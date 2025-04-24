I 10 migliori generatori di valutazioni delle prestazioni IA per il 2025

La fatica del feedback lavora in entrambi i sensi? Immaginate di scrivere valutazioni personalizzate delle prestazioni per i vostri 30 collaboratori. Le prime reportistiche porteranno feedback incisivi e utili spunti di riflessione, ma l'entusiasmo iniziale per un feedback dettagliato andrà scemando. Con l'aumentare del numero di revisioni, la qualità del feedback può gradualmente diminuire e non c'è niente di peggio di valutazioni generiche!

I dipendenti preferiscono i manager che forniscono la giusta quantità di feedback: Hanno valutato quei manager 8.6 in media . Inoltre, molti dipendenti probabilmente lavoreranno meglio per ricevere recensioni efficaci e personalizzate.

Un aiuto come l'intelligenza artificiale può aiutarvi a superare le difficoltà di scrivere valutazioni dettagliate e costruttive.

L'IA va oltre l'automazione delle funzioni di base. Può identificare le aree di miglioramento, accelerare il processo di feedback e contribuire all'impostazione delle valutazioni obiettivi per la valutazione delle prestazioni .

Riepilogo/riassunto di 60 secondi

Per raccogliere i benefici di avere IA sul posto di lavoro per la valutazione dei dipendenti, sfoglia questo elenco di 10 strumenti di IA per la valutazione delle prestazioni e scegli il tuo!

ClickUp (il migliore per la creazione di valutazioni collaborative delle prestazioni) Easy Peasy IA (il migliore per una rapida implementazione dei quadri di valutazione delle prestazioni) Writify.IA (Il migliore per valutazioni delle prestazioni altamente personalizzate) Galaxy.IA (Il migliore per trovare ogni strumento di IA in un unico posto per la revisione delle prestazioni) Venngage (Il migliore per visualizzare i dati sulle prestazioni) PerfromanceReviews.ai (Il migliore per generare feedback imparziali per lo sviluppo dei dipendenti) Typli.ai (il migliore per scrivere valutazioni delle prestazioni prive di errori) Michael Schmitt (Il migliore per ambienti di lavoro diversificati) Max Review (Il migliore per ottenere suggerimenti personalizzati) GravityWrite (Il migliore per riempire domande predefinite per la revisione) ## Cosa cercare negli strumenti di IA per la valutazione delle prestazioni?

Creare valutazioni oggettive, corrette e reportistica dettagliata sulle prestazioni per questo motivo, è necessario monitorare ogni dipendente dell'azienda da vicino e con costanza, oppure utilizzare strumenti software che lo facciano per voi. È chiaro che la scelta più semplice è quella di uno strumento, quindi cerchiamo di capire alcuni criteri importanti per la selezione.

Utilizzate questi requisiti come lista di controllo per individuare lo strumento di IA in grado di soddisfare tutti i box sottostanti per migliorare il processo di valutazione delle prestazioni:

Feedback costruttivo: Le revisioni provider devono fornire un feedback attuabile, evidenziando i punti di forza, le debolezze e le aree di miglioramento

Le revisioni provider devono fornire un feedback attuabile, evidenziando i punti di forza, le debolezze e le aree di miglioramento **Accuratezza e pertinenza: lo strumento deve generare valutazioni che riflettano accuratamente le prestazioni del dipendente, allineandosi agli standard aziendali e ai ruoli specifici

Attenuazione dei pregiudizi: Il generatore di valutazioni delle prestazioni deve essere progettato per ridurre al minimo i pregiudizi nel processo di revisione, garantendo valutazioni giuste ed eque

Il generatore di valutazioni delle prestazioni deve essere progettato per ridurre al minimo i pregiudizi nel processo di revisione, garantendo valutazioni giuste ed eque Personalizzazione: Lo strumento deve consentire la personalizzazione delle valutazionimodelli di valutazione delle prestazioni, delle scale di valutazione e delle metriche specifiche di performance per adattarsi alle esigenze dell'organizzazione

