10 migliori generatori di calendari di contenuti IA per la pianificazione del 2025

Nel 2025 abbiamo superato gli strumenti di programmazione di base.

Per essere all'avanguardia in un panorama aziendale così competitivo, è necessaria una sfera di cristallo per il marketing. 🔮

Ed è proprio questo il contenuto dei calendari IA. Prevedono le tendenze, individuano le lacune nei contenuti e vi dicono anche quando i vostri follower di Instagram hanno più probabilità di impegnarsi con quel post perfetto su cui siete rimasti fermi.

Quando si tratta di di gestire il marketing dei contenuti questi strumenti sono la forza lavoro extra di cui non sapevate di aver bisogno (ma di cui ora non potete fare a meno). Che si tratti di costruire una presenza coerente e coinvolgente o una strategia virale sui social media, questi strumenti sono in grado di terminare il lavoro.

In questo elenco troverete i 10 migliori strumenti di IA per la creazione di calendari di contenuti che vi porteranno dal caos alla calma più velocemente di quanto possiate dire: "Programmiamo!".

⏰ Riassunto di 60 secondi

Se state cercando i 10 migliori generatori di calendari di contenuti IA, non cercate oltre:

Cosa cercare nei generatori di calendari di contenuti IA?

Il giusto software per il calendario dei contenuti va oltre la semplice programmazione dei post. Vi aiuta a raggiungere i vostri obiettivi di contenuto con strumenti che semplificano il piano e rendono più efficiente l'esecuzione.

Ecco alcune funzionalità/funzione chiave da ricercare sempre:

Smart content suggerimenti: Cercate un provider che fornisca idee guidate dall'IA in base agli argomenti di tendenza, alle preferenze del pubblico e alla voce del vostro marchio

Cercate un provider che fornisca idee guidate dall'IA in base agli argomenti di tendenza, alle preferenze del pubblico e alla voce del vostro marchio Automazioni e programmazione: Trovate un ottimo strumento che gestisca le attività ripetitive, come la programmazione dei post sulle varie piattaforme, liberando il vostro tempo per la creatività

Trovate un ottimo strumento che gestisca le attività ripetitive, come la programmazione dei post sulle varie piattaforme, liberando il vostro tempo per la creatività Contenuto marketing gestione: Cercate un generatore che lavori con strumenti di project management e che renda facile l'assegnazione delle attività, la condivisione dei file e le approvazioni

Cercate un generatore che lavori con strumenti di project management e che renda facile l'assegnazione delle attività, la condivisione dei file e le approvazioni Integrazione multipiattaforma: Utilizzate strumenti che si sincronizzino con tutto ciò che utilizzate: social media, CMS e piattaforme di analisi. Un unico hub per tutti i contenuti fa un'enorme differenza

Utilizzate strumenti che si sincronizzino con tutto ciò che utilizzate: social media, CMS e piattaforme di analisi. Un unico hub per tutti i contenuti fa un'enorme differenza Analisi e monitoraggio delle prestazioni: Capire cosa funziona. Strumenti con metriche dettagliate, come l'engagement e il ROI, vi aiutano a modificare la vostra strategia per ottenere risultati migliori

Capire cosa funziona. Strumenti con metriche dettagliate, come l'engagement e il ROI, vi aiutano a modificare la vostra strategia per ottenere risultati migliori Interfaccia di facile utilizzo: Procuratevi uno strumento facile da usare. È necessario che il team lo adotti rapidamente senza una curva di apprendimento ripida

Ora che avete capito quali sono le funzionalità/funzioni da ricercare nei generatori di calendari di contenuti per l'IA, esploriamo i 10 strumenti più consigliati!

💡 Pro Tip: Utilizzate gli strumenti di IA per analizzare le metriche di coinvolgimento dei post precedenti e perfezionare gli orari di pubblicazione dei contenuti futuri, il tono o gli elementi di design per ottenere la massima portata.

