7 modelli gratuiti di ChatGPT per semplificare i flussi di lavoro

La scadenza incombe sul vostro titolo e tutte le idee sembrano superflue. Poi, all'improvviso, vi ritrovate a fissare un documento vuoto, a caccia di parole. Aprite ChatGPT, digitate alcuni prompt e sperate che possa risolvere magicamente il vostro problema.

Ma non è così. Dopotutto, come ogni strumento di IA, è buono solo quanto le istruzioni che gli fornite. È qui che i modelli di ChatGPT possono guidare voi e l'algoritmo.

I modelli forniscono prompt strutturati per massimizzare il potenziale dello strumento, sia che si tratti di redigere semplici email o di organizzare progetti estesi. Quindi non dovrete più creare prompt da zero!

In questo articolo vedremo sette modelli di prompt gratuiti per ChatGPT che trasformeranno il vostro flusso di lavoro. Iniziamo! 💪

**Che cosa sono i modelli di ChatGPT?

I modelli di ChatGPT sono prompt predefiniti che forniscono un modo efficace di interagire con ChatGPT di OpenAI e di ottenere risultati migliori. Servono da quadro per guidare l'utente nella generazione di risposte o contenuti mirati o pertinenti in modo efficiente dallo strumento.

Esistono diversi modelli adatti a diverse esigenze. Alcuni esempi di casi d'uso includono creazione di contenuti brainstorming, modifica, programmazione, analisi e altro ancora. Ecco alcune esigenze che questi modelli soddisfano:

Creazione di contenuti: Per aiutare a scrivere articoli, post sui social media, email, ecc.

Strategia per le campagne di marketing: Per elaborare idee per le campagne, compresi temi, target e strategie di messaggistica; anche per monitorare le metriche delle campagne per l'analisi dei dati

Reclutamento e assunzione: Creare descrizioni delle mansioni, domande comuni per i colloqui e liste di controllo per l'onboarding

Project management: Creare carte e sequenze di progetto e allocare le risorse

Ottimizzazione SEO: Scrivere titoli e meta descrizioni ricchi di parole chiave

È possibile modificare questi modelli per migliorarne l'efficacia.

**Cosa rende un buon modello di ChatGPT?

ChatGPT, come ogni altro strumento, è tanto efficace quanto il modo in cui lo si usa. Da fare: ChatGPT funziona ? È necessario dargli i prompt giusti per generare un output di qualità. Ciò che contraddistingue un ottimo modello di ChatGPT è la sua praticità, flessibilità e facilità d'uso.

Vediamo alcuni elementi di un buon modello: 👇

Clarità: Deve avere istruzioni o prompt chiari che specifichino l'output desiderato senza alcuna ambiguità

Deve avere istruzioni o prompt chiari che specifichino l'output desiderato senza alcuna ambiguità Specificità: Dovrebbe concentrarsi su una particolare attività o tipo di contenuto, assicurando che le risposte siano pertinenti e mirate

Dovrebbe concentrarsi su una particolare attività o tipo di contenuto, assicurando che le risposte siano pertinenti e mirate Concretezza: Dovrebbe essere breve e diretto, fornendo nuovi prompt sufficientemente dettagliati

Dovrebbe essere breve e diretto, fornendo nuovi prompt sufficientemente dettagliati Flessibilità: Dovrebbe essere personalizzabile, in modo da prompt di esplorare varie idee o angoli all'interno della sua struttura

Dovrebbe essere personalizzabile, in modo da prompt di esplorare varie idee o angoli all'interno della sua struttura Rilevanza: Deve essere in linea con il pubblico o lo scopo prefissato, assicurando che il contenuto risuoni con il suo traguardo demografico

Leggi anche: Casi d'uso della ChatGPT per le aziende (con prompt di esempio e suggerimenti d'uso)

7 Modelli gratuiti di ChatGPT

Se state elaborando strategie di marketing, organizzando progetti o facendo brainstorming per trovare nuove idee di scrittura creativa, abbiamo il modello che fa per voi.

Ecco un elenco di 7 modelli gratuiti di ChatGPT Modelli di prompt dell'IA gratuiti per ChatGPT che vi aiuteranno a risparmiare tempo e a lavorare in multitasking come un professionista.

1. ClickUp ChatGPT prompt per modelli di marketing

Create titoli di marketing, descrivete le funzionalità/funzione dei prodotti e scrivete copioni video con il modello ClickUp ChatGPT Prompts for Marketing

Il Modello di ClickUp ChatGPT Prompt per il marketing offre 600+ prompt progettati per incrementare i vostri lavori richiesti dal marketing. Con questa raccolta, otterrete idee creative e strategie pratiche per tutto, dal marketing dei contenuti alle campagne email. Inoltre, vi aiuta a utilizzare il ChatGPT per i social media .

