OneDrive vs. Google Drive: Quale strumento migliora la produttività?

ricordate i giorni in cui le foto delle vacanze richiedevano una macchina fotografica ingombrante o un viaggio in uno studio fotografico?

Oggi, tuttavia, gli smartphone hanno quasi del tutto eliminato le macchine fotografiche fisiche e ora scattare le foto è solo una parte della storia: hanno bisogno di una casa digitale. Ecco il cloud: Google Drive o OneDrive.

La stessa regola vale per le aziende. Dai contratti ai file di progetto, le aziende hanno bisogno di spazi sicuri per caricare e salvaguardare i loro documenti.

Purtroppo lo spazio di archiviazione è sempre una sfida. E nonostante sia "on the cloud", il cielo non è in realtà il limite. È a questo punto che si inizia a pensare: qual è la scelta migliore per tutti i vostri documenti e file? Quale degli strumenti più diffusi vi offre il miglior rapporto qualità/prezzo?

Questa guida approfondisce il dibattito tra Google Drive e OneDrive, fornendo tutte le informazioni necessarie per fare la scelta migliore per le vostre esigenze.

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi

Funzionalità/funzione di OneDrive : Esplora funzionalità/funzione come File on Demand, Spostamento cartella noto e spazio di archiviazione cloud organizzato

: Esplora funzionalità/funzione come File on Demand, Spostamento cartella noto e spazio di archiviazione cloud organizzato Funzionalità di Google Drive : Miglioramento della produttività grazie alla collaborazione in tempo reale, ai filtri di ricerca avanzati e all'accesso offline

: Miglioramento della produttività grazie alla collaborazione in tempo reale, ai filtri di ricerca avanzati e all'accesso offline OneDrive vs. Google Drive : Entrambi offrono grandi funzionalità/funzione ma un'integrazione del flusso di lavoro limitata

: Entrambi offrono grandi funzionalità/funzione ma un'integrazione del flusso di lavoro limitata Integrazioni ClickUp : Lavorare senza problemi con le app preferite in un'unica piattaforma

: Lavorare senza problemi con le app preferite in un'unica piattaforma Ricerca in connessione ClickUp : Trova i file in Google Drive, OneDrive e altro ancora senza sforzo

: Trova i file in Google Drive, OneDrive e altro ancora senza sforzo Automazioni ClickUp : Risparmia tempo con i trigger delle attività e le azioni del flusso di lavoro

: Risparmia tempo con i trigger delle attività e le azioni del flusso di lavoro ClickUp Documenti e ClickUp Brain: Centralizzare le conoscenze e semplificare la creazione di contenuti con gli strumenti di IA

Che cos'è OneDrive?

OneDrive è il servizio di archiviazione cloud di Microsoft che si integra perfettamente con Windows 11. Se si è connessi al proprio account Microsoft, diventa il luogo di salvataggio predefinito per i documenti.

Gli utenti iniziano con 5 GB di spazio di archiviazione gratis in Dropbox, quanto basta per suscitare il loro interesse prima che Microsoft Office li spinga verso le allettanti opzioni di aggiornamento.

OneDrive offre spazio di archiviazione per file, foto e documenti su più dispositivi. La sua magia sta nella sincronizzazione automatica: salvate qualcosa sul vostro laptop e voilà, è pronto per essere consultato sul vostro telefono o tablet.

🌟 Fatto divertente: OneDrive vi permette di riprendere il lavoro da dove l'avete lasciato, sia che siate alla scrivania, sul divano o a lavorare di nascosto durante la partita di calcio di vostro figlio.

Secondo le recensioni, la maggior parte degli utenti di OneDrive sembra apprezzare la sua perfetta integrazione con Microsoft 365. Ecco una chicca di G2 :

Microsoft OneDrive for Business si distingue per la sua perfetta integrazione con Microsoft 365, che consente di collaborare con i file in Word, Excel e altre app di Office.

Funzionalità/funzione di OneDrive

OneDrive offre alcune funzionalità/funzione molto interessanti, apprezzate da milioni di utenti. Vediamo di analizzarle:

Funzionalità/funzione #1: file su richiesta

Non sarebbe fantastico visualizzare i file direttamente da Esplora file senza scaricarli?

