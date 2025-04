15 migliori alternative ai gruppi di Facebook nel 2025

Cercate uno spazio per costruire una fiorente comunità online per i membri più preziosi del vostro pubblico? I gruppi di Facebook possono essere un facile punto di partenza, ma spesso non sono all'altezza della crescita e dell'evoluzione della vostra comunità.

Una volta svanito l'entusiasmo iniziale, è probabile che la piattaforma manchi delle funzionalità/funzione avanzate necessarie per costruire un'azienda incentrata sulla comunità, come il branding personalizzato, le analisi avanzate e gli strumenti di gestione degli eventi.

Ecco perché abbiamo stilato un elenco delle migliori alternative a Facebook Groups. Dalle app gratuite per la messaggistica ai potenti software per lo streaming video, queste semplici piattaforme gratuite per le community sono ricche di funzionalità/funzione progettate per connettere, coinvolgere e scalare la vostra community nel modo che desiderate.

⏰ Riepilogo di 60 secondi

15 Migliori alternative ai gruppi di Facebook:

ClickUp: Migliore per la collaborazione di gruppo con strumenti di project management e flusso di lavoro Slack: Ideale per i professionisti e i team aziendali Discord: Ideale per gli streamer e i videogiocatori Mighty Networks: Ideale per la creazione di una comunità online in etichetta LinkedIn: Ideale per il networking professionale e per i gruppi specifici del settore Discourse: Ideale per creare forum strutturati e open-source per la comunità Circle: Ideale per le piattaforme di comunità con strumenti di creazione di corsi integrati Kajabi Communities: La migliore per l'hosting e la vendita di corsi online Patreon: La migliore per la creazione di una comunità per monetizzare i contenuti BuddyBoss: Il migliore per costruire comunità online personalizzabili Reddit: Ideale per connettersi con persone che la pensano allo stesso modo in comunità di nicchia Bettermode: Ideale per gestire comunità di clienti professionali e in etichetta sul proprio sito web Telegram: Ideale per ospitare grandi gruppi con trasmissioni e canali monetizzati WhatsApp: Ideale per la creazione di comunità personali e professionali Hivebrite: Migliore per la creazione di reti di alumni e comunità professionali

Perché scegliere le alternative ai gruppi di Facebook?

I gruppi di Facebook sono un modo semplice e popolare per connettersi con le persone e costruire comunità online, grazie alla loro ampia portata e accessibilità. Da fare, però, alcuni limiti:

1. Condivisione inefficiente dei file

I file e gli allegati sono sparsi tra i post e i commenti di qualsiasi gruppo Facebook, rendendo difficile la loro posizione e organizzazione. È necessario scorrere all'infinito per trovare post o documenti specifici.

2. Mancanza di personalizzazioni

Certo, i gruppi di Facebook sono facili da impostare, ma non sono esattamente personalizzabili. Volete cambiare il layout, il font o l'esperienza utente per riflettere meglio il vostro marchio? No. Siete bloccati dall'approccio unico di Facebook.

3. Discussioni disorganizzate

Gestire un gruppo su Facebook può sembrare un lavoro part-time. Tra account di spam, troll e controlli di amministratore limitati, è difficile far funzionare le cose senza intoppi. E poiché gli strumenti di Facebook sono piuttosto rigidi, non è possibile personalizzare la gestione dei post, delle approvazioni o della moderazione.

Ecco la buona notizia: Facebook non è l'unica piattaforma per la creazione di comunità. Ci sono diverse piattaforme che vi danno un controllo molto maggiore, aiutandovi a creare uno spazio che sia esattamente come il vostro marchio.

Alcune alternative ai gruppi di Facebook offrono persino strumenti per la monetizzazione e il coinvolgimento della comunità.

Le 15 migliori alternative ai gruppi di Facebook: A colpo d'occhio

Nome dello strumento Migliori funzionalità/funzioni Adatta a Prezzo ClickUp Gestione di attività e progetti, aree di lavoro personalizzabili, strumenti di collaborazione in tempo reale e modelli di gestione della community integrati Collaborazione di gruppo Free Slack Conversazioni organizzate, DM, condivisione del lavoro Workplace Free Discord Forum gratuiti, Streaming di giochi Forum di gioco Gratis Mighty Networks Iscrizioni riservate, People Explorer, coinvolgimento dei membri potenziato dall'IA Comunità Free e a pagamento + corsi, live stream ed eventi $41/mo LinkedIn Networking professionale, discussioni di gruppo mirate Comunità incentrate sull'industria Free Discourse Forum open source, strumenti di moderazione Software open source (GitHub) $50/mo Circle Piattaforma di comunità, DM e corsi Comunità $89/mo Kajabi Community Corsi Async, Email Marketing, & Funnels Corsi Async e semplici iscrizioni $55/mo Patreon Iscrizioni in sottoscrizione Autori e artisti 5% dei guadagni BuddyBoss Piattaforma di community personalizzabile e opzioni di integrazione di corsi online Costruzione di community di marca $299/anno Reddit Forum di discussione, valutazioni delle risposte Forum di discussione aperto Free Bettermode Forum in White label per siti web Comunità di clienti su un sito web $19/mo Telegram Trasmissioni, canali e chattare monetizzati Trasmissioni in Livestream + Messaggi Free WhatsApp Chattare in modo criptato (1:1 + gruppi), chiamate WiFi, lavoro con il cellulare Chiamate 1:1 e di gruppo Free Hivebrite Forum, Gestione eventi e Bacheca lavoro Comunità di ex allievi Personalizzato