Lo strumento deve consentire la personalizzazione delle valutazionimodelli di valutazione delle prestazioni, delle scale di valutazione e delle metriche specifiche di performance per adattarsi alle esigenze dell'organizzazione Integrazione: Il software deve integrarsi perfettamente con i sistemi HR esistenti, come HRIS o software di gestione delle performance, per semplificare il processo di revisione

Il software deve integrarsi perfettamente con i sistemi HR esistenti, come HRIS o software di gestione delle performance, per semplificare il processo di revisione **Privacy e sicurezza dei dati: lo strumento di IA deve dare priorità alla privacy e alla sicurezza dei dati, garantendo la protezione delle informazioni sensibili dei dipendenti

Facilità per l'utente: Lo strumento deve essere facile da usare, con un'interfaccia chiara e intuitiva che riduca al minimo il tempo e il lavoro richiesto per generare le revisioni

I 10 migliori strumenti di IA per generare recensioni sulle prestazioni (gratis e a pagamento)

La maggior parte degli strumenti di IA per la valutazione delle prestazioni utilizza modelli strutturati che i professionisti possono compilare, ad esempio un questionario, per poi generare una valutazione. Altri si integrano con l'area di lavoro, comprendono meglio l'azienda e i dipendenti e generano recensioni in loco come feedback o riconoscimenti.

Diamo un'occhiata a questi 10 strumenti di IA e decidiamo quale può aiutarvi a risparmiare tempo aggiungendo sostanza ai report sulle prestazioni:

1. ClickUp (il migliore per la creazione di valutazioni delle prestazioni in collaborazione) ClickUp , la soluzione onnipotente per la produttività, è valida sia per le sue capacità di revisione delle prestazioni che per le altre esigenze dell'area di lavoro. È completamente personalizzabile e adatto sia ai singoli che ai team grandi e piccoli.

Con ClickUp Brain , si ottiene una soluzione IA che risponde alle vostre domande, ricorda il contesto aziendale e analizza le chat, le attività e le discussioni precedenti per creare valutazioni dettagliate delle prestazioni dei dipendenti. Ha anche identificato come un dipendente si è comportato rispetto a determinate attività e quando!

Utilizzate ClickUp Brain per ottenere revisioni dettagliate delle prestazioni nei seguenti modi:

Creare riepiloghi/riassunti guidati dall'IA delle prestazioni, delle vulnerabilità e dei risultati dei dipendenti

guidati dall'IA delle prestazioni, delle vulnerabilità e dei risultati dei dipendenti Generare un modello di valutazione delle prestazioni personalizzabile su misura per ruoli specifici, risparmiando tempo e coerenza

su misura per ruoli specifici, risparmiando tempo e coerenza Convertire le discussioni vocali in testo tramite trascrizione automatica ed estrarre chiavi di lettura da includere nelle reportistiche di valutazione

da includere nelle reportistiche di valutazione Utilizzare l'assistente di scrittura IA integrato in Brain per creare feedback costruttivi mantenendo tono, formato, leggibilità e chiarezza di pensiero

mantenendo tono, formato, leggibilità e chiarezza di pensiero Tradurre le valutazioni in diverse lingue, promettendo inclusività e diversità per le aziende con una forza lavoro globale

ClickUp Brain

Oltre a ClickUp Brain, utilizzare ClickUp Chattare per collegare le conversazioni con attività e documenti e rendere contestuali e accessibili le discussioni sulle valutazioni delle prestazioni. Le chat organizzate in spazi o canali dedicati consentono ai team HR e ai manager di collaborare e di impegnarsi in comunicazione professionale senza dover passare a un altro strumento.

ClickUp Chat può essere utile per:

Collegare elenchi, cartelle e file Spazi in ClickUp per mantenere la cronologia delle prestazioni in connessione con le attività/progetti interessati

Segregare le discussioni aggiungendo descrizioni/intestazioni per specificare le chat come revisioni individuali o di team

Aggiunta di membri del team alle chat in corso senza interrompere il flusso e promuovendo la collaborazione

Creazione di attività o annunci relativi alle prestazioni direttamente dalla chat senza un lavoro manuale richiesto

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-383-1400x746.png ClickUp Chattare /$$$img/

Utilizzate l'interfaccia di ClickUp Chattare per organizzare le valutazioni delle prestazioni in un unico luogo

Un'altra funzionalità/funzione collaborativa di ClickUp è I documenti di ClickUp . I membri del team possono utilizzarli per modificare le valutazioni delle prestazioni in modo collaborativo, taggare i colleghi per ricevere i loro contributi e aggiungere commenti ai documenti.