Per vostra fortuna, Files On-Demand di OneDrive vi permette di accedere a tutti i vostri file a portata di mano senza riempire il vostro disco rigido.

avete bisogno di un accesso offline? Basta fare clic con il tasto destro del mouse e selezionare "Conserva sempre su questo dispositivo" Preferite risparmiare spazio? Scegliete "Free up space"

via Microsoft È l'ultimo atto di bilanciamento dello spazio di archiviazione.

📌 Esempio: State lavorando a un progetto con un'enorme serie di dati archiviati in OneDrive. Mentre siete in viaggio, avete bisogno di un solo file dell'intera cartella. Nessun problema! Files On-Demand vi permette di scaricare quel file specifico senza portare l'intero set di dati sul vostro dispositivo.

Funzionalità/funzione #2: Allegati moderni

Se vi è capitato di dover esaminare infiniti allegati nei thread delle email per trovare quello che cercavate, questo è per voi.

OneDrive si integra con Microsoft Outlook, consentendo la condivisione di file sotto forma di collegamenti anziché di infiniti allegati.

È possibile impostare le autorizzazioni direttamente in Outlook, assicurando che tutti siano sulla stessa pagina, letteralmente.

via Microsoft

Funzionalità/funzione #3: Ripristino dei file

Tutti commettiamo degli errori, ma OneDrive vi copre le spalle. Con il Ripristino dei file, potete tornare indietro a qualsiasi punto degli ultimi 30 giorni.

OneDrive offre persino un istogramma per monitorare l'attività, in modo da poter individuare il momento esatto in cui si desidera annullare. Consideratela la vostra macchina del tempo digitale.

via Microsoft

Funzionalità/funzione n. 4: Cestino

Uno spazio di archiviazione limitato spesso comporta l'eliminazione dei file. Ma a volte si finisce per averne bisogno in seguito.

Quindi, cosa succede quando si elimina accidentalmente un file o lo si incasina?

I file eliminati rimangono nel cestino di OneDrive per un massimo di 93 giorni prima di essere eliminati definitivamente. Si tratta di una rete di sicurezza per quei momenti di "oops" in cui non si voleva eliminare.

via Microsoft

Funzionalità/funzione n. 5: Spostamento cartelle note

Volete il backup della cartella del desktop e dei documenti senza muovere un dito?

Known Folder Move consente la sincronizzazione delle cartelle più utilizzate direttamente su OneDrive.

La parte migliore è che è disponibile sia per utenti Windows che Mac, rendendo la migrazione un gioco da ragazzi.

📌 Esempio: Il vostro computer portatile si blocca inaspettatamente, ma grazie a Known Folder Move, i file della vostra scrivania sono già stati salvati in OneDrive. È sufficiente scaricarli sul nuovo dispositivo e riprenderli da dove li avete lasciati.

Prezzi di OneDrive

Microsoft 365 Family : $9,99/mese

: $9,99/mese Microsoft 365 Personal : $6,99/mese

: $6,99/mese Microsoft 365 Basic : $1,99/mese

: $1,99/mese OneDrive for Business (Piano 1) : $5,00/utente/mese

: $5,00/utente/mese Microsoft 365 Business Basic : $6,00/utente/mese

: $6,00/utente/mese Microsoft 365 Business Standard: $12,50/utente/mese

Cos'è Google Drive?

Google Drive è una delle soluzioni di archiviazione cloud più popolari sul mercato. Viene fornito pre-caricato con altri strumenti di Google e offre spazio di archiviazione cloud gratuito, ed è stato un punto fermo per molti utenti per archiviare i propri dati e file personali.

Tuttavia, Google Drive va oltre l'ambito personale e offre diverse opzioni di spazio di archiviazione per uso aziendale. La sincronizzazione con G-Suite lo rende un'opzione popolare tra le piccole e medie aziende che beneficiano delle funzionalità/funzione di Google.