Le 15 migliori alternative ai gruppi di Facebook

Abbiamo testato un ampio intervallo di piattaforme di community per trovare le migliori alternative ai gruppi di Facebook e siamo entusiasti di condividere le nostre scoperte. Ecco le migliori opzioni che vi permettono di creare la vostra comunità online con un'esperienza utente migliorata.

1. ClickUp (migliore per la collaborazione di gruppo con strumenti di project management e flusso di lavoro)

connettetevi con le persone su ClickUp e collaborate in tempo reale

Se state cercando un'alternativa ai gruppi di Facebook che vi aiuti a connettervi e a creare connessioni significative con i membri della vostra comunità, ClickUp è proprio quello che serve.

ClickUp è l'app tutto per il lavoro_ che combina project management, documenti e comunicazione di team, il tutto in un'unica piattaforma, accelerata dall'automazione e dalla ricerca IA di nuova generazione. È possibile utilizzarla per invitare membri come ospiti o aggiungerli alla propria area di lavoro per una collaborazione senza intoppi in progetti che creano una comunità.

Con ClickUp Chat è possibile inviare DM personali per le interazioni one-to-one. Se state collaborando o facendo da mentori a un membro del team, potete facilmente trasformare le vostre conversazioni in attività da svolgere.

A differenza dei gruppi di Facebook, non è necessario aggiungere ripetutamente più allegati. ClickUp Chattare consente di collegare attività e messaggi per garantire che tutti conoscano il contesto. È anche possibile organizzare la chat in spazi, creando canali pubblici e privati separati per idee o progetti diversi.

Avete bisogno di condividere aggiornamenti a livello di comunità? **Usate i messaggi per fare annunci, accendere discussioni o condividere idee interessanti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ClickUp-Chat-1.png Attivate discussioni online senza intoppi con ClickUp Chattare /$$$img/

connettetevi con i membri della vostra comunità e monitorate le attività di ClickUp Chat_

La parte migliore? Potete trovare qualsiasi messaggio utilizzando la funzionalità/funzione di ricerca della chat. Non dovrete più scorrere centinaia di messaggi per trovare informazioni rilevanti.

Iniziare è facilissimo con la funzione Modello di gestione della comunità ClickUp . Si tratta di una configurazione pronta per l'uso che vi aiuta a organizzare la vostra area di lavoro, a pianificare strategie di comunicazione semplificare i flussi di lavoro e iniziare a costruire la vostra comunità senza perdere tempo a capire come funziona.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Registrate e condividete senza sforzo video o walkthrough su schermo per comunicare idee o istruzioni in modo visivo con ClickUp Clip Collaborate con i membri della comunità in tempo reale con ClickUp Documenti . Offre controlli di accesso sicuri per garantire privacy e sicurezza

Ottenere automaticamente riepiloghi/riassunti dei progetti e monitorare lo stato delle attività con ClickUp Brain Semplificate le strategie del team e allineate gli obiettivi con i programmi precostituiti e personalizzabili di ClickUp Brainmodelli di piano di comunicazione Semplificate il piano dei contenuti con modelli pronti all'usomodelli per i social mediaprogettati per risparmiare tempo

Integrazione con più di 1.000 app come Slack, Google Drive e Zoom con Integrazioni ClickUp per gestire tutto in un unico posto

Limiti di ClickUp

L'ampio intervallo di funzionalità/funzione può confondere i nuovi utenti e richiede tempo per essere padroneggiato

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (4.000+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti in carne e ossa di ClickUp?

La nostra sfida è stata quella di creare un'organizzazione virtuale che fornisse una struttura sufficiente senza soffocare i vari team, tutti con una cultura e uno stile di lavoro diversi. Il segreto è stato quello di adottare un approccio dal basso verso l'alto, con la condivisione delle best practice da parte di tutti. Il risultato è stato una cultura virtuale collaborativa che si autodirige e si migliora costantemente grazie all'innovazione e al feedback degli utenti.

