10 alternative a OneDrive per l'archiviazione cloud nel 2025

Cerchi uno spazio di archiviazione cloud sicuro per collaborare, condividere file importanti o eseguire il backup del tuo lavoro?

Microsoft OneDrive è molto diffuso e offre un accesso facile e una perfetta integrazione con Microsoft 365.

Tuttavia, gli utenti di OneDrive spesso esprimono preoccupazioni relative alla protezione dei dati e alla mancanza di funzionalità/funzioni di sicurezza avanzate come la crittografia zero-knowledge. Molti lamentano velocità di sincronizzazione lente, spazio di archiviazione gratuito limitato e integrazioni di app di terze parti, e persino autorizzazioni complesse per la condivisione dei file.

Se hai affrontato queste sfide, è il momento di esplorare le migliori alternative.

La buona notizia? Sono disponibili numerose opzioni eccellenti che offrono spazio di archiviazione sicuro, prestazioni più veloci e funzionalità/funzioni di sicurezza più flessibili e complete.

In questa guida, analizzeremo le 10 migliori alternative a OneDrive per aiutarti a trovare la soluzione perfetta per le tue esigenze.

Cosa cercare nelle alternative a OneDrive?

Quando cerchi sul mercato la migliore alternativa a OneDrive, concentrati sulle funzionalità/funzioni che soddisfano le tue esigenze in termini di spazio di archiviazione, sicurezza e collaborazione. Un ottimo provider di archiviazione cloud garantisce la condivisione sicura di file e documenti, una gestione efficiente dei file e una facile integrazione dei dispositivi.

Ecco alcune funzionalità/funzioni essenziali da considerare:

Crittografia end-to-end : scegli una soluzione di archiviazione cloud sicura che protegga i tuoi file con una crittografia robusta che garantisce che solo tu abbia accesso ai tuoi dati

Assistenza per file di grandi dimensioni : scegli un software di condivisione file in grado di gestire in modo efficiente il caricamento e la condivisione di file, immagini e video di grandi dimensioni

Data center sicuri : scegli servizi con standard di sicurezza elevati e data center conformi al GDPR per una protezione dei dati avanzata

Piani flessibili : opta per provider di archiviazione cloud che offrono un intervallo di piani gratuiti, opzioni di pagamento una tantum o soluzioni convenienti per esigenze di spazio di archiviazione variabili

Compatibilità tra dispositivi : cerca una perfetta integrazione tra piattaforme come Windows, dispositivi Apple e browser per un accesso senza interruzioni

Collegamenti protetti da password : condividi i file in modo sicuro con collegamenti che scadono e sono protetti da password per un maggiore controllo

Opzioni di spazio di archiviazione : considera provider che offrono un ampio spazio di archiviazione cloud gratuito e opzioni scalabili per soddisfare esigenze in continua crescita

Strumenti di collaborazione: scegli uno strumento di collaborazione cloud che migliora il lavoro di squadra con funzionalità quali cartelle condivise, aggiornamenti in tempo reale e semplici funzionalità di condivisione dei file

Le 10 migliori alternative a OneDrive da provare

Scopri le 10 migliori alternative a OneDrive che offrono opzioni di archiviazione affidabili, sincronizzazione rapidissima, prezzi competitivi, un'interfaccia intuitiva, collaborazione senza interruzioni e potenti funzionalità/funzioni per la produttività:

1. ClickUp (ideale per una collaborazione senza interruzioni e una gestione centralizzata dei file)

Se stai cercando un'alternativa potente a OneDrive che combini anche la gestione delle attività, la collaborazione sui documenti e l'integrazione della knowledge base, ClickUp merita di essere preso in considerazione.

ClickUp ti consente di utilizzare l'archiviazione cloud per allegare file esterni a ClickUp alle tue attività. Puoi integrare servizi di archiviazione cloud popolari come OneDrive, Google Drive, Dropbox e altri ancora. Ciò ti consente di allegare file direttamente ad attività, commenti e documenti, garantendo una collaborazione senza interruzioni.

Semplifica la gestione dei documenti con ClickUp Docs

Ulteriori informazioni Crea e organizza documenti e modificali in tempo reale con i tuoi colleghi in ClickUp Docs

ClickUp Docs ti consente di creare, archiviare e collaborare su documenti all'interno della tua area di lavoro. È perfetto per creare wiki, redigere report o condividere aggiornamenti sui progetti. Puoi organizzare i documenti con pagine nidificate, utilizzare modelli per standardizzare i flussi di lavoro e condividere file in modo sicuro impostando le autorizzazioni di accesso.