🌟 Fatto divertente: Ecco I poteri di archiviazione di Google Drive messi in prospettiva : È possibile memorizzare 1,02 milioni di caratteri in un documento, 10 milioni di celle in un foglio e fino a 100 MB in una diapositiva. È un sacco di spazio per il lavoro o per i video del vostro adorabile gatto!

è ricco di strumenti di IA per incrementare la produttività, come ad esempio collaborazione in tempo reale a suggerimenti intelligenti per i file.

Secondo recenti recensioni, gli utenti di Google Drive apprezzano la versatilità e la sicurezza di questo strumento, nonché la sua capacità di conservare i file, come i video HD, nella loro qualità originale. Prendete questo Gartner , per istanza:

Google Drive è un'opzione sicura e protetta da utilizzare. È possibile salvare file di grandi dimensioni come video, foto, pdf e altri file nello spazio di archiviazione cloud di Google Drive e accedervi da qualsiasi luogo.

Funzionalità/funzione di Google Drive

Google Drive consente di gestire, collaborare e accedere ai file da qualsiasi luogo. Ecco una carrellata delle sue migliori offerte:

Funzionalità/funzione #1: facile condivisione dei file

Google Drive semplifica la condivisione dei file con autorizzazioni personalizzabili. Scegliete se gli altri possono visualizzare, commentare o modificare e impostate le date di scadenza per l'accesso condiviso.

📌 Esempio: Immaginate di dover condividere una proposta con il vostro client. Per garantire la sicurezza, potete impostare le autorizzazioni in modo che possano visualizzare solo il documento, senza modifiche accidentali, e garantire che l'accesso scada dopo una settimana.

/$$$img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXfpn78BzuqKr6uKlDTZx1bRRoPhxHS\_IRx\_My5ondF5DbwBQiDcR0BDYoDvnWwYkaMrWOoDejE6Csz0DhGWM\_IP4umaqP7kvPMBBnH5Nc7Nt0-hUsVrpZFSpikoaN3NJA?key=0EareLnTlsGQS0Xtq2KXE8tT Condivisione facile dei file: onedrive vs Google Drive /$$$img/

via Google

Funzionalità/funzione #2: collaborazione in tempo reale

Lavorate contemporaneamente con i vostri compagni di squadra su Documenti Google, Fogli o Slides. Vedete le modifiche mentre avvengono, eliminando la seccatura di inviare versioni aggiornate avanti e indietro.

In questo modo il vostro team e voi potete aggiornare la relazione commerciale per una presentazione urgente senza perdere tempo. Una persona regola i grafici in Sheets, un'altra perfeziona il testo in Documenti e una terza lucida le diapositive.

Funzionalità/funzione #3: accesso offline

Google Drive consente di attivare la modalità offline per modificare i file senza connessione a Internet. Una volta ricollegati, le modifiche vengono sincronizzate automaticamente.

📌 Esempio: Il WiFi su un volo è molto costoso. Con Google Drive, potete preparare la presentazione di un client tra le nuvole. Con l'accesso offline abilitato, potete modificare le vostre Google Slides e atterrare con fiducia, sapendo che il vostro lavoro è pronto per la sincronizzazione non appena vi riconnettete al Wi-Fi.

via Google

Funzionalità/funzione #4: cronologia delle versioni

Visualizzate e ripristinate facilmente le versioni precedenti di un file, salvando fino a 100 revisioni o 30 giorni di modifiche.

Così, la prossima volta che qualcuno cancella per sbaglio una parte importante della sessione di brainstorming, basta aprire la cronologia delle versioni e tornare alla versione di un'ora fa.

Funzionalità/funzione #5: integrazione con Gmail e conversione dei file

Drive si integra perfettamente con Gmail, consentendo di allegare i file di Drive alle email o di salvare gli allegati di Gmail direttamente in Drive.

È inoltre possibile convertire i file Word, Excel o PowerPoint nei formati nativi di Google (Documenti, Fogli, Slides) per una modifica e un'elaborazione senza problemi collaborazione in team .

📌 Esempio: State inviando un file video di grandi dimensioni a un client? Invece di lottare con i limiti di dimensione degli allegati alle email, è sufficiente allegare un link a Google Drive. Il client potrà accedervi immediatamente, senza dover scaricare nulla.

