Come identificare e analizzare i concorrenti indiretti in azienda

Immaginate questo: Siete in giro con la vostra famiglia e state cercando di decidere se guardare un nuovo film in streaming a casa o andare a mangiare una pizza. Anche se un ristorante e un servizio di streaming potrebbero non sembrare rivali, entrambi si contendono la stessa cosa: il reddito disponibile e il tempo libero della vostra famiglia.

Ogni azienda ha dei concorrenti, ma non sempre sono solo i primi nomi che vengono in mente.

Questa è l'essenza della concorrenza indiretta. Ma cosa sono esattamente i concorrenti indiretti? Sono aziende che offrono prodotti o servizi diversi, ma che competono per esigenze, obiettivi o risorse simili dei clienti

Siete pronti a scoprire come i concorrenti indiretti potrebbero influenzare la vostra prossima grande strategia? Scopriamolo. 📝

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi

Ecco i passaggi per identificare i concorrenti indiretti:

Comprendere il vostro mercato: Espandere la vostra visione. Guardate oltre la concorrenza diretta ed esplorate settori simili e adiacenti. I vostri concorrenti indiretti potrebbero emergere da lì

Individuare le tendenze: Tenere d'occhio i cambiamenti del mercato e le opportunità emergenti

**Monitoraggio delle esigenze dei clienti: prestate attenzione a come cambiano le preferenze dei vostri clienti

**Analizzare i dati dei concorrenti: utilizzare gli insight per visualizzare le tendenze e identificare i gap

**Rimanere adattabili: essere pronti a modificare le strategie di marketing in base all'emergere di nuovi concorrenti

Collaborare e pianificare: Lavorare con il proprio team per trovare modi per superare la concorrenza diretta e indiretta

Lavorare con il proprio team per trovare modi per superare la concorrenza diretta e indiretta Utilizzare gli strumenti di ricerca: Utilizzare le ricche funzionalità online di ClickUp, come lavagne, documenti e dashboard, per identificare, ricercare e costruire strategie contro i concorrenti indiretti

**Cosa sono i concorrenti indiretti?

**I concorrenti indiretti sono aziende che non offrono lo stesso prodotto o servizio della vostra azienda, ma che si rivolgono a un pubblico simile o soddisfano un bisogno analogo

Per istanza, le caffetterie potrebbero essere indirettamente in concorrenza con gli spazi di coworking, poiché entrambi offrono spazi per lavorare e socializzare.

Riconoscere i concorrenti indiretti aiuta le aziende a comprendere meglio il mercato in generale. Rivela dove i vostri potenziali clienti potrebbero allocare le loro risorse e offre spunti su come posizionare le vostre offerte in modo più efficace.

I concorrenti indiretti condividono queste caratteristiche:

Servono settori o mercati diversi

Soddisfano esigenze o desideri simili dei clienti

Traguardano lo stesso pubblico ma con produttività o servizi distinti

Competono per risorse condivise come tempo, denaro o attenzione

**In mercati con troppi prodotti simili, l'eccesso di scelta può sopraffare i clienti. Secondo una ricerca della Columbia Business School1^:

quando i consumatori si trovano di fronte a troppe opzioni, è meno probabile che decidano qualcosa.

Concorrenti diretti e indiretti: Un confronto

Comprendere le differenze tra concorrenti diretti e indiretti è essenziale per elaborare strategie efficaci. Ecco un rapido confronto:

Aspetto | Concorrenti diretti | Concorrenti indiretti |

| ------------------ | ---------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------- |

| Definizione | Offrono prodotti/servizi uguali o simili | Forniscono prodotti/servizi diversi ma hanno come traguardo lo stesso pubblico |

| Sovrapposizione di settori_ | Funzione all'interno dello stesso settore | Operano in settori diversi |

| Esigenze del cliente_ | Rispondono a esigenze identiche o strettamente correlate | Soddisfano esigenze simili in modi diversi |

| Due marchi di abbigliamento che competono per gli acquirenti attenti allo stile | Un marchio di abbigliamento e un negozio di elettronica che competono per il reddito disponibile |

Come identificare i concorrenti indiretti

La concorrenza in azienda spesso proviene da luoghi inaspettati. La sfida sta nello scoprire questi attori nascosti e nel capire come si intersecano con le scelte del vostro pubblico. Senza un processo chiaro, è facile perdere intuizioni importanti.

ClickUp

, l'app per il lavoro, vi aiuta ad affrontare questa attività con chiarezza ed efficienza. Dall'organizzazione della ricerca alla visualizzazione delle connessioni, ClickUp offre gli strumenti per affrontare ogni passaggio in modo efficace.