Ricche opzioni di formattazione come tabelle, divisori, banner e comandi di markdown aiutano i manager a formattare le valutazioni per includere metriche dettagliate dei dipendenti, riepiloghi/riassunti e piani d'azione in modo organizzato e visivamente accattivante.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-39.gif Documenti ClickUp /$$$img/

Utilizzate ClickUp Docs e le sue ricche opzioni di formattazione per la revisione delle prestazioni

Come opzione alternativa, il modello per la valutazione delle prestazioni di ClickUp può aiutare le organizzazioni a superare la prova del misurare efficacemente le prestazioni del team e in modo coerente. L'impostazione consente ai team delle risorse umane di adattare il formato e il contenuto alle esigenze dell'organizzazione.

Viene fornito con strutture di autovalutazione precostituite, che consentono una valutazione strutturata autovalutazione delle prestazioni . Promuove conversazioni per la promozione della carriera che allineano la crescita dei dipendenti e le responsabilità lavorative con gli oggetti dell'organizzazione, favorendo l'esito positivo dell'intero team.

Il modello facilita inoltre Recensioni dei manager in cui la direzione può offrire un feedback costruttivo e un riconoscimento durante il periodo di revisione.

Dopo tutto, numerosi studi dimostrano che i dipendenti che ricevono un feedback rapido e costruttivo sono più impegnati e motivati.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Organizzate, cercate e accedete a tutte le valutazioni delle prestazioni con Hub documenti, assicurando che le valutazioni rimangano accessibili e organizzate

Mantenere gli stakeholder immediatamente aggiornati sugli argomenti chiave con IA Catch Up, riducendo la necessità di spiegazioni o riunioni ripetitive

Integrare ClickUp con varie piattaforme per garantire che le valutazioni siano basate sui dati e riflettano l'intero spettro dei contributi e delle metriche di un dipendente Integrazioni di ClickUp Supportare i follower con Attività di ClickUp in modo che i manager possano assegnare attività, fissare obiettivi intelligenti e monitorare lo stato direttamente una volta completate le valutazioni delle prestazioni



Limiti di ClickUp

L'interfaccia può risultare eccessiva per i nuovi utenti a causa dell'estensione delle funzionalità/funzione

Prezzi di ClickUp

Free Forever : gratis

: gratis Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Si aggiunge a qualsiasi piano a pagamento per $7 per area di lavoro per membro al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.500+ recensioni)

4,7/5 (9.500+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

Essendo un TL si deve monitorare l'attività degli altri e ClickUp rende più facile la gestione delle attività, del carico di lavoro, ecc. Inoltre, mi ha aiutato a presentare le prestazioni del team e le prestazioni individuali dei membri. Nidhi Rajput , BDM presso CedCommerce

2. Easy Peasy IA (la migliore per una rapida implementazione dei quadri di valutazione delle prestazioni)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-384.png Easy Peasy IA /$$$img/

via IA facile facile Strumento generatore di IA per la valutazione delle prestazioni IA facile da usare è pensato per le piccole e medie imprese. I suggerimenti in tempo reale aiutano la piattaforma a migliorare la qualità del feedback, mentre le funzionalità di integrazione facilitano la condivisione dei dati con gli strumenti HR esistenti.

Con un limite di approfondimenti contestuali, la sua semplicità e velocità la rendono una soluzione affidabile per valutazioni delle prestazioni rapide, pratiche e attuabili.

