Come iniziare pensando alla fine e raggiungere l'esito positivo

Si può viaggiare verso una destinazione se non si sa dove si trova? Certo, ma è probabile che ci si perda, ci si senta frustrati e probabilmente si finisca per perdere gli snack.

La stessa idea si applica alla vita e al lavoro: quando si sa dove si è diretti, è più facile mappare come arrivarci.

È proprio questo l'obiettivo della seconda abitudine di Stephen Covey, Begin With the End in Mind. È uno dei principi fondamentali del suo libro bestseller Le 7 abitudini delle persone altamente efficaci covey suggerisce di iniziare con una visione chiara della propria destinazione, sia che si tratti di un obiettivo personale, di un'attività cardine o di una cosa semplice come fare una presentazione al lavoro.

Non sono il prodotto delle mie circostanze. Sono il prodotto delle mie decisioni.

Dr. Stephen Covey

Con un obiettivo in mente, è possibile fare scelte deliberate, attenersi al piano di gioco ed evitare di deragliare per piccoli inconvenienti o ostacoli imprevisti.

Da fare, quindi, per iniziare ad applicare questa abitudine alla vostra vita quotidiana e al vostro lavoro? Questa guida vi aiuterà a farlo, passaggio dopo passaggio.

Da fare: cosa significa iniziare pensando al fine?

Sapete cosa c'è di peggio che non lavorare sodo? Rimanere bloccati sulla ruota del criceto "impegnata": lavorare di più, salire la scala del successo, per poi scoprire che è appoggiata al muro sbagliato.

Le persone lavorano più duramente che mai, ma non avendo chiarezza e visione, non vanno molto lontano. In sostanza, stanno spingendo una corda con tutte le loro forze.

Dr. Stephen Covey

Un modo per radicare questa abitudine nella vostra vita è creare una dichiarazione di missione personale. Vi aiuta a definire chi siete, cosa volete ottenere e come trasformare le vostre idee in realtà. Non si tratta di ciò che pensate di dover fare, ma di ciò che è veramente importante per voi.

Ecco cosa dovreste aggiungere alla vostra costituzione personale.

**Quali sono i principi che vi definiscono? Pensate al di là di parole vaghe come "esito positivo" o "felicità": andate più a fondo. Si tratta di integrità, creatività, impatto o libertà? Scriveteli

**Visualizza il tuo futuro ideale: chiudi gli occhi e immagina la vita che vuoi condurre. Da cosa si evince? Dove vivete? Da chi sei circondato? Da che cosa siete circondati? Questo esercizio vi aiuterà ad articolare l'aspetto della "fine"

Definizione dei vostri ruoli: Tutti noi indossiamo molti cappelli: genitore, leader, autore, partner, amico. Identificate i ruoli che vi stanno più a cuore e considerate come volete presentarvi in ognuno di essi.

Tutti noi indossiamo molti cappelli: genitore, leader, autore, partner, amico. Identificate i ruoli che vi stanno più a cuore e considerate come volete presentarvi in ognuno di essi. Brevità: Mantenete il testo breve e significativo. Una dichiarazione di missione forte è quella che si può ricordare e recitare quando la vita sembra caotica. Ad esempio: "Vivere con coraggio e integrità, creare un lavoro significativo e avere a cuore la mia famiglia e la mia salute"

Mantenete il testo breve e significativo. Una dichiarazione di missione forte è quella che si può ricordare e recitare quando la vita sembra caotica. Ad esempio: "Vivere con coraggio e integrità, creare un lavoro significativo e avere a cuore la mia famiglia e la mia salute" Adattabilità: La vostra dichiarazione di missione non è incastonata nella pietra. La vita si evolve e così le vostre priorità. Rivedetela e perfezionatela se necessario per rimanere allineati con la vostra visione

Iniziando a pensare al fine, si trasforma il lavoro in un'azione mirata. Smettete di arrampicarvi senza meta e passate invece con fiducia, sapendo che ogni gradino della scala porta a una vita che conta davvero.

📌 Esempio: Supponiamo che vogliate diventare capo reparto tra cinque anni. Nella vostra dichiarazione, mappate le competenze di cui avrete bisogno, identificate i programmi di formazione pertinenti e fissate attività cardine misurabili come il conseguimento di certificazioni o l'assunzione di progetti di leadership.

