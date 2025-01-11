ChatGPT prompt per l'efficienza e il processo decisionale delle risorse umane

Come professionista delle risorse umane, il vostro piatto non è solo pieno, ma trabocca. Un momento, siete a caccia di assunzioni dell'ultimo minuto. Un attimo dopo, dovete inserire i nuovi membri del team, gestire il coinvolgimento e assicurarvi che le buste paga funzionino come un orologio.

Anche se non possiamo ridurre il vostro elenco di cose da fare in una notte, possiamo renderlo più intelligente. Questo post è il vostro cheat sheet con 50+ prompt di ChatGPT per le risorse umane, realizzati per togliervi il peso dalle spalle.

Le possibilità di creare prompt di ChatGPT per i professionisti delle risorse umane sono infinite. Grazie ad essa, attività ripetitive come la creazione di descrizioni delle mansioni e procedure operative standard, lo snellimento dei processi HR e il miglioramento delle relazioni con i dipendenti (attraverso l'analisi dei dati e del sentiment) diventano molto più semplici.

Se volete rendere più efficiente la vita dei vostri professionisti delle risorse umane, continuate a leggere.

Capire ChatGPT e le sue funzionalità/funzione

Pensate a ChatGPT come a un collega sempre pronto ad aiutare (e che non ha mai bisogno di una pausa caffè). Creato da OpenAI, si è formato su un vasto bacino di conoscenze che lo rendono un professionista del multitasking.

Avete bisogno di aiuto per rispondere a domande, semplificare concetti, redigere politiche o scrivere email? Questo strumento di IA ha tutto sotto controllo.

Ecco come lavora ChatGPT il sistema elabora i vostri input, creando risposte che colpiscono nel segno. È possibile perfezionare i risultati fornendo prompt specifici e conversazioni di follow-up.

Più precisi sono gli input, migliore sarà il risultato. Casi d'uso di ChatGPT sono diversi come un coltellino svizzero. Dalle infinite pratiche burocratiche alla gestione delle assunzioni, dell'onboarding e degli aggiornamenti delle policy, ChatGPT è qui per aiutarvi.

Cerchiamo di capire rapidamente come:

Elaborazione del linguaggio naturale (NLP): vi aiuta a creare documenti chiari, professionali e personalizzati come descrizioni di lavoro, lettere di offerta e sondaggi con risposte simili a quelle umaneprompt di ChatGPT significativi e dettagliati Triturazione dei dati : Aiuta a interpretare i dati strutturati e non strutturati, facilitando il monitoraggio della soddisfazione dei dipendenti, dei KPI e di altro ancora per guidare decisioni intelligenti

vi aiuta a creare documenti chiari, professionali e personalizzati come descrizioni di lavoro, lettere di offerta e sondaggi con risposte simili a quelle umaneprompt di ChatGPT significativi e dettagliati Brainstorming: Genera nuovi concetti per gli annunci di lavoro, le politiche, la formazione, la fidelizzazione dei dipendenti e persino per le domande da porre durante i colloqui di uscita

🌻 Caso esemplificativo: L'Oréal, con oltre 80.000 dipendenti e 5 milioni di candidati all'anno, ha ottimizzato le assunzioni utilizzando prompt specifici per mettere a punto l'IA.

L'azienda ha progettato tre domande chiave basate sulle competenze, come "Raccontaci di una volta in cui hai fallito - cosa hai imparato?", per valutare meglio l'idoneità dei candidati. Concentrandosi sul potenziale piuttosto che sui criteri tradizionali, ha incrementato l'efficienza e personalizzato il processo, portando a una 82% di valutazione delle offerte di lavoro per i colloqui.

ChatGPT prompt per le risorse umane

Volete che ChatGPT vi aiuti a scrivere le email di reclutamento, i piani di onboarding o le bozze delle politiche?

Tutto inizia con i prompt giusti. Dovete padroneggiare l'arte di dell'ingegneria dei prompt per ottenere risultati personalizzati e pertinenti. Ecco quindi una libreria di prompt che vi aiuterà ad affrontare ogni tipo di attività HR e a stimolare la vostra creatività.

prompt per il reclutamento e le assunzioni

1. creare una Sequenza per l'assunzione di un (ruolo). Includete le attività cardine per la pubblicazione del lavoro, lo screening, i colloqui e la lettera di offerta

2. creare una descrizione dettagliata delle mansioni per il (ruolo) in (settore)_

3. Elenco delle migliori piattaforme per promuovere il (ruolo) in (settore), mirando a candidati di (Paesi) con oltre (anni di esperienza) in ruoli simili

4. sviluppare una campagna per LinkedIn, Bacheca e Instagram per promuovere il (ruolo) in (azienda)_

5. progettare un processo di intervista imparziale che ci guidi a condurre interviste virtuali efficaci per (ruolo) e (settore)_

💡Pro Tip: Utilizzate una semplice scorecard per valutare tutti i candidati sulle stesse competenze. In questo modo si mantiene la correttezza e la concentrazione.