Prezzi di Google Drive

Gratis : 15 GB di spazio di archiviazione

: 15 GB di spazio di archiviazione Basic : 1,99 dollari al mese, 100 GB di spazio di archiviazione

: 1,99 dollari al mese, 100 GB di spazio di archiviazione Standard : $12 per utente/mese, 2 TB di spazio di archiviazione per utente

: $12 per utente/mese, 2 TB di spazio di archiviazione per utente Business Plus: 18 dollari al mese per utente; 5 TB di spazio di archiviazione per utente

OneDrive vs. Google Drive: Funzionalità/funzione a confronto

Scegliere tra OneDrive e Google Drive è un po' come decidere tra due dei vostri dessert preferiti: Da fare la cheesecake o il gelato?

Confrontiamo rapidamente le loro funzionalità/funzione per vedere quale strumento si adatta meglio alle vostre esigenze.

Funzionalità/funzione #1: condivisione e collaborazione dei file

OneDrive: Immaginate di lavorare a una relazione e che il vostro capo voglia vederla al più presto. Grazie all'integrazione di OneDrive in Microsoft 365, è possibile condividere rapidamente un collegato direttamente da Word o Excel, impostare le autorizzazioni e inviarlo tramite Outlook. È perfetto per i professionisti che vogliono tutto in un unico ecosistema.

Google Drive: Immaginate il vostro team riunito intorno ai propri laptop, ovviamente in modo virtuale, per aggiornare in tempo reale un documento condiviso. Un compagno di squadra modifica i grafici in Fogli, un altro mette a punto il testo in Documenti e voi state perfezionando le diapositive. Con Google Drive, le modifiche di tutti appaiono istantaneamente, il che lo rende un sogno per i progetti del team.

Vincitore: Google Drive è in testa, grazie ai suoi strumenti di collaborazione in tempo reale perfetti per il brainstorming e il lavoro di squadra.

Funzionalità/funzione #2: accesso offline

OneDrive: State per imbarcarvi su un volo e improvvisamente vi ricordate di una presentazione importante. Niente paura: Files On-Demand di OneDrive vi permette di scaricare le diapositive di cui avete bisogno, mantenendo il vostro portatile libero da ingombri. Una volta offline, i file sono ancora accessibili e potete contrassegnarli per l'uso offline in qualsiasi momento.

Google Drive: La modalità offline di Google Drive è una salvezza per chi viaggia e per chi va al bar. Lavorare a una proposta mentre si sorseggia un cappuccino in una zona priva di Wi-Fi? Nessun problema. Basta attivare l'accesso offline prima di uscire e le modifiche si sincronizzano come per magia quando si torna online.

Vincitore: È un pareggio! Entrambi gli strumenti sono utilissimi quando si è lontani dalla rete e consentono di lavorare senza stress ovunque ci si trovi.

Funzionalità/funzione #3: Gestione dello spazio di archiviazione

OneDrive: Considerate OneDrive come il perfezionista del vostro gruppo. La funzione Known Folder Move esegue automaticamente il backup del desktop e dei documenti, in modo che, anche se il vostro computer portatile si rompe, i vostri file siano sani e salvi nel cloud. È come avere un assistente personale che si assicura che ogni cosa sia ordinatamente conservata al suo posto.

Google Drive: Google Drive è altrettanto impressionante, soprattutto per coloro che tendono ad accumulare i file. Grazie alle sue funzionalità avanzate di ricerca e ordinamento, Drive semplifica la ricerca e la gestione dei dati. Avete bisogno di trovare quel file video enorme che occupa spazio prezioso? Drive è in grado di ordinare i file in base alle dimensioni, aiutandovi a fare ordine rapidamente.

Vincitore: Google Drive. Mentre OneDrive è ottimo per i backup proattivi, gli intuitivi strumenti di gestione dello spazio di archiviazione e le funzionalità di ricerca di Google Drive rendono l'organizzazione e il recupero dello spazio un gioco da ragazzi. È una vittoria per tutti coloro che hanno bisogno che la loro vita digitale rimanga ordinata.