L'importanza di avere una visione cancellata

Un tempo i marinai non avevano il GPS o Google Mappa. Si affidavano alle stelle, in particolare alla Stella Polare, per trovare la strada. Era la loro luce guida, che li aiutava a navigare in oceani vasti e imprevedibili con un senso di scopo e di direzione.

In azienda e nella vita, tutti abbiamo bisogno di una "stella polare" Per la maggior parte di noi, questa luce guida è una visione chiara. Ci mantiene concentrati quando una situazione diventa incerta, aiutandoci a dare priorità alle decisioni e a lavorare sulle sfide in modo efficace.

Dopotutto, avere obiettivi chiari non è solo una bella sensazione, ma porta a dei risultati. il 62% di chi supera gli OKR -aziende che ritengono di essere eccellenti nell'implementazione degli OKR- vedono un esito positivo semplicemente rendendo gli OKR una pratica obbligatoria.

Perché? Perché obiettivi chiari aiutano tutti, team o singoli individui, a capire cosa conta e come raggiungerlo.

Passaggi per iniziare con il fine in mente

Lavorare a ritroso a partire da un obiettivo è più facile perché fornisce una chiara tabella di marcia, consentendo di suddividere il viaggio in passaggi più piccoli e praticabili. Invece di partire da un punto indefinito e tirare a indovinare, ci si concentra sul risultato finale e si identificano le attività cardine necessarie per raggiungerlo.

Vediamo come iniziare con il fine ultimo, eliminare la confusione e dare priorità a ciò che conta davvero.

Passaggio 1: definire l'obiettivo finale o il risultato desiderato

Gli obiettivi sono di tutte le forme e dimensioni: a breve termine, a lungo termine, personali e professionali. Che si tratti di una promozione o di pianificare una trasformazione della forma fisica, ogni obiettivo ha bisogno di chiarezza.

Vediamo di suddividerli in esempi.

1. Obiettivi a breve termine: Gli obiettivi a breve termine sono le vittorie rapide, quelle che si possono raggiungere in poche settimane o in pochi mesi.

📌 Esempi:

Impostazione di un bilancio personale e monitoraggio delle spese per i prossimi tre mesi

Creare un programma di studio giornaliero per padroneggiare una nuova lingua in 90 giorni

2. Obiettivi a lungo termine: Si tratta di obiettivi di ampio respiro. Richiedono mesi o anni e richiedono concentrazione, perseveranza e allineamento con una visione più ampia.

📌 Esempi:

Passaggio a un nuovo campo professionale completando un corso di laurea biennale

Risparmiare per una vacanza da sogno all'estero entro i prossimi tre anni

3. Obiettivi personali e professionali: Obiettivi personali si concentrano sul miglioramento di sé e sul benessere, mentre gli obiettivi professionali favoriscono l'avanzamento di carriera e lo sviluppo delle competenze.

📌 Esempio di obiettivi personali: Stabilire una routine di allenamento regolare per allenarsi per il triathlon

📌 Esempio di obiettivi professionali: Guidare un progetto di team interfunzionale al lavoro entro il prossimo anno

I migliori obiettivi sono Obiettivi SMART -Specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e limitati nel tempo. Ecco come funziona:

Invece di dire "far crescere la mia azienda", riformulate la frase come:

Specifico : Aprire due nuove posizioni nella prossima città

: Aprire due nuove posizioni nella prossima città Misurabile : Monitorare il traffico pedonale e le metriche commerciali per ogni nuovo ramo

: Monitorare il traffico pedonale e le metriche commerciali per ogni nuovo ramo Realizzabile : Utilizzare i profitti esistenti e assicurarsi ulteriori finanziamenti

: Utilizzare i profitti esistenti e assicurarsi ulteriori finanziamenti Rilevante : Allineare l'espansione alla strategia di crescita dell'azienda

: Allineare l'espansione alla strategia di crescita dell'azienda Temporale: Completare le aperture entro 18 mesi