6. creare un elenco di 10-15 domande di pre-screening per valutare le competenze del candidato e la sua idoneità al ruolo da ricoprire al momento della candidatura

creare un elenco di domande di intervista comportamentale per valutare il potenziale di leadership di un candidato che si candida per (ruolo)_

8. creare una valutazione completa per valutare le (competenze) per (ruolo), includendo attività come (ad esempio, campioni di scrittura, sfide di codice)_

9. creare un modello di email professionale per invitare i candidati qualificati alla fase finale_

10. Redigere una lettera di offerta per un candidato selezionato, che includa:

Data di assunzione

Periodo del contratto

Compenso

Benefici

Periodo di prova

Orari di lavoro

Responsabilità

11. da fare per allineare i dipendenti alla cultura aziendale durante la fase di assunzione?

12. esaminate il curriculum del candidato per (ruolo) e identificate i risultati, i punti di forza e le lacune

Alcuni prompt aggiuntivi:

**Creare un elenco delle 10 principali domande che i candidati potrebbero fare sulla nostra azienda durante il primo colloquio

✅ Creare un programma efficace di segnalazione dei dipendenti per incoraggiare le segnalazioni qualificate da parte dei dipendenti esistenti

✅a Sviluppare una lista di controllo per valutare i reclutatori indipendenti o le agenzie di reclutamento più adatte per (settore/nicchia)

ChatGPT prompt per l'inserimento di nuovi dipendenti

13. creare una lista di controllo per il primo giorno, che includa attività come l'impostazione delle postazioni di lavoro, l'accesso ai sistemi e la riunione con le persone chiave

14. Sviluppare una lista di controllo per l'onboarding dei dipendenti remoti, assicurandosi che abbiano accesso a tutti i sistemi, canali di comunicazione cancellati e presentazioni virtuali ai loro team.

15. preparate un'email di benvenuto calda e amichevole per (nome e ruolo) che li renda entusiasti del loro primo giorno e li introduca nel team_

16. Creare un programma di onboarding coinvolgente di 30-60-90 giorni per un nuovo assunto che includa:

Obiettivi cancellati per ogni mese

Attività cardine settimanali

Competenze e conoscenze da sviluppare

Sessioni di check-in e feedback

Revisione di fine trimestre

17. preparate un manuale di facile lettura con le politiche aziendali, le opportunità di sviluppo della carriera, i benefit e i dettagli divertenti sulla cultura del luogo di lavoro

18. Suggerite programmi di formazione online e offline per formare i nuovi assunti con le impostazioni richieste. Provate a includere:

Budget per la formazione

Durata dei programmi di formazione

Attività di sviluppo dei dipendenti

Competenze per le quali formare i dipendenti

Pacchetto di benefit

19. creare una serie di email automatizzate come parte del processo di onboarding con informazioni sui programmi di formazione, sulle politiche aziendali e sulle FAQ_

20. scrivete un copione per un video di onboarding che introduca i membri chiave del team e fornisca una panoramica dell'azienda

21. scrivete una sceneggiatura breve e amichevole per un amministratore delegato o un manager che dia il benvenuto in video al nuovo assunto_

22. creare un sondaggio semplice e veloce per raccogliere feedback onesti dai nuovi assunti sulla loro esperienza di onboarding

Promesse aggiuntive:

✅a Progettare un'attività divertente per rompere il ghiaccio e aiutare i nuovi dipendenti a conoscersi durante la prima settimana

✅a Creare una panoramica semplice e di facile lettura dei benefici per i dipendenti, tra cui l'assistenza sanitaria, i permessi retribuiti e qualsiasi altro vantaggio

**Suggerite modi per raccogliere il feedback dei dipendenti su formazione, cultura e processi

ChatGPT prompt per il coinvolgimento e la fidelizzazione dei dipendenti

elencare le attività di coinvolgimento dei dipendenti per promuovere il team building e la collaborazione

24. creare un sondaggio completo per misurare la soddisfazione lavorativa dei dipendenti

💡Istruzioni aggiuntive: Chiarire se il sondaggio deve avere domande aperte o chiuse

25. sviluppare un programma di incentivi per premiare le prestazioni straordinarie del (team)_

26. suggerite iniziative uniche di diversità e inclusione per migliorare il coinvolgimento_

💡Insight da includere: Sfide affrontate dall'attuale forza lavoro e aree da migliorare

27. come creare una cultura aziendale che incoraggi l'equilibrio tra lavoro e vita privata?