Vediamo come funziona. 👇

Passaggio #1: Definire le esigenze e le preferenze del pubblico

Il primo passaggio per identificare i concorrenti indiretti consiste nel comprendere a fondo il vostro pubblico. Da cosa traggono valore? Quali problemi stanno cercando di risolvere? Pensate ai loro obiettivi, ai punti dolenti e alle loro abitudini

Ad esempio, una palestra boutique potrebbe attrarre persone che danno valore alla salute, alla convenienza e alla comunità.

Esaminando questi dettagli, potreste rendervi conto che tra i concorrenti ci sono altre palestre, app per il benessere, piattaforme per la meditazione o persino caffè locali che offrono un'esperienza sociale. L'obiettivo è quello di mappare l'ecosistema più ampio con cui il vostro pubblico si confronta.

ClickUp Documenti

Costruite profili di pubblico dettagliati e collaborate in tempo reale con ClickUp Docs Documenti di ClickUp è il vostro taccuino digitale, che vi permette di organizzare tutte le vostre intuizioni sul pubblico in un unico posto. **Creare personas dettagliate del pubblico, delineare le loro preferenze ed elencare tutti gli schemi osservati

Le funzionalità/funzione di collaborazione consentono al team di contribuire a questi profili in tempo reale, assicurando che le intuizioni di tutti siano catturate. Se state analizzando gli appassionati di fitness, create un documento ClickUp per elencare le loro preferenze, come i tipi di allenamento, gli orari preferiti e le abitudini di spesa.

Taggate i membri del team con le menzioni @ per aggiungere approfondimenti o evidenziare le tendenze emergenti.

💡 Pro Tip: Utilizzare le Cinque Forze di Porter per analizzare le dinamiche competitive del vostro settore. Questo schema vi aiuta a valutare fattori quali la minaccia di nuovi operatori, il potere contrattuale di fornitori e acquirenti, la minaccia dei sostituti e la rivalità del settore, per dare forma alla vostra strategia aziendale.

Passaggio #2: Ricerca sul settore e sulle tendenze di mercato

Una volta compreso il vostro pubblico, esplorate il vostro settore e le attuali tendenze del mercato. Identificate le aziende che influenzano le decisioni del vostro pubblico, anche se appartengono a settori diversi. Questo passaggio vi aiuta a riconoscere i modelli e ad allineare la vostra strategia all'evoluzione del comportamento dei consumatori.

Ad esempio, se siete un servizio di consegna di pasti a domicilio, potreste notare una concorrenza indiretta da parte di app per la consegna di generi alimentari, ristoranti con opzioni di asporto o persino blog gastronomici che offrono idee per la preparazione di pasti fai-da-te.

Lavagne online

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ClickUp-Whiteboards-1-1400x907.png ClickUp Whiteboards: Ricerche di mercato semplificate per un vantaggio competitivo /$$$img/

Visualizzate le tendenze del mercato e i concorrenti con le lavagne online di ClickUp Lavagne online ClickUp rendono facile il brainstorming e la visualizzazione dei dati.

Usatele per mappare il panorama del mercato, collegare le tendenze al comportamento del pubblico e illustrare la sovrapposizione dei concorrenti. Le lavagne online offrono la funzione drag-and-drop, consentendovi di creare una visualizzazione dinamica e modificabile della vostra ricerca.

Ad esempio, si può creare una lavagna online per creare un diagramma di flusso che mostri come le preferenze dei consumatori si spostino tra consegna dei pasti, servizi di drogheria e pasti fatti in casa. Aggiungete note adesive per le tendenze, frecce per mostrare le connessioni e tag per classificare la concorrenza indiretta e diretta.

Inoltre, il Modello di analisi di mercato ClickUp può aiutare a strutturare la ricerca. Offre sezioni precostituite per registrare i dati demografici, gli obiettivi e i comportamenti del pubblico, risparmiando tempo e garantendo coerenza.

Passaggio #3: Identificare i potenziali concorrenti

Ora che avete raccolto informazioni sul pubblico e dati di mercato, **elencate i potenziali concorrenti indiretti. Pensate oltre alle scelte più ovvie e includete le aziende che soddisfano esigenze simili in modi diversi

Ad esempio, uno spazio di coworking potrebbe competere indirettamente con biblioteche, piattaforme per riunioni virtuali o arene per conferenze, a seconda di ciò che il pubblico valorizza maggiormente: il costo, l'ambiente o le opportunità di networking.

Dashboard ClickUp

Traccia i dati della concorrenza in modo efficace con le dashboard ClickUp personalizzabili ClickUp Dashboard vi aiutano a monitorare, confrontare e analizzare i concorrenti in modo efficiente. È possibile personalizzare le schede per organizzare i dati, monitorare le metriche chiave e visualizzare le tendenze in tempo reale.

Per istanza, si può impostare una dashboard per monitorare dati come le recensioni dei clienti, le strutture di monitoraggio dei prezzi o le campagne di promozione dei potenziali concorrenti. Questo vi aiuterà a individuare rapidamente schemi e lacune.

