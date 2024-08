10 migliori alternative a Box per la gestione dei contenuti aziendali nel 2024

Box è uno strumento completo per la gestione dei documenti finalizzato all'archiviazione e alla condivisione dei file. Tuttavia, l'inaffidabilità della piattaforma, i frequenti e casuali crash del sistema, la curva di apprendimento ripida e la lentezza dei tempi di caricamento sono un ostacolo per le organizzazioni che lavorano in remoto e in cui il tempo è denaro.

Inoltre, l'assenza di una versione gratuita o freemium costituisce una barriera alla voce per le organizzazioni con problemi di liquidità e si cercano alternative.

Per fortuna, abbiamo fatto un po' di fatica, in modo che non dobbiate farlo voi. Ecco il nostro elenco dettagliato delle dieci migliori alternative a Box che vale la pena prendere in considerazione.

Cosa cercare nelle alternative a Box?

Se siete alla ricerca di alternative a Box, troverete molte opzioni. La scelta è confusa e ogni alternativa a Box cerca di distinguersi dalle altre. Ecco un rapido riepilogo di ciò che dovreste aspettarvi mentre valutate le vostre opzioni.

Infrastruttura cloud : Poiché Box è una soluzione basata sul cloud, le migliori alternative devono essere cloud-native. Garantirà una collaborazione semplificata e un accesso continuo da qualsiasi luogo

Capacità di archiviazione dei documenti : Considerate i vostri requisiti di spazio di archiviazione presenti e futuri e se l'alternativa Box è in grado di soddisfarli. Le funzionalità/funzioni di scalabilità e controllo renderanno il software una buona scelta

: Considerate i vostri requisiti di spazio di archiviazione presenti e futuri e se l'alternativa Box è in grado di soddisfarli. Le funzionalità/funzioni di scalabilità e controllo renderanno il software una buona scelta Formati dei file : Uno strumento di gestione dei documenti e di condivisione dei file deve lavorare con molti formati. Dopo tutto, l'incompatibilità dovrebbe essere l'ultimo ostacolo alla gestione efficace dei contenuti

Limiti di dimensione dei file : I limiti di dimensione dei file sono una considerazione fondamentale da tenere in considerazione, soprattutto quando si ha a che fare con file voluminosi e ingombranti

: I limiti di dimensione dei file sono una considerazione fondamentale da tenere in considerazione, soprattutto quando si ha a che fare con file voluminosi e ingombranti Azione collaborativa : Cercate un'alternativa di Box che offrastrumenti di collaborazione come la modifica in tempo reale, i commenti e il controllo della versione. Dovrebbe anche consentire di impostare cartelle del team condivise con un controllo granulare dell'accesso

Azione collaborativa : Cercate un'alternativa di Box che offrastrumenti di collaborazione come la modifica in tempo reale, i commenti e il controllo della versione. Dovrebbe anche consentire di impostare cartelle del team condivise con un controllo granulare dell'accesso

: Sebbene i dati siano preziosi di per sé, sono molto più critici nei settori regolamentati. Le aziende che operano in questo settore dovrebbero cercare un'alternativa a Box che sia conforme alle linee guida sulla privacy e sulla sicurezza dei dati come HIPAA, GDPR, ecc Integrazioni : Lavorare sulla logistica della connessione dell'alternativa Box con lo stack tecnologico esistente all'interno dell'organizzazione. È necessario che l'alternativa si integri perfettamente con gli strumenti, le piattaforme e i servizi piuttosto che interromperli completamente!

Integrazioni : Lavorare sulla logistica della connessione dell'alternativa Box con lo stack tecnologico esistente all'interno dell'organizzazione. È necessario che l'alternativa si integri perfettamente con gli strumenti, le piattaforme e i servizi piuttosto che interromperli completamente!

