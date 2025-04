8 migliori strumenti di IA per l'organizzazione dei file per il 2025

La gestione dei file può essere opprimente e le strutture disordinate delle cartelle non aiutano. Per fortuna c'è un modo più intelligente.

Provate un organizzatore di file IA, il vostro assistente digitale per una vita senza disordine

Questi strumenti sono in grado di analizzare, ordinare e classificare i file in base al contenuto o al tipo, aiutandovi a trovare ciò che vi serve in pochi secondi.

Da fare? La maggior parte delle persone spende quasi un anno della propria vita alla ricerca di elementi smarriti: chiavi, portafogli, documenti, eccetera. Se si aggiunge il tempo trascorso a cercare i nomi dei file, le cartelle specifiche e i nuovi file aggiunti, il numero potrebbe facilmente raddoppiare.

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi

Ecco la nostra scelta dei migliori organizer per file IA:

ClickUp (il migliore per la creazione e l'organizzazione di documenti e la collaborazione) Google Drive (Il migliore per una gestione dei file basata sul cloud senza soluzione di continuità) Microsoft OneDrive (il migliore per lo spazio di archiviazione cloud con collaborazione integrata) Dropbox (il migliore per la condivisione diretta di file e il backup) Trello con Butler IA (il migliore per la collaborazione del team con flussi di lavoro automatizzati) Evernote (Il migliore per prendere note con un'organizzazione avanzata) M-Files (Il migliore per l'organizzazione dei file basata sui metadati) Zoho WorkDrive (migliore per la collaborazione in team e la condivisione flessibile dei file) ## Cosa cercare in un organizzatore di file IA?

La scelta del giusto organizzatore di file IA è il momento decisivo della vostra esperienza. Deve essere efficiente, intelligente e, soprattutto, semplificarvi la vita, non complicarvela.

Quali sono le funzionalità/funzione a cui dare la priorità? Ecco la lista di controllo:

Analisi avanzata del contenuto : Analizza testi, metadati e immagini per classificare in modo intelligente i file in base a parole chiave, argomenti o nomi di progetti

: Analizza testi, metadati e immagini per classificare in modo intelligente i file in base a parole chiave, argomenti o nomi di progetti Creazione dinamica di cartelle : Genera automaticamente cartelle in base al contenuto dei file in arrivo, eliminando il lavoro richiesto manualmente

: Genera automaticamente cartelle in base al contenuto dei file in arrivo, eliminando il lavoro richiesto manualmente Tag personalizzabili : Permette agli utenti di aggiungere tag personalizzati per una migliore ricercabilità e un'organizzazione su misura

: Permette agli utenti di aggiungere tag personalizzati per una migliore ricercabilità e un'organizzazione su misura Interfaccia utente intuitiva : Offre un design di facile utilizzo con funzione drag-and-drop per un'organizzazione dei file senza stress

: Offre un design di facile utilizzo con funzione drag-and-drop per un'organizzazione dei file senza stress Capacità di apprendimento : Si adatta alle abitudini dell'utente, affinando la categorizzazione dei file nel tempo per un'organizzazione più intelligente

: Si adatta alle abitudini dell'utente, affinando la categorizzazione dei file nel tempo per un'organizzazione più intelligente Opzioni di revisione e regolazione : Consente agli utenti di rivedere e modificare i suggerimenti dell'IA per garantire una collocazione accurata dei file

: Consente agli utenti di rivedere e modificare i suggerimenti dell'IA per garantire una collocazione accurata dei file Integrazione con i sistemi esistenti: Si connette senza problemi con piattaforme cloud come Google Drive e OneDrive, supportando i flussi di lavoro esistenti

Gli 8 migliori strumenti di IA per l'organizzazione dei file

Sicuramente avrete sentito parlare di minimalismo, l'arte di vivere con meno cose e di amarle.

Ma che dire del "minimalismo digitale"? È altrettanto importante quando si tratta di

l'80% delle persone riporta

stress e ansia collegati al disordine.

Il minimalismo digitale crea spazio per ciò che conta davvero: flussi di lavoro efficienti, migliore concentrazione e impegno digitale significativo. Quindi, se siete pronti ad abbandonare il disordine, ecco l'elenco collaudato degli 8 migliori organizzatori di file IA:

1. ClickUp (migliore per la creazione e l'organizzazione di documenti e la collaborazione) ClickUp è l'app per il lavoro che combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto alimentato dall'IA che aiuta a lavorare in modo più veloce e intelligente.