I 10 migliori generatori di calendari di contenuti IA

Questi 10 generatori di calendari di contenuti IA sono entrati nel nostro elenco semplicemente perché eccellono nel mantenere i programmi dei contenuti in linea con i tempi. Che preferiate generatori semplici o avanzati, in questo elenco ce n'è per tutti i gusti! 📅

1. ClickUp (migliore per la gestione dei contenuti basata sull'IA)

Visualizzate le vostre attività di ClickUp per la creazione di contenuti, le promemoria per la pubblicazione e molto altro ancora in un'unica posizione

Quando si parla di calendari dei contenuti dell'IA, ClickUp non si limita a giocare, ma riscrive il libro delle regole. Certo, l'avete sentita chiamare "l'app di tutto", ma ecco cosa significa in realtà per la vostra strategia dei contenuti

La piattaforma è dotata di un assistente IA incorporato chiamato ClickUp Brain che può apprendere la voce del vostro marchio e trasformare rapide note vocali in contenuti pronti da pubblicare mentre state ancora pensando alla vostra prossima riunione.

L'aspetto in cui ClickUp AI mostra davvero i suoi muscoli è il flusso di produzione di contenuti senza soluzione di continuità. Redigete un post sul blog e l'IA perfeziona la vostra scrittura in tempo reale. Avete difficoltà con le sequenze di email? L'intelligenza artificiale suggerisce variazioni che suonano così naturali da farvi dimenticare che è stata una macchina a scriverle. Avete bisogno di analizzare le prestazioni di una campagna? Le tabelle di dati integrate vi aiuteranno a snocciolare i numeri.

Parliamo di modelli: ce ne sono così tanti! Sia che stiate imparando a l'uso dell'IA nel marketing dei contenuti per la gestione di una campagna o l'organizzazione di un evento, i modelli di ClickUp semplificano il lavoro e l'inizio.

I team di marketing spesso gestiscono contemporaneamente più campagne, lanci di prodotti e attività di promozione. Software di project management per il marketing di ClickUp può essere un hub centrale per pianificare e visualizzare le iniziative di marketing su diversi canali.

Quando il vostro team di marketing se lo accoppiate a ClickUp Brain, potrete gestire facilmente la creazione di contenuti, i post sui social media, le campagne email e gli annunci, tutto in un unico punto.

La sincronizzazione del calendario dei contenuti con la strategia di marketing più ampia consente di garantire la coerenza del messaggio del marchio, di evitare sovrapposizioni o vuoti di comunicazione, e di programmare le campagne per ottenere i migliori risultati possibili.

Inoltre, potete scegliere tra diversi media sociali e modelli di calendario dei contenuti per iniziare a lavorare, come il super pratico modello Modello per i social media di ClickUp .

Quindi, se siete alla ricerca di un modello di calendario di marketing che trasformi il modo in cui strategizzate, create e gestite i vostri contenuti, ClickUp è quello giusto.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Scegliete tra oltre 15 visualizzazioni interattive e personalizzabili, come Kanban, Gantt Chart e Visualizzazione del calendario di ClickUp per organizzare i vostri contenuti

Rimanete aggiornati con la gestione delle attività in tempo reale, la comunicazione e la lista di controllo in tutto il team

Accedete a modelli gratis su misura per i vostri collaboratoricalendari di marketing, campagne sui social media ed email marketing, semplificando il piano dei contenuti

Automazioni delle attività ripetitive per tenere sotto controllo il calendario dei contenuti e ridurre il lavoro manuale grazie a Automazioni di ClickUp Integrazione con oltre 1.000 strumenti, tra cui Asana, Slack, Microsoft Excel, Airtable, Monday.com, Trello e Salesforce, per centralizzare il piano dei contenuti

Lavora senza problemi con le modalità online e offline e con le app per tutti i dispositivi, in modo da poter controllare la pianificazione dei contenuti in qualsiasi momento

Limiti di ClickUp

I nuovi utenti potrebbero incontrare una curva di apprendimento a causa delle estese funzionalità/funzione di ClickUp

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/utente al mese

$7/utente al mese Business: $12/utente al mese

$12/utente al mese Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7 per area di lavoro di ClickUp per membro al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.900+ recensioni)

4,7/5 (9.900+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.300+ recensioni)

L'uso dei calendari per risparmiare tempo e completare le attività prima delle scadenze è sempre fondamentale. Con ClickUp, questo è molto facile, perché le scadenze sono visibili sui calendari insieme alle attività, in modo che pianificare la giornata/settimana sia super facile e veloce.

Kartikeya Thapliyal, Product Manager presso smallcase

2. Easy-Peasy.IA (il migliore per le soluzioni IA all-in-one)

via Easy-Peasy.IA Se avete mai incontrato un blocco creativo, sapete quanto possa essere frustrante. È qui che Easy-Peasy.IA viene fornito in.