David Corner, Responsabile Digitale Europa di STANLEY Sicurezza

2. Slack (migliore per la collaborazione sul posto di lavoro e in azienda)

via Slack Slack è una popolare applicazione di strumento di comunicazione per le aziende per la collaborazione tra team e la gestione di comunità online. A differenza dei gruppi di Facebook, Slack mantiene le cose organizzate e professionali. È possibile creare spazi o canali privati per argomenti specifici, allegare file per facilitare la collaborazione, e creare sottogruppi per discussioni specifiche.

Volete connettervi con un membro in tempo reale per conversazioni elaborate? Utilizzate la riunione giornaliera. Slack consente anche di salvare separatamente i messaggi importanti per accedervi facilmente in un secondo momento.

Le migliori funzionalità/funzione di Slack

Elementi fissati per i messaggi e le risorse importanti all'interno dei canali, per un facile accesso

Personalizzazione delle preferenze di notifica per ridurre le distrazioni

Impostazione di promemoria all'interno delle conversazioni per non perdere di vista le attività importanti

Limiti di Slack

Le conversazioni vengono eliminate automaticamente dopo 90 giorni nel piano Free

Prezzi di Slack

Gratis

Pro: $8,75/mese

$8,75/mese Business+: $15/mese

$15/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Slack

G2: 4.5/5 (33.000+ recensioni)

4.5/5 (33.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (27.000+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Slack?

Gli aspetti migliori di Slack sono i suoi canali di comunicazione intuitivi, che consentono una collaborazione organizzata all'interno dei nostri team. Funzionalità/funzione come le discussioni in thread, la condivisione di file e l'integrazione con strumenti come Google Drive, Trello e Zoom rendono i flussi di lavoro fluidi. I piani Free hanno uno spazio di archiviazione limitato per i file condivisi.

Recensione di G2

📖 Per saperne di più: I migliori concorrenti di Slack

3. Discord (migliore per i giochi e lo streaming dal vivo)

via Discord Discord offre un modo nuovo di connettersi e far crescere la propria comunità, soprattutto per coloro che danno valore alle interazioni in tempo reale. Funziona benissimo per lo streaming in diretta, i giochi o le discussioni casuali. I membri del team possono anche aggiungere emoji e adesivi, creare avatar personalizzati e utilizzare effetti di soundboard per migliorare il coinvolgimento della comunità.

Volete ottimizzare il vostro server? Provate alcuni Hack per Discord come la creazione di canali specifici per argomento per mantenere le conversazioni concentrate e organizzate. È anche possibile impostare autorizzazioni personalizzate per ogni canale, garantendo l'accesso ai contenuti pertinenti e prevenendo il sovraffollamento delle chat.

Le migliori funzionalità/funzione di Discord

Integrazione di piattaforme come Twitch e YouTube per centralizzare le interazioni della comunità

Automazioni di attività come l'accoglienza di nuovi membri e la gestione dei ruoli con i bot IA

Comunicare senza problemi con opzioni vocali e di testo

Possibilità di aggiungere fino a 250.000 membri in un server Discord

Limiti di Discord

Sebbene sia disponibile una chat vocale, mancano le funzionalità video integrate

Prezzi di Discord

Free

Discord Nitro Basic: $2,99/mese

$2,99/mese Discord Nitro: $9,99/mese

Valutazioni e recensioni di Discord

Capterra: 4.7/5 (450+ recensioni)

4.7/5 (450+ recensioni) G2: Non ci sono abbastanza recensioni

Cosa dicono gli utenti in carne e ossa di Discord?

Mi piace la facilità d'uso di Discord. È veloce e ha un'interfaccia utente molto bella. È così facile creare diversi gruppi e comunità ed è divertente interagire con gli altri.

Recensione di Capterra

📖 Per saperne di più: Slack vs. Discord: Quale app per chattare è migliore?

4. Mighty Networks (migliore per la creazione di una comunità online a etichetta bianca)

via Reti potenti Mighty Networks consente di creare una comunità completamente brandizzata e redditizia. È possibile aggiungere i propri corsi, le proprie iscrizioni e le proprie offerte in un unico posto. Offre blocchi flessibili chiamati Spazi per aggiungere funzionalità/funzione personalizzate per la vostra comunità.

MightNetworks permette anche lo streaming in diretta e le opzioni di chattare in tempo reale. I membri della comunità possono facilmente iscriversi dal web, da Android o da iOS e connettersi tra loro attraverso messaggi privati o chattare in piccoli gruppi.

Le migliori funzionalità/funzione di Mighty Networks

Integrazione di app di terze parti per ospitare eventi

Scalabilità senza sforzo senza limiti di host, membri o moderatori

Sviluppare un'app mobile con marchio per personalizzare l'esperienza della comunità

Creare librerie di risorse e programmare contenuti per i vostri corsi

Limiti di Mighty Networks

Non offre un piano $$$a gratuito

Gli utenti che hanno familiarità con i gruppi di Facebook potrebbero trovare difficile adattarsi all'inizio

Prezzi di Mighty Networks

Comunità: $49/mese

$49/mese Piano corsi: $119/mese

$119/mese Business: $219/mese

$219/mese Il piano Path-to-Pro: $430/mese

Mighty Networks valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (350+ recensioni)

4.6/5 (350+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (80+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti in carne e ossa di Might Networks?