Devi creare una roadmap di progetto in collaborazione? Nessun problema! Con la modifica in tempo reale, tutti possono contribuire, taggare i colleghi e persino trasformare parti del documento in attività concrete immediatamente.

La funzionalità Hub documenti aggiunge ancora più organizzazione. Classificando le risorse e utilizzando i filtri, puoi trovare rapidamente qualsiasi cosa, dalle note delle riunioni alle linee guida dei progetti. Questo rende ClickUp Docs perfetto per gestire le basi di conoscenza o archiviare documenti essenziali.

Trova qualsiasi cosa in pochi secondi con la ricerca connessa di ClickUp

Ulteriori informazioni Cerca qualsiasi cosa (documenti, cartelle, attività, conversazioni) all'interno dell'area di lavoro di ClickUp e oltre utilizzando la ricerca connessa di ClickUp

Hai mai perso tempo a cercare tra infinite cartelle o app?

La ricerca connessa di ClickUp risolve questo problema. Si collega a oltre 20 strumenti popolari come Google Drive, Gmail, Slack, Dropbox, OneDrive e altri, consentendoti di trovare esattamente ciò di cui hai bisogno con una sola ricerca, senza bisogno di passare da un'app o da un sito all'altro.

Ad esempio, supponiamo che tu stia cercando un file di progettazione archiviato in Dropbox o una discussione di brainstorming su Slack. Invece di aprire più app, digita nella barra di ricerca di ClickUp per ottenere immediatamente il file, l'attività o l'email di cui hai bisogno.

Vuoi fare un salto di qualità? Integra la tua knowledge base con ClickUp. Ad esempio, collega i materiali di onboarding, come le guide di formazione o i processi del team, direttamente alle attività correlate in ClickUp.

In questo modo si risparmia tempo, si mantiene alta la concentrazione dei nuovi assunti, si potenzia la collaborazione e si garantiscono flussi di lavoro senza intoppi.

Rivoluziona il modo in cui gestisci i tuoi flussi di lavoro con ClickUp Brain

ClickUp Brain è la rete neurale basata sull'IA definitiva che collega attività, documenti, persone e l'intera base di conoscenze della tua azienda. Non si limita a memorizzare le informazioni, ma fornisce risposte immediate alle tue domande di lavoro, che riguardino attività, progetti o colleghi.

Prova ClickUp Brain gratis Riepiloga/riassumi documenti, note, report e conversazioni senza sforzo utilizzando ClickUp Brain

Con funzionalità/funzioni quali la creazione di riepiloghi/riassunti delle riunioni, la bozza di email e la generazione di aggiornamenti sui progetti, ClickUp Brain riduce il lavoro superfluo in modo che tu possa concentrarti su ciò che conta davvero.

Hai bisogno di tutto in un unico posto? Come la funzionalità di ricerca ClickUp Connect, anche questo assistente IA si integra automaticamente con app come Google Drive, GitHub e Salesforce per centralizzare il tuo flusso di lavoro.

Funzionalità/funzioni migliori di ClickUp

Cerca attività, file e documenti da più strumenti, tra cui Google Drive, Slack e Dropbox con la ricerca connessa di ClickUp

Integra i tuoi strumenti preferiti per creare un'area di lavoro unificata con le integrazioni di ClickUp

Archivia, organizza e consolida i documenti in un unico posto e modificali in collaborazione utilizzando ClickUp Docs

Scrivi con l'assistenza dell'IA, riepiloga/riassumi e automatizza le attività, genera note di riunioni, fai brainstorming di idee o redigi email senza sforzo con ClickUp Brain

Collabora con i team e comunica con loro direttamente nelle attività e nei progetti con la vista Chat di ClickUp

Crea, assegna e monitora le attività in modo efficiente, suddividi i progetti in passaggi più piccoli e automatizza le attività ripetitive con Automazioni ClickUp

Limiti di ClickUp

Sebbene ClickUp si integri con molti strumenti, la configurazione di queste integrazioni può talvolta richiedere molto tempo, soprattutto per configurazioni complesse o strumenti meno comuni

