulsante grande JIRA per avviare l'esportazione.

Con ClickUp, non hai bisogno di un file XML o Excel, tutto quello che devi fare è dare a ClickUp l'accesso all'API e noi penseremo al resto.

Dovrai creare un collegamento all'applicazione, configurarlo, abbinare l'URL dell'applicazione JIRA a ClickUp e procedere da lì. Scopri i passaggi esatti per importare JIRA con esito positivo.

Scopri ESATTAMENTE come importare il tuo lavoro in ClickUp da JIRA.

Perché esportare da JIRA e importare in ClickUp?

Ci sono molti vantaggi nell'utilizzare ClickUp invece di JIRA. ClickUp offre la maggior parte delle funzionalità/funzioni e integrazioni di JIRA e ha anche un piano Free Forever.

Molti degli utenti che passano da JIRA a ClickUp rimangono immediatamente colpiti dall'usabilità dell'interfaccia. È un grande cambiamento passare dall'interfaccia clinica e noiosa di JIRA alla vivace bellezza di ClickUp.

Ma ClickUp non è solo un'interfaccia pulita: offre tantissime funzionalità potenti a cui potrai accedere gratuitamente. Ora potrai visualizzare i tuoi progetti da più prospettive, assegnare commenti, usufruire di funzionalità di modifica avanzate, di una barra delle azioni in blocco, di stati semplici e personalizzati e di funzionalità innovative come un blocco note integrato nell'app e una barra di accesso rapido alle attività per ridurre al minimo il lavoro più importante e riprenderlo in un secondo momento.

Tutti i tuoi team e reparti possono lavorare insieme, su un'unica piattaforma.

Di solito, solo i team di ingegneri utilizzano JIRA, il che significa che i team di marketing, creativi, operativi e risorse umane utilizzano tutti un'altra piattaforma. Questo è il bello di ClickUp.

Le organizzazioni in ClickUp trovano una connettività e un'efficienza senza precedenti quando TUTTI i loro team possono utilizzare la stessa piattaforma intuitiva e persino avere viste di bordo.

Usa Scrum e Sprints in ClickUp

Uno dei principali punti di forza di JIRA è il suo sistema di project management agile e scrum . La buona notizia è che puoi farlo direttamente anche in ClickUp, senza la complessità di quell'interfaccia.

Una volta impostata una gerarchia che si adatta agli spazi, ai progetti e agli elenchi del tuo team, potrai impostare gli sprint all'interno di ClickUp e seguire i tuoi progetti dall'inizio alla fine. Utilizzerai gli elenchi all'interno di ClickUp per impostare ciascuno dei tuoi sprint.

Ogni elenco dovrebbe rappresentare uno sprint individuale con un elenco aggiuntivo intitolato "Backlog". Le nuove funzionalità/funzioni e gli aspetti di un prodotto saranno sviluppati all'interno di questi elenchi e archiviati una volta completati. Gli elenchi funzionano perfettamente come sprint, poiché ogni elenco può contenere molte attività ad esso applicabili. Inoltre, gli elenchi possono avere date di inizio/scadenza, dettagli, un thread completo dell'attività e molto altro ancora! Ti permetteremo persino di assegnare un codice colore ai tuoi sprint e i tag manterranno tutto insieme.

Per ulteriori informazioni, questo documento di aiuto ti spiegherà esattamente come configurare ClickUp per gli sprint e potrai iniziare subito con il tuo flusso di lavoro agile.

Conclusione

Se chi usa JIRA è onesto, ammetterà che il software è macchinoso. Ti dirà quanto è frustrante. Come rallenta gli utenti invece di migliorare la produttività. Ci vuole molto tempo e lavoro richiesto per capire davvero come usare JIRA: perché passare attraverso tutto questo? Importa le tue attività di JIRA in ClickUp!