ClickUp AI, l'organizzatore di file e l'organizzatore di lavoro, sono alimentati dall'IA software di collaborazione documentale consente di creare, organizzare e condividere documenti, il tutto su un'unica piattaforma. **Non si tratta solo di tempo risparmiato, ma di produttività usufruita

ClickUp Documenti: La collaborazione resa semplice

Con Documenti di ClickUp è possibile:

Collaborare in tempo reale con i compagni di squadra utilizzando i commenti in linea

Monitorare le modifiche e tornare alle versioni precedenti quando necessario

Collegare i documenti collegati per una navigazione agevole all'interno della documentazione del progetto

collabora senza problemi, monitora le modifiche e collega i documenti collegati con ClickUp Docs_

Una gerarchia che ha senso

Leggi anche: Best Practices per l'impostazione della gerarchia in ClickUpLa gerarchia dei progetti in ClickUp vi aiuta a rimanere organizzati senza perdere di vista il quadro generale.

Inizia con aree di lavoro per categorie ampie come "Lavoro" o "Personale" e poi crea spazi specifici per i progetti. Ogni spazio contiene cartelle, elenchi e attività, formando una struttura chiara e intuitiva.

Gestione dei file più intelligente con ClickUp AI ClickUp Brain la funzionalità/funzione IA, trasforma totalmente il modo in cui lavorate:

Ricerca in connessione : Questa funzionalità/funzione vi aiuta a recuperare istantaneamente i documenti, anche da piattaforme integrate come Google Drive o Dropbox. Cercate la presentazione della settimana scorsa? Facile

: Questa funzionalità/funzione vi aiuta a recuperare istantaneamente i documenti, anche da piattaforme integrate come Google Drive o Dropbox. Cercate la presentazione della settimana scorsa? Facile Categorizzazione IA : I file vengono ordinati automaticamente per tipo, contenuto o parole chiave, risparmiando ore di lavoro richiesto

: I file vengono ordinati automaticamente per tipo, contenuto o parole chiave, risparmiando ore di lavoro richiesto Rassegnazione migliorata dei documenti: I riepiloghi/riassunti generati dall'IA evidenziano i punti chiave, aiutando voi e il vostro team a concentrarvi sulle informazioni utili

Automazioni alla riscossa

Con oltre 100 Automazioni ClickUp la piattaforma elimina il lavoro di tutti i giorni:

Le attività vengono assegnate automaticamente quando vengono caricati i file

Gli aggiornamenti di stato avvengono automaticamente con l'avanzamento delle attività

Le promemorie assicurano che non si perdano le scadenze

🎖️ Guidare l'esito positivo

Grazie all'adozione delle Automazioni ClickUp, LuLu Press ha risparmiato in media 1 ora al giorno per dipendente e ha registrato un aumento del 12% dell'efficienza del lavoro.

Facile da integrare

La cosa migliore è che è possibile collegare ClickUp a Google Drive, Dropbox e OneDrive, per garantire un'organizzazione perfetta su tutte le piattaforme.

il parere degli utenti: Gli utenti amano ClickUp perché riunisce tutto ciò che serve per il project management in un unico luogo, rendendo più fluido il lavoro di squadra, organizzando i flussi di lavoro e offrendo strumenti come le tavole Kanban e i grafici Gantt, facili da adattare a qualsiasi progetto.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

ClickUp Documenti per la collaborazione : Creazione, condivisione e collegamento di documenti con commenti in linea e monitoraggio delle versioni

: Creazione, condivisione e collegamento di documenti con commenti in linea e monitoraggio delle versioni Gerarchia organizzata : Utilizzare aree di lavoro, cartelle ed elenchi per mantenere i file strutturati

: Utilizzare aree di lavoro, cartelle ed elenchi per mantenere i file strutturati Ricerca avanzata : Trova i file all'istante, anche su Google Drive e Dropbox

: Trova i file all'istante, anche su Google Drive e Dropbox Gestione dei file basata sull'IA : Ordinamento automatico dei file e riepiloghi/riassunti generati dall'IA

: Ordinamento automatico dei file e riepiloghi/riassunti generati dall'IA Automazioni : Semplificare i flussi di lavoro con oltre 100 opzioni di automazione precostituite

