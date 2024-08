Teoria della motivazione di Locke

L'impostazione degli obiettivi è un esercizio che intraprendiamo di tanto in tanto nella nostra vita personale e professionale. Spesso questo esercizio è sottolineato dalla paura di non riuscire a raggiungere gli obiettivi. La chiave è affinare il processo di definizione degli obiettivi e fissare obiettivi impegnativi ma raggiungibili.

Gli obiettivi realistici e raggiungibili sono più facili da realizzare. In caso contrario, ci danno una lezione di autoefficacia che durerà tutta la vita.

La teoria di Locke sulla definizione degli obiettivi è una struttura antica che ci insegna come fissare obiettivi specifici per noi stessi o per i membri del nostro team.

Se volete migliorare la vostra impostazione degli obiettivi, questo articolo fa per voi. Approfondiamo il quadro di Locke sulla definizione degli obiettivi, i suoi principi e come sfruttare la teoria della definizione degli obiettivi per la vostra organizzazione.

Che cos'è la teoria dell'impostazione degli obiettivi?

Il Dr. Edwin. A. Locke ha pubblicato nel 1968 la teoria della motivazione basata sulla ricerca degli obiettivi.

La teoria dell'impostazione degli obiettivi, nota anche come "teoria della motivazione", afferma che obiettivi specifici, chiari e stimolanti motivano i dipendenti e migliorano la loro autoefficacia più di obiettivi generici e vaghi. Quando i dipendenti sono motivati, è più probabile che raggiungano obiettivi impegnativi, il che porta a prestazioni migliori.

La teoria della definizione degli obiettivi stabilisce una relazione tra il processo di definizione degli obiettivi e la motivazione alle attività. In qualità di gestore del team, una volta compresi gli elementi essenziali della teoria di Locke, praticamente utile per il raggiungimento degli obiettivi, è possibile fissare obiettivi di squadra perseguibili, incentrati sugli oggetti del team, e migliorare l'impostazione personale degli obiettivi.

I 5 principi di Locke per l'impostazione degli obiettivi

Le basi della teoria della motivazione di Locke sull'impostazione degli obiettivi sono i cinque principi: chiarezza, sfida, impegno, feedback e complessità.

Questi principi guidano i manager a raggiungere gli obiettivi dell'organizzazione e a migliorare l'autoefficacia e la motivazione intrinseca della forza lavoro.

Carità

Secondo la teoria della definizione degli obiettivi, l'impostazione di obiettivi chiari e specifici è un elemento fondamentale per il successo dell'azienda obiettivi di progetto chiari e specifici per i vostri dipendenti significherebbe meno spazio per le incomprensioni e più possibilità di ottenere prestazioni più elevate.

Un obiettivo chiaro è perseguibile e spiega al dipendente cosa deve fare. I dipendenti sono motivati a raggiungere gli obiettivi.

Ad esempio, "Creare una strategia di contenuti per un sito web" non è un obiettivo esplicito, poiché non specifica metriche, tempistiche o lo scopo dell'obiettivo. Un obiettivo più esplicito è "Creare una strategia di contenuti per il sito web X per raggiungere un traffico di 100.000 persone entro i prossimi 90 giorni"

Questo obiettivo menziona esplicitamente il nome del sito web, lo scopo e il calendario. Una metrica semplice per il manager è il monitoraggio delle attività svolte dal dipendente alla fine dei 90 giorni.

Per rendere chiaro un obiettivo, assicuratevi di aggiungere:

Metriche e Sequenza per ogni obiettivo, per monitorare lo stato

Incoraggiare i dipendenti a fare domande in modo che l'obiettivo sia chiaro nella loro mente

Sfida

La teoria dell'impostazione degli obiettivi prevede che si debbano fissare obiettivi sfidanti per il proprio team. Un obiettivo aziendale impegnativo li fa sentire valorizzati e aumenta il livello di motivazione alle attività. Gli obiettivi sfidanti migliorano anche l'impostazione degli obiettivi personali.

Quando si fissano obiettivi specifici e impegnativi per attività complesse, è più probabile che ci si spinga a raggiungerli.