L'app mobile di ClickUp potrebbe non offrire l'intervallo completo di funzionalità/funzioni disponibili nella versione desktop

Prezzi ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $ al mese per utente

Business : 12 $ al mese per utente

Enterprise : contattaci per informazioni sui prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per ogni membro dell'area di lavoro

Archiviazione cloud: disponibile con il : disponibile con il piano Unlimited e superiori

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Una recensione su G2 dice:

Clickup è stato per noi lo strumento di project management più semplice e intuitivo da configurare. Il monitoraggio delle attività è semplicissimo e offre molti dettagli granulari. La condivisione con i team e l'invito di nuovi membri a collaborare alla bacheca e alle attività è semplicissimo. È anche possibile l'integrazione con strumenti di terze parti grazie alle numerose app disponibili. Le integrazioni Datadog e Clickup aiutano molto nella creazione di attività relative agli incidenti in Clickup per gli eventi che devono essere affrontati e il team può quindi iniziare a lavorare sugli incidenti. Il supporto clienti è molto utile. È stato lo strumento più utilizzato durante tutto il nostro progetto.

Clickup è stato per noi lo strumento di project management più semplice e intuitivo da configurare. Il monitoraggio delle attività è semplicissimo e offre molti dettagli granulari. La condivisione con i team e l'invito di nuovi membri a collaborare alla bacheca e alle attività è semplicissimo. È anche possibile l'integrazione con strumenti di terze parti grazie alle numerose app disponibili. Le integrazioni Datadog e Clickup aiutano molto nella creazione di attività relative agli incidenti in Clickup per gli eventi che devono essere affrontati e il team può quindi iniziare a lavorare sugli incidenti. Il supporto clienti è molto utile. È stato lo strumento più utilizzato durante tutto il nostro progetto.

💡 Suggerimento: gli strumenti non connessi fanno perdere tempo e frammentano i flussi di lavoro, ma l'IA connessa unifica i sistemi, consentendo di risparmiare tempo e aumentare la produttività. Ecco come l'IA connessa elimina i silos per risparmiare tempo da dedicare al lavoro vero e proprio: 🧠 Centralizza i tuoi dati in modo che tutte le informazioni critiche siano immediatamente accessibili 🔍 Chiedi all'IA connessa di recuperare immediatamente approfondimenti o riepiloghi da qualsiasi documento 🛠️ Elimina il "toggl tax" integrando tutti gli strumenti in un'unica piattaforma senza soluzione di continuità 💰 Sostituisci più app con funzioni singole per semplificare e risparmiare 🔒 Accedi in modo sicuro a file privati o pubblici senza compromettere la sicurezza dei dati

2. Nextcloud (ideale per l'archiviazione cloud privata self-hosted)

tramite NextCloud

Nextcloud è una soluzione open source per gli utenti che cercano funzionalità di archiviazione cloud e collaborazione sicure. Offre funzionalità come la sincronizzazione dei file, l'archiviazione crittografata e altro ancora, il tutto ospitato sul tuo server. Ciò significa che sei tu a controllare i tuoi dati.

Hai bisogno di condividere un report o collaborare su un foglio di calcolo? Nextcloud semplifica la creazione di aree di lavoro condivise, la sincronizzazione dei file su più dispositivi e la modifica dei documenti in modo trasparente con il tuo team.

Funzionalità/funzioni principali di Nextcloud

Condividi file senza sforzo con autorizzazioni granulari per una collaborazione sicura

Accedi ai file in qualsiasi momento tramite app desktop, web o mobili

Migliora la sicurezza con la crittografia end-to-end e l'autenticazione a più fattori

Limiti di Nextcloud

Offre funzionalità di ricerca limitate senza plug-in aggiuntivi come Elasticsearch

Gli utenti hanno segnalato tempi di caricamento lenti e frequenti arresti anomali sui server ad alto traffico

Prezzi Nextcloud

Base : 38,63 $/anno per utente

Standard : 69,95 $/anno per utente

Premium : 103,03 $/anno per utente

Ultimate: 200 $. 93 $/anno per utente

Valutazioni e recensioni di Nextcloud

G2: 4,3/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 400 recensioni)

Una recensione di Capterra dice:

Il tuo telefono è importante e i dati che contiene lo sono ancora di più. Alcuni prodotti caricano solo una piccola quantità di informazioni, tralasciando messaggi di testo, registri delle chiamate e altri file importanti. Con un disco rigido da 8 TB, le spese per altri servizi cloud commerciali diminuiscono, garantendo la sicurezza delle tue informazioni

