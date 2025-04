Come utilizzare un diagramma causa-effetto per la risoluzione dei problemi

Dalla teoria del caos all'analisi di marketing, l'innata ricerca di significato da parte dell'uomo si basa spesso su cause ed effetti. Per ogni esperienza, cerchiamo di conoscerne la causa. Per ogni azione, vogliamo prevedere le conseguenze o gli effetti.

Questo è particolarmente comune nel mondo aziendale, dove tutto il lavoro è una serie di attività congiunte, il che significa che quando una di esse va male, tutto crolla come un mazzo di carte.

Per evitare che ciò accada, i leader aziendali e i project manager utilizzano uno strumento chiamato diagramma di causa ed effetto, che mappa i trigger e le ragioni di eventi specifici.

In questo post esploreremo come utilizzare questi diagrammi di causa ed effetto nella vostra organizzazione per risolvere problemi complessi.

Che cos'è un diagramma di causa ed effetto?

Un diagramma causa-effetto è una rappresentazione visiva delle potenziali cause di un determinato evento. Il diagramma ipotizza che ogni causa (cioè una deviazione, un'imperfezione o un errore) sia una fonte di variazione nell'output finale.

In termini più semplici, se si aggiungono due tazze di zucchero al caffè invece dei due cucchiai raccomandati (un errore), si otterrà una bevanda troppo dolce! Se si aggiunge troppo latte (una deviazione), il caffè sarà troppo debole.

Ideati dal famoso teorico delle organizzazioni Kaoru Ishikawa negli anni '20, i diagrammi di causa ed effetto, detti anche diagrammi a lisca di pesce o diagrammi di Ishikawa, sono strumenti potenti per il pensiero sistemico . Aiutano a comprendere e gestire efficacemente processi industriali complessi.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image.png Campione del diagramma di Ishikawa /$$$img/

diagramma di Ishikawa di esempio (Fonte: Wikimedia Commons )_

Importanza dei diagrammi di causa ed effetto

Un buon diagramma causa-effetto elimina il grano dalla pula. Identifica chiaramente i fattori che vi contribuiscono, mettendo da parte tutto il resto. Questo può essere uno strumento formidabile per la risoluzione dei problemi in tutti i settori.

In ambito aziendale, soprattutto nello sviluppo dei prodotti, i team utilizzano il diagramma a lisca di pesce per esplorare le cause principali di un evento inaspettato.

Ad esempio, se si verifica un'interruzione non pianificata, il team IT Ops potrebbe utilizzare il diagramma a lisca di pesce per comprendere tutti i fattori che vi contribuiscono prima di identificare la causa effettiva.

Nel project management, il diagramma a lisca di pesce viene spesso utilizzato nel piano delle risorse. I project manager simulano versioni del risultato atteso in base a una combinazione di fattori causali, come persone, processi e tecnologia.

Nel controllo della qualità, come previsto da Ishikawa, i team definiscono i fattori che contribuiscono, come le misure, i materiali, le persone, i processi, le macchine e così via, per identificare la causa del prodotto difettoso.

In tutti i settori, i vantaggi dei diagrammi di causa ed effetto sono indiscutibili.

Chiarezza : Comprensione dei vari fattori che si intersecano e che causano il verificarsi di un difetto o di un evento

: Comprensione dei vari fattori che si intersecano e che causano il verificarsi di un difetto o di un evento Velocità : Accelerazione della risoluzione dei problemi grazie alla mappatura completa di tutti gli elementi correlati del processo

: Accelerazione della risoluzione dei problemi grazie alla mappatura completa di tutti gli elementi correlati del processo Efficienza : Capacità di simulare i risultati potenziali delle modifiche apportate al processo e di adattarsi di conseguenza

: Capacità di simulare i risultati potenziali delle modifiche apportate al processo e di adattarsi di conseguenza Efficacia: Delineare le cause e i sintomi per capire cosa sta realmente accadendo

Vediamo come funzionerebbe in pratica.