Per anni ho ospitato la mia comunità di podcaster e autori di contenuti in un gruppo Facebook. Ma una GRANDE cosa che ci ha sempre ostacolato è stata la distrazione. Ora, nella nostra comunità Mighty Network, Podcasters Connect, le persone sanno che quando entrano non saranno bombardate da tutte le distrazioni tipiche dei social media. L'unica sfida che ho con Mighty Networks è il sistema del "Piano". È stato più difficile migrare i clienti esistenti alla piattaforma di quanto pensassi inizialmente. Ma ci sto lentamente prendendo la mano.

Recensione di G2

💡Pro Tip: Create un'app mobile completata per la vostra comunità con Mighty Pro aggiungendo il logo aziendale e il tema colore.

5. LinkedIn (migliore per il networking professionale e per i gruppi specifici del settore)

via LinkedIn I gruppi di LinkedIn offrono un modo fantastico per costruire una comunità all'interno di una piattaforma di social media. Sono simili ai Gruppi di Facebook, ma con un taglio più professionale. Questi gruppi creano uno spazio comunitario in cui persone che la pensano allo stesso modo possono connettersi, scambiarsi idee e crescere insieme.

È possibile impostare le regole del gruppo, invitare le proprie connessioni a unirsi ai gruppi e aggiungere il link del gruppo al proprio profilo LinkedIn. Questo vi aiuta a rimanere aggiornati sulle tendenze del settore e a creare una comunità con un reale valore aggiunto. LinkedIn vi permette anche di pubblicare annunci a pagamento per promuovere il vostro gruppo.

Le migliori funzionalità/funzione di LinkedIn

Accesso a opportunità di networking globali oltre i limiti geografici

Condivisione di blog, whitepaper, infografiche, video e altro ancora con un pubblico mirato

Usare i gruppi per condurre ricerche di mercato e rimanere aggiornati sulle tendenze

Limiti di LinkedIn

Da fare non offre opzioni integrate per monetizzare il gruppo

Lo streaming in diretta è eccessivamente complesso e richiede un'approvazione e un software esterno per essere impostato

Prezzi di LinkedIn

Gratis

Premium: 29,99 dollari/mese

29,99 dollari/mese Business: $59,99/mese

Valutazioni e recensioni su LinkedIn

G2: 4.3/5 (oltre 350 recensioni)

4.3/5 (oltre 350 recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

Cosa dicono gli utenti reali di LinkedIn?

Adoro il fatto che le persone possano condividere contenuti importanti e correlati all'interno del gruppo, interessi comuni, annunci di lavoro importanti e articoli (su LinkedIn). Vorrei che fosse più facile cercare i contenuti dei post passati invece di scorrere per un po'.

Recensione di G2

**I gruppi di LinkedIn risalgono al 2005, il che li rende uno dei più vecchi strumenti di community online ancora in uso!

6. Discourse (il migliore per creare forum di comunità strutturati e open-source)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image9-4-1400x687.png Discourse (il migliore per la creazione di forum strutturati e open-source) /$$$img/

via Discorso Discourse è una piattaforma open-source, ospitata su GitHub. È una sorta di rivisitazione moderna dei classici forum di discussione. Discourse consente di aggiungere moderatori alla comunità e ha una comoda funzionalità/funzione di notifica per tenervi aggiornati quando qualcuno risponde ai vostri messaggi.

Detto questo, Discourse è molto semplice rispetto ad alcune piattaforme di comunità più avanzate. È più adatto per comunità di sviluppatori con qualche conoscenza di codice, poiché l'impostazione da soli può essere complicata.

Le migliori funzionalità/funzione di Discourse

Monitoraggio e gestione efficiente dei contenuti grazie a un semplice sistema di code per i moderatori

Notifiche personalizzate grazie all'impostazione di avvisi granulari per controllare categorie specifiche

Mantenere la supervisione e risolvere efficacemente i problemi con il monitoraggio essenziale dei log

Monitorare le interazioni degli utenti senza problemi utilizzando le utili note dello staff per gli impegni di più membri

Limiti di Discourse

Discourse è stato progettato pensando agli sviluppatori e richiede competenze da sysadmin per l'hosting e la configurazione

Il passaggio da un'altra piattaforma di comunità personale a Discourse può essere difficile e richiede molto tempo

Prezzi di Discourse

Starter: $20/mese

$20/mese Standard: $100/mese

$100/mese Business: $500/mese

$500/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Discourse

Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

Non ci sono abbastanza recensioni G2: 4.0/5 (60+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Discourse?

Discourse è davvero facile da usare e consente una discussione aperta in una piattaforma in stile forum. È abbastanza personalizzabile e si possono creare diversi argomenti e categorie, oltre a monitorare il coinvolgimento degli utenti.