Questo è il punto in cui ClickUp è in grado di fare la differenza grazie alla sua piattaforma di produttività all-in-one. È l'app "tutto per il lavoro". Ciò significa che è l'unica app di cui avrete bisogno per eseguire ogni passaggio del vostro viaggio "dall'inizio alla fine", dall'impostazione degli obiettivi SMART al monitoraggio dello stato e all'implementazione delle correzioni di rotta. Obiettivi di ClickUp per iniziare, vi aiuta a mettere in pratica questi concetti creando oggetti strutturati e tracciabili.

tracciare piccoli e grandi obiettivi con ClickUp Obiettivi

È possibile impostare obiettivi di alto livello, suddividerli in traguardi gestibili e monitorare facilmente lo stato con percentuali e barre rollup.

Ho bisogno di avere il polso dello stato di avanzamento dei nostri obiettivi più grandi. ClickUp mi dà rapidamente la visibilità di alto livello di cui ho bisogno e che non avevo con gli strumenti precedenti.

Juan Casian, CEO di Atrato

📌 Esempio: Immaginate di organizzare una raccolta fondi di beneficenza per raccogliere 50.000 dollari per un ospedale pediatrico locale. L'obiettivo è organizzare un evento entro sei mesi che porti donazioni attraverso la vendita di biglietti, aste e sponsorizzazioni.

ClickUp Obiettivi vi aiuta a suddividere questo obiettivo in traguardi misurabili, come ad esempio assicurarsi 10 sponsor entro il terzo mese e vendere 500 biglietti entro il quinto mese. Potete monitorare lo stato di avanzamento e allineare i vostri lavori richiesti alla missione della raccolta fondi. Continuiamo nella prossima sezione.

Passaggio 2: Identificare le attività cardine e le metriche per l'esito positivo

Le attività cardine sono parte integrante della nostra vita: i primi ABC, la padronanza della bicicletta senza rotelle, l'esibizione in un talent show.

Da adulti smettiamo di celebrare queste piccole vittorie, ma forse non dovremmo. Le pietre miliari sono altrettanto importanti per gli obiettivi degli adulti quanto i risultati dell'infanzia.

Quando si affrontano grandi piani, le attività cardine fungono da punti di controllo per mantenere la rotta.

📌 Esempio: Tornando alla nostra raccolta fondi, potreste includere attività cardine come la prenotazione di un locale entro il mese 1, la sicurezza dell'intrattenimento e del catering entro il mese 3 e il lancio della campagna di marketing entro il mese 4. Attività cardine di ClickUp consente di monitorare ciascuno di questi momenti critici. Il monitoraggio delle dipendenze assicura che attività come la prenotazione della sede avvengano prima di assicurarsi il catering, mentre report personalizzati aiutano a valutare lo stato di avanzamento e ad adeguare la strategia in base alle necessità.

usate ClickUp Milestones per garantire che le attività fluiscano nel giusto ordine e per tenere traccia del completamento delle milestone_

Ecco come funzionano le attività cardine di ClickUp:

Campi personalizzati : Personalizzate le attività cardine con criteri specifici relativi ai vostri obiettivi, come scadenze o vincoli di budget

: Personalizzate le attività cardine con criteri specifici relativi ai vostri obiettivi, come scadenze o vincoli di budget Monitoraggio delle dipendenze : Mappa delle attività cardine che dipendono da altre, rendendo più facile vedere il percorso critico del progetto ed evitare colli di bottiglia

: Mappa delle attività cardine che dipendono da altre, rendendo più facile vedere il percorso critico del progetto ed evitare colli di bottiglia Stato delle attività cardine : Monitoraggio dello stato di ogni milestone con criteri di completamento per rimanere in linea con i traguardi

: Monitoraggio dello stato di ogni milestone con criteri di completamento per rimanere in linea con i traguardi Reportistica personalizzata: Generare approfondimenti sullo stato delle attività cardine, individuare le aree che necessitano di attenzione e prendere decisioni informate sulla base di dati in tempo reale

Passaggio 3: Reverse-engineering del percorso dall'obiettivo finale al punto di partenza

Supponiamo che il traguardo della vostra raccolta fondi sia passato da 50.000 a 60.000 dollari.

Ecco come si può invertire il percorso: Determinare il numero di partecipanti necessari, stimare il prezzo dei biglietti e pianificare la sequenza di promozione dell'evento.