Componenti di un diagramma di causa ed effetto

Sebbene sia estremamente semplice, il diagramma causa-effetto comprende un numero di componenti, quali:

Pannelli: Il diagramma causa-effetto viene visualizzato in due parti. A sinistra ci sono tutte le cause potenziali o i fattori che contribuiscono, come i materiali, la manodopera, l'ambiente, ecc. A destra si trova l'effetto o il problema.

Spina centrale: La colonna vertebrale centrale collega i due lati, da sinistra a destra, ed è quindi connessa ai vari fattori primari e secondari che vi contribuiscono.

Cause primarie: Ogni fattore contribuente ha in genere una causa primaria. Ad esempio, la bassa qualità del materiale potrebbe essere la causa primaria del difetto, che viene visualizzata nel diagramma come tale.

Cause secondarie: Possono esserci anche cause secondarie al difetto, che accentuano la causa primaria. Ad esempio, lo stoccaggio del materiale di bassa qualità in un magazzino umido può aver influito sulla produzione.

In dipendenza della struttura dell'organizzazione e del processo, si può avere un numero qualsiasi di fattori che contribuiscono, che vengono visualizzati come lische di pesce.

Dopo aver appreso il significato di ciascuna forma del diagramma, passiamo alla sua creazione.

Come creare un diagramma di causa ed effetto

La creazione di un diagramma causa-effetto è anche un modo per comprendere i processi in modo dettagliato. Quindi, prestate attenzione ed esplorate ogni passaggio.

1. Identificare l'effetto

Il diagramma di causa ed effetto è meglio disegnato da destra. Prima di prendere qualsiasi decisione, identificate l'effetto, l'errore, il problema o la questione. La definizione dell'effetto deve essere specifica e facilmente comprensibile per tutti gli stakeholder.

Ad esempio, invece di dire "La qualità è diminuita", potreste definire l'effetto come "Il numero di bug nel codice di produzione è aumentato del 20% negli ultimi tre mesi"

Ecco alcuni modelli di dichiarazione del problema per ispirazione.

Ora, disegnate la sottile spina dorsale centrale con una freccia che punta all'effetto.

2. Identificare i fattori che contribuiscono

Ricordate che ci possono essere un numero qualsiasi di fattori che influenzano il risultato in un modo o nell'altro. È meglio elencarli tutti nel diagramma. Per identificare le principali categorie di fattori, è possibile utilizzare uno dei seguenti approcci.

Brainstorming: Riunite il team per buttare giù le idee su una lavagna. Ponete ai membri del team domande su cosa fanno, come lo fanno e perché.

Ad esempio, potreste riunire analisti aziendali, sviluppatori e tester per capire perché il numero di bug è aumentato. Lavagne online di ClickUp è un ottimo modo per aggiungere note adesive, testi, commenti e altro ancora.

un brainstorming efficace con le lavagne ClickUp

Se siete alle prime armi con la collaborazione virtuale o con l'uso del diagramma di Ishikawa, provate Modello di diagramma di causa ed effetto di ClickUp . Questo modello di lavagna online, completamente personalizzabile e adatto ai principianti, aiuta a mappare le relazioni causali e a identificare efficacemente le cause principali.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-2.png Modello di diagramma causa-effetto di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-14111&department=operations Scaricare questo modello /$$$cta/

Se siete alle prime armi, potete anche disegnare il template diagramma a lisca di pesce in Excel .

Mappatura dei processi: Procedere passo dopo passo per mappare l'intero processo che porta all'effetto. Ad esempio, nel caso dei bug del software, questo potrebbe comportare passaggi come:

Codice

Revisione del codice

Test

Monitoraggio dei bug

Distribuzione in produttività

Bonus di lettura: Utilizzare qualsiasi modello di diagramma di flusso per accelerare questo passaggio.

Usare un framework: Essendo uno strumento molto diffuso, esistono un numero di framework e modelli che supportano il diagramma causa-effetto.

Ad esempio, nel settore manifatturiero, i cinque Ms - manodopera, materiali, metodi, macchine e misure - sono identificati come fattori che contribuiscono.

Allo stesso modo, potete trovarne uno che funzioni nel vostro settore aziendale. Collocate i fattori contribuenti in singoli rettangoli sul lato sinistro. Disegnate delle frecce di connessione con la colonna vertebrale centrale.