: L'accessibilità è fondamentale quando si lavora da remoto o con team distribuiti, l'oggetto principale della popolarità di strumenti come Box. Verificate se l'alternativa a Box offre siti web o app responsive per l'accesso su cellulari e tablet Backup e ripristino: Poiché i dati sono una risorsa, è necessario disporre di solidi strumenti di gestione dei disastri, backup e ripristino dei dati per garantire che nulla vada perso.

Da fare notare che l'elenco di cui sopra è puramente indicativo e ha lo scopo di impostare una base per prendere una decisione ben informata. Sentitevi liberi di aggiungere o togliere in base alle vostre esigenze specifiche.

Le 10 migliori alternative a Box da utilizzare nel 2024

Ecco il nostro elenco delle top alternative ai Box che vale la pena considerare.

1. ClickUp

Esplora ClickUp per gestire i progetti e i documenti della tua azienda con la potenza dell'IA, oltre 15 visualizzazioni e le attività di ClickUp

ClickUp è una suite di produttività completa che va oltre la gestione dei documenti o la piattaforma di condivisione dei file. È un moderno sistema operativo per aree di lavoro digitali dotato di funzionalità cloud, azione collaborativa, automazione del flusso di lavoro, sicurezza e altro ancora.

ClickUp è più di un'alternativa a Box-è un aggiornamento completo del sistema! Con ClickUp andate oltre la creazione e la condivisione di documenti: create un repository virtuale di conoscenze per supportare le attività assegnate ai membri del team. Aggiornate, cambiate e modificate i documenti relativi al progetto per condividerli con i membri del team. Semplificate l'accesso alle informazioni richieste senza compromettere la sicurezza o il controllo degli accessi.

Ecco un'anteprima di ciò che rende ClickUp un'applicazione:

ClickUp Documenti

Utilizzate ClickUp Teams per gestire documenti importanti e favorire la collaborazione del team ClickUp Documenti è uno strumento di collaborazione basato sul cloud che aiuta i clienti a co-creare, organizzare e archiviare una serie di documenti, wiki, basi di conoscenza e altro ancora in tempo reale. Condividere i documenti in sicurezza con persone autorizzate al di fuori dei team.

Lavagne online ClickUp

ClickUp Whiteboards è il vostro hub visivo centralizzato per trasformare in modo collaborativo le idee del team in azioni coordinate Lavagne online di ClickUp sono lavagne online dove i team collaborano e fanno brainstorming su un documento centralizzato. Le idee che ne risultano possono essere convertite in attività, collegate a documenti e file collegati e altro ancora.

ClickUp AI

Usate ClickUp AI per scrivere più velocemente, riepilogare/riassumere testi, generare risposte alle email e molto altro ancora ClickUp AI è un assistente IA che assume ruoli e responsabilità in base alle vostre esigenze specifiche. Può essere utilizzato per creare riepiloghi/riassunti, estrarre elementi di azione comunicare senza problemi e generare contenuti perfettamente formati.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

ClickUp Docs per archiviare, creare, gestire e condividere documenti in tempo reale in un repository centralizzato

Integrazione con oltre 1.000 strumenti e piattaforme per migliorare la gestione e la condivisione dei contenuti

Potente funzione di ricerca che attraversa l'intera area di lavoro per individuare le aree di lavoro, i documenti, le lavagne online, ecc.

Dashboard unica per gestire i file, condividere le risorse, monitorare lo stato di avanzamento, gestire il carico di lavoro e altro ancora

Commenti assegnati per assegnare elementi di azione o per attirare l'attenzione di qualcuno su parti specifiche di un documento

Mobilità in movimento: ClickUp è disponibile su tutti i dispositivi Windows e Apple come app desktop e mobile

Limiti di ClickUp

La gerarchia di spazi/cartelle/elenchi/attività è un po' confusa all'inizio

Può sembrare molto se le esigenze di gestione dei documenti sono minime

Prezzi di ClickUp

Piano Free Forever : $0 con 100 MB di spazio di archiviazione

: $0 con 100 MB di spazio di archiviazione Piano Unlimited : $10 per utente al mese per spazio di archiviazione illimitato