Il tuo telefono è importante e i dati che contiene lo sono ancora di più. Alcuni prodotti caricano solo una piccola quantità di informazioni, tralasciando messaggi di testo, registri delle chiamate e altri file importanti. Con un disco rigido da 8 TB, le spese per altri servizi cloud commerciali diminuiscono, garantendo la sicurezza delle tue informazioni

🔍 Lo sapevi? Il nonno di Internet, ARPANET, è stato il primo servizio di archiviazione cloud. Negli anni '60, ARPANET ha aperto la strada ai giganti dell'archiviazione cloud di oggi come Google Drive e Dropbox! ☁️

3. Dropbox (ideale per la collaborazione e il feedback in team)

tramite Dropbox

Con Dropbox, la gestione dei file diventa semplice e ti consente di archiviare, organizzare e condividere documenti e file in modo sicuro. Si integra con Google Workspace e Microsoft 365 per modifiche, condivisione e feedback istantanei tramite commenti ai documenti.

Le funzionalità Rewind e Cronologia versioni di Dropbox consentono di recuperare facilmente le versioni precedenti dei file importanti o ripristinare i documenti eliminati. Che tu stia gestendo progetti di team o file personali, Dropbox ti aiuta a mantenere tutto sicuro e accessibile.

Funzionalità/funzioni principali di Dropbox

Condividi file senza sforzo con autorizzazioni granulari per una collaborazione sicura

Accedi ai file in qualsiasi momento tramite app desktop, web o mobile

Migliora la sicurezza con la crittografia end-to-end e l'autenticazione a più fattori

Limiti di Dropbox

La versione gratuita offre funzionalità limitate per la cronologia delle versioni

Il piano Free offre solo 2 GB, che potrebbero risultare limitati per gli utenti più assidui

Prezzi Dropbox

Base: Gratis

In più: 11,99 $ al mese

Essentials : 19,99 $ al mese

Business: 18 $ al mese per utente

Business Plus: 30 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Dropbox

G2: 4,4/5 (oltre 27.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 21.000 recensioni)

4. Google Drive (ideale per l'archiviazione, la condivisione e la modifica di documenti)

tramite Google Drive

Google Drive è un'ottima alternativa a OneDrive, che offre archiviazione cloud che semplifica la collaborazione e l'organizzazione per singoli utenti e team. Che tu stia gestendo documenti, immagini o video, ti consente di accedere e condividere file su più dispositivi senza perdere un colpo.

Integrato con Google Workspace, Drive porta il lavoro di squadra in ufficio a un livello superiore. Redigi una bozza di proposta in Documenti, elabora numeri in Fogli o crea una presentazione in Presentazioni, il tutto collaborando con i colleghi in tempo reale.

Funzionalità/funzioni principali di Google Drive

Sincronizzazione dei file su più dispositivi per flussi di lavoro senza interruzioni mentre sei in movimento

Individua rapidamente i file utilizzando la ricerca avanzata e i filtri

Connettiti con gli strumenti di Google Workspace come Gmail e Google Meet per semplificare le attività

Limiti di Google Drive

La dimensione massima dei file che è possibile caricare è di 5 TB

Gli utenti possono caricare e copiare non più di 750 GB al giorno

Prezzi di Google Drive

Business Starter: 6 $ al mese per utente

Business Standard: 12 $ al mese per utente

Business Plus: 18 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Una recensione su G2 afferma

Google Drive è lo strumento migliore per la collaborazione e la cosa fantastica è che tutto funziona in un browser ovunque ti trovi, senza installare alcun software.

Google Drive è lo strumento migliore per la collaborazione e la cosa fantastica è che tutto funziona in un browser ovunque ti trovi, senza bisogno di installare alcun software.

Valutazioni e recensioni di Google Drive

G2: 4,6/5 (oltre 42.000 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 27.000 recensioni)

5. MEGA (ideale per la condivisione di file crittografati con privacy completa)

tramite MEGA

MEGA offre sicurezza e crittografia end-to-end per chi dà priorità alla sicurezza, garantendo la riservatezza dei tuoi dati. Dalla sincronizzazione dei file su più dispositivi alla condivisione con link protetti da password, MEGA ha tutto ciò che ti serve.