3. Identificare le cause principali

Sotto ogni fattore contribuente, elencate le cause primarie. Ad esempio, le possibili cause di un aumento dei bug del software potrebbero essere le seguenti.

Codice : Errori di programmazione, errori di logica

: Errori di programmazione, errori di logica Revisione del codice : Lacune nel processo, vincoli di tempo per gli sviluppatori senior

: Lacune nel processo, vincoli di tempo per gli sviluppatori senior Test : Test inadeguati, casi d'uso incompleti

: Test inadeguati, casi d'uso incompleti Monitoraggio dei bug: Monitoraggio manuale, descrizioni incomplete dei bug

Disegnate dei connettori da ogni causa primaria alla colonna vertebrale centrale per indicare la relazione causale.

4. Identificare le cause secondarie (se presenti)

A volte può esserci un motivo per cui una qualsiasi delle cause primarie si è verificata.

Ad esempio, potrebbe verificarsi un aumento degli errori di programmazione a causa della mancanza di standard a livello di organizzazione per la scrittura di codice di alta qualità.

Al di fuori dell'ambito ingegneristico, gli errori logici possono verificarsi a causa dell'assunzione di candidati inadatti o inesperti.

Disegnate dei connettori dalla fonte secondaria alla fonte primaria per mostrare le relazioni estese. Da fare, il diagramma avrà un aspetto simile al seguente.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-3-1400x664.png Struttura del diagramma di Ishikawa /$$$img/

struttura del diagramma di Ishikawa (Fonte: ). Wikimedia Commons )_

5. Confermare l'accuratezza e la validità

Una volta disegnato l'intero diagramma causa-effetto, è il momento di convalidare tutto ancora una volta. Assicurarsi che:

Ogni causa segua una catena logica fino all'effetto

Ogni passaggio si inserisca nel quadro operativo dell'effetto che state studiando

Tutte le cause di terzo o quarto ordine siano state integrate con precisione

Tutti i fattori che contribuiscono all'effetto siano stati esplorati in modo dettagliato, coprendo tutte le cause incluse

Queste sono le basi. Con alcuni suggerimenti e trucchi, potete ottenere di più dai vostri diagrammi causa-effetto. Ecco come fare.

Tipi per diagrammi causa-effetto efficaci

Quando un effetto è diretto, come una tazza di caffè dolce come un dente, le cause sono semplici da mappare. Tuttavia, i problemi aziendali raramente sono semplici. Qualcosa di apparentemente ovvio, come un bug nel codice, potrebbe avere un numero di cause. Per disegnare e utilizzare efficacemente i diagrammi di causa ed effetto, seguite queste best practice.

$$$a Utilizzatelo come quadro di riferimento (non come prova)

Il diagramma di causa ed effetto non è la prova di un problema. È semplicemente uno strumento che aiuta a sviluppare una teoria. Visualizza tutti i fattori che potrebbero causare il problema. L'uso migliore dei diagrammi a lisca di pesce è quello di utilizzarli come quadro di riferimento per indagare la causa reale del problema.

⚡️Archivio modello: Modelli di diagrammi a spina di pesce

Rendetelo completo (non complesso)

Un buon diagramma causa-effetto deve fornire al ricercatore un elenco completo di tutte le cose da esaminare. Quindi, assicuratevi di non tralasciare di aggiungere qualcosa perché ritenete che sia banale o non correlato all'effetto.

Da fare, però, attenzione a non aggiungere troppi elementi irrilevanti. Ciò potrebbe rendere il diagramma contorto e difficile da interpretare.

Abbracciare la ripetizione (non la ridondanza)

La stessa causa primaria o secondaria può essere ricondotta a due fattori contribuenti. Nell'esempio dei bug del software, la mancanza di competenze può essere una causa primaria sia per la codifica che per il test. Sentitevi liberi di aggiungere entrambi, perché sono distinti.

Tuttavia, assicuratevi di non ripetervi inutilmente. Ad esempio, la mancanza di competenze e la mancanza di esperienza potrebbero avere lo stesso significato in questo contesto e non è necessario ripeterlo.