: $10 per utente al mese per spazio di archiviazione illimitato Piano Business : $19 per utente al mese per uno spazio di archiviazione illimitato

: $19 per utente al mese per uno spazio di archiviazione illimitato Piano Enterprise : Prezzo personalizzato per uno spazio di archiviazione illimitato

: Prezzo personalizzato per uno spazio di archiviazione illimitato ClickUp AI (componente aggiuntivo): $5 per utente al mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.177 recensioni)

: 4.7/5 (9.177 recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.915 recensioni)

2. Google Drive

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/google_drive\_357.jpg

/$$$img/

via Google Drive Nel mondo dell'archiviazione dei documenti e della condivisione dei file, Google Drive è un nome che non ha bisogno di presentazioni. Quasi tutti hanno utilizzato questa alternativa a $$$a titolo personale. Inoltre, consente di condividere i file e di collaborare in L'area di lavoro di Google .

Le migliori funzionalità/funzione di Google Drive

Crittografia end-to-end, autenticazione a due fattori, controlli SOC periodici per proteggere file e dati

Scansione proattiva dei file per rilevare e rimuovere malware, ransomware, phishing o spam

Integrazioni native con l'intera suite Google: Documenti, Fogli, Slides, Riunioni, ecc.

Compatibilità con oltre 100 tipi di file, tra cui immagini, file CAD, PDF, ecc.

Funzione di ricerca granulare supportata dalla tecnologia di riconoscimento ottico dei caratteri

Limiti di Google Drive

Non è possibile proteggere con password i file in condivisione

Per modificare i file di Google Drive è necessario scaricare diverse app per dispositivi mobili

L'utilizzo dello spazio di archiviazione non è del tutto trasparente e può nascondere il gonfiore dei file

Prezzi di Google Drive

Personale : 0 dollari per uno spazio di archiviazione cloud fino a 15 GB

: 0 dollari per uno spazio di archiviazione cloud fino a 15 GB Business Standard: $12 per utente al mese per 2 TB di spazio di archiviazione cloud

Abbonatevi al piano mensile Google One per espandere le funzionalità di Google Drive, che comprende Drive, Gmail e Foto.

Prezzi della sottoscrizione di Google One

Base : 1,99 dollari al mese o 19,99 dollari all'anno per 100 GB di spazio di archiviazione

: 1,99 dollari al mese o 19,99 dollari all'anno per 100 GB di spazio di archiviazione Standard : 2,99 dollari al mese o 29,99 dollari all'anno per uno spazio di archiviazione di 200 GB

: 2,99 dollari al mese o 29,99 dollari all'anno per uno spazio di archiviazione di 200 GB Premium: 9,99 dollari al mese o 99,99 dollari all'anno per uno spazio di archiviazione di 2 TB

Valutazioni e recensioni di Google Drive

G2 : N.A

: N.A Capterra: 4.8/5 (27.305 recensioni)

3. Square 9 Softworks

via Quadrato-9 Consente alle aziende di non utilizzare la carta attraverso la digitalizzazione. La sostituzione dei file fisici con file virtuali richiede una funzione di condivisione dei file basata sull'accesso, come nel sistema legacy cartaceo. Per questo motivo, Square 9 funziona anche come strumento di gestione dei documenti.

Le migliori funzionalità/funzione di Square 9 Softworks

GlobalCapture è un sistema avanzato di acquisizione dei documentisoftware di automazione che cattura, classifica e convalida elevati volumi di file

Strumenti di IA (TransformAI), la tecnologia OCR, il riconoscimento dei codici a barre, i DB Lookup e l'estrazione di dati tabellari identificano e convertono le informazioni nel loro modulo strutturato

GlobalSearch Go offre una funzionalità/funzione di ricerca a livello aziendale per la posizione del file desiderato

Raccoglie i dati da moduli personalizzabili e li converte in informazioni utili per le Automazioni