Funzionalità/funzione di Easy Peasy IA

Sfrutta modelli pronti per l'uso, facilmente personalizzabili e diversi tra loro

Genera recensioni da diversi punti di vista: prima, seconda e terza persona

Assistenza per più di 40 lingue e accenti diversi grazie alla funzione di sintesi vocale del testo

Limiti di Easy Peasy IA

Le immagini generate dall'IA possono talvolta mancare di sostanza e precisione

La mancanza di demo o di guide su come utilizzare lo strumento può confondere l'utente

Prezzi di Easy Peasy IA

Free Forever

Starter: $16/utente al mese

$16/utente al mese Unlimited 50: $24/utente al mese

$24/utente al mese Unlimited: $32/utente al mese

Easy Peasy IA valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (20+ recensioni)

4.5/5 (20+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

👀 Lo sapevate? I manager spesso lasciano che una grande qualità (come la puntualità) metta in ombra tutto il resto, portando a recensioni distorte. Questo fenomeno è chiamato "effetto alone".

3. Writify.IA (il migliore per le valutazioni delle prestazioni altamente personalizzate)

via Writify.IAScrivere.IA realizza valutazioni dettagliate e specifiche per ruolo che riflettono i risultati dei dipendenti e mettono in evidenza i loro punti di forza aree di miglioramento . È possibile offrire un feedback personalizzato a più dipendenti contemporaneamente, grazie a intuizioni basate sui dati.

Una volta incollati alla curva di apprendimento un po' ripida, sarete in grado di sviluppare valutazioni delle prestazioni d'impatto con il minimo lavoro richiesto.

Le migliori funzionalità/funzione di Writify.IA

Genera contenuti scritti di alta qualità in modo rapido ed efficiente grazie ai suoi algoritmi avanzati di elaborazione del linguaggio naturale, indipendentemente dal numero di valutazioni delle prestazioni necessarie

Creare valutazioni strutturate e significative con il Paragraph Expander, il Outline Generator e il Review Comment Generator dell'IA

Mantenere la credibilità ed evitare problemi di violazione del copyright utilizzando lo strumento di rilevamento del plagio integrato

Limiti di Writify.IA

Curva di apprendimento potenzialmente più ripida per gli utenti che non hanno familiarità con le opzioni di personalizzazione avanzate

Prezzi di Writify.IA

Free Forever

Valutazioni e recensioni di Writify.IA

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

4. Galaxy.IA (il migliore per trovare ogni strumento di IA in un unico posto per la revisione delle prestazioni)

via Galassia.IAGalassia.IA è una suite di strumenti di IA che combina modelli di IA leader del settore come GPT-4, Claude, Gemini e altri ancora in un unico posto, in modo da non dover acquistare più sottoscrizioni.

Grazie a funzionalità/funzione progettate per la precisione, la personalizzazione e l'efficienza, Galaxy.ai rende facile per i professionisti delle risorse umane fornire valutazioni perspicaci e attuabili. Utilizzatelo per generare feedback equilibrati che riconoscano i risultati ottenuti e indichino le aree di miglioramento. È possibile modellare il tono e lo stile per garantire un linguaggio professionale appropriato durante la valutazione.

Le migliori funzionalità di Galaxy.IA

Approfittate delle nuove funzionalità/funzione dell'IA che vengono aggiunte ogni settimana

Ottenere suggerimenti e best practice per generare valutazioni delle prestazioni migliori

Sfruttare il sistema di chattare multi-modello che permette di confrontare le risposte di diversi strumenti di IA in una sola volta per fare una scelta informata

Limiti di Galaxy.IA

Richiede una configurazione iniziale dei dati per un'analisi accurata delle prestazioni

Tutte le funzionalità/funzione sono accessibili solo una volta effettuato il pagamento

Prezzi di Galaxy.IA

Unlimitato: $15/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Galaxy.IA

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

**Da fare? Un numero di aziende multinazionali tra cui Adobe, Microsoft, Dell, Juniper e altre stanno abbandonando l'approccio formale e retrospettivo delle valutazioni annuali delle prestazioni a favore di controlli più frequenti, informali e lungimiranti con i dipendenti durante l'anno.

5. Venngage (il migliore per la visualizzazione dei dati sulle prestazioni)

via Venngage Venngage è una piattaforma di design intuitiva e alimentata dall'IA che consente agli utenti di creare immagini e infografiche straordinarie.

Semplifica la presentazione di revisioni delle prestazioni, analisi dei dati e reportistica in modo coinvolgente e visivamente accattivante con pochi clic.