28. Identificare le lacune nelle nostre attuali politiche sul posto di lavoro e suggerire miglioramenti

💡 Cosa includere: Allegate le vostre attuali politiche sul posto di lavoro. Se non ne avete una, annotate semplicemente i punti.

29. creare un programma di riconoscimento trasparente per incoraggiare i dipendenti meritevoli_

30. creare un calendario annuale ricco di attività ed eventi divertenti per il coinvolgimento dei dipendenti per ogni mese_

dopo un trimestre difficile, mostriamo al (reparto/team) un po' di amore! Suggerite programmi di benessere, iniziative per alleviare lo stress o benefit che li aiutino a ricaricarsi_

32. condividete alcuni modi divertenti per allineare la crescita professionale con gli obiettivi di ciascun dipendente_

Alcuni prompt aggiuntivi:

✅ Quali sono i modi creativi e non monetari per riconoscere i risultati ottenuti dai dipendenti che lavorano da remoto?

✅ Quali sono le strategie che funzionano meglio per coinvolgere nuovamente i dipendenti che hanno perso la motivazione?

✅ Quali sono i fattori principali che aumentano la fedeltà dei dipendenti? Fate una classifica!

ChatGPT prompt per le valutazioni delle prestazioni e il feedback

33. creare una guida con passaggi per condurre valutazioni imparziali delle prestazioni e un piano per la gestione delle prestazioni

34. creare un modulo di autovalutazione che i dipendenti di (dipartimento/team) possono completare prima dell'incontro di valutazione delle prestazioni_

35. Disegnare una struttura per le valutazioni delle prestazioni che sia simile a una chat significativa: celebrare le vittorie, discutere della crescita e fissare gli obiettivi futuri per (team/reparto)

36. quali KPI dovremmo utilizzare per misurare l'esito positivo di (team/reparto/processo di reclutamento)?

37. suggerite programmi di formazione per un dipendente di (reparto/team) in base ai risultati dell'analisi delle prestazioni e del gap di competenze. (aggiungere dati)_

38. creare un modello di valutazione delle prestazioni che possa essere compilato per fornire un feedback costruttivo al dipendente o per lo sviluppo della leadership

**Il tono del feedback e gli aspetti su cui concentrarsi, come le prestazioni, i risultati chiave e le aree di miglioramento.

39. raccomandare strumenti e schemi per condurre revisioni efficaci delle prestazioni_

40. suggeriscono modi per rendere le revisioni delle prestazioni una conversazione a due sensi_

41. come fornire un feedback sensibile ai provider senza demotivarli?

Alcuni prompt aggiuntivi:

**Creare domande di autovalutazione stimolanti che incoraggino i dipendenti a riflettere sulla loro crescita personale e professionale

✅a Quali sono i modi non convenzionali per aiutare i dipendenti a prepararsi per le valutazioni delle prestazioni, come ad esempio il journaling guidato o gli esercizi di ruolo?

**Suggerite moduli di microformazione o risorse di apprendimento in movimento che possano integrare il feedback condiviso durante le valutazioni delle prestazioni

ChatGPT prompt per la creazione di politiche e documenti

42. sviluppare una strategia/politica di retribuzione equa e competitiva per assumere e trattenere dipendenti eccezionali_

43. sviluppare una politica per le agenzie di reclutamento e i singoli reclutatori da implementare nel loro processo di assunzione

44. creare una politica completa sul luogo di lavoro per i dipendenti remoti

45. sviluppare un modello di NDA per i dipendenti di (settore) per mantenere l'integrità e la sicurezza dei segreti dell'azienda

46. generare una politica chiara e imparziale per la gestione dei conflitti sul posto di lavoro. I conflitti più comuni in cui ci imbattiamo sono: (aggiungere conflitti)_

47. Sviluppare una politica di congedo completa per la nostra organizzazione, seguendo le normative statunitensi

48. quali politiche possiamo introdurre per promuovere un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata per i nostri dipendenti?