Limiti di Square 9 Softworks

Le connessioni lente ai server riducono la velocità di caricamento o di scaricamento

Dovrete installare manualmente tutti gli aggiornamenti

La mancanza di una pulizia automatica ha un effetto inflazionistico sui file

Prezzi di Square 9 Softworks

Square 9 Process Automazioni Essentials : $45 per licenza utente al mese

: $45 per licenza utente al mese Square 9 Digital Transformation Essentials : $68 per licenza utente al mese

: $68 per licenza utente al mese Square 9 Enterprise Essentials: $75 per licenza utente al mese

Versione di prova gratuita disponibile.

Valutazioni e recensioni di Square 9 Softworks

G2 : 4.5/5 (134 recensioni)

: 4.5/5 (134 recensioni) Capterra: 4.5/5 (112 recensioni)

4. Microsoft OneDrive

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2018/10/Microsoft-OneDrive-Co-owned-Folder-1400x788.png

/$$$img/

via Microsoft OneDrive Come Google Drive, che offre servizi di file hosting ai clienti Google, OneDrive offre lo stesso ai client Microsoft. Utilizzatelo per archiviare, accedere e condividere i file in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, per lavorare da remoto senza problemi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Microsoft OneDrive

Caricamento dei file in OneDrive con un solo clic e controllo del limite di larghezza di banda

Accesso a Microsoft OneDrive da qualsiasi dispositivo (laptop, desktop, smartphone o scheda)

Consente la modifica offline mantenendo una copia locale sui dispositivi, che si sincronizza a livello globale alla connessione con internet

Utilizza Microsoft Teams per creare collegamenti condivisibili mantenendo un controllo granulare dell'accesso

Condivisione di file e collaborazione in tempo reale utilizzando strumenti popolari come Word, Excel e PowerPoint

Eseguire il backup dei file nel cloud e ripristinarli in caso di cancellazione accidentale o di attacchi

Classificazione automatica delle etichette di sensibilità per una maggiore protezione dei file

Limiti di Microsoft OneDrive

La convenzione di denominazione dei file è obsoleta e i caratteri speciali possono essere sostituiti durante il caricamento, rinominando così il file

La condivisione dei file è limitata a 50.000 elementi all'interno di una cartella o sottocartella e consente di copiare solo 2500 file alla volta

La dimensione massima dei file da caricare e scaricare è di 250 GB

Prezzi di Microsoft OneDrive

Home

Microsoft 365 : $0 per lo spazio di archiviazione cloud fino a 5 GB

: $0 per lo spazio di archiviazione cloud fino a 5 GB Microsoft 365 Basic : 1,99 dollari al mese o 19,99 dollari all'anno per 100 GB di spazio di archiviazione

: 1,99 dollari al mese o 19,99 dollari all'anno per 100 GB di spazio di archiviazione Microsoft 365 Personal : 5,99 dollari al mese o 59,99 dollari all'anno per uno spazio di archiviazione di 1 TB

: 5,99 dollari al mese o 59,99 dollari all'anno per uno spazio di archiviazione di 1 TB Microsoft 365 Family: 7,99 dollari al mese o 79,99 dollari all'anno per uno spazio di archiviazione di 6 TB

Business

OneDrive for Business : $5,00 per utente al mese per 1 TB di spazio di archiviazione cloud

: $5,00 per utente al mese per 1 TB di spazio di archiviazione cloud Microsoft 365 Business Basic : $6,00 per utente al mese per 1 TB per utente

: $6,00 per utente al mese per 1 TB per utente Microsoft 365 Business Standard: $12,50 per utente al mese per 1 TB per utente

Versione di prova gratuita di un mese disponibile per i piani Business.