Leggi anche: Connessione di punti: come l'IA connessa elimina i silos per risparmiare tempo per il lavoro reale

Funzionalità/funzione #4: sicurezza

OneDrive: La sicurezza è un aspetto importante, soprattutto quando si gestiscono documenti sensibili come moduli fiscali o contratti aziendali. Il Vault personale di OneDrive è come una cassaforte digitale: aggiunge ulteriori livelli di protezione per i file più importanti. Inoltre, è tutto crittografato e conforme alle più severe normative sui dati.

Google Drive: Anche Google non è da meno, con funzionalità/funzione di sicurezza intelligenti basate sull'IA. Impara a riconoscere i file sensibili e li etichetta automaticamente per proteggerli. Autorizzazioni personalizzabili e date di scadenza dei collegamenti aggiungono un ulteriore tocco di sicurezza.

Vincitore: OneDrive si aggiudica questo round grazie a Personal Vault, che è come avere una guardia del corpo per i propri file.

Funzionalità/funzione #5: Integrazione con altri strumenti

OneDrive: Se vivete nell'universo Microsoft, questo non è un problema. OneDrive lavora senza problemi con Word, Excel e Teams, il che significa che tutto ciò che Da fare viene aggiornato istantaneamente in tutte le app. Avete bisogno di condividere un file durante una riunione? È facile: basta prenderlo da OneDrive.

Google Drive: L'integrazione di Google Drive con Gmail e Calendar è una salvezza per i multitasking. Allegate i file di Drive direttamente alle email o salvate gli allegati di Gmail con un clic. State pianificando un progetto in Google Calendar? Collegate i file Drive pertinenti per facilitarne l'accesso.

Vincitore: È un sorteggio! Se siete del team Microsoft, OneDrive è come se fosse casa vostra. Se invece preferite l'area di lavoro di Google, Drive vi copre le spalle.

OneDrive vs. Google Drive su Reddit

Quando gli utenti di Reddit si immergono nel dibattito tra OneDrive e Google Drive, la conversazione è tutt'altro che noiosa.

OneDrive viene spesso elogiato per la sua perfetta integrazione con Microsoft 365. Gli utenti apprezzano il fatto che lavori senza problemi con Word, Excel e PowerPoint, il che lo rende un'ottima scelta per i professionisti già immersi nell'ecosistema Microsoft.

Come questo un Redditor ha evidenziato :

OneDrive esegue la sincronizzazione dei file dalla versione locale fino al cloud e, se lo si desidera, su tutti i dispositivi. È ottimo per il ripristino di versioni precedenti dei file e offre solide opzioni di recupero, soprattutto con un piano MS 365.

Tuttavia, il suo meccanismo di sincronizzazione può causare problemi significativi. Alcuni utenti riferiscono che OneDrive sovrascrive in modo casuale i documenti con versioni precedenti quando si passa da un dispositivo all'altro, con conseguente perdita di dati e ore di lavoro.

Spunto questa recensione -

Ho notato che OneDrive sovrascrive in modo casuale i documenti con le vecchie versioni e cancella le cronologie delle versioni. Questo bug ha causato enormi grattacapi a me e al mio team. È sufficiente a farmi disinstallare e tornare ai backup fisici.

D'altra parte, Google Drive si guadagna un punteggio elevato per i suoi strumenti di collaborazione in tempo reale e per il suo design intuitivo. Molti utenti di Reddit apprezzano la sua perfetta integrazione con Gmail, Google Photos e Documenti Google, che lo rende uno strumento unico per la produttività e l'uso personale.

Google tende ad avere tutto in un unico posto. Si può usare per le email (Gmail), per le foto e i video (Foto), come secondo numero di telefono (Voce), per i fogli di calcolo e i documenti di testo (Documenti), per l'organizzazione (Calendario) - diamine, si può usare anche per prendere appunti di base (Keep). Utente Reddit Tuttavia, alcuni utenti ritengono che il suo sistema di gestione dei file possa essere disordinato a causa della sua dipendenza dalle cartelle radice.