💡Insight da includere: Chiarire gli aspetti relativi ai permessi retribuiti, non retribuiti, alle ferie e alle assenze per malattia

49. sviluppare una politica che consenta ai team delle risorse umane di gestire e accedere ai dati dei dipendenti, assicurandosi che sia conforme alle leggi sul lavoro

50. scrivete un codice di condotta dettagliato per (tipo di organizzazione) che si concentri su aspetti quali la professionalità, la diversità e l'inclusività_

Promesse aggiuntive:

**Scrivere una politica sulle molestie sul posto di lavoro che delinei i comportamenti inaccettabili, le procedure di reportistica e le conseguenze

✅ Elencate tutte le politiche che dovremmo creare per la nostra organizzazione in (settore, paese).

✅a Realizzare un documento chiaro e informativo che illustri i dettagli del Programma di assistenza ai dipendenti (EAP) dell'azienda per i dipendenti di (mansione/ruolo)

Prompt di ChatGPT per l'analisi e la reportistica delle risorse umane

51. sviluppare un elenco di metriche per misurare l'esito positivo del processo di onboarding

52. Utilizzare l'analisi delle risorse umane per identificare le carenze di competenze nella nostra forza lavoro e allineare i programmi di formazione

53. analizzare i dati per ottimizzare la nostra strategia di retribuzione e garantire la competitività

54. creare un modulo di valutazione per misurare l'efficacia dei programmi di formazione e sviluppo

55. determinare il tasso di turnover dei dipendenti e suggerire modi per ridurlo

💡Insight da includere: Alimentare i dati sui dipendenti e sulla loro permanenza nell'organizzazione e istruire per identificare le ragioni di un maggiore turnover

56. Aiutatemi a calcolare il costo per assunzione per (ruolo specifico) nella nostra organizzazione

💡Insight da includere: Dati di reclutamento, compresi i costi di pubblicità, il costo delle posizioni non coperte, i costi di formazione e di prova

57. analizzare i dati sulla forza lavoro per aiutarmi a fare piani di assunzione strategici per il futuro_

💡 Approfondimenti da includere: Dati sulla forza lavoro esistente, compresi i ruoli, il numero di posti vacanti e le carenze di competenze

Alcuni prompt aggiuntivi:

✅ Aiutateci a monitorare il ROI delle nostre campagne di reclutamento

suggerire modi per applicare l'analisi predittiva delle risorse umane per prevedere le esigenze future dei talenti e le tendenze della forza lavoro

creare un report HR completo che riepiloghi le metriche chiave come il tasso di turnover, l'assenteismo e l'impegno dei dipendenti

Ecco una carrellata dei principali prompt HR che possono essere utili per il reclutamento, l'onboarding, le relazioni con i dipendenti, la valutazione delle prestazioni e l'analisi.

Ricordate: ChatGPT è uno strumento di IA conversazionale. Per ottenere soluzioni mirate e pertinenti alle vostre query sulle risorse umane, dovete promptarlo avanti e indietro con ripetizioni.

Invece, ci sono Alternative di ChatGPT che offrono molte più funzioni per gestire attività e flussi di lavoro specifici per le risorse umane.

Migliorare la funzione HR con ClickUp

ChatGPT è ottimo per gestire singole attività HR, ma la gestione dell'intero processo HR può diventare rapidamente opprimente. Quando gli strumenti non sono in connessione, il caos aumenta.

Non basta un semplice assistente IA, serve una piattaforma che "colleghi tutto"

È qui che ClickUp arriva. È la tuttofare per il lavoro, con una solida suite di gestione delle risorse umane che semplifica l'assunzione, l'onboarding e lo sviluppo dei dipendenti. Inoltre, integra funzioni /IA per semplificare il vostro lavoro

Con ClickUp è possibile automatizzare i flussi di lavoro, tenere traccia delle attività e creare un'esperienza senza soluzione di continuità per i dipendenti, dall'assunzione alla formazione.

Nella corsa di ChatGPT vs ClickUp quest'ultimo vince grazie al suo approccio integrato.

Creare attività HR che si eseguono da sole con ClickUp Brain

Iniziamo con il ClickUp Brain, da fare più che generare contenuti: onboarding, formazione, gestione delle attività? Semplificate ogni aspetto in pochi clic.