I prompt sono flessibili, quindi potete trovare quello giusto per qualsiasi sfida di marketing stiate affrontando. È anche possibile utilizzarli direttamente in ClickUp per essere sempre organizzati e tenere sotto controllo le vostre campagne.

💡 Esempio di prompt: "Rispondere alle potenziali preoccupazioni o agli oggetti che i giovani adulti potrebbero avere riguardo alla moda sostenibile e fornire rassicurazioni"

✨ Ideale per: Content Marketer, Social Media Manager e Responsabili Marketing

🧠 **Da fare? Sviluppo software, marketing e servizio clienti sono i tre campi che registrano il più alto tasso di adozione e investimento nell'IA.

2. ClickUp ChatGPT prompt per modelli HR

Generate guide dettagliate sul processo di onboarding dei dipendenti o anche un sistema di revisione dei dipendenti con il modello ClickUp ChatGPT Prompts for HR

Il Modello ClickUp ChatGPT Prompt per le risorse umane è una risorsa completa per i professionisti delle risorse umane che desiderano migliorare le proprie pratiche grazie alle intuizioni dell'IA. Con oltre 140 prompt che coprono argomenti chiave delle risorse umane, vi aiuta a trovare idee e strategie adatte alle esigenze della vostra organizzazione.

È inoltre possibile personalizzarli facilmente per varie attività, come la stesura di descrizioni delle mansioni o il piano di iniziative di coinvolgimento dei dipendenti. In questo modo è possibile allineare i prompt alla cultura e agli obiettivi dell'azienda.

Il modello si integra anche con ClickUp Brain che semplifica il brainstorming e la stesura di contenuti direttamente con l'IA. Con tutto in un unico posto, è possibile gestire le attività HR e creare documenti in modo più efficiente e collaborativo.

💡 Esempio di prompt: "Creare una descrizione del lavoro per un editor video che attiri candidati qualificati con le giuste competenze ed esperienze"

✨ Ideale per: professionisti delle risorse umane, responsabili delle persone e della cultura, personale L&D

🧠 **Da fare? il 38% dei responsabili delle risorse umane ha esplorato o implementato soluzioni di IA per migliorare l'efficienza dei processi all'interno della propria organizzazione.

3. ClickUp ChatGPT prompt per l'ingegneria

Generate tutto, dalle funzioni dei linguaggi di programmazione agli algoritmi per risolvere i problemi con il modello ClickUp ChatGPT Prompts for Engineering

Il Modello di ClickUp ChatGPT Prompt per l'ingegneria fornisce agli ingegneri del software un modo strutturato per affrontare le sfide della programmazione. È uno strumento utile per prompt di ingegneria migliorare la risoluzione dei problemi e snellire il project management.

Con 200+ prompt che coprono una varietà di argomenti ingegneristici, è possibile generare nuove idee per i progetti, scrivere codice , tenersi al passo con le ultime tendenze e trovare soluzioni a problemi complessi.

💡 Esempio di prompt: "Voglio sviluppare un sistema in grado di rilevare le auto dalle immagini utilizzando l'apprendimento automatico" oppure "Voglio che tu scriva il codice di questa applicazione in modo che funzioni in modo più veloce ed efficiente"

✨ Ideale per: Ingegneri di sviluppo software, addetti al front-end e al back-end, responsabili dell'ingegneria

4. ClickUp ChatGPT prompt per la finanza

Scarica questo modello

Create prompt per migliorare le vostre conoscenze finanziarie con i modelli ClickUp ChatGPT Prompts for Finance

Il Modello di ClickUp ChatGPT Prompt per la finanza è un ottimo modo per semplificare la gestione finanziaria. **Con oltre 150 prompt su misura, è possibile scomporre concetti finanziari complicati in modo facile da capire

Sia che abbiate appena iniziato a studiare un argomento e che vogliate utilizzare ChatGPT per la ricerca o per costruire un piano finanziario per raggiungere i vostri obiettivi a lungo termine, troverete prompt che vi guideranno passo dopo passo.

💡 Esempio di prompt: "Ho bisogno di aiuto per capire le basi dei primi investimenti, come azioni, obbligazioni e fondi comuni di investimento, e come possono essere utilizzati per raggiungere obiettivi finanziari a lungo termine"

✨ Ideale per: Millenials e GenZ che vogliono costruire un piano finanziario personale e comprendere bene il proprio denaro

5. ClickUp ChatGPT prompt per la scrittura

Il modello ClickUp ChatGPT Prompts for Writing aiuta gli autori a scrivere biografie, blog e persino libri

Il Modello di prompt per la scrittura di ClickUp ChatGPT è il vostro assistente e compagno di scrittura con oltre 200 prompt progettati per aiutare gli scrittori di diverse esperienze. Grazie alla sua eccezionale capacità di elaborazione del linguaggio naturale (NLP), potrete creare contenuti che si adattano al vostro stile e alle vostre preferenze.