È in grado di creare pezzi originali più velocemente che mai. Che stiate lavorando a annunci su Facebook, risposte alle email, sceneggiature di video o qualsiasi altra cosa, Easy-Peasy IA vi permette di produrre contenuti a una velocità 10 volte superiore.

E poi c'è MARKY, il vostro compagno di chattare con l'IA per eccellenza. Grazie ai modelli GPT-4, Claude 3 Opus, Google Gemini e Mistral, MARKY va oltre i soliti chatbot.

Offre un'esperienza di chat più personalizzata ed empatica. Grazie all'accesso ai dati in tempo reale, al caricamento di file, a un'enorme libreria di prompt e a molteplici personaggi da chattare, MARKY rappresenta un enorme upgrade per qualsiasi interazione con l'IA.

Inoltre, garantisce che la privacy e la protezione dei dati siano sempre una priorità assoluta.

Le migliori funzionalità di Easy-Peasy.IA

Generazione di contenuti in più di 40 lingue per un pubblico globale

Accesso a oltre 200 modelli per creare e formattare più velocemente i contenuti

Caricare file PDF per estrarre informazioni e creare contenuti direttamente

Generazione di immagini create dall'IA per completare il calendario dei contenuti

Limiti di Easy-Peasy.IA

Manca di strumenti di modifica approfonditi per la messa a punto creativa nella creazione dei contenuti

Prezzi di Easy-Peasy.IA

**Gratis

Starter: $16/mese

$16/mese Unlimitato 50 : $24/mese

: $24/mese Unlimitato: $32/mese

Easy-Peasy.IA valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (20+ recensioni)

4.5/5 (20+ recensioni) Capterra: Nessuna valutazione disponibile

**Il primo programma di IA, chiamato Logic Theorist, fu scritto nel 1956 da Allen Newell, Herbert A. Simon e Cliff Shaw. Era stato creato per dimostrare teoremi matematici.

3. Volà (migliore per la pianificazione collaborativa del calendario dei contenuti)

via Voilà Pianificare manualmente un calendario dei contenuti sembra sempre un'attività monumentale. Ma con Voilà, l'automazione vi fa risparmiare tempo e vi permette di concentrarvi sulla creazione di contenuti di qualità.

Utilizzatelo per mappare rapidamente il vostro calendario dei contenuti e per garantire un programma di pubblicazione coerente su tutte le piattaforme dei social media.

Il generatore di calendari di Voilà vi mantiene in carreggiata creando una chiara tabella di marcia per la creazione e la distribuzione dei contenuti.

Lo strumento suggerisce anche un mix di tipi di contenuti e temi.

Il generatore di Voilà crea un calendario che si collega direttamente al vostro più ampio gioco di marketing dei contenuti. Basta aggiungere i temi chiave, gli eventi e il target di riferimento. Questo approccio strutturato garantisce che ogni contenuto abbia uno scopo più importante.

Le migliori funzionalità/funzioni di Voilà

Interfaccia user-friendly per una facile navigazione

Offrire conversazioni per un'esperienza facile da utilizzare

Creare programmi mensili completi di contenuti per una comunicazione coerente con il marchio

Gestire le sequenze strategiche con date di pubblicazione organizzate e attività cardine

Limiti di Voilà

Fatica a rispondere alle query più complesse

Talvolta genera risposte poco accurate

Ha una comprensione limitata in certi contesti

Prezzi Voilà

Free

Premio : $8/mese per utente

: $8/mese per utente Ultimate: $24/mese per utente

Voilà valutazioni e recensioni

G2: Nessuna valutazione disponibile

Nessuna valutazione disponibile Capterra: Nessuna valutazione disponibile

4. Galaxy.IA (il migliore per la generazione di contenuti SEO IA)

via Galassia.IA Il generatore di calendari dei contenuti di Galaxy.IA è un altro strumento per semplificare il processo di pianificazione dei contenuti. La piattaforma riunisce un robusto set di strumenti di IA in un'interfaccia facile da usare, che la rende una fantastica soluzione all-in-one per le vostre esigenze aziendali.

Quando si tratta di attività creative, Galaxy.IA si distingue. Grazie a strumenti come Stable Diffusion, Midjourney e Ideogram, è possibile creare rapidamente immagini di alta qualità per i materiali di marketing e i progetti dei prodotti.