Valutazioni e recensioni su Microsoft OneDrive

G2 : 4.3/5 (9.461 recensioni)

: 4.3/5 (9.461 recensioni) Capterra: 4.5/5 (11.862 recensioni)

5. DocStar

via Docstar DocStar è un'azienda di gestione dei contenuti (ECM), di condivisione dei file e di software per l'automazione dei processi per le aziende. Ottimizza i processi aziendali, aumenta la produttività, rafforza la collaborazione e garantisce la conformità alle normative.

Le migliori funzionalità/funzioni di DocStar

Spazio di archiviazione e gestione dei file senza carta intuitivo con funzionalità OCR

Implementazione flessibile su cloud o on-premise

Automazioni per l'acquisizione, la classificazione, l'indice e l'instradamento dei dati per agevolare processi più intelligenti e autonomi

Conformità ai protocolli standard di protezione dei dati e della privacy come HIPAA, WISP, ecc.

Limiti di DocStar

I processi semplici sono caratterizzati da passaggi lunghi ed elaborati che non sono necessari

Offre poco valore a fronte del costo e non c'è trasparenza sui prezzi

Configurazione e configurazione richiedono molto tempo

Prezzi di DocStar

Contattare DocStar per i dettagli sui prezzi.

Valutazioni e recensioni su DocStar

G2 : 3.7/5 (118 recensioni)

: 3.7/5 (118 recensioni) Capterra: 4.0/5 (99 recensioni)

6. Dropbox

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/Dropbox-AdminX-1.png

/$$$img/

via DropboxDropbox è un'altra popolare alternativa a Box che ha già una solida reputazione come piattaforma di condivisione di file basata sul cloud. È possibile utilizzarla su tutti i dispositivi per creare, accedere e condividere file, sia per uso personale che per lavoro.

Le migliori funzionalità/funzione di Dropbox

Funzionalità/funzione di sicurezza come la protezione con password, la cronologia dei visualizzatori, il recupero dei file e il watermarking

Generazione di collegamenti tracciabili per consegnare file di grandi dimensioni e voluminosi in tempo reale e tracciare i livelli di coinvolgimento nei file

Acquisizione di supporti in contesti di offerta, fornitura o raccolta di feedback e condivisione di aggiornamenti

firma elettronica dei documenti e utilizzo di tale autorizzazione per automatizzare i flussi di lavoro successivi per un'efficace gestione delle attività* Potenti integrazioni con le aree di lavoro di Google, Microsoft, Adobe, AutoCAD, Canvas e altro ancora

Limiti di Dropbox

Mancano le funzionalità di ricerca

La condivisione dei file è difficile quando il destinatario non ha un account Dropbox

Consente solo un account amministratore

Prezzi di Dropbox Business

Essenziale : 22 dollari al mese o 216 dollari all'anno per 3 TB di spazio di archiviazione cloud

: 22 dollari al mese o 216 dollari all'anno per 3 TB di spazio di archiviazione cloud Business : 24 dollari per utente al mese o 240 dollari all'anno per 9 TB di spazio di archiviazione cloud

: 24 dollari per utente al mese o 240 dollari all'anno per 9 TB di spazio di archiviazione cloud Business Plus : $32 per utente al mese o $312 all'anno per 15 TB di spazio di archiviazione cloud

: $32 per utente al mese o $312 all'anno per 15 TB di spazio di archiviazione cloud Aziende: prezzi personalizzati

Offre una versione di prova gratuita di 30 giorni per i piani a pagamento.

Valutazioni e recensioni di Dropbox

G2 : 4.4/5 (20.776 recensioni)

: 4.4/5 (20.776 recensioni) Capterra: 4.5/5 (21.499 recensioni)

7. MediaValet

via Mediavalet MediaValet è un software di gestione delle risorse digitali (DAM) per le aziende. Imposta una posizione centralizzata per l'archiviazione di risorse come immagini, video e documenti e ne aiuta l'organizzazione, il controllo delle versioni e la gestione. Il software è costruito su Microsoft Azure e vanta oltre 140 centri dati in 61 Paesi.