: Semplificare i flussi di lavoro con oltre 100 opzioni di automazione precostituite Integrazioni senza soluzione di continuità: Connessione senza problemi a Google Drive, Dropbox e OneDrive

Limiti di ClickUp

Curva di apprendimento : I nuovi utenti potrebbero aver bisogno di tempo per esplorare le sue funzionalità/funzione

: I nuovi utenti potrebbero aver bisogno di tempo per esplorare le sue funzionalità/funzione Limiti dell'app per dispositivi mobili: Non è fluida e ricca di funzionalità/funzione come la versione desktop

Prezzi di ClickUp

Free Forever : non è fluido e non è ricco di funzioni

: non è fluido e non è ricco di funzioni Unlimitato : $7/mese

: $7/mese Aziendale : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Prezzo personalizzato

: Prezzo personalizzato ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5.0 (9.000+ recensioni)

: 4.7/5.0 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5.0 (4.000+ recensioni)

Ideale per: Teams che necessitano di flussi di lavoro semplificati e collaborazione organizzata.

2. Google Drive (il migliore per la gestione dei file in cloud)

via

Google Drive

Google Drive è un nome noto nel settore dell'archiviazione cloud, che offre un mix di semplicità e potenza che lo ha reso la piattaforma preferita da oltre un miliardo di utenti in tutto il mondo.

Dall'archiviazione delle note delle lezioni alla gestione dei documenti aziendali più importanti, Google Drive consente di accedere a tutti i file ovunque.

☕ Considerazione degli utenti: Gli utenti amano Google Drive che consente una facile condivisione con chiunque abbia un account Gmail.

Le migliori funzionalità/funzione di Google Drive

Organizzazione di cartelle e sottocartelle : Creazione di una struttura semplice con cartelle e sottocartelle, come quelle dei documenti e dei download, per una navigazione facile e un accesso rapido ai file

: Creazione di una struttura semplice con cartelle e sottocartelle, come quelle dei documenti e dei download, per una navigazione facile e un accesso rapido ai file Collaborazione senza soluzione di continuità : Lavorare in tempo reale con cartelle e file condivisi, consentendo a più utenti di modificare e commentare simultaneamente

: Lavorare in tempo reale con cartelle e file condivisi, consentendo a più utenti di modificare e commentare simultaneamente Ricerca avanzata : Trova i file in base al nome, al tipo o anche al contenuto utilizzando le potenti funzionalità di ricerca di Google

: Trova i file in base al nome, al tipo o anche al contenuto utilizzando le potenti funzionalità di ricerca di Google Cartelle organizzate con codici colore : Creare un sistema di cartelle unico personalizzando i colori per differenziare visivamente i progetti e i tipi di file

: Creare un sistema di cartelle unico personalizzando i colori per differenziare visivamente i progetti e i tipi di file Integrazione con l'area di lavoro di Google: Sincronizzazione senza problemi con Documenti Google, Fogli, Slides e altri servizi Google

Limiti di Google Drive

Dipendenza da Internet : La modifica offline è possibile, ma la sincronizzazione degli aggiornamenti richiede una connessione a Internet

: La modifica offline è possibile, ma la sincronizzazione degli aggiornamenti richiede una connessione a Internet Limiti di archiviazione : Gli account Free hanno un limite di 15 GB e il limite di 750 GB di upload giornaliero può essere restrittivo per i progetti più grandi

: Gli account Free hanno un limite di 15 GB e il limite di 750 GB di upload giornaliero può essere restrittivo per i progetti più grandi Problemi di privacy dei dati: Le politiche di Google consentono un certo livello di scansione dei dati, che potrebbe non essere gradito agli utenti che gestiscono informazioni sensibili

Prezzi di Google Drive

Gratis : 15 GB di spazio di archiviazione

: 15 GB di spazio di archiviazione Basic : 1,99 dollari/mese per 100 GB

: 1,99 dollari/mese per 100 GB Standard : $12/mese per utente per 2 TB

: $12/mese per utente per 2 TB Business Plus: $18/mese per utente per 5 TB

Valutazioni e recensioni su Google Drive

Capterra : 4.8/5 (27.000+ recensioni)

: 4.8/5 (27.000+ recensioni) G2: 4,6/5 (42.500+) (per l'area di lavoro di Google, che include Google Drive)

✨ Ideale per: Individui e team che danno priorità a uno spazio di archiviazione cloud semplice.