Questi strumenti vi aiutano a generare opere d'arte, prototipi e progetti di grande effetto senza dover pagare un prezzo elevato o lunghe sequenze.

E non si può dimenticare Flux. Questo Automazione del marketing guidata dall'IA mantiene il flusso di lavoro in linea e aiuta a scalare l'azienda. Assicura che tutto fili liscio, anche quando si affrontano progetti più grandi.

Le migliori funzionalità di Galaxy.IA

Accesso a una suite di modelli multipli di IA in un'unica piattaforma

Delineare in modo chiaro il problema, la soluzione e i risultati con formati strutturati

Incorporare immagini di dati per migliorare la credibilità dei contenuti

Permette di personalizzare i contenuti per adattarli alla guida di stile del vostro marchio

Limiti di Galaxy.IA

Dipende in larga misura dall'accuratezza dei dati in ingresso per la qualità dell'output

Prezzi di Galaxy.IA

49 dollari al mese

Valutazioni e recensioni di Galaxy.IA

G2: Nessuna valutazione disponibile

Nessuna valutazione disponibile Capterra: Nessuna valutazione disponibile

L'IA può potenzialmente prevedere la viralità di un contenuto prima che venga pubblicato. Alcuni strumenti di IA come Streamladder sono in grado di analizzare le parole chiave, i tempi e il comportamento del pubblico del contenuto pianificato, fornendo un "punteggio di viralità" Questo vi aiuta a valutare il coinvolgimento del pubblico e la portata potenziale dei contenuti prima della pubblicazione.

5. Musely.IA (il miglior generatore di calendari di contenuti IA per i creativi)

via Musely.IA Cambiate il modo in cui affrontate il piano dei contenuti con Musely.IA . Genera automaticamente calendari di contenuti completi, facendovi risparmiare tempo e garantendovi coerenza e rilevanza.

Questo Strumento di IA per il marketing suggerisce anche suggerimenti intelligenti di argomenti basati sulle tendenze della vostra nicchia. Un'altra grande funzionalità/funzione è il programma di pubblicazione personalizzabile.

Indipendentemente dalla piattaforma, è possibile regolare facilmente la frequenza di pubblicazione e i tipi di contenuto in base ai propri obiettivi di marketing. Anche l'ottimizzazione del mix di contenuti è fantastica.

È possibile bilanciare diversi tipi di contenuto su più piattaforme, assicurandosi di raggiungere tutti i segmenti di traguardo.

Per quanto riguarda la gestione strategica della Sequenza, Musely.IA si occupa di tutto. Potete concentrarvi sulla creazione, invece di preoccuparvi di quando o cosa pubblicare dopo.

Le migliori funzionalità di Musely.IA

Generazione di calendari completi di contenuti in pochi secondi con una sola parola chiave o argomento

Sviluppo di roadmap di contenuti per blog con problemi strutturati, parole chiave e date di pubblicazione

Mappare le sequenze di lancio delle campagne di marketing con le attività cardine e le scadenze chiave

Pianificare i contenuti in base a temi come le festività, le stagioni e gli eventi del settore

Sviluppare piani di distribuzione dei contenuti su più piattaforme per massimizzare la portata e il coinvolgimento

Limiti di Musely.IA

Ha una curva di apprendimento, data l'estensione delle sue funzionalità/funzioni

Prezzi di Musely.IA

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Musely.IA

G2: Non abbastanza valutazioni

Non abbastanza valutazioni Capterra: Non abbastanza valutazioni

6. Taskade (il migliore per la gestione delle attività e l'organizzazione dei contenuti in tempo reale)

via Taskade Se state cercando uno strumento per mantenere il vostro calendario dei contenuti organizzato ed efficace, Taskade è un must da provare. È una piattaforma basata sull'IA che riunisce in un unico luogo calendari dei contenuti, sprint di progetto, diagrammi di flusso e procedure operative standard.

Inoltre, con 1 TB di spazio di archiviazione, gestisce facilmente tutti i contenuti senza esaurire lo spazio.

Ciò che distingue Taskade è il modo in cui i suoi agenti IA valutano le attività e le priorità in tempo reale e collegano automaticamente le attività collegate, assicurandovi di avere tutto sotto controllo. Sapete sempre esattamente dove concentrarvi, con una visualizzazione chiara di come ogni attività si inserisce nella strategia generale.