Ecco come fare:

Automazione dei flussi di lavoro per l'onboarding Non dovrete più impostare manualmente ogni attività per un nuovo assunto. Create flussi di lavoro personalizzati per ogni dipendente, dal benvenuto a bordo al monitoraggio dello stato nelle prime settimane.

📌Prompt to try: _Generate un flusso di lavoro di onboarding per un nuovo responsabile marketing, che includa la condivisione di documenti, le attività di formazione iniziale e le presentazioni del team

Prova ClickUp Brain

Gestione della formazione senza sforzo: I programmi di formazione, le promemoria e la creazione di contenuti possono diventare caotici. La nostra IA vi consente di automatizzare le sessioni di formazione, inviare promemoria e persino generare materiale formativo personalizzato.

📌Prompt da provare: Creare un piano di formazione di 2 settimane per i nuovi assunti nel supporto clienti, che includa attività quotidiane, risorse e promemoria.

Modelli personalizzabili: Avete bisogno di attività specifiche di onboarding o di documenti di formazione? Invece di reinventare la ruota, è sufficiente richiedere a ClickUp Brain di generare immediatamente ciò di cui avete bisogno.

📌Prompt da provare: Create un modello per la valutazione delle prestazioni dei dipendenti, che includa sezioni per i punti di forza, le aree di miglioramento e gli obiettivi perseguibili.

**Traccia e misura lo stato: l'IA non si ferma solo all'impostazione delle attività, ma le tiene anche sotto controllo! Monitorate lo stato di onboarding e di formazione senza dover aprire più app. Tutto è in un unico posto, per cui è più facile rispettare le scadenze.

traccia lo stato delle attività di onboarding del mio nuovo assunto e mi fornisce un riepilogo settimanale delle attività completate e in sospeso.

La parte migliore? Non dovrete passare le vostre giornate a coordinare, monitorare e inviare promemoria. ClickUp AI si occupa delle attività ripetitive e voi potete concentrarvi su ciò che conta di più: le vostre persone.

Automazione delle attività HR ripetitive con le Automazioni di ClickUp

Sappiamo tutti quanto le attività HR possano richiedere tempo, soprattutto quando si tratta delle stesse cose ripetitive giorno dopo giorno. Per fortuna, Automazioni di ClickUp sono qui per rendere la vita molto più facile.

Ecco come funziona:

Non più follow-up manuali: Non perdete mai un colpo con i promemoria per i colloqui, le scadenze e i follow-up: dimenticatevene!

Non perdete mai un colpo con i promemoria per i colloqui, le scadenze e i follow-up: dimenticatevene! Approvazioni più rapide: Richieste di ferie o aggiornamenti di policy? Automatizzate le approvazioni e saltate il tira e molla

Richieste di ferie o aggiornamenti di policy? Automatizzate le approvazioni e saltate il tira e molla Gestione dei documenti senza problemi: Organizza automaticamente i documenti dei dipendenti e crea dei trigger che notificano alla persona giusta l'arrivo di nuovi documenti

Organizza automaticamente i documenti dei dipendenti e crea dei trigger che notificano alla persona giusta l'arrivo di nuovi documenti Delega delle attività senza problemi: Assegnate e monitorate le attività senza muovere un dito. Lasciate che ClickUp decida chi deve fare cosa e quando

Se non trovate esattamente quello che state cercando tra le nostre oltre 100 automazioni precostituite, non preoccupatevi: potete costruirne di vostre!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-91.png Automazioni ClickUp: Chatgpt prompt per le Risorse Umane /$$$img/

Create automazioni personalizzate per le vostre attività di ClickUp Automazioni

Il costruttore di automazioni IA vi permette di costruire istantaneamente la vostra automazione con trigger e azioni. Basta dire all'IA quello che volete e guardarla lavorare! Inoltre, è possibile modificare tutto prima della pubblicazione per assicurarsi che sia perfetto.

Test it 👉 Creare un'automazione che faccia scattare un messaggio di benvenuto per i nuovi assunti, che assegni loro le attività della prima settimana e che imposti promemoria per i check-in settimanali. Personalizzate la tempistica per inviare l'email di benvenuto subito dopo l'aggiunta al sistema e per inviare promemoria delle attività ogni Monday.

Per rendere le cose ancora più semplici, abbiamo messo insieme una Modello di prompt per le risorse umane ChatGPT con più di 140 prompt che possono essere messi in pratica.