Ad esempio, un obiettivo di apprendimento impegnativo per un manager esperto di marketing di prodotto potrebbe essere "Creare una demo interattiva del prodotto per il team commerciale che lo aiuti a spiegare le funzionalità/funzione del prodotto in modo rapido e semplice"

Per rendere il vostro obiettivi professionali impegnativi, ponetevi queste domande:

L'obiettivo è in linea con lo stato professionale e le prestazioni lavorative del dipendente negli ultimi tre mesi?

L'obiettivo è abbastanza ambizioso da migliorare l'autoefficacia del dipendente o è troppo facile?

Da cosa si può fare per motivare il dipendente a raggiungere questo obiettivo? Dovrebbe esserci un incentivo? Se sì, quale?

Come pensate di dare un feedback appropriato sullo stato delle attività di apprendimento?

Commitment

La teoria della definizione degli obiettivi afferma che un dipendente deve essere allineato con l'obiettivo che gli state impostando, noto anche come "commitment". Se sono d'accordo con voi sull'obiettivo, probabilmente riusciranno a raggiungerlo.

Per garantire il commit degli obiettivi:

Spiegare l'importanza dell'obiettivo e il motivo per cui lo avete assegnato loro

Chiedere ai dipendenti se credono che l'obiettivo migliorerà la loro autoefficacia e incoraggiarli a fare domande

Al momento dell'impostazione dell'obiettivo, coinvolgere i dipendenti nel processo in modo che capiscano la rilevanza dell'obiettivo

Offrire un incentivo o una ricompensa al raggiungimento dell'obiettivo per motivare i dipendenti a raggiungere il punto di impegno dell'obiettivo

Feedback

Non si possono fissare obiettivi, assegnarli a un dipendente, sedersi e rilassarsi come previsto dalla teoria dell'impostazione degli obiettivi.

In qualità di gestore del team, avete la responsabilità di comunicare regolarmente con i membri del vostro team, di verificare i loro stati, di condividere feedback dettagliati a ogni passaggio e di aiutarli a trovare un posto distinto nel comportamento organizzativo.

Impostate attività rilevanti per l'obiettivo e un meccanismo di feedback per motivare i dipendenti, comunicare l'impatto del raggiungimento dell'obiettivo sulle impostazioni aziendali complessive e indirizzarli verso prestazioni più elevate. Il vostro feedback aiuterà i dipendenti a fare progressi e a raggiungere l'obiettivo.

Costruire un solido processo di condivisione dei feedback:

Organizzate telefonate settimanali 1:1 con i membri del team per verificare i loro livelli di autoefficacia

Utilizzate uno strumento di feedback o un documento interattivo per documentare regolarmente il feedback e lo stato

Creare una Sequenza per la condivisione dei feedback per ogni attività e stabilire le priorità in base ai requisiti

Evitare i feedback negativi per gli obiettivi complessi. Cercate invece di capire cosa è andato storto e impostate misure correttive per mantenere la motivazione e le emozioni positive dei dipendenti

Complessità

Sebbene i dipendenti apprezzino un obiettivo impegnativo, i manager devono bilanciare gli elementi "sfida" e "complessità dell'attività". Nella sua teoria dell'impostazione degli obiettivi, Locke menziona che un obiettivo troppo complicato potrebbe sopraffare i dipendenti e ridurre la loro autoefficacia.

Ne risulterà una riduzione delle possibilità di raggiungere l'obiettivo. Assegnate obiettivi che corrispondano alle competenze e alle capacità dei dipendenti o suddividete un compito complesso in più attività di piccole dimensioni, in modo che acquisiscano fiducia nelle loro capacità e raggiungano gli obiettivi.

Ponetevi queste domande per verificare che l'obiettivo non sia eccessivamente complesso:

Qual è la difficoltà dell'obiettivo? È troppo facile, difficile o una via di mezzo?

Il dipendente ha già svolto attività simili?

Da fare: il dipendente ha bisogno di un mentore per l'assistenza?