Lavorate a ritroso per identificare i passaggi chiave: Se si prevedono 20.000 dollari di sponsorizzazioni, pianificate il numero di sponsor necessari e la data di conferma.

Se la vendita dei biglietti dovrebbe contribuire per 30.000 dollari, stimate il numero di partecipanti e impostate un prezzo realistico per i biglietti. Quindi, decidete quando lanciare la campagna di marketing e quali lavori di promozione sono necessari per raggiungere il pubblico.

Quindi, fate un altro passaggio e concentratevi sul punto di partenza: assicuratevi una sede e redigete le proposte di sponsorizzazione.

Suddividere l'obiettivo in attività cardine più piccole trasforma gli obiettivi "di un giorno" in piani attuabili.

Passo 4: suddividere il viaggio in passaggi gestibili e attuabili

Nel 1880, Frederick Taylor osservò gli operai di una fabbrica mentre spalavano la sabbia, cronometrandoli al centesimo di secondo.

Perché? Per capire come migliorare la produttività nel mondo caotico e non strutturato del lavoro in fabbrica.

Giunse alla conclusione che suddividere le attività in passaggi più piccoli e specifici aumentava l'efficienza grazie a una maggiore chiarezza.

con le attività di ClickUp Tasks, trasformate le attività più impegnative in responsabilità gestibili per il vostro team_

Oggi, anche se probabilmente non state spalando sabbia, si applica lo stesso principio. Il monitoraggio di grandi oggetti in attività gestibili e attuabili mantiene lo stato di avanzamento e previene la sopraffazione.

📌 Esempio: Se il piano di questa raccolta fondi può sembrare travolgente, la suddivisione in attività più piccole lo rende gestibile. Ad esempio, l'attività "commercializzare l'evento" può essere suddivisa in attività secondarie: progettare manifesti, creare post sui social media e inviare campagne email. Attività di ClickUp consente di assegnare attività secondarie, impostare assegnatari e scadenze e monitorare lo stato di avanzamento. Con tutto ciò che è organizzato, anche un progetto su larga scala sembra realizzabile.

Per ottimizzare ulteriormente il flusso di lavoro, è possibile usare La funzionalità/funzione Priorità delle attività di ClickUp . Classifica le attività in base all'importanza e all'urgenza, allineandole agli oggetti.

delegare le attività importanti in base alla priorità utilizzando ClickUp Tasks

Per istanza, le attività fondamentali per assicurarsi le sponsorizzazioni o per incrementare la sicurezza dei biglietti possono essere contrassegnate come urgenti o ad alta priorità, assicurandovi di concentrarvi prima su ciò che conta di più.

$$$a Passaggio 5: Rivedere regolarmente il piano e modificarlo secondo le necessità

Anche i piani meglio congegnati possono subire degli intoppi. La vostra raccolta fondi di beneficenza da $$$a può incontrare sfide inaspettate: uno sponsor chiave si ritira, le vendite dei biglietti sono inferiori o la vostra campagna di marketing non funziona come previsto.

Questi cambiamenti possono far deragliare lo stato se non monitorate e adattate attivamente il piano.

📃 Affrontare i cambiamenti imprevisti con ClickUp Documenti

Immaginate che la vostra strategia di marketing non produca i risultati commerciali attesi. Invece di fare i salti mortali, il vostro team può usare Documenti ClickUp per elaborare in modo collaborativo un nuovo approccio.

Durante la revisione settimanale, tutti possono contribuire simultaneamente con idee, evidenziare aree di miglioramento e redigere un piano di marketing aggiornato, il tutto in tempo reale.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Docs-7.gif ClickUp Teams per la collaborazione del team: Iniziare con il fine ultimo /$$$img/

collaborate con il vostro team in tempo reale e trovate soluzioni all'istante

Funzionalità/funzione come pagine annidate e modelli consentono di creare documenti strutturati per il brainstorming di strategie alternative o piani d'azione.

✍🏻 Fare carriera con gli strumenti di IA di ClickUp Brain

Supponiamo che dobbiate identificare il motivo per cui i biglietti commerciali sono in ritardo. ClickUp Brain può aiutare analizzando gli strumenti in connessione, come le campagne email o le metriche dei social media, per far emergere gli insight.