3. Microsoft OneDrive (il migliore per lo spazio di archiviazione cloud con collaborazione integrata)

via

OneDrive

Microsoft OneDrive è il protagonista dell'ecosistema Microsoft e offre una facile integrazione con la suite Office.

In parole povere, semplifica la gestione dei file e aumenta la produttività.

Che siate studenti che gestiscono compiti o professionisti che gestiscono progetti, OneDrive mantiene i vostri file sicuri e accessibili da qualsiasi luogo.

☕ Considerazione degli utenti: Gli utenti amano Microsoft OneDrive perché si integra perfettamente con Microsoft 365, garantisce la sicurezza dei file e rende la collaborazione più facile e produttiva per i team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Microsoft OneDrive

Gestione integrata dei file : Sincronizzazione dei file tra i vari dispositivi e accesso tramite la suite Office, per migliorare la collaborazione

: Sincronizzazione dei file tra i vari dispositivi e accesso tramite la suite Office, per migliorare la collaborazione Cronologia delle versioni : Ripristino delle versioni precedenti dei file per recuperare le modifiche o correggere gli errori senza sudare troppo

: Ripristino delle versioni precedenti dei file per recuperare le modifiche o correggere gli errori senza sudare troppo Cestino per i file eliminati : Recupero dei file eliminati accidentalmente entro 93 giorni (o più a lungo, in base alle impostazioni dell'amministratore)

: Recupero dei file eliminati accidentalmente entro 93 giorni (o più a lungo, in base alle impostazioni dell'amministratore) Visualizzazione di scoperta : Trova facilmente i file in base alle attività recenti o ai contenuti condivisi personalizzati in base alle autorizzazioni di accesso

: Trova facilmente i file in base alle attività recenti o ai contenuti condivisi personalizzati in base alle autorizzazioni di accesso Condivisione sicura dei file: Condivisione di file con autorizzazioni specifiche e date di scadenza per una maggiore sicurezza

Limiti di Microsoft OneDrive

Privacy : Durante la crittografia, Microsoft conserva le chiavi di decrittografia, sollevando dubbi sulla privacy assoluta

: Durante la crittografia, Microsoft conserva le chiavi di decrittografia, sollevando dubbi sulla privacy assoluta Limiti di sincronizzazione : La lunghezza dei percorsi dei file e le restrizioni di carattere possono creare problemi per gli utenti con strutture di cartelle complesse

: La lunghezza dei percorsi dei file e le restrizioni di carattere possono creare problemi per gli utenti con strutture di cartelle complesse Mistaken as a backup: OneDrive sincronizza i file ma non è una vera soluzione di backup, il che può essere rischioso per i dati critici

Prezzi di Microsoft OneDrive

Microsoft 365 Family : 9,99 dollari al mese o 99,99 dollari all'anno per un massimo di 6 utenti, con 1 TB di spazio di archiviazione per utente

: 9,99 dollari al mese o 99,99 dollari all'anno per un massimo di 6 utenti, con 1 TB di spazio di archiviazione per utente Microsoft 365 Personal : $6,99/mese o $69,99/anno per 1 TB di spazio di archiviazione

: $6,99/mese o $69,99/anno per 1 TB di spazio di archiviazione Microsoft 365 Basic : 1,99 dollari al mese o 19,99 dollari all'anno per 100 GB di spazio di archiviazione

: 1,99 dollari al mese o 19,99 dollari all'anno per 100 GB di spazio di archiviazione OneDrive for Business (piano 1): $5/utente/mese per 1 TB per utente

Valutazioni e recensioni di Microsoft OneDrive

G2 : 4.5/5 (9.600+ recensioni)

: 4.5/5 (9.600+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (12.000+ recensioni)

Ideale per: Professionisti profondamente integrati nell'ecosistema Microsoft.

4. Dropbox (il migliore per la condivisione e il backup dei file)

via

Dropbox

Dropbox è un punto fermo nel mondo dell'archiviazione cloud dal 2007 e offre un modo semplice ed efficace per condividere e gestire nuovi file o eliminarli.

Che si tratti di archiviare le foto delle vacanze o di collaborare a un progetto del team, Dropbox è semplice grazie alla sua interfaccia intuitiva e alle sue versatili funzionalità.