Esempio del mondo reale della teoria dell'impostazione degli obiettivi

Comprendiamo il concetto di teoria dell'impostazione degli obiettivi con uno scenario reale.

Inserimento di un nuovo dipendente

Quando i nuovi dipendenti entrano a far parte di un'organizzazione, sono entusiasti di iniziare un nuovo viaggio e di trovare la loro voce nel comportamento organizzativo. È responsabilità del datore di lavoro o del manager impostare obiettivi appropriati che aumentino la loro autoefficacia e raggiungano i loro obiettivi obiettivi di produttività esito positivo.

Una pratica comune in molte organizzazioni è quella di concedere ai dipendenti un periodo di 30-60 giorni (o, in alcuni casi, di più) per "ambientarsi" prima di assegnare loro attività significative. Durante questo periodo, i manager chiedono ai dipendenti di esaminare le risorse e la documentazione esistenti per comprendere le loro future responsabilità.

Sebbene questa sia una buona pratica, a volte demotiva i dipendenti e riduce la soddisfazione sul lavoro. L'apprendimento esperienziale è un ottimo processo di apprendimento; tuttavia, i manager dovrebbero cambiare le loro prospettive di gestione e incorporare metodi più pratici per l'inserimento dei dipendenti.

Ad esempio, sostituendo le parole vaghe obiettivi commerciali come "Leggi l'intero manuale commerciale" con "Leggi il capitolo Lead Generation del manuale commerciale entro cinque giorni e scrivi il tuo feedback fattibile sul nostro attuale processo di prospezione"

Mentre obiettivi specifici e stimolanti incoraggiano il dipendente a leggere il manuale commerciale, il secondo obiettivo soddisfa la teoria dell'impostazione degli obiettivi.

Specifica il capitolo da leggere, la durata per completarlo e l'attività da fare successivamente

Il secondo obiettivo li sfida a condividere la loro opinione sull'attuale processo di prospezione

Secondo la teoria della definizione degli obiettivi, bisogna assicurarsi che il dipendente si impegni a raggiungere l'obiettivo e che l'attività non sia troppo complessa. Dovrebbe esserci un solido sistema di feedback, in modo che il manager possa condividere il proprio parere sull'attività assegnata una volta completata.

Vantaggi

Pianificare un piano d'azione per migliorare l'orientamento agli obiettivi

La teoria dell'impostazione degli obiettivi mostra chiaramente cosa raggiungere, come raggiungerlo e come misurare le prestazioni dell'attività. Una tabella di marcia chiara aiuta i dipendenti a pianificare le loro attività impegnative e a mantenere il comportamento organizzativo e i gestori del team a monitorare lo stato del loro team.

Mantenere la motivazione e migliorare le prestazioni delle attività

La teoria dell'impostazione degli obiettivi incoraggia la creazione di motivazione. Questa teoria mira a far sentire i dipendenti valorizzati assegnando loro obiettivi significativi.

Rispettare le scadenze

La teoria della motivazione dello psicologo americano Locke si concentra sull'impostazione di obiettivi misurabili per migliorare le prestazioni umane e garantire l'orientamento agli obiettivi. Specificando le metriche chiave, come la durata, durante l'impostazione degli obiettivi Obiettivi SMART , i manager si assicurano che le attività siano completate entro le scadenze predefinite.

Svantaggi

Crea troppa pressione e spesso opprime i dipendenti

Mentre la teoria dell'impostazione degli obiettivi ritiene che gli obiettivi sfidanti motivino il team ma non è sempre così. A volte, un obiettivo complicato, un conflitto di obiettivi o un obiettivo impegnativo definito in modo ampio creano una pressione mentale sui dipendenti, che li lascia sopraffatti e non raggiungono l'obiettivo.

Obiettivi irrealistici portano a una cattiva comunicazione e all'insoddisfazione

Esiste una linea sottile tra sfida e complessità dell'attività. Sebbene la teoria della definizione degli obiettivi chieda di trovare un equilibrio, i datori di lavoro spesso oltrepassano questa linea e fissano obiettivi irrealistici che non sono raggiungibili. Il risultato è una comunicazione errata con i dipendenti, insoddisfazione, prestazioni umane compromesse e un impatto sul benessere della persona.