Lo strumento consente a più membri di modificare e lasciare commenti su qualsiasi modello di valutazione delle prestazioni scelto per generare e condividere il feedback a 360 gradi dei propri dipendenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Venngage

Personalizzate facilmente i modelli e create immagini senza bisogno di competenze estese nel campo del design, grazie all'intuitivo editor "drag-and-drop"

Trovare rapidamente un punto di partenza adatto ai vostri progetti con oltre 10.000 modelli

Importazione di dati da file CSV o Excel e visualizzazione efficace di grafici, diagrammi e diagrammi intelligenti

Limiti di Venngage

Richiede un lavoro manuale per lo spostamento di widget ed elementi

Un progetto pesante può causare il blocco dello strumento

Prezzi di Venngage

**Free Forever

Premium: $19/utente al mese

$19/utente al mese Business: $49/utente al mese

$49/utente al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Venngage valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (100+ recensioni)

4.7/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (300+ recensioni)

6. PerfromanceReviews.ai (il migliore per generare feedback imparziali per lo sviluppo dei dipendenti)

via PerformanceReviews.ai PerformanceReviews.ai è uno strumento di generazione di valutazioni delle prestazioni IA che automatizza la creazione di valutazioni delle prestazioni personalizzate, dettagliate e approfondite.

Selezionate se la valutazione è per voi stessi o per un vostro dipendente, compilate il modello e fornite informazioni specifiche esempi di valutazione delle prestazioni allo strumento. L'ultimo passaggio darà il tono alla valutazione dell'IA.

Funzionalità/funzione migliori di PerformaceReviews.ai

Utilizzare un modello predefinito per risparmiare tempo e generare revisioni delle prestazioni

Navigazione in un'interfaccia intuitiva che semplifica il processo di creazione delle valutazioni

Automazioni nella generazione di feedback, compresi punti di forza, punti deboli e aree di miglioramento

Adattare il linguaggio e il tono al vostro stile per mantenere un tocco umano nelle vostre valutazioni

Limiti di PerformanceReviews.ai

Esempi simili possono portare a una monotonia del risultato

Prezzi di PerformanceReviews.ai

Unlimitato: $19/mese

PerformanceReviews.ai valutazioni e recensioni

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

7. Typli.ai (Il migliore per scrivere recensioni di performance prive di errori)

via Typli.ai Typli.ai assiste i professionisti delle risorse umane automatizzando il processo di scrittura delle valutazioni delle prestazioni, facendo risparmiare loro il tempo altrimenti impiegato per la stesura e la formattazione dei contenuti.

I suoi oltre 184 strumenti di scrittura automatizzano anche altri tipi di creazione di contenuti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Typli.ai

Suggerimenti in tempo reale che aiutano a completare le frasi, a creare elenchi e a inserire citazioni pertinenti, rendendo la scrittura più fluida e veloce

Descrivete ciò di cui avete bisogno e Typli creerà immagini di alta qualità per completare il vostro contenuto

Creare contenuti che piacciano ai motori di ricerca grazie ai controlli SEO integrati e alle funzionalità di suggerimento delle parole chiave

Limiti di Typli.ai

Può mancare una comprensione sfumata delle prestazioni dei singoli dipendenti

C'è il rischio che le recensioni generate risultino generiche se non sufficientemente personalizzate

Prezzi di Typli.ai

Basic: $16,99/utente al mese

$16,99/utente al mese Plus: $24,99/utente al mese

$24,99/utente al mese Pro: $69,99/utente al mese

Valutazioni e recensioni di Typli.ai

G2: Non ci sono abbastanza recensioni

Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: 4.4/5 (20+ recensioni)

8. Generatore di valutazioni delle prestazioni di Michael Schmitt (Ideale per ambienti di lavoro diversi)

via Michael Schmitt Michael Schmitt è uno sviluppatore di software dell'Illinois che ama costruire "cose stupide" Uno dei suoi esperimenti è un generatore di valutazioni delle prestazioni IA gratuito e dall'interfaccia semplice. Semplifica il processo di valutazione consentendo agli utenti di inserire informazioni e attributi specifici dei dipendenti, che lo strumento utilizza per generare un modello di valutazione completo.