☕ Considerazione degli utenti: Gli utenti apprezzano Dropbox per la sua affidabilità di lunga data, la perfetta condivisione dei file e l'accessibilità multipiattaforma, che lo rendono uno strumento facile per gestire e ripristinare i file.

Le migliori funzionalità/funzione di Dropbox

Disponibilità multipiattaforma : Accesso a Dropbox su Windows, Mac, iOS, Android e persino Linux senza perdere un colpo

: Accesso a Dropbox su Windows, Mac, iOS, Android e persino Linux senza perdere un colpo Backup automatico dei file : Backup continuo e senza interruzioni dei file nel cloud per salvaguardare i vostri dati

: Backup continuo e senza interruzioni dei file nel cloud per salvaguardare i vostri dati Accesso offline : Gli utenti a pagamento possono accedere ai propri file offline, il che lo rende ideale per le aree con scarsa connessione

: Gli utenti a pagamento possono accedere ai propri file offline, il che lo rende ideale per le aree con scarsa connessione Supporto per la firma digitale : Firma elettronica dei documenti direttamente all'interno di Dropbox (disponibile a un costo aggiuntivo)

: Firma elettronica dei documenti direttamente all'interno di Dropbox (disponibile a un costo aggiuntivo) Collaborazione con Dropbox Paper: Lavorare sui documenti in tempo reale grazie alle funzionalità di controllo della versione e di modifica

Limiti di Dropbox

Spazio di archiviazione gratis limitato : Offre solo 2 GB di spazio di archiviazione gratis, che impallidisce rispetto alla concorrenza

: Offre solo 2 GB di spazio di archiviazione gratis, che impallidisce rispetto alla concorrenza Problemi di sicurezza : Manca la crittografia a conoscenza zero, lasciando alcuni utenti a disagio per quanto riguarda la privacy

: Manca la crittografia a conoscenza zero, lasciando alcuni utenti a disagio per quanto riguarda la privacy Capacità di ricerca insufficienti: Nessuna ricerca basata sui metadati, che rende difficile la posizione dei file in repository di grandi dimensioni

insufficienti: Nessuna ricerca basata sui metadati, che rende difficile la posizione dei file in repository di grandi dimensioni Costoso per i team: I prezzi possono aumentare rapidamente, soprattutto per le aziende con più utenti

Prezzi di Dropbox

Plus : $9,99/mese per 2 TB (1 utente)

: $9,99/mese per 2 TB (1 utente) Essenziale : $16,58/mese per 3 TB (1 utente)

: $16,58/mese per 3 TB (1 utente) Business : $15/utente/mese a partire da 9 TB (minimo 3 utenti)

: $15/utente/mese a partire da 9 TB (minimo 3 utenti) Business Plus: $24/utente/mese a partire da 15 TB (minimo 3 utenti)

Valutazioni e recensioni su Dropbox

G2 : 4.4/5 (28.000+ recensioni)

: 4.4/5 (28.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (21.000+ recensioni)

Ideale per: Gli utenti che cercano una condivisione semplice dei file e backup sicuri.

5. Trello con l'IA di Butler (il migliore per la collaborazione del team con flussi di lavoro automatizzati)

via

Trello

Trello è uno strumento di visual project management che si è ritagliato uno spazio nell'organizzazione dei progetti.

Se si aggiunge l'IA di Butler, si ottiene un sistema di automazione che elimina le attività ripetitive, permettendo a voi e al vostro team di concentrarvi su ciò che conta di più: il lavoro vero e proprio.

☕ Considerazione degli utenti: Le persone apprezzano Trello perché è semplice da usare, permette di creare flussi di lavoro personalizzati e rende facile la gestione delle attività e la collaborazione del team, il tutto supportato da un'utile assistenza.