Con il suo generoso spazio di archiviazione gratuito di 20 GB (espandibile con bonus) e piani a pagamento che arrivano fino a 16 TB, MEGA è perfetto per chi ha bisogno di ampio spazio di archiviazione. La sua interfaccia intuitiva lo rende facile da usare sia per uso personale che professionale, sia per il backup di documenti che per la condivisione di file multimediali.

Migliori funzionalità/funzioni di MEGA

Sincronizza i dati in modo semplice su tutti i dispositivi con le app desktop e mobili MEGA

Recupera i file eliminati dalla funzionalità Cestino in caso di cancellazioni accidentali

Crittografa i tuoi file in modo sicuro con la crittografia end-to-end per la privacy

Limiti MEGA

Gli utenti MEGA Free possono scaricare fino a circa 5 GB di dati al giorno

Gli utenti non possono modificare i documenti direttamente nello strumento e devono scaricare i file per apportare modifiche

Prezzi MEGA

piano Free

Pro I : 10,42 $ al mese

Pro II : 20,85 $ al mese

Pro III: 31,28 $ al mese

Valutazioni e recensioni di MEGA

G2: recensioni insufficienti

Capterra: 4,5/5 (oltre 100 recensioni)

6. pCloud (ideale per l'archiviazione e la condivisione di file sensibili)

tramite pCloud

pCloud è un'altra alternativa a OneDrive che ti consente di organizzare file e cartelle e archiviare, condividere e collaborare su documenti su più dispositivi senza soluzione di continuità. La sua interfaccia intuitiva e l'accesso multi-dispositivo ti consentono di gestire tutto, dai progetti di lavoro alle foto personali.

Con una crittografia sicura sul lato client, pCloud protegge i documenti e i file sensibili. Le sue funzionalità, come il controllo delle versioni dei file, aiutano a tenere traccia delle modifiche, mentre pCloud Drive consente di risparmiare spazio di archiviazione sul dispositivo accedendo ai file direttamente nel cloud.

Funzionalità/funzioni migliori di pCloud

Accedi ai tuoi file su più dispositivi senza costi aggiuntivi

Esegui il backup di foto e file da piattaforme come Facebook e Instagram

Usa pCloud Drive come disco rigido virtuale per avere più spazio di archiviazione

Limiti di pCloud

Il versioning dei file è limitato a 15 giorni per gli utenti Free

Offre solo 10 GB di spazio di archiviazione gratis

Prezzi pCloud

Business : 9,99 $/mese

Business Pro: 19,98 $/mese

Valutazioni e recensioni di pCloud

G2: 4,2/5 (oltre 150 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 170 recensioni)

Una recensione su Capterra dice:

Finora abbiamo avuto un'ottima esperienza con pCloud, che gestisce i dati della nostra azienda in modo molto efficiente e garantisce la riservatezza. Pro: è possibile caricare file di grandi dimensioni su pCloud, inoltre è possibile aprire file multimediali in pCloud poiché pCloud dispone di lettori multimediali integrati.

Finora abbiamo avuto un'ottima esperienza con pCloud, che gestisce i dati della nostra azienda in modo molto efficiente e garantisce la riservatezza. Pro: è possibile caricare file di grandi dimensioni su pCloud, inoltre è possibile aprire file multimediali in pCloud poiché pCloud dispone di lettori multimediali integrati.

7. Sync. com (ideale per archiviare dati in modo sicuro con crittografia)

Cerchi un'alternativa potente e incentrata sulla privacy a OneDrive? Sync.com è una scelta eccellente. La crittografia zero-knowledge ti consente di accedere solo ai tuoi file, rendendolo perfetto per i dati sensibili. Archivia, sincronizza e condividi facilmente i file su più dispositivi mantenendo i tuoi dati al sicuro.

Con funzionalità/funzioni quali il controllo delle versioni dei file, i controlli avanzati per la condivisione (collegamenti con protezione tramite password e date di scadenza) e dimensioni dei file illimitate, Sync.com semplifica le tue attività.