🧠 Curiosità: Sebbene Airbnb e gli hotel offrano entrambi alloggi, Airbnb è spesso visto come un'alternativa agli hotel tradizionali, concentrandosi maggiormente su soggiorni unici, personalizzati e spesso convenienti. Questa concorrenza indiretta ha indotto le catene alberghiere a ripensare le proprie strategie e alcune hanno adottato nuovi concetti di "hotel boutique" per attirare viaggiatori più diversificati.

Modello di analisi competitiva ClickUp

Il Modello di analisi competitiva di ClickUp consente di organizzare e confrontare sistematicamente i dati di più concorrenti. Consente inoltre di analizzare i punti di forza, le debolezze, le opportunità e le minacce dei concorrenti, aiutandovi con un'analisi SWOT.

Si distingue per la possibilità di visualizzare i dati con grafici e diagrammi, per individuare facilmente le tendenze. Modelli di analisi della concorrenza come questi non si limitano a raccogliere dati, ma vi aiutano a trasformarli in informazioni utili. Sulla base dei risultati ottenuti, potete creare piani strategici che sfruttino i vostri punti di forza e affrontino le aree di miglioramento.

Passaggio #4: Brainstorming delle strategie della concorrenza

Una volta acquisita una solida conoscenza del vostro pubblico e dei potenziali concorrenti, iniziate a elaborare strategie per posizionare efficacemente la vostra azienda. **Concentratevi su ciò che rende unica la vostra offerta e su come potete attrarre le priorità del vostro pubblico

Per iniziare, utilizzate la tabella di marcia

Punti di differenza (POD)

quadro di riferimento per comprendere ciò che rende unico il vostro marchio e gli conferisce un vantaggio competitivo.

ClickUp Brain ClickUp Brain

migliora le sessioni di brainstorming con suggerimenti basati sull'IA. Mentre documentate le strategie, lo strumento fornisce suggerimenti in tempo reale per affinare le idee, migliorare il linguaggio e identificare potenziali opportunità.

Generare informazioni utili e affinare le strategie con ClickUp Brain

Aiuta a semplificare le informazioni complesse, rendendo i vostri piani azionabili e chiari.

Supponiamo che stiate usando questo Strumento di analisi della concorrenza IA per delineare le strategie di uno spazio di coworking. Mentre scrivete, l'IA potrebbe suggerirvi come enfatizzare le opportunità di networking o evidenziare piani di iscrizione convenienti.

💡 Pro Tip: Creare una strategia go-to-market per introdurre e promuovere un prodotto rimanendo davanti alla concorrenza indiretta e diretta. Si tratta di comprendere il target di riferimento, definire il valore unico del prodotto, selezionare i canali commerciali adeguati e creare campagne di marketing che lo differenzino sul mercato.

Passo #5: Automazione del monitoraggio dei concorrenti

L'analisi dei concorrenti non è un'attività da svolgere una sola volta. Richiede un monitoraggio costante per stare al passo con i cambiamenti del mercato.

Impostare trigger per automatizzare attività ripetitive e rimanere aggiornati con ClickUp Automazioni ClickUp Automazioni consente di risparmiare molto tempo.

È possibile automatizzare le notifiche per gli aggiornamenti dei concorrenti, come le modifiche dei prezzi o le nuove campagne. È anche semplice impostare dei trigger per assegnare attività, aggiornare i flussi di lavoro o notificare al team informazioni critiche

Per istanza, è possibile creare un'automazione che segnali gli aggiornamenti delle attività promozionali di un concorrente e che assegni un'attività al team di marketing per analizzarne l'impatto.

**Molte analisi dei concorrenti seguono la regola dell'80/20 (principio di Pareto), secondo la quale le aziende si concentrano sul 20% dei concorrenti che rappresentano l'80% dell'attività di mercato.

Strategie per affrontare la concorrenza indiretta

Per affrontare la concorrenza indiretta non basta tenere d'occhio i rivali diretti. È necessario adattarsi in modo proattivo alle mutevoli dinamiche del mercato, comprendere il comportamento dei clienti e differenziare la propria offerta.

Ecco quattro strategie che possono aiutarvi a mantenere il vantaggio. ✅

1. Comprendere la vostra proposta di vendita unica (USP)

La vostra USP è l'impostazione che vi distingue dalla concorrenza. È essenziale mettere in evidenza ciò che rende unico il vostro prodotto o servizio, soprattutto quando vi trovate di fronte a una concorrenza indiretta

Che si tratti di qualità, convenienza o servizio al cliente, il pubblico deve sapere perché la vostra offerta è la scelta migliore. Rivedete regolarmente la vostra USP per assicurarvi che rimanga rilevante e forte in un mercato in continua evoluzione.

**L'ascesa di piattaforme di streaming come Netflix, Hulu e Disney+ ha influenzato indirettamente i provider di TV via cavo. Anche se queste piattaforme non sono direttamente in concorrenza con la TV via cavo (dato che quest'ultima fornisce programmi in diretta), hanno eroso in modo significativo il modello televisivo tradizionale offrendo intrattenimento flessibile e on-demand.

2. Adattarsi alle mutevoli esigenze dei clienti

I concorrenti indiretti spesso emergono con l'evolversi delle preferenze dei clienti. **Ad esempio, un aumento dell'interesse per la sostenibilità può creare una concorrenza indiretta per un'azienda che in precedenza non aveva preso in considerazione la coscienza ecologica nello sviluppo delle sue offerte

Monitorare costantemente il feedback dei clienti e le loro esigenze ricerca sulle tendenze del mercato per identificare i cambiamenti in atto. Rimanete flessibili e pronti a modificare le vostre strategie per soddisfare queste esigenze.

3. Espandere le partnership e le collaborazioni

La collaborazione con altre aziende può aiutarvi a rafforzare la vostra posizione nei confronti della concorrenza indiretta. **Le partnership possono fornire vantaggi reciproci, come una maggiore portata, una maggiore credibilità e risorse condivise

Cercate opportunità di team con aziende che completano la vostra offerta o condividono il vostro traguardo.

**Da fare: la guerra dei prezzi tra aziende concorrenti può essere feroce. Un esempio ben noto è quello delle compagnie aeree, che spesso abbassano drasticamente i prezzi per attirare i clienti quando un nuovo concorrente entra nel mercato. Alcune aziende offrono addirittura dei "loss leader", ovvero delle produttività vendute in perdita per attirare i clienti.

4. Migliorare l'esperienza del cliente

Di fronte alla concorrenza indiretta, l'esperienza del cliente diventa ancora più importante.

Migliorate ogni punto di contatto del viaggio del cliente, dalla facilità d'uso al servizio personalizzato. Investire in un'esperienza positiva e senza soluzione di continuità può trasformare i vostri clienti in sostenitori fedeli, rendendo più difficile per i concorrenti indiretti attirarli altrove.

🧠 Curiosità: Provid come Blue Apron e HelloFresh forniscono servizi di kit per i pasti che competono indirettamente con le catene di fast food. Mentre i fast food sono veloci e convenienti, i kit pasto offrono un'alternativa leggermente più sana e personalizzata, costringendo i fast food a ripensare la loro offerta di prodotti.

Perché le aziende dovrebbero monitorare i concorrenti indiretti Monitoraggio dei concorrenti indiretti

è fondamentale per rimanere all'avanguardia sul mercato.

Ecco perché:

**Tenere d'occhio la concorrenza indiretta vi aiuta a individuare i cambiamenti emergenti del mercato prima che diventino mainstream. Identificare tempestivamente nuove opportunità aziendali vi permette di capitalizzare le tendenze e di rimanere rilevanti

Strategia a lungo termine: Il monitoraggio regolare dei concorrenti indiretti vi permette di anticipare i cambiamenti nel comportamento e nelle esigenze dei clienti. Questi cambiamenti aiutano ad adattare la vostra strategia a lungo termine e a proteggere la vostra posizione di mercato da potenziali minacce

Il monitoraggio regolare dei concorrenti indiretti vi permette di anticipare i cambiamenti nel comportamento e nelle esigenze dei clienti. Questi cambiamenti aiutano ad adattare la vostra strategia a lungo termine e a proteggere la vostra posizione di mercato da potenziali minacce Adattabilità: La concorrenza indiretta può non apparire sempre come una minaccia diretta, ma può spostare il mercato in modi inaspettati. Essere consapevoli di questi cambiamenti vi prepara a modificare rapidamente le vostre strategie

📖 Leggi anche: Come il team di marketing di ClickUp utilizza ClickUp

Migliora la tua ricerca sui concorrenti con ClickUp

Monitorare i concorrenti indiretti è una mossa intelligente per essere all'avanguardia. Vi permette di individuare le tendenze, di adattarvi ai cambiamenti dei clienti e di mettere a punto la vostra strategia prima che i cambiamenti si verifichino. Il controllo regolare di questi concorrenti vi consente di essere proattivi e pronti a qualsiasi evenienza.

ClickUp semplifica l'organizzazione e il monitoraggio delle informazioni sui concorrenti. Utilizzate i documenti di ClickUp per raccogliere tutto in un unico posto, le dashboard per visualizzare i dati e le automazioni per risparmiare tempo.

Tutto ciò di cui avete bisogno per essere all'avanguardia, con ClickUp, l'app per il lavoro. Iscriversi a ClickUp oggi stesso!