Performance Review Generator di Michael Schmitt Caratteristiche migliori

Valuta le prestazioni di oltre 40 attributi, assegnando a ciascuno di essi un punteggio perfetto, buono, medio, insufficiente o peggiore

Selezione degli attributi e dei punteggi corrispondenti, che culminano nella generazione di un modello di revisione

Possibilità di richiamare gli attributi rilevanti delle prestazioni grazie a prompt che facilitano la formulazione di recensioni esaustive, senza doversi fermare sulle parole da dire

Generatore di valutazioni delle prestazioni di Michael Schmitt limitazioni

Lo strumento si concentra principalmente sulla generazione di testi basati su input predefiniti, non riuscendo a cogliere le sfumature del feedback

La qualità della recensione generata è direttamente proporzionale all'accuratezza e al dettaglio delle informazioni fornite

Performance Review Generator by Michael Schmitt prezzi

Free Forever

Performance Review Generator di Michael Schmitt valutazioni e recensioni

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

🧠 Fatto divertente: Le persone possono vedere le valutazioni dell'IA come meno distorte di quelle degli esseri umani. 47% degli intervistati in un sondaggio del Pew Research Center ritiene che l'IA farebbe meglio degli esseri umani nel valutare tutti i candidati al lavoro allo stesso modo.

9. Max Review (il migliore per ottenere suggerimenti personalizzati)

via Recensione Max MaxReview semplifica il processo di valutazione delle prestazioni, fornendo suggerimenti personalizzati basati sui dati forniti dall'utente. È possibile creare recensioni che mettano in risalto i risultati chiave, adattate a ruoli e aziende specifiche. Potete anche chiedere all'IA di migliorare la qualità della vostra scrittura e di rendere la recensione più breve o più lunga.

Le migliori funzionalità/funzione di Max Review

Scegliete tra una varietà di modelli personalizzabili adatti a diversi tipi di valutazione delle prestazioni

Sfrutta un sistema di punteggio basato sugli attributi che permette di valutare i dipendenti in base a varie metriche di performance

Si integra con i sistemi HR esistenti, consentendo il trasferimento e la gestione dei dati senza soluzione di continuità

Limiti della revisione massima

La qualità del risultato dipende in larga misura dall'input dell'utente

Lo strumento potrebbe non offrire capacità analitiche o di integrazione estese

Prezzi di Max Review

Unlimitato: $15/mese

$15/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Max Review valutazioni e recensioni

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

10. GravityWrite (migliore per riempire domande predefinite per la revisione)

via GravitàScrittura Un generatore di valutazioni delle prestazioni dell'IA con un outlook orientato al futuro, GravityWrite è uno strumento gratuito che consente di inserire dettagli specifici sul titolo del dipendente, sui risultati e sui punti di forza. Quindi, genera un feedback personalizzato che può essere utilizzato per guidare lo sviluppo dei dipendenti e motivarli a perseguire obiettivi e sfide future.

Le migliori funzionalità di GravityWrite

Sfrutta oltre 80 diversi strumenti di IA per la scrittura di contenuti, tra cui post per blog, didascalie per i social media, newsletter email e contenuti SEO

Supporto multilingue per la creazione di contenuti nella lingua e nel tono preferiti, per soddisfare un pubblico globale

Limiti di GravityWrite

Lo strumento potrebbe aggiornare ed eliminare automaticamente i contenuti non salvati

Prezzi di GravityWrite

Free Forever

Starter: $19/utente al mese

$19/utente al mese Pro: $79/utente al mese

Valutazioni e recensioni di GravityWrite

G2: 4.6/5 (80 recensioni)

4.6/5 (80 recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

Utilizzare ClickUp come strumento per la valutazione delle prestazioni

La stesura delle valutazioni delle prestazioni è un processo noioso, ma necessario. Avete bisogno di uno strumento conforme e personalizzabile che offra tutto in un unico posto per ridurre la confusione.

Ecco perché dovreste scegliere ClickUp.

Si integra con l'area di lavoro per aiutarvi a ottenere una comprensione contestuale più profonda della vostra azienda. Elimina la necessità di attivare/disattivare diverse app e offre i vantaggi di entrambe software di valutazione delle prestazioni e una soluzione per il project management.