Ecco come aiuta:

**Non cercate più tra le infinite opzioni. Dalla stesura di un manuale per i dipendenti alla creazione di un piano di sviluppo della carriera, ogni attività ha il suo gruppo dedicato

Idee pronte per l'uso: Non è necessario fare brainstorming. Ogni prompt è stato creato per fornire soluzioni praticabili senza dover ricorrere a congetture

Non è necessario fare brainstorming. Ogni prompt è stato creato per fornire soluzioni praticabili senza dover ricorrere a congetture Risultati di qualità costante: Basta con i risultati incerti. Questi prompt sono stati cancellati per fornire ogni volta risposte chiare e raffinate

Volete sapere in che modo è meglio di ChatGPT da solo?

Sebbene ChatGPT sia ottimo per generare risposte, dovete comunque creare prompt da zero e organizzarli da soli. Con questo modello, invece, tutto è pronto per voi: niente congetture, niente tira e molla, solo risultati immediati e specifici per la vostra azienda.

Miglioramento dell'organizzazione : Processi semplificati, che portano a una migliore gestione dei servizi di carriera.

: Processi semplificati, che portano a una migliore gestione dei servizi di carriera. Progetto per l'esito positivo: Stabilire un approccio strutturato per diventare un centro per le carriere leader negli Stati Uniti.

siamo sulla buona strada per diventare il primo centro per le carriere degli Stati Uniti. È la nostra missione. ClickUp è essenziale per assicurarci di avere un piano per l'esito positivo" _Michael Turner, Direttore associato delle comunità di carriera dell'Università di Miami

Affrontare le preoccupazioni e le considerazioni etiche

Ora, vi abbiamo fornito un'infinità di prompt per rendere il vostro gioco di risorse umane abbastanza forte da riportare l'"umano" nelle "risorse umane" Tuttavia, è importante capire che ci sono alcune limiti di ChatGPT e considerazioni etiche che non possiamo ignorare:

Privacy e sicurezza dei dati quando si usa l'IA nelle HR

Quando si usa la ChatGPT per le attività HR, ecco una Hack di ChatGPT che vi aiuterà: tenete le informazioni sensibili dei dipendenti fuori dai prompt.

Anche se ChatGPT non memorizza dati, è sempre bene evitare la condivisione di dettagli personali come stipendi, indirizzi o informazioni di contatto.

💡Esempio: se state redigendo dei documenti di onboarding, utilizzate dei segnaposto al posto dei nomi reali e salvate in sicurezza il documento finale in uno strumento conforme al GDPR come ClickUp. In questo modo, sarete efficienti e salvaguarderete la privacy dei dipendenti.

Garantire l'equità e la riduzione dei pregiudizi con ChatGPT

L'IA è imparziale quanto i dati da cui apprende, il che significa che possono insinuarsi pregiudizi involontari.

Esempio: Supponiamo di utilizzare ChatGPT per selezionare i candidati. Se non controllato, potrebbe favorire alcuni curriculum rispetto ad altri a causa di pregiudizi storici nei dati. Pertanto, occorre sempre rivedere e perfezionare i risultati per garantire processi giusti ed equi per tutti.

Eccessivo affidamento all'IA

L'IA nelle risorse umane può aiutare a svolgere molte attività ripetitive, ma comporta una serie di dilemmi etici. Quando ci si affida all'IA per attività come l'assunzione o la promozione, bisogna ricordare che l'IA apprende dai dati passati, che a volte contengono pregiudizi nascosti.

Esempio: ChatGPT potrebbe suggerire requisiti di lavoro o domande di colloquio basati su dati obsoleti o distorti.

Sebbene l'IA sia ottima per snellire i processi, non dovrebbe mai sostituire il vostro istinto o giudizio.

Fidatevi sempre del vostro istinto: l'IA può essere veloce, ma l'intuito umano è insostituibile.

Dimezzate il carico di lavoro delle risorse umane con ClickUp

Con questa libreria di prompt ChatGPT, siete pronti a semplificare i vostri processi HR. Non dovrete più lottare con i prompt per ottenere risposte precise.

Sebbene questo elenco di prompt sia esteso, avete bisogno di una configurazione come ClickUp per organizzare insieme le risposte di ChatGPT per il reclutamento, la formazione, l'onboarding e le politiche aziendali. Uno strumento in grado di automatizzare deleghe, approvazioni, documenti, flussi di lavoro, in breve, tutto ciò che occupa la maggior parte della vostra giornata.

Volete saperne di più su come può ridurre il carico di lavoro delle risorse umane? Iscrivetevi gratis oggi stesso!