Le migliori funzionalità di Taskade

Visualizzazione delle attività in diversi formati: tabelle, Bacheca, elenchi, mappe mentali e calendari

Brainstorming, schematizzazione e piano con l'aiuto di un assistente IA per la scrittura e le attività

Condividere facilmente il lavoro con team, client e ospiti; collaborare senza problemi su web, mobile e desktop

Tenere sotto controllo le priorità delle attività con connessioni e gerarchie dinamiche in tempo reale

Organizzare i contenuti con modelli personalizzabili per diversi tipi di contenuti e piattaforme

Limiti di Taskade

Mancano funzionalità/funzione avanzate come l'aggiunta di immagini o video o la creazione di tabelle complesse

La formattazione può essere complicata se non si ha familiarità con editor compatibili con markdown

Prezzi di Taskade

Gratis : $0

: $0 Taskade Pro : $10/mese per utente

: $10/mese per utente Taskade for Teams: $20/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Taskade

G2: 4.6/5 (50+ recensioni)

4.6/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (60+ recensioni)

Fun Fact: Negli anni '60, Joseph Weizenbaum creò ELIZA, uno dei più grandi giochi di ruolo del mondo primi chatterbot IA (in seguito chiamati chatbot). Creato per esplorare la comunicazione tra esseri umani e macchine, simulava la conversazione utilizzando una metodologia di corrispondenza e sostituzione dei modelli che dava agli utenti l'illusione della comprensione da parte del programma.

7. LogicBalls (Migliore piattaforma visiva IA)

via Palle logiche Con oltre 15 milioni di contenuti generati dall'IA e una comunità di oltre 150.000 utenti, LogicBalls rende accessibili a tutti i potenti strumenti di IA.

Accedete a oltre 1.200 app per gestire tutto, dalla scrittura alla progettazione, fino alla sceneggiatura di video. È perfetto per creare contenuti di alta qualità in modo rapido ed efficiente.

È anche sorprendente il modo in cui vi aiuta a generare post sui social media, che potete usare per promuovere i vostri casi di studio, blog e articoli e raggiungere un traguardo più ampio.

Le migliori funzionalità/funzioni di LogicBalls

Generazione rapida di calendari di contenuti con strumenti di IA per la scrittura, la progettazione e i social media

Creazione di casi di studio accattivanti in pochi minuti per siti web, social media o testimonianze di client

Personalizzazione dei contenuti per adattarli alla voce e alla messaggistica del vostro marchio

Ottimizzazione dei contenuti per la SEO con suggerimenti di parole chiave

Limiti di LogicBalls

La versione gratuita limita gli oltre 50 strumenti di IA, i due toni e le opzioni di personalizzazione

Alcune funzionalità/funzione avanzate sono riservate alle versioni premium

Prezzi di LogicBalls

**Gratis

Pro: $9.99/mese

$9.99/mese Premium: $19.99/mese

Valutazioni e recensioni di LogicBalls

G2: Nessuna valutazione disponibile

Nessuna valutazione disponibile Capterra: Nessuna valutazione disponibile

8. Predis.ai (il migliore per il piano dei contenuti dei social media)

via Predis.ai Da fare quando si fissa una schermata vuota e si ha bisogno di 30 messaggi in fretta? L'ultima cosa che volete è stressarvi. Invece, potete iscrivervi a Predis.aiA. Potete generare testi, immagini e contenuti video con un prompt di quattro parole.

Una volta completato il rapido onboarding, avrete già alcuni post pronti. Si può scegliere un post di base con una didascalia e un'immagine, oppure si può fare il passo più lungo della gamba e richiedere un carosello di Instagram.

Predis.IA fornisce immagini con un design coeso e un testo che potete modificare. Se qualcosa non vi convince, potete cambiare facilmente il layout e la combinazione di colori.

Una volta ottenuta la versione finale del post, è possibile programmarlo rapidamente sul Calendario dei contenuti. Predis.ai si occupa del resto, mentre voi vi concentrate su altre attività.