Recensione di G2

💡Pro Tip: Se non siete esperti di tecnologia, Discourse offre un servizio per costruire la comunità al posto vostro, ma ha un prezzo elevato: circa $$$a/mese.

7. Circle (migliore per le piattaforme di comunità con strumenti di creazione di corsi integrati)

via Cerchio Circle è una piattaforma di comunità per autori, coach e imprenditori che vogliono guadagnare entrate passive attraverso i loro corsi ed eventi. All'interno della piattaforma, è possibile creare **gruppi basati su cohort e lezioni a goccia, inviare DM in massa e condurre sessioni di coaching personali o di gruppo

È anche possibile creare una home feed personale per tutti i membri della community e inviare digest settimanali automatizzati per migliorare il coinvolgimento. La funzionalità/funzione migliore di Circle è l'esperienza video in diretta. È possibile impostare orari di ufficio, condurre sessioni AMA in diretta e Da fare livestreaming per interagire con la propria comunità.

Le migliori funzionalità/funzioni di Circle

Personalizzazione della piattaforma per riflettere l'identità unica del vostro marchio

Facilitare la messaggistica privata e diretta e le discussioni di gruppo per favorire connessioni più profonde

Creazione di pagine di destinazione personalizzate per eventi dal vivo

Limiti di Circle

Gli spazi non sono versatili; non è possibile combinare le discussioni con gli spazi dei corsi

L'app per Android è limitata e non esiste un'opzione per un'etichetta bianca

Prezzi di Circle

Professionale: $89/mese

$89/mese Business: $199/mese

$199/mese Azienda: $360/mese

$360/mese App con marchio in più: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Circle

G2: 4.8/5 (60+ recensioni)

4.8/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (20+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Circle?

Circle.so eccelle nel fornire un'interfaccia intuitiva e facile da usare che semplifica la creazione e la gestione della comunità.

Recensione di G2

**Gli spazi in stile "watercooler" di Circle consentono discussioni casuali e sono perfetti per favorire le connessioni fuori tema nei gruppi professionali.

8. Kajabi Communities (Ideale per ospitare e vendere corsi online)

via Comunità Kajabi Kajabi è ampiamente riconosciuto come una piattaforma per la costruzione e la gestione di aziende online. Permette di creare un sito web con il proprio marchio, di progettare programmi di corsi o di coaching, di elaborare pagamenti, di gestire campagne di marketing e di impostare imbuti commerciali, il tutto da un'unica postazione.

Ciò che distingue Kajabi come alternativa ai Gruppi di Facebook è la sua funzionalità di Prodotto comunitario. Questo strumento vi permette di creare uno spazio per la comunità direttamente sul vostro sito web, con funzioni simili a quelle di un forum.

Le migliori funzionalità/funzione di Kajabi Communities

Costruite un sito web per i membri con un robusto costruttore di siti web

Accesso a un ampio intervallo di modelli di pagine di destinazione personalizzabili

Utilizza gli strumenti di email marketing integrati per un'interazione senza soluzione di continuità comunicazione di gruppo Utilizzate il software per l'imbuto commerciale per coinvolgere i lead in ogni fase del loro percorso

Creazione di esperienze di apprendimento gamificate con monitoraggio dello stato, quiz e certificati

Limiti delle comunità Kajabi

Strumenti limitati per il coinvolgimento di studenti e comunità

I prezzi possono essere costosi per la costruzione di comunità

Prezzi di Kajabi Communities

Kickstarter: $69/mese

$69/mese Basic: $149/mese

$149/mese Crescita: $199/mese

$199/mese Pro: $399/mese

Valutazioni e recensioni di Kajabi Communities

G2: 4.3/5 (80+ recensioni)

4.3/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (200+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Kajabi Communities?

Facile da implementare, una piattaforma completa per corsi, siti web, email, carrelli e molto altro ancora. Ha tag, sequenze di email, quiz, podcast, blog, video hosting e un'incredibile flessibilità.

Recensione di G2

9. Patreon (migliore per creare una comunità per monetizzare i contenuti)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image12-3.png Patreon (migliore per gli autori che cercano di monetizzare i contenuti) /$$$img/

via Patreon Patreon facilita la crescita degli autori di contenuti e la monetizzazione delle loro comunità. È una piattaforma di iscrizione che consente di guadagnare facilmente attraverso servizi di sottoscrizione. La configurazione è semplice: iscrivetevi, create i vostri livelli di sottoscrizione e iniziate a offrire vantaggi esclusivi ai vostri fan. Questi vantaggi possono includere l'accesso al feed di Patreon, chattare con i membri, forum e altri bonus speciali.

Patreon offre un modo per entrare in connessione con il vostro pubblico a un livello più profondo. Offrite ai vostri fan un trattamento da VIP, costruendo al contempo una struttura comunitaria sostenibile intorno al vostro lavoro. A chi non piacerebbe?