Le migliori funzionalità di Trello

Organizzazione visiva delle attività : Gestione delle attività con Bacheche, elenchi e schede facili da trascinare e rilasciare

: Gestione delle attività con Bacheche, elenchi e schede facili da trascinare e rilasciare Automazione IA di Butler : Automazione di azioni come lo spostamento di schede, l'assegnazione di attività e l'impostazione di date di scadenza senza necessità di codifica

: Automazione di azioni come lo spostamento di schede, l'assegnazione di attività e l'impostazione di date di scadenza senza necessità di codifica Visualizzazioni personalizzate : Passare da Calendario, Sequenza, Dashboard e altro per visualizzare i progetti in diversi modi

: Passare da Calendario, Sequenza, Dashboard e altro per visualizzare i progetti in diversi modi Integrazioni potenziate : Connessione con strumenti come Slack, Google Drive e Jira per centralizzare i flussi di lavoro

: Connessione con strumenti come Slack, Google Drive e Jira per centralizzare i flussi di lavoro Collaborazione semplificata: Assegnazione di attività, condivisione di Bacheca e comunicazione senza soluzione di continuità, il tutto in tempo reale

Limiti di Trello

Analisi di base : Le funzionalità/funzione di reportistica sono limitate rispetto ad altri strumenti di project management

: Le funzionalità/funzione di reportistica sono limitate rispetto ad altri strumenti di project management Bacheca ingombra per progetti di grandi dimensioni : Con l'aumentare delle attività, le bacheche possono diventare difficili da gestire

: Con l'aumentare delle attività, le bacheche possono diventare difficili da gestire Funzionalità/funzione avanzate richiedono aggiornamenti: Molte funzionalità premium, come i grafici Gantt, richiedono Power-Up o piani di livello superiore

Prezzi di Trello

Gratis : $0/mese

: $0/mese Standard : $5/utente/mese

: $5/utente/mese Premium : $10/utente/mese

: $10/utente/mese Azienda: $17,50/utente/mese

Valutazioni e recensioni di Trello

G2 : 4.4/5 (13.600+ recensioni)

: 4.4/5 (13.600+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (23.000+ recensioni)

Ideale per: Teams che automatizzano i flussi di lavoro nel project management.

6. Evernote (il migliore per prendere note con un'organizzazione avanzata)

via Evernote Evernote brilla come sofisticata app per prendere appunti per gli utenti che danno priorità a informazioni organizzate, dettagliate e accessibili.

Le sue potenti funzionalità/funzione e il design intuitivo la rendono ideale per l'uso personale e professionale. Gli utenti possono utilizzare le funzioni native di IA per scrivere, modificare e condividere le loro note.

☕ Considerazione degli utenti: Gli utenti amano il programma Evernote evernote è in grado di consolidare e organizzare in modo efficiente le note, facilitando il monitoraggio degli eventi, la gestione del progetto e l'allineamento dei team grazie a taccuini e tag ben strutturati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Evernote

Capacità di ricerca avanzata : Utilizza il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) per cercare testi all'interno di immagini, PDF e documenti scansionati

: Utilizza il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) per cercare testi all'interno di immagini, PDF e documenti scansionati Accumuli di quaderni e tag : Organizza le note con un sistema flessibile di quaderni, pile e tag su misura per il tuo flusso di lavoro

: Organizza le note con un sistema flessibile di quaderni, pile e tag su misura per il tuo flusso di lavoro Dashboard personalizzabile : I piani a pagamento consentono la personalizzazione dei widget per un'esperienza personalizzata della schermata iniziale

: I piani a pagamento consentono la personalizzazione dei widget per un'esperienza personalizzata della schermata iniziale Sincronizzazione multipiattaforma : Accesso alle note su più dispositivi, dall'app desktop alle app mobili, per essere sempre sincronizzati

: Accesso alle note su più dispositivi, dall'app desktop alle app mobili, per essere sempre sincronizzati Scansione e digitalizzazione dei documenti: Conversione di documenti fisici in file digitalizzati e ricercabili direttamente nell'app

Limiti di Evernote

Prezzo elevato per le funzionalità/funzione premium : Le funzioni avanzate sono limitate ai piani a pagamento, che sono più costosi dei concorrenti

: Le funzioni avanzate sono limitate ai piani a pagamento, che sono più costosi dei concorrenti Limiti alla sincronizzazione dei dispositivi nei piani Free : Gli utenti Free sono limitati alla sincronizzazione di due soli dispositivi

: Gli utenti Free sono limitati alla sincronizzazione di due soli dispositivi Gli aggiornamenti dell'interfaccia dividono le opinioni: Le recenti riprogettazioni hanno causato insoddisfazione tra gli utenti di lunga data

Prezzi di Evernote

Free : $0/mese - Sincronizzazione di due dispositivi, 60MB di upload, funzionalità/funzione limitate

: $0/mese - Sincronizzazione di due dispositivi, 60MB di upload, funzionalità/funzione limitate Personale : $10,83/mese (fatturati annualmente)

: $10,83/mese (fatturati annualmente) Professionale : 14,17 dollari/mese (fatturati annualmente)

: 14,17 dollari/mese (fatturati annualmente) Team: $20,83/mese (fatturati annualmente)

Valutazioni e recensioni di Evernote

G2 : 4.4/5 (oltre 2.000 recensioni)

: 4.4/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4.4/5 (oltre 8.200 recensioni)

Ideale per: Gli utenti più attenti ai dettagli che necessitano di capacità di annotazione avanzate.