Usare in modo proattivo (non solo reattivo)

Spesso i team utilizzano il diagramma causa-effetto per risalire alle radici di un problema. Ma non è l'unico modo. Si può anche usare per simulare i potenziali problemi di una scelta fatta.

Ad esempio, nell'ambito della codifica, supponiamo che l'errore di programmazione sia una causa primaria. Si potrebbe ipotizzare che un cambiamento nel linguaggio di programmazione possa influire sul risultato. In base a ciò, si può simulare in che misura risolverà il problema e prendere decisioni di conseguenza.

Utilizziamo alcuni esempi per illustrare questo concetto.

Esempi di diagrammi causa-effetto

Un diagramma causa-effetto è una visualizzazione diretta di una relazione tra le ragioni e le conseguenze. Potete scegliere di mappare questo diagramma nel modulo che vi sembra più adatto. Ecco alcuni esempi di diagrammi per ispirazione.

Analisi del processo

diagramma di analisi dei processi (Fonte:) TIBCO )

Cominciamo con uno dei più semplici esempi di diagrammi del flusso di lavoro . Questo diagramma di TIBCO considera l'intero processo di alimentazione di una lampada per identificare le possibili ragioni del suo malfunzionamento.

Gestione della qualità

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-5.png Guida al controllo qualità /$$$img/

guida al controllo di qualità (Fonte: Università di Alberta )_

L'esempio successivo proviene dall'autore originale, il libro di Kauro Ishikawa Guide to Quality Control. Questo diagramma illustra tutto ciò che è necessario per ottenere un "riso delizioso"

Analisi delle cause principali

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-6.png Analisi delle cause principali dei reclami di servizio /$$$img/

analisi delle cause primarie dei reclami del servizio (Fonte: ) Guida allo studio di Six Sigma )

Come suggerisce il nome, il diagramma a lisca di pesce mette in connessione diverse possibili ragioni utilizzando le lische di un pesce. In questo esempio tratto dalla guida allo studio Six Sigma, il diagramma causa-effetto viene utilizzato per indagare le ragioni dei reclami del servizio di assistenza dovuti a un diametro impreciso delle guarnizioni.

⚡️Centro modelli: Altro modelli di analisi delle cause profonde tra cui scegliere.

Controllo dei problemi

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-7.png Modello di analisi delle cause principali di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-216177975&department=other Scaricare questo modello /$$$cta/

Nel project management, quando si incontra un problema, il diagramma a lisca di pesce è un ottimo strumento di diagnosi. Ecco come eseguire un'analisi delle cause profonde con un modello. Modello di analisi delle cause principali di ClickUp è un framework di livello intermedio, completamente personalizzabile, che consente di analizzare i dati, identificare il nucleo del problema e trovare soluzioni efficaci e sostenibili.

Che si tratti di rintracciare l'origine di un bug del software o di identificare problemi nella catena di montaggio, questo modello rende più facile la soluzione dei problemi.

Analisi del comportamento e previsioni

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-8.png Diagramma di prevedibilità del modello per gli ingegneri dell'affidabilità del sistema /$$$img/

diagramma di prevedibilità del modello per gli ingegneri dell'affidabilità del sistema (Fonte: Porta della ricerca )_

Questa figura tratta da uno studio di ricerca mostra tutte le potenziali cause e sotto-cause dei problemi di affidabilità del sistema. Utilizza il diagramma a lisca di pesce per creare uno strumento per gli ingegneri dell'affidabilità per modellare, analizzare e prevedere i comportamenti dei sistemi industriali.

Gestione delle informazioni

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-9-1400x907.png Ostacoli all'impiego efficace del patrimonio informativo /$$$img/

ostacoli all'impiego efficace del patrimonio informativo (Fonte:) Leader dei dati )_

Questo diagramma di causa-effetto riepiloga tutte le barriere che impediscono alle organizzazioni di gestire i dati come risorsa aziendale. Si basa sui contributi di scienziati e leader aziendali in Australia, Sudafrica e Stati Uniti per ispirare conversazioni sulla gestione efficace delle informazioni.