Può riepilogare/riassumere le tendenze chiave, come i canali che non funzionano o il pubblico che non si impegna, e suggerire passaggi per migliorare l'attività.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-40.gif ClickUp Brain: Iniziare pensando alla fine /$$$img/

clickUp Brain automatizza le attività e vi aiuta a identificare i colli di bottiglia attraverso l'analisi_

L'assistente IA può anche generare un elenco di elementi d'azione, come il traguardo di nuove fasce demografiche o l'adeguamento dei prezzi dei biglietti, dando al team un chiaro percorso da seguire.

📊 Monitoraggio dello stato di avanzamento con ClickUp Dashboard

Se le vendite dei biglietti sono in ritardo rispetto alla tabella di marcia, potete vedere quanti lead devono essere convertiti e adattare la vostra strategia usando ClickUp Dashboard .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-495-1400x935.png ClickUp Dashboard: Iniziare pensando alla fine /$$$img/

monitoraggio dell'andamento del processo "Iniziare con la fine" secondo il piano con ClickUp Dashboards

Vi permette di monitorare le metriche chiave, come la vendita dei biglietti, i commit di sponsorizzazione e l'impegno sui social media. Un dashboard personalizzato può mostrare esattamente dove si stanno raggiungendo i traguardi e dove si sta perdendo terreno, consentendo di prendere decisioni basate sui dati.

L'impostazione di obiettivi SMART è come dare ai vostri piani un progetto

Che si tratti di raddoppiare il traguardo della raccolta fondi, di migliorare le prestazioni del team o di lanciare un nuovo prodotto, Il modello per gli obiettivi SMART di ClickUp vi mantiene concentrati.

Questo modello consente di organizzare gli obiettivi in passaggi gestibili e di monitorare visivamente gli stati.

Per la vostra raccolta fondi, questo potrebbe significare l'impostazione dell'obiettivo di assicurarsi tre nuovi sponsor entro un mese, suddividendolo in attività più piccole come l'identificazione di potenziali clienti, la stesura di proposte e la programmazione di riunioni.

Come questo approccio si applica a diverse aree della vita

iniziare pensando al fine non è solo una filosofia per gli obiettivi professionali, ma è altrettanto trasformativa per la vita personale.

Dopo tutto, questa mentalità consiste nel tagliare le distrazioni e nel mettere in ordine le priorità.

**Ecco alcune domande che vi aiuteranno ad applicare questo principio alla vostra vita privata

Che cosa vi dà più gioia e soddisfazione?

Da che tipo di persona volete essere ricordati?

Cosa cambiereste se poteste cambiare una cosa della vostra vita in questo momento?

Da cosa deriva una vita equilibrata e appagante per voi?

Quali piccoli passaggi potete fare oggi per avvicinarvi al vostro futuro ideale?

Supponiamo che Mia, specialista di marketing, si sia posta queste domande e si sia resa conto di volersi trasferire in una tranquilla casa di campagna dove poter fare giardinaggio, scrivere poesie e ospitare cene di famiglia nel suo patio.

Al momento, però, è bloccata in un lavoro impegnativo in città che le lascia poco tempo per la realizzazione personale.

Partendo dalla fine, Mia ha identificato il suo obiettivo finale nella transizione verso uno stile di vita più semplice e significativo entro tre anni.

Comincia a porsi delle domande concrete: Di quanti risparmi ha bisogno Da fare per trasferirsi? Che tipo di lavoro può fare da remoto? Come può incorporare nella sua routine attuale piccoli pezzi della vita dei suoi sogni, come piantare un piccolo giardino o scrivere settimanalmente?

Con questa mentalità, Mia è a un passo dalla vita dei suoi sogni.