7. M-Files (il migliore per l'organizzazione dei file basata sui metadati)

via

File M

M-Files è un esempio di ciò che si otterrebbe combinando un sistema di gestione dei documenti con la potenza dell'IA. Prende i vostri file digitali disordinati, li tagga con i metadati e li organizza in un'esperienza accessibile e libera.

Se state annegando nelle cartelle o siete ancora alla ricerca dell'"ultima versione" di un documento, M-Files vi copre le spalle.

☕ Considerazione degli utenti: M-Files vince sugli utenti semplificando i flussi di lavoro, migliorando la collaborazione del team sulle attività e garantendo la sicurezza dei documenti grazie alle funzionalità/funzione di autorizzazione personalizzabili.

Le migliori funzionalità/funzioni di M-Files

Organizzazione dei file basata sui metadati : Dimenticate le cartelle: M-Files tagga i documenti con metadati come nomi di client, date e stati, in modo da poter trovare qualsiasi cosa con una rapida ricerca

: Dimenticate le cartelle: M-Files tagga i documenti con metadati come nomi di client, date e stati, in modo da poter trovare qualsiasi cosa con una rapida ricerca Automazioni del flusso di lavoro : Automazioni del ciclo di vita dei documenti con strumenti che assegnano attività, notificano le parti interessate e assicurano che nulla rimanga nel limbo

: Automazioni del ciclo di vita dei documenti con strumenti che assegnano attività, notificano le parti interessate e assicurano che nulla rimanga nel limbo Controllo delle versioni : Mantenere un'unica versione definitiva di ogni documento, eliminando i duplicati e prevenendo le commistioni di versioni

: Mantenere un'unica versione definitiva di ogni documento, eliminando i duplicati e prevenendo le commistioni di versioni Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) : Ricerca di testi specifici anche all'interno dei documenti scansionati, rendendo i vostri archivi ricercabili come quelli di Google

: Ricerca di testi specifici anche all'interno dei documenti scansionati, rendendo i vostri archivi ricercabili come quelli di Google Integrazioni semplici: Sincronizzazione perfetta con team come Microsoft Teams, Salesforce e DocuSign per un flusso di lavoro ottimizzato

Limiti di M-Files

Curva di apprendimento per il tag dei metadati : I tradizionalisti potrebbero avere difficoltà ad adattarsi al sistema basato sui metadati

: I tradizionalisti potrebbero avere difficoltà ad adattarsi al sistema basato sui metadati Problemi di velocità : I file più grandi o i volumi di utilizzo più elevati possono occasionalmente rallentare la piattaforma

: I file più grandi o i volumi di utilizzo più elevati possono occasionalmente rallentare la piattaforma Prezzi personalizzati: I prezzi non sono trasparenti, il che può essere una seccatura se si tratta di budget

Prezzi di M-Files

**Prezzo personalizzato

M-Files valutazioni e recensioni

G2 : 4.3/5 (140+ recensioni)

: 4.3/5 (140+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (190+ recensioni)

✨ Ideale per: Le aziende che gestiscono flussi di lavoro basati sui metadati e ricchi di documenti.

8. Zoho WorkDrive (migliore per la collaborazione del team e la condivisione flessibile dei file)

via Zoho WorkDrive Che si tratti di una startup con tre dipendenti o di una grande azienda con migliaia di dipendenti, Zoho WorkDrive è stato progettato per il luogo di lavoro moderno.

Con funzionalità/funzione incentrate sul team, come cartelle condivise, controlli di accesso personalizzabili e una suite per ufficio integrata, assicura che il vostro team abbia tutto ciò di cui ha bisogno per portare avanti i progetti senza problemi.

Inoltre, si sincronizza facilmente tra i vari dispositivi, permettendovi di lavorare ovunque, anche dal vostro caffè preferito.