Funzionalità/funzione migliori di MediaValet

Creazione di una libreria centralizzata elastica per archiviare tutti gli asset del marchio e stabilire le linee guida del brand

Salvataggio dei file di design in corso (WIP) direttamente sul cloud con CreativeSPACE

Condivisione dei box tramite email, lightbox, portali del marchio, collegati e gallerie web

Distribuzione di risorse digitali di alta qualità tra le parti interessate, mantenendo il controllo degli accessi

Aggiungere metadati generati dall'IA per rendere le risorse altamente ricercabili

Limiti di MediaValet

La ricerca e l'organizzazione potrebbero essere migliorate

Non è possibile caricare gli asset direttamente dall'app mobile

Nessuna app per i dispositivi Apple iPad

Prezzi MediaValet

Contattare MediaValet per i dettagli sui prezzi.

Valutazioni e recensioni di MediaValet

G2 : 4.6/5 (176 recensioni)

: 4.6/5 (176 recensioni) Capterra: 4.7/5 (108 recensioni)

8. CondividiFile

via Profilo di condivisione Il prossimo elenco di alternative a Box è ShareFile, un sistema di gestione collaborativa dei documenti e di gestione dei file piattaforma di condivisione dei file dall'ecosistema Citrix, tramite ShareFile Next. Poiché si rivolge principalmente alle aziende Enterprise, ShareFile è compatibile con tutti i tipi e formati di file. È adatto anche alle aziende in rapida crescita.

Le migliori funzionalità/funzione di ShareFile

Il controller della zona di archiviazione consente ai client di ShareFile di sfogliare, caricare o scaricare documenti in un ambiente sicuro

RightSignature consente di firmare elettronicamente i documenti digitali

Widget desktop intuitivi e app cross-device per accedere e gestire i file in condivisione

Sicurezza del trasferimento dei dati basata sui protocolli di crittografia SSL e TLS

Definizione di date di scadenza per i collegamenti di condivisione dei file

Limiti di ShareFile

Il processo di trasferimento dei file è lento, problematico e frustrante

Mancano le funzionalità di modifica dei file

L'organizzazione dei file è insignificante ed eccessivamente complicata, con troppe cartelle e nessuna funzione di ricerca

Prezzi di ShareFile

Standard : $11 per utente al mese o $120 per utente all'anno per lo spazio di archiviazione a disposizione

: $11 per utente al mese o $120 per utente all'anno per lo spazio di archiviazione a disposizione Avanzato : $17,60 per utente al mese o $192 per utente all'anno per uno spazio di archiviazione illimitato

: $17,60 per utente al mese o $192 per utente all'anno per uno spazio di archiviazione illimitato Premium : 27,50 dollari per utente al mese o 300 dollari per utente all'anno per uno spazio di archiviazione illimitato

: 27,50 dollari per utente al mese o 300 dollari per utente all'anno per uno spazio di archiviazione illimitato Virtual Data Room : 75 dollari per utente al mese o 810 dollari per utente all'anno per 1 GB/licenza

: 75 dollari per utente al mese o 810 dollari per utente all'anno per 1 GB/licenza Azienda: Prezzi personalizzati

Offre una versione di prova gratuita di 30 giorni dei piani Premium e Virtual Data Room.

ShareFile valutazioni e recensioni

G2 : 4.2/5 (1.390 recensioni)

: 4.2/5 (1.390 recensioni) Capterra: 4.5/5 (383 recensioni)

9. Laserfiche

via Laserfiche Molto simile a DocStar, Laserfiche è un ECM che offre gestione dei documenti, condivisione dei file e automazione dei processi aziendali soluzione. Semplifica l'acquisizione, l'archiviazione e il recupero dei documenti per rendere le aziende più efficienti. Garantisce la continuità collaborazione tra documenti mantenendo la conformità con un'automazione intelligente del flusso di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzione di Laserfiche

L'acquisizione intelligente dei dati aiuta a creare dati strutturati e li classifica automaticamente in categorie logiche