I dipendenti sono spesso tentati di adottare comportamenti non etici per raggiungere gli obiettivi

Quando i dipendenti sono costretti a raggiungere obiettivi irrealistici e vaghi, ciò li induce ad adottare approcci non etici e li allontana dall'orientamento agli obiettivi. Per raggiungere questi "obiettivi sfidanti", possono tentare di svolgere attività losche e di entrare in argomenti malsani con i colleghi Tutto ciò può influire sulla loro salute mentale e sul loro comportamento organizzativo.

Applicare l'impostazione degli obiettivi sul posto di lavoro: Le best practice per migliorare la motivazione dei dipendenti e le prestazioni delle attività

Definire ciò che si sta cercando di ottenere

Quando si impostano gli obiettivi obiettivi del team comunicare chiaramente ciò che si sta cercando di ottenere.

Per istanza, volete che i vostri dipendenti imparino a utilizzare un software per l'impostazione degli obiettivi . Definite il motivo per cui volete che imparino il software. Se il vostro impegno organizzativo è quello di migliorare l'efficienza e snellire il project management, fategli sapere che questo software li aiuterà a migliorare le loro capacità di gestione dei progetti.

Quando i dipendenti sono convinti che i loro obiettivi sono in sincronizzazione con le impostazioni organizzative, è più facile ottenere il loro consenso. L'adesione dei dipendenti è fondamentale per l'esito positivo della teoria dell'impostazione degli obiettivi.

Rendere la definizione degli obiettivi un processo collaborativo

Una volta definiti gli obiettivi, condividete la vostra visione con il team o i dipendenti. Chiedete loro cosa devono raggiungere e metteteli in condizione di farlo.

Rendete la definizione degli obiettivi un processo bidirezionale e chiedete il loro contributo. Assicuratevi che tutti conoscano le prestazioni dell'organizzazione e ciò che ci si aspetta da loro.

Come manager, assicuratevi che questi obiettivi siano in linea con i loro obiettivi personali, in modo che si impegnino a raggiungerli.

Ad esempio, i rappresentanti commerciali che vogliono diventare manager delle vendite dovrebbero imparare a scrivere meglio le email a freddo utilizzando l'IA. Questo è in sincronizzazione con i loro obiettivi di diventare manager commerciali e con il vostro obiettivo di promuovere i rappresentanti a manager in base alle prestazioni successive, invece di assumere nuovi manager.

Suggerimento: Gli obiettivi devono essere limitati nel tempo. Altrimenti, si estenderanno all'eternità. Ad esempio, nel primo trimestre del 2024, volete che tutti i rappresentanti commerciali imparino a usare ChatGPT per scrivere meglio le email a freddo.

Usare l'impostazione degli obiettivi SMART

Che sia personale o professionale, il framework SMART aiuta a creare un obiettivo realistico con una Sequenza chiara e a identificare i traguardi mancati.

Gli obiettivi devono essere:

Specifici

Misurabili

Raggiungibili

Realistici

Tempi di realizzazione

$$$a Adeguarli se e quando necessario

La verità è che gli obiettivi devono essere flessibili. Se l'obiettivo è troppo ambizioso o la Sequenza non è realistica, siate flessibili e modificate l'obiettivo secondo le necessità.

Applicare efficacemente la teoria dell'impostazione degli obiettivi sul posto di lavoro con ClickUp

Sebbene la teoria di Locke sull'impostazione degli obiettivi sia di aiuto teams migliorare le loro prestazioni, è necessario personalizzare gli obiettivi in base alle dinamiche organizzative.

ClickUp è stato creato per aiutarvi a fare questo.

Ecco come.

Passaggio 1: creare obiettivi tracciabili

Utilizzate Obiettivi di ClickUp per collegare i vostri traguardi agli obiettivi del lavoro/team, monitorare i progressi e gestire tutti gli obiettivi in un unico posto.

Suddividete attività grandi e complesse in obiettivi più piccoli, categorizzate ogni obiettivo e assegnatelo ai membri del team con le competenze adeguate.