☕ Considerazione degli utenti: Zoho WorkDrive è piaciuto dagli utenti per il suo design facile da usare, la forte protezione dei dati e i potenti strumenti di collaborazione.

Le migliori funzionalità/funzione di Zoho WorkDrive

Cartelle Teams : Condivisione dei file tra team senza sforzo con autorizzazioni basate sui ruoli, aggiornamenti in tempo reale e una "sezione non letta" per recuperare le nuove attività

: Condivisione dei file tra team senza sforzo con autorizzazioni basate sui ruoli, aggiornamenti in tempo reale e una "sezione non letta" per recuperare le nuove attività Suite per ufficio e app integrate : Creazione di presentazioni, fogli di calcolo o contratti di qualità con Writer, Sheet e Show, direttamente dall'area di lavoro di WorkDrive

: Creazione di presentazioni, fogli di calcolo o contratti di qualità con Writer, Sheet e Show, direttamente dall'area di lavoro di WorkDrive Condivisione esterna sicura : Proteggete i collegamenti condivisi con password, date di scadenza e limiti di download. Inoltre, è possibile tenere traccia delle visualizzazioni e degli scarichi per un maggiore controllo

: Proteggete i collegamenti condivisi con password, date di scadenza e limiti di download. Inoltre, è possibile tenere traccia delle visualizzazioni e degli scarichi per un maggiore controllo Poteri di amministratore delegati : Gli amministratori del team possono condividere il carico di lavoro assegnando ruoli di amministratore, assicurando operazioni fluide senza sovraccaricare una sola persona

: Gli amministratori del team possono condividere il carico di lavoro assegnando ruoli di amministratore, assicurando operazioni fluide senza sovraccaricare una sola persona App desktop TrueSync: Sincronizzazione dei file su più dispositivi, lavoro offline e sincronizzazione selettiva per la massima flessibilità

Limiti di Zoho WorkDrive

Nessuna crittografia a conoscenza zero : I dati non sono completamente crittografati, anche se l'imminente funzionalità BYOK promette una maggiore sicurezza

: I dati non sono completamente crittografati, anche se l'imminente funzionalità BYOK promette una maggiore sicurezza Interfaccia eccessiva : L'interfaccia utente, ricca di funzionalità, può sembrare un labirinto per chi è alle prime armi

: L'interfaccia utente, ricca di funzionalità, può sembrare un labirinto per chi è alle prime armi Sincronizzazione avanzata limitata : Nessuna opzione di sincronizzazione a livello di blocco o di sincronizzazione selettiva, ma gli aggiornamenti sono in lavorazione

: Nessuna opzione di sincronizzazione a livello di blocco o di sincronizzazione selettiva, ma gli aggiornamenti sono in lavorazione Funzionalità/funzione nascoste : Strumenti critici come "Cestino" e "Elementi condivisi" non sono facilmente accessibili nella dashboard

: Strumenti critici come "Cestino" e "Elementi condivisi" non sono facilmente accessibili nella dashboard Limiti di caricamento dei file: I piani limitano il caricamento dei file, con un massimo di 250 GB per file sul piano Business

Prezzi di Zoho WorkDrive

Starter : $2,50/utente/mese

: $2,50/utente/mese Teams : $4,50/utente/mese

: $4,50/utente/mese Business: $9/utente/mese

Valutazioni e recensioni di Zoho WorkDrive

G2 : 4.3/5 (232 recensioni)

: 4.3/5 (232 recensioni) Capterra: 4.7/5 (59 recensioni)

Ideale per: Teams collaborativi che necessitano di strumenti flessibili per la condivisione di file.

Stop alle ricerche: i vostri file hanno trovato una Home con ClickUp

"L'organizzazione non è una questione di perfezione. Si tratta di efficienza. Ridurre lo stress e il disordine, risparmiare tempo e denaro e migliorare la qualità generale della vita", afferma l'autrice Christina Scalise.

Grazie a funzionalità/funzione come la gestione dei file con IA e una gerarchia intuitiva dei progetti, ClickUp mantiene i vostri file organizzati e accessibili, in modo che passiate meno tempo a cercare e più tempo a lavorare.

Siete pronti a dire addio all'accumulo digitale? iscriviti a ClickUp e mettete in sicurezza i vostri file.