Funzionalità/funzioni principali di Sync.com

Condividi i file in modo sicuro creando collegamenti protetti da password e impostando date di scadenza e limiti di download

Accedi e ripristina le versioni precedenti dei tuoi file per un massimo di 365 giorni

Proteggi i dati sensibili con la crittografia zero-knowledge, accessibile solo a te

Limiti di Sync.com

Non dispone di funzionalità/funzioni integrate per la modifica dei documenti direttamente all'interno della piattaforma

La versione gratuita offre solo 5 GB di spazio di archiviazione, che potrebbero non essere sufficienti per dati di grandi dimensioni

Prezzi di Sync.com

Personale: 5 $ al mese

Solo Basic : 8 $ al mese

Solo Professional : 20 $ al mese

Teams Standard : 6 $ al mese per utente

Teams+ Unlimited : 15 $/mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Sync.com

G2: 4/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 40 recensioni)

8. Box (ideale per l'archiviazione dei file e l'automazione del flusso di lavoro)

tramite Box

Con Box, puoi archiviare i tuoi file online, accedervi da qualsiasi dispositivo e collaborare senza problemi con altri utenti tramite cartelle condivise e collegamenti. Le sue solide funzionalità/funzioni di sicurezza, come la crittografia avanzata e i controlli delle autorizzazioni, proteggono i tuoi dati.

Box ti consente di condividere in modo sicuro un report di progetto con il tuo team, controllando chi può visualizzarlo o modificarlo. Puoi anche integrarlo con strumenti Microsoft come Excel per modificare insieme fogli di calcolo senza inviare innumerevoli allegati email.

Funzionalità/funzioni principali di Box

Accedi ai file in qualsiasi momento e ovunque ti trovi utilizzando Box Drive su desktop o l'app mobile per Android e iOS

Collabora in tempo reale con i membri del team utilizzando le funzionalità di condivisione dei file e di commento

Sincronizza i dati su tutti i dispositivi per un accesso sempre aggiornato, assicurandoti che nulla vada perso

Limiti di Box

Il piano Free offre solo 10 GB, che potrebbero non essere sufficienti nemmeno per uso personale

L'app mobile spesso si blocca e non è intuitiva e reattiva come la versione desktop

Prezzi Box

Starter : 7 $ al mese

Personal Pro : 14 $ al mese

Business: 20 $/mese

Business Plus: 33 $/mese

Enterprise: 47 $/mese

Enterprise Plus: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Box

G2: 4,2/5 (oltre 4.900 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 5.500 recensioni)

Una recensione su G2 dice:

Box è una piattaforma fantastica; è perfetta per l'archiviazione cloud, ha un'interfaccia facile da capire, è pulita e tutto quello che devo fare è accedere per archiviare ciò di cui ho bisogno. Ottima per i backup, facile da configurare e utilizzare. Man mano che la nostra azienda cresce e acquisisce nuovi clienti, progetti e membri del team, si adatta alle esigenze documentali. La possibilità di sincronizzazione con singole cartelle semplifica il processo di archiviazione, recupero e condivisione di file e documenti. Un aspetto ben curato e professionale è un vantaggio per qualsiasi azienda.

Box è una piattaforma fantastica; è perfetta per l'archiviazione cloud, ha un'interfaccia facile da capire, è pulita e tutto quello che devo fare è accedere per archiviare ciò di cui ho bisogno. Ottima per i backup, facile da configurare e utilizzare. Man mano che la nostra azienda cresce e acquisisce nuovi clienti, progetti e membri del team, si adatta alle esigenze documentali. La possibilità di sincronizzazione con singole cartelle semplifica il processo di archiviazione, recupero e condivisione di file e documenti. Un aspetto ben curato e professionale è una risorsa per qualsiasi azienda.

9. ShareFile (ideale per soluzioni sicure di condivisione e archiviazione dei file)

tramite ShareFile

Dai priorità alla protezione dei dati e al lavoro di squadra con ShareFile. Carica, archivia e condividi in modo sicuro file di qualsiasi dimensione, con accesso mobile e sicurezza avanzata per una collaborazione senza interruzioni.

Inoltre, l'integrazione di ShareFile con strumenti come Microsoft Outlook ti consente di inviare documenti e file di grandi dimensioni direttamente tramite email. Ciò facilita la condivisione di documenti voluminosi senza i limiti degli allegati email tradizionali.