Rimanete in carreggiata per raggiungere i vostri oggetti con Sequenze chiare, traguardi misurabili e monitoraggio automatico dello stato in ClickUp

Passaggio 2: Utilizzate i modelli di impostazione degli obiettivi per semplificare il vostro processo

Non perdete tempo a creare da zero i processi di definizione degli obiettivi. Utilizzate invece i modelli di ClickUp modelli di definizione degli obiettivi di ClickUp per iniziare rapidamente.

Alcuni dei modelli più utilizzati sono: Modello per gli obiettivi SMART di ClickUp organizza gli obiettivi in un sistema gestibile che supporta l'impostazione degli obiettivi giornalieri, mensili e annuali. Il modello visualizza lo stato di avanzamento per mantenere tutti motivati. Sia che si tratti del lancio di una nuova linea di prodotti o di un progetto, questo modello assicura che il team rimanga concentrato e sulla strada giusta.

Impostazione degli obiettivi per ogni funzione critica della vostra organizzazione grazie ai modelli SMART di ClickUp

Il Modello di misure dei segnali degli obiettivi di ClickUp definisce obiettivi, segnali e misure per una chiara comprensione dell'esito positivo. Grazie alle notifiche automatiche, i manager possono monitorare lo stato degli obiettivi e dare priorità alle attività in base al loro impatto.

Tracciate i dati che vi diranno se siete ancora sulla strada giusta con il modello Obiettivi Segnali Misure di ClickUp

Questo modello consente di raccogliere i dati per i segnali identificati, come le prestazioni del team, gli obiettivi personali e altre informazioni rilevanti per la relazione con le prestazioni.

Utilizzate Modello di OKR e Obiettivi aziendali di ClickUp per organizzare gli obiettivi ad alto livello, specificare i criteri di successo per ciascuno di essi, sviluppare un processo di impostazione degli obiettivi e monitorare lo stato degli obiettivi per un periodo specifico.

Costruire una gerarchia di obiettivi per team, reparto e azienda con il modello di obiettivi e OKR aziendali di ClickUp

**Gestite tutti i documenti di impostazione degli obiettivi in un unico luogo, in una cartella Sprint condivisa e sicura, per tenere traccia degli OKR nel corso di uno sprint e gestire le scorecard dei singoli dipendenti per facilitare i processi decisionali umani.

ClickUp vi imposta un esito positivo nella definizione degli obiettivi

Se siete alle prese con:

Impostazione di obiettivi SMART

Assegnarli ai membri del team e monitorare il loro stato

Definire e misurare le prestazioni delle attività individuali e del team rispetto alle metriche prestabilite

Con ClickUp, avete a disposizione un sistema di un'app per l'impostazione degli obiettivi per semplificare l'intero processo.

ClickUp è uno strumento efficace per aiutare i vostri dipendenti a raggiungere una mentalità di definizione degli obiettivi che corrisponda alla vostra psicologia organizzativa.

Le funzionalità/funzione chiave che rendono ClickUp il miglior strumento per implementare e monitorare obiettivi sfidanti e commitment sono:

Utilizzo ClickUp Lavagna online come partner per il brainstorming durante l'impostazione degli obiettivi di performance del team e dell'organizzazione, rendendola un'attività collaborativa

Sfruttate ClickUp Obiettivi per monitorare il lavoro rispetto alla strategia con obiettivi misurabili

Attività di ClickUp suddivide i progetti in attività personalizzate per la definizione di obiettivi positivi

Utilizzate modelli di definizione degli obiettivi precostituiti per eliminare il lavoro di creazione del quadro di definizione degli obiettivi da zero

ClickUp AI funge da partner per il brainstorming, inserendo i dettagli nei modelli per farvi risparmiare tempo

Qual è il modo migliore per implementare la teoria dell'impostazione degli obiettivi di Locke? Iscriversi gratis a ClickUp .

Impostare gli obiettivi del team. Assegnateli ai membri del team. Tracciate lo stato di avanzamento. Voilà!