Google Drive entra spesso in "modalità efficienza" su Windows, interrompendo la sua funzione. Devo forzatamente chiuderlo e rilanciarlo dal Task Manager per farlo funzionare di nuovo. È esasperante. Utente Reddit Riunione ClickUp - La migliore alternativa a OneDrive e Google Drive

Mentre OneDrive e Google Drive combattono per il dominio dello spazio di archiviazione cloud, ClickUp diventa il risolutore del problema.

Perché? ClickUp non si limita a memorizzare i file, ma si occupa di trovarli, comprenderli, condividerli e utilizzarli per agevolare il mio lavoro.

ClickUp #1: Ricerca in connessione

L'IA connessa non si limita a trovare i file, ma consente di usufruire di un'intelligenza infinita e di aumentare la produttività dei team grazie all'automazione dei flussi di lavoro end-to-end

Il fondatore di ClickUp, Zeb Evans, descrive così La ricerca in connessione di ClickUp funzionalità/funzione.

Decifriamola con una storia tratta dall'ufficio di Hazel e Miya. Come molti, Hazel è una project manager con file sparsi in Google Drive, OneDrive, Slack e persino sul desktop locale.

Ha una scadenza ravvicinata per consegnare un documento per il consiglio di amministrazione, ma non riesce a ricordare dove ha salvato il report analitico del mese scorso o quel documento chiave per la strategia di marketing. Ecco la frustrazione e la temuta tassa da attivare/disattivare per passare da un'app all'altra.

Miya, invece, usa ClickUp per lavoro. Con Connected Search, Miya non perde tempo a cercare tra le varie piattaforme.

Basta digitare una parola chiave e ClickUp scansiona il suo intero archivio tecnologico, tra cui Google Drive, OneDrive, Slack e persino il suo disco locale, per trovare esattamente ciò di cui ha bisogno.

Inoltre, ClickUp fornisce riepiloghi intelligenti che le consentono di concentrarsi sulle chiavi di lettura senza dover leggere interi documenti.

ClickUp's One Up #2: Documenti e IA

La storia continua. Ella, un'amica di Miya, responsabile del team del reparto prodotti, sta perdendo il sonno a causa di infinite email e documenti fuori posto.

È esausta (comprensibilmente) di scavare nelle cartelle per trovare le ultime procedure operative standard o il documento di feedback del team. È in questo momento che Miya le presenta Documenti ClickUp .

Con ClickUp Teams, Ella centralizza rapidamente le conoscenze del suo team. Crea documenti di grande impatto visivo con una ricca formattazione del testo, immagini incorporate e collegamenti alle attività collegate.

🍪 Bonus: La funzionalità/funzione di modifica in tempo reale permette al suo team di lavorare contemporaneamente sullo stesso documento, senza più aspettare "Versione_15_Finale_Finalmente.docx"

Quando il suo stagista cancella per sbaglio una sezione cruciale, Ella fa clic con calma sulla Cronologia delle versioni, ripristina il contenuto originale e salva la situazione.

Con la funzionalità/funzione di commento, Ella lascia gentilmente delle note allo stagista affinché faccia attenzione la prossima volta (il che è molto meno intimidatorio di un'email formale).

Iniziare

Poi, c'è la magia di ClickUp Brain . Quando Ella deve riepilogare il progetto di 50 pagine dell'ultimo trimestre, l'assistente IA lo condensa in un riepilogo di due paragrafi.

ClickUp Brain redige anche il testo per la sua prossima presentazione, risparmiando ore di lavoro.

Prova gratis

Se avesse usato ancora altre piattaforme, il suo flusso di lavoro sarebbe stato così:

Funzione | ClickUp Documenti | OneDrive | Google Drive |

| --------------------- | --------------------------------------------------- | ------------------------------ | --------------------------------------- |

| Modifica in tempo reale | Collaborazione semplice per tutti gli utenti | Limitato alle app di Office 365 | Efficace, ma legato all'area di lavoro di Google |

| Integrazione delle attività | Connessione diretta delle attività ai documenti | Integrazione di base | Richiede strumenti di terze parti |

| Assistenza IA | Riepilogare, generare testo e automatizzare i flussi di lavoro | Funzioni limitate | Generazione di testo limitata |

| Opzioni di sicurezza | Autorizzazioni granulari e impostazioni di privacy | Decente ma non così personalizzabile | Autorizzazioni standard, nessun legame con i flussi di lavoro |

ClickUp's One Up #3: Gestione e automazione delle attività

La domenica si è trasformata in Monday e state cercando di ricordare le 15 cose che avevate promesso di seguire venerdì. Gestione delle attività non è semplice, fino a quando non si riunisce Gestione delle attività di ClickUp e ClickUp Automazioni la gestione delle attività non è semplice.