Le migliori funzionalità/funzione di Predis.ai

Creazione di caroselli Instagram con layout, colori e testo personalizzati

Ricerca nella libreria di video stock per assemblare video post con testi, immagini e animazioni

Accesso alle analisi in tempo reale e monitoraggio delle prestazioni dell'account

Impostazione e monitoraggio degli obiettivi dei social media direttamente dalla dashboard

Limiti di Predis.ai

Alcuni utenti affermano che non è possibile generare hashtag in altre lingue (solo in inglese)

Prezzi di Predis.ai

free : Lite

Lite Lite : $32/mese

: $32/mese Premium : $59/mese

: $59/mese Agenzia: $249/mese

Valutazioni e recensioni di Predis.ai

G2: 4.8/5 (80+ recensioni)

4.8/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (180+ recensioni)

9. IA Perfect Assistant (migliore per la pianificazione e l'organizzazione personalizzata)

via Assistente perfetto IA Se siete sempre alla ricerca di modi per aumentare l'efficienza, Assistente perfetto IA sarà di grande aiuto. Questo strumento automatizza le attività nelle app di Microsoft Office e non solo, rendendo le attività quotidiane semplici e veloci.

Che si tratti di creare diapositive PowerPoint, redigere documenti Word o rispondere a messaggi in Outlook e Teams, IA Perfect Assistant fa tutto. L'IA gestisce queste attività in modo rapido, come se avesse una mano in più in ufficio.

È utile per i professionisti e le aziende che desiderano ridurre le attività che richiedono tempo.

Le migliori funzionalità/funzioni di IA Perfect Assistant

Utilizza oltre 40 strumenti di IA per la creazione di presentazioni, email, messaggi di chat e altro ancora

Accesso agli strumenti linguistici per il controllo grammaticale, la parafrasi e la traduzione

Modelli personalizzati con stili di scrittura, toni e preferenze linguistiche regolabili

Accesso tramite estensione per Chrome o app Web di Telegram per una maggiore praticità

limiti di #### IA Perfect Assistant

Familiarizzare con l'intero intervallo di strumenti può richiedere tempo

I piani Free e quelli di livello inferiore hanno limiti di token

Prezzi di IA Perfect Assistant

**Gratuito

Pro: $9,99/mese

$9,99/mese Premium: $29.99/mese

IA Perfect Assistant valutazioni e recensioni

G2: Nessuna valutazione disponibile

Nessuna valutazione disponibile Capterra: Nessuna valutazione disponibile

💡 Pro Tip: Risparmiate tempo creando modelli per i temi di contenuto che si ripetono mensilmente, come i post del "giovedì del ritorno" o le campagne per le vacanze. Molti strumenti permettono di duplicare i modelli con facilità.

10. UNUM (migliore per il visual storytelling e l'estetica dei social media)

via UNUMUNUM è un potente strumento per creare un calendario dei contenuti per i social media. Aiuta a organizzare e pianificare visivamente i contenuti dei social media.

La piattaforma consente di creare una presenza unificata sui social media gestendo più account in un unico luogo. È possibile trascinare e rilasciare facilmente i post, assicurando che tutto fluisca e sia in connessione.

I suggerimenti guidati dall'IA aiutano a trovare i momenti migliori per postare, facendo risparmiare tempo.

Le migliori funzionalità/funzione di UNUM

Trascinamento dei post per un flusso di contenuti senza soluzione di continuità

Anteprima dei contenuti prima della pubblicazione per adattarli al tono del marchio

Collaborazione con il team per creare e programmare i post

Mantenere la coerenza tra le varie campagne

Limiti di UNUM

La fatturazione e l'amministrazione del sito web sono a volte un po' confuse

Prezzi UNUM

free: UNUM Free

UNUM Pro: $12/mese per utente

$12/mese per utente UNUM for Teams: $15/mese

Valutazioni e recensioni di UNUM

G2: Nessuna valutazione disponibile

Nessuna valutazione disponibile Capterra: Nessuna valutazione disponibile

Pianificare contenuti IA avvincenti con ClickUp

Il tempo è prezioso e l'IA è lo strumento che vi aiuta a sfruttare al meglio ogni secondo!

Se passate ore a cercare di creare il calendario dei contenuti perfetto, iniziate a usare l'IA per la creazione di un calendario dei contenuti completo e osservate il cambiamento. 🙌

ClickUp Brain è un elemento chiave di questa trasformazione. Può aiutarvi a organizzare, pianificare e automatizzare i vostri contenuti in qualsiasi modo possiate immaginare, e non solo.

Avete bisogno di un piano dei contenuti che sia effettivamente in linea con i vostri obiettivi? Iscrivetevi a ClickUp oggi stesso e vedete voi stessi la differenza!