Le migliori funzionalità/funzioni di Patreon

Creazione di forum esclusivi per specifici livelli di adesione con l'integrazione di Discourse

Assegnazione di ruoli basati sui livelli su Discord per riconoscere i supporti fedeli

Guadagnare in modo continuativo attraverso le sottoscrizioni ricorrenti

Limiti di Patreon

Non offre lo stesso controllo rispetto alla gestione di gruppi sul proprio sito web

Patreon detrae una percentuale dei vostri guadagni ottenuti attraverso la piattaforma

Prezzi di Patreon

**Free

Pro: 8% dei guadagni

8% dei guadagni Premium: 12% dei guadagni

Valutazioni e recensioni su Patreon

G2: 4.1/5 (60+ recensioni)

4.1/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (100+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Patreon?

Patreon è un modo fantastico per entrare in connessione con i tuoi clienti e farli sentire parte di una comunità speciale.

Recensione di G2

Lo sapevate? Gli autori su Patreon hanno guadagnato collettivamente oltre 8 miliardi di dollari dal suo lancio, rendendola una delle migliori piattaforme per le comunità monetizzate.

10. BuddyBoss (il migliore per costruire comunità online personalizzabili)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image16-1400x892.png BuddyBoss (il migliore per creare una comunità con funzionalità/funzione personalizzate) /$$$img/

via BuddyBoss BuddyBoss è nato come software open-source, dando agli utenti la libertà di modificarlo e personalizzarlo come volevano. Nel corso del tempo, si è evoluto in una piattaforma di comunità online.

Con BuddyBoss, potete creare un'esperienza di comunità simile a quella di Facebook direttamente sul vostro sito WordPress. Permette di aggiungere funzioni personalizzate di costruzione e gestione della comunità, come negozi online, traduzioni, dashboard delle attività e menzioni. Tuttavia, le opzioni di progettazione sono limitate, quindi è necessario un buon tema per rendere il sito visivamente accattivante.

Le migliori funzionalità/funzioni di BuddyBoss

Crea profili di utenti, news feed, messaggistica privata, forum e gruppi sociali con funzionalità/funzioni integrate

Integrazione perfetta con LearnDash e WooCommerce per vendere contenuti attraverso sottoscrizioni o pagamenti una tantum

Migliorare il coinvolgimento dei membri aggiungendo gamification, bacheche di lavoro, eventi e altro ancora con i plugin WordPress compatibili

Limiti di BuddyBoss

Pur essendo facile da usare, può richiedere del tempo per essere padroneggiato se si è alle prime armi con WordPress o con le piattaforme di community

Potrebbero essere necessari altri plugin per funzioni specifiche

Prezzi di BuddyBoss

Piano per un singolo sito: 299 dollari/anno

299 dollari/anno Piano per cinque siti: $349/anno

$349/anno Piano da dieci siti: $449/anno

$449/anno Piano standard: $179/mese, fatturato annualmente

$179/mese, fatturato annualmente Servizio Da fare: Per un costo aggiuntivo una tantum di 1.999 dollari, questo servizio offre servizi di branding e marketing avanzati, aggiunti al piano standard

Per un costo aggiuntivo una tantum di 1.999 dollari, questo servizio offre servizi di branding e marketing avanzati, aggiunti al piano standard Componente aggiuntivo per sviluppatori: Un costo una tantum di 299 dollari

Valutazioni e recensioni di BuddyBoss

Nessuna recensione disponibile

11. Reddit (il migliore per connettersi con persone che la pensano allo stesso modo in comunità di nicchia)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image10-4.png Reddit (il migliore per la connessione con persone che la pensano allo stesso modo in comunità di nicchia) /$$$img/

via Reddit Reddit lavora in modo molto simile ai gruppi di Facebook, ma offre un maggiore controllo sulla comunità e non altera i dati degli utenti. È possibile creare un subreddit per riunire persone con interessi comuni e discutere di argomenti in modo ben organizzato. Permette inoltre agli utenti di iscriversi a specifiche comunità o argomenti, il che aiuta a creare un senso di connessione e appartenenza.

I marchi possono creare subreddit per rispondere alle domande e ai feedback degli utenti e partecipare alle discussioni con il proprio traguardo. Le comunità di Reddit aiutano inoltre le aziende a capire i punti dolenti, le preferenze e le tendenze dei loro clienti osservando le conversazioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Reddit

Scegliere tra quattro tipi di comunità su Reddit: pubblica, ristretta, privata o solo premium

Aggiungere regole e linee guida uniche per ciascun subreddit

Alzare o abbassare i voti sui contenuti in base alla loro rilevanza, interesse e utilità per la comunità

Limiti di Reddit

Nessuna opzione integrata per monetizzare il gruppo o generare direttamente entrate

Manca una funzionalità di chattare in video, il che limita le opzioni di interazione in tempo reale

Prezzi di Reddit

Free per utenti e aziende per creare un subreddit. Gli annunci sono a pagamento

Valutazioni e recensioni su Reddit

G2: 4.2/5 (50+ recensioni)

4.2/5 (50+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

Cosa dicono gli utenti reali di Reddit?