Vantaggi di iniziare con il fine in mente

Il principio del Dr. Stephen R. Covey ci promemoria che ogni creazione inizia con una visione. Ecco perché questa mentalità è trasformativa:

Carità : Conoscere il proprio obiettivo aiuta a concentrarsi su ciò che conta e a evitare le distrazioni. Ad esempio, puntare ad aprire una caffetteria significa dare priorità alle competenze aziendali e alle ricette di caffè, non a deviazioni non correlate

: Conoscere il proprio obiettivo aiuta a concentrarsi su ciò che conta e a evitare le distrazioni. Ad esempio, puntare ad aprire una caffetteria significa dare priorità alle competenze aziendali e alle ricette di caffè, non a deviazioni non correlate Efficienza : Un obiettivo finale chiaro consente di pianificare in modo più intelligente, risparmiando tempo ed energia. Volete diventare project manager? Saltate le attività irrilevanti e concentratevi su leadership e certificazioni

: Un obiettivo finale chiaro consente di pianificare in modo più intelligente, risparmiando tempo ed energia. Volete diventare project manager? Saltate le attività irrilevanti e concentratevi su leadership e certificazioni Scopo: Allineare le vostre azioni ai vostri veri desideri rende il viaggio significativo. Che si tratti di guidare un team o di vivere una vita serena, questa chiarezza garantisce l'appagamento

Sfide dell'applicazione di questo atteggiamento mentale

Sebbene sembri un gioco da ragazzi adottare questa mentalità per la crescita personale e professionale, potreste incontrare alcuni ostacoli nella sua applicazione pratica. Non preoccupatevi, li abbiamo previsti per voi e abbiamo già un elenco di soluzioni.

Sfida #1: Definire obiettivi chiari

Immaginare il risultato desiderato è fondamentale, ma articolarlo con precisione può essere difficile. Che cosa conta di più per voi? Da fare, come pensate di raggiungerlo? Quali sono le risorse di cui avrete bisogno? Dovete elencare tutto e assicurarvi che la vostra visione sia realistica e che vogliate davvero perseguirla.

**ClickUp Obiettivi vi guida nell'impostazione di obiettivi Specifici, Misurabili, Realizzabili, Rilevanti e Tempificati, assicurandovi che i vostri obiettivi siano chiari e perseguibili.

Sfida #2: maintainer la flessibilità

La vita è imprevedibile e i piani rigidi possono vacillare quando si verificano cambiamenti inaspettati. Adattarsi tenendo sempre presente il fine è essenziale. La destinazione è importante, ma il viaggio è ciò che lo rende significativo.

Soluzione: La gestione flessibile delle attività di ClickUp consente di adattare facilmente le attività e le scadenze, aiutandovi a rimanere in carreggiata anche quando le circostanze cambiano.

Sfida #3: Monitoraggio dello stato di avanzamento

Senza un monitoraggio regolare, è facile perdere di vista lo stato di avanzamento e allontanarsi dal percorso previsto.

**Le dashboard di ClickUp forniscono informazioni in tempo reale sul vostro stato, aiutandovi a rimanere allineati con i vostri obiettivi e a prendere decisioni informate.

Sfida #4: Rimanere motivati

Gli obiettivi a lungo termine possono talvolta sembrare distanti, con conseguente calo della motivazione.

Soluzione: La funzionalità attività cardine di ClickUp suddivide il vostro percorso in passaggi raggiungibili, consentendovi di celebrare i piccoli successi e di mantenere lo slancio.

L'ABC di iniziare con la Z usando ClickUp

👀 Da fare? I nostri amati prodotti Apple risultano dalla filosofia "begin with the end in mind". Steve Jobs ha trasformato le idee in innovazioni rivoluzionarie concentrandosi sull'esperienza dell'utente e analizzando ogni dettaglio.

Non solo Jobs: persone estremamente efficaci come Warren Buffett, Bill Gates e Oprah Winfrey credono in questa abitudine mentale.

Per aiutarvi a raggiungere più velocemente i vostri obiettivi, ClickUp offre strumenti che consentono di pianificare, monitorare e raggiungere i vostri obiettivi senza problemi.

Dai modelli di obiettivi SMART e dalle attività cardine agli approfondimenti e alle dashboard basate sull'IA, ClickUp vi permette di mappare la vostra visione e di affrontare con precisione ogni passaggio del vostro lavoro più importante.

La strada verso un futuro più luminoso può sembrare lunga mille miglia, ma voi potete rendere il viaggio un'avventura straordinaria. Fate il primo passo verso la realizzazione dei vostri obiettivi iscrivendosi a ClickUp ora!