Funzionalità/funzioni migliori di ShareFile

Condividi file con client o colleghi utilizzando collegamenti protetti da password

Ottieni le firme sui contratti direttamente dalla piattaforma, accelerando i processi di approvazione

Crea portali personalizzati per consentire ai client di accedere facilmente a file specifici

Limiti di ShareFile

Molti utenti hanno segnalato ritardi nelle risposte del supporto clienti, causando frustrazione

ShareFile richiede che i file di grandi dimensioni vengano compressi o suddivisi in parti più piccole per poter essere caricati

Prezzi ShareFile

Avanzato : 17,60 $/mese/3 utenti

Premium : 27,50 $/mese/3 utenti

Vantaggio per il settore : 45,83 $/mese/3 utenti

Virtual Data Room : 75 $/mese/5 utenti

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ShareFile

G2: 4,2/5 (oltre 1.400 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 400 recensioni)

Una recensione su G2 dice:

Adoro il fatto che ShareFile sia utilizzato da così tante persone. Collaborare con altri gruppi e individui per inviare e ricevere documenti è un gioco da ragazzi. Quando salvo e recupero i dati, le schermate iniziali e la memoria del dispositivo non si riempiono. I dati sono archiviati in modo sicuro e solo le persone da me autorizzate possono vedere i documenti che condivido con loro. Adoro avere tutti i miei dati in un unico posto dove posso visualizzarli quando voglio, da qualsiasi dispositivo.

Adoro il fatto che ShareFile sia utilizzato da così tante persone. Collaborare con altri gruppi e individui per inviare e ricevere documenti è un gioco da ragazzi. Quando salvo e recupero i dati, le schermate iniziali e la memoria del dispositivo non si riempiono. I dati sono archiviati in modo sicuro e solo le persone che autorizzo possono vedere i documenti che condivido con loro. Adoro avere tutti i miei dati in un unico posto dove posso visualizzarli quando voglio, da qualsiasi dispositivo.

10. iCloud Drive (ideale per l'archiviazione e la sincronizzazione di file personali)

tramite iCloud Drive

Se utilizzi dispositivi Apple e desideri un modo semplice per archiviare, sincronizzare e condividere i tuoi file, iCloud Drive è un'ottima opzione. Ti consente di condividere file semplicemente generando un link e condividendolo con i tuoi amici e colleghi.

Con iCloud Drive, puoi salvare file come documenti, foto e video e accedervi dal tuo iPhone, iPad, Mac o persino da un PC. Ad esempio, se stai lavorando a una presentazione Keynote sul tuo Mac, puoi riprenderla facilmente sul tuo iPad.

Funzionalità/funzioni principali di iCloud Drive

Integrazione con app Apple come Foto e Note, per un flusso di lavoro più fluido

Accedi ai file dall'app File su iOS, per una maggiore comodità quando sei in movimento

Abilita la protezione avanzata dei dati per una maggiore sicurezza, salvaguardando le informazioni sensibili

Limiti di iCloud Drive

I nuovi utenti ottengono solo 5 GB di spazio di archiviazione cloud gratis, che potrebbe non essere sufficiente per eseguire il backup di più di un dispositivo

iCloud Drive non dispone di funzionalità/funzioni avanzate come il controllo delle versioni, rendendo difficile il recupero delle versioni precedenti o eliminate

Prezzi di iCloud Drive

50 GB : 0,99 $ al mese

200 GB : 2,99 $ al mese

2 TB : 9,99 $ al mese

6 TB : 29,99 $ al mese

12 TB: 59,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di iCloud Drive

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Centralizza l'organizzazione dei documenti e potenzia la collaborazione con ClickUp!

Il giusto spazio di archiviazione cloud è fondamentale per mantenere l'organizzazione e la produttività dei file personali o dei progetti di team. Garantisce archiviazione sicura, flussi di lavoro fluidi e condivisione senza sforzo, elementi essenziali per l'efficienza.

Le alternative a OneDrive in questo elenco offrono funzionalità/funzioni quali condivisione sicura dei file, integrazione con strumenti popolari, modifica collaborativa e opzioni di ricerca avanzata per semplificare il lavoro e aumentare la produttività.

Tra queste, ClickUp si aggiudica il primo posto come alternativa completa a Google Drive. Combina la gestione dei documenti, la collaborazione in team e la perfetta integrazione con le app in un'unica piattaforma flessibile che si adatta ai tuoi flussi di lavoro.

Sei pronto a semplificare il tuo lavoro e a organizzarti al meglio? Registrati oggi stesso su ClickUp e prova una produttività di livello superiore!