Reddit è un'eccezionale piattaforma di social media che permette agli utenti di unirsi a una comunità, pubblicare contenuti e partecipare a discussioni con altri utenti.

Recensione di G2

💡Pro Tip: Usate il sistema di premi di Reddit per dare "premi" ai membri con post o commenti eccezionali, aumentando il coinvolgimento della comunità.

12. Bettermode (migliore per la gestione di comunità di clienti professionali, con etichetta bianca, sul vostro sito web)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image15.png Bettermode (migliore per i marchi che gestiscono comunità di clienti professionali, con etichetta bianca) /$$$img/

via Modalità migliore Cercate un modo per creare una comunità di clienti personalizzata direttamente sul sito web della vostra azienda? Bettermode (ex Tribe) potrebbe fare al caso vostro. Questa piattaforma white label si integra direttamente nel vostro sito aziendale, offrendovi uno spazio forum professionale dove il vostro pubblico può connettersi e impegnarsi.

Con Bettermode, potete condurre discussioni, condividere contenuti e creare un'app mobile con il vostro marchio. I vostri clienti possono partecipare pubblicando immagini e video, partecipando a sondaggi e impegnandosi in discussioni organizzate liberamente per spazi specifici della comunità.

Le migliori funzionalità/funzione di Bettermode

Impostazione di regole di automazione per ridurre lo spam e garantire la privacy e la sicurezza della comunità

Abilitare discussioni basate su forum con il marchio della vostra azienda

Organizzare le conversazioni in modo efficiente usando gli spazi

Limiti di Bettermode

Manca di funzionalità/funzione di chat rispetto ad altri strumenti di comunicazione sul luogo di lavoro

Da fare non supporta l'hosting di eventi

Prezzi di Bettermode

**Free

Lite: $24/mese

$24/mese Pro: $59/mese

$59/mese Business: $119/mese

Valutazioni e recensioni di Bettermode

G2: 4.6/5 (100+ recensioni)

4.6/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (90+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti in carne e ossa di Bettermode?

È così semplice da usare, si ottengono essenzialmente dei blocchi per creare la propria piattaforma comunitaria e poi si possono aggiungere altre funzioni e funzionalità/funzioni personalizzate, se lo si desidera.

Recensione di G2

Consiglio: È possibile utilizzare il dashboard analitico personalizzabile di Bettermode per monitorare le tendenze e l'impegno all'interno della comunità.

13. Telegram (migliore per ospitare grandi gruppi con trasmissioni e canali monetizzati)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image1-4.png Telegram (migliore per ospitare gruppi numerosi con trasmissioni e canali monetizzati) /$$$img/

via Telegramma Telegram è nata come app per chattare con la comunità, ma ora è molto di più. Pensate a un mix di email, live streaming e messaggistica. È possibile inviare messaggi, condividere video e caricare file in un gruppo.

È possibile impostare diversi canali e creare comunità incentrate su argomenti specifici. È anche possibile fissare le regole del gruppo e i messaggi importanti. Ciò che rende Telegram un'ottima alternativa ai gruppi di Facebook è l'opzione di trasmissione per andare in diretta e connettersi con i membri del vostro target in tempo reale.

Le migliori funzionalità/funzione di Telegram

Creazione di gruppi fino a 200.000 membri

Rispondere a messaggi specifici nelle chat di gruppo passando il dito a sinistra e digitando la risposta

Menzioni ai membri di una chat di gruppo per catturare la loro attenzione e coinvolgerli immediatamente nella conversazione

Limiti di Telegram

Principalmente unidirezionale, manca una vera interazione con la comunità

Nessun supporto per eventi dal vivo o corsi online

Prezzi di Telegram

Gratis

Valutazioni e recensioni su Telegram

Capterra: 4.7/5 (6.000+ recensioni)

4.7/5 (6.000+ recensioni) G2: Non ci sono abbastanza recensioni

Cosa dicono gli utenti in carne e ossa di Telegram?

Quello che mi piace di Telegram è la capacità di creare grandi gruppi, canali e la condivisione di file fino a 2GB è fantastica.

Recensione di Capterra

Consiglio: Provate i sondaggi e i quiz di Telegram per rendere i vostri canali più interattivi e tenere impegnati i membri.