Diagramma a lisca di pesce personalizzabile

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-10.png Modello di diagramma a lisca di pesce gratis di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-193359616&department=operations Scarica questo modello /$$cta/

Se si sta mappando un processo complesso come questo, il diagramma a lisca di pesce Modello di diagramma a spina di pesce di ClickUp è un ottimo punto di partenza. Questo modello di livello intermedio aiuta a categorizzare tutte le cause in ambiente, macchina, uomo, materiale e metodo per definire le connessioni tra il problema e i fattori che lo influenzano.

Cause ed effetti interconnessi

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-11.png Diagramma di causa ed effetto per l'aumento dei costi /$$$img/

diagramma di causa ed effetto per l'aumento dei costi (Fonte: ) Paradigma visivo )

Allontanandosi dal tradizionale stile a lisca di pesce, questo diagramma aiuta a dimostrare come l'effetto di un processo possa diventare la causa di quello successivo. Si tratta di un utile strumento di qualità per visualizzare le cause e gli effetti interconnessi di qualsiasi processo.

Come si può vedere dagli esempi precedenti, non esiste un modo univoco e corretto di creare un diagramma causa-effetto. Esistono diversi strumenti di analisi delle cause principali per le diverse esigenze. Tuttavia, ci sono errori che si possono evitare.

Errori comuni da evitare

Se usato correttamente, il diagramma causa-effetto è uno strumento potente. Tuttavia, se usato in modo scorretto, può avere effetti negativi. Ecco alcuni errori da evitare durante la creazione e l'utilizzo del diagramma a lisca di pesce.

Decisioni affrettate

Un buon diagramma causa-effetto deve essere approfondito e completo. Spesso i team disegnano un diagramma di base e si affrettano a usarlo per prendere decisioni, compromettendo l'utilità del diagramma.

Disegnate il diagramma in modo attento e completato. Da fare ricerche approfondite sull'intero processo e assicurarsi di aver considerato tutto. Da fare, ricontrollare.

Definizione imprecisa dei problemi

Il diagramma causa-effetto è utile solo nella misura in cui è accurato. A volte i team commettono l'onesto errore di aggiungere al diagramma cause imprecise o non correlate. Potrebbero anche creare relazioni causali non corrette.

Ottenere il supporto di esperti durante la stesura del diagramma. Rivedete il diagramma con più esperti in materia per garantire l'accuratezza.

Confondere le cause potenziali con i dati

Il diagramma di Ishikawa si limita a visualizzare tutte le possibili cause di un effetto/evento. Non fornisce necessariamente dati su quale elemento sia la causa dell'evento.

Utilizzate il diagramma causa-effetto per formulare teorie. Quindi, verificate in modo indipendente la coerenza logica della teoria e di ogni relazione causale prima di giungere a una conclusione.

Mantenere il diagramma statico

Il diagramma di Ishikawa è accurato solo al momento della sua creazione. I processi si evolvono e cambiano nel tempo. Mantenere il diagramma statico non tiene conto dei cambiamenti recenti, rendendolo inefficace per la risoluzione dei problemi.

Aggiornate il diagramma di causa ed effetto a intervalli regolari. Prima di utilizzarlo per l'analisi delle cause, assicuratevi che sia aggiornato.

Creare un effetto positivo con ClickUp

I moderni processi aziendali sono complessi e spesso invisibili. Prendiamo l'esempio del software. Oggi i team suddividono i grandi software in piccole funzionalità e li distribuiscono come unità indipendenti ma interconnesse. Ciò significa che il malfunzionamento di una funzionalità/funzione potrebbe essere dovuto alla miriade di altre funzionalità a cui è connessa.

In questi scenari, un buon diagramma causa-effetto può essere un potente strumento visivo per risalire dai problemi alle loro soluzioni. Aiuta a comprendere chiaramente il panorama del problema. Come risultato, è possibile anche modellare e simulare le soluzioni per vedere se porteranno a conseguenze indesiderate.

Sia che stiate disegnando un diagramma di architettura complesso in formato causa-effetto o che stiate semplicemente mappando i vostri processi, ClickUp offre tutto ciò che serve per gestirlo. Le lavagne online di ClickUp sono un modo flessibile, personalizzabile e ripetibile per gestire cause ed effetti. Risolvere i problemi in modo efficace. Prova gratis ClickUp oggi stesso .