Automazione intelligente dei flussi di lavoro incentrati sui contenuti, senza necessità di conoscenze di codice

Collaborazione con i team su una piattaforma centralizzata e sicura con controlli del ciclo di vita dei record

Gestione del controllo degli accessi, protezione della privacy e della sicurezza dei dati e mantenimento della conformità

oltre 300 modelli di soluzione per dare il via a collaborazione, produttività ed efficienza

Limiti di Laserfiche

L'interfaccia utente è difficile da navigare e manca di centralità per il cliente

La funzione di ricerca è scarsa, lenta e inaffidabile

La formazione e le esercitazioni hanno un costo aggiuntivo

Prezzi di Laserfiche

Laserfiche cloud

Starter : $50 per utente al mese (fatturati annualmente)

: $50 per utente al mese (fatturati annualmente) Professionale : $69 per utente al mese (fatturati annualmente)

: $69 per utente al mese (fatturati annualmente) Business: $79 per utente al mese (fatturati annualmente)

Auto-ospitato

Starter : $45 per utente al mese (fatturati annualmente)

: $45 per utente al mese (fatturati annualmente) Professionale : $60 per utente al mese (fatturati annualmente)

: $60 per utente al mese (fatturati annualmente) Business : $69 per utente al mese (fatturati annualmente)

: $69 per utente al mese (fatturati annualmente) Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Laserfiche

G2 : 4.7/5 (699 recensioni)

: 4.7/5 (699 recensioni) Capterra: 4.5/5 (62 recensioni)

10. Rever

via Rever La maggior parte delle piattaforme di condivisione dei file si è evoluta oltre la gestione dei documenti. È il caso di Revver, ex Rubex di eFileCabinet.

Revver è un'alternativa a Box che mira a trasformare digitalmente lo spazio di archiviazione e le strategie di gestione dei documenti delle aziende, semplificando il lavoro dipendente dai documenti. Data l'ampia funzionalità/funzione, è logico che Revver aiuti le medie e grandi aziende a stare al passo con le mutevoli esigenze.

Le migliori funzionalità/funzione di Revver

Offre automazioni senza codice estrumenti per il flusso di lavoro per migliorare i processi aziendali

Modelli personalizzati per l'impostazione di automazioni basate su trigger

OCR zonale per una ricerca più precisa, anche per le immagini, e un migliore spazio di archiviazione e recupero dei documenti

Integrazione perfetta con altristrumenti di produttività come Microsoft 365, DocuSign, Salesforce, ecc.

Limiti di Revver

Le modifiche ai documenti non vengono sincronizzate in modo affidabile su altri dispositivi

Le prestazioni della versione cloud si differenziano da quelle del software client-server, con la prima che è superiore

Prezzi di Revver

Contattate Revver per conoscere i prezzi.

Valutazioni e recensioni di Revver

G2 : 4.3/5 (354 recensioni)

: 4.3/5 (354 recensioni) Capterra: 4.4/5 (893 recensioni)

Alternative a Box per uno spazio di archiviazione cloud e condivisione file sicuro e protetto:

Se siete alla ricerca di alternative sicure, affidabili e agili a Box, la vostra ricerca termina con ClickUp, che va oltre quanto offerto da Box per quanto riguarda la gestione dei documenti, la condivisione dei file, dashboard intuitivi, reportistica robusta, viste Riquadro multiple, oltre 50 campioni di automazione e una ricca libreria di modelli.

La versatilità e l'adattabilità di ClickUp ne fanno una scelta eccellente, non solo per le esigenze attuali ma anche per quelle future. Dato che la maggior parte delle aziende non cerca la condivisione di documenti standalone, ha senso scegliere una soluzione completa per la pianificazione dei progetti, le esigenze di collaborazione, l'assistenza dell'IA e la coesione tra i team. ClickUp è una piattaforma unificata con funzionalità/funzione intelligenti che riducono il rumore e aumentano la produttività. Iscriviti gratis oggi!