14. WhatsApp (migliore per la creazione di comunità personali e professionali)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image4-4.png WhatsApp (il migliore per costruire comunità personali e professionali) /$$$img/

via WhatsApp Sebbene WhatsApp sia ampiamente utilizzato come app di messaggistica personale, consente agli utenti di creare uno spazio privato (gratuito o a pagamento) per entrare in contatto con persone che la pensano allo stesso modo, clienti attuali o potenziali. WhatsApp supporta le chat di gruppo, messaggistica aziendale e persino videochiamate e chiamate vocali per una comunicazione in tempo reale senza soluzione di continuità.

È possibile inviare annunci della comunità nella chat generale, creare eventi della comunità, e utilizzare l'IA per ottenere risposte rapide a qualsiasi domanda. Inoltre, La grande dimensione dei gruppi di WhatsApp consente di connettersi con tonnellate di membri in un unico luogo.

Le migliori funzionalità/funzione di WhatsApp

Creazione di sottogruppi all'interno della comunità per argomenti specifici

Approvare o rimuovere membri e controllare chi può inviare messaggi al gruppo

Aggiungere membri tramite collegamenti o direttamente dai contatti

Limiti di WhatsApp

Chiunque abbia il vostro numero di telefono può accedere alle vostre informazioni personali e al vostro stato, a meno che non si modifichino le impostazioni di privacy

WhatsApp limita il numero di immagini che si possono inviare contemporaneamente

Prezzi di WhatsApp

Gratuito

Valutazioni e recensioni di WhatsApp

G2: 4.7/5 (80+ recensioni)

4.7/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (15.000+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di WhatsApp?

Personalmente ritengo che WhatsApp abbia una buona base di pubblico in tutto il mondo, il che lo rende la piattaforma migliore per raggiungere il massimo pubblico a fini aziendali. Questa piattaforma è disponibile su tutti i dispositivi, rendendo più facile per i clienti raggiungerla in qualsiasi momento.

Recensione di G2

📖 Leggi tutto: Le migliori alternative a WhatsApp per le aziende

15. Hivebrite (Ideale per la creazione di reti di alumni e comunità professionali)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image14-1.png Hivebrite (il migliore per la creazione di reti di alumni e comunità professionali) /$$$img/

via Hivebrite Hivebrite è una piattaforma di comunità privata dedicata, costruita pensando alle reti di alumni. Offre funzionalità/funzione come **forum di discussione, gruppi e sottogruppi, un'app per dispositivi mobili con marchio, e persino una job board per condividere le opportunità. È possibile collegarla al proprio CRM per gestire eventi dal vivo, biglietteria ed elenchi di partecipanti senza perdere tempo.

Inoltre, consente di creare opzioni di profilo personalizzate per limitare la visibilità e la ricercabilità dei membri, in modo che questi ultimi non possano inviare messaggi di spam agli altri. Detto questo, Hivebrite è più orientato al networking che alla creazione di una comunità attiva e super-impegnata.

Le migliori funzionalità/funzioni di Hivebrite

Creazione di capitoli regionali per soddisfare le comunità locali ed espandere il vostro raggio d'azione

Accesso a preziosi dati e strumenti di analisi per monitorare il coinvolgimento e migliorare le prestazioni

Organizzare e gestire eventi dal vivo senza soluzione di continuità con funzionalità/funzione di pianificazione integrate

Creare app mobili con marchio per offrire un'esperienza personalizzata ai membri della vostra comunità

Limiti di Hivebrite

Il design e l'interfaccia della piattaforma possono sembrare un po' obsoleti

Prezzi di Hivebrite

Connessione: $799/mese

$799/mese Scala: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Hivebrite

G2: 4.4/5 (100+ recensioni)

4.4/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (60+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti in carne e ossa di Hivebrite?

Il design flessibile, la facilità di implementazione, la facilità di integrazione, le funzionalità di interazione con i membri e il supporto clienti di Hivebrite spiccano. Senza (o con minime) competenze tecniche, è possibile personalizzare il layout di ogni pagina con elementi di pagina drag-and-drop e contenuti automatizzati.

Recensione di G2

Aggiornamento dai gruppi di Facebook con ClickUp

Certo, i gruppi di Facebook sono un modo conveniente per connettersi con le persone, espandere la propria rete e promuovere la propria produttività. Tuttavia, per costruire e scalare una comunità online veramente fiorente, è necessaria una piattaforma dedicata alla comunità che permetta una facile personalizzazione e un'interazione organizzata.

Per una semplice comunità professionale, LinkedIn Groups è la migliore alternativa a Facebook. Se volete creare una comunità di nicchia per il vostro marchio, Mighty Networks potrebbe fare al caso vostro. Ma se volete una piattaforma che renda la collaborazione semplice, ClickUp è la migliore alternativa ai gruppi di Facebook.

Con ClickUp potete costruire e gestire la vostra comunità online senza fatica, collaborare con i membri del gruppo, monitorare lo stato delle attività, automatizzare le attività ripetitive e molto altro ancora. Iscriversi a ClickUp oggi stesso e potenzia i tuoi lavori richiesti per la creazione di una comunità!