Genera idee creative per qualsiasi cosa, da articoli a post per blog a pezzi persuasivi. Inoltre, vi aiuta a migliorare il vostro stile di scrittura e a personalizzare ogni prompt per mettere a punto dettagli come il tipo di documento o il pubblico, in modo che il contenuto sia perfetto e coinvolgente. L'integrazione con ClickUp rende conveniente l'integrazione nel flusso di lavoro.

💡 Esempio di prompt: "Voglio scrivere un blog avvincente e di lunghezza adeguata per coinvolgere i professionisti della salute. Assicuratevi che il blog si distingua dalla concorrenza" oppure "Sto cercando tecniche per scrivere descrizioni di prodotti chiare e concise per comunicare le funzionalità/funzione a un pubblico GenZ".

✨ Ideale per: Scrittori di contenuti, responsabili marketing, responsabili del marchio

🌟Leggi anche: 7 modelli gratis per la scrittura di contenuti per una creazione più veloce

6. ClickUp ChatGPT Prompt per il project management

Generate idee di progetto per le necessità della vostra azienda con il modello ClickUp ChatGPT Prompts for Project Management

Il ClickUp ChatGPT prompt per il modello di project management offre un'incredibile collezione di oltre 190 prompt per rendere il project management più fluido e personalizzato. Vi aiuta a generare idee, creare attività e costruire sequenze temporali, tutte specifiche per le esigenze dei vostri progetti.

L'integrazione con ClickUp Brain consente di generare contenuti direttamente sulla piattaforma. In questo modo si mantiene tutto nello stesso posto, favorendo la velocità e la gestione senza soluzione di continuità. Un'altra grande funzionalità/funzione che contraddistingue questo modello è la sua integrazione con Visualizzazioni personalizzate di ClickUp .

In questo modo è possibile visualizzare chiaramente la Sequenza e lo stato di avanzamento delle attività, in modo che tutti i membri del team siano sulla stessa pagina.

Nel complesso, questo modello offre una potente combinazione di prompt personalizzati, integrazione fluida dell'IA e opzioni di visualizzazione flessibili, che lo rendono una scelta solida per un project management efficace.

💡Esempio di prompt: "Devo creare un piano di progetto per lo sviluppo di un sito web per rimanere organizzato e in linea con i tempi" oppure "Sto cercando strategie per garantire l'esito positivo del progetto e ridurre al minimo i rischi legati alla riprogettazione del prodotto"

✨ Ideale per: Project Management, Titolari di dipartimenti e persone che desiderano ottimizzare il proprio flusso di lavoro

Leggi anche: Le 15 migliori alternative a ChatGPT .

7. ClickUp ChatGPT prompt per la gestione dei prodotti

Comprendete le esigenze dei clienti e create la documentazione sui prodotti con il modello ClickUp ChatGPT Prompts for Product Management

Il Modello di ClickUp ChatGPT Prompt per la gestione dei prodotti offre 130+ traguardi mirati per coprire tutto, dal processo di brainstorming allo sviluppo della strategia. È un ottimo strumento per i product manager per comprendere meglio le esigenze dei clienti e creare prodotti che saranno amati da tutti.

**Troverete prompt progettati per identificare i punti dolenti e sviluppare funzionalità/funzione che risolvano realmente i problemi degli utenti. Questa enfasi sulla progettazione incentrata sull'utente vi aiuta a creare prodotti che i vostri clienti ameranno utilizzare.

💡Esempio di prompt: "Devo sviluppare una roadmap per il lancio di un prodotto per la cura della pelle; includere le attività cardine e i punti di feedback dei clienti" Questo prompt vi guiderà attraverso le sequenze, le funzionalità/funzioni e le esigenze dei clienti in un'unica soluzione.

ideale per: Responsabili di prodotto, responsabili del design, responsabili di prodotto, fondatori

Sfrutta tutto il potenziale di ChatGPT con ClickUp

Con questi sette modelli gratuiti di ChatGPT a portata di mano, sarete sulla buona strada per aumentare la produttività del vostro team. Vi aiuteranno a risparmiare tempo sulle attività ripetitive, a generare nuove idee e a organizzare i contenuti senza essere sopraffatti.