ClickUp è la vostra app per la produttività "tutto in uno". Con ClickUp è possibile centralizzare tutte le attività di ClickUp, sia quelle ricorrenti, sia quelle che dipendono da altri elementi d'azione, sia quelle che prevedono un semplice "ritorno al client email".

/$$$img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXfuQqqiExwja1GcIakwBaRnHZXw3HcnFm76Sit3OmVvuayeM9WnGUVDpvjRw\_172vBv47u-rlKWt2bEpyz9zr2FV\_DJwZKC7TVOMY1a8ebwN8QtFATMdSyp7jxfyDg8PA?key=0EareLnTlsGQS0Xtq2KXE8tT

/$$$img/

trasforma l'efficienza del tuo team con gli spazi di lavoro personalizzabili di ClickUp

Tutto viene memorizzato in un'area di lavoro intuitiva, in modo da non doversi mai chiedere chi sta facendo cosa o, peggio, se lo sta facendo.

Ecco dove ClickUp si distingue:

Creazione di attività personalizzate : Definire attività, sottoattività e dipendenze con facilità

: Definire attività, sottoattività e dipendenze con facilità Pianificazioni ricorrenti : Automazioni di attività ripetitivein modo che appaiano esattamente quando sono necessarie

: Automazioni di attività ripetitivein modo che appaiano esattamente quando sono necessarie Impostazione delle priorità: Classifica le attività in base all'urgenza, assicurando che il team si concentri su ciò che conta di più

📌 Esempio: Immaginate di dover lanciare un prodotto. Create un'attività per scrivere il comunicato stampa, la assegnate al vostro scrittore e la collegate a un'attività secondaria per la progettazione. Una volta che lo scrittore ha completato la sua parte, lo stato passa a "Pronto per la progettazione", notificando automaticamente al designer di intervenire. È un'idea geniale, non è vero?

💡 Pro Tip: Un modo per assicurarsi che le cose siano in regola è quello di tenere d'occhio ClickUp Dashboard . Invece di aggiornare una lavagna online o di condividere infiniti fogli di calcolo, basta dare un'occhiata al dashboard.

Un altro consiglio importante da non perdere è l'automazione di ClickUp.

/$$$img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXc3jxdUGELaBj9WI83kcCg7UYIwvHId1ZRVpXKSm5oHaJncJTEm1\_gJMVcPGTzN2E3JAmaA1xJ2Bza4NxpN\_lRuBgSMQxNqkWiLU5CYITPSudcaHru1NnAWNREnFVenk?key=0EareLnTlsGQS0Xtq2KXE8tT

/$$$img/

creazione di trigger e azioni personalizzate per semplificare il lavoro con ClickUp Automation

Ecco perché: Potete ufficialmente dire addio alle ore di lavoro manuale che voi (e il vostro team) dedicate alla gestione di azioni ripetitive:

Modifiche di stato : Quando un'attività passa a "Completata", viene automaticamente notificata al team e archiviata

: Quando un'attività passa a "Completata", viene automaticamente notificata al team e archiviata Cambio dell'assegnatario : Il cambio del titolare dell'attività aggiorna il suo stato a "In corso" e tagga il nuovo assegnatario

: Il cambio del titolare dell'attività aggiorna il suo stato a "In corso" e tagga il nuovo assegnatario Data di scadenza: All'approssimarsi di una scadenza, ClickUp porta l'attività in cima all'elenco di tutti e invia un messaggio di conferma promemoria Supponiamo di gestire un calendario dei contenuti. Quando lo stato di un post del blog cambia in "Pronto per la revisione", ClickUp lo notifica all'editor, gli assegna l'attività e imposta anche una nuova scadenza. Niente email. Nessuna nota adesiva. Solo pura efficienza.

Un altro esempio che combina la potenza di ClickUp Brain e dell'automazione è l'inserimento di un prompt come "Invia un'email di benvenuto quando un nuovo membro si iscrive", e ClickUp Brain imposta il flusso di lavoro con trigger e azione per voi. È come avere un assistente personale che capisce le vostre esigenze meglio di voi.

ClickUp's One Up #4: Integrazioni con Google Drive e OneDrive

ClickUp non è qui per farvi scegliere da che parte stare, ma per far sì che tutto funzioni bene insieme.

Sia che siate un team di Google Drive o di OneDrive (o che vi troviate in una via di mezzo), ClickUp vi permette di integrare entrambi gli strumenti nell'area di lavoro per una collaborazione straordinaria e una produttività senza pari.

Integrazione di Google Drive senza sforzo

Con ClickUp Google Drive grazie all'integrazione con Google Drive, è possibile allegare file alle attività di ClickUp, accedere ai documenti senza lasciare ClickUp e creare nuovi Documenti Google, Fogli o Slides direttamente dalla piattaforma.

Perché cambia le carte in tavola:

Allegare con facilità: Trascinare e rilasciare i file di Drive nei commenti o nelle descrizioni delle attività in pochi secondi

Trascinare e rilasciare i file di Drive nei commenti o nelle descrizioni delle attività in pochi secondi Sfogliare da ClickUp: Navigare nelle cartelle di Drive personali o condivise direttamente nell'interfaccia di ClickUp

Navigare nelle cartelle di Drive personali o condivise direttamente nell'interfaccia di ClickUp Sincronizzazione in tempo reale: Tutte le modifiche apportate a Google Drive si riflettono immediatamente in ClickUp

Esempio: Immaginate di collaborare a un documento di marketing. Invece di passare da ClickUp a Google Drive, basta aprire il documento da ClickUp, attivare/disattivare le modifiche in Google Slides ed è subito pronto.

Integrazione con OneDrive: Il cloud incontra l'organizzazione

ClickUp vi copre le spalle con Integrazione con OneDrive se si preferisce l'ecosistema Microsoft.

È possibile collegare i file di OneDrive alle attività di ClickUp, visualizzarne l'anteprima e mantenere tutto accessibile senza dover passare da una piattaforma all'altra.

Ecco perché vi piacerà:

Accesso centralizzato: Allegate i file direttamente alle attività o ai commenti da OneDrive

Allegate i file direttamente alle attività o ai commenti da OneDrive Comodità multipiattaforma: Anteprima di documenti, PDF o immagini di OneDrive senza lasciare ClickUp

Anteprima di documenti, PDF o immagini di OneDrive senza lasciare ClickUp Creare e allegare: Generare nuovi documenti Office (Word, Excel, PowerPoint) direttamente dalle attività di ClickUp

Esempio: Supponiamo che il team finanziario abbia bisogno di un foglio di calcolo del budget. Aprite un'attività di ClickUp, create il foglio Excel e questo viene automaticamente salvato in OneDrive e collegato all'attività. Un esempio di efficienza.

Nel dubbio, usate ClickUp

Stavo cercando una piattaforma di project management e ho trovato la migliore. Da subito ho avuto l'impressione che ClickUp potesse risolvere tutti i nostri problemi e creare soluzioni fuori dagli schemi che ci avrebbero avvantaggiato in modi che non avevo nemmeno immaginato.

Dayana Mileva, Pontica Solutions

Ecco come stanno le cose:

Non vi serve solo uno strumento per organizzare i file sparsi sulle unità.

Avete bisogno di una piattaforma di project management che prenda tutte quelle informazioni, le allinei con i vostri obiettivi e le trasformi in flussi di lavoro così intuitivi da funzionare praticamente da soli.

Siete pronti a sperimentare la magia? Creare un account gratuito su ClickUp per scoprire come funziona con i vostri strumenti preferiti come